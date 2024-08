10 meilleures alternatives et concurrents de Canny en 2024

Quel que soit votre secteur d'activité, les commentaires des clients sont essentiels pour obtenir des informations sur votre produit et évaluer les niveaux de satisfaction. Canny est l'un des outils qui permet d'y parvenir.

Avec des outils d'analyse intégrés, Canny vous aide à recueillir des commentaires, à analyser les résultats et à créer une feuille de route produit pour partager vos dernières fonctionnalités avec les clients. ✨

Bien que Canny soit un outil utile, son prix peut être hors de portée des petites entreprises. De plus, la seule façon d'obtenir des commentaires dans Canny est à partir des feuilles de route des produits et des upvoting (désolé, pas de formulaires de commentaires des clients, de widgets ou de bannières NPS pour obtenir des insights).

Heureusement, Canny n'est pas votre seule option en matière d'outils de feedback client.

Nous vous montrons ici ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Canny. De plus, nous partagerons les 10 meilleures alternatives à Canny afin que vous puissiez obtenir des informations, améliorer vos produits et établir des relations gagnantes avec vos clients. 🥇

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Canny ?

Alors que Canny est un bon outil si vous souhaitez simplement avoir un aperçu général de ce que les clients pensent de votre produit, certains outils donnent des aperçus plus profonds pour une meilleure prise de décision. 🔎

Voici ce qu'il faut rechercher dans un système de gestion des commentaires alternatif à Canny :

Rétroaction quantitative : Des éléments tels que les évaluations de la satisfaction des clients vous permettent d'identifier les bugs et de suivre les tendances mieux que de simples métriques de vote sur les fonctionnalités

: Des éléments tels que les évaluations de la satisfaction des clients vous permettent d'identifier les bugs et de suivre les tendances mieux que de simples métriques de vote sur les fonctionnalités Canaux de communication avec les clients : Réaliserobjectifs de communication et construisez de meilleures relations avec vos collaborateurs en utilisant des outils tels que les discussions, les formulaires et les e-mails pour établir une connexion avec des clients réels et fermer la boucle du retour d'information

: Réaliserobjectifs de communication et construisez de meilleures relations avec vos collaborateurs en utilisant des outils tels que les discussions, les formulaires et les e-mails pour établir une connexion avec des clients réels et fermer la boucle du retour d'information Segmentation des utilisateurs : Tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes. Obtenez des informations et livrez ce dont vos clients ont besoin, et suivez les commentaires avec des personas segmentés qui simplifientanalyse des parties prenantes *Multiples indicateurs : Les indicateurs marketing tels que le NPS et le CSAT fournissent des informations plus approfondies sur le comportement des clients afin d'aborder leurs besoins sous tous les angles lorsque vous capturez les commentaires des clients

: Tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes. Obtenez des informations et livrez ce dont vos clients ont besoin, et suivez les commentaires avec des personas segmentés qui simplifientanalyse des parties prenantes *Multiples indicateurs : Les indicateurs marketing tels que le NPS et le CSAT fournissent des informations plus approfondies sur le comportement des clients afin d'aborder leurs besoins sous tous les angles lorsque vous capturez les commentaires des clients Intégrations : Vous disposez d'une technologie de pointe ? Choisissez une alternative Canny avec des fonctionnalités clés et des intégrations qui travaillent avec votre système de gestion de feedback favori pour rationaliser le processus

Grâce à ces fonctionnalités clés, vous pouvez générer de meilleures informations et comprendre vos clients de manière plus significative. Forte de ces connaissances, votre équipe peut créer de meilleurs produits qui répondent aux besoins de vos assistants.

Les 10 meilleures alternatives à Canny à utiliser en 2024

Prêt à trouver les meilleures alternatives de feedback client à Canny ? Plongeons dans les 10 meilleures options à essayer dès aujourd'hui. Du service complet logiciel de gestion de projet à service complet aux outils de gestion des commentaires des clients, vous trouverez ici la meilleure option pour votre entreprise. 🤩

Glissez et déposez des champs personnalisés dans l'affichage du formulaire pour créer des sondages complets ou recueillir des commentaires dans ClickUp 3.0

Lorsque vous recherchez un outil de gestion du feedback alternatif pour remplacer Canny, il est difficile de faire mieux que ClickUp logiciel de gestion des tâches vous aide à gérer tout, de la charge de travail de votre équipe aux commentaires des utilisateurs. Utilisez-le pour la gestion des produits afin de recueillir les commentaires des utilisateurs, de générer des discussions d'équipe sur les demandes de fonctionnalité et de construire des feuilles de route pour les initiatives de produits.

Personnalisable Formulaires ClickUp vous permettent d'obtenir le retour d'information dont vous avez besoin de la part de vos clients. Rassemblez votre équipe de production pour créer des cadres avec une logique conditionnelle pour vos formulaires et utilisez-les pour recueillir des commentaires, obtenir des informations sur les demandes de fonctionnalités, afficher les commentaires des clients dans une vue Liste et suivre les commentaires pour les lancements de produits futurs ou les sessions de brainstorming.

Générez instantanément des tâches à partir de vos formulaires et assignez-les aux membres de l'équipe concernés. Choisissez parmi quatre priorités de tâches pour les signaler en fonction de leur degré d'urgence. Les commentaires et les notifications mettent instantanément à jour les observateurs et les assignés de la tâche pour déclencher les étapes suivantes de la feuille de route du produit.

Améliorez l'organisation de vos tâches en ajoutant des étiquettes personnalisées et utilisez les options de filtrage dans les vues Liste et Tableau pour identifier précisément vos tâches les plus prioritaires La vue Tableur de ClickUp vous permet de créer une base de données clients contenant des informations pertinentes pour vos produits. Utilisez-le pour créer des feuilles de calcul, stocker des informations sur les clients et visualiser des données. 📈

ClickUp propose plus de 1 000 modèles, y compris des listes de modifications, des fiches de produit, des fiches d'information, etc des formulaires de retour d'information et des sondages sur la satisfaction de la clientèle pour recueillir et analyser des informations sur les clients. Chacun d'entre eux est personnalisable en fonction de votre actualité, que vous soyez une petite entreprise avec un petit groupe de clients dévoués ou une grande firme avec des centaines de milliers d'utilisateurs.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégréoutils d'évaluation des clients vous permettent de recueillir, d'analyser et d'établir des rapports en un seul endroit

Des milliers de modèles, dontdes modèles de hiérarchisation permettent de gagner du temps lors de la création de la documentation relative au retour d'information des utilisateurs

Différentes vues, y compris des tableaux Kanban, vous permettent de gérer des tableaux de rétroaction et de suivre la progression des initiatives liées aux produits

Créez et gérez votre clientèlebase de connaissances des clients en un seul espace pratique grâce aux formulaires et à l'applicationDocuments* Notifications etcollaboration en temps réel améliorer le travail d'équipe et tenir tout le monde au courant des derniers changements

Les intégrations avec des outils comme Zendesk, Zapier et Slack rationalisent les flux de travail et améliorent la communication à travers votre pile technologique

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités commeClickUp IA ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Bien que l'interface utilisateur soit facile à prendre en main, il y a une courbe d'apprentissage en raison du nombre important de fonctionnalités

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Voix de l'utilisateur

via Voix de l'utilisateur UserVoice est une alternative à Canny.io qui plonge plus profondément dans le feedback des clients. Alors que Canny offre un retour d'information basé sur l'upvoting, UserVoice va plus loin en recueillant des commentaires à partir de plusieurs voies, y compris l'e-mail, les questionnaires, le chat, et des formulaires de retour d'information automatisés . Utilisez cet outil pour tirer parti du retour d'information des utilisateurs et construire des produits plus innovants. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de UserVoice

Les intégrations intelligentes avec des outils tels que Salesforce permettent un meilleur flux de travail et une plus grande productivité

Le portail de feedback de la marque crée un endroit constructif pour les utilisateurs qui demandent de nouvelles fonctionnalités, rapportent des bugs et génèrent de meilleures boucles de feedback

Le widget de feedback in-app permet aux clients de fournir des commentaires directement sur votre site Web ou dans votre application, sans avoir à se connecter ou à aller sur une autre page

Une barre latérale de collaborateurs permet aux équipes commerciales et aux agents du service d'assistance client de partager les commentaires des utilisateurs à partir de n'importe quelle application sur le web

Limites de UserVoice

Les forfaits peuvent être onéreux pour cet outil de gestion du retour d'information spécifique

Des améliorations sont possibles en ce qui concerne le signalement des spams contenant des commentaires de clients réels

Prix de UserVoice

Les services essentiels : 699 $/mois, facturé annuellement

: 699 $/mois, facturé annuellement Pro : 899 $/mois, facturation annuelle

: 899 $/mois, facturation annuelle Premium : 1 349 $/mois, facturé annuellement

: 1 349 $/mois, facturé annuellement Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (60+ commentaires)

3. Logiciel Jira d'Atlassian

via Logiciel JiraJira est un outil de suivi des problèmes qui permet de signaler et de suivre les bugs, de créer des feuilles de route pour les produits et de recueillir des informations sur les utilisateurs. Apprécié des entreprises SaaS et des startups, c'est un outil idéal pour recueillir et analyser les commentaires de vos clients sur vos produits. De plus, il met en évidence les points à améliorer pour cibler instantanément les problèmes urgents. ✍️

Meilleures fonctionnalités du logiciel Jira

Avec plus de 2 500 intégrations API, cette plateforme travaille avec à peu près tous les outils de votre liste de favoris

Les modèles personnalisables et les automatisations de flux de travail vous font gagner du temps et vous permettent de créer des formulaires de retour d'information propres à vos productions

Utilisez les fonctionnalités de rapports intégrées pour partager les mises à jour avec l'équipe et stimuler les discussions sur l'amélioration des produits et les fonctionnalités avancées

Les tableaux de bord personnalisables vous permettent de cloisonner le travail de l'équipe produit ou de le connecter à d'autres départements pour des flux de travail efficaces

Limites du logiciel Jira

Certains utilisateurs trouvent que l'interface pourrait être simplifiée pour faciliter la recherche des bons projets et des bons retours d'expérience

Le mapper avancé est limité aux forfaits payants

Prix du logiciel Jira

Free

Standard : 7,75 $/utilisateur/mois

: 7,75 $/utilisateur/mois Premium : 15,25 $/utilisateur/mois

: 15,25 $/utilisateur/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (5 500+ avis)

: 4.3/5 (5 500+ avis) Capterra : 4.4/5 (13 300+ avis)

4. Pendo

via Pendo Pendo est une solution d'expérience client qui simplifie la façon dont vous recueillez les commentaires des utilisateurs. Intégré directement dans votre application ou votre site web, les utilisateurs peuvent demander des fonctionnalités clés, signaler des problèmes avec le produit et obtenir l'assistance dont ils ont besoin. 🙌

Pendo meilleures fonctionnalités

Session Replay fournit un enregistrement vidéo de la façon dont les clients utilisent votre application ou votre site afin d'obtenir des informations de terrain sur les domaines à améliorer

L'analyse in-app offre des mesures quantitatives du bonheur des clients,la réussite des clientset l'engagement

Recueillez les commentaires des clients sur votre site ou votre application et ajoutez instantanément les demandes à votre feuille de route produit

Des guides personnalisés permettent de répondre aux problèmes courants des utilisateurs qui concernent vos produits spécifiques, ce qui fait gagner du temps à votre équipe de service client

Les limites de Pendo

Les forfaits de tarification sont du côté le plus élevé

Les rapports personnalisés sont limités sur l'application mobile

Prix de Pendo

Free (gratuit)

(gratuit) Démarrage : A partir de 7 000 $ par an en fonction du nombre d'utilisateurs actifs

: A partir de 7 000 $ par an en fonction du nombre d'utilisateurs actifs Croissance : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Portfolios : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 300+ commentaires)

: 4.4/5 (1 300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

5. Test utilisateur

via Test utilisateur La meilleure façon de comprendre vos utilisateurs est de vous mettre à leur place. Avec UserTesting, voyez ce que vos clients voient lorsqu'ils utilisent vos produits et plongez dans les commentaires des utilisateurs pour construire des produits qu'ils utiliseront au quotidien. 🎯

Les meilleures fonctionnalités de UserTesting

Des réseaux spécialisés et des réseaux de partenaires vous permettent de cibler des clients dans différents marchés et segments afin de comprendre leurs besoins

Les tests d'utilisabilité, les tests de clics et les sondages fournissent des informations dynamiques qui sont plus instructives que les simples tests de vote

Mesurez la performance avec des scores de fidélité, de confiance et d'utilisation pilotés par les clients

Les tableaux de bord alimentés par l'apprentissage automatique offrent des suggestions de changements pour se démarquer de la concurrence

Limites de UserTesting

Les commentaires des clients nécessitent que les utilisateurs ouvrent un nouvel onglet, il ne s'agit donc pas d'un outil in-app

Certains utilisateurs souhaitent une meilleure validation et vérification des utilisateurs

Prix de UserTesting

Les essentiels : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Avancé : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Ultimate : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

: 4.5/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

6. Frill

via Frill Frill est un outil de gestion des commentaires des clients que vous pouvez utiliser comme une application web ou un widget. Utilisez les fonctionnalités de personnalisation pour construire des tableaux uniques où vous lancez des idées et répondez aux besoins des clients. 🧠

Les meilleures fonctionnalités de Frill

Les tableaux personnalisables vous permettent de capturer des idées, de créer des initiatives et de répondre aux préoccupations des utilisateurs

Feedback illimité à l'aide de widgets, quel que soit le forfait

Montez une feuille de route publique basée sur les commentaires des utilisateurs pour partager les changements en cours de travail

Les annonces (la version de Frill d'un outil de journal des modifications) informent instantanément les utilisateurs du lancement d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit

Les limites de Frill

Tous les commentaires sont publiés instantanément, ce qui peut rebuter les entreprises qui souhaitent approuver les commentaires avant qu'ils ne soient publiés

Le service client se fait principalement par e-mail, ce qui peut retarder les projets de rétroaction

Prix de Frill

Démarrage : 25$/mois

: 25$/mois Business : 49$/mois

: 49$/mois Croissance : 149 $/mois

: 149 $/mois Enterprise : A partir de 349

G2 : 4.8/5 (20+ commentaires)

: 4.8/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

7. Nolt

via Nolt Les commentaires des clients ne sont pas forcément ennuyeux. C'est du moins ce que pensent les créateurs de Nolt. Cette application, l'une des meilleures alternatives à Canny, offre un tableau de feedback visuel étonnant que les utilisateurs adoreront utiliser lors de la collecte de feedbacks.

Non seulement elle fait vivre une meilleure expérience client, mais elle augmente également la probabilité que les utilisateurs s'engagent avec vos produits et partagent leurs observations. 💡

Nolt meilleures fonctionnalités

Les statuts et champs personnalisés vous permettent de construire des flux de travail personnalisés qui ont du sens pour votre équipe

Utilisez les paramètres publics ou privés pour vos tableaux d'évaluation des clients en fonction des besoins de votre entreprise

Les fonctionnalités de marquage personnalisé vous permettent d'apporter votre propre touche et votre propre personnalité aux formulaires et tableaux d'évaluation

Le contrôle total des utilisateurs, des mentions et des votes facilite la création d'une boucle de feedback informative et gratuite, sans blasphème ni autres informations interdites

Limites de Nolt

L'interface utilisateur et le design simples sont faciles à utiliser, mais ils sont limités pour les gros volumes de retour d'information

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus d'intégrations disponibles

Prix de Nolt

Essentiel : 39$/mois

: 39$/mois Pro : 89 $/mois

: 89 $/mois Enterprise : Disponible sur demande

G2 : 5/5 (15+ commentaires)

: 5/5 (15+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (40+ commentaires)

8. AlphaOS FonctionnalitéOS

via AlphaOS FeatureOS, rebaptisé HelloNext, est un outil qui vous permet de collecter et d'analyser les commentaires des clients à grande échelle. Au lieu de recueillir des informations à partir du vote sur les fonctionnalités uniquement, cet outil vous permet d'analyser l'engagement des clients selon plusieurs approches . 📊

FonctionnalitésOS meilleures fonctionnalités

L'outil de feuille de route vous permet de construire des chemins de produits basés sur les commentaires des utilisateurs ou à partir de zéro et de les partager instantanément avec vos lecteurs

Recueillez des commentaires à l'aide de diverses méthodes, notamment des widgets, un tableau de commentaires de vote, des sondages, des embeds et des formulaires

Le changelog met à jour les utilisateurs avec des visuels, des widgets popup et des notifications afin qu'ils ne manquent jamais un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité

Les intégrations avec des outils tels que Slack, Intercom, Linear et ClickUp simplifient les flux de travail en utilisant tous vos outils

Limites de FeatureOS

Il a moins de fonctionnalités que d'autres outils de cette liste, mais le prix reflète cela

Il y a une certaine courbe d'apprentissage au départ pour naviguer dans les fonctionnalités du produit

Prix de FeatureOS

Runway : 29 $/mois

: 29 $/mois Take Flight : 79 $/mois

: 79 $/mois Fly High : 149 $/mois

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

9. Ourson

via FeedBear L'époque où les commentaires étaient dispersés dans des e-mails, des appels d'assistance et des demandes d'équipes commerciales est révolue. Avec FeedBear, tous les commentaires de vos clients sont stockés dans un seul espace.

L'outil de rétroaction des utilisateurs offre un essai gratuit de 14 jours avant de s'engager. Améliorez le développement de vos produits en utilisant plusieurs tableaux d'idées, en faisant voter les utilisateurs sur leurs options favorites et en établissant une feuille de route pour la réussite de vos produits. 🛣️

Les meilleures fonctionnalités de FeedBear

Les notifications automatiques informent les utilisateurs des changements qu'ils ont demandés

Les Tableaux et les tâches montrent à l'équipe sur quoi vous travaillez et facilitent l'attribution des prochaines étapes

L'interface simple vous permet de créer des formulaires de commentaires en moins d'une minute

Ajoutez votre logo, votre marque et votre personnalité au design entièrement personnalisable

Limites de FeedBear

Les gestionnaires de champs personnalisés aimeraient que les champs du logiciel de gestion des commentaires soient plus personnalisés

FeedBear n'est pas disponible dans toutes les langues, ce qui limite son utilisation pour les entreprises et les clients étrangers

Prix de FeedBear

Démarrage : 49 $/mois

: 49 $/mois Business : 99$/mois

: 99$/mois Entreprise : Tarification personnalisée à partir de 499 $/mois

FeedBear évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.8/5 (20+ commentaires)

10. Savio

via Savio Conçu pour B2B SaaS pour les équipes SaaS B2B, Savio facilite la création d'une feuille de route basée sur les données. Laissez tomber les commentaires désordonnés dans les feuilles de calcul et utilisez cet outil pour organiser les rapports des clients provenant de diverses équipes, notamment les équipes commerciales, de produits et de marketing. 🧑‍💼

Les meilleures fonctionnalités de Savio

Les commentaires sont instantanément regroupés dans des catégories similaires, ce qui facilite l'identification des demandes de fonctionnalités et des domaines dans lesquels les utilisateurs souhaitent des améliorations du produit

Fermez la boucle du feedback et envoyez des notifications invitées, personnalisées pour faire savoir aux utilisateurs que vous entendez leurs préoccupations

Les indicateurs intégrés vous permettent d'analyser les commentaires afin de hiérarchiser le travail le plus important

Les intégrations incluent Help Scout, les extensions Chrome et Salesforce

Limites de Savio

Certaines fonctionnalités comme les tableaux Kanban et les tableaux de vote sont manquantes

La fonction de recherche des tickets pourrait être plus intuitive pour l'outil de gestion du feedback

Prix de Savio

Essentiel : 49 $/mois pour le premier utilisateur, 29 $/mois pour les utilisateurs supplémentaires

: 49 $/mois pour le premier utilisateur, 29 $/mois pour les utilisateurs supplémentaires Professionnel : 99 $/mois pour le premier utilisateur, 49 $/mois pour les utilisateurs supplémentaires

: 99 $/mois pour le premier utilisateur, 49 $/mois pour les utilisateurs supplémentaires Business : 299 $/premier utilisateur/mois, 59 $/mois pour les utilisateurs supplémentaires

G2 : 4.8/5 (5+ commentaires)

: 4.8/5 (5+ commentaires) Capterra : 5/5 (1+ commentaires)

Obtenez de meilleures informations sur vos clients grâce à ClickUp

Avec ces alternatives Canny, vous pouvez générer de meilleurs retours clients et continuer à affiner votre processus et votre produit.

Des outils qui facilitent le vote des fonctionnalités aux fonctionnalités intégrées d'analyse et de gestion des tâches, il est plus facile que jamais d'améliorer l'expérience de votre équipe et de vos clients.🌻

Sur cette note, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et connectez-vous avec vos utilisateurs pour leur proposer des produits qu'ils aiment.

Avec des automatisations de tâches, des formulaires personnalisables, des vues et des priorités (sans oublier des milliers d'intégrations), vous pouvez facilement vous synchroniser avec votre équipe à tout moment et en tout lieu pour garantir une plus grande satisfaction des clients. 🏆