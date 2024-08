10 podcasts sur la gestion de projet à écouter absolument en 2024

Vous souhaitez acquérir des connaissances supplémentaires lorsque vous êtes en déplacement ? Les podcasts sont un excellent moyen de s'informer sur pratiquement tous les sujets en déplacement, qu'il s'agisse de vos loisirs, de l'actualité ou de la culture pop.

Mais si vous voulez plus que les derniers potins de la semaine, envisagez de renforcer vos compétences en vous abonnant à un podcast sur la gestion de projet. 🎙️

Les chefs d'entreprise et les membres de leur équipe trouveront leur compte dans cette liste des 10 meilleurs podcasts sur la gestion de projet podcasts sur la gestion de projet de 2024. Des détails les plus infimes de l'activité de l'entreprise à la gestion des ressources humaines Certification PM les podcasts de notre liste des 10 meilleurs couvrent tous les aspects de la gestion de projet, du processus à la gestion de projet.

Nous partagerons même des conseils pour mettre en œuvre ces hacks afin que les gestionnaires de projet puissent tirer le plus de valeur possible de ces podcasts.

10 meilleurs podcasts sur la gestion de projet en 2024

Que vous fassiez la navette, pliez le linge ou ayez simplement besoin d'un bruit de fond pendant votre travail, ces podcasts sur la gestion de projet sont à écouter absolument. Branchez vos écouteurs, mettez votre chapeau et écoutez ces podcasts pour élever votre niveau de jeu.

1. Institut de gestion de projet Podcast Projectified

via Institut de gestion de projet Le Project Management Institute (PMI) est l'un des organismes de certification les plus réputés dans le domaine de la gestion de projet. Il propose les certifications Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® et Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ pour prouver que vous connaissez vraiment votre métier.

Que vous vous prépariez à ces certifications ou que vous souhaitiez simplement sortir des sentiers battus.. stratégies de gestion de projet le podcast Projectified du PMI est un exemple de stratégie de gestion de projet. Ce podcast interroge des dirigeants d'entreprises du Fortune 500 et de petites startups, vous aurez donc un peu de tout.

Le PMI héberge également le Série de podcasts PM Point of View de Kendall Lott, qui partage des conseils plus précis pour les gestionnaires de projet.

En outre, l'écoute de ce podcast vous permettra d'obtenir des unités de développement professionnel (UDP), ce qui est tout bénéfice.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Durée moyenne: 25 minutes

25 minutes PDUs : Oui

2. Happy Hour sur la gestion de projet

via Happy Hour de la gestion de projet Kate Anderson et Kim Essendrup animent le podcast "Project Management Happy Hour". Ils utilisent une approche d'étude de cas, en se concentrant sur un défi commun de gestion de projet dans chaque épisode.

Les derniers épisodes ont abordé les sujets suivants

La restructuration

Tirer les leçons des échecs des projets

Gestion du changement

Syndrome de l'imposteur

Amélioration des processus

Vous pouvez également obtenir des UFC en écoutant ce podcast. Si vous aimez Kate et Kim, le duo propose des évènements de réseautage en personne et des cours pour approfondir vos connaissances en gestion de la performance.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Site web, Apple Podcasts

Site web, Apple Podcasts Durée moyenne: 45 minutes

45 minutes PDUs : Oui

3. Gérer cela

via Gérer ceci Andy Crowe et Bill Yates animent le podcast Manage This, qui publie de nouveaux épisodes le premier et le troisième mardi du mois. Ils ont également un nombre impressionnant d'épisodes en attente, c'est donc le meilleur podcast sur la gestion de projet pour le bingeing.

La plupart des épisodes se concentrent sur les défis courants de la gestion de projet. Les épisodes récents abordent les sujets suivants

Les contrats

La documentation

Styles de leadership

Études de cas réels

Vous avez une question à laquelle ils n'ont pas encore répondu ? Envoyez un e-mail à Andy et Bill pour leur poser votre question ; ils y répondront peut-être dans un prochain épisode.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Site web, Podurama, Apple Podcasts

Site web, Podurama, Apple Podcasts Durée moyenne: 40 minutes

40 minutes PDUs : Oui

4. Personnes et projets

via Personnes et projets Nous pouvons parler d'indicateurs clés de performance et de technologie toute la journée, mais en fin de compte, la gestion de projet est une question de gestion des personnes. Andy Kaufman anime le podcast People and Projects qui se concentre sur les tenants et les aboutissants de la gestion de soi et des membres de son équipe. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Les chefs d'entreprise y trouveront d'excellentes informations et les derniers épisodes abordent des sujets tels que :

Gérer le manque d'énergie

L'intelligence émotionnelle

Le leadership

L'embauche

Gestion du temps

L'écoute de People and Projects vous permettra également d'obtenir des PDU en Business Acumen, Power Skills et Ways of Work pour le PMI Talent Triangle®. Il s'agit certainement de l'un des podcasts de gestion de projet à écouter absolument dans cette liste.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Durée moyenne: 30 minutes

30 minutes PDUs : Oui

5. Podcast sur la gestion de projet

via Podcast sur la gestion de projet Cornelius Fichtner, PMP, CSM, anime le podcast sur la gestion de projet. Cette émission interroge des gestionnaires de projet qui ont réussi et partage leurs conseils en matière de réussite. Par exemple, le célèbre chef de projet "paresseux".. Peter Taylor partage des conseils révélateurs pour déléguer des tâches.

Nous apprécions le guide pratique "Start Here" du podcast, qui vous aide à installer le podcast et à vous mettre rapidement au travail. Les épisodes récents abordent des sujets tels que :

La formation en gestion de projet

L'examen PMP et la certification en gestion de projet

L'IA pour la gestion de projet

La maîtrise des données

Comme pour les autres podcasts de gestion de projet de cette liste, vous pouvez obtenir 60 PDU en écoutant 15 épisodes de The Project Management Podcast.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Durée moyenne: 40 minutes

40 minutes PDUs : Oui

6. podcast de 5 minutes

via podcast de 5 minutes Vous n'avez pas une heure pour écouter un podcast ? Nous le pensons, et à l'instar de l'animateur Ricardo Vargas, qui a créé ce qui est probablement le podcast sur la gestion de projet le plus court au monde. Dans le podcast 5 minutes, il partage des conseils rapides et pratiques pour :

La gestion de projet

L'agilité de l'entreprise

La gestion des risques

Avec plus de 645 podcasts publiés depuis 2007, il y a beaucoup d'épisodes de cinq minutes à se mettre sous la dent. Ricardo partage des conseils généraux sur des sujets tels que la gestion du changement et la gestion des risques, ainsi que de courtes études de cas sur des projets réussis ou non.

Les épisodes sont courts, mais l'écoute d'un nombre suffisant d'entre eux compte pour vos UFC. Utilisation L'outil de rapport d'UFC de Ricardo pour générer rapidement un rapport facile à envoyer.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Durée moyenne: 5 minutes

5 minutes PDUs : Oui

7. Le paradis de la gestion de projet

via Le paradis de la gestion de projet La gestion de projet n'a peut-être pas l'air d'un paradis - ce n'est pas comme si vous étiez en train de siroter une boisson fraîche au bord d'une plage tropicale. Mais le podcast Project Management Paradise vise à rendre le travail d'un gestionnaire de projet aussi proche du paradis que possible. 🏖️

Ce podcast sur la gestion de projet interroge des experts du monde entier. Il n'est diffusé que quelques fois par mois, mais les épisodes les plus récents abordent les sujets suivants :

IA

Tendances spécifiques aux secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la biopharmacie

La force mentale

La diversité

Transformation numérique

D'ailleurs, si vous êtes un expert en gestion de projet expérimenté et que vous avez une histoire à raconter, vous pouvez poser votre candidature pour être invité à l'émission. L'émission recherche des experts dans les domaines suivants

Gestion de projet

Gestion du changement

Logiciel PM

Gestion du temps

L'innovation

Le leadership

Culture d'entreprise

Il faudra peut-être attendre quelques mois avant d'être inscrit au calendrier, mais il s'agit d'une excellente opportunité pour tous ceux qui souhaitent se faire un nom dans le monde de la gestion de projet.

Statistiques du podcast

Disponible sur: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher Durée moyenne : 30 minutes

PDUS : Oui

8. Le podcast du gestionnaire de projet numérique

via Podcast du chef de projet numérique The Digital Project Manager est un site de ressources pour tout ce qui concerne la gestion de projet. Il est idéal pour les débutants qui ont besoin de conseils, d'une communauté et d'une FAQ.

Leur podcast n'est pas non plus à négliger. Le Digital Project Manager Podcast combine la théorie et la pratique de la gestion de projet et vous donne des conseils pratiques pour rationaliser votre journée de travail et structurer votre carrière en vue de la réussite.

Certains de ses épisodes de podcast de gestion de projet les plus récents portent sur :

Le mentorat par les pairs

Modèles de travail agiles

Développement de carrière

La sélection d'un logiciel de gestion de projet

Si vous êtes un professionnel de la gestion de projet et que vous souhaitez aller plus loin, Digital Project Manager propose également des mini-cours, des programmes de certification, un site d'offres d'emploi et des options d'adhésion.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Durée moyenne: 30 minutes

30 minutes PDUs : Pas clair

9. L'équipe PMO

via L'équipe PMO The PMO Squad est une société de conseil en gestion de projet qui gère également l'un des meilleurs podcasts sur la gestion de projet. Le podcast Project Management Office Hours diffuse deux fois par mois de nouveaux épisodes portant sur :

Les neurosciences

La gestion du changement

La prise de parole en public

Le leadership

Mais ce n'est pas le podcast de votre grand-mère. La PMO Squad aborde régulièrement des sujets liés à la gestion des ressources humaines, tels que la danse du feu et le résumé rapide.

Mieux encore, vous obtenez des UFC simplement en écoutant. Soixante minutes de contenu équivalent à une UFC, de sorte que l'écoute de plus de 100 épisodes d'Office Hours vous permettra d'atteindre les minimums requis en un rien de temps.

coup d'œil sur la baladodiffusion $$$a

Disponible sur: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Durée moyenne: 1 heure

1 heure PDUs : Oui

10. La révolte agile

via Révolte agile La gestion de projet Agile a sa propre saveur. Le podcast sur la gestion de projet Agile Uprising est à écouter absolument si vous gérez une équipe Agile.

Ce podcast se penche sur tout ce qui touche à l'Agile, au Lean, à l'UX/Design, au leadership et au développement de logiciels. La plupart des épisodes sont assortis d'entretiens avec des experts, des PDG et d'autres professionnels du projet. Le podcast a une liste tournante d'hôtes, de sorte que vous avez l'avantage d'entendre une grande variété de professionnels.

Les derniers épisodes abordent des fonctionnalités telles que :

La productivité

Conseils sur l'agilité

Tendances de l'industrie

Changement organisationnel

Si vous avez intérêt à discuter avec les animateurs et la communauté, Agile Uprising dispose également d'un canal Discord gratuit.

Podcast en un coup d'œil

Disponible sur: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Durée moyenne: 50 minutes

50 minutes PDUs : Pas clair

Commencez à intégrer la gestion de projet dans votre flux de travail

La gestion de projet est en constante évolution. Écouter les meilleurs podcasts sur la gestion de projet vous permettra de booster vos compétences et de vous tenir au courant des dernières tendances. Mais n'oubliez pas d'appliquer ce que vous avez appris ! Mettre en œuvre la gestion de projet dans votre flux de travail pour améliorer l'efficacité, la productivité et la qualité du travail.

Le meilleur moyen d'intégrer la gestion de projet à votre flux de travail quotidien est d'utiliser un outil de gestion de projet tel que ClickUp. Les équipes de gestion de projet utilisent ClickUp pour collaborer, surveiller les indicateurs et accélérer les flux de travail. Avec ClickUp, vous êtes libre de gérer les projets à votre façon dans une plateforme 100% personnalisable et adaptée à la façon dont votre équipe préfère travailler. 🤩

Suivre les objectifs

Pourquoi séparer vos objectifs du projet de votre travail quotidien ? ClickUp apporte à votre Objectifs et tâches en une seule plateforme pour un suivi plus simple.

Créez un tableau de bord personnalisé pour chaque projet, membre de l'équipe, tâche, etc. Suivez les indicateurs numériques, les cibles, les vrais/faux et autres Objectifs. Vous pouvez garder vos Objectifs privés ou les partager avec votre équipe afin que chacun puisse voir sa progression en temps réel en un seul endroit.

Travaillez à la vitesse de l'éclair avec ClickUp AI

La gestion de projet, c'est comme garder un troupeau de chats. Vous avez besoin de toute l'aide possible ClickUp AI pour déléguer les tâches répétitives et ennuyeuses et libérer votre temps pour ce qui compte.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp AI est un outil IA unique adapté à votre travail de gestionnaire de projet. Demandez-lui de créer un échéancier de projet, de générer des briefs ou de rédiger des textes. Il génère des éléments d'action à partir des notes de réunion, résume le texte et modifie le cours en un clin d'œil.

ClickUp IA est meilleur qu'un assistant humain car il s'intègre automatiquement à nos tâches, projets et Objectifs pour des flux de travail d'une facilité déconcertante.

Choisissez parmi 10 affichages personnalisables

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Certains logiciels de gestion de projet vous obligent à afficher les tâches à leur manière. Nous savons que chaque PM est différent, c'est pourquoi ClickUp est livré avec.. plus de 15 affichages personnalisables .

En un seul clic, affichez vos tâches par :

Diagramme de Gantt

Tableau (Kanban)

Échéancier

Charge de travail

Box

Activité

Carte mentale

Plan

On ne peut pas être partout à la fois, mais cet outil de visualisation permet de visualiser en un coup d'œil l'ensemble des projets, des tâches, des dates d'échéance et de la charge de travail des employés. 👀

Collaborer en temps réel

Le travail asynchrone n'est pas toujours pratique. Lorsque les secondes comptent, utilisez Tableaux blancs ClickUp pour collaborer avec votre équipe en temps réel. Ce Tableau blanc virtuel contient toutes vos grandes idées, ce qui vous permet de les peaufiner jusqu'à ce qu'elles soient parfaites.

Lorsque le moment est venu de tout mettre en œuvre, il n'est pas nécessaire de recopier votre travail : ClickUp convertit les Tableaux blancs en Projets ou en Tâches d'un simple clic.

Collaborez en temps réel et conservez vos données en toute sécurité dans un emplacement unique avec ClickUp Docs ClickUp Documents offre également une assistance à l'utilisation de la collaboration en temps réel dans le cloud. Les documents se connectent à vos flux de travail, de sorte que vous pouvez lier votre travail à vos tâches.

Vous pouvez même ajouter des widgets dans les documents pour mettre à jour les flux de travail, les statuts et plus encore sans quitter l'éditeur de documents.

Gagnez du temps avec les modèles ClickUp

Mettre en forme des documents prend beaucoup trop de temps. Oubliez le travail répétitif et créez un modèle ClickUp Modèle ClickUp pour votre projet. Il existe un modèle pour à peu près tout, y compris les bureaux de gestion de projet (PMO) .

Tirez des modèles pour les plans d'action, les agendas, le suivi des indicateurs de performance, les réunions de lancement, et bien plus encore.

Assistance à l'équipe d'un projet avec le bon logiciel

Écouter régulièrement des podcasts vous permettra d'affiner vos compétences en gestion de projet. Si vous êtes à la recherche de nouvelles émissions pour votre trajet matinal, les podcasts de gestion de projet de ce guide sont faits pour vous.

Lorsque vous devez mettre en œuvre les grandes idées que vous avez apprises, optez pour ClickUp. Nous donnons aux projets une dose de bon sens bien nécessaire en regroupant tout votre travail - et nous disons bien tout votre travail - en un seul endroit.

Voyez la différence par vous-même : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuitement.