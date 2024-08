10 Meilleures alternatives et concurrents de Logseq en 2024

La gestion des connaissances fait tourner le monde. Lorsque vous gérez vos propres projets, vous avez besoin d'outils de prise de notes et de définition des grandes lignes pour mettre de l'ordre dans vos idées. C'est d'autant plus clé lorsque vous travaillez avec une équipe, car de solides fonctionnalités de prise de notes permettent à chacun de rester sur la même page au sein d'un même projet et d'un projet à l'autre.

C'est là que Logseq entre en jeu pour de nombreux utilisateurs individuels et entreprises. Si Logseq ne correspond pas à vos processus de pensée ou à vos activités d'entreprise, il est temps d'explorer les meilleures alternatives à Logseq en 2024. Cet article dresse une liste de dix alternatives performantes à Logseq parmi lesquelles choisir.

Qu'est-ce que Logseq ?

Logseq est une plateforme de gestion des connaissances open-source qui aide les utilisateurs à prendre et à stocker des notes, à héberger différents types d'informations et à organiser ces informations.

La plateforme s'intègre avec différents plugins afin de s'adapter à vos processus de travail ou à la pile technologique de votre entreprise, et elle fonctionne aussi bien comme un outil de gestion des tâches que comme un outil de gestion des connaissances.

Les utilisateurs aiment Logseq parce qu'il est gratuit et qu'il donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Cependant, Logseq présente de sérieuses limites. Il n'y a pas d'application mobile, donc les utilisateurs qui ont besoin de prendre des notes en déplacement n'ont pas de chance. Les utilisateurs ne peuvent pas non plus collaborer dans Logseq, ce qui en fait un outil difficile à utiliser si vous avez besoin de partager des idées avec une équipe ou de créer une ressource de connaissances à l'échelle de l'organisation.

Alors que son approche de construction open-source l'a rendu populaire dans l'espace de gestion des connaissances, les alternatives actuelles à Logseq offrent beaucoup plus en termes d'outils collaboratifs, de cas d'utilisation mobiles et de facilité d'utilisation.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Logseq ?

Logseq a de nombreux points forts que vous ne voudrez pas manquer, alors cherchez des alternatives à Logseq qui offrent ces mêmes capacités. Dans le même temps, vous voudrez remédier aux principales faiblesses de la plateforme, telles que ses problèmes de performance bien connus et ses fonctions mobiles et de collaboration limitées. Donnez la priorité à ces fonctionnalités indispensables lorsque vous recherchez une nouvelle application de prise de notes ou de gestion des connaissances :

Facilité d'utilisation: Choisissez avant tout une application de prise de notes facile à utiliser. Une interface simple, des outils polyvalents pour différentes façons de concevoir des idées et des structures d'organisation simples sont des éléments clés

Choisissez avant tout une application de prise de notes facile à utiliser. Une interface simple, des outils polyvalents pour différentes façons de concevoir des idées et des structures d'organisation simples sont des éléments clés Gestion des tâches: Les utilisateurs professionnels et personnels travaillent mieux lorsqu'ils peuvent noter leurs tâches. Recherchez un logiciel qui vous permet de transformer les puces en tâches

Les utilisateurs professionnels et personnels travaillent mieux lorsqu'ils peuvent noter leurs tâches. Recherchez un logiciel qui vous permet de transformer les puces en tâches Capacités d'intelligence artificielle (IA) : L'IA renforce la prise de notes en vous aidant à faire un brainstorming, en créant des structures intuitives et en recommandant des connexions. Découvrez comment différents outils utilisent l'IA pour améliorer la gestion des connaissances

: L'IA renforce la prise de notes en vous aidant à faire un brainstorming, en créant des structures intuitives et en recommandant des connexions. Découvrez comment différents outils utilisent l'IA pour améliorer la gestion des connaissances Options d'écriture : Si vous aimez écrire vos pensées, optez pour des outils de prise de notes qui peuvent traduire sans effort - et avec précision - l'écriture manuscrite en texte

Si vous aimez écrire vos pensées, optez pour des outils de prise de notes qui peuvent traduire sans effort - et avec précision - l'écriture manuscrite en texte Capacités de collaboration: Adoptez des outils de prise de notes qui facilitent le travail en groupe, la communication et le partage des idées. La dernière chose que vous souhaitez, c'est que vos connaissances restent dans un programme isolé

Les 10 meilleures alternatives à Logseq à utiliser en 2024

Déplacer vos notes et vos processus d'un programme à l'autre est une entreprise majeure. Nous avons souligné les forces et les faiblesses de certaines des alternatives Logseq les plus populaires afin que vous puissiez choisir votre favori et ne faire ce déplacement qu'une seule fois.

Créer des notes, les organiser et les affecter à différentes tâches grâce à ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion des connaissances, des tâches et des projets tout-en-un. Vous pouvez prendre des notes en utilisant prise de notes des modèles de prise de notes, réorganiser vos notes en schémas et forfaits cohérents, et partager vos idées avec d'autres.

Cela commence par Documents ClickUp où vous pouvez créer des documents et des wikis avec des pages imbriquées. Vous pouvez également établir des feuilles de route succinctes, approfondir des connaissances spécialisées et créer des produits à partir des connaissances que vous avez accumulées.

Pour l'idéation, l'intuition Outils d'IA accélèrent le processus de mise sur papier des idées. Ensuite, affinez et mélangez les notes dans un centre de connaissances robuste avec ClickUp de ClickUp et modèles pour organiser vos idées.

Le site de ClickUp gestion des tâches vous permettent de concrétiser vos idées. Vous pouvez créer des tableaux de tâches, les transformer en diagrammes de Gantt d'un simple clic et attribuer des tâches à vous-même ou à vos coéquipiers. Vous pouvez également garder le contrôle sur la gestion du flux de travail avec des échéanciers, des commentaires et des outils d'enregistrement du temps au fur et à mesure de votre travail.

Que vous soyez un écrivain , marketeur, ou gestionnaire, intuitif logiciel de gestion des connaissances facilite la communication des idées et l'achevé des tâches. Au lieu de simplement stocker les connaissances, ClickUp vous permet de les transformer en une ressource précieuse pour les projets et les flux de travail futurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des dizaines de modèles et d'affichages différents pour organiser vos pensées, lier vos notes et construire votre base de connaissances ou vos wikis en quelques clics

Fonctionnalités de prise de notes et de gestion des tâches alimentées par l'IA pour une création plus productive

Des outils collaboratifs pour partager des commentaires, étiqueter des documents de gestion et attribuer des tâches liées à la rédaction

Des milliers d'intégrations pour tirer le meilleur parti de votre base de connaissances

Limites de ClickUp

Les multiples fonctionnalités et contrôles créent une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Certains affichages ne sont pas encore accessibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour les prix

ClickUp IA est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Obsidienne

Via Obsidienne Obsidian est une application robuste de prise de notes dotée de fonctionnalités polyvalentes de gestion et d'organisation des connaissances. L'application assiste certains plugins et propose différents thèmes d'interface utilisateur (UI) au choix.

Les utilisateurs peuvent interconnecter leurs notes dans un réseau d'idées, de faits et de processus pour une pensée bidirectionnelle et une connaissance facile à travers les applications. Obsidian est un outil populaire bien connu en tant qu'application $$$a, avec une communauté Discord de plus de 50 000 membres qui sont heureux de discuter des différentes stratégies et applications.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Assistance Markdown

Synchronisation externe pour la sauvegarde et le contrôle

Un intervalle de plugins produits officiellement et créés par la communauté pour créer des notes

Limites d'Obsidian

La courbe d'apprentissage peut être abrupte

L'application partage de nombreuses limites avec d'autres applications de rédaction de Markdown

Prix d'Obsidian

Personnel : Free

Commercial : 50 $/an par licence utilisateur

Obsidian évaluations et critiques

G2 : $$$A

Capterra : 4.6/5 (21 critiques)

3. Notion

Via Notion Notion est une application de second cerveau populaire en raison de ses options de conception polyvalentes et gratuites. Le schéma organisationnel de l'application comprend des bases de données ou des champs et des blocs d'information imbriqués. Les utilisateurs peuvent modifier les affichages de la base de données, les utiliser dans des contextes différents et les adapter à leurs besoins lier de manière bidirectionnelle à n'importe quel champ ou détail.

Notion offre des milliers de modèles pour différents cas d'utilisation et modes de pensée et peut héberger différents types de médias, y compris des textes, des vidéos et des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Une interface simple mais puissante

Des liens bidirectionnels pour faciliter la construction et la recherche

Notion IA, un assistant d'écriture puissant

Les limites de Notion

La construction sans code crée une courbe d'apprentissage très raide

L'application peut être écrasante pour les débutants

Prix de Notion

Free

Plus : 8 $/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (4,800+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,900+ commentaires)

4. Notes standard

Via Notes standard Standard Notes est une application de prise de notes open-source. Comme Logseq, l'application donne la priorité à la confidentialité et utilise un chiffrement complet et une authentification à deux facteurs. Les utilisateurs peuvent créer des notes riches en fonctionnalités et des fichiers Markdown en texte clair, accéder à leurs notes hors ligne et exporter leurs données. Différents forfaits offrent des formes et des capacités de prise de notes plus robustes.

Standard Notes meilleures fonctionnalités

Cryptage XChaCha20-Poly1305 pour protéger les notes sensibles

Synchronisation en temps réel sur plusieurs appareils pour gérer les projets

L'option de sauvegarde des notes dans des fichiers de texte simple

Les fonctionnalités d'étiquette, d'étoile et d'épingle dans le forfait gratuit

Limites de Standard Notes

Certaines fonctionnalités de prise de notes ne sont disponibles que dans les forfaits payants

La navigation dans l'interface nécessite de nombreux clics

Prix des notes standard

Standard : Free : gratuit

Productivité : 90 $/an

Professionnel : 120 $/an

Standard Notes évaluations et critiques :

G2 : 3.9/5 (12 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (11 commentaires)

5. Roam

Via En itinérance Roam Research est une application pour le deuxième cerveau qui lie les informations de manière bidirectionnelle pour faciliter la recherche et l'organisation.

L'application inclut l'assistance Markdown, comme de nombreuses alternatives à Logseq, et les notes Markdown disposent d'outils et de fonctions similaires. Teams fonctionne principalement comme une base de connaissances personnelle plutôt que comme un outil pour les équipes ou les organisations. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs thèmes et ajouter des tâches à leurs notes, et le cloud stocke les informations.

Les meilleures fonctionnalités de Roam

Liens bidirectionnels faciles pour des pensées et des idées liées entre elles

Organisation des notes basée sur la hiérarchie pour une réorganisation et un remixage faciles

Une interface très simple

Limites de Roam

Les capacités de collaboration sont minimales

Les options d'intégration sont limitées

Le forfait d'assistance est coûteux et nécessite une validation sur cinq ans

Prix de l'itinérance

Pro : 15 $/mois ou 165 $/an

Believer : 500 $/5 ans

Évaluations et critiques de Roam

G2 : $$$A

Capterra : 4.4/5 (17 commentaires)

6. Evernote

Via Evernote Evernote est une application populaire de prise de notes qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des notes textuelles, des images et d'autres médias. Cette application libre comprend des fonctionnalités d'écriture manuscrite, une organisation de type carnet de notes et des outils de découpage web pour sauvegarder et organiser les informations.

Evernote est une application de prise de notes très populaire depuis des années, en particulier pour les utilisateurs personnels. Vous pouvez établir des listes de choses à faire, des projets et des tableaux d'idées et même d'enregistrer des notes audio. L'appli est facile à parcourir, et son outil de recherche peut reconnaître les mots dans les images, les pièces jointes et l'écriture manuscrite pour consolider facilement les informations pertinentes.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

La possibilité de stocker et de trouver des informations dans des images, du texte, des notes audio, de l'écriture manuscrite, et plus encore

Accessibilité hors ligne

Une application facile à utiliser pour prendre des notes numériques et les organiser

Possibilité de l'utiliser comme votre propre outil d'éditeur de texte et d'application à faire

Limites d'Evernote

Le partage des notes en dehors d'Evernote est compliqué

L'application comporte moins de fonctionnalités que des outils comparables, surtout dans la version gratuite

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Evernote Teams : 24,99 $/utilisateur/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (8,100+ avis)

7. Workflowy

Via Workflowy Workflowy est un logiciel populaire de outil de gestion de projet pour les équipes et les entreprises qui doivent partager des idées et agir en conséquence. Vous pouvez stocker des informations dans des contours et des structures arborescentes, et l'outil peut héberger des listes imbriquées illimitées dans ses forfaits payants et dispose de fonctions de mise en évidence, de filtrage et de recherche faciles à utiliser. Les utilisateurs peuvent également exporter des sauvegardes vers Dropbox et accéder à Workflowy sur les systèmes Windows, Mac et Linux.

Meilleures fonctionnalités de Workflowy

Des outils de construction et d'imbrication de plans faciles à utiliser pour une prise de notes efficace

L'option d'utiliser Workflowy comme un outil de gestion de tâches simple

Des outils de collaboration qui font partie du logiciel

Une interface minimaliste pour un travail gratuit

Les limites de Workflowy

Il peut être difficile de déplacer des notes vers une nouvelle position

Les options de mise en forme et de conception sont limitées

Des renvois sont nécessaires pour contourner la limite mensuelle de points

Prix de Workflowy

Basic : Free

Workflowy Pro : 4.99$/mois

Evaluations et critiques de Workflowy

G2 : 4.4/5 (22 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (12 commentaires)

8. Joplin

Via Joplin Joplin est une application de prise de notes simple pour les débutants et offrant des fonctionnalités plus complexes pour les preneurs de notes numériques expérimentés. Le programme open-source est compatible avec des dizaines de plugins pour faciliter le partage de notes et l'intégration entre différents outils, dispose d'une communauté active et offre un chiffrement de bout en bout pour des notes très sécurisées.

Joplin meilleures fonctionnalités

Sécurité robuste des notes

Importation facile de Microsoft OneNote et Evernote dans Joplin

Outils de partage de notes en collaboration

Outils de clippage sur le web pour faciliter la prise de notes

Un environnement d'écriture sans distraction

Limites de Joplin

Les limites de taille du forfait Free sont restrictives

L'application comporte moins de fonctionnalités que d'autres outils de prise de notes

Prix de Joplin

Basic : 2,99 €/mois

Pro : 5,99 €/mois

Teams : €7.99/mois

G2 : $$$A

Capterra : N/A

9. Supernotes

Via Supernotes Supernotes est une application unique de prise de notes qui stocke les notes sous forme de simples cartes au lieu de fichiers ou de dossiers pour la révision et l'organisation des informations. L'interface est conviviale et il est facile de réorganiser et d'étiqueter les cartes pour différents projets ou pour les notes de préparation aux examens.

Les travailleurs peuvent partager des cartes, inviter d'autres utilisateurs dans leurs cartes de notes et travailler avec leurs notes hors ligne. L'application comprend des fonctionnalités non disponibles avec d'autres outils, telles qu'un calendrier de cartes thermiques pour suivre les habitudes de travail, une collection de Pensées pour les notes prises à la hâte en déplacement, et des liens visuels bidirectionnels. Supernotes est idéal pour les utilisateurs qui n'aiment pas les autres outils populaires de prise de notes.

Les meilleures fonctionnalités de Supernotes

Plusieurs outils et formes d'organisation, tels que l'imbrication de plusieurs parents, les calendriers et l'affichage des notes sur une feuille de papier

Synchronisation multi-appareils et accès hors ligne

Outils de gestion des tâches faciles à utiliser

Limites de Supernotes

Le développement et les fonctionnalités sont lents

La version gratuite ne permet que 100 cartes

Prix de Supernotes

Démarrage : Free

Unlimited : £8/mois

G2 : Pas de commentaires

Capterra : N/A

10. Mousse

Via Mousse Foam est une application gratuite et open-source de gestion des connaissances personnelles qui utilise Visual Studio et GitHub pour publier des notes. Les utilisateurs peuvent créer un environnement de travail Foam et développer une série de documents Markdown qui couvrent chacun un seul sujet.

La plateforme inclut des visualisations graphiques pour le backlinking et la connexion des sujets. Roam Research a inspiré Foam, qui présente donc quelques similitudes. Vous pouvez partager du contenu, y accéder sur différents appareils et le publier sur les pages GitHub.

Les meilleures fonctionnalités de Foam

Des notes qui se connectent pour créer un schéma d'organisation de type second cerveau

La possibilité d'achever automatiquement les notes avec des Wikilinks

Outils de collaboration

Limites de la mousse

Foam nécessite un compte GitHub et une certaine familiarité avec la plateforme

L'application n'est pas conviviale pour les utilisateurs personnels et professionnels à la recherche d'une interface simple

Prix de Foam

Free et en cours de développement

G2 : $$$A

Capterra : N/A

Créer de meilleures notes, plans et bases de connaissances avec ClickUp

Ne vous fiez pas uniquement à votre cerveau, construisez-en un second avec des applications de prise de notes et de gestion des connaissances riches en fonctionnalités. Les applications de prise de notes d'aujourd'hui sont polyvalentes, ce qui vous permet de rédiger des notes, de stocker des informations et de vous rappeler des détails de la manière qui convient le mieux à vos processus de pensée.

À ClickUp, vous pouvez faire plus que poser un stylo sur du papier. Commencez à faire du brainstorming avec des modèles et des outils IA, reconstituez vos notes avec des cartes et des liens bidirectionnels, et conservez les connaissances de votre organisation dans une base de données vivante que tout le monde peut utiliser. Transformez vos notes en tâches, en idées de projet et en contenu grâce à un système de compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et voyez où vos pensées vous mènent.