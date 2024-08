10 meilleurs logiciels de cartes heuristiques pour les utilisateurs de Mac en 2024

Lorsque vous êtes submergé d'idées, de tâches ou d'autres pensées aléatoires, une carte mentale peut être la bouée de sauvetage dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Et aujourd'hui, nous couvrons la meilleure application de cartes mentales adaptée à Mac sur le marché.

Planifiés pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème Mac, les outils de cartes mentales peuvent répondre à presque tous les besoins. C'est comme si vous disposiez d'un Tableau blanc virtuel pour partager des idées, établir des connexions et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Que vous réfléchissiez au plan de votre prochain grand projet ou que vous essayiez de donner un sens à vos listes de tâches quotidiennes, les applications de cartographie mentale sont conçues pour transformer le chaos mental en un forfait réalisable.

Suivez-nous pour découvrir les meilleurs logiciels de cartes mentales que les utilisateurs de Mac peuvent utiliser dans 2023. Comparez les avantages, les inconvénients, les prix et les avis pour trouver l'outil offrant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour décomposer des projets complexes, développer votre idée centrale, etc.

Qu'est-ce qu'un logiciel de cartes mentales ?

Une carte mentale visualise l'information avec une idée centrale entourée de branches de sujets connexes. La structure d'une carte mentale organise les pensées, les idées et les informations d'une manière qui est facile à comprendre et qui génère encore plus d'idées nouvelles. 💡

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp.gif Exemple de carte mentale ClickUp /%img%

Avec ClickUp, vous pouvez créer des cartes mentales, des organigrammes ou des diagrammes UML en toute simplicité et en toute confiance

Le logiciel de carte mentale est exactement ce qu'il semble être : un outil numérique qui vous permet de créer des diagrammes visuels pour représenter vos pensées, vos idées et vos informations. Les cartes mentales sont idéales pour le brainstorming, la résolution de problèmes, la prise de décision, la prise de notes ou l'organisation de l'information.

Les logiciels de cartes mentales s'intègrent bien dans un environnement business. Créez une carte mentale pour la planification stratégique autour de la définition des objectifs ou d'une analyse SWOT. Vous pouvez également l'utiliser dans le cadre de la gestion de projet pour diviser une tâche en petits morceaux.

En bref, une application de cartes mentales est un outil polyvalent pour toute organisation. De la collaboration entre équipes à la gestion des connaissances et à la prise de décision, le logiciel de carte mentale est une approche sans effort pour structurer visuellement les différents aspects d'une entreprise. Il transforme les idées complexes en cartes visuelles faciles à comprendre.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de cartes mentales ?

Lors du choix d'un logiciel de outil de cartes mentales les éléments à rechercher dépendent de vos besoins et de vos préférences. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques critères à prendre en compte :

Facilité d'utilisation : L'ajout, la suppression et la réorganisation des nœuds d'une carte mentale doivent être intuitifs et directs

: L'ajout, la suppression et la réorganisation des nœuds d'une carte mentale doivent être intuitifs et directs Personnalisation : Les cartes mentales permettent de modifier les caractères, les couleurs et la disposition afin d'adapter la carte mentale au style de votre organisation

: Les cartes mentales permettent de modifier les caractères, les couleurs et la disposition afin d'adapter la carte mentale au style de votre organisation Modèles : Modèles pré-conçusmodèles de cartes mentales permettent de gagner du temps, en particulier si vous utilisez un outil de cartes mentales pour un brainstorming, la planification d'un projet ou une analyse SWOT

: Modèles pré-conçusmodèles de cartes mentales permettent de gagner du temps, en particulier si vous utilisez un outil de cartes mentales pour un brainstorming, la planification d'un projet ou une analyse SWOT Collaboration : La collaboration en temps réel et les commentaires avec votre équipe permettent à tout le monde de travailler harmonieusement

: La collaboration en temps réel et les commentaires avec votre équipe permettent à tout le monde de travailler harmonieusement Options d'importation/exportation : Si vous avez l'intention de partager vos cartes mentales avec d'autres personnes, la facilité de partage est essentielle

: Si vous avez l'intention de partager vos cartes mentales avec d'autres personnes, la facilité de partage est essentielle Intégrations tierces : À votre organisation fait-elle appel à des outils de prise de notes, de gestion de projet ou d'analyse de données ? L'intégration avec d'autres outils permet de maintenir l'organisation et la fonction

: À votre organisation fait-elle appel à des outils de prise de notes, de gestion de projet ou d'analyse de données ? L'intégration avec d'autres outils permet de maintenir l'organisation et la fonction Performances : Un logiciel réactif qui ne traîne pas, en particulier lorsque vous créez des cartes complexes ou de grande taille, est indispensable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc_Blog_Updated.gif Carte mentale pour le regroupement de sujets de blog et la gestion de projet de référencement /$img/

Créez un point d'accès bidirectionnel entre votre la base de données de votre contenu et des clusters en connectant votre carte mentale directement aux tâches avec ClickUp Tableaux blancs

Choisir une application de cartes mentales pour votre Mac implique de réfléchir aux fonctionnalités dont vous avez besoin. La convivialité, les options de personnalisation, la disponibilité des modèles et les performances réactives permettent de gagner du temps. Trouver l'outil de carte mentale riche en fonctionnalités qui correspond à vos besoins signifie une expérience plus efficace et sans tracas pour tout le monde. 🙌

10 meilleurs logiciels de cartes mentales pour les utilisateurs de Mac

La carte mentale a révolutionné le brainstorming, la planification de projets et la résolution de problèmes complexes. Il est rapidement devenu l'un des outils de productivité les plus inestimables. Pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent amplifier leurs processus créatifs ou rester organisés de manière intuitive, il existe plus de quelques outils de cartes mentales parmi lesquels choisir.

Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de cartes mentales en 2023 pour les utilisateurs de Mac. Ainsi, que vous soyez à la recherche d'une meilleure gestion des tâches, d'un nouveau processus de brainstorming ou d'une alternative aux cartes conceptuelles, ces options pourraient être exactement ce que vous recherchez.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Logiciel de cartes mentales pour Mac : Personnalisez votre carte mentale ClickUp /%img%

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un pour le forfait, la collaboration et l'exécution de pratiquement n'importe quel type de projet. C'est la seule solution de gestion du travail suffisamment puissante pour connecter votre travail à travers les applications dans un hub unique et sécurisé, et elle est dotée de centaines de fonctionnalités hautement visuelles pour décomposer des concepts complexes. Parmi ces outils visuels intégrés : Les cartes mentales ClickUp.

Les cartes mentales de ClickUp sont un véritable couteau suisse pour le brainstorming et la réflexion le forfait du projet . Schématisez tout avec des cartes mentales basées sur les tâches ou les nœuds. Le réarrangement des branches est simple. Vous pouvez tout gérer à partir de votre carte mentale ; il n'est pas nécessaire de changer de vue et d'interrompre votre flux de travail.

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des tâches pendant que vous réfléchissez à des idées. Partagez facilement votre nouvelle carte mentale en la liant à vos tâches, à vos documents ou à vos commentaires.

Les modèles de cartes mentales vous permettent de partir du bon pied, de gagner du temps et de stimuler la productivité en un clin d'œil. 🎩

ClickUp meilleures fonctionnalités

La collaboration en temps réel permet aux équipes de commenter, d'apporter des modifications et de joindre des pièces directement au sein d'un plan

De nombreuses options de personnalisation vous permettent de créer une carte mentale adaptée à vos besoins et à ceux de votre organisation

ClickUp IA résume les commentaires, rédige le contenu et génère des éléments d'action

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres applications pour donner plus de valeur à vos diagrammes et cartes conceptuelles

Les limites de ClickUp

Avec une bibliothèque étendue de fonctionnalités, certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que dans le cadre d'un forfait payant

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 800+ commentaires)

2. MindNode

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MindNode-Product-Example-1400x920.png Logiciel de cartes mentales pour Mac : MindNode Exemple de produit /%img%

via MindNode Faites un brainstorming visuel d'une nouvelle manière avec MindNode. Organisez vos idées à l'aide de thèmes et d'autocollants, ou ajoutez des étiquettes visuelles pour les contextualiser. Grâce à des fonctionnalités telles que le mode focus, vous pouvez vous concentrer sur une branche de votre carte mentale à la fois.

Grâce à une méthode de prise de notes organisée et structurée, vous verrez comment les idées se connectent d'une nouvelle manière.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Une interface intuitive avec des options d'exportation simples pour un partage facile des cartes mentales 🌬

Se synchronise entre les appareils, ce qui vous permet de créer une carte mentale sur votre iPhone, d'y ajouter des modules complémentaires sur votre iPad et de la terminer sur MacOS

Les utilisateurs plébiscitent les raccourcis clavier qui permettent de gagner du temps lors des sessions de brainstorming

Limites de MindNode

L'absence de fonctionnalités de collaboration en direct limite la communication avec les autres membres de l'équipe

Les modèles et les fonctions limités réduisent les possibilités de personnalisation en fonction des préférences personnelles ou de l'image de marque de l'organisation

Prix de MindNode

Free

MindNode Plus : 2,99 $/mois

MindNode évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

3. Zenkit

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Zenkit.jpg Logiciel de cartes mentales pour Plan : Un exemple de carte mentale créée avec Zenkit /%img%

via Zenkit Zenkit est une application web multi-outils disponible sur l'App Store d'Apple. L'une des meilleures applications de cartographie mentale, Zenkit fonctionne comme un tableau Kanban, une liste de tâches, une carte mentale, un calendrier et un système de gestion de projet. Et avec plus de 1 000 intégrations, vous augmenterez votre productivité en un rien de temps.

Gardez un onglet sur tout via votre appareil iOS et suivez même votre travail hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Zenkit

Des tutoriels vidéo et des articles de blog éducatifs facilitent la prise en main par les débutants

Basculez entre différentes vues telles que les listes à faire/tâches, le tableau Kanban, les diagrammes de Gantt et les cartes mentales

Créez des échéanciers de projets, suivez les dépenses de votre entreprise, etcvisualiser des idées avec un seul outil 🛠

Les limites de Zenkit

Les limites de stockage des données pourraient limiter la génération de cartes mentales

La synchronisation peut être décalée d'un appareil à l'autre

Prix de Zenkit

**Free

Plus : 9$/mois

: 9$/mois Business : 25 $/mois

: 25 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (80+ commentaires)

: 4.7/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

4. SimpleMind

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/SimpleMind.jpg Logiciel de cartes mentales pour Plan : Un exemple de carte mentale créée avec SimpleMind /%img%

via SimpleMind Ajoutez des sujets, réorganisez et structurez vos idées avec un outil de carte mentale comme SimpleMind. Ajoutez des images, des icônes, des libellés et des cases à cocher pour personnaliser votre carte mentale. Grâce aux dispositions automatiques et aux modèles, vous pouvez passer à l'étape de l'idéation dès que l'envie vous en prend.

Le stockage et le partage des plans sont gratuits grâce à la synchronisation transparente avec Dropbox, iCloud Drive et Google Drive.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Création de cartes mentales en forme libre ou à partir d'une bibliothèque de modèles

Enregistrez les cartes mentales sur Dropbox à partir de votre ordinateur

Grâce à la synchronisation transparente avec iCloud, votre travail est toujours prêt quand vous l'êtes

Limites de SimpleMind

Pas de mise à niveau entre les plateformes, ce qui implique d'acheter individuellement pour macOS, Microsoft Windows, Android ou depuis l'App Store d'Apple

Ce n'est pas le meilleur choix pour la collaboration en temps réel ou la gestion de projet

Prix de SimpleMind

Free

Pro : A partir de 29,15 $ par mois

G2 : 4.7/5 (5+ commentaires)

: 4.7/5 (5+ commentaires) Capterra : 5/5 (4 commentaires)

5. Xmind

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Xmind.jpg Logiciel de cartes mentales pour Plan : Un exemple de carte mentale créée avec Xmind /%img%

via XmindXmind est une application multiplateforme de cartes mentales et de brainstorming. Grâce aux modèles de cartes mentales intégrés et aux différentes structures telles que le diagramme en arête de poisson ou le tableau arborescent, vous pouvez vous plonger directement dans l'enregistrement de vos pensées et de vos idées. Insérez des notes audio, des images et des liens hypertextes pour ajouter plus de contexte lorsque vous en avez besoin.

Exportez dans plusieurs formes et partagez votre travail avec vos amis sur les médias sociaux.

Xmind meilleures fonctionnalités

Exportez les plans dans de multiples formes

Glissez-déposez des tâches et des idées en toute simplicité ✨

Apprentissage rapide et intuitif

Limites de Xmind

La courbe d'apprentissage peut être difficile pour certains utilisateurs de se lancer directement dans la création de cartes mentales

Bibliothèque de modèles limitée

Prix de Xmind

Free

Payé : 5,99 $/mois

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

6. Coggle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/coggle.png Exemple de carte mentale créée avec Coggle /%img%

via Coggle Avec Coggle, vous obtenez une carte mentale adaptée au Mac qui permet une collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe. Explorez les téléchargements illimités d'images avec une fonctionnalité de glisser-déposer. Des fonctionnalités telles que le texte et les images flottantes ajoutent des nuances à votre carte mentale sans qu'il soit nécessaire de les joindre à des parties spécifiques de votre carte.

Que vous soyez un adepte des cartes mentales ou que vous soyez curieux d'en savoir plus sur l'application la création de cartes conceptuelles des organigrammes ou des cartes de processus, Coggle vous couvre.

Les meilleures fonctionnalités de Coggle

La création d'une carte est rapide et efficace grâce à l'absence quasi totale de décalage et aux raccourcis clavier

Le formatage Markdown - une façon simple de mettre en forme du texte simple - permet de rationaliser les choses

Plusieurs membres d'une équipe peuvent travailler sur le même document, ce qui permet une collaboration en temps réel

Limites de Coggle

Aucune fonction permettant d'organiser automatiquement les branches

Les modifications en cours d'une carte mentale à l'aide d'un téléphone portable peuvent présenter des problèmes

Prix de Coggle

Free (gratuit)

(gratuit) Très bien : 5$/mois

: 5$/mois Organisation : 8 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.8/5 (5+ commentaires)

: 4.8/5 (5+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (40+ commentaires)

7. MindManager

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/view\_interface\_mapping.png Exemple d'une carte mentale créée dans Mindjet /$$img/

via MindManager Lorsque vous planifiez un grand nombre d'idées, vous devez savoir ce qui est important. Avec MindManager, vous disposez de fonctionnalités telles que les marqueurs de priorité qui vous permettent de voir d'un coup d'œil ce qui doit être pris en compte. Les cartes d'information sur les sujets vous permettent d'obtenir des détails supplémentaires sans encombrer votre carte mentale.

Voyez comme il est facile de transformer un chaos mental en un visuel épuré et organisé.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Bibliothèque de modèles étendue

Basé sur le cloud, vous pouvez accéder à vos cartes mentales depuis n'importe où

Des outils puissants pour créer des cartes mentales, des diagrammes et d'autres aides visuelles sans effort

Limites de MindManager

Certains utilisateurs souhaitent améliorer leurs capacités en matière d'organigrammes

Plus cher que les autres outils disponibles

Prix de MindManager

Les essentiels : 99 $/an

: 99 $/an Professionnel : 179 $/an

: 179 $/an Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (180+ commentaires)

: 4.5/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ commentaires)

8. Mindomo

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/6.-Other-features-tab-1400x631.png Exemple d'une carte mentale créée dans Mindomo /%img%

via Mindomo Gardez votre gestion du flux de travail avec la carte mentale et un outil comme Mindomo. Cet outil de carte mentale destiné aux utilisateurs d'Apple permet une modification en cours en temps réel (et hors ligne). Il se synchronise entre les appareils, offre une recherche en texte intégral et dispose de centaines de modèles faciles à utiliser.

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui vous aide à stimuler votre créativité et à synthétiser l'information d'une nouvelle manière, Mindomo vaut le détour.

Les meilleures fonctionnalités de Mindomo

Un design épuré et minimaliste qui ne distrait pas

Des centaines de modèles, de l'analyse d'entreprise à la définition d'objectifs et plus encore

Les intégrations multiplateformes vous permettent de rester à jour quel que soit votre lieu de travail

Les limites de Mindomo

Le tableau de bord et les éléments visuels peuvent submerger les utilisateurs novices

Basé sur le web, assurez-vous d'avoir une connexion internet stable pour une meilleure expérience

Prix de Mindomo

Free

Premium : 5,50 $/mois

: 5,50 $/mois Professionnel : 13,50 $/mois

: 13,50 $/mois Teams : 16,50 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

9. MindMeister

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/MindMeister-product-example-1400x788.png Exemple de produit MindMesiter /%img%

via MindMeister Lorsque vous recherchez un outil de cartes mentales collaboratif et magnifiquement conçu, MindMeister vous aidera à donner vie à vos grandes idées. Des styles personnalisés, des dispositions de cartes mixtes (organigrammes, cartes mentales et listes) et des médias intégrés permettent de créer une carte mentale dynamique et sur mesure.

Grâce aux commentaires et aux notifications, vous et votre équipe êtes toujours en contact les uns avec les autres.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Se synchronise automatiquement avec Google Drive

De nombreuses possibilités de personnalisation autour des sujets individuels et du style de ligne, ainsi que des images et des emojis, offrent une touche personnalisée

Les fonctionnalités de collaboration telles que les commentaires et le mode Brainstorm permettent un flux de créativité en temps réel 📚

Limites de MindMeister

Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de lenteur avec des cartes mentales étendues ou détaillées

La version gratuite est limitée à trois cartes mentales

Prix de MindMeister

Version de base : Free

: Free Personnel : A partir de 6$/mois

: A partir de 6$/mois Pro : À partir de 10 $/mois

: À partir de 10 $/mois Business : A partir de 15$/mois

MindMeister évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (270+ commentaires)

10. GitMind

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/GitMind-Mind-Map-Maker.jpg GitMind, créateur de cartes mentales /%img%

via GitMind Lorsque vous examinez les options du logiciel de cartes mentales pour utilisateur Mac, choisissez une alternative qui crée un environnement idéal pour l'épanouissement de la productivité. Axé sur la libre circulation de l'information, GitMind vous permet de sortir des sentiers battus grâce à des cartes mentales, des flux, des diagrammes UML et bien d'autres choses encore.

GitMind stimule la créativité en prenant ce que vous pensez et en lui donnant vie sur une toile numérique.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

La conception conviviale permet aux débutants de commencer à créer des cartes mentales en un clin d'œil

Les fonctionnalités de collaboration incluent la création de liens hypertextes pour le partage sur Telegram, Twitter et Facebook

La fonction glisser-déposer permet de déplacer les données de votre ordinateur vers vos cartes mentales en toute transparence

Limites de GitMind

Des fonctionnalités limitées avec la version gratuite

Certains utilisateurs signalent des capacités limitées en matière d'IA

Prix de GitMind

Free

Payé : 9 $ par mois

GitMind évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (3 commentaires)

: 4.8/5 (3 commentaires) Capterra : 4.6/5 (10 commentaires)

Trouver le meilleur logiciel de cartes mentales pour votre équipe

Lorsque vous êtes prêt à renforcer vos sessions de brainstorming et à rationaliser la gestion des tâches, les outils de cartes mentales ne manquent pas. Chacun d'entre eux offre son propre ensemble de fonctionnalités et de paramètres uniques pour répondre à une variété de besoins.

ClickUp est un choix exceptionnel. Son design intuitif et ses fonctionnalités avancées en font un outil unique pour tous vos besoins en matière de cartes mentales et de productivité. Que vous ayez besoin d'un forfait gratuit robuste ou de tous les outils que vous pouvez imaginer pour créer la carte mentale parfaite et plus encore, inscrivez-vous à ClickUp et essayez-le, c'est Free Forever !