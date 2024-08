10 meilleurs logiciels de gestion de projet de design d'intérieur en 2024

Les entreprises de décoration d'intérieur ont des besoins spécifiques qui vont au-delà de la simple gestion de projet. Pour réussir à respecter les délais de votre projet d'architecture d'intérieur et impressionner vos clients, il est essentiel de rester organisé tout au long du processus.

Cela implique des tâches telles que l'obtention des approbations des clients pour votre proposition d'aménagement de l'Accueil ou du Bureau et la gestion efficace des factures et des livraisons de plusieurs fournisseurs.

Un logiciel de gestion de projet de décoration d'intérieur peut vous aider à gérer tous ces éléments mobiles. Voici ce qu'il faut rechercher lorsque l'on compare les logiciels de gestion de projets d'architecture d'intérieur outil de gestion de projet et les 10 meilleures options pour les architectes d'intérieur et les équipes d'architectes d'intérieur en 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet de design d'intérieur ?

Le logiciel de gestion de projet de design d'intérieur est un outil de gestion de projet pour les designers d'intérieur. Il comprend les éléments suivants un logiciel de gestion de projet ainsi que des outils qui aident spécifiquement à la gestion de l'aménagement intérieur.

Le logiciel facilite la gestion de plusieurs projets de design, en veillant à ce que toutes les équipes de design d'intérieur de votre agence ou de votre entreprise soient sur la même page. Les meilleures plateformes de gestion de projet de design d'intérieur vous affichent une vue d'ensemble d'un projet, tout en vous permettant de zoomer sur les éléments clés livrables pour s'assurer que les choses sont terminées à temps et dans la bonne commande.

Les outils les mieux évalués en 2024 comprennent également des modèles prêts à l'emploi et des vues de projet qui s'affichent et qui sont destinés à les jalons clés et les exigences en matière d'architecture d'intérieur, y compris la conception les tableaux d'humeur la création de propositions et le travail des fournisseurs externes. Si vous voulez le meilleur logiciel de gestion de projet, vous cherchez un guichet unique pour les projets de décoration d'intérieur complexes.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet de décoration intérieure ?

Choisir le bon logiciel de gestion de projet de design d'intérieur améliorera le résultat de votre projet de design. Au-delà de la gestion des tâches de base, ces outils devraient s'intégrer à l'ensemble de votre Business, bénéficiant non seulement aux aspects de conception face au client, mais aussi à la collaboration interne de l'équipe, au suivi et aux échéances :

**Mon travail consiste à rechercher une plateforme avec laquelle votre équipe peut facilement se familiariser, ce qui lui permet de se concentrer sur son travail de conception au lieu de s'efforcer de comprendre un nouveau système logiciel

Une plateforme basée sur le cloud : Avec des données dans le cloud, vous pouvez accéder à vos livrables de conception, aux calendriers des projets, et plus encore, même lors de visites sur site au domicile ou au bureau d'un client

Avec des données dans le cloud, vous pouvez accéder à vos livrables de conception, aux calendriers des projets, et plus encore, même lors de visites sur site au domicile ou au bureau d'un client Intégration avec les logiciels de comptabilité: Les intégrations comptables transparentes vous permettent de suivre les coûts sans utiliser plusieurs outils, en conservant toutes les factures et tous les contrats de vos clients et de vos fournisseurs en un seul endroit

Les intégrations comptables transparentes vous permettent de suivre les coûts sans utiliser plusieurs outils, en conservant toutes les factures et tous les contrats de vos clients et de vos fournisseurs en un seul endroit Assistance pour les utilisateurs externes: La possibilité d'inviter des utilisateurs externes, tels que votre client concepteur et vos fournisseurs externes, garantit que tout le monde reste synchronisé

La possibilité d'inviter des utilisateurs externes, tels que votre client concepteur et vos fournisseurs externes, garantit que tout le monde reste synchronisé Une tarification flexible: Différents forfaits, y compris un forfait personnalisé et un forfait gratuit, offrent de la flexibilité aux entreprises et aux agences de design d'intérieur en pleine croissance

Différents forfaits, y compris un forfait personnalisé et un forfait gratuit, offrent de la flexibilité aux entreprises et aux agences de design d'intérieur en pleine croissance Modèles de projet: Ces modèles, tels que les modèles d'accueil des nouveaux clients et les modèles de factures, accélèrent le lancement de nouveaux projets et garantissent la cohérence entre plusieurs projets

Ces modèles, tels que les modèles d'accueil des nouveaux clients et les modèles de factures, accélèrent le lancement de nouveaux projets et garantissent la cohérence entre plusieurs projets Tableaux d'ambiance et création de propositions: Ces outils permettent de visualiser et de présenter des idées aux clients

Les 10 meilleurs logiciels de design d'intérieur à utiliser en 2024

Pour vous aider à trouver le bon outil de gestion de projet pour votre entreprise de design d'intérieur, nous avons dressé cette liste des meilleurs logiciels pour designers d'intérieur à utiliser en 2024.

Les architectes d'intérieur peuvent garder le contrôle sur les contacts, les projets et les idées grâce aux plus de 15 affichages de ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité qui regroupe les flux de travail de votre entreprise en un seul endroit. Gestion de projet ClickUp aident les équipes à forfaiter, suivre et collaborer sur n'importe quel projet. Avec des fonctionnalités telles que les modèles de tâches, les cartes mentales et les tableaux de bord, ClickUp offre une vue holistique du statut de votre projet et s'intègre à plus de 200 outils, garantissant ainsi équipes d'architectes d'intérieur disposent des ressources numériques dont elles ont besoin.

Le logiciel peut être utilisé par des designers individuels ou par des entreprises de design établies, et l'application Modèle de design d'intérieur ClickUp permettra à vos équipes d'être rapidement opérationnelles.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Générez des plans, des projets de documents, résumez des notes de réunion et bien plus encore grâce à une intelligence artificielle conçue par des experts(Outils d'IA* Gérez votre travail de design d'intérieur sur une Liste, un Gantt, un Tableau, et plus encore avec l'une des 15+ vues personnalisables de ClickUp

Collaborez et renforcez l'alignement de votre projet de design grâce à des outils completslogiciel de collaboration* Affichez tout en un coup d'œil et suivez la progression facilement avec des tableaux de bord personnalisables

Intégrez ClickUp de manière native à plus de 1 000 outils, notamment Slack, Figma et des applications de stockage cloud

Limites de ClickUp

L'interface peut être écrasante en raison de l'étendue des paramètres des fonctionnalités

Certains utilisateurs affirment que l'application mobile manque de certaines fonctions de la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour les prix

ClickUp IA est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Monday.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-and-assigning-design-tasks-in-monday.com\_-1400x757.png Exemple de création et d'attribution de tâches de conception dans monday.com /$img/

Via monday.com Monday.com est un logiciel de gestion de projet polyvalent dont les fonctionnalités conviennent aux architectes d'intérieur. Qu'il s'agisse de suivre des projets simples ou complexes, monday.com vous permet de les forfaiter, de les exécuter et d'en assurer le suivi de manière efficace.

Les architectes d'intérieur peuvent facilement attribuer des tâches, définir des échéanciers de projet et suivre la progression de leur équipe, et la plateforme met l'accent sur la collaboration, en veillant à ce que les membres de l'équipe d'architecture d'intérieur travaillent bien ensemble. Les aides à la communication, telles que les rappels par e-mail et les demandes d'approbation de projet, permettent à votre équipe de gagner un temps précieux.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Suivez la progression de votre équipe, définissez des échéanciers de projet et gérez le travail de votre équipe en un seul endroit

Collaborez de manière transparente entre les équipes et les cours pour avoir une visibilité sur la progression de vos projets de conception

Utilisez des options personnalisées et flexibles pour tout projet de conception, processus, département ou client

Automatisez les tâches de routine grâce à des recettes d'automatisation illimitées, y compris les rappels par e-mail et les demandes d'approbation de projet

Affichez clairement les tâches et les projets en cours, pour une gestion de projet efficace

Les limites de Monday.com

Le prix peut être élevé pour les petites équipes et les utilisateurs individuels

Certains utilisateurs trouvent qu'il faut du temps pour s'habituer à toutes les fonctionnalités

Bien que le logiciel soit personnalisable, l'adapter aux besoins de l'architecture d'intérieur nécessite une installation supplémentaire

Prix de Monday.com

Free Forever : gratuit

Basic : 8 $/mois pour 4 places

Standard : 10$/mois pour 3 places

Pro : 16$/mois pour 3 places

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (4,000+ commentaires)

3. Lierre

Via Lierre Ivy est la première école spécialisée logiciel de gestion d'entreprise pour les designers de notre liste. Le logiciel est axé sur les besoins des entreprises de design d'intérieur et offre une suite de solutions de gestion de projet pour rationaliser les tâches administratives, permettant aux designers d'intérieur professionnels de gérer sans effort les projets, les documents, les paiements et les interactions avec les clients. Ivy facilite l'approvisionnement en produits, les propositions et les factures de marque, ainsi que la création de tableaux d'affichage.

Les meilleures fonctionnalités d'Ivy

Recherchez des produits auprès de vos fournisseurs favoris et créez un catalogue de produits personnalisé à l'aide de l'outil Ivy Product Clipper

Créez des propositions et des factures professionnelles pour vos projets de décoration d'intérieur

Utilisez des tableaux pour donner vie à vos idées de décoration d'intérieur en les créant, en partageant votre vision et en établissant des relations avec vos clients

Recherchez, facturez, achetez et suivez tout en un seul endroit, rationalisant ainsi le processus de gestion de projet pour les architectes d'intérieur

Profitez des fonctionnalités de personnalisation étendues pour répondre aux besoins uniques des entreprises de décoration d'intérieur

Les limites d'Ivy

Les utilisateurs se plaignent d'une intégration limitée avec d'autres outils

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel est plus cher que d'autres solutions disponibles

L'interface utilisateur n'est pas assez intuitive pour certains utilisateurs

Prix d'Ivy

Débutant : 65 $/mois

Essentiel : 99 $/mois

Pro : 149$/mois

Capterra : 3.7/5 (20 commentaires)

4. Gestion binaire

Via Gestion binaire Binary Management (BM) est un autre outil de gestion de projet pour l'industrie de la décoration d'intérieur. Il consolide les quatre composantes essentielles de la gestion de projet de décoration d'intérieur : la planification, le calcul des coûts, le suivi et les rapports. BM aide les architectes d'intérieur à rechercher des produits, à créer des propositions professionnelles et à suivre l'évolution des projets des livrables du projet et fournit une solution achevée pour la gestion de l'entreprise d'architecture d'intérieur.

Binary Management meilleures fonctionnalités

Générer unconception du projet avec facilité et précision grâce à la fonctionnalité de calcul des coûts

Produisez un programme de projet détaillé et un calendrier de paiement, garantissant une gestion efficace du projet d'architecture d'intérieur, grâce à l'outil de planification

Contrôler la progression des éléments livrables du projet et tirer parti de l'outil de calcul des coûts par élément livrablesuivi du temps avec l'outil de suivi

Bénéficiez d'une vue claire du projet, de sa progression et des performances des membres de l'équipe grâce à des fonctionnalités de rapports étendues

Assurer une gestion de projet efficace grâce à des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de décoration d'intérieur

Limites de la gestion binaire

Le logiciel ne dispose pas d'une application mobile dédiée

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les utilisateurs débutants

Prix de Binary Management

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Capterra : 5/5 (2 commentaires)

5. Rassembler

Via Rassembler Ce logiciel robuste de gestion de projet d'architecture d'intérieur destiné aux équipes d'architectes d'intérieur de taille moyenne à grande met l'accent sur la centralisation des communications, l'approbation des clients, le suivi et la documentation. Avec Gather, les architectes d'intérieur peuvent puiser leur inspiration sur le web, discuter de leurs idées avec d'autres personnes et forfaiter la conception des pièces. De nombreuses équipes de designers professionnels utilisent Gather pour gérer leurs projets plus efficacement.

Meilleures fonctionnalités de Gather

Centralisation des communications, des spécifications, des approbations des clients, du suivi et de la documentation

Gérer les coûts et les budgets pour l'ensemble des projets d'aménagement intérieur, des pièces et des sélections

Partagez et discutez avec votre équipe et vos clients en laissant des commentaires en temps réel sur les idées, le mobilier, les matériaux et les projets

Marquez les objets comme proposés, commandés, expédiés, installés, etc. pour en faciliter le suivi tout au long du projet

Générez et enregistrez instantanément des documents et des rapports à partager avec les clients, les équipes et les entrepreneurs

Limites de Gather

Certains utilisateurs trouvent qu'il faut du temps pour comprendre et utiliser toutes les fonctionnalités

Le logiciel est cher pour certains clients

Prix de Gather

Free Forever : gratuit

Abonnement : À partir de 70 $/mois pour 10 utilisateurs

G2 : 4.8/5 (47 commentaires)

Capterra : 4.9/5 (27 commentaires)

6. Indema

Via Indema De nombreuses entreprises de design qui connaissent la réussite utilisent Indema pour relever des défis tels que la dispersion des ressources et la mauvaise communication. La plateforme unifiée fournit des outils pour que les architectes d'intérieur restent organisés, productifs et synchronisés, notamment la gestion des tâches l'automatisation des e-mails, la recherche de produits et les tableaux d'affichage à la pointe de la technologie. Grâce à l'accessibilité au cloud, les entreprises de décoration d'intérieur peuvent gérer leurs entreprises depuis n'importe où.

Indema meilleures fonctionnalités

Rendez votre entreprise de design plus productive, organisée et synchronisée avec une plateforme unifiée

Affichez une vue complète de votre entreprise, y compris les tâches, les projets de design en cours, les aperçus financiers et les factures, en utilisant le tableau de bord

Créez des devis qui se convertissent automatiquement en factures et en commandes pour des flux de travail plus rapides

Importez n'importe quel produit du web dans Indema pour une expérience plus rationnelle en utilisant le clipper du logiciel basé sur le navigateur

Tirer parti de la génération efficace de leads et de la gestion de la relation clientl'accueil des clients grâce à des flux de travail automatisés par e-mail

Les limites d'Indema

Les capacités d'intégration avec d'autres outils populaires sont limitées

Certains utilisateurs ont mentionné qu'ils aimeraient un meilleur accès mobile

Les options de personnalisation pour les besoins spécifiques d'un projet sont limitées

Prix d'Indema

Solo : 19$/mois

Pro : 39$/mois

VIP : 49$/mois

Capterra : 4.4/5 (5 commentaires)

7. Mydoma Studio

Via Studio Mydoma Ce logiciel de gestion de projets de design d'intérieur vise à simplifier l'entreprise pour les designers d'intérieur grâce à des outils qui aident les utilisateurs à organiser les projets et à gérer les tâches. La création de tableaux d'humeur et l'automatisation des processus de compte permettent de rationaliser le processus de conception. Mydoma Visualizer permet aux concepteurs de rendre rapidement les conceptions et d'impressionner les clients avec des visualisations 3D, et l'application mobile est pratique pour l'architecte d'intérieur en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Mydoma Studio

Gérez efficacement les projets de conception avec une suite complète d'outils permettant de gagner du temps pour les designers d'intérieur

Rendu des projets de design d'intérieur en quelques minutes et présentation des designs en 3D

Centraliser toutes les données du projet, permettant aux clients et aux designers d'accéder à tous les détails de leur projet

Permettre aux architectes d'intérieur de gérer leurs entreprises sur les appareils iOS et Android grâce à l'application mobile

Décomposer les projets en tâches grâce à l'outil intuitif de gestion des tâches, rationalisant ainsi le processus de gestion des projets de design

Limites de Mydoma Studio

Certains utilisateurs trouvent l'interface désuète

La structure tarifaire ne convient pas à toutes les entreprises

Les paramètres ne sont pas aussi robustes que certains clients le souhaiteraient

Prix de Mydoma Studio

Débutant : 49$/mois

Professionnel : 69$/mois

Équipe professionnelle : 99 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Chaque forfait peut inclure des utilisateurs supplémentaires pour un supplément de 20 $ chacun

Capterra : 4.2/5 (79 commentaires)

8. Studio Designer

Via Concepteur de studio Studio Designer est une autre plateforme numérique destinée à l'industrie de la décoration d'intérieur. L'ensemble des fonctionnalités achevées du logiciel permet aux architectes d'intérieur de gérer les projets du début à la fin. Outils de gestion de projet permettent aux designers de proposer, commander et facturer tous les éléments du projet, et Studio Capture assure le sourcing numérique auprès de divers fournisseurs. La plateforme propose la facturation du temps et des outils de compte spécialisés pour les designers d'intérieur.

Studio Designer meilleures fonctionnalités

Proposer, commander et facturer tous les éléments du projet, suivre les activités de l'équipe et gérer les projets d'architecture d'intérieur du début à la fin

Obtenir numériquement des éléments auprès de divers fournisseurs, afin de rationaliser le processus de gestion des projets d'aménagement

Suivez et facturez efficacement aux clients le temps que vous consacrez aux projets d'aménagement

Utiliser le portail client pour collaborer et accepter les paiements des clients de l'agencement d'intérieur

Gérez vos finances à l'aide d'outils comptables intégrés spécialement conçus pour les architectes d'intérieur

Générer des rapports illimités sur les finances et les projets, offrant un aperçu du processus de gestion des projets de design d'intérieur

Les limites de Studio Designer

La courbe d'apprentissage peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs trouvent la plateforme trop chère

Certains clients se sont plaints de la lourdeur ou de l'obsolescence de l'interface

Prix de Studio Designer

Basique : 54 $/mois

Professionnel : 72 $/mois

Capterra : 3/5 (2 commentaires)

9. Design Manager

Via Responsable de la conception Design Manager est un logiciel d'architecture d'intérieur sophistiqué destiné aux architectes d'intérieur individuels et aux grandes entreprises d'architecture d'intérieur.

Le logiciel offre une suite complète d'outils pour la gestion de projet, les achats, la comptabilité, et plus encore. Le portail client permet aux utilisateurs d'envoyer des propositions et des factures par voie numérique. Des fonctionnalités avancées aident les grandes entreprises à faire avancer leurs projets, notamment des modules pour la gestion des stocks, la collecte de données et les salles d'exposition.

Design Manager meilleures fonctionnalités

Organiser les projets de conception avec des outils de spécification de pointe et maintenir une facturation précise des heures de travail

Faciliter la collecte d'acomptes, d'avances et de paiements auprès des clients, en les intégrant de manière transparente dans la comptabilité de l'entreprise

Émettre des commandes, suivre leur statut et gérer des commandes de travail complexes en plusieurs étapes pour des travaux personnalisés

Générer des rapports personnalisés pour mieux comprendre les projets de conception et les indicateurs de l'entreprise

Envoyer des propositions et des factures numériques aux clients et collecter les paiements instantanément, afin de garantir une gestion de projet fluide

Profitez de fonctionnalités avancées, y compris des modules pour la gestion des stocks, la collecte de données, les points de vente et les salles d'exposition

Limites de Design Manager

Certains utilisateurs trouvent l'interface désuète

Les paramètres et la compréhension du logiciel peuvent s'avérer difficiles

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel est plus cher que d'autres options similaires

Prix de Design Manager

Abonnement : 65 $/mois par utilisateur

G2 : 2.8/5 (5 commentaires)

10. Plaky

Via Plaky Plaky est un logiciel de gestion de tâches permettant une planification visuelle simple des projets. La plateforme permet aux utilisateurs de gérer des projets, de collaborer avec les membres de l'équipe et de recevoir des rapports de statut en un seul clic. Avec des projets illimités, Plaky est également un excellent outil de gestion de projet pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Plaky

Gardez une trace des tâches à faire, assignez des coéquipiers et ajoutez des informations personnalisées aux tâches grâce aux fonctionnalités de gestion de projet

Invitez des coéquipiers à collaborer, discutez du travail au sein des tâches et recevez des notifications pour les mises à jour et les mentions

Affichez le statut de toutes les tâches en un coup d'œil et filtrez les tâches en fonction de divers critères grâce à plusieurs options de visualisation

Assurez une fonctionnalité de gestion de projet continue partout avec l'application mobile Plaky

Limites de Plaky

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités de collaboration trop basiques

Les options d'intégration et les fonctionnalités d'automatisation limitées ont freiné certains clients

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités de la version bureau

Des prix dérisoires

Free Forever : gratuit

Pro : 3,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : $8.99/mois par utilisateur

Capterra : 5/5 (1 avis)

Gérez tous vos projets dans ClickUp

Le meilleur logiciel de gestion de projet de design d'intérieur vous permettra de jongler avec toutes les parties mobiles de votre projet de design avec facilité. Que vous fassiez du design résidentiel ou commercial, ces plateformes éliminent le stress lié à la gestion de dizaines de jalons et de livrables, et peuvent faire de tout, des tableaux d'ambiance à l'obtention des approbations des clients, un jeu d'enfant.

Si vous êtes à la recherche d'une gestion de projet de design d'intérieur qui s'intègre à l'ensemble des activités de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter, essayez ClickUp dès aujourd'hui. Sa liste complète de fonctionnalités vous permettra de rationaliser tous les aspects de votre entreprise, y compris les communications internes et la collaboration, en optimisant les flux de travail et les processus de toute votre organisation au sein d'une seule et même plateforme facile à utiliser.