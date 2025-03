10 meilleurs logiciels de Tableau blanc pour Mac en 2025

Toute grande idée commence sur un bout de papier froissé, sauf que ce n'est pas pratique.

La plupart d'entre nous pensent visuellement. Les tableaux blancs vous aident à mettre en pratique le principe "Montrer, ne pas dire" Ils vous aident à exprimer une idée par des diagrammes et des formes plutôt que par de gros morceaux de texte.

C'est là que les tableaux blancs pour Mac sont parfaits si vous êtes un utilisateur Apple : ils offrent la toile et la commodité d'un carnet de notes physique ou d'un tableau blanc. Mais ils offrent également les avantages de la collaboration moderne.

Que vous organisiez un atelier à distance avec votre équipe pour résoudre un problème spécifique ou que vous fassiez le point lors d'un résumé rapide quotidien, les tableaux blancs numériques font véritablement partie de la boîte à outils du télétravail moderne.

Dans ce billet, nous allons examiner les 10 meilleurs outils de Tableau blanc pour Mac afin de vous aider, vous et votre équipe, à travailler et à gagner ensemble.

Qu'est-ce qu'un logiciel de Tableau blanc pour Mac?

Un logiciel de tableau blanc pour Mac est un programme qui permet à votre équipe de faire du brainstorming, de créer des cartes mentales et de partager des idées de projet sur un tableau blanc numérique.

Voici quelques utilisations d'une application de tableau blanc pour Mac :

Facilite les réunions et les collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe sur leurs appareils Apple

Teams remplace virtuellement les tableaux blancs physiques, en particulier si vous avez une équipe à distance

Forfait et organisation des idées de projet entre les membres de l'équipe

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de tableau blanc pour Mac?

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs logiciels de tableau blanc pour Mac Logiciel Tableau blanc en 2024 :

Les membres de l'équipe peuvent prendre des notes sur des tableaux blancs numériques simultanément Dessiner des diagrammes et des cartes et partager des idées lors de présentations sans décalage Contrôle d'accès pour décider qui peut voir et modifier quoi sur le tableau blanc Connexion avec d'autres outils déjà utilisés par votre équipe Discuter en temps réel tout en utilisant un tableau blanc, ce qui est très pratique pour les discussions Sauvegardez vos tableaux blancs après la réunion pour les consulter ultérieurement La plupart des outils de tableau blanc proposent des prix flexibles, ce qui vous permet de trouver celui qui correspond à votre budget

Les 10 meilleurs logiciels de tableau blanc pour Mac à utiliser en 2024

Nous avons méticuleusement curé dix principaux outils de tableau blanc pour les utilisateurs de Mac en 2024, en considérant l'étendue des fonctionnalités qu'ils offrent, les avis des clients et leur position concurrentielle en tant qu'alternatives à d'autres outils sur le marché.

Voici ceux qui ont fait partie de notre liste :

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'attribution d'utilisateurs et de tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration Tableaux blancs ClickUp est une plateforme de collaboration virtuelle qui donne du pouvoir aux équipes modernes en transformant les idées en actions coordonnées, le tout au sein d'un espace de travail unifié.

ClickUp offre un large intervalle de points de départ pour modèles de tableau blanc . Vous dessinez les avantages et les inconvénients d'une idée ? Construire un diagramme d'organisation ? ClickUp propose des modèles pour ces tâches et bien d'autres encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Tableaux blancs: Tableaux blancs ClickUp vous permettent d'exprimer votre créativité en griffonnant, en dessinant et en imaginant sur une toile infinie qui est intégrée de manière transparente dans votre flux de travail

Tableaux blancs ClickUp vous permettent d'exprimer votre créativité en griffonnant, en dessinant et en imaginant sur une toile infinie qui est intégrée de manière transparente dans votre flux de travail Détection de collaboration: La détection de collaboration avancée de ClickUp permet à votre équipe télétravail de travailler ensemble en temps réel. Elle vous avertit lorsque les membres de l'équipe sont activement engagés - comme taper, afficher une tâche ou modifier des documents

La détection de collaboration avancée de ClickUp permet à votre équipe télétravail de travailler ensemble en temps réel. Elle vous avertit lorsque les membres de l'équipe sont activement engagés - comme taper, afficher une tâche ou modifier des documents Options de formatage: ClickUp offre de nombreuses options de formatage comme des formes, du texte et des images pour styliser votre contenu

ClickUp offre de nombreuses options de formatage comme des formes, du texte et des images pour styliser votre contenu Ajouter des tâches facilement: Vous pouvez ajouter des tâches nouvelles ou existantes au canevas en toute simplicité

Vous pouvez ajouter des tâches nouvelles ou existantes au canevas en toute simplicité Sauvegarde automatique: Toutes les modifications apportées à votre travail sont sauvegardées automatiquement

Toutes les modifications apportées à votre travail sont sauvegardées automatiquement Version mobile: L'application mobile ClickUp vous aide à gérer les tâches et à collaborer plus efficacement lorsque vous êtes en déplacement. Le menu d'actions rapides de l'application vous permet de créer des tâches et des rappels, de commenter des tâches, de suivre le temps ou d'effacer des notifications à l'aide de votre téléphone

L'application mobile ClickUp vous aide à gérer les tâches et à collaborer plus efficacement lorsque vous êtes en déplacement. Le menu d'actions rapides de l'application vous permet de créer des tâches et des rappels, de commenter des tâches, de suivre le temps ou d'effacer des notifications à l'aide de votre téléphone Intégration: Vous pouvez intégrer vos Tableaux blancs ClickUp à plus de 1000+ services logiciels

Limites de ClickUp :

Courbe d'apprentissage: Les fonctionnalités étendues peuvent déconcerter les débutants qui pourraient trouver le logiciel complexe à naviguer

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (7000+ commentaires)

4.7/5 (7000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (3500+ avis)

2. Tableau blanc Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Screen-Shot-2022-07-21-at-2.03.46-AM-1400x922.png Exemple de produit Microsoft Tableau blanc /$$$img/

via Tableau blanc de Microsoft Microsoft Tableau blanc est un outil qui exploite les capacités de Microsoft 365 pour vous aider à collaborer de manière numérique. Rendez vos réunions plus efficaces et plus engageantes !

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Tableau blanc :

Collaboration libre: Idée, création et collaboration visuelle

Idée, création et collaboration visuelle Éléments de contenu diversifiés: Exprimez vos idées par le biais de textes, d'images, de notes autocollantes ou de grilles de notes qui restent nettes quel que soit le niveau de zoom

Exprimez vos idées par le biais de textes, d'images, de notes autocollantes ou de grilles de notes qui restent nettes quel que soit le niveau de zoom Collaboration en temps réel: Modifiez le canevas simultanément, quel que soit votre emplacement physique

Modifiez le canevas simultanément, quel que soit votre emplacement physique Intégrations: Intégrez votre tableau blanc à d'autres outils de la suite Microsoft 365

Intégrez votre tableau blanc à d'autres outils de la suite Microsoft 365 Accessibilité: Accédez à votre Tableau blanc de n'importe où à l'aide d'un appareil Windows ou d'une application web

Accédez à votre Tableau blanc de n'importe où à l'aide d'un appareil Windows ou d'une application web Compatibilité multi-saisie: Conçu pour la saisie tactile, dactylographique et au stylet, le Tableau blanc s'adapte à diverses préférences

Conçu pour la saisie tactile, dactylographique et au stylet, le Tableau blanc s'adapte à diverses préférences Bibliothèque de modèles et de formes: Déployez des modèles préconstruits à partir d'une vaste bibliothèque de modèles et de formes

Limites de Microsoft Tableau blanc :

Dépendance de Microsoft: Nécessité de la suite Microsoft pour utiliser les Tableaux blancs

Nécessité de la suite Microsoft pour utiliser les Tableaux blancs Moins d'options de personnalisation: La personnalisation du Tableau blanc est complexe en raison du nombre réduit d'options visuelles

Prix du Tableau blanc Microsoft :

Note: Les forfaits suivants couvrent d'autres intégrations puisque Microsoft Tableau blanc fait partie de Microsoft 365:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/individu par mois

: 6,99 $/individu par mois Microsoft 365 Family : 9,99 $ pour six personnes par mois

: 9,99 $ pour six personnes par mois Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/utilisateur par mois

: 6,00 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois

: 12,50 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/utilisateur par mois

: 22,00 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/utilisateur par mois

Microsoft Tableau blanc évaluations et critiques :

G2: 4.1/5 (40+ reviews)

4.1/5 (40+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

3. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Miro-Diagramming-Tableau blanc-Example-1400x938.jpg Exemple de tableau blanc de Miro pour la schématisation /$$$img/

via Miro Miro est une application de tableau blanc interactif pour Mac qui vous permet, à vous et à vos équipes, de vous connecter, de collaborer et de créer, quel que soit votre environnement de travail.

Miro offre des intégrations avec des applications tierces à l'aide de la technologie Lieu de travail Miro . Miro est votre logiciel de tableau blanc si vous souhaitez faire des brainstormings et créer des présentations avec un attrait traditionnel de tableau blanc.

Les meilleures fonctionnalités de Miro :

Modes de travail polyvalents: S'adapte à divers scénarios de travail, offrant des fonctions sur mesure solutions sur mesure pour le brainstorming le logiciel s'adapte à différents scénarios de travail, offrant des solutions sur mesure pour le brainstorming, la création de diagrammes, les réunions, les évènements Scrum, le mappage, la recherche, la conception et la planification stratégique

S'adapte à divers scénarios de travail, offrant des fonctions sur mesure solutions sur mesure pour le brainstorming le logiciel s'adapte à différents scénarios de travail, offrant des solutions sur mesure pour le brainstorming, la création de diagrammes, les réunions, les évènements Scrum, le mappage, la recherche, la conception et la planification stratégique **Des outils et des modèles, tels que des notes, des images, des cartes mentales, des vidéos et des capacités de dessin pour vous aider, vous et votre équipe, à faire du brainstorming ensemble

Intégrations d'outils transparentes : plus de 100 intégrations avec des outils populaires tels que Google Docs, Jira et Zoom vous permettent de vous connecter à vos applications favorites, de rationaliser votre flux de travail et de réduire le passage d'une application à l'autre

: plus de 100 intégrations avec des outils populaires tels que Google Docs, Jira et Zoom vous permettent de vous connecter à vos applications favorites, de rationaliser votre flux de travail et de réduire le passage d'une application à l'autre Collaborative Design: Impliquez les parties prenantes dans le processus de conception, en garantissant une approche collaborative de la conception et de la prise de décision

Miro limites :

Version Free limitée: Options limitées pour les utilisateurs gratuits

Options limitées pour les utilisateurs gratuits **Les utilisateurs ne peuvent pas créer et sauvegarder leurs modèles personnalisés

Prix de Miro :

Gratuit

Débutant : 8,00 $ par mois

: 8,00 $ par mois Business : 16,00 $ par mois

: 16,00 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée

Miro évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (5000+ commentaires)

4.8/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4. Tableau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/image.png Tableaux Kitestack /$$img/

via Tableau Kitestack Tableau est un organisateur et planificateur Kanban adaptable conçu par Kitestack Software. Ce logiciel a été conçu par Kitestack Software gestion de projet s'intègre à votre flux de travail et vous aide à suivre votre progression facilement grâce à ses outils de glisser-déposer.

De nombreuses fonctions travaillent hors ligne, ce qui est excellent ; vous pouvez continuer à être productif même sans être connecté à Internet.

Tableau meilleures fonctionnalités :

Gestion flexible des tâches: Rassemblez vos pensées, vos idées et vos tâches de manière efficace. Planifiez votre semaine, organisez vos tâches ou créez des tableaux à des fins diverses

Rassemblez vos pensées, vos idées et vos tâches de manière efficace. Planifiez votre semaine, organisez vos tâches ou créez des tableaux à des fins diverses Flux de travail Kanban: Chaque tableau est composé de plusieurs listes, qui peuvent être organisées en créant des cartes de tâches, des éléments de liste ou des notes à l'intérieur de ces listes

Chaque tableau est composé de plusieurs listes, qui peuvent être organisées en créant des cartes de tâches, des éléments de liste ou des notes à l'intérieur de ces listes Entrées de tâches détaillées: Attribuez une image de couverture dédiée, un lien et des notes à chaque carte de tâche

Attribuez une image de couverture dédiée, un lien et des notes à chaque carte de tâche **Glissez-déposez : ajoutez des images, des liens et de nouvelles entrées avec une interface utilisateur facile à utiliser

Mode hors ligne: Sécurité des données et accessibilité hors ligne pour vous permettre de travailler hors ligne

Limites du Tableau :

Pas pour les utilisateurs intensifs: Ne convient pas aux entreprises

Ne convient pas aux entreprises **Mon travail est plus adapté à une utilisation personnelle : il fonctionne mieux pour les projets personnels

Prix des Tableaux :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Tableau standard : $29.99

: $29.99 Tableau à vie : $49.99

: $49.99 Tableau étendu : $39.99

: $39.99 Mises à jour des fonctionnalités pour un an : $14.99

Tableau évaluations et critiques :

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. MioCreate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/image-1.png MioCreate /$$$img/

via MioCreate MioCreate est une plateforme de tableau blanc en ligne qui facilite le travail collaboratif et les communication pour les équipes dans divers secteurs d'activité.

Créez des organigrammes, des diagrammes, des prototypes et bien plus encore ; MioCreate vous aide à rationaliser votre travail et à favoriser la créativité au sein de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MioCreate :

Fonctionnalités conviviales: Accès à 200 modèles et dessins, lignes, crayon et outils de forme

Accès à 200 modèles et dessins, lignes, crayon et outils de forme Organigrammes et diagrammes: Créez des organigrammes, des diagrammes et des flux de travail sans effort à l'aide de formes, de symboles et d'éléments prédéfinis

Créez des organigrammes, des diagrammes et des flux de travail sans effort à l'aide de formes, de symboles et d'éléments prédéfinis Réunions vocales en ligne:Les réunions vocales instantanées en ligne permettent aux membres de votre équipe de participer à des discussions

MioCreate limitations :

Pas de stockage cloud pour les utilisateurs gratuits

pour les utilisateurs gratuits Convient uniquement aux petits projets

Prix de MioCreate :

Forfait Free

Pro : 4,95 $ par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. Explain Tout Tableau blanc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-21-at-02.07.48@2x.png Exemple de produit Explain Tout /$$img/

via Tout expliquer Explain Tout Tableau blanc fournit une solution tout-en-un pour des tutoriels attrayants, des devoirs et une intégration transparente avec les outils et systèmes existants.

Les meilleures fonctionnalités d'Explain Tout Tableau blanc :

Présentations interactives: Créez des présentations interactives et attrayantes à partir de zéro ou importez des présentations existantes, en ajoutant des dessins et des diapositives pour captiver votre public

Créez des présentations interactives et attrayantes à partir de zéro ou importez des présentations existantes, en ajoutant des dessins et des diapositives pour captiver votre public Vidéos et Tutoriels Tableau blanc: Transformez votre matériel pédagogique en vidéos et tutoriels rapides, idéaux pour un partage instantané avec votre équipe ou vos clients

Transformez votre matériel pédagogique en vidéos et tutoriels rapides, idéaux pour un partage instantané avec votre équipe ou vos clients Projets collaboratifs: Assistance pour les projets collaboratifs ou les devoirs en groupe

Assistance pour les projets collaboratifs ou les devoirs en groupe Flexibilité d'intégration: Intégrez votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) ou vos outils de gestion des appareils mobiles (MDM) préférés

Explain Tout Tableau blanc limitations :

Pas d'options de flux de travail: Pas de capacités de gestion de projet pour gérer les flux de travail, les éléments de projet et les tâches

Pas de capacités de gestion de projet pour gérer les flux de travail, les éléments de projet et les tâches Non compatible avec l'Apple TV

Prix d'Explain Tout Tableau blanc :

Gratuit

Teache r : 34,99 $ par utilisateur et par an

r : 34,99 $ par utilisateur et par an Classe et école : 130 $ par enseignant et 30 élèves par an

G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

4.4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (5+ commentaires)

7. Lucidspark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Lucidspark.jpg Modèles de tableaux de Lucidspark /$$img/

Via Lucidspark Lucidspark vous aide à collaborer, à faire des brainstormings et à donner forme à vos idées pour en faire des forfaits exploitables. Que vous travailliez à distance ou dans un espace physique, il offre des fonctionnalités d'évolutivité et de sécurité de niveau entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidspark :

Idée illimitée: Canevas infini où les équipes peuvent faire du brainstorming, établir des connexions et faire émerger des idées

Canevas infini où les équipes peuvent faire du brainstorming, établir des connexions et faire émerger des idées Prêt pour l'Entreprise: Bien équipé pour une utilisation en Entreprise, permettant des connexions sécurisées, protégeant les données sensibles, et évoluant pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise

Bien équipé pour une utilisation en Entreprise, permettant des connexions sécurisées, protégeant les données sensibles, et évoluant pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise Teams pour un démarrage rapide: Gamme de modèles, y compris des arbres de décision, des matrices 2×2, des cartes de parcours client, des cartes routières, et plus encore pour stimuler la créativité de votre équipe

Lucidspark limitations :

Dépendance: Il est difficile de partager votre travail avec quelqu'un en dehors de la plateforme

Il est difficile de partager votre travail avec quelqu'un en dehors de la plateforme Pas de fonctionnalité d'appel: Pas de visioconférence ou d'appel audio au sein de l'outil

Prix de Lucidspark :

Gratuit

Individuel : 7,95 $ par mois

: 7,95 $ par mois Teams : 9 $/utilisateur par mois

: 9 $/utilisateur par mois Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (1500+ fonctionnalités)

4.5/5 (1500+ fonctionnalités) Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

8. OmniGraffle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/OmniGraffle-1400x869.png Capture d'écran du tableau de bord d'OmniGraffle /$$$img/

Via OmniGraffle OmniGraffle est un outil incontournable pour votre équipe si vous cherchez à transmettre efficacement des idées complexes par le biais de diagrammes, de wireframes et de graphiques vectoriels visuellement attrayants.

Les meilleures fonctionnalités d'OmniGraffle :

**Créez des diagrammes détaillés qui facilitent la compréhension d'informations complexes

Prototypage rapide: Les wireframes vous permettent d'explorer rapidement les possibilités de la technologie les idées et les concepts avec précision

Les wireframes vous permettent d'explorer rapidement les possibilités de la technologie les idées et les concepts avec précision Conception de qualité professionnelle: Outils puissants pour la conception de graphiques vectoriels de qualité professionnelle

Outils puissants pour la conception de graphiques vectoriels de qualité professionnelle Compatibilité multiplateforme: Disponible sur Mac, iPad et iPhone, permettant la collaboration et la continuité sur tous les appareils

Limites d'OmniGraffle :

Coût élevé : Prix plus élevé par rapport à d'autres outils de tableau blanc pour Mac

Prix plus élevé par rapport à d'autres outils de tableau blanc pour Mac **Pas de compatibilité ascendante

Prix d'OmniGraffle :

Essai gratuit

Paiement de l'abonnement : 12,49 $ par mois

: 12,49 $ par mois Paiement unique :

149,99 $ pour la licence standard 249,99 $ pour la licence Pro

:

G2: 4.0/5 (plus de 100 commentaires)

4.0/5 (plus de 100 commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ commentaires)

9. Milanote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Milanote-dashboard-example.png Exemple de tableau de bord Milanote /$$$img/

Via Milanote Milanote est une plateforme pour les équipes créatives à la recherche d'un environnement de travail collaboratif et organisé pour rassembler, brainstormer et donner vie à vos projets créatifs.

Les meilleures fonctionnalités de Milanote :

Environnement de travail créatif complet: Lieu central pour collecter et organiser tous les aspects de votre projet créatif

Lieu central pour collecter et organiser tous les aspects de votre projet créatif Tableaux d'humeur polyvalents: Organisez votre inspiration en tableaux d'humeur, ajoutez des notes explicatives, obtenez les commentaires de vos clients et planifiez les tâches de votre projet, le tout dans un seul et même espace de travail

Organisez votre inspiration en tableaux d'humeur, ajoutez des notes explicatives, obtenez les commentaires de vos clients et planifiez les tâches de votre projet, le tout dans un seul et même espace de travail Collaboration transversale: Espace de collaboration pour les concepteurs, les développeurs, les gestionnaires de projet et les clients afin qu'ils puissent travailler ensemble en toute transparence

Espace de collaboration pour les concepteurs, les développeurs, les gestionnaires de projet et les clients afin qu'ils puissent travailler ensemble en toute transparence Environnements de travail flexibles : Listes de tâches intégrées pour les concepteurs, les développeurs, les chefs de projet et les clients, le tout au sein d'un seul et même espace de travail le suivi des tâches et assiste divers formats d'images, notamment JPG, PNG, GIF, SVG, etc

Limites de Milanote :

Pas d'accès hors ligne

Manque de fonctionnalités avancées: Les utilisateurs signalent un manque de fonctionnalités avancées et d'options de modèles

Prix de Milanote :

Gratuit

Payez par personne : 9,99 $ par mois

: 9,99 $ par mois Augmentez votre équipe : 49,99 $ par mois (pour deux utilisateurs - 10 utilisateurs)

Milanote évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (40+ commentaires)

4.5/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

10. Notabilité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Noteability-Online-Learning-Product-Example-1400x779.png Exemple de produit d'apprentissage en ligne Notebility /$$img/

Via Notabilité Notability est un logiciel de tableau blanc diagrammatique tout-en-un pour Mac OS qui vous permet de prendre des notes, d'annoter des livres et de visualiser vos idées.

Notability offre des fonctionnalités de prise de notes, d'esquisse et de présentation tout en vous aidant à rester organisé et sans papier.

Les meilleures fonctionnalités de Notability :

Prise de notes polyvalente: Notez vos pensées, importez et annotez des manuels scolaires, synchronisez vos notes avec l'audio et libérez votre créativité en faisant des croquis avec votre crayon Apple

Notez vos pensées, importez et annotez des manuels scolaires, synchronisez vos notes avec l'audio et libérez votre créativité en faisant des croquis avec votre crayon Apple Outils multimédias: Prenez des notes à l'aide de divers outils multimédias, notamment un crayon numérique, un surligneur éphémère, du texte et de l'audio

Prenez des notes à l'aide de divers outils multimédias, notamment un crayon numérique, un surligneur éphémère, du texte et de l'audio Écriture manuscrite et croquis naturels: Notability fournit un crayon numérique réaliste, finement ajusté pour une expérience d'écriture réactive et précise

Notability fournit un crayon numérique réaliste, finement ajusté pour une expérience d'écriture réactive et précise Lecture audio: En mode lecture, le fait d'appuyer n'importe où sur votre note donne vie au contenu de votre réunion en temps réel

En mode lecture, le fait d'appuyer n'importe où sur votre note donne vie au contenu de votre réunion en temps réel Importation, annotation et partage: Notability offre une assistance pour l'importation et l'annotation de divers types de fichiers, y compris les PDF, DOC, PPT, images, etc

Les limites de Notability :

Notability n'est pas destiné aux entreprises: Convient mieux aux amateurs ou aux étudiants qu'aux entreprises

Convient mieux aux amateurs ou aux étudiants qu'aux entreprises Fonctionnalités de prise de notes: Principalement pour la prise de notes

Principalement pour la prise de notes Pas d'assistance pour le mode sombre

Prix de Notability :

Formule gratuite

Plus forfait : 2,99 $/mois

Notability évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)

Choisir le bon logiciel de Tableau blanc pour Mac

Trouver le bon logiciel de tableau blanc qui vous aide à concilier idées créatives et flux de travail productif n'est pas chose aisée. Alors que de nombreuses applications de Tableau blanc sont disponibles, le logiciel de tableau blanc de ClickUp se démarque.

Avec ClickUp, votre les efforts de collaboration de votre équipe et les idées novatrices de l'équipe peuvent se transformer de manière transparente en résultats visuellement époustouflants. Les formes et les objets prennent vie, et vos listes de choses à faire se transforment en tâches et processus en temps réel.

Les possibilités sont infinies. Explorer Tableau blanc ClickUp aujourd'hui.