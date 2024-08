10 Meilleures alternatives à RescueTime pour le suivi du temps en 2024

Le temps, c'est comme l'argent : Si vous voulez l'économiser, la première étape consiste à comprendre où il va. Et tout comme le suivi du temps permet de déterminer comment utiliser les fonds plus efficacement, un logiciel de suivi du temps vous aidera - vous l'avez deviné - à utiliser le temps plus efficacement. 🙌

S'il vous est déjà arrivé d'arriver à 17 heures en vous disant "À quoi est passé le temps ?", vous devez utiliser une application de suivi du temps.

Plusieurs logiciels de suivi du temps automatique, comme RescueTime, vous aident à enregistrer vos heures de travail de soumettre des rapports facturables aux clients et d'évaluer la durée réelle d'un projet. Malgré ces fonctionnalités clés, ces outils présentent de nombreuses différences, notamment avec RescueTime.

Au lieu de vous contenter de l'option la plus facile lorsqu'il s'agit d'un logiciel de suivi du temps, recherchez le meilleur.. outil de gestion du temps pour votre situation unique. Il y a beaucoup à choisir, mais heureusement, nous avons déjà passé le marché au peigne fin pour vous présenter les 10 meilleures alternatives à RescueTime pour toute entreprise ou équipe.

Que rechercher dans une alternative à RescueTime ?

Vos exigences en matière d'alternative à RescueTime varieront en fonction de vos besoins spécifiques ou de vos pratiques d'entreprise. Cela dit, la meilleure logiciel de suivi du temps est achevé avec les fonctionnalités clés suivantes :

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Rapports: Les bons outils de gestion du temps vous permettent d'exporter des rapports sur la façon dont vous utilisez votre temps. Ces rapports peuvent être envoyés aux clients pour un enregistrement des heures facturables ou à la direction pour le suivi des employés ou l'envoi de cartes de pointage

Les bons outils de gestion du temps vous permettent d'exporter des rapports sur la façon dont vous utilisez votre temps. Ces rapports peuvent être envoyés aux clients pour un enregistrement des heures facturables ou à la direction pour le suivi des employés ou l'envoi de cartes de pointage Prise de notes: Les meilleurs outils de gestion du temps sont les suivantslogiciel de gestion du temps vous aide à améliorer la gestion de projet à l'avenir. Comment ? La plateforme devrait vous permettre d'ajouter des notes, aidant à expliquer pourquoi certaines tâches ont pris plus court/plus long que le temps alloué

Les meilleurs outils de gestion du temps sont les suivantslogiciel de gestion du temps vous aide à améliorer la gestion de projet à l'avenir. Comment ? La plateforme devrait vous permettre d'ajouter des notes, aidant à expliquer pourquoi certaines tâches ont pris plus court/plus long que le temps alloué **Le bon outil devrait vous permettre d'attribuer des entrées de temps à des clients, facilitant ainsi le suivi du travail facturable. Si vous fixez vos prix en fonction du projet, et non de l'heure, le suivi du temps vous aide à créer de meilleures estimations à l'avenir (et vous alerte si vous sous-facturez des projets)

**La bonne solution de suivi du temps sera compatible avec les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles, ce qui permettra aux membres de l'équipe de suivre leur temps en déplacement

10 Meilleures alternatives à RescueTime en 2024

Vous cherchez un outil de suivi du temps qui aide votre organisation à suivre les dépenses et à fonctionner plus efficacement ? Ci-dessous, nous plongeons dans les 10 meilleures alternatives à RescueTime pour récupérer plus de temps dans votre journée de travail. 🔥

Suivez le temps, définissez des estimations, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp

ClickUp est la plateforme de productivité tout-en-un qui aide 800 000+ équipes à fonctionner plus efficacement. Ce tout-en-un logiciel de gestion de projet comprend suivi du temps en natif pour documenter facilement le temps passé sur diverses tâches, ajouter des notes et afficher des rapports de temps pour obtenir une image achevée de votre productivité. 📈

Avec l'extension Chrome gratuite de ClickUp, le chronomètre global peut démarrer ou s'arrêter depuis n'importe quel appareil. Les équipes peuvent ajouter des libellés, modifier et filtrer les entrées de temps, ou même afficher le temps au niveau de la tâche ou de la sous-tâche. En plus d'utiliser ClickUp pour vos feuilles de temps, vous pouvez également marquer vos heures facturables pour faciliter la facturation.

De plus, avec l'application Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez établir un forfait pour respecter les échéances importantes. Hiérarchisez vos tâches et planifiez votre journée pour garder votre charge de travail équilibrée et vos objectifs sur la bonne voie.

Enfin, les utilisateurs peuvent tirer parti de l'outil Objectifs ClickUp pour fixer des estimations de durée et des cibles mesurables pour des projets futurs. 🤩

ClickUp meilleures fonctionnalités

Se synchronise de manière transparente avec d'autres applications de suivi du temps comme Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor et Timecamp, afin que vous puissiez afficher tout votre temps suivi en un seul endroit

Créez des feuilles de temps détaillées par jour, par semaine, par mois ou par intervalle personnalisé

Calculez le temps total passé pour une tâche unique ou un projet entier pour l'ensemble de votre organisation grâce au suivi du temps cumulé

Comparer facilement le temps passé par rapport au temps passé objectifs pour chaque projet * Créer des factures plus rapidement grâce à la fonctionnalité de temps facturable

Limites de ClickUp

Le grand nombre de personnalisations peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff est une plateforme de gestion des effectifs qui aide les organisations à automatiser leur journée de travail. Grâce à l'outil intégré de gestion des employés, Hubstaff permet aux entreprises d'automatiser leur journée de travail application de suivi du temps des employés grâce à cette application, les équipes dirigeantes peuvent garder l'onglet sur les heures de travail des employés à distance, des employés hybrides ou des employés internes. De plus, les heures enregistrées sont ajoutées directement aux factures, ce qui réduit le temps consacré à la paie des employés ou à la facturation des clients.

Grâce à leur application intégrée, les employés peuvent enregistrer leurs durées enregistrées en déplacement via leurs appareils Apple ou Android.

Hubstaff meilleures fonctionnalités

Créer facilement des rapports affichant la façon dont les collègues passent leur temps

Approuver les demandes de congés et les pauses

Générer automatiquement des feuilles de temps, y compris une ventilation des heures par date, client ou projet

Intégrer votre outil de suivi du temps avec PayPal, Payoneer, Wise, et Bitwage pour exécuter automatiquement la paie sur la base des feuilles de temps

Les limites de Hubstaff

Le tableau de bord interne peut être difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Il ne s'intègre pas à toutes les plateformes de paie

Prix de Hubstaff

Starter: $4.99/mois par utilisateur

$4.99/mois par utilisateur Croissance: $7.50/mois par utilisateur

$7.50/mois par utilisateur Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (400+ avis)

4.3/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

3. Temps de bureau

via Temps de bureau DeskTime est un outil de suivi du temps et une plateforme de gestion du personnel tout-en-un. Cette solution basée sur le web vous permet d'automatiser la gestion d'équipe, en organisant les Teams, les absences et les demandes de congés, ce qui en fait une alternative idéale à RescueTime.

L'outil de suivi du temps commence à fonctionner dès que les employés ouvrent leur ordinateur, ce qui permet de réduire les erreurs humaines. De plus, les rapports intégrés permettent d'estimer les coûts des projets et d'affecter les ressources internes.

DeskTime meilleures fonctionnalités

Affectation des équipes et contrôle des absences pour les équipes hybrides ou distantes

Suivi de la progression du travail grâce au suivi des URL et des titres des documents

Utilisez le suivi du temps automatique (qui démarre dès que les employés ouvrent leur ordinateur) ou le suivi du temps manuel (pour s'assurer que les heures hors ligne sont toujours enregistrées)

Identifiez les employés les plus performants de votre équipe grâce aux outils d'évaluation des performances et de productivité

Limites de DeskTime

La plateforme ne dispose pas d'autant d'intégrations que d'autres outils de suivi du temps dans l'espace

Certains employés peuvent ressentir le manque d'efficacité de DeskTimeoutils de productivité brouillent la frontière entre le suivi du temps et la microgestion

Prix de DeskTime

Pro: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Premium: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: 20 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

4. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp est l'outil de suivi du temps qui permet aux gestionnaires de créer des feuilles de temps et des rapports en quelques secondes. Cette fonction permet de suivre facilement la présence des employés, d'analyser la rentabilité des projets et d'enregistrer les heures facturables. De plus, vous pouvez analyser les habitudes quotidiennes de votre équipe en temps réel pour remédier aux baisses de productivité.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Suivi du temps en déplacement grâce à l'outil de géofencing

Utiliser la fonctionnalité de kiosque pour pointer l'entrée et la sortie de la journée de travail

Utilisez les étiquettes pour chaque durée enregistrée afin de mieux comprendre comment les employés passent leur temps

Passez moins de temps sur la paie grâce à la fonctionnalité d'approbation des feuilles de temps

Limites de TimeCamp

Les employés peuvent être préoccupés par la capacité de la plateforme à surveiller les habitudes de navigation et de recherche

Il peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs d'ajuster manuellement les durées enregistrées

Prix de TimeCamp

Version Free : 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Starter : 2,99$/mois par utilisateur

: 2,99$/mois par utilisateur Basic: 5,99$/mois par utilisateur

5,99$/mois par utilisateur Pro: 7,99$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (190+ commentaires)

4.7/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7 (500+ avis)

5. ManicTime

via ManicTime ManicTime est un service basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs heures de travail. Cette plateforme téléchargeable enregistre toutes les données sur votre ordinateur, ce qui vous permet de suivre vos heures de travail même lorsque vous n'êtes pas en ligne. À partir de là, vous pouvez facilement générer des rapports de temps et les exporter vers Excel ou une autre plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ManicTime

Suivi automatique de votre temps même lorsque vous n'êtes pas en ligne

Créez automatiquement des activités sur le lieu de travail en fonction de vos données (par exemple, vous pouvez automatiquement enregistrer Instagram, Facebook ou d'autres défilements sur les médias sociaux en tant que " navigation ")

Intégrer vos données à d'autres plateformes telles que Jira ou GitHub

Utiliser la fonctionnalité ManicTime Server pour générer des rapports à l'échelle de l'entreprise

Les limites de ManicTime

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de recherche sur plusieurs jours

Il peut être difficile de synchroniser automatiquement les étiquettes entre les différents appareils

Prix de ManicTime

**Licence : à partir de 67 $/mois

Abonnement Cloud Standard Forfait: À partir de 7 $/mois

À partir de 7 $/mois Abonnement Cloud Ultimate Plan: à partir de 9$/mois

ManicTime évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (10+ reviews)

4.2/5 (10+ reviews) Capterra: 4.4/5 (15+ avis)

6. Kimai

via Kimai Kimai est une plateforme open-source personnalisable construite pour enregistrer et analyser les heures des employés. Cette plateforme alternative à RescueTime est achevée avec un certificat SSL gratuit, des champs personnalisés, la planification des tâches et la gestion des dépenses. De plus, elle permet de rationaliser la gestion des tâches en analysant les registres de temps, les clients et le temps passé sur chaque projet ou tâche.

Kimai meilleures fonctionnalités

Gagnez du temps sur la facturation grâce à des modèles aux formats PDF, DOCX, HTML, XLSX et ODS

Intégrez votre outil de suivi du temps favori grâce à l'API JSON

Personnalisez la plateforme pour qu'elle réponde à vos besoins uniques grâce à des plugins

Traduire la plateforme en plus de 30 langues pour s'adapter aux équipes internationales

Limites de Kimai

Vous aurez besoin d'un développeur pour mettre en place le système

L'interface peut être un peu difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Kimai

KImai est une plateforme gratuite, basée sur les dons

G2: 4.7/5 (5 commentaires)

4.7/5 (5 commentaires) Capterra: 3.6/5 (7 commentaires)

7. Cochez

via Cochez Tick est un logiciel de suivi du temps convivial et une alternative à RescueTime qui aide les équipes à mener des projets plus rentables. La plateforme intuitive travaille de manière transparente sur toutes les plates-formes - avec suivi du temps pour Mac , iOS et Android, Apple Watch et Chrome-permettant aux employés de consigner leur temps à leur bureau ou en déplacement.

Les membres de l'équipe peuvent enregistrer leur temps en cliquant sur un bouton, puis soumettre des entrées de temps, facturer des clients et examiner les baisses de productivité.

Tick meilleures fonctionnalités

Tirez parti du suivi automatique des tâches dans Basecamp

Ajoutez des notes pour approfondir chaque durée enregistrée

Activez/désactivez plusieurs chronomètres si vous êtes multitâches tout au long de la journée de travail

Affichez les projets et les budgets des tâches pour savoir instantanément si vous consacrez le temps nécessaire à chaque tâche

Limites des coches

Il n'offre pas autant d'intégrations que d'autres plateformes de suivi du temps

Le nombre de fonctionnalités de personnalisation peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Tick

Un projet: Gratuit pour un nombre illimité d'utilisateurs

Gratuit pour un nombre illimité d'utilisateurs 10 projets: 19$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

19$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs 30 projets: 49$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

49$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs 60 projets: 79$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

79$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Projets Unlimited: 149 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,400+ commentaires)

8. Harvest

via Harvest Harvest est une plateforme de suivi du temps facile à utiliser pour créer des factures, générer des rapports, surveiller les budgets et suivre les coûts. L'application s'intègre de manière transparente à la comptabilité et à la les outils de gestion de projet comme Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero et Stripe.

De plus, Harvest aide à rationaliser les grandes équipes d'entreprise grâce à des permissions personnalisables, des aperçus sur la gestion des projets de l'entreprise la capacité des équipes et des prévisions, ainsi que des rapports visuels sur l'ensemble des projets.

Harvest meilleures fonctionnalités

Générer des notifications automatiques pour rappeler à votre équipe de suivre les heures régulièrement

Choisissez parmi une sélection de rapports visuels intégrés pour assurer le bon déroulement des projets

Visualisez la capacité de votre équipe pour comprendre qui est surchargé de travail (prévenir l'épuisement professionnel avant qu'il ne se produise)

Définissez des paramètres pour mieux comprendre où va le temps des employés

Limites de Harvest

La fonctionnalité de recherche peut être fastidieuse

La plateforme offre un affichage par jour, mais il serait utile d'avoir un calendrier par semaine ou par mois

Prix de Harvest

Free: $0/mois pour une place et deux projets

$0/mois pour une place et deux projets Pro: $10.80/mois par utilisateur pour un nombre illimité de places et de projets

G2: 4.3/5 (700+ reviews)

4.3/5 (700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

9. ActivTrak

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5f91fa560fb2bdcc4f9f6d15\_110667-activtrak-1594652811-9943228.png Tableau de bord d'ActiveTrak /$$img/

via ActivTrak ActivTrak aide les petites entreprises et les entreprises mondiales à stimuler la productivité des employés. Alternative à RescueTime, les fonctionnalités clés d'ActivTrak comprennent un suivi de l'utilisation des applications et des sites web, des tableaux de bord de la productivité, une répartition quotidienne des activités productives par rapport aux activités improductives, et l'intégration du calendrier pour enregistrer automatiquement les données hors ligne.

L'objectif final ? Rationaliser la gestion du personnel tout en prévenant l'épuisement des employés.

Les meilleures fonctionnalités d'ActivTrak

Exploitez les points de référence et les objectifs pour comprendre ce que le quartile supérieur de votre équipe peut généralement réaliser

Identifiez les distractions et les goulots d'étranglement sur le lieu de travail grâce au tableau de bord d'aperçu

Élaborer des politiques de travail hybride optimisées à l'aide de l'outil d'analyse des emplacements

Comprendre les changements organisationnels (comme l'expérimentation d'une semaine de travail de quatre jours) grâce à la fonctionnalité d'analyse d'impact

Limites d'ActivTrak

Certaines fonctionnalités de suivi (comme les classifications) doivent être enregistrées manuellement

L'heure et la date de début de la semaine de travail doivent être consignées manuellementle suivi des projets peut être déconcertante pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'ActivTrak

Free: $0/mois par utilisateur

$0/mois par utilisateur Essentiels: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Professionnel: 17$/mois par utilisateur

17$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ commentaires)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor est une plateforme de suivi du temps et de productivité facile à utiliser, achevée avec un essai de 14 jours. Les responsables peuvent analyser la façon dont les employés passent leur temps, comprendre les problèmes de matériel ou de connexion et assurer un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, ce qui en fait une bonne alternative à RescueTime.

Vous pouvez analyser les pauses, les horaires de travail des employés et les demandes de congés. De plus, l'application bureau fonctionne de manière transparente avec les appareils Windows et Mac pour enregistrer le travail hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Obtenez un aperçu des flux de travail quotidiens grâce au rapport sur l'échéancier

Comprenez le temps passé sur chaque projet grâce aux outils de gestion des tâches

Créez vos propres rapports personnalisés pour répondre à vos besoins uniques

Comprendre la productivité des employés avec des filtres productifs, non productifs, manuels et mobiles

Limites de Time Doctor

Certaines fonctionnalités de l'application mobile ne sont pas disponibles dans l'application de bureau

Certaines notifications peuvent perturber la productivité des employés

Prix de Time Doctor

Basic: $5.90/mois par utilisateur

$5.90/mois par utilisateur Standard: $8.40/mois par utilisateur

$8.40/mois par utilisateur Premium: $16.70/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (300+ avis)

4.4/5 (300+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

Choisissez la meilleure solution alternative RescueTime pour votre Business

Le meilleur moyen d'aider les équipes à fonctionner plus efficacement est le suivi du temps. Les logiciels de suivi du temps peuvent aider à identifier les goulots d'étranglement sur le lieu de travail, à créer des estimations de durée précises, à prévenir l'épuisement des employés et à mener des projets plus rentables. 🎉

La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp aide les équipes à gagner de précieuses heures dans la semaine de travail. De plus, ClickUp s'intègre dans les favoris, crée des feuilles de temps détaillées et compare automatiquement le temps passé par rapport aux objectifs de temps. Pour voir comment ClickUp peut aider à rationaliser votre équipe, inscrivez-vous dès aujourd'hui .