10 Alternatives à Everhour et solutions de suivi du temps de première classe en 2025

Un outil de suivi du temps fiable est la bouée de sauvetage de toute équipe axée sur la productivité. En fait, les dernières statistiques du marché suggèrent que le multitâche sans suivi du temps peut diminuer la productivité de 45 % ! 😱

Des produits comme Everhour garantissent que le suivi du temps ne se limite pas à l'enregistrement des entrées et des sorties. Avec des fonctionnalités telles que la planification visuelle des tâches, les chronomètres à arrêt automatique et la facturation, cet outil se double d'une solution de gestion de projet. Mais ce n'est pas le seul logiciel de ce type sur le marché, et ce n'est peut-être même pas le meilleur.

Si vous exploitez les alternatives Everhour, notre guide d'achat convivial vous aidera à faire le bon choix. Que vous souhaitiez un outil plus riche en fonctionnalités ou une option plus économique, consultez notre liste des 10 meilleurs logiciels pour trouver votre prochain logiciel de suivi du temps !

Qu'est-ce qu'Everhour ?

Everhour est une application autonome qui permet aux équipes de suivre le temps et de gérer les projets. Nous pouvons dire qu'elle est plus orientée entreprise que votre application de suivi du temps habituelle, car elle intègre des fonctionnalités de suivi des tâches des employés et de budgétisation. 🔢

Qu'il s'agisse de suivre les heures passées sur les tâches, de s'intégrer de manière transparente dans vos favoris logiciel de gestion de projet préféré everhour est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de gérer vos projets, d'obtenir des informations précieuses grâce à des rapports et des analyses, de simplifier l'administration des flux de travail et de rester au top de votre forme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Everhour-team-timesheet-dashboard.jpg Tableau de bord du Relevé de temps de l'équipe Everhour /$$img/

Via : Everhour En raison de ses capacités de facturation, Everhour est assez utile pour les freelances et les petites agences, leur permettant de transformer le temps suivi en factures soignées. Et si vous devez vous en tenir à les budgets des projets everhour vous soutient en vous envoyant des alertes en temps utile pour éviter les dépassements de budget.

Bien qu'il s'agisse d'un outil décent, Everhour n'a peut-être pas assez de fonctionnalités pour assurer l'assistance de projets et d'équipes plus importants .

Quelles fonctionnalités rechercher dans les alternatives Everhour ?

Une alternative idéale à Everhour devrait présenter un ensemble de fonctionnalités englobant le suivi du temps et des tâches, la gestion des projets et les paramètres de facturation. Les fonctions souhaitables comprennent :

Allocation de ressources : Si vous gérez une équipe, hiérarchisez les tâches et les charge de travail afin de vous assurer qu'aucun employé n'est surchargé ou sous-utilisé Rapports et analyses avancés : Choisissez une solution qui fournit des analyses approfondies au-delà des données de suivi du temps de base. Cela inclut des informations sur la rentabilité des projets, la productivité des employés et les tâches en retard Suivi des dépenses et facturation : Cela vous permet de suivre les dépenses spécifiques à un projet et de les inclure facilement dans les factures des clients Planification des tâches : Recherchez des outils de planification solides, tels que les diagrammes de Gantt et les calendriers, pour visualiser les calendriers des tâches et les dépendances potentielles Intégration avec des applications tierces : Recherchez une alternative à Everhour qui s'intègre aux outils que vous utilisez, tels que les systèmes de gestion de la relation client, logiciels de compte et plateformes de communication Interface intuitive : Une interface épurée avec des options de code couleur et de libellé peut améliorer considérablement la productivité et l'expérience de l'utilisateur

10 Best Everhour Alternatives pour une gestion du temps efficace

Explorez notre gamme des 10 alternatives exceptionnelles Everhour et les logiciels de suivi du temps concurrents et voyez comment le passage à un nouveau outil de gestion du temps peut donner du poids à votre travail. 💯

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Time-tracking-time-tracked-remaining.png ClickUp Suivi du temps /$$img/

Créez des Relevés de temps et surveillez le suivi du temps pour toute votre équipe dans ClickUp

Qu'il s'agisse d'évaluer les efforts de chaque membre de l'équipe ou de suivre la progression d'un projet, faites confiance au logiciel de productivité et de suivi du temps tout-en-un de ClickUp. 😍

En tant que Solution de suivi du temps du projet clickUp offre un suivi du temps à la fois manuel (rétroactif) et automatisation. Vous pouvez lancer un chronomètre sur votre navigateur (à l'aide de la fonction L'extension Chrome ) ou votre application bureau ou mobile et synchronisez vos entrées de temps depuis n'importe où. Référencez vos entrées avec des libellés, des notes, des cumuls et des heures facturables pour un enregistrement précis !

Les Relevés de temps de ClickUp affichent le suivi du temps individuel et cumulatif pour l'ensemble de votre organisation ou pour des membres choisis de votre équipe. Utilisez des filtres pour naviguer dans les entrées et les comparer à des estimations prédéfinies. ClickUp intègre avec plusieurs outils de suivi du temps, notamment Everhour , Time Doctor et Toggl le logiciel Toggl est un outil qui vous permet de centraliser les entrées de temps éparses et de les utiliser pour établir des rapports complets. Vous pouvez accéder à différents rapports de suivi du temps avec ClickApps tels que Time Reporting Card, Timesheet Card, et Billable Report !

Au-delà du suivi du temps, ClickUp est un puissant outil de gestion du temps Solution de gestion des tâches . Organisez l'espace de travail de votre projet en regroupant et en assignant les tâches, en planifiant les échéanciers de livraison avec les dépendances, créant des Jalons pour les cibles clés et l'étiquetage des éléments prioritaires. Tableaux de bord dans ClickUp 3.0 vous donnent à tout moment un aperçu visuel de votre environnement de travail !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord de ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Vous gérez plusieurs projets, tâches et échéanciers ? Utilisez le tableau de bord Modèle de suivi de projet ClickUp pour gérer les tâches, les budgets et les délais dans une seule fenêtre ! Il vous permet de mapper des projets en temps réel en utilisant Diagramme de Gantt les vues Tableau et Calendrier, ce qui vous permet d'améliorer la qualité de votre travail de garder le cap sur les échéances .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Chronométrage manuel et automatisé sans effort sur les appareils mobiles et de bureau

Facturation prédéfinie et modèles de suivi du temps pour rationaliser les processus

Code couleur blocage du temps pour la planification et la productivité

Exécution simultanée de plusieurs chronomètres avec commutation sans effort

Relevés de temps détaillés avec estimations et libellés

Importe des données de temps depuis d'autres applications grâce à plus de 1 000 intégrations

Outils de gestion des tâches et des projets

15+ affichages pour surveiller votre Calendrier, vos tâches et vos projets

Rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Documents ClickUp pour le stockage d'une base de connaissances sur le suivi du temps Limites de ClickUp

Le forfait Free limite l'utilisation de certaines fonctionnalités

L'application mobile pourrait utiliser plus de fonctions par rapport à certaines alternatives d'Everhour

Prix ClickUp

Free Forever ::::::::::::::::: :

::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. QuickBooks Time

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png QuickBooks /$$$img/

Via : QuickBooks (livres de poche) QuickBooks Time vous permet de personnaliser vos relevés de temps pour suivre les heures de travail de votre équipe exactement comme vous le souhaitez, ce qui stimule l'efficacité et la productivité. Mais voici ce qui change vraiment la donne : Le suivi du temps mobile via l'application QuickBooks Workforce. Imaginez-vous en train de suivre, soumettre et approuver des flux de travail de temps de n'importe où, n'importe quand. 📱

Le logiciel de suivi du temps permet le suivi du temps GPS pour rationaliser la gestion des équipes distantes ou mobiles. Les managers peuvent surveiller les heures pointées et les emplacements et faire des ajustements de planification des tâches à la volée pour cultiver la confiance au sein des équipes.

Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions éclairées, puisez dans les rapports personnalisables de la plateforme pour prédire les coûts des tâches, forfaiter la masse salariale et augmenter votre résultat net en toute simplicité.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Aperçu en temps réel des activités de l'équipe mobile

Rapports personnalisables

Intégration avec les applications de comptabilité et de paie pour le suivi des dépenses

Alertes en cas de décalage des heures d'arrivée et de départ

Assistance au calcul de la taxe sur les ventes

Limites de QuickBooks Time

Outils et permissions d'administrateur limités par rapport à d'autres solutions Everhour

La fonction des congés payés (PTO) doit être améliorée

Prix de QuickBooks Time

Prime : 20 $/mois + 8 $/mois par utilisateur Frais de base

: 20 $/mois + 8 $/mois par utilisateur Frais de base Elite : 40 $/mois + 10 $/mois par utilisateur Frais de base

QuickBooks Time évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

3. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Harvest.jpeg Exemple de suivi du temps créé dans Harvest /$$$img/

Via : Harvest Grâce aux fonctionnalités du logiciel de suivi du temps et à la gestion transparente des dépenses, Harvest révolutionne les techniques de gestion du temps pour les entreprises et les équipes à distance.

Cet outil de gestion de projet offre un contrôle total sur les heures pointées, les projets et les budgets. Achevez les paramètres de vos entrées et sorties avant la date limite grâce à des Rappels de temps ponctuels ou récurrents.

Vous pouvez personnaliser la fonction pour la rendre utile aux équipes de facturation, de gestion de projet et d'évaluation des performances. ⏲️

Mais Harvest ne se limite pas aux rappels : il met l'accent sur la stimulation de la productivité. Les employés sont incités en douceur à enregistrer leur temps, ce qui réduit les distractions et améliore l'efficacité.

Sur le tableau de bord de l'équipe, vous pouvez voir comment vos collègues s'en sortent grâce à des rapports tels que Heures supplémentaires, Domaines sur lesquels travailler et Total des heures facturables.

Harvest meilleures fonctionnalités

Suivi automatique des dépenses et du temps

Approbation rapide des Relevés de temps avec rappels automatisés

Budgétisation des projets, suivi de la progression du projet et planification

plus de 50 intégrations (y compris des outils de facturation pour un suivi plus détaillé des dépenses)

Les limites de Harvest

Outils de rapports et de facturation complexes

La fonctionnalité d'affichage mensuel doit être améliorée

Prix de Harvest

Free Forever

Pro : 10,80 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Harvest évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (700+ commentaires)

: 4.3/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

4. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/hubstaff-1400x663.png Hubstaff /$$$img/

Via : Hubstaff Hubstaff est livré avec des paramètres pour surveiller l'activité des employés, fixer des objectifs de performance et optimiser les coûts de main-d'œuvre. Disponible sur les appareils de bureau et les smartphones, il aide à gérer la journée de travail de chaque membre de l'équipe afin que vous puissiez vous assurer qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir. 🤸

Les responsables peuvent utiliser les capacités de rapports intégrées pour consulter des données contextuelles telles que la façon dont le temps est utilisé ou les sites web fréquemment consultés au travail. Accédez à plus de 20 rapports couvrant des aspects tels que :

Approbation des Relevés de temps Analyse du personnel Expérience des employés Fréquence des réunions Équipes et présence Dépenses facturables et non facturables

Ces informations vous aident à prendre des décisions cruciales pour l'allocation des ressources, la réduction de l'épuisement professionnel et l'assistance à votre équipe. Intégrez Hubstaff à des outils comme Asana, Slack et Trello pour minimiser le passage d'une application à l'autre.

Consultez quelques Les alternatives Hubstaff ici !

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Options de rapports complets

Intégrations avec les outils de gestion de projet les plus courants

Suivi du temps automatique sur mobile et bureau

Tableaux de bord personnalisables pour l'optimisation du flux de travail

Paramètres d'objectifs de performance et contrôle des coûts de main-d'œuvre

Les limites de Hubstaff

Les utilisateurs rapportent des problèmes techniques occasionnels

L'interface peut être difficile à naviguer par rapport à d'autres solutions d'Everhour

Prix de Hubstaff

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Débutant : 4,99 $/mois par utilisateur

: 4,99 $/mois par utilisateur Croissance : 7,50 $/mois par utilisateur

: 7,50 $/mois par utilisateur Teams : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (400+ commentaires)

: 4.3/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

5. Apploye

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Apploye-1400x715.png Apploye /$$$img/

Via : Appliquer Apploye prétend augmenter la productivité des équipes de jusqu'à 20% ! Ses Relevés de temps quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés fournissent des informations détaillées sur la progression de votre équipe.

La fonctionnalité live feed d'Apploye permet de suivre qui est activement engagé dans les tâches. Le système peut détecter de longues périodes d'inactivité et envoyer de gentils rappels aux employés pour qu'ils reprennent le travail. Sournois ? probablement. Efficace ? définitivement ! 😼

Outre le suivi du temps, la plateforme vous aide à paramétrer les budgets des projets, à gérer les permissions et à envoyer rapidement les factures des clients. Pour les entreprises dont les employés travaillent à distance ou en déplacement, Apploye permet le suivi GPS et le geofencing.

Vous pouvez également accéder aux captures d'écran, à l'utilisation des applications et au suivi des URL pour surveiller les employés à distance, ce qui en fait un logiciel de gestion de projet de premier choix pour la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Apploye

A distance surveillance des employés Gestion de projet avec outils de budgétisation et de permission

Rappels d'inactivité

Flux en direct et captures d'écran instantanées

Chronomètre Pomodoro pour une meilleure productivité

Limites de l'application

Relativement peu de fonctionnalités par rapport à la concurrence

Plus d'options d'intégration possibles

Prix d'Apploye

Solo : 2$/mois pour un utilisateur

: 2$/mois pour un utilisateur Standard : 2,5 $/mois par utilisateur

: 2,5 $/mois par utilisateur Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Élite : 3,5 $/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (30+ commentaires)

6. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image5-2-1400x771.png Exemple de suivi du temps Time Doctor /$$$img/

Via : Time Doctor Besoin d'un outil pour promouvoir l'équilibre entre travail et vie privée le Time Doctor peut être le logiciel de suivi du temps pour vous ! Il surveille de près l'utilisation des applications et des sites Web pour offrir une visibilité achevée sur les flux de travail des employés. En même temps, il vous permet de créer des pauses payées personnalisées pour les individus, les groupes ou les départements. ☕

Si nous se concentrer sur les outils de suivi du temps et de facturation time Doctor offre des alertes de distraction, surveille les niveaux d'activité et suit le temps hors ligne afin de simplifier les exercices de paie pour les équipes distantes, hybrides et offshore.

Pour les équipes sur le terrain (comme les les équipes de construction ), la plateforme permet le suivi GPS avec rappels hors piste. Essentiellement, si quelqu'un s'écarte de l'emplacement qui lui a été attribué ou qui est prévu, le système envoie des rappels pour en informer le responsable, ce qui facilite la prise de mesures correctives.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Suivi GPS avec alertes en cas d'écart de trajectoire

Captures d'écran et surveillance des discussions

Aperçu de l'utilisation du Web et des applications

Suivi des présences et des pauses

plus de 60 intégrations tierces

Limites de Time Doctor

Fonctionnalité mobile limitée

Interface complexe, selon certains utilisateurs

Prix de Time Doctor

Basic : 5,9 $/mois par utilisateur

: 5,9 $/mois par utilisateur Standard : 8,4 $/mois par utilisateur

: 8,4 $/mois par utilisateur Premium : 16,7 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Time Doctor évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

: 4.4/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

7. Toggl Track

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Toggl-Track-1400x908.png Toggl Track /$$$img/

Via : Activer/désactiver le suivi Toggl Track est un outil de suivi du temps bien connu, préféré par les freelances et les équipes à distance qui cherchent à stimuler leur productivité. Il vous permet de suivre votre temps sur différentes tâches simultanément, vous aidant à enregistrer des heures facturables sans manquer un battement. 🎵

La plateforme est particulièrement utile pour les managers d'horaires qui luttent pour allouer des charges de travail gérables à leurs équipes. Grâce à la fonctionnalité géniale Schedule Reports to Email, vous pouvez recevoir des rapports de feuilles de temps automatiques par e-mail. Il vous sera ainsi facile de garder un œil sur les activités en cours et de forfaiter les horaires de manière responsable.

La cerise sur le gâteau ? La capacité de cet outil à identifier les temps morts ! Le système mesure l'utilisation de l'ordinateur et les minutes d'inactivité pour suivre avec précision les heures facturables, ce qui permet aux chefs d'équipe de repérer plus rapidement les écarts de productivité.

Toggl Track meilleures fonctionnalités

Suivi du temps spécifique à la gestion des tâches

Programmation des rapports par e-mail pour des rapports automatisés sur les feuilles de temps

Conception attrayante de l'application pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe

Suivi du temps d'inactivité pour une facturation précise

Application mobile et web avec synchronisation des navigateurs

Limites de Toggl Track activé/désactivé

Pourrait utiliser un meilleur code de couleur pour une navigation plus intuitive

Pas de suivi des revenus avec le forfait Free

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Free Forever

Démarrage : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

8. TMetric

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TMetric.png TMetric /$$$img/

Via : TMétrique TMetric est une excellente solution pour le suivi du temps, la définition des paramètres et la création de rapports et de factures pour différents projets et tâches. Au-delà de ses fonctions de base, il dispose d'un calendrier intégré et de fonctionnalités de gestion des tâches, offrant la possibilité de planifier des réunions, de partager des informations et de surveiller le travail en cours. 🗓️

La plateforme aligne ses fonctionnalités pour assister le service de la paie. Son outil de Capture d'écran capture aléatoirement une capture d'écran du moniteur d'un employé toutes les 10 minutes. Ce niveau de surveillance ne plaît pas à tout le monde, mais il s'agit tout de même de données précieuses sur le temps passé. Vous pouvez également suivre régulièrement les congés et les présences afin d'éviter les erreurs de facturation.

En ce qui concerne les factures, TMetric peut analyser vos plages horaires les plus productives en planifiant les profits que vous générez !

Les meilleures fonctionnalités de TMetric

Chronomètres intégrés avec entrées manuelles et suivi hors ligne

Captures d'écran aléatoires pour maintenir la productivité des employés

Assistance à la facturation

Intégration avec Quickbooks, GitLab, Jira, et plus encore

Limites de TMetric

Les fonctions utiles sont limitées aux forfaits payants

Les entrées de temps sont perdues occasionnellement

Prix de TMetric

Free Forever : Professionnel : Free Forever : Professionnel : **Fresh

: : : : **Fresh Professionnel : 5$/mois

: 5$/mois Business : 7$/mois

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

9. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image-42.png Suivi du temps dans Clockify /$$$img/

Via : Horlogerie Clockify est un précieux logiciel de suivi du temps qui aide les entreprises à se développer les équipes et les individus à comprendre comment ils passent leur temps et à affiner leurs processus. Il automatise également les tâches et s'intègre à d'autres systèmes, aidant à centraliser vos objectifs de suivi. ✅ Clockify, comme ses concurrents , offre diverses options de rapports, telles que des rapports hebdomadaires, de dépenses et d'affectations. Extrayez les rapports par statut facturable, par projet, ou selon tout autre critère dont vous avez besoin.

Par exemple, le rapport hebdomadaire indique le nombre d'heures consacrées à un projet chaque semaine, tandis que le rapport d'audit des temps vous aide à localiser et à corriger les entrées de temps incorrectes.

Clockify assiste Suivi du temps Pomodoro pour une productivité accrue (si cela fonctionne pour vous) et la possibilité de modifier les temps enregistrés pour une facturation plus précise.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Rapports complets pour surveiller les performances de l'équipe et la répartition du temps

Chronomètres modifiables

Gestion des congés et des vacances

S'intègre bien à d'autres systèmes

Limites de Clockify

Pas de fonctionnalité de planification avec un forfait Free$a

Pas une interface très intuitive par rapport à certaines alternatives Everhour dans cette liste

Prix de Clockify

Free Forever : 3,99$/mois par utilisateur

: 3,99$/mois par utilisateur Basic :3,99$/mois par utilisateur

:3,99$/mois par utilisateur Standard : 5,49 $/mois par utilisateur

: 5,49 $/mois par utilisateur Pro : $7.99/mois par utilisateur

: $7.99/mois par utilisateur Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

10. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image3-2-1400x836.png Utilisation de la fonctionnalité Relevé de temps dans TimeCamp /$$img/

Via : TimeCamp TimeCamp est un outil de productivité qui offre aux employés et aux managers une série d'outils pour suivre le temps, évaluer les performances et augmenter l'efficacité.

Pour les employés, il offre la possibilité de garder un onglet sur les visites de sites Web et l'utilisation de logiciels et de suivre le temps consacré à des tâches spécifiques pour favoriser l'amélioration de soi. les managers d'équipe, quant à eux, peuvent exploiter les rapports de TimeCamp pour mieux comprendre la répartition du temps de l'équipe tout au long de la journée. Ils peuvent également utiliser la fonctionnalité de définition d'objectifs pour mesurer le temps productif et le temps d'inactivité. 📊

Avec des fonctionnalités permettant de suivre et de gérer les factures de plusieurs clients à des taux variables, votre équipe comptable ne sera pas déçue par cette plateforme. En voici d'autres Alternatives à TimeCamp à explorer !

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Rapports robustes sur le budget, le temps et les employés

Relevé de temps et approbation

Fonctionnalité de facturation riche

Assistance à l'autosurveillance

plus de 70 intégrations

Limites de TimeCamp

Courbe d'apprentissage importante

Pas assez de personnalisations pour la facturation

Prix de TimeCamp

Free Forever : gratuit

: gratuit Débutant : 2,99 $/mois par utilisateur

: 2,99 $/mois par utilisateur Basic : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (500+ commentaires)

Augmentez votre productivité avec un outil de suivi du temps

Dans un monde en 3D où le temps est notre ressource la plus précieuse, choisir la bonne solution de suivi du temps peut faire toute la différence.

Lorsqu'il s'agit de trouver l'alternative parfaite à Everhour, la liste des options peut être écrasante. C'est pourquoi nous recommandons de jeter un coup d'œil à ClickUp -faire en sorte que chaque seconde de votre journée compte grâce à des fonctionnalités de suivi du temps de premier ordre, des outils de productivité, un suivi du budget et des capacités de collaboration d'équipe. ⌛