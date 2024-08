Vous vous êtes donc engagé depuis longtemps à faire de 17Hats votre entreprise gestion des processus mais vous êtes prêt à changer.

Vous souhaitez sans doute disposer d'un outil de gestion de la relation client comparable pour rationaliser la communication avec les clients, la facturation et les tâches de gestion de projet.

Il existe plusieurs alternatives à 17Hats sur le marché, mais que devriez-vous choisir ? Quel outil de gestion de la relation client vous fera gagner le plus de temps et d'argent ? Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà fait les recherches. ✅

Cet article présente les 10 meilleures alternatives à 17Hats pour la gestion des clients en 2024. Il vous suffit de consulter cette liste et de choisir l'outil qui répond à vos besoins. Vous êtes prêt ?

Qu'est-ce qu'une alternative à 17Hats ?

17Hats est un logiciel de gestion des processus d'entreprise pour les petites équipes et les entrepreneurs. L'alternative idéale devrait offrir pratiquement tout ce que 17Hats peut fournir, plus des outils supplémentaires, des intégrations et des automatisations dont votre entreprise a besoin.

Gérer les projets, les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à 17Hats ?

La meilleure alternative à 17Hats pour votre entreprise peut être différente de la bonne option pour une autre entreprise. Il s'agit de trouver quelque chose qui contient tout ce dont vous avez besoin à un prix qui correspond à votre budget.

Voici quelques-uns des points critiques que nous avons recherchés lors de nos recherches sur les meilleures alternatives à 17Hats :

Modèles : Modèles CRM pour vous aider à affiner votreStratégie CRMainsi que de nombreux modèles pour d'autres fonctions de l'entreprise afin de vous faciliter la vie 🌻

Gestion financière : Les fonctions de facturation, de suivi des dépenses et de budgétisation sont indispensables

N'oubliez pas que cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez également souhaiter un outil de suivi du temps de travail ou une compatibilité avec PayPal. Quoi qu'il en soit, prenez-en note et préparez-vous à trouver la solution de vos rêves.

Les 10 meilleures alternatives à 17Hats à utiliser en 2024

Prêt à tout chambouler et à trouver une nouvelle plateforme de gestion d'entreprise ? Voici les 10 meilleures alternatives à 17Hats à utiliser en 2024.

La solution CRM tout-en-un de ClickUp automatise les tâches et rationalise les processus croissance des clients et soutien, et s'intègre à plus de 1 000 outils

En tant que Le vainqueur de G2 pour le meilleur outil de gestion de projet en 2024, Système de gestion d'entreprise de ClickUp offre des milliers de fonctionnalités et d'intégrations pour les indépendants et les entreprises. Pensez à ce que vous pourriez faire avec tout ce dont vous avez besoin au bout des doigts. ✨ Les outils CRM de ClickUp permettent d'accélérer la croissance de la clientèle, d'accroître la satisfaction des clients et de rationaliser l'assistance à la clientèle. Il s'agit d'un outil logiciel de gestion de projet qui vous aidera à rationaliser les flux de travail, à gérer plusieurs projets, à visualiser votre pipeline et à collaborer en temps réel comme jamais auparavant.

Vous disposerez également d'une logiciel de portail client et tout ce dont vous avez besoin pour la gestion des contacts avec Le service clientèle de ClickUp qui font partie d'une solution complète de gestion d'entreprise.

Nous parlons ici de questionnaires clients, de partage sécurisé de documents avec ClickUp Docs, de modèles pour optimiser les flux de travail, d'intégrations et de vues personnalisées.

Il y a aussi des MindMaps et des tableaux blancs pour le brainstorming et la collaboration, des commentaires assignés pour garder tout le monde au courant des tâches, et (roulement de tambour, s'il vous plaît) le plan Free Forever qui vous donne tout cela gratuitement. 🥁

ClickUp meilleures caractéristiques

Les outils de délégation vous permettent d'ajouter plusieurs assignés pour obtenir une aide rapide et discuter des tickets en temps réel

Plus de 50 widgets de tableau de bord pour visualiser et unifier toutes vos données clients afin d'améliorer l'assistance et la gestion des prospects

ClickUp Automations vous permet d'automatiser les tâches répétitives pour les rendre plus efficacesgagner du temps et de l'argent

Une bibliothèque de modèles avec plus de 1 000 options pour améliorer l'optimisation du flux de travail, l'optimisation des médias sociaux, la gestion de projet, le brainstorming, la budgétisation, et plus encore 📚

Plus de 1 000 intégrations avec des outils populaires, et s'il en manque, vous pouvez utiliser Zapier pour ajouter vos intégrations sans avoir à gérer les docs techniques des API

Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, et plus encore, pour que chaque client et chaque équipe y ait accès

Limitations de ClickUp

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent qu'il y a une courbe d'apprentissage lorsque vous commencez à utiliser ClickUp

Certains utilisateurs ont fait remarquer qu'il fallait modifier les paramètres de notification pour éviter d'être submergé en cas de charge de travail importante

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Livre de miel

via Livre de miel HoneyBook est un logiciel de gestion d'entreprise destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs créatifs. Ses fonctionnalités permettent de gérer les tâches, de planifier les rendez-vous, de créer des factures, de suivre les dépenses et d'améliorer la gestion des projets. HoneyBook facilite également la communication avec les clients et la gestion des prospects.

Meilleures caractéristiques de HoneyBook

Les fonctions de gestion des clients de bout en bout permettent de conserver toutes les informations relatives aux clients potentiels en un seul endroit

L'automatisation des flux de travail permet de gérer les e-mails de suivi, la prise de rendez-vous et la création de factures

Des modèles et des formulaires aident à la création de propositions et à la génération de leads

La fonction d'analyse fournit des informations sur les performances de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la satisfaction des clients et la gestion des projets

Limites de HoneyBook

Certains utilisateurs signalent une interface de messagerie confuse qui empêche de travailler efficacement lors de la première utilisation de HoneyBook

Les commentaires font état d'un manque d'options de personnalisation de la facturation (par exemple, l'ajout de frais de carte de crédit)

Prix de HoneyBook

Débutant: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Essentiel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Premium: 79 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

3. Bloom

via Bloom Bloom est une plateforme de génération de leads et de marketing par courriel qui aide les entreprises à engager leurs clients et à gérer les leads. Cette plateforme permet aux clients de réserver instantanément via votre site web, à tout moment de la journée.

Les meilleures caractéristiques de Bloom

Les formulaires de marketing et les captures de prospects présentent des designs esthétiques et des modèles personnalisables

Les fonctions d'intégration vous permettent d'ajouter des formulaires de capture de prospects à votre site Web et à vos pages sociales pour accroître l'engagement du public

Des dizaines d'intégrations sont incluses, et vous pouvez utiliser Zapier pour ajouter celles qui vous manquent (aucune API n'est requise)

Les tests A/B vous permettent d'analyser et de comparer les performances des campagnes d'emailing et des captures de leads

Limitations de Bloom

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent un manque d'options de modèles et de fonctionnalités de galerie

Les commentaires mentionnent le besoin de thèmes et de paramètres de personnalisation supplémentaires

Prix de Bloom

**13$/mois par utilisateur

Standard: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Full-Serve: Contacter pour les prix

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (10+ commentaires)

4. FreshBooks

via FreshBooks FreshBooks est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Il s'agit d'un système de gestion commerciale et financière sans fonctionnalités CRM. Il permet de gérer les finances, les dépenses, la facturation, le suivi du temps et la gestion de projets à partir d'une plateforme conviviale.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Les options de reporting fournissent des informations utiles sur les performances financières et la gestion du temps afin d'améliorer votre résultat net

Les outils de gestion de projet permettent de suivre et d'organiser les tâches tout en améliorant la collaboration

Des modèles sont inclus pour la facturation, le suivi du temps et la gestion financière, dont la plupart sont compatibles avec Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets et Adobe PDF

Des intégrations existent avec des outils logiciels commerciaux tels que Stripe, Shopify et Zapier

Limites de FreshBooks

Les avis mentionnent des difficultés avec l'option de paiement électronique qui ne fonctionne qu'avec certaines banques

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de l'utilisation de la fonction de lecture intégrée à l'application

Prix de FreshBooks

Lite: 17 $/mois par utilisateur

17 $/mois par utilisateur Plus: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Premium: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Sélectionner: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4,200+ reviews)

5. En toute connaissance de cause

via En toute connaissance de cause Insightly est un outil de gestion de la relation client basé sur le cloud qui permet de suivre les projets, les ventes et la communication avec les clients. Les indépendants, les entrepreneurs, les startups et les petites entreprises peuvent l'utiliser pour gérer le marketing par courriel, les projets, les tâches individuelles, les contacts et les clients potentiels.

Les meilleures caractéristiques d'Insightly

Les fonctions de gestion des contacts et des prospects vous aident à centraliser vos informations et à suivre les opportunités de vente et les interactions avec les clients

Une bibliothèque de modèles comprend des options pour la gestion de projets, les campagnes de marketing, les informations sur le pipeline de vente, la gestion des contacts, les rapports d'activité, etc

Les intégrations couvrent les outils professionnels les plus courants tels que QuickBooks, Gmail et Outlook

Des fonctions de reporting avancées permettent d'obtenir des informations sur les données des projets, le marketing et les performances commerciales

Limites d'Insightly

Certains utilisateurs signalent des difficultés à utiliser l'interface et à accéder au suivi des e-mails sur l'application mobile

L'accès à la suite complète Insightly peut être trop coûteux pour les startups, les petites entreprises et les indépendants

Prix d'Insightly

CRM Plus: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur CRM Professionnel: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur CRM Entreprise: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur All-in-One Plus: 349 $/mois

349 $/mois All-in-One Professional: 899 $/mois

899 $/mois All-in-One Enterprise: 2 599 $/mois

Insightly ratings and reviews

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (600+ avis)

6. HubSpot CRM

via HubSpot CRM HubSpot CRM est conçu pour gérer les interactions avec les clients et rationaliser votre pipeline de vente, et c'est une fantastique alternative à 17Hats. Utilisez-le pour le suivi des affaires, la gestion des contacts, l'analyse des ventes et le marketing par e-mail, et bénéficiez d'un accès basé sur le cloud à partir de n'importe quelle tablette, appareil mobile ou PC avec une connexion Internet.

HubSpot vous permet également d'ajouter d'autres outils logiciels de gestion d'entreprise utiles. 🏆

Les meilleures caractéristiques de HubSpot CRM

Un système complet de gestion des contacts permet de suivre les informations relatives aux contacts, d'ajouter des notes détaillées et d'améliorer les interactions avec les clients

La bibliothèque de modèles comprend des options gratuites et personnalisables pour le marketing par e-mail, la communication avec les clients, le suivi des prospects, les pages d'atterrissage et les formulaires de contact

Des intégrations sont disponibles avec d'autres outils, notamment Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics et d'autres logiciels HubSpot

Automatisations pourcampagnes marketing et le suivi des prospects contribuent à rationaliser votre processus de vente

Les limites de HubSpot CRM

Certains commentaires de petites entreprises font état de difficultés à payer les plans de mise à niveau, les modules complémentaires de marketing et d'autres frais supplémentaires

Les commentaires des utilisateurs font état de difficultés à utiliser et à comprendre les fonctions de flux de travail

Prix de HubSpot CRM

Outils gratuits: 0

0 CRM Suite pour particuliers et Petites entreprises Débutant: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur CRM Suite pour particuliers et Petites entreprises -Professionnel: 1 781 $/mois par utilisateur

1 781 $/mois par utilisateur cRM Suite pour les particuliers et Petites entreprises -Professionnel: 1 781 $/mois par utilisateur

Suite pour les particuliers et Petites entreprises 1 781 $/mois par utilisateur CRM Suite pour les entreprises et les petites entreprises-Entreprise: 5 000 $/mois par utilisateur

HubSpot CRM ratings and reviews

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,800+ reviews)

7. Dubsado

via Dubsado Dubsado est une plateforme de gestion d'entreprise pour les petites entreprises et les entrepreneurs, avec des fonctionnalités conçues pour automatiser les processus et rationaliser votre flux de travail. Les utilisateurs peuvent créer des contrats et des formulaires personnalisés, automatiser les communications par courriel avec les clients et traiter les factures à partir d'une seule suite.

Les meilleures fonctionnalités de Dubsado

Les fonctions de gestion des clients permettent d'organiser les détails du projet, les informations de contact, l'historique des communications, etc

La bibliothèque de modèles comprend des formulaires préconçus, des contrats, des factures, des courriels de marketing et des propositions de projet

Les fonctions d'automatisation du flux de travail vous permettent de mettre en place des déclencheurs et des actions pour la communication avec les clients et la création de projets

Les intégrations incluent des applications et des services populaires tels que QuickBooks, Zapier et Xero

Limitations de Dubsado

Certains commentaires mentionnent des problèmes pour créer une variété de types de factures et un besoin de personnalisation supplémentaire

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage dans l'utilisation des flux de travail, avec des erreurs entraînant des problèmes tels que l'envoi accidentel d'e-mails automatisés au mauvais moment

Prix de Dubsado

Débutant: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Premium: 40 $/mois par utilisateur

Dubsado ratings and reviews

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

8. HelloLeads

via HelloLeads HelloLeads est une plateforme de gestion des prospects conçue pour améliorer la communication avec les clients pour les entreprises de toutes tailles. Utilisez-la pour la génération de leads, le nurturing, l'analyse, et plus encore, afin d'améliorer votre flux de travail et de gagner du temps tout en vendant plus.

Les meilleures caractéristiques de HelloLeads

La bibliothèque de modèles offre des dizaines d'options pour le marketing par courriel et les campagnes

Les options d'intégration comprennent les plateformes de génération de leads, les fournisseurs de SMS et les services d'appel en nuage les plus populaires

Les outils de gestion des contacts et des prospects vous aident à suivre tous vos prospects et contacts en un seul endroit afin d'améliorer votre performance commerciale

L'analyse des ventes fournit des rapports détaillés conçus pour aider à identifier les domaines potentiels d'amélioration

Limites de HelloLeads

Certains commentaires de propriétaires de petites entreprises font état d'un besoin d'amélioration des analyses et d'une interface plus conviviale sur l'application mobile

L'offre gratuite est limitée à 250 prospects ou enregistrements de clients et à 10 listes

Prix de HelloLeads

**Gratuit

Essentiel: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Entreprise: 9$/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (3+ reviews)

9. Agiled

via Agiled Agiled est une plateforme de gestion d'entreprise conçue pour les freelances et les petites entreprises. Il s'agit d'une excellente alternative à 17Hats, avec des outils de facturation, de suivi du temps, de gestion de projet, de collaboration d'équipe et d'amélioration des relations avec les clients.

Les meilleures caractéristiques d'Agiled

Des fonctionnalités complètes de gestion de projet vous permettent de créer des tâches, de fixer des délais et de suivre l'évolution des tâches pour chaque membre de l'équipe

Des dizaines de modèles personnalisables pour la facturation, les propositions, les contrats, les estimations de projet, les bons de commande et les rapports de vente

Plus d'une vingtaine d'intégrations avec des outils populaires tels que Wise, TimeCamp, ZohoBooks et Asana

Des outils de collaboration permettent aux utilisateurs de créer des listes de tâches, de partager des fichiers et de communiquer en temps réel afin de rationaliser le flux de travail de votre équipe

Limites d'Agiled

Certains commentaires mentionnent la nécessité d'améliorer la personnalisation visuelle, le suivi des dépenses et l'intégration des paiements

Le plan gratuit est limité à deux clients et 100 prospects

Prix d'Agiled

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $9.99/mois par utilisateur

$9.99/mois par utilisateur Premium: $14.99/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (380+ commentaires)

4.7/5 (380+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (330+ avis)

10. Salesforce

via SalesforceSalesforce CRM est un logiciel populaire de gestion de la relation client basé sur le cloud. Il propose une suite complète d'outils permettant de rationaliser les processus commerciaux, d'améliorer les performances de vente et de maintenir des relations rentables avec les clients. Les utilisateurs ont également la possibilité d'ajouter plusieurs autres logiciels de gestion d'entreprise utiles.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Nombreuses intégrations avec des outils tels que Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira et Dropbox

Analyses etoutils de reporting fournissent des informations précieuses sur les ventes, le marketing et le service à la clientèle

Les outils d'automatisation du marketing vous permettent de mettre la gestion des médias sociaux et le marketing par courriel en pilote automatique

Un système complet de gestion du service à la clientèle permet de traiter efficacement les demandes d'assistance, les requêtes des clients et les communications

Limites de Salesforce

Certains commentaires de propriétaires de petites entreprises font état d'une augmentation des frais annuels trop importante pour leur budget

Certains utilisateurs mentionnent des frais pour des fonctionnalités supplémentaires qui augmentent le prix au-delà du prix annoncé

Prix de Salesforce

Petites entreprises CRM Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Petites entreprises CRM Professionnel de la vente: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Petites entreprises CRM Professionnel des services: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Petites entreprises CRM Marketing Cloud Account Engagement: 1 250 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,600+ reviews)

4.5/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.3/5 (200+ avis)

Prêt à changer ?

Avec autant d'alternatives à 17Hats, il n'y a aucun doute que votre équipe trouvera l'outil de gestion d'entreprise idéal pour répondre à tous vos besoins.

Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Pourquoi ne pas commencer par le haut de notre liste, avec le logiciel tout-en-un ultime pour gérer des projets, accomplir des tâches et gagner du temps - ClickUp.

Avec des centaines de fonctionnalités flexibles pour une gestion efficace des projets, des clients et des flux de travail, c'est l'alternative idéale à 17hats pour pratiquement n'importe quelle équipe. Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre productivité atteindre de nouveaux sommets. 💸