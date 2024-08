10 meilleurs outils logiciels gratuits (et payants) de diagramme de Gantt pour la construction en 2024

Les projets de construction comportent de nombreux éléments en mouvement, qu'il s'agisse de gérer les échéanciers des entrepreneurs ou de se tenir au courant de la date de livraison des matériaux clés sur le chantier.

Les meilleurs logiciel de gestion de projet de construction aide le gestionnaire de projet à gérer tous ces éléments en mouvement. Et Diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité idéale à rechercher dans ce genre de outil de gestion de projet s.

Ces diagrammes fournissent un aperçu visuel du projet, ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil l'état d'avancement de votre projet de construction, de repérer les problèmes potentiels et de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour respecter vos échéances. La plupart des applications de gestion de projet assistent les diagrammes de Gantt sous un certain formulaire, mais toutes ne se valent pas. Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-unes des meilleures options pour 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel de construction avec diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt crée une représentation visuelle facile à comprendre de l'échéancier d'un projet de construction. Cette compréhension en un coup d'œil du développement d'un projet permet aux entrepreneurs superviseurs de faire leur travail plus efficacement, car les tâches spécifiques au sein de projets complexes sont plus faciles à trouver et à suivre.

C'est pourquoi de nombreux logiciels de gestion de projet intègrent une assistance pour les diagrammes de Gantt et d'autres techniques de visualisation dans leurs paramètres. Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt permet à votre équipe de créer facilement des diagrammes de Gantt pour le suivi de projets illimités et fournit un ensemble d'outils complet pour des fonctions de gestion de projet supplémentaires.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de construction de diagramme de Gantt ?

Le choix d'un logiciel de diagramme de Gantt peut avoir un impact significatif sur votre flux de travail dans le secteur de la construction. Pour une gestion de projet efficace, vous devez trouver une solution qui réponde à vos besoins. Il existe des outils de base pour les besoins simples, et des plateformes plus complexes pour la gestion de grands projets. Pour trouver la bonne solution, il faut savoir ce qu'il faut rechercher.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous explorerez les options de votre logiciel de diagramme de Gantt :

Interface conviviale : Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt est facile et intuitif à utiliser, s'intégrant parfaitement dans les flux de travail et les processus existants

Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt est facile et intuitif à utiliser, s'intégrant parfaitement dans les flux de travail et les processus existants Une vue Gantt Effacée: Vous et votre équipe avez besoin d'une vue Gantt complète pour visualiser facilement les tâches et les jalons d'un projet

Vous et votre équipe avez besoin d'une vue Gantt complète pour visualiser facilement les tâches et les jalons d'un projet Des fonctionnalités robustes pour les tâches: L'ajout de tâches, la planification des tâches et la gestion des dépendances doivent être faciles, afin de garantir des projets bien organisés et bien gérés

L'ajout de tâches, la planification des tâches et la gestion des dépendances doivent être faciles, afin de garantir des projets bien organisés et bien gérés Évolutivité: Vous aurez besoin d'une assistance pour un nombre illimité de projets et d'utilisateurs si vous êtes une grande entreprise de construction. Si vous êtes une entreprise plus petite, choisissez un outil de diagramme de Gantt qui assiste vos besoins actuels et futurs afin que vous puissiez vous développer

Vous aurez besoin d'une assistance pour un nombre illimité de projets et d'utilisateurs si vous êtes une grande entreprise de construction. Si vous êtes une entreprise plus petite, choisissez un outil de diagramme de Gantt qui assiste vos besoins actuels et futurs afin que vous puissiez vous développer Suivi du temps: La gestion de projet est plus facile lorsque vous disposez d'une fonction de suivi du temps qui vous aide à mieux analyser le temps passé sur un projet

La gestion de projet est plus facile lorsque vous disposez d'une fonction de suivi du temps qui vous aide à mieux analyser le temps passé sur un projet Évaluation facile: Les logiciels de diagramme de Gantt qui offrent un forfait gratuit ou une période d'essai vous permettent d'évaluer le logiciel et de voir comment il s'intègre dans vos flux de travail avant de le valider

Les 10 meilleurs logiciels de diagramme de Gantt pour la construction à utiliser en 2024

Chaque option ci-dessous fait partie des meilleurs choix de logiciels de diagramme de Gantt sur le marché aujourd'hui et comprend à la fois un logiciel de diagramme de Gantt gratuit et des options payantes.

Concevez et construisez des diagrammes de Gantt avec les outils de gestion de projet en ligne faciles et intuitifs de ClickUp

ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un qui offre une Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) ainsi que de nombreux autres affichages utiles de vos données.

Commencez par Construction ClickUp qui fournit des fonctionnalités spécifiques au secteur de la construction. Il s'agit notamment de modèles de gestion de projet spécialisés pour le secteur de la construction, qui présentent des fonctionnalités faciles à utiliser Diagramme de Gantt Modèles de projet qui permettent à votre équipe d'être rapidement opérationnelle avec le logiciel.

En tant que solution tout-en-un, ClickUp possède de nombreuses autres fonctionnalités qui seront utiles à votre équipe de construction. Par exemple, vous pouvez créer et partager facilement des documents avec vos clients, fournissant ainsi un référentiel central pour la communication. Parallèlement, les outils de collaboration permettent aux membres de votre équipe de travailler ensemble dans différents domaines du projet de construction et de se tenir au courant de l'évolution de la situation le forfait du projet .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Vues Gantt complètes pour visualiser et gérer les échéanciers des projets

Un puissant outil de gestion de projet vous permet d'assigner des tâches, de définir des priorités et de suivre la progression

Fonctionnalité de glisser-déposer pour une gestion intuitive des tâchesgestion des tâches et des ajustements du diagramme de Gantt

Des fonctionnalités de suivi du temps pour garantir la maintenance des tâches du projet

La gestion des ressources pour équilibrer efficacement les besoins de plusieurs projets

Outils de planification de projet, y compris des modèles de diagramme de Gantt, pour créer et gérer les calendriers des projets

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile n'offre pas toutes les fonctions de la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp IA est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Projet Microsoft

Via Microsoft Microsoft Project est un logiciel de gestion de projet très répandu qui fournit aux chefs de projet les outils dont ils ont besoin pour gérer efficacement les projets. Les utilisateurs peuvent facilement créer des diagrammes de Gantt, gérer les ressources et suivre la progression d'un projet. De nombreux secteurs d'activité utilisent Microsoft Project en raison de ses fonctions complètes de gestion de projet. Ses fonctionnalités de diagramme de Gantt peuvent aider à gérer des tâches spécifiques ou un projet entier.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Création et personnalisation de diagrammes de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets

Capacités de gestion de projet, y compris la gestion des tâches et la planification de projet

Suivi de la progression du projet pour tenir tout le monde au courant et améliorer la planification

Gestion des dépendances des tâches pour assurer l'achèvement en douceur des tâches

Intégration avec d'autres applications Microsoft 365 pour des fonctions améliorées

Limites de Microsoft Project

La complexité s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte

Options d'intégration limitées pour les outils en dehors des ressources de Microsoft

Les options de prix et de forfaits peuvent être déroutantes

Prix de Microsoft Project

Forfait 1 : 10 $/mois par utilisateur

Forfait 3 : 30 $/mois par utilisateur

Forfait 5 : 55 $/mois par utilisateur

Microsoft Project évaluations et critiques

G2 : 4.1/5 (150+ avis)

Capterra : 4.4/5 (1 500+ avis)

Check out these Microsoft Project alternatives !

3. Plan Toggl

Via Toggl Toggl Plan est un outil de gestion de projet simple, polyvalent et convivial, visant à rendre la gestion de projet accessible à tous. Ses diagrammes de Gantt permettent de visualiser facilement la durée des projets, et ses fonctionnalités de suivi du temps offrent une mesure précise du temps de travail.

Avec Toggl Plan, il est facile de créer un diagramme de Gantt, gérer l'équipe les charges de travail, et suivre l'évolution des les jalons du projet . Il fournit une solution de gestion de projet simple avec une courbe d'apprentissage réduite.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Plan

Fonctionnalité simple de glisser-déposer pour faciliter la création et la manipulation des diagrammes de Gantt

Les diagrammes de Gantt permettent de visualiser le calendrier du projetl'échéancier du projet et de suivre la progression

Possibilité pour les membres de l'équipe d'assigner facilement des tâches et de définir des paramètres de dépendance des tâches

Gestion de projet axée sur la simplicité et une interface utilisateur intuitive

Fonctionnalité de suivi du temps pour assurer une facturation et une gestion de projet précises

Limites du forfait Toggl

Le forfait d'équipe de base ne dispose pas de certaines des fonctions avancées souhaitées par les utilisateurs

L'interface peut parfois être déroutante

Prix du forfait Toggl

Teams : 9$/mois par utilisateur

Business : 15$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (37 avis)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Comme de nombreuses autres options de cette liste des meilleurs logiciels de diagramme de Gantt, cette plate-forme de gestion de projet populaire se concentre spécifiquement sur les diagrammes de Gantt. En tant que logiciel de diagramme de Gantt spécialisé, il permet aux utilisateurs de créer des diagrammes de Gantt dynamiques pour faciliter la gestion du projet.

Comme vous pouvez vous y attendre, GanttPRO dispose d'un large intervalle de fonctionnalités de diagramme de Gantt. Il prend en charge la gestion des tâches et des équipes ainsi que l'affectation des ressources, ce qui en fait un solide créateur de diagrammes de Gantt.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Fonctionnalité de glisser-déposer pour la gestion de projet

Modèles de diagramme de Gantt et de projet pour une planification et un ordonnancement rapides

Fonctionnalité de dépendance des tâches pour une gestion efficace des tâches du projet

Suivi de la progression pour respecter l'échéancier du projet

La possibilité pour votre équipe de collaborer, d'assigner des tâches et de mettre à jour la progression des tâches

Limites de GanttPRO

L'essai gratuit est trop court pour obtenir des informations suffisantes

Intégration limitée avec des outils tiers

Certains utilisateurs souhaitent disposer d'une fonction d'aperçu du projet plus complète

Prix de GanttPRO

Basic : $7.99/mois par utilisateur

Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

Business : $19.99/mois par utilisateur

Enterprise : contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (400+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (450+ avis)

5. Monday.com

Via Monday.com Monday.com est une plateforme de gestion de projet populaire qui offre plusieurs fonctionnalités pour la gestion du flux de travail et la collaboration au sein de l'équipe. Cet ensemble de fonctionnalités permet aux utilisateurs de créer facilement des diagrammes de Gantt pour une visualisation pratique de la progression d'un projet.

Monday.com comprend des fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet et d'examen du flux de travail pour les grandes et les petites organisations, ce qui en fait l'une des meilleures options de logiciel de diagramme de Gantt sur le marché.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Vue Gantt Chart pour une visualisation complète de l'échéancier du projet

Une plateforme de gestion de projet qui permet aux membres de l'équipe de collaborer et de gérer efficacement les projets

Des outils de gestion des tâches pour maintenir le projet sur la bonne voie et responsabiliser les membres de l'équipe

Fonctionnalité de suivi du temps pour assurer l'achèvement des tâches dans les délais impartis

Des outils de gestion de projet pour l'analyse des dépendances entre les tâches et du chemin critique

Les limites de Monday.com

Son prix est assez élevé par rapport à d'autres outils de productivité

Le processus d'installation peut être complexe et prendre du temps

La courbe d'apprentissage initiale peut être décourageante

Prix de Monday.com

Free

Basic : 8 $/mois pour quatre places

Standard : 10$/mois pour trois places

Pro : 16 $/mois pour trois places

Enterprise : contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (4,000+ commentaires)

6. Wrike

Via Wrike Ce logiciel de gestion de projet offre un ensemble complet de fonctionnalités pour planifier, gérer et achever les projets. L'outil intuitif de diagramme de Gantt de Wrike permet à votre équipe de créer des diagrammes de Gantt et de visualiser la progression du projet.

Les fonctionnalités avancées de cet outil de gestion de projet apportent une puissance supplémentaire aux diagrammes de Gantt. Par exemple, les niveaux de prix les plus élevés disposent d'outils pour la gestion des budgets de projet . Par ailleurs, l'interface conviviale de Wrike permet à votre équipe de commencer à utiliser le logiciel immédiatement.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Vues diagramme Gantt pour une planification détaillée du projet et une visualisation de l'échéancier

Des fonctionnalités de gestion de projet pour faciliter le suivi de la progression du projet

La possibilité d'assigner des tâches et de définir des paramètres de dépendance pour faciliter la gestion

La possibilité de collaborer, de communiquer et de mettre à jour la progression avec votre équipe en temps réel

Le suivi du temps pour assurer une facturation précise et une gestion efficace du temps

Les limites de Wrike

La granularité des paramètres des rôles des utilisateurs est limitée

Les fonctionnalités de budgétisation ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

La complexité des niveaux de prix fait qu'il est difficile de trouver la bonne option

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois

Business : $24.80/mois

Enterprise : contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (3,000+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (2,000+ commentaires)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Smartsheet diffère des autres logiciels de outils de gestion de projet en ce sens qu'il adopte l'approche unique consistant à représenter les données sous forme de feuilles de calcul. Les feuilles de calcul ne sont toutefois pas sa seule option. Le logiciel dispose d'un diagramme de Gantt intégré et propose d'autres diagrammes de Gantt, tels que les vues Kanban et Calendrier. Le diagramme de Gantt est dynamique et se met automatiquement à jour lorsque des changements interviennent dans les dates des tâches individuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Outils de diagramme de Gantt pour faciliter la gestion de projet et la visualisation de l'échéancier du projet

Gestion des ressources fonctions permettant de déterminer et d'allouer les ressources là où vous en avez le plus besoin

Des fonctionnalités de gestion de projet pour les dépendances entre les tâches et l'analyse du chemin critique

Le suivi de la progression du projet pour aider votre gestionnaire de projet à assurer le bon déroulement des opérations

La possibilité pour les membres de l'équipe de collaborer, d'attribuer des tâches et de mettre à jour la progression des tâches

Des fonctionnalités avancées pour maîtriser les projets complexes

Limites de Smartsheet

L'interface peut être déroutante pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les feuilles de calcul

Le prix est élevé pour les grandes équipes

Prix de Smartsheet

Free

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (14 000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ commentaires)

8. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt est un autre logiciel de diagramme de Gantt spécialisé de la liste. Il permet de créer des diagrammes de Gantt pour la gestion de projets, mais il fonctionne également comme un outil complet de gestion de projets. La conception visuellement attrayante des diagrammes de TeamGantt facilite la gestion de plusieurs projets à la fois.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Création de diagrammes de Gantt avec fonctionnalité de glisser-déposer pour la gestion de projet

Des modèles gratuits pour commencer facilement la planification d'un projet

La possibilité de paramétrer les dépendances des tâches pour garantir le flux de travail le plus productif possible

Un tableau de bord facile à lire pour la gestion de plusieurs projets

Une interface visuelle qui permet aux gestionnaires de projet de suivre facilement la progression du projet

Limites de TeamGantt

Fonctionnalités de facturation limitées

Les fonctionnalités de collaboration ne sont pas aussi nombreuses que le souhaitent certains utilisateurs

Le prix est fixé par gestionnaire, ce qui signifie que les autres utilisateurs ont des fonctions limitées

Prix de TeamGantt

Free

Lite : 19 $/mois par gestionnaire

Pro : 49 $/mois par gestionnaire

Enterprise : $99/mois par manager

TeamGantt évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (800+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (200 commentaires)

9. Instagantt

Via Instagantt Instagantt est un logiciel robuste de diagramme de Gantt en ligne qui offre des diagrammes de Gantt détaillés et personnalisables pour la gestion de projet. Il fournit une planification des tâches et des la gestion de la charge de travail fonctionnalités. Votre équipe peut créer des diagrammes de Gantt à partager et à modifier en cours.

Le logiciel peut travailler comme un créateur de diagramme de Gantt autonome, mais il brille lorsque vous l'utilisez avec Asana pour en faire une application de gestion de projet achevée.

Instagantt meilleures fonctionnalités

Intégration transparente avec l'outil de gestion de projet Asana

Fonctionnalité robuste de diagramme de Gantt pour créer des échéanciers, des dépendances et des jalons détaillés

Fonctionnalité de glisser-déposer pour un contrôle facile des éléments du diagramme de Gantt

Outils de gestion de la charge de travail pour garantir une utilisation efficace de l'ensemble de l'équipe

Outils de gestion des tâches et sous-tâches

Des fonctionnalités de collaboration qui permettent à votre équipe et aux parties prenantes de rester sur la même page

Limites d'Instagantt

Options d'intégration de tiers limitées

Outils de collaboration insuffisants dans le logiciel pour les utilisateurs

Fonctionnalités limitées au-delà de la fonctionnalité Gantt

Prix d'Instagantt

Utilisateur unique : 7 $/mois

Utilisateurs multiples : 5$/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Instagantt

G2 : 4.5/5 (19 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (400+ commentaires)

10. Paymo

Via Paymo Paymo est un logiciel de gestion de projet qui propose parmi ses fonctionnalités un module de diagramme de Gantt. Outre la création de diagrammes de Gantt, Paymo peut gérer le suivi du temps, la facturation et la gestion des tâches. Le logiciel est très évolutif et s'adresse aussi bien aux petites équipes qu'aux grandes. Les modèles de diagramme de Gantt gratuits permettent à votre équipe de commencer immédiatement.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

D'excellentes capacités de suivi du temps pour une facturation précise et une analyse de la productivité

Possibilité de créer et de gérer des tâches et leurs dépendances directement à partir d'une vue Gantt

Visualisation facile du chemin critique de n'importe quel projet

Paramètres de référence faciles à définir pour voir les écarts par rapport au projet et s'y adapter

Création de jalon pour des repères visuels clairs des échéances et évènements à venir

Contrôles faciles par glisser-déposer pour ajuster la durée des tâches et d'autres fonctionnalités de l'échéancier

Limites de Paymo

Les diagrammes de Gantt ne sont disponibles que dans les niveaux de prix les plus élevés

Les fonctionnalités de gestion de projet sont insuffisantes par rapport à la concurrence

Prix de Paymo

Free

Starter : 4,95 $/mois par utilisateur

Small Office : 9,95 $/mois par utilisateur

Business : $20.79/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (500+ avis)

Capterra : 4.7/5 (400+ avis)

Découvrez les avantages des diagrammes de Gantt dans ClickUp

Vous avez maintenant vu une large sélection des meilleures options de logiciels de diagramme de Gantt pour $$$a. Quelques-unes des options listées ont des approches spécialisées utiles pour les gestionnaires de la construction, tandis que toutes ont des fonctionnalités de gestion de projet étendues qui s'adaptent parfaitement à n'importe quelle industrie.

Pour l'approche la plus robuste, essayez ClickUp. ClickUp fait non seulement un diagramme de Gantt en ligne et propose de nombreux modèles gratuits, mais c'est aussi le logiciel de gestion de projet et de tâche le plus complet que vous puissiez trouver. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment il peut aider vos projets de construction et les opérations générales de votre entreprise à se dérouler plus facilement.