10 Meilleures alternatives et concurrents de Helpjuice en 2024

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, chaque société peut bénéficier de gagner du temps grâce à une base de connaissances bien gérée . La plateforme logicielle Helpjuice est un outil de base de connaissances populaire qui vise à faire exactement cela, en rationalisant la façon dont votre équipe capture les connaissances, crée des articles d'aide et partage les informations importantes entre eux et avec les clients.

Cependant, Helpjuice n'est pas le seul outil logiciel de base de connaissances existant. Si vous êtes une Business et que vous cherchez à améliorer l'Assistance client et le partage d'informations en interne grâce à une base de connaissances intelligente et robuste, ces 10 alternatives et concurrents de Helpjuice les mieux évalués offrent des fonctionnalités puissantes adaptées à vos besoins.

Qu'est-ce qu'une alternative à Helpjuice ?

Les meilleures alternatives à Helpjuice comprennent des plateformes de gestion de projet et les logiciels de gestion des connaissances qui peut collecter, distribuer et maintenir les connaissances clés de l'entreprise tout comme Helpjuice le fait, sinon mieux.

Un logiciel de base de connaissances intuitif permet à des organisations comme la vôtre de réduire les coûts d'assistance en fournissant une base de connaissances orientée vers le client et l'équipe qui rend le libre-service rapide, efficace et précis.

Helpjuice fournit une plateforme centralisée pour gérer les questions les plus courantes de votre entreprise en matière d'assistance et de mode d'emploi, en rationalisant à la fois l'assistance de l'équipe interne et celle des clients externes. La plateforme promet de faciliter l'auteur et la mise en forme du contenu, l'analyse approfondie des données, les intégrations personnalisables et la recherche intégrée.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Helpjuice ?

Lorsque vous explorez les alternatives à Helpjuice, tenez compte des besoins de votre entreprise et assurez-vous que le logiciel choisi y correspond. En explorant chaque plateforme de gestion des connaissances, recherchez les fonctionnalités clés suivantes :

Facilité d'utilisation: Le logiciel doit avoir une conception conviviale qui aide votre équipe à construire et à utiliser rapidement les articles de la base de connaissances

Le logiciel doit avoir une conception conviviale qui aide votre équipe à construire et à utiliser rapidement les articles de la base de connaissances Fonctionnalités d'assistance client: L'outil doit offrir de solides fonctionnalités d'assistance client directement à partir d'un article d'assistance spécifique et gérer efficacement les tickets d'assistance entrants

L'outil doit offrir de solides fonctionnalités d'assistance client directement à partir d'un article d'assistance spécifique et gérer efficacement les tickets d'assistance entrants Options de marquage: Il doit y avoir une bonne sélection de modèles de base de connaissances et d'options de marquage personnalisé pour que la plateforme soit cohérente avec votre image

Il doit y avoir une bonne sélection de modèles de base de connaissances et d'options de marquage personnalisé pour que la plateforme soit cohérente avec votre image Outils de collaboration: Les meilleures alternatives à Helpjuice disposent de fonctionnalités de collaboration qui facilitent la maintenance de vos informations d'assistance, telles que la possibilité de co-éditer des articles et d'ajouter des commentaires internes

Les meilleures alternatives à Helpjuice disposent de fonctionnalités de collaboration qui facilitent la maintenance de vos informations d'assistance, telles que la possibilité de co-éditer des articles et d'ajouter des commentaires internes Fonctionnalités de sécurité: La plateforme doit avoir des contrôles d'accès qui vous permettent de paramétrer les rôles des utilisateurs, vous donnant un contrôle total sur l'accès au système

La plateforme doit avoir des contrôles d'accès qui vous permettent de paramétrer les rôles des utilisateurs, vous donnant un contrôle total sur l'accès au système Fonctionnalités de recherche: Le logiciel doit disposer de fonctionnalités de recherche puissantes permettant de trouver des réponses à des problèmes d'assistance spécifiques, car une fonction de recherche performante facilite le libre-service pour les clients

Le logiciel doit disposer de fonctionnalités de recherche puissantes permettant de trouver des réponses à des problèmes d'assistance spécifiques, car une fonction de recherche performante facilite le libre-service pour les clients **Fonctionnalités de forum : la possibilité de créer un forum communautaire permettra aux clients de s'aider eux-mêmes, ce qui favorisera de meilleures relations avec les clients et fournira un contenu supplémentaire en libre-service

Les 10 meilleures alternatives à Helpjuice à utiliser en 2024

Pour choisir le bon logiciel de base de connaissances, il faut d'abord connaître les options qui s'offrent à vous. Cette liste de base de connaissances et de logiciels de base de connaissances logiciels de help desk comptent parmi les meilleurs sur le marché.

Stocker, organiser et distribuer les connaissances de l'entreprise grâce au large tableau d'outils de base de connaissances de ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un logiciel de gestion de projet avec des fonctions étendues de création et de gestion de documents. L'assistance de la base de connaissances se fait par le biais de l'application ClickUp Documents fonctionnalité. En outre, la fonction de ClickUp gestion des tâches vous permettent de suivre les demandes d'assistance, et l'accent mis sur la collaboration permet aux membres de l'équipe d'améliorer facilement la base de connaissances en laissant des commentaires internes.

Vous trouverez une sélection intéressante d'éléments de type modèles de bases de connaissances ainsi que des modèles pour d'autres tâches courantes de l'entreprise, ce qui permet à ClickUp de devenir une solution unique pour les activités de votre entreprise. Profitez des avantages de ClickUp AI pour accélérer la création de textes et élaborer un contenu plus attrayant et plus informatif.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Permet aux membres d'une équipe de travailler ensemble de manière efficace grâce aux fonctions de collaboration

Permet une gestion facile de plusieurs projets simultanément

Offre une personnalisation avancée pour adapter la plateforme à vos besoins

Centralise toutes les tâches, les documents, les Objectifs et les discussions en un seul endroit

S'intègre à plus de 1 000 outils et applications de travail tiers

Limites de ClickUp

Interface utilisateur écrasante en raison de la complexité des fonctionnalités

Fonctionnalités mobiles réduites par rapport à la version de bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Notion

Via Notion Notion est un outil populaire pour la prise de notes et la productivité, et il possède des fonctionnalités utiles pour la gestion des connaissances. En outre, il permet de suivre les projets et de gérer les tâches, ce qui en fait un outil utile pour la gestion de l'assistance client. Le logiciel permet de créer des articles de base de connaissances attrayants grâce à ses fonctions de création de contenu, notamment un éditeur de texte enrichi.

Notion meilleures fonctionnalités

Permet de centraliser l'ensemble de votre travail et de vos connaissances en un seul endroit

S'adapte à vos besoins, avec des blocs de construction puissants qui peuvent être aussi minimes ou aussi complexes que vous le souhaitez

Facilite la collaboration entre les différents services, tels que les équipes d'ingénierie, de conception et de produits

Fournit un accès à une communauté dynamique avec un contenu abondant et des ressources d'apprentissage

Gère efficacement les projets grâce à une personnalisation aisée

Les limites de Notion

Notion pourrait bénéficier d'une API plus riche en fonctionnalités pour des intégrations personnalisées plus étroites

L'application mobile est moins intuitive que la version bureau

Prix de Notion

Free

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs Module complémentaire IA : 8 $/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (4 500+ commentaires)

: 4.7/5 (4 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 500+ commentaires)

3. Gourou

Via Gourou Guru est un logiciel de gestion des connaissances qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser les flux de travail. Les algorithmes d'IA de Guru peuvent vous aider à trouver rapidement les informations dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes. Le logiciel peut aider votre équipe à rédiger un meilleur contenu et à trouver les domaines qui manquent de partage des connaissances. Le résultat est l'une des alternatives à Helpjuice les plus conviviales qui soient.

Guru meilleures fonctionnalités

Fournit des réponses instantanées via une recherche alimentée par l'IA sans perturber le flux de travail

Fournit un accueil à l'entreprise pour que les employés commencent leur journée avec des informations pertinentes

Facilite la création rapide d'un meilleur contenu avec l'aide de l'IA générative

Facilite la gestion des connaissances grâce à une hiérarchie de contenu personnalisable

Les limites de Guru

La fonctionnalité d'analyse pourrait être améliorée

L'extension du navigateur peut avoir des problèmes occasionnels

Il est difficile de gérer les permissions pour les équipes plus importantes

Prix de Guru

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Constructeur : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (1 500+ commentaires)

: 4.7/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

4. Confluence

Via Confluence Confluence est une application d'environnement de travail d'équipe qui rassemble les connaissances et la collaboration. C'est Atlassian qui crée Confluence, qui travaille donc en toute transparence avec les outils Atlassian, tels que Jira, Trello et Bitbucket, en plus de ses options d'intégration tierces.

Sa base de connaissances est dotée d'une fonctionnalité de recherche avancée qui facilite la recherche de contenu. Les modèles de base de connaissances mettent en œuvre les bonnes pratiques pour garantir une création de contenu efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Maintient le contenu à jour et le rend accessible grâce à des outils évolutifs qui s'adaptent à votre entreprise

Crée une plateforme unifiée pour que tout le monde soit à jour

Offre des modèles pour différents types de projets afin de mettre en place votre équipe rapidement

S'adapte à de nombreux types de données et d'informations grâce à des environnements de travail flexibles

Limites de Confluence

L'éditeur peut être moins intuitif qu'il ne pourrait l'être

Le prix est élevé pour certaines entreprises

Les options de personnalisation des modèles sont limitées

Prix de Confluence

Collaboration d'équipe : 10 $/mois

: 10 $/mois Collaboration d'équipe + Calendriers : 20 $/mois

: 20 $/mois Collaboration d'équipe + Q&A : 20 $/mois

: 20 $/mois Tout compris : 30 $/mois

G2 : 4.1/5 (3 500+ commentaires)

: 4.1/5 (3 500+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (3 000+ commentaires)

5. Document360

Via Document360 Ce document logiciel de gestion de documents offre une solution robuste pour la création d'une base de connaissances. Document360 dispose d'options étendues de gestion du contenu, vous permettant de suivre les versions des articles et d'établir des rapports détaillés. Il permet de créer une base de connaissances interne pour le personnel et une base publique pour les demandes des clients. La possibilité d'intégrer des vidéos et d'importer des documents Microsoft Word facilite la création de contenu personnalisé.

Document360 meilleures fonctionnalités

Création rapide d'une base de connaissances en ligne en libre-service grâce à l'IA

Construit une grande variété de documentation de partage des connaissances

S'intègre aux produits existants d'assistance en ligne, d'analyse, de commentaires et de discussion

Fournit un processus de migration en douceur à partir d'autres plateformes de base de connaissances populaires

S'adapte de manière transparente à votre entreprise

Limites de Document360

Le logiciel pourrait bénéficier d'options de personnalisation plus avancées

Il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les logiciels de base de connaissances

Les intégrations tierces sont limitées

Prix de Document360

Free

Standard : 149 $/mois par projet

: 149 $/mois par projet Professionnel : 229 $/mois par projet

: 229 $/mois par projet Business : 399 $/mois par projet

: 399 $/mois par projet Enterprise : 599 $/mois par projet

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

6. Zendesk

Via Zendesk L'un des outils les plus populaires sur le marché, Zendesk est peut-être le plus grand nom du logiciel de service d'assistance. Il s'agit d'une solution complète pour l'assistance client, fournissant la gestion des tickets en plus de sa base de connaissances. Zendesk couvre presque tous les aspects de l'assistance client de manière conviviale, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Helpjuice.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Fournit un service client proche et personnalisé

Permet de personnaliser l'expérience client pour favoriser la fidélisation et le chiffre d'affaires

Couvre votre entreprise pour la plupart des exigences de conformité grâce à des certifications de sécurité

S'intègre à des applications et outils tiers

Fournit une interface conviviale propre et intuitive, afin que les utilisateurs puissent rapidement devenir productifs

Limites de Zendesk

Prix plus élevés que ceux de la plupart de ses concurrents

Options de personnalisation limitées

Exigences de dépenses supplémentaires pour certaines intégrations tierces

Prix de Zendesk

Assistance uniquement (Teams) : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Assistance seule (Pro) : 55 $/mois par utilisateur

Assistance uniquement (Enterprise) : 115 $/mois par utilisateur

: 115 $/mois par utilisateur Teams : 55 $/mois par utilisateur

: 55 $/mois par utilisateur Suite Croissance : 89 $/mois par utilisateur

: 89 $/mois par utilisateur Suite Pro : 115 $/mois par utilisateur

: 115 $/mois par utilisateur Suite Enterprise : 169 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (5 500+ commentaires)

: 4.3/5 (5 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (3 500+ avis)

7. Aide Scout

Via Aide ScoutAide Scout centralise toutes les discussions avec les clients dans un seul tableau de bord, ce qui facilite l'obtention d'un aperçu des demandes des clients. En affichant toutes les discussions dans une interface de type boîte de réception, plusieurs agents peuvent travailler à la résolution des requêtes des clients. Help Scout met fortement l'accent sur la communication et propose un logiciel de base de connaissances qui peut réduire la dépendance des clients à l'égard du personnel d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Gère toutes les discussions personnalisées au sein d'une plateforme puissante, semblable à une boîte de réception

Offre une fonctionnalité de discussion en ligne, qui vous permet d'être disponible lorsque les clients ont besoin d'assistance

Offre une option de libre-service, ce qui signifie que les clients peuvent trouver des réponses à l'aide d'outils de base de connaissances

Assistance directecommunication directe avec les clients dans votre application à l'aide de la fonctionnalité de messagerie in-app

Permet au personnel de travailler ensemble sur les données et les interactions avec les clients à l'aide d'outils de collaboration

Limites de Help Scout

La fonctionnalité de recherche pourrait être plus robuste

Le logiciel pourrait bénéficier de plus d'options de personnalisation

Certaines intégrations tierces sont manquantes

Prix de Help Scout

Standard : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Plus : 40 $/mois par utilisateur

: 40 $/mois par utilisateur Pro : 65$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

: 4.4/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.06/5 (200+ commentaires)

8. Bloomfire

Via Bloomfire Bloomfire utilise l'IA pour améliorer les flux de travail. Il offre des fonctionnalités d'étiquette, de résumée et de catégorisation automatisées pour une meilleure gestion du contenu. La base de connaissances privée alimentée par l'IA est un travailleur du savoir numérique qui permet aux employés de trouver rapidement les informations nécessaires. Le personnel peut effectuer des recherches à l'aide de filtres personnalisables, ce qui facilite l'organisation et l'emplacement du contenu pertinent.

Bloomfire meilleures fonctionnalités

Utilise l'IA pour faciliter la recherche et la découverte de contenu dans différents emplacements

Fournit des outils IA qui peuvent automatiquement étiqueter, résumer et catégoriser le contenu lors du téléchargement

Améliore l'efficacité et la précision des employés avec la fonctionnalité Build-Your-Own Digital Knowledge Worker

Offre une plateforme centralisée et consultable pour les informations et les insights

Utilise l'IA conversationnelle pour proposer des réponses à partir du contenu de la plateforme

Limites de Bloomfire

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

L'expérience mobile n'est pas aussi transparente que la version bureau

La fonction de recherche présente des lacunes dans certains domaines

Prix de Bloomfire

Flex : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Talla : 460 $/mois pour 50 utilisateurs

: 460 $/mois pour 50 utilisateurs Starter : 1 750 $/mois pour 100 utilisateurs

: 1 750 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk est une solution d'assistance qui offre des fonctions étendues pour le service client. Le logiciel de base de connaissances intégré fournit un référentiel d'informations, permettant le libre-service pour les clients. En plus de fournir une assistance basée sur les connaissances, l'environnement de travail unifié facilite le suivi et la résolution des tickets d'assistance pour un meilleur service client.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Gestion, priorisation et résolution efficace des tickets d'assistance grâce à un espace de travail unifié

Automatise le libre-service avec une base de connaissances évolutive et des widgets personnalisés

Optimise les opérations et améliore la productivité grâce à l'automatisation et aux flux de travail alimentés par l'IA

Permet aux agents de s'engager avec des experts à partir dedes équipes interfonctionnelles à l'aide d'outils de collaboration

Utilise des insights pilotés par l'IA pour affiner de manière proactive les efforts d'assistance et surveiller la qualité

Les limites de Freshdesk

Un manque d'options de personnalisation

Prix élevés par rapport à des concurrents similaires

Des problèmes de décalage en cas de forte charge

Prix de Freshdesk

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Croissance : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Pro : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Enterprise : 79 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (2 500+ avis)

: 4.4/5 (2 500+ avis) Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

10. Base de connaissances ProProfs

Via Base de connaissances ProProfs Ce logiciel de gestion des connaissances présente des fonctionnalités de personnalisation étendues. Grâce à des outils de création alimentés par l'IA et à un ensemble étendu d'options de type de document, ProProfs Knowledge Base aide les clients à trouver les informations dont ils ont besoin. Il s'intègre à Google Analytics et à d'autres outils tiers pour une meilleure fonction.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Knowledge Base

Fournit une base de connaissances en ligne en libre-service alimentée par l'IA pour les clients et les employés

Crée différents types de documents de partage des connaissances

S'intègre à un grand nombre d'outils tiers pour étendre les fonctions

Offre une assistance à la migration, facilitant le passage d'une autre plateforme à une autre

Délivre des rapports approfondis grâce à l'intégration de Google Analytics

Limites de ProProfs Knowledge Base

Une interface utilisateur obsolète ou fade

Peu de modèles initiaux

Des fonctionnalités d'analyse et de rapports qui pourraient être plus robustes

Prix de la base de connaissances ProProfs

Les services essentiels : 1 080 $/an

: 1 080 $/an Premium : 1 440 $/an

: 1 440 $/an Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (28 commentaires)

: 4.5/5 (28 commentaires) Capterra : 4.7/5 (27 commentaires)

Créez votre base de connaissances dans ClickUp dès aujourd'hui

Ces alternatives et concurrents de Helpjuice représentent quelques-uns des meilleurs outils de gestion de l'information meilleure base de connaissances disponibles. Quelques options se concentrent exclusivement sur les fonctions de la base de connaissances, tandis que d'autres ont un ensemble de fonctionnalités plus robustes qui intègrent d'autres outils importants, tels que des systèmes de tickets d'assistance à part entière ou une gestion de projet approfondie.

Si vous recherchez un logiciel de gestion des connaissances qui va au-delà de la simple construction d'une base de connaissances, créez un compte gratuit dans ClickUp . Outre la création d'une base de connaissances détaillée et impressionnante, les capacités de gestion de projet tout-en-un de ClickUp signifient que votre base de connaissances s'intègre aux projets et aux communications de votre équipe pour une expérience gratuite.