les 10 meilleurs logiciels d'assistants virtuels pour travailler plus vite en 2025

Dans le passé, l'externalisation des tâches administratives impliquait le recrutement d'un assistant personnel ou d'un assistant administratif à un coût plus élevé. Aujourd'hui, vous pouvez engager un assistant virtuel de n'importe où dans le monde et l'intégrer à votre équipe pour vous permettre de travailler plus efficacement.

Bien entendu, comme tout bon membre d'une équipe, un assistant virtuel a besoin des bons outils pour rendre son travail plus facile et plus efficace. C'est là qu'intervient le meilleur logiciel d'assistant virtuel.

Que vous embauchiez des assistants virtuels ou que vous soyez un assistant virtuel à la recherche de nouvelles technologies, nous avons ici toutes les meilleures options. Découvrez les meilleurs logiciels pour assistants virtuels à ajouter à votre boîte à outils en 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'assistant virtuel ?

Un logiciel d'assistant virtuel est tout outil ou programme que les assistants virtuels (AV) utilisent pour rationaliser leur travail et se connecter avec les membres de l'équipe. Bien que le propriétaire de l'entreprise décide généralement du logiciel à utiliser, si vous êtes vous-même un VA, vous pourriez approcher vos collaborateurs avec des suggestions d'outils.

La plupart des logiciels pour assistants virtuels comprennent des outils de collaboration à distance , équipe outil de communication s, applications de rappel et des outils de gestion de documents. Vous pourriez également investir dans des logiciels d'intelligence artificielle (IA) tels que.. Outils d'IA pour les réunions , Calendriers IA et Outils de gestion de projet IA .

Les assistants virtuels utilisent ces outils pour rester connectés, communiquer efficacement, gérer les projets et les tâches, et créer de meilleures relations de travail avec leurs clients. Le fait de disposer des bons outils rend le travail plus facile, plus rapide et plus intéressant pour toutes les personnes concernées. ☀️

Il existe des milliers d'outils qu'un assistant virtuel pourrait utiliser pour travailler de manière plus productive ce qui peut rendre le choix difficile. Vous ne savez pas par où commencer ? Voici ce qu'il faut rechercher lors de l'évaluation de différents logiciels d'assistants virtuels :

Spécialité: Quelle est la spécialité de cette application, et est-ce qu'elle correspond à vos besoins, comme la messagerie instantanée, la facturation, gestion de projet outsourcing ou la conception graphique ?

Quelle est la spécialité de cette application, et est-ce qu'elle correspond à vos besoins, comme la messagerie instantanée, la facturation, gestion de projet outsourcing ou la conception graphique ? Caractéristiques: L'application fait-elle appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin ?

L'application fait-elle appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin ? Familiarité: Est-ce que vous et votre AV savez déjà comment utiliser cette application ou ce type de logiciel ?

Est-ce que vous et votre AV savez déjà comment utiliser cette application ou ce type de logiciel ? Prix : L'outil ou l'application est-il abordable ? En fait-il une version gratuite ?

L'outil ou l'application est-il abordable ? En fait-il une version gratuite ? Facilité d'utilisation : L'application est-elle facile à utiliser ? Votre assistant personnel peut-il apprendre à l'utiliser rapidement ?

: L'application est-elle facile à utiliser ? Votre assistant personnel peut-il apprendre à l'utiliser rapidement ? Évaluations et critiques: Que font les autres utilisateurs du logiciel ? Quelle est l'assistance client ?

Utilisez ces questions pour déterminer ce qui compte le plus afin de savoir dans quels outils investir et lesquels laisser de côté. Si vous travaillez déjà avec un assistant personnel, demandez-lui son avis et ses conseils.

10 meilleurs outils logiciels pour assistants virtuels en 2024

Les bons outils logiciels d'assistant virtuel rationalisent vos flux de travail et aident à faire le travail plus rapidement et plus efficacement. Si vous voulez travailler de manière plus productive cette année, considérez ceux-ci Outils d'IA et des applications logicielles pour les assistants virtuels.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif Logiciel d'assistant virtuel : La fonctionnalité TIML de ClickUp /$$$img/

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

Que vous souhaitiez une plateforme qui facilite la collaboration en équipe avec votre assistant virtuel ou que vous soyez un VA à la recherche d'un outil pour vous aider à gérer le travail de vos clients, ClickUp est le meilleur choix qui soit.

ClickUp excelle à gestion de projet et peut être utilisée pour rationaliser l'ensemble de votre processus, de l'idéation du projet à son achèvement. Confiez des tâches à votre assistant virtuel et voyez facilement leur cours, ou demandez à votre AV d'agir en tant que gestionnaire de projet pour vous.

Organisez les projets et les tâches, voyez votre progression en un coup d'œil et suivez votre activité au fur et à mesure de l'avancement du projet. Créez votre propre installation personnalisée, ou utilisez l'application Plan des tâches de la gestion de projet ClickUp pour lancer le processus.

ClickUp peut devenir votre destination tout-en-un pour tout ce qui concerne les projets, les tâches et la productivité. Organisez des projets, créez des listes À faire, assignez des tâches, surveillez la charge de travail, collaborez à des projets de développement Documents ClickUp et bien d'autres choses encore, le tout en un seul endroit.

Si vous n'avez pas encore embauché d'assistant virtuel, voyez si ClickUp AI peut vous servir d'assistant personnel. Utilisez notre nouvelle fonctionnalité IA passionnante pour résumer des documents, créer des éléments d'action, améliorer votre rédaction, mettre en forme du contenu, lancer des idées, et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Logiciel d'assistant virtuel : génération d'un article de blog dans ClickUp Docs /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, afin d'ajouter des détails et d'autres aspects importants Automatisations ClickUp recrée également l'expérience d'un assistant personnel. Gagner du temps sur les tâches manuelles et répétitives et laissez l'automatisation s'en charger à votre place. Utilisez nos Automatisations préconstruites ou personnalisez-les avec vos propres déclencheurs et règles. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches, assignez-les à votre VA et surveillez la progression avec Tâches ClickUp Organisez toutes vos données de contact pour les rendre facilement accessibles grâce à notre outil de gestion des contacts cRM intégré Intégrez vos objectifs à votre stratégie globale grâce à l'outil Objectifs ClickUp Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à l'outil intégré ClickUp Discussion Gagnez du temps et rationalisez vos flux de travail avecModèles ClickUp Simplifiez votre processus de gestion du personnel avec les modèles de ClickUp Fonctionnalités RH Obtenez un aperçu de ce qui se passe grâce aux fonctions personnalisables de Tableaux de bord ClickUp Utiliser Intégrations ClickUp pour se connecter à plus de 1 000+ autres outils



Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver la variété des fonctionnalités et des options de personnalisation écrasante au premier coup d'œil

Bien que ClickUp AI puisse déjà agir comme votre propre assistant personnel, il s'agit d'une nouvelle version, donc plus de fonctions seront dévoilées au fil du temps

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/91563-slack-1489017632-562893-1-e1551387413721-1400x736.png Logiciel d'assistant virtuel : La boîte de discussion de Slack /$$$img/

via SlackSlack est une plateforme de productivité et un outil de communication d'équipe qui permet de rester plus facilement connecté aux membres de votre équipe et de faire les choses terminées, à l'instar de Microsoft Teams .

Utilisez Slack pour créer un lieu central où discuter en direct ou de manière asynchrone, et utilisez des automatisations pour simplifier votre flux de travail et gagner du temps sur les tâches répétitives. 💬

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Communiquez avec les membres de votre équipe dans des canaux

Restez en connexion avec les freelances et les sous-traitants grâce à Slack Connect

Automatisez les actions de routine grâce à l'outil de création de flux de travail

Organisez des réunions quotidiennes audio et vidéo en direct avec Huddle

Limites de Slack

La quantité de notifications peut devenir écrasante si elle n'est pas gérée avec soin

Les VA qui ont plusieurs clients ne pourront pas voir toutes leurs communautés Slack dans une seule fenêtre, et passer de l'une à l'autre ou les ouvrir dans des fenêtres distinctes peut s'avérer fastidieux

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business+: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (31,900+ reviews)

4.5/5 (31,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis)

3. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zoom-Meeting-1400x875.jpeg Logiciel d'assistant virtuel : équipe en réunion à l'aide de l'application Zoom /$$$img/

via ZoomZoom est un logiciel de collaboration à distance et de vidéoconférence qui vous connecte avec les membres de votre équipe pour des visioconférences, des réunions virtuelles, des discussions en équipe et des tableaux blancs numériques. En plus d'être un logiciel de réunion virtuelle, vous pouvez également utiliser Zoom pour la prise de rendez-vous, les évènements virtuels et les webinaires en ligne. 💻

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Demandez à votre assistant personnel de planifier les appels et les réunions avec les clients

Enregistrez les visioconférences afin de pouvoir les utiliser à des fins de formation et de référence

Utilisez l'intelligence de la discussion pour améliorer votre stratégie d'appel commercial

Augmentez votre productivité avec le compagnon IA de Zoom

Les limites de Zoom

Certains forfaits prévoient une limite de temps pour les réunions

Certains utilisateurs signalent des temps d'arrêt et des problèmes de stabilité

Prix de Zoom

Free

Pro: $15.99/mois par utilisateur

$15.99/mois par utilisateur Business: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Business Plus: $25/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (53,600+ reviews)

4.5/5 (53,600+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,600+ commentaires)

4. QuickBooks

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png Logiciel d'assistant virtuel : Tableau de bord Quickbooks /$$img/

via QuickBooks QuickBooks est un ensemble de logiciels de comptabilité en ligne conçus pour faciliter la comptabilité, la tenue des comptes, la paie et le suivi du temps pour les petites entreprises et les entrepreneurs.

Utilisez QuickBooks pour externaliser ces tâches à un assistant virtuel ou à un comptable virtuel, ou utilisez le logiciel pour simplifier le processus de paiement de vos entrepreneurs - comme vous le feriez avec d'autres applications similaires comme Freshbooks. 📚

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Suivez vos revenus, vos transactions bancaires, vos reçus, etc

Gestion des factures, des dépenses et des déductions fiscales

Paramétrage automatique de la paie, des impôts et des formulaires

Travail en déplacement : visualisez et approuvez les relevés de temps et utilisez des outils mobiles de suivi du temps

Limites de QuickBooks

L'application mobile n'est pas toujours facile à utiliser pour les tâches, suggèrent certains utilisateurs

Certains utilisateurs signalent des problèmes de vitesse et de stabilité

Prix de QuickBooks

Premium: 20$/mois pour 1 utilisateur administrateur (8$/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

20$/mois pour 1 utilisateur administrateur (8$/mois pour chaque utilisateur supplémentaire) Elite: $40/mois pour 1 utilisateur administrateur ($10/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

G2: 4.0/5 (3,100+ reviews)

4.0/5 (3,100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,300+ reviews)

5. Google Agenda

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/googletips\_calendar2.jpg Réunions et rendez-vous planifiés dans Google Agenda /$$$img/

via Google AgendaGoogle Agenda est un calendrier partageable en ligne que vous pouvez utiliser pour rester organisé et productif lorsque vous travaillez seul ou avec votre assistant virtuel. Utilisez Google Agenda pour forfaiter des tâches, avoir un aperçu de vos rendez-vous et planifier des réunions avec d'autres personnes. 📅

Meilleures fonctionnalités de Google Calendrier

Partagez votre Calendrier avec votre assistant personnel, afin qu'il puisse facilement organiser des rendez-vous

En tant qu'assistant personnel, ajoutez des réunions, des rendez-vous et des évènements aux calendriers de vos clients afin qu'ils restent organisés et à jour

Affichez plusieurs calendriers en une seule fois pour connaître rapidement les disponibilités

Personnalisez l'affichage de votre calendrier avec différentes couleurs

Disponible en tant qu'élément principal du reste de la suite de produits Google ou dans le cadre des environnements de travail payants axés sur les entreprises

Limites de Google Calendrier

Il est facile de fermer accidentellement la fenêtre "Créer une réunion", ce qui entraîne la perte de votre cours et vous oblige à recommencer

Les utilisateurs signalent qu'il n'est pas possible de marquer les tâches comme étant de faible ou de haute priorité, comme c'est le cas dans d'autres outils, tels que ClickUp Prix du Calendrier Google Agenda

Free

Business Starter: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: n/a

n/a Capterra: 4.8/5 (3,000+ reviews)

6. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sAuxPwXhAzwWvkUkizMMka-1200-80.png Programmation d'une réunion dans Calendly /$$$img/

via CalendlyCalendly est un outil logiciel de prise de rendez-vous et de planification qui simplifie le processus d'externalisation de la gestion des rendez-vous. Donnez à votre assistant virtuel un accès à Calendly pour partager vos disponibilités avec d'autres personnes, organiser des réunions et mettre en place des paramètres pour que les prospects entrants puissent planifier des appels avec vous. 📞

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Rationalisez votre processus de planification de réunions, de rendez-vous et d'évènements

Intégrez votre Calendly sur votre site web pour permettre à d'autres personnes de planifier des appels avec vous

Ajoutez des questions de sélection à la page de pré-réservation pour qualifier les candidats ou préparer vos réunions avec eux

Créez une séquence permettant d'envoyer par e-mail les détails de la réunion préalable

Limites de Calendly

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur mobile

Tous les liens de Calendly proviennent du domaine de Calendly - il n'y a pas d'option pour le libérer avec votre propre marque blanche

Prix de Calendly

Free

Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Teams: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,900+ reviews)

7. LastPass

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/LastPass-Users-List-Example-1400x1054.png Page de la liste des utilisateurs dans LastPass /$$$img/

via LastPass LastPass est une application logicielle de gestion de mots de passe et de coffre-fort qui vous permet de partager en toute sécurité des identifiants et des mots de passe avec votre assistant virtuel et d'autres membres de l'équipe. Ce logiciel élimine la nécessité de partager des identifiants confidentiels, donnant aux deux parties un sentiment de sécurité. 🔏

Les meilleures fonctionnalités de LastPass

Partagez en toute sécurité les mots de passe et les détails de connexion aux outils avec votre assistant virtuel

Remplir automatiquement les mots de passe sur tous les appareils

Restez en sécurité grâce à un chiffrement de premier ordre et à des certifications de sécurité globales

Stockez des détails sécurisés pour plusieurs clients et projets en un seul endroit

Limites de LastPass

Vous ne pouvez accéder aux mots de passe et les remplir automatiquement que si vous êtes en ligne

Comme d'autres gestionnaires de mots de passe, l'application a fait face à des failles de sécurité par le passé

Prix de LastPass

Teams: 4 $/mois par utilisateur (jusqu'à 50 utilisateurs)

4 $/mois par utilisateur (jusqu'à 50 utilisateurs) Business: $7/mois par utilisateur (utilisateurs illimités)

Evaluations et critiques de LastPass

G2: 4.4/5 (1,200+ reviews)

4.4/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,700+ reviews)

8. Google Drive

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/google\_drive\_357.jpg Page d'Accueil de Google Drive /$$img/

via Google DriveGoogle Drive est un outil de partage de fichiers et de gestion de contenu basé sur le cloud qui vous permet d'accéder à vos fichiers depuis n'importe quel emplacement, à l'instar de Dropbox . Utilisez Google Drive pour stocker vos travaux en cours, créer un wiki à partager avec les membres de l'équipe virtuelle ou simplement pour le stockage de fichiers numériques. 📁

Les meilleures fonctionnalités de Google Drive

Partagez et collaborez sur des fichiers depuis des appareils mobiles et de bureau

Trouvez vos fichiers plus rapidement avec la fonction de recherche alimentée par l'IA

Restez en sécurité grâce à la protection intégrée contre le spam, les logiciels malveillants et les ransomwares

Intégration avec Google Docs, Google Sheets et Google Slides pour une collaboration in-app

Limites de Google Drive

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur et l'organisation des fichiers par défaut "désordonnées"

Le téléchargement et l'accès aux documents sont parfois lents, suggèrent certains utilisateurs

Prix de Google Drive

Free

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: n/a

n/a Capterra: 4.8/5 (27,200+ reviews)

9. Hootsuite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949\_rw\_1920-1400x854.png Page des flux de Hootsuite /$$img/

via HootsuiteHootsuite est un outil de gestion des médias sociaux qui simplifie le processus de gestion de tous vos profils de médias sociaux - semblable à Buffer mais avec plus de fonctionnalités. Donnez à votre assistant virtuel l'accès à Hootsuite pour planifier le contenu des médias sociaux, s'engager avec les clients, surveiller les mentions de la marque et exécuter des publicités sur les médias sociaux. 📲

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Planifiez et programmez des posts sur les médias sociaux pour différents canaux en un seul endroit

Créez des flux personnalisés pour surveiller les tendances et les mentions de la marque

Obtenez des informations sur les meilleurs moments pour publier sur vos comptes de médias sociaux

Engagez-vous avec votre public sur les médias sociaux en temps réel

Limites de Hootsuite

Il est parfois difficile d'étiqueter des comptes lorsque vous utilisez cet outil de planification pour des plateformes comme Instagram

Certains utilisateurs signalent que les rapports programmés ne sont pas toujours publiés comme prévu

Prix de Hootsuite

Professionnel: 99 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 10 comptes sociaux)

99 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 10 comptes sociaux) Teams: 249 $/mois pour 3 utilisateurs

249 $/mois pour 3 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3 500+ commentaires)

10. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Process-Street.png Exemple de checklist avec procédures opératoires normalisées dans Process Street /$$$img/

via Rue du processus Process Street est une gestion des processus outil qui simplifie vos flux de travail et vos processus. Utilisez cet outil pour créer des checklists, des flux de travail et des procédures opératoires normalisées (SOP) que votre assistant virtuel et les autres membres de l'équipe devront suivre. 📝

Process Street meilleures fonctionnalités

Créez des flux de travail qui suivent et automatisent l'achevé des tâches

Recueillir facilement des informations à l'aide de formulaires et de sondages personnalisables

Créez et partagez des procédures normalisées avec l'éditeur de documents intégré

Utilisez l'IA pour créer des flux de travail personnalisés afin d'augmenter la productivité

Limites de Process Street

La création d'un processus peut s'avérer compliquée pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs suggèrent qu'il n'est pas toujours facile de voir les tâches inachevées

Prix de Process Street

Démarrage: 100$/mois pour 5 utilisateurs

100$/mois pour 5 utilisateurs Pro: À partir de 415 $/mois

À partir de 415 $/mois Enterprise: À partir de 1 660 $/mois

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

Organisez-vous avec ces outils logiciels pour assistants virtuels

Il existe des milliers de logiciels, mais ceux-ci sont vraiment les meilleurs de leur catégorie pour la planification, le stockage de fichiers, la gestion de projets et tout ce dont un assistant virtuel a besoin.

Utilisez cette liste pour trouver les bons outils logiciels d'assistant virtuel et équipez votre équipe de superstars avec les meilleures ressources et équipements possibles. ✨

Si vous êtes prêt à réorganiser la façon dont vous gérez les projets, les tâches et les membres de votre équipe, essayez ClickUp gratuitement .

Notre plateforme de productivité tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin pour recruter, entretenir et gérer avec succès vos assistants virtuels et leur donner les moyens de travailler à leur meilleur niveau.