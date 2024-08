10 meilleurs logiciels de bureautique en 2024

Les tâches répétitives sont le lot de tous les travailleurs. Elles constituent un élément essentiel de la gestion des données et de la gestion de bureau, mais elles prennent du temps et sont souvent ennuyeuses. Pire encore, si vous n'y prêtez pas attention, elles peuvent entraîner des erreurs qui se répercutent sur les autres processus de l'entreprise. 👀

Autrefois, il était impossible d'échapper à ces processus manuels, mais la technologie a évolué et nous avons maintenant plus d'options. Entrez dans le bureau logiciel d'automatisation .

Explorons les outils de bureautique et la manière dont ils peuvent rationaliser vos flux de travail. Découvrez ensuite quelques-uns des meilleurs logiciels de bureautique disponibles aujourd'hui afin de choisir celui qui permettra à votre entreprise de continuer à prospérer.

Qu'est-ce qu'un logiciel de bureautique ?

Les logiciels de bureautique prennent en charge les tâches administratives répétitives, sans nécessiter une intervention humaine importante, voire inexistante. Vous et votre équipe pouvez ainsi vous concentrer sur des tâches plus stratégiques ou nécessitant une intervention humaine.

Les logiciels de bureautique sont conçus pour gérer des processus automatisés par le biais d'une série de déclencheurs. Ceux-ci déclenchent des actions spécifiques, par exemple pour générer une mise à jour de statut, modifier une date d'échéance ou envoyer un courriel ou une notification de rappel. 📤

Les différents types d'outils bureautiques ont une grande variété d'applications. Par exemple :

Les tâches de front-office comme le contrôle d'accès, la gestion de la relation client (CRM), et les fonctions d'assistance du service client

L'automatisation du back-office, qui prend en charge des processus tels que la gestion des installations, la gestion des stocks, la facturation et la paie

Les fonctions RH, comme le suivi des candidats, l'intégration et la formation

Parmi les nombreux avantages de la technologie de la bureautique, citons l'amélioration l'efficacité des processus et la productivité grâce à

Une plus grande précision grâce à la réduction des erreurs humaines

Optimisation du flux de travail pour que tous vos processus se déroulent comme sur des roulettes

Moins de perte de temps - les machines ne prennent pas de pause déjeuner et ne se déconcentrent pas

Diminution des coûts d'exploitation, d'où une augmentation des bénéfices

Amélioration de la satisfaction des employés et des clients

Et ce n'est qu'un début. 🤩

Que faut-il rechercher dans un logiciel de bureautique ?

Lorsque vous mettez en place un logiciel de bureautique, vous devrez probablement faire quelques réingénierie des processus d'entreprise . Pour minimiser cet inconvénient, choisissez le système bureautique qui correspond le mieux à vos besoins.

Par exemple, de quel système avez-vous besoin ?

Logiciel de cartographie des processus pour planifier vos processus d'entreprise

Un système de gestion des données qui simplifiel'entrée des données et l'échange de données

Logiciel de gestion de flux de travail pour optimiser les flux de travail de votre bureau et réduire les goulets d'étranglement

Logiciel de gestion des tâches pour maintenir les membres de votre équipe sur la bonne voie et faciliter la gestion des projets

Des outils qui vous aidentdéléguer du travail et de suivre de près les progrès accomplis, sans faire de microgestion

Des canaux de communication qui aident votre équipe à collaborer et à partager des informations

Logiciel d'automatisation du marketing pour que les clients progressent dans l'entonnoir des ventes

Mise en œuvre à code bas, de sorte que vous n'avez pas besoin d'une équipe informatique pour démarrer

Stockage sécurisé des données afin de protéger toutes les informations relatives à vos clients et à votre entreprise

Des rapports pertinents qui vous indiquent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Le meilleur logiciel de bureautique vous offrira la bonne combinaison d'outils. Vous devrez toujours procéder à des contrôles réguliers analyse du flux de travail pour vérifier que toutes les opérations de votre bureau sont sur la bonne voie, mais si vous partez d'une base solide et automatisée, vous avez déjà une longueur d'avance. 💪

Les 10 meilleurs logiciels de bureautique à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il est possible de faire avec un automatisation du flux de travail pour trouver une solution à votre problème, préparez-vous à découvrir quelques-unes des meilleures options disponibles aujourd'hui.

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les tâches les plus importantes

ClickUp est un logiciel tout-en-un outil de gestion de projet qui vous aide à maîtriser tous les aspects de votre activité. Mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, ce logiciel de bureautique est conçu pour rationaliser votre flux de travail de la manière la plus large possible. 🙌

Faites votre choix parmi plus de 100 Automatisations ClickUp -ou de les personnaliser pour gérer les tâches routinières de gestion de bureau. Par exemple, créez rapidement de nouvelles tâches et assignez-les automatiquement aux bons membres de l'équipe, avec les commentaires qui s'y rattachent.

Les tâches récurrentes se répètent automatiquement, sans que vous ayez à intervenir. Vous pouvez également définir des déclencheurs ou des conditions pour déclencher des actions, comme la modification des statuts, des échéances ou des priorités, ou encore la réaffectation des tâches en fonction des besoins.

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Tirez parti de la large gamme de modèles disponibles pour tous les besoins de l'entreprise, de l'interface de gestion à l'interface de gestion Modèle de gestion de l'espace de bureau ClickUp au modèle de gestion de l'espace de bureau Modèle d'accueil des employés ClickUp ou le modèle Modèle de centre d'assistance ClickUp .

Gardez un œil sur absolument tout en utilisant Tableaux de bord ClickUp . Vous pouvez les personnaliser pour vous montrer les mesures en temps réel et les informations approfondies dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions. 📊

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Démarrez tout de suite avec cette solution bureautique sans code

UtiliserClickUp Mindmaps ou unTableau blanc ClickUp pour concevoir vos flux de travail avant de les automatiser

Automatisez les notifications de rappel pour que tout le monde sache ce qu'il faut faire et quand

Tirez parti des fonctions intégrées deClickUp AI intégrés pour simplifier les processus tels que la rédaction et l'édition de textes, le résumé des notes de réunion et la mise en forme du contenu

Rassemblez tout dans un flux de travail partagé grâce à des intégrations avec un grand nombre d'applications tierces, notamment Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot et bien d'autres encore

Utilisez les fonctions intégréesoutils d'amélioration des processus intégréscommedocumentation du processus, des flux de travail visuels et des rapports détaillés afin d'affiner en permanence chaque élément de votre entreprise

Limitations de ClickUp :

ClickUp est extrêmement convivial, mais il y a tellement d'options qu'il faut parfois un certain temps pour les comprendre toutes

L'application mobile n'est pas tout à fait à la hauteur de la version de bureau, mais elle s'y rapproche

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

illimité: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les plans payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. BetterCloud

via BetterCloud BetterCloud est un logiciel de bureautique sans code qui gère les environnements en ligne et les protège contre les failles de sécurité. Il est conçu pour améliorer la productivité et l'efficacité des équipes informatiques, en utilisant l'automatisation pour rationaliser les opérations quotidiennes.

Utilisez les flux de travail préconfigurés pour automatiser les tâches informatiques typiques telles que l'intégration des utilisateurs et la gestion des licences. Cela permet à la fois de gagner du temps et d'améliorer la précision, car il y a moins d'interventions manuelles. ✅

L'évaluation et la outils de reporting permettent de savoir comment la plateforme basée sur l'informatique en nuage est utilisée et signalent les menaces potentielles pour la sécurité afin que des mesures soient prises.

Les meilleures caractéristiques de BetterCloud :

Économiser de l'argent en consolidant automatiquement les redondances telles que les licences excessives

Automatiser les processus du cycle de vie de l'utilisateur en l'inscrivant et en le retirant au bon moment

Assurer la sécurité et la conformité des données de l'entreprise grâce à l'analyse automatique des fichiers, aux sauvegardes et aux fonctions de récupération

Intégration avec plus de 70 applications SaaS, telles que Google Workspace, Salesforce, Asana et ClickUp

Limitations de BetterCloud :

Il y a une courbe d'apprentissage initiale pour se familiariser avec la plateforme BetterCloud

Certains utilisateurs estiment que les flux de travail pourraient être davantage personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques

Prix de BetterCloud :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (340+ commentaires)

4.4/5 (340+ commentaires) Capterra: 4/5 (27 avis)

3. Efficace

via Réalisable Workable est un outil bureautique destiné aux recruteurs. Il automatise le processus de recherche de nouveaux membres du personnel, leur intégration et leur gestion, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Utilisez les outils "glisser-déposer" de Workable pour créer rapidement une page de carrière afin d'attirer des candidats de qualité. Ensuite, utilisez les modèles de description de poste prédéfinis pour créer des descriptions de rôle. Les outils d'IA permettent d'enrichir votre liste de candidats en recherchant en ligne des candidats passifs susceptibles d'être intéressés par de nouvelles fonctions, ainsi que des candidats qui ont déjà postulé.

Automatisez la planification des entretiens, puis évaluez les candidats en recueillant les commentaires de l'équipe d'embauche via la plateforme, ce qui permet de repérer facilement la bonne personne pour le poste. 🥇

Les meilleures caractéristiques de Workable :

Publier rapidement et facilement des offres d'emploi sur plus de 200 sites, ainsi que sur vos canaux de médias sociaux

Rassemblez les profils et les coordonnées des candidats à partir de sites de médias sociaux tels que LinkedIn et Twitter

Compléter automatiquement les profils des candidats à l'aide de l'analyse de curriculum vitae

Utiliser des tests d'évaluation automatisés pour vérifier que les candidats sont qualifiés pour le poste

Faire signer les documents par les nouveaux embauchés, puis les stocker en toute sécurité sur le système

Limites d'utilisation :

Vous devez payer un supplément pour des fonctionnalités premium telles que les évaluations, l'envoi de SMS via la plateforme et les entretiens vidéo

Parfois, les données des candidats ne sont pas fusionnées de manière transparente à partir d'autres applications et doivent être saisies manuellement

Prix abordables :

Débutant: 149 $/mois pour un maximum de 50 employés

149 $/mois pour un maximum de 50 employés Standard: À partir de 299 $/mois pour un maximum de 20 employés

À partir de 299 $/mois pour un maximum de 20 employés Premium: À partir de 599 $/mois pour 20 employés

G2: 4.6/5 (400+ reviews)

4.6/5 (400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (430+ commentaires)

4. Brevo

via Brevo Ce logiciel de bureautique est une plateforme CRM qui simplifie le cycle de vente et aide à faire progresser les clients dans votre pipeline. Choisissez entre la plateforme de marketing, la plateforme de vente, l'outil d'e-mail transactionnel et l'outil de conversation - ou réunissez tous ces outils dans BrevoPlus.

Configurez des messages automatisés qui sont envoyés au bon moment. Par exemple, un e-mail de bienvenue lors de l'inscription, un rappel lorsqu'un client a abandonné son panier, ou un check-in lorsque vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps.

Automatisez la segmentation pour identifier les intérêts, le comportement et d'autres qualités des clients afin de personnaliser le contenu et d'établir de meilleures relations. Utilisez ensuite l'historique d'achat d'un client pour recommander des ventes croisées et des montées en gamme afin d'augmenter vos bénéfices. 💰

Les meilleures caractéristiques de Brevo :

Mettre en place des campagnes de marketing par e-mail, SMS, WhatsApp ou chat

Envoyez jusqu'à 300 courriels par jour avec le plan gratuit

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement mensuel, achetez des crédits prépayés pour envoyer des e-mails, des SMS et des messages WhatsApp via le plan de paiement à l'utilisation

Utilisez l'évaluation des prospects pour identifier les meilleurs d'entre eux afin de vous concentrer sur la conclusion de la vente

Intégration avec plus de 150 autres outils numériques tels que Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify et WooCommerce

Limitations de Brevo :

Brevo est bon pour le marketing par e-mail et les messages, mais il ne propose pas de marketing via les médias sociaux

Les modèles intégrés sont quelque peu limités et certains ne sont pas aussi attrayants qu'ils pourraient l'être

Prix de Brevo :

Gratuit: Gratuit

Gratuit Débutant: A partir de 25$/mois par boîte de réception partagée

A partir de 25$/mois par boîte de réception partagée Business: A partir de 65$/mois par boîte de réception partagée

A partir de 65$/mois par boîte de réception partagée BrevoPlus:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Brevo ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,700+ commentaires)

5. Xero

via Xero Xero est un logiciel de comptabilité qui vous aide à tout gérer, depuis la création automatique de factures et la réclamation de dépenses jusqu'au paiement de factures, à la gestion de votre trésorerie et à la production de rapports. Il est synchronisé avec votre banque, de sorte que toutes vos informations financières sont rapprochées et facilement accessibles en un coup d'œil.

Le logiciel de suivi de projet vous permet de savoir exactement où vous en êtes dans un projet, du devis au paiement. Vous pouvez également payer votre équipe, stocker les dossiers de paie et exécuter des rapports de paie. 💸

Cet outil de bureautique est principalement conçu pour les particuliers et les petites entreprises, mais il propose une formule premium pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Xero :

Acceptez les paiements de vos clients par carte de débit ou de crédit, directement à partir de leur facture

Importez en toute sécurité les transactions quotidiennes de votre compte bancaire dans votre système Xero

Utilisez l'application Xero basée sur le cloud pour vérifier vos chiffres, même lorsque vous êtes en déplacement

Invitez votre équipe financière (ou un ami compétent en matière d'argent) à collaborer avec vous en temps réel lorsque vous travaillez sur vos comptes

Limites de Xero :

Les petites entreprises peuvent trouver que même l'offre Xero Starter est un peu trop chère pour leur budget

Le logiciel étant basé sur le cloud, vous devez disposer d'une connexion internet fiable pour y accéder, ce qui peut être un problème pour les entreprises situées dans des endroits éloignés

Prix de Xero :

Débutant: 25 $/mois

25 $/mois Standard: 40 $/mois

40 $/mois Premium: 54$/mois

Xero ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (580+ commentaires)

4.3/5 (580+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,700+ reviews)

6. e-Procure

via e-Procure e-Procure est conçu pour rationaliser et automatiser l'achat et la vente pour les entreprises B2B. Construit sur un réseau blockchain sécurisé, ce logiciel de bureautique connecte les acheteurs et les fournisseurs du monde entier et les aide à faire des affaires.

Les vendeurs peuvent créer un catalogue intelligent de produits ou de services sur le système, ou générer et soumettre des devis, des offres ou des propositions. Les acheteurs peuvent trouver de nouveaux fournisseurs à l'échelle mondiale, puis gérer le processus d'achat processus d'approvisionnement via la plateforme. Lorsque l'accord est scellé, le processus de paiement est sécurisé et strictement contrôlé. 💳

e-Procure : les meilleures caractéristiques :

Communiquer via la plateforme, négocier et gérer des contrats, et payer ou se faire payer

Mener ou participer à des enchères électroniques en direct sur la plateforme e-Procure

Générer des rapports pour analyser et vous donner un aperçu de vos ventes B2B

Engagez des experts de confiance dans différentes catégories d'affaires et d'achats lorsque vous avez besoin de conseils

limites d'e-Procure :

Le traitement de toutes les étapes d'une transaction et les diverses approbations requises peuvent prendre un certain temps

L'entreprise ne dispose pas encore de suffisamment d'évaluations pour juger de leur efficacité

Prix d'e-Procure :

Gratuit

e-Procure ratings and reviews :

G2: 4.8/5 (2 commentaires)

4.8/5 (2 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

7. Coupa

via Coupa Cet outil de bureautique vous aide à gérer les dépenses de votre entreprise, à économiser de l'argent et à réduire les risques. Son objectif est de rendre les moyennes et grandes entreprises plus durables et plus rentables afin qu'elles soient bien positionnées pour se développer.

Coupa travaille avec divers partenaires vérifiés pour offrir à leurs clients des services qui optimisent les dépenses de l'entreprise - par exemple, des solutions technologiques, des systèmes de paiement ou des services de conseil en gestion. 🤝

Les meilleures caractéristiques de Coupa :

Intégrez votre progiciel de gestion intégré à Coupa pour automatiser les processus manuels et améliorer votre contrôle financier

Amenez vos fournisseurs à utiliser des factures électroniques, puis payez-les automatiquement et facturez-les au compte de dépenses approprié, réduisant ainsi le temps consacré au traitement des factures

Éliminez les paiements de factures en double ou frauduleux grâce à Spend Guard

Rationalisez vos achats et suivez-les en temps réel pour augmenter vos dépenses pré-approuvées

Limitations de Coupa :

Les intégrations ne se déroulent pas toujours aussi bien qu'elles le devraient, et les problèmes peuvent prendre un certain temps à être résolus

Certains utilisateurs, en particulier les petites entreprises, trouvent que les prix de Coupa sont un peu élevés par rapport à leur budget

Prix de Coupa :

Contact pour les tarifs

G2: 4.2/5 (350+ commentaires)

4.2/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (80+ avis)

8. UiPath

via Chemin d'accès UiPath utilise l'automatisation des processus robotiques et l'intelligence artificielle pour automatiser les processus et vous donner un aperçu de tous les domaines de votre entreprise.

Créez des applications à code bas ou des automatismes en enregistrant simplement vos actions à l'écran, puis en les rejouant. Utilisez des robots pour extraire des données de documents de toutes sortes et les traiter, de sorte que vous n'ayez plus qu'à les valider ou à traiter les exceptions, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent et de réduire les erreurs.

Visualisez tout en un seul endroit afin de pouvoir le contrôler et le gérer, puis améliorez les processus si nécessaire.

Les meilleures caractéristiques d'UiPath :

Profitez de plus de 25 modèles d'apprentissage automatique préconstruits pour différents cas d'utilisation

Entraînez vos robots à vous avertir via le Centre d'action lorsqu'ils ont besoin d'une intervention humaine 🤖

Utilisez UiPath avec vos documents et feuilles de calcul Microsoft Office, Gmail et le gestionnaire de fichiers

Intégrez SAP et Citrix pour une meilleure productivité dans toute votre entreprise

Limitations d'UiPath :

Certains utilisateurs souhaiteraient que ce logiciel de bureautique offre davantage d'options d'intégration avec des tiers

L'automatisation basée sur l'image pourrait être améliorée

Prix d'UiPath :

Free: Gratuit

Gratuit Pro: À partir de 420 $/mois

À partir de 420 $/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (18 commentaires)

4.6/5 (18 commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

9. Envoyé

via Envoyé Envoy est une solution de travail qui permet d'optimiser les espaces de travail hybrides et de gérer les visiteurs.

Cet outil de bureautique permet aux employés hybrides de réserver le bureau qu'ils souhaitent pour le type de travail qu'ils prévoient d'effectuer ce jour-là, selon que leur objectif principal est de se concentrer ou de collaborer. Ils peuvent également réserver des salles de réunion et recevoir un rappel avant le début d'une réunion.

Filtrez les visiteurs avant leur arrivée, puis demandez-leur de s'inscrire numériquement, en acceptant les accords de non-divulgation ou les dérogations dans le processus. Le système imprime un badge visiteur et les employés hôtes sont automatiquement avertis afin qu'ils puissent escorter leurs invités. 🙋‍♀️

Les meilleures caractéristiques d'Envoy :

Gérer les réservations de bureaux et de salles pour votre personnel, en vous donnant une vision claire de l'utilisation de l'espace

Définissez des critères d'entrée pour protéger votre personnel et votre capital intellectuel

Suivi du courrier et des livraisons grâce à un enregistrement clair et à une distribution sécurisée

Découvrez qui se trouve dans le bâtiment à tout moment grâce à des analyses et des rapports détaillés

Envoy limitations :

Certains visiteurs peuvent ne pas être à l'aise avec le processus d'enregistrement numérique

L'idéal est d'investir dans un appareil tel qu'un iPad pour le comptoir d'accueil - un smartphone est trop petit

Prix de l'Envoy :

Standard: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur Premium: 5 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (490+ commentaires)

4.6/5 (490+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

10. Zapier

via Zapier Zapier est bien connu pour automatiser les connexions aux apps tierces et rationaliser les flux de travail.

Automatisez les tâches manuelles répétitives en reliant deux apps ou plus et en spécifiant les déclencheurs et les actions qui en découlent, par exemple la mise à jour des coordonnées d'un client sur votre CRM lorsqu'il remplit un formulaire de changement de coordonnées ou l'envoi d'un e-mail de bienvenue lorsqu'il s'inscrit sur votre site. 📨

Effectuez des tâches administratives de routine sur les projets et envoyez des mises à jour sur les tâches et les projets. Collaborez entre les équipes, par exemple entre les ventes et le marketing, ou entre votre service d'assistance et le service informatique, grâce à des transferts automatisés. Et faites évoluer l'ensemble au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier :

Utilisez l'outil "glisser-déposer" pour créer votre flux de travail automatisé

Choisissez parmi des milliers de services web pour relier ceux dont vous avez besoin sur différentes plateformes

Stockez vos données dans des tableaux conçus pour l'automatisation et consolidez les mises à jour de toutes les applications connectées

Encouragez la collaboration et contrôlez qui a accès à quoi grâce à une variété d'options de partage et d'autorisation

Limitations de Zapier :

En cas de problème avec les applications tierces que vous connectez, le système peut s'arrêter temporairement

La version gratuite vous limite à 100 tâches par mois avec des automatisations en une seule étape, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les grandes entreprises

Prix de Zapier :

Free: Gratuit

Gratuit Débutant: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Équipe: 69 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

69 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Entreprise: Contacter pour les tarifs

Zapier ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

Gagner du temps et de l'argent avec les meilleurs logiciels de bureautique

Les outils de bureautique gèrent pour vous les tâches répétitives qui prennent du temps, rationalisent vos flux de travail et vous permettent de vous consacrer à des tâches plus importantes. Ils minimisent les erreurs humaines, améliorent l'efficacité et la productivité, et contribuent à rendre vos clients et votre personnel heureux, ce qui a pour effet d'augmenter vos résultats. 😊

Le meilleur logiciel de bureautique pour votre entreprise vous offrira les outils dont vous avez besoin pour relier les points entre les processus spécifiques de votre entreprise. Il vous fournira également des informations qui vous aideront à effectuer les ajustements nécessaires.

