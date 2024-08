10 outils d'automatisation des processus métier incontournables en 2024

Votre équipe s'enlise-t-elle dans des tâches répétitives et des processus manuels délicats ?

Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de faire les choses manuellement. Mais il n'a jamais été aussi facile d'automatiser les processus métier grâce aux innovations en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA).

Il n'est pas non plus nécessaire de savoir coder ou de créer des modèles d'apprentissage automatique. Les outils d'automatisation des processus métier facilitent l'introduction de l'automatisation aux membres non techniques de l'équipe, à condition de choisir la bonne solution. 🛠️

Le choix d'un outil d'automatisation des processus n'est pas une mince affaire, alors réfléchissez bien avant de vous engager. À cette fin, nous allons vous montrer ce qu'il faut rechercher dans les outils d'automatisation des processus et vous faire part de nos 10 outils préférés plateformes d'automatisation des processus de 2024.

Que faut-il rechercher dans les outils d'automatisation des processus ?

Il existe une multitude d'outils d'automatisation des processus sur le marché logiciel d'automatisation devrait offrir les caractéristiques suivantes.

Robotic process automation ( RPA ): RPA est une façon élégante de dire que le logiciel utilise des robots pour effectuer des tâches à votre place. Certaines plateformes n'offrent que des automatisations basées sur des déclencheurs, ce qui est fabuleux, mais l'APR vous débarrasse de tâches encore plus fastidieuses

Les intégrations: Nous ne parlons pas seulement des connexions Zapier ici. Recherchez des solutions qui s'intègrent nativement avec Excel, Gmail, Slack, les médias sociaux et toutes les autres plateformes que vous utilisez

Évolutivité: Vous devez pouvoir utiliser l'outil d'automatisation pour plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez commencer à l'utiliser uniquement pour la saisie de données, mais au fil du temps, vous l'étendez à la saisie de donnéesanalyser et améliorer les processus pour la comptabilité, le marketing, etc

Interface conviviale: Plus une solution est intuitive, plus vous en tirerez profit rapidement. Optez pour un logiciel d'automatisation des processus sans code ou à faible code. Une interface de type "glisser-déposer" est également indispensable

Les 10 meilleurs outils d'automatisation des processus à utiliser en 2024

Votre entreprise a besoin de plus de clients pour se développer, mais si la charge de travail de votre équipe est au maximum, il est temps d'éliminer les goulets d'étranglement grâce au pouvoir des robots. 🤖

Avec le bon outil d'automatisation des processus, votre équipe travaillera plus rapidement tout en respectant leurs objectifs et résultats clés (OKR) .

Si vous êtes à la recherche d'une entreprise gestion des processus nous avons fait toutes les recherches pour vous. Consultez notre liste des 10 meilleurs outils d'automatisation des processus pour éliminer les inefficacités une fois pour toutes.

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Passer d'un onglet de navigateur à l'autre et d'un programme à l'autre sur votre ordinateur prend beaucoup trop de temps. Au lieu de chercher des emails, des documents et des données, gardez tout au même endroit avec ClickUp.

C'est vrai : le logiciel de gestion de contenu le plus populaire au monde est ClickUp outil de gestion de projet est également un candidat de choix pour l'automatisation des processus. 🙌 ClickUp Automations rationalise pratiquement tous les aspects de votre flux de travail, des transferts aux approbations en passant par les dépendances. L'outil d'automatisation des processus de ClickUp décharge votre équipe des tâches manuelles afin de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de favoriser la prise de décision fondée sur les données.

Il est suffisamment puissant pour prendre en charge les SOP les plus complexes. Faites confiance à ClickUp pour automatiser les tâches délicates telles que :

Les changements de statut

L'attribution de tâches

La publication de commentaires

Gérer facilement les automatismes dans ClickUp

Il existe plus de 100 automatisations prêtes à l'emploi, mais vous êtes libre de copier l'une des nôtres et de la modifier pour en faire quelque chose de tout à fait unique. Choisissez simplement un déclencheur et une condition - ClickUp commencera à tout acheminer à partir de là. 📍

Mais ce n'est pas tout. ClickUp est livré avec des centaines de pour stimuler la productivité .

Essayez le Modèle ClickUp Create Process Efficiently pour visualiser vos processus d'entreprise du début à la fin. Ce sera un jeu d'enfant de construire des automatisations une fois que vous aurez compris exactement ce que vous voulez que le processus fasse. 🎯

ClickUp meilleures caractéristiques

ClickUp AI vous aide à gagner encore plus de temps en tant que seul assistant doté d'une IA adaptée à votre rôle

Vous pouvez connecter ClickUp Automations à des applications telles que Twilio, Slack, Dropbox, Calendly et Google Sheets pour gérer l'ensemble de votre travail sur une seule plateforme

Faireréingénierie des processus d'affaires avecTableaux blancs ClickUp etCartes mentales* Suivez le succès de vos nouveaux processus en temps réel grâce à vos cartes heuristiquesTableau de bord ClickUp Limitations de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, que les débutants trouvent parfois déroutantes au premier abord

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. CMW Lab

Via CMW Lab CMW crée des logiciels d'automatisation des processus d'entreprise (BPA) pour stimuler la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Il se présente comme une solution d'automatisation complète avec des applications pour tout, de l'analyse des données à la création de rapports.

Mieux encore, vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur technique pour utiliser CMW Lab. Il est conçu pour les non-techniciens, de sorte que vous pouvez glisser et déposer votre chemin vers la victoire. 🏆

Les meilleures caractéristiques de CMW Lab

Utilisez le concepteur visuel de processus pour modéliser rapidement vos propres automatisations - aucun code n'est nécessaire

CMW Lab est basé sur le cloud, il n'est donc pas nécessaire de télécharger un logiciel spécial

Simplifiez la saisie des données grâce au générateur visuel de formulaires de CMW Lab

CMW Lab s'intègre à plusieurs solutions, dont Microsoft Outlook

Limitations de CMW Lab

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de joindre l'assistance clientèle

D'autres disent que l'interface n'est pas conviviale et qu'elle se charge lentement

Prix de CMW Lab

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (110+ commentaires)

4.6/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (370+ avis)

3. ActiveBatch

Via ActiveBatch ActiveBatch est un outil flexible d'automatisation des processus qui se connecte à n'importe quelle application ou serveur. Connectez votre CRM, votre ERP, votre business intelligence et d'autres outils à ActiveBatch et laissez les robots s'occuper de tout, du la gestion des tâches à l'expérience du client.

Si vous connaissez un peu de code, utilisez l'adaptateur REST API d'ActiveBatch pour plus d'informations des flux de travail personnalisés .

Les meilleures caractéristiques d'ActiveBatch

L'outil fonctionne sur n'importe quel appareil

ActiveBatch Job Scheduler est un générateur de flux de travail conçu pour les équipes interfonctionnelles

L'adaptateur API REST permet d'automatiser à peu près n'importe quoi (à condition de connaître un peu de code)

ActiveBatch s'intègre nativement avec Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint, et plus encore

Limitations d'ActiveBatch

Les utilisateurs disent qu'il est difficile de trouver certaines fonctionnalités dans ActiveBatch

D'autres disent que les déclencheurs basés sur les événements ne sont pas toujours fiables

Prix d'ActiveBatch

Contact pour les prix

ActiveBatch ratings and reviews

G2: 4.6/5 (190+ commentaires)

4.6/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (55+ avis)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker Le prix est élevé, mais les gens aiment ProcessMaker parce qu'il combine la puissance de l'automatisation des processus et de l'IA. Si vous avez essayé d'autres outils d'automatisation et que vous vous êtes heurté à un mur, cela pourrait être une option utile qui inclut l'apprentissage automatique intelligent. 💡

Pour info, ProcessMaker propose également des offres spécialisées pour les banques et l'enseignement supérieur, ce qui pourrait vous aider à éviter les maux de tête liés à la conformité.

Les meilleures caractéristiques de ProcessMaker

Prise en charge des automatisations basées sur des déclencheurs grâce à un moteur de décision IA

Traitement intelligent des documents (IDP) pour extraire, classer et identifier les données non structurées

ProcessMaker dispose d'une recherche par traitement du langage naturel (NLP) alimentée par l'IA pour accélérer les choses

Utilisez les modèles prêts à l'emploi de ProcessMaker ou créez-en un vous-même

Limites de ProcessMaker

Vous devez connaître un peu de code pour utiliser ProcessMaker de manière efficace

Certains utilisateurs souhaiteraient disposer de tableaux de bord et d'une interface utilisateur spécifiques à leur métier

Prix de ProcessMaker

Plateforme: 1 475 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

1 475 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Pro: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Entreprise+: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (175+ avis)

5. Kissflow

Via Kissflow Kissflow est un outil d'automatisation de processus d'un genre différent qui est livré avec des configurations back-end uniques pour l'informatique, les développeurs, les responsables de processus et les utilisateurs professionnels. Si plusieurs départements ou équipes sont amenés à utiliser cet outil d'automatisation, Kissflow permet de démarrer facilement avec peu de personnalisation. 🏃

Pour cette plateforme, il faut tout de même connaître un peu de code. Mais une fois que vous aurez assimilé cela, vous verrez les avantages des règles d'automatisation form-first de Kissflow.

Les meilleures caractéristiques de Kissflow

Utiliser les tableaux de gestion des cas pour le suivi des problèmes et la gestion des cas

Kissflow offre des connecteurs sans code

Créer un portail externe pour les fournisseurs, les clients et les collaborateurs

Accéder à des modèles pour les achats, les finances, les ressources humaines et les opérations commerciales

Limites de Kissflow

Certains utilisateurs signalent des temps de réponse lents et des difficultés à exporter des données et des rapports

D'autres utilisateurs rapportent des expériences négatives avec le support client

Prix de Kissflow

Basic: 1,500$/mois

1,500$/mois Entreprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (530+ reviews)

4.3/5 (530+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ avis)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft Bonitasoft est l'un de ces outils d'automatisation des processus utilisés principalement par les développeurs. Que vous soyez front-end, back-end ou full-stack, Bonitasoft accélère l'automatisation des processus grâce à des outils simples à code bas.

Vous avez un contrôle total sur les tâches automatisées et les éléments à glisser-déposer. Il automatise même le déploiement, donc si votre entreprise a sa propre application, c'est peut-être l'outil d'automatisation qu'il vous faut.

Les meilleures caractéristiques de Bonitasoft

Attribuer des tâches en fonction de votre organigramme

Contrôler les indicateurs de performance (KPI)

Gérer les données structurées et non structurées avec Bonitasoft Case Management

Bonitasoft se connecte aux CRM, ECM, ERP, sites de médias sociaux, services web, bases de données, etc

Limitations de Bonitasoft

L'interface utilisateur n'est pas la plus moderne que nous ayons vue

Bonitasoft est un peu technique, ce qui le rend plus adapté aux équipes informatiques

Prix de Bonitasoft

Contact pour les prix

Bonitasoft ratings and reviews

G2: 4.5/5 (4 commentaires)

4.5/5 (4 commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ avis)

7. ConnectWise

Via ConnectWise ConnectWise propose un nombre impressionnant d'outils dans sa suite logicielle conçue pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Si vous n'êtes pas un professionnel de l'informatique qui offre des services à d'autres entreprises, cet outil ne s'appliquera pas à vous.

Mais si vous êtes une société informatique, ConnectWise PSA automatise tout, des devis aux commentaires des clients en passant par la documentation informatique. Il recueillera même des données pour évaluer les performances de votre entreprise. 📈

Les meilleures caractéristiques de ConnectWise

L'outil SmileBack recueille automatiquement les commentaires des clients

ConnectWise PSA rationalise la facturation en ligne, les tickets du service d'assistance et l'approvisionnement de la chaîne logistique

Gérer toutes les tâches, les projets et les feuilles de temps en un seul endroit

ConnectWise CPQ automatise les devis et les propositions

Limites de ConnectWise

Plusieurs utilisateurs mentionnent des expériences négatives en matière de formation et d'assistance

D'autres disent que les applications sont trop disparates

Prix de ConnectWise

Contact pour les prix

G2: 3.9/5 (460+ commentaires)

3.9/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.⅕ (230+ commentaires)

8. Quixy

Via Quixy Quixy est un outil d'automatisation des processus sans code qui permet de développer des applications, d'automatiser des flux de travail et d'automatiser des processus d'entreprise. Vous avez le contrôle ultime sur l'expérience utilisateur dans cette plateforme 100% personnalisable.

Faites un brainstorming sur les processus avant de les mettre en œuvre dans l'interface visuelle de Quixy. Il n'y a pas de limite au nombre d'étapes que vous pouvez ajouter, alors soyez aussi complexe que vous le souhaitez. 🧠

Les meilleures fonctionnalités de Quixy

Créez vos propres applications web à l'aide d'une interface simple de type "glisser-déposer"

Accédez à des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale et la numérisation de codes QR

Choisissez des flux de travail séquentiels, parallèles et conditionnels

Quixy propose des applications et des modèles pour le suivi des candidats, l'intégration des employés, la gestion de projets, etc

Limites de Quixy

Quixy ne dispose pas de beaucoup de documentation pour aider les nouveaux utilisateurs à naviguer sur la plateforme

Certains utilisateurs ont des difficultés à naviguer dans le système

Prix de Quixy

Plateforme: 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Solution: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 5/5 (125+ commentaires)

5/5 (125+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (25+ avis)

9. Camunda

Via Camunda Camunda utilise l'intelligence prédictive, l'IA générative et l'intelligence augmentée pour intégrer l'IA à vos processus d'entreprise. Il utilise une architecture ouverte qui s'intègre bien à tous les cadres web courants, ce qui rend la compatibilité impossible.

Camunda fournit également des tableaux de bord sur l'état des processus, ce qui vous permet de voir à quel point vos nouvelles automatisations sont efficaces. L'inconvénient est que cette plateforme nécessite du code, il est donc préférable de la confier à votre équipe de développement. 🧑‍💻

Les meilleures caractéristiques de Camunda

Camunda s'accroche à n'importe quel point de terminaison de processus, les cas d'utilisation sont donc infinis

Construire avec Java, Go, Node.js, Python ou C#

Camunda Modeler construit des diagrammes de processus via le web ou le bureau

Limitations de Camunda

Le Form Builder est un outil de glisser-déposer pour construire des flux de travail qui nécessitent encore une interaction humaine

Certains utilisateurs signalent que la documentation est insuffisante, ce qui peut rendre la configuration et la navigation difficiles

Prix de Camunda

**Gratuit pour un maximum de cinq utilisateurs

Débutant: $103 (€99)/mois pour 10 utilisateurs

$103 (€99)/mois pour 10 utilisateurs Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (9 commentaires)

10. Nintex

Via Nintex Ne serait-il pas agréable d'avoir un outil qui identifie les opportunités d'automatisation pour vous ? C'est exactement ce que fait Nintex.

Nintex utilise l'IA pour explorer vos tâches afin de découvrir et de documenter vos processus. À partir de là, la plateforme automatise tout, y compris la cartographie des processus et la gestion des documents - pour faire gagner beaucoup de temps à votre équipe. ⌛

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Essayez les analyses Nintex pour améliorer les performances de l'automatisation

Nintex génère automatiquement des documents pour la signature électronique

L'outil inclut des bots RPA pour accélérer les flux de travail

Visualisez vos données de processus pour trouver des domaines d'amélioration

Limites de Nintex

Certains utilisateurs disent que la plateforme devient compliquée et difficile à manier

D'autres utilisateurs aimeraient qu'il y ait plus d'intégrations

Prix de Nintex

Pro: 25 000 $/an

25 000 $/an Premium: $50,000/an

$50,000/an Personnalisé: Contacter pour la tarification

Nintex ratings and reviews

G2: 4.2/5 (700+ avis)

4.2/5 (700+ avis) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

Workflow Management Made Easy

Votre équipe est déjà la crème de la crème, mais.. l'automatisation du flux de travail le logiciel d'automatisation du flux de travail permettra à votre équipe de passer au niveau supérieur. Abandonnez les tâches manuelles et gagnez plus de temps en tirant parti des meilleurs outils d'automatisation des processus de 2024. ✨

L'automatisation est un must, mais même dans ce cas, la plupart de ces plateformes séparent encore vos automatisations de votre travail réel. Gagner du temps et gardez tout au même endroit avec ClickUp. Nous vous offrons l'avantage d'un outil tout-en-un et de quelques automatisations très puissantes.

Et surtout, ClickUp est gratuit pour toujours. S'inscrire à ClickUp maintenant -sans carte de crédit.