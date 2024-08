10 Logiciel de cartographie des relations pour les équipes de vente en 2024

Les équipes commerciales sont l'élément vital de toute entreprise. En tant qu'équipe commerciale, vous devez comprendre comment les décideurs clés parviennent à une décision d'achat. Le plus souvent, cela signifie que vous devez identifier les acteurs clés de l'entreprise et leur rôle dans le processus d'achat.

La plupart des entreprises ne vous remettront pas leur diagramme (même si vous le leur demandez gentiment), c'est donc à vous de faire des recherches pour comprendre les relations entre vos prospects et vos clients.

Les logiciels de mappage des relations apportent une aide précieuse à toute équipe commerciale qui a besoin de renseignements sur les relations pour la gestion des clients . La cartographie de la relation client permet d'attirer facilement de nouveaux clients, de satisfaire les clients existants et d'augmenter les taux de réussite. 🤩

Si vous n'avez jamais utilisé d'outil de cartographie des relations, ne vous inquiétez pas. Dans ce guide complet, nous vous montrerons quelles sont les fonctionnalités des logiciels incontournables pour le développement des entreprises. Pour lancer votre recherche, nous passerons également en revue les 10 meilleurs logiciels de cartographie relationnelle pour les ventes B2B en 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de mappage des relations ?

Les meilleurs outils de cartographie des relations incluent des fonctions pour :

Visualisation des données: La fonctionnalité la plus importante de tout logiciel de cartographie des relations est sa capacité à générer des représentations visuelles des relations complexes avec les clients. Il doit pouvoir rapidementvisualiser les donnéescomme les diagrammes organisationnels, en graphiques clairs

**Intégration : un outil solide doit intégrer des données provenant de sources multiples, notamment de plateformes de gestion de la relation client (CRM) comme Salesforce, d'e-mails, d'appels téléphoniques et de médias sociaux comme LinkedIn ou X (anciennement Twitter)

Mises à jour en temps réel : **Qui a le temps de régénérer manuellement une carte des relations ? Les logiciels de cartographie des relations doivent mettre à jour les cartes des relations en fonction des interactions et des données en temps réel

Modèles: Gagnez du temps en optant pour un logiciel de mappage des relations qui propose des modèles non seulement pour vos graphiques, mais aussi pour d'autres utilisations. Le logiciel de mappage doit être capable de créer tout ce qui est nécessaire, des équipes commerciales àforfaits de développement *Collaboration: Même le meilleur pro des ventes a besoin de travailler avec une équipe. Recherchez un logiciel de cartographie des relations qui permet aux membres de l'équipe de partager des plans, d'ajouter des commentaires et de faire du remue-méninges dans un environnement de type " cloud "

Amélioration des processus: La cartographie des relations ne doit pas se limiter à un simple graphique. Recherchez un outil qui vous permettra d'améliorer vos processusvisualise et remanie le processus de vente lui-même

Les 10 meilleurs logiciels de cartographie des relations à utiliser en 2024

Que vous souhaitiez offrir une assistance client toute étoile aux comptes clés ou que vous ayez simplement besoin d'un outil de prise de décision basé sur des données pour la planification des ventes, le logiciel de cartographie des relations est un must.

Allez avec des outils logiciels vetted conçus pour assister chaque étape de la parcours du client . Voyons les avantages et les inconvénients des dix meilleurs logiciels de cartographie relationnelle de 2024.

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le schéma visuel ultime

Ne vous méprenez pas : nous adorons les bons outils de visualisation de données. Mais votre équipe n'a probablement pas le temps de passer d'un outil ou d'une plateforme à l'autre. ClickUp combine tout ce dont les équipes commerciales ont besoin pour gérer les comptes clients, discuter entre elles, attribuer des tâches, surveiller les performances, et bien plus encore. 📚

Notre plateforme touche-à-tout fonctionne également comme un logiciel de mappage des relations.

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour identifier les différents types de relations entre les contacts de votre entreprise. Votre équipe commerciale peut faire des cartes mentales en temps réel pour établir des connexions, planifier les flux de travail commerciaux et assigner des tâches.

Créez une Tableau blanc ClickUp pour créer, structurer et organiser visuellement les relations entre votre équipe et vos clients. Commencez par un brain dump général et affinez vos idées dans l'interface conviviale par glisser-déposer. Cliquez simplement sur un nœud du Tableau blanc pour lier des tâches, des fichiers, des documents et bien plus encore, afin de créer une carte des relations exploitable qui facilite la mise en œuvre.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Une fois que vous avez mappé les relations, enregistrez tout dans le fichierClickUp CRM* Planifiez les relations, les flux de travail et les tâches dans les cartes mentales ClickUp

Partagez facilement les cartes mentales ClickUp et les tableaux blancs ClickUp avec votre équipe commerciale par le biais de discussions en ligne, de documents ou de partages

EssayezClickUp AI pour résumer des idées et créer des plans de présentation plus rapidement

Ajoutez des images et des liens à votre Tableau blanc ClickUp pour plus de contexte

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, les débutants peuvent donc avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter à la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Prolifiq

Via Prolifiq Vous avez besoin d'un peu d'aide pour le forfait des comptes ? Prolifiq est un outil de mappage des relations qui vous aide à rechercher des décideurs clés et à mener des actions de sensibilisation sans même quitter la plateforme.

Mieux encore, Prolifiq travaille nativement dans Salesforce ou Quip pour combiner vos plans de relations avec votre CRM et vos tâches commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Prolifiq

Prolifiq ACE est un système intelligent de gestion de contenu numérique qui s'intègre à votre outil de cartographie des relations

Prolifiq CRUSH assiste la gestion des comptes clés et l'optimisation des revenus

Mesurer l'influence des parties prenantes clés dans Prolifiq

Utilisez Prolifiq pour prioriser certaines parties prenantes et les assigner à des membres de votre équipe commerciale

Les limites de Prolifiq

Prolifiq n'a pas fait l'objet d'un grand nombre d'évaluations

Certains utilisateurs disent qu'ils ont des problèmes avec les temps de chargement lents

Prix de Prolifiq

Outil de Planification des Relations Natif dans Salesforce : 19$/mois par utilisateur

Salesforce : 19$/mois par utilisateur Crush: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Ace: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Achevé: 79 $/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 avis)

3. Haut-plateau

Via Haut-plateau Upland est un mastodonte du logiciel qui fabrique des solutions pour tout, de l'e-mail marketing à la gestion des connaissances. Son logiciel de mappage des relations, Altify, travaille nativement dans Salesforce pour connecter tous les décideurs dans un graphique clair.

Non seulement il fait ressortir les relations entre les parties prenantes, mais Altify aide aussi à d'affiner votre équipe commerciale . Identifiez les lacunes de votre stratégie commerciale et trouvez des suggestions pour l'améliorer à l'avenir.

Les meilleures fonctionnalités d'Upland

Survolez les contacts sur votre plan pour voir leur influence et leur pouvoir d'achat

Altify vous aide à identifier les détracteurs et les assistants

Collaborez en temps réel avec votre équipe dans Altify

Importer des contacts nouveaux et existants dans Salesforce

Limites d'Upland

Certains utilisateurs affirment que les rapports ne sont pas intuitifs

D'autres disent qu'Altify souffre généralement d'un manque de convivialité et d'une interface utilisateur peu maniable

Prix d'Upland

Contact pour les tarifs

G2: 4.2/5 (40+ commentaires)

4.2/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

4. DBDiagramme

Via DBDiagramme Vous n'avez peut-être pas besoin d'un outil sophistiqué qui se connecte à Salesforce. Si vous cherchez un logiciel gratuit de mappage des relations sans les cloches et les sifflets, essayez DBDiagram. 🛠️

Il s'agit d'un outil gratuit, mais il est beaucoup plus technique que les autres options de notre liste des 10 premiers. DBDiagram se connecte aux bases de données SQL pour visualiser les données en temps réel. Vous pouvez l'utiliser pour bien plus que le simple mappage des relations, mais vous devez avoir de sérieuses connaissances en bases de données pour utiliser DBDiagram correctement.

Les meilleures fonctionnalités de DBDiagram

Exportez vos plans de relations vers un fichier image ou PDF

DBDiagram s'intègre aux fichiers SQL

Partagez vos diagrammes en interne ou en externe d'un simple clic

DBDiagram s'intègre avec des frameworks web comme Ruby on Rails et Django

Les limites de DBDiagram

DBDiagram peut devenir technique, il est donc préférable pour les personnes qui comprennent le langage SQL

Les utilisateurs se plaignent surtout de sa complexité et du manque de fonctionnalités de conception visuelle

Prix de DBDiagram

Free

Pro personnel: 9 $/mois

9 $/mois Teams: 40$/mois pour trois utilisateurs

G2: 4.3/5 (2 commentaires)

4.3/5 (2 commentaires) Capterra: N/A

5. Crépuscule

Via Crédible Les équipes commerciales utilisent Creately pour créer des environnements de travail visuels pour le brainstorming et l'exécution des projets. Bien que vous puissiez l'utiliser comme logiciel de mappage des relations, ce sont les outils de planification de Creately qui font toute la différence.

Que vous ayez besoin de construire des plans de parcours client, des buyer personas ou une carte des relations, il y a un cadre Creately pour cela. Il comprend également un nombre impressionnant de modèles pour les cartes conceptuelles, cartes mentales , les wireframes, et bien d'autres choses encore.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Creately aKPIs et OKRs intégrés à la plateforme

Collaborer en toute sécurité sur des plans de relations en temps réel

Brainstorming et développement de feuilles de route

Utilisez les modèles Creately pour les diagrammes, les graphiques, les story-boards, les structures de répartition du travail, et bien plus encore

Les limites de Creately

Certains utilisateurs affirment que Creately est lent lorsqu'ils chargent des diagrammes contenant beaucoup de données

D'autres utilisateurs affirment qu'il est difficile de naviguer dans les canevas, en particulier les plus grands

Prix de Creately

Free

Débutant: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Business: 89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (970+ commentaires)

4.4/5 (970+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ avis)

6. Visio

Via Visio À faire travailler dans une entreprise Microsoft ? Visio est une évidence pour les entreprises Microsoft 365, car il est déjà inclus dans votre abonnement.

Il s'agit avant tout d'un outil de visualisation de données, vous pouvez donc utiliser Visio comme bien plus qu'un logiciel de mappage de relations. Collaborez avec votre équipe en temps réel pour visualiser des données via le bureau ou l'application web Visio. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Visio

Viso inclut des dizaines de modèles de diagrammes et de pochoirs

Collaborez sur des diagrammes Visio à partir de Microsoft Teams

Convertir des données Excel en diagrammes Visio en quelques clics grâce à l'outil Data Visualizer

Transférer des diagrammes Visio personnalisés dans des documents Word ou des présentations PowerPoint

Limites de Visio

Visio n'a probablement pas de sens si vous n'avez pas déjà Microsoft 365

Certains utilisateurs affirment que Visio n'est pas aussi intuitif que d'autres outils de création de diagrammes

Prix de Visio

Microsoft 365: Inclus

Inclus Visio Plan 1: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Visio Plan 2: 15$/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (650+ commentaires)

4.2/5 (650+ commentaires) Capterra: (3 000+ commentaires)

7. MindNode

Via MindNode MindNode est avant tout un outil de cartographie mentale et d'esquisse, mais vous pouvez également l'utiliser pour mapper des relations. D'apparence simple, il offre un nombre impressionnant de fonctionnalités.

MindNode vous permet de suivre vos tâches, d'exposer vos idées et de créer des étiquettes visuelles. MindNode propose également des thèmes, des autocollants et des styles sympas pour une expérience visuelle magnifique.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Partagez et exportez votre carte mentale avec votre équipe

Activez le mode "Focus" pour éliminer les distractions

Affichez les plans et les cartes mentales côte à côte

Ajoutez plus de contexte avec les Étiquettes Visuelles

Limites de MindNode

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'exporter des cartes mentales

MindNode ne s'intègre pas nativement avec les CRM les plus répandus

Prix de MindNode

Mensuel: $3.63 (£2.99)

$3.63 (£2.99) Annuel: $24.27 (£19.99)

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15 commentaires)

8. Pipeliner

Via Pipeliner Pipeliner est avant tout un CRM, mais ne vous laissez pas tromper. Vous pouvez également utiliser cette plateforme comme un puissant logiciel de mappage des relations. En fait, Pipeliner affirme être le seul CRM à inclure la cartographie des relations en tant que fonctionnalité native. 👩‍💻

Mieux encore, Pipeliner s'intègre aux suites Microsoft et Google, de sorte que si vous souhaitez afficher vos données CRM dans votre suite bureautique, il vous suffit d'ajouter une intégration.

Meilleures fonctionnalités de Pipeliner

Pipeliner Automatizer permet d'optimiser le flux de travail sans code

Utilisez l'application mobile Pipeliner avec IA intégrée

Connectez votre plan de relations avec des stratégies de bootstrapping, de pyramidage ou de cartographie rétrospective

Affichez les plans de relations aux côtés de vos données CRM pour plus de contexte

Limites de Pipeliner

Les intégrations de Pipeliner peuvent être un peu lentes

D'autres utilisateurs affirment que le connecteur API tombe souvent en panne

Prix de Pipeliner

Démarrage: 65 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

65 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $85/mois par utilisateur, facturation annuelle

$85/mois par utilisateur, facturation annuelle Enterprise: $115/mois par utilisateur, facturé annuellement

$115/mois par utilisateur, facturé annuellement Unlimited: 150$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.6/5 (460+ commentaires)

4.6/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (210+ commentaires)

9. Tableau de bord

Via Pingboard Pingboard est en fait une solution d'engagement des employés pour mobiliser et la planification des ressources humaines mais vous pouvez également l'utiliser pour mapper les relations.

Utilisez sa fonctionnalité de diagramme organisationnel pour mapper les relations avec vos prospects. La matrice des équipes est une toute nouvelle fonctionnalité qui permet d'afficher les éléments suivants les équipes interfonctionnelles dans un diagramme facile à lire.

Pingboard meilleures fonctionnalités

Les grandes équipes commerciales apprécieront l'annuaire des employés, qui vous met en relation avec vos collègues en quelques secondes

Automatisation de la planification des réunions

Mesurez et reconnaissez les victoires des équipes commerciales

Pingboard s'intègre à Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365, et plus encore

Limites de Pingboard

Pingboard est davantage conçu pour le management et les ressources humaines que pour les équipes commerciales

Certains utilisateurs affirment que les intégrations de Pingboard sont boguées

Prix de Pingboard

Basic: 149 $/mois, payé annuellement

149 $/mois, payé annuellement Essentiel: $299/mois, payé annuellement

$299/mois, payé annuellement Pro: $399/mois, payé annuellement

$399/mois, payé annuellement Tarification personnalisée: Contacter pour la tarification

G2: 4.3/5 (290+ commentaires)

4.3/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (590+ commentaires)

10. Lucide

Via Lucide Lucid est l'un des noms les plus connus dans le monde de la création de diagrammes. Utilisez le générateur de diagrammes par glisser-déposer de Lucidchart pour cartographier rapidement les relations en temps réel avec votre équipe commerciale. Lucidspark est un tableau blanc virtuel idéal pour réfléchir à des stratégies commerciales après avoir établi un solide mapper des relations.

Les meilleures fonctionnalités de Lucid

Collaborez en temps réel avec vos collègues par le biais d'étiquettes et de discussions

Affectez des membres de l'équipe à chaque relation ou tâche pour accélérer la mise en œuvre

Lucid s'intègre aux produits Google, Microsoft et Atlassian

Visualisez rapidement les données grâce aux nombreuses intégrations tierces de Lucid

Limites de Lucid

Les utilisateurs souhaiteraient que Lucid offre un accès hors ligne

D'autres utilisateurs disent que Visio est plus facile à utiliser

Prix de Lucid

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (4,700+ critiques)

4.2/5 (4,700+ critiques) Capterra: 4.5/5 (1,900+ commentaires)

ClickUp : Le secret de la réussite personnalisée

Le logiciel de mappage des relations est le fondement de toute stratégie commerciale réussie. Il permet à votre équipe de faire du brainstorming, d'expérimenter de nouvelles idées et d'offrir de meilleures expériences à vos clients.

Mais l'équipe commerciale moderne ne se contente pas de jolis graphiques. Vous devez mettre en œuvre vos grandes idées, ce qui explique pourquoi tant d'équipes commerciales optent pour ClickUp. Gagner du temps en rassemblant tous vos plans de relations, notes, tâches et indicateurs dans une seule plateforme intuitive. ✨

Vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Testez ClickUp avec votre équipe pour découvrir ses fonctionnalités qui vous feront gagner du temps. Créez un environnement de travail ClickUp gratuitement -sans carte de crédit.