10 meilleures alternatives à TeamViewer pour l'accès à distance en 2024

Les équipes télétravail ont besoin d'un moyen stable d'accéder aux fichiers, de rester connectées et de travailler ensemble. Les outils de connexion à distance tels que TeamViewer rendent cela non seulement possible, mais aussi possible.

TeamViewer est très bien évalué, mais ce n'est pas le seul logiciel d'accès à distance existant.

Dans ce guide, nous allons comparer les fonctionnalités clés, les limites, les prix et les avis de 10 outils de bureau à distance concurrents pour vous aider à trouver la meilleure alternative à TeamViewer. Quelle que soit la taille de votre équipe ou votre budget, nous sommes là pour vous aider à trouver la bonne solution afin que votre équipe puisse communiquer entre plusieurs moniteurs et rester sur la bonne voie. 🤝

TeamViewer est un logiciel d'accès à distance qui permet aux personnes d'utiliser des appareils distants pour se connecter à un autre serveur ou appareil. Cela permet aux équipes d'accéder rapidement et facilement aux fichiers, aux applications et aux données à partir de n'importe quel appareil - sans avoir besoin d'un VPN.

Outre l'accès à distance aux fichiers, TeamViewer est utilisé pour l'assistance à distance des équipes informatiques. Les équipes d'assistance utilisent TeamViewer pour prendre le contrôle à distance des appareils afin de les dépanner, de résoudre les problèmes et de déployer des applications et des mises à jour de programmes.

L'ensemble de ces fonctionnalités fait de TeamViewer une option intéressante pour les entreprises qui privilégient le travail à distance et dont les membres de l'équipe sont répartis dans tout le pays ou dans le monde entier. Le logiciel rend la connexion, le travail d'équipe et l'accès à l'information plus faciles maintenir l'engagement des équipes à distance plus facile. ✨

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à TeamViewer

TeamViewer est une solution d'accès à distance populaire pour les équipes qui ont besoin d'accéder à leurs fichiers n'importe où, mais est-ce la meilleure option pour chaque équipe ? Nous vous laissons en juger ! Suivez-nous pour trouver votre alternative idéale à TeamViewer disponible aujourd'hui.

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Pour vous aider à trouver les meilleures alternatives à TeamViewer, voici ce à quoi il faut penser :

Objectif: À faire de l'application pour l'assistance informatique ou technique à distance, l'accès à distance, ou..collaboration d'équipe?

À faire de l'application pour l'assistance informatique ou technique à distance, l'accès à distance, ou..collaboration d'équipe? Caractéristiques: Fait-il les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'audio de haute qualité, le transfert de données, l'accès sans surveillance ou l'impression à distance ?

Fait-il les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'audio de haute qualité, le transfert de données, l'accès sans surveillance ou l'impression à distance ? Teams: Le produit est-il conçu pour des utilisateurs isolés ou peut-il s'adapter à l'ensemble de votre équipe ?

Le produit est-il conçu pour des utilisateurs isolés ou peut-il s'adapter à l'ensemble de votre équipe ? Marque blanche: Pouvez-vous personnaliser la marque pour que vous ayez l'impression d'une expérience en marque blanche ?

Pouvez-vous personnaliser la marque pour que vous ayez l'impression d'une expérience en marque blanche ? Facilité d'utilisation : L'application est-elle conviviale ? Tous les utilisateurs finaux pourront-ils l'installer et l'utiliser en toute confiance ?

L'application est-elle conviviale ? Tous les utilisateurs finaux pourront-ils l'installer et l'utiliser en toute confiance ? Assistance client : Pouvez-vous joindre l'assistance en cas de besoin ? Existe-t-il un service d'assistance ou une option de discussion en ligne ?

Certains outils de télétravail sont conçus pour des utilisateurs très techniques, tandis que d'autres fonctionnent mieux pour de petites équipes. Décidez de ce qui compte le plus pour vous et utilisez ce guide pour établir une liste restreinte d'options répondant à vos besoins.

10 Meilleures alternatives à TeamViewer en 2024

Bien que vous puissiez utiliser TeamViewer pour fournir une assistance à distance, ce guide se concentrera sur les aspects de travail d'équipe et d'accès à distance du logiciel. Dans cette optique, voici les meilleures alternatives à TeamViewer pour vous aider à travailler plus efficacement depuis n'importe quel emplacement.

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet de rester en contact avec votre équipe et les progrès individuels de chaque membre

OK, nous savons que ClickUp n'est peut-être pas le premier outil auquel vous pensez lorsque vous cherchez une alternative à TeamViewer. À défaut de permettre l'accès au bureau à distance, cet outil de collaboration à distance fait la part belle à la productivité et au travail d'équipe par d'autres moyens passionnants (et incroyablement efficaces).

ClickUp est conçu pour le travail télétravail et dispose de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux équipes de mieux travailler ensemble, où qu'elles soient. Et comme ClickUp est basé sur le cloud, votre équipe peut collaborer et achever des tâches depuis n'importe quel appareil, sans avoir besoin d'accéder à distance à leur bureau ou de se soucier de la fiabilité des connexions à distance. ✨

Glissez et déposez facilement des tâches sur un tableau ClickUp pour rester sur la bonne voie avec les membres de l'équipe

Utiliser dans les tâches ClickUp pour organiser les tâches personnelles et d'équipe et suivre leur progression. Collaborer dans ClickUp Documents sur le contenu, les rapports, les wikis et plus encore. Obtenez un aperçu de votre progression individuelle et de celle de votre équipe grâce à Tableaux de bord ClickUp puis utilisez l'un des éléments suivants Les plus de 15 affichages de ClickUp pour personnaliser votre travail.

L'un des principaux avantages de ClickUp est qu'il est hautement personnalisable. Cela signifie que vous pouvez le modeler pour l'aligner sur n'importe quelle équipe, département ou cas d'utilisation. Utilisez la plateforme en tant que outil de collaboration sur le contenu pour votre équipe marketing, en tant que logiciel de gestion de projet pour vos équipes de projet, ou en tant que logiciel de surveillance des employés pour vos équipes de RH ou de management.

via AnyDesk AnyDesk est une application de bureau à distance qui permet aux équipes de rester connectées aux programmes et de transférer des fichiers, où qu'elles se trouvent. Accédez à l'appareil distant de n'importe quel membre de l'équipe via un mot de passe, activez les fonctionnalités de sécurité comme le mode confidentialité et gérez les appareils mobiles à l'échelle grâce à cette application outil de collaboration à distance . 🔏

Les meilleures fonctionnalités de AnyDesk

Installez sur vos propres locaux ou utilisez la solution cloud d'AnyDesk

Permettre aux membres de l'équipe de contrôler ou d'accéder à distance aux appareils depuis n'importe où

Personnalisez l'expérience avec votre propre marque

Bénéficiez d'un cryptage de niveau militaire et d'un accès sécurisé

Limites d'AnyDesk

Certains utilisateurs signalent que les paramètres de sécurité peuvent être déroutants et difficiles à gérer

Selon certains utilisateurs, l'interface utilisateur n'est pas aussi rationnelle que celle d'autres concurrents

Prix d'AnyDesk

Free

Solo: $14.90/mois pour 1 utilisateur

$14.90/mois pour 1 utilisateur Standard: $29.90/mois pour 20 utilisateurs

$29.90/mois pour 20 utilisateurs Avancé: $79.90/mois pour 100 utilisateurs

G2: 4.5/5 (900+ reviews)

4.5/5 (900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,500+ reviews)

3. Remmina

via Remmina Remmina est un logiciel d'accès à distance gratuit et open-source pour le partage d'écran et le partage de fichiers. Il se connecte à votre bureau à partir d'un autre appareil. Cet outil logiciel rationalisé pour les utilisateurs du bureau Linux est construit avec les développeurs et les professionnels de l'informatique à l'esprit. 💻

Remmina meilleures fonctionnalités

Accédez à distance à votre bureau Linux depuis n'importe où

Personnalisez votre expérience avec des options d'affichage et des configurations de raccourcis clavier

Utilisez le logiciel comme base pour créer votre propre alternative

Disponible en plus de 60 langues et dans plus de 50 distributions

Limites de Remmina

Remmina ne travaille que sur les distributions Linux

Cette alternative gratuite à TeamViewer convient mieux aux professionnels de l'informatique en solo qu'aux équipes novices

Prix de Remmina

Free

Remmina évaluations et critiques

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Bureau à distance Chrome

via Bureau à distance Chrome Chrome Remote Desktop est une excellente alternative pour l'accès rapide au bureau à distance et le partage d'écran entre plusieurs moniteurs. Utilisez l'outil pour vous connecter avec d'autres personnes en tant que logiciel de gestion de projet pour apporter une assistance à distance, ou pour accéder à votre ordinateur à distance pendant que vous travaillez à l'extérieur. 🖥️

Meilleures fonctionnalités du bureau à distance Chrome

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'un appareil Android ou iOS

Bénéficiez de l'infrastructure sécurisée de Google

Collaborez avec les membres de votre équipe ou vos clients en temps réel à partir de votre navigateur Chrome

Contrôlez un bureau distant, transférez des fichiers, utilisez le partage d'écran et accédez à des données depuis n'importe quel appareil

Limites de Chrome Remote Desktop

Les utilisateurs signalent que l'expérience est extrêmement simple par rapport aux autres options logicielles

Certains utilisateurs estiment que l'application est mieux adaptée à un usage personnel qu'à un usage professionnel

Prix du bureau à distance Chrome

**Free

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (70+ avis)

5. NoMachine

via NoMachine NoMachine est un outil de bureau à distance qui aide les gens à se connecter à leur bureau depuis n'importe quel emplacement. Le logiciel facilite le travail en déplacement d'entreprise ou depuis un espace de coworking. Accédez aux fichiers et aux programmes et modifiez-les ou imprimez-les où que vous soyez. 🖨️

Les meilleures fonctionnalités de NoMachine

Accéder à des fichiers ou les transférer depuis n'importe quel emplacement

Offrez aux membres de votre équipe un accès rapide et sécurisé à leur bureau

Contrôler à distance des appareils pourla collaboration au sein de l'équipe ou l'assistance informatique à distance

Déployer le logiciel à grande échelle pour permettre le travail télétravail dans l'ensemble de l'entreprise

Les limites de NoMachine

Certains utilisateurs signalent que le logiciel peut être difficile à utiliser en cas de connexion lente

Des problèmes de connexion ont été rencontrés par certains utilisateurs

Prix de NoMachine

Free

G2: 4.5/5 (10 commentaires)

4.5/5 (10 commentaires) Capterra: 4.3/5 (3 commentaires)

6. Zoho Assist

via Zoho Assist Zoho Assist est un outil logiciel d'assistance informatique à distance qui permet aux membres de votre équipe de prendre le contrôle d'appareils distants pour résoudre des problèmes, déployer des correctifs et apporter une assistance à d'autres personnes. Ceci est principalement destiné aux équipes d'IT qui offrent une assistance aux autres, mais le logiciel vous permet également d'accéder à votre propre appareil à distance. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Assist

Établir une connexion avec un intervalle d'appareils, y compris les bureaux, les appareils mobiles et les serveurs

Exécutez des sessions d'assistance à distance à la demande, sans installation préalable

Offrez une assistance et un accès à distance, et partagez votre écran

Assistance par une sécurité de niveau entreprise

Limites de Zoho Assist

Ce logiciel est conçu pour l'assistance à distance, une autre alternative est donc préférable si vous souhaitez utiliser le logiciel pour accéder à votre propre bureau à distance ou pour le travail d'équipe et la collaboration

Certains utilisateurs signalent que le logiciel peut être gourmand en ressources, en particulier sur les appareils plus anciens

Prix de Zoho Assist

Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Professionnel: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Enterprise: $24/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (800+ commentaires)

7. PC à distance

via PC à distance RemotePC est un outil d'accès au bureau à distance conçu pour les consommateurs et les équipes professionnelles qui souhaitent accéder à leur appareil principal ou à leur bureau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n'importe quel emplacement. Cette alternative à TeamViewer vous permet d'accéder à distance à des fichiers, d'imprimer et de collaborer avec plusieurs utilisateurs. 👀

RemotePC meilleures fonctionnalités

Invitez les membres de l'équipe à collaborer sur des présentations ou à résoudre un problème

Sauvegardez et enregistrez les sessions à distance et accédez aux journaux de suivi

Bénéficiez d'une assistance multiplateforme pour les appareils PC, Mac, Linux, iOS et Android

Accédez à votre appareil depuis votre navigateur web sans installer de logiciel

Limites de RemotePC

Certains utilisateurs signalent des problèmes de gel du logiciel pendant leur travail

La version mobile bénéficierait de mises à jour pour augmenter la vitesse et les fonctions, selon certains utilisateurs

Prix de RemotePC

**A partir de 18,38 $/an pour 1 utilisateur

**A partir de 7,95 $/mois ou 59,62 $/an pour un nombre illimité d'utilisateurs

Teams: A partir de $29.95/mois ou $224.62/an pour un nombre illimité d'utilisateurs

A partir de $29.95/mois ou $224.62/an pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise: A partir de $59.95/mois $449.62/an pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

8. LogMeIn Pro

via LogMeIn LogMeIn Pro est une alternative à TeamViewer qui offre aux individus et aux équipes un moyen de rester connectés à leurs fichiers et les uns aux autres depuis n'importe quel appareil. Utilisez le logiciel pour accéder aux fichiers, aux applications et aux signets sur un intervalle de différents appareils et systèmes d'exploitation. 💾

Les meilleures fonctionnalités de LogMeIn Pro

Prenez le contrôle à distance de votre bureau, où que vous soyez

Imprimez à partir d'un emplacement proche de vous grâce à l'impression à distance

Contrôlez votre bureau en déplacement depuis votre iPhone, iPad ou appareil Android

Profitez des options d'affichage multi-moniteur

Limites de LogMeIn Pro

Certains utilisateurs peuvent trouver le prix moins abordable que d'autres alternatives

La connexion aux serveurs peut parfois être lente

Prix de LogMeIn Pro

Particuliers: 30 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

30 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Utilisateurs expérimentés: 70 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

70 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Petites entreprises: 129 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

9. GoToMyPC

via GoToMyPC GoToMyPC est un logiciel de bureau à distance qui permet aux utilisateurs de se connecter à des fichiers, des applications et des données lorsqu'ils sont en déplacement. Des fonctionnalités telles que l'impression à distance et le transfert de fichiers par glisser-déposer aident les équipes à rester productives même si elles ne peuvent pas atteindre leur appareil de travail principal. 📱

GoToMyPC meilleures fonctionnalités

Affichez rapidement votre bureau à partir d'un PC, d'un Mac, d'un appareil iOS et d'un appareil Android

Bénéficiez d'une sécurité de niveau bancaire et d'une authentification multifactorielle

Utilisez la visionneuse de partage d'écran pour collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel

S'intègre à votre infrastructure réseau existante

Limites de GoToMyPC

Certains utilisateurs signalent que l'utilisation de l'application sur des systèmes d'exploitation hérités peut poser des problèmes

Certains ont constaté un décalage entre le déplacement du curseur et l'apparition des modifications à l'écran

Prix de GoToMyPC

Personnel: $44/mois par ordinateur

$44/mois par ordinateur Pro: 41,50 $/mois par ordinateur

41,50 $/mois par ordinateur Entreprise: 28 $/mois par ordinateur

G2: 4.1/5 (100+ reviews)

4.1/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

10. Splashtop

via Splashtop Splashtop est un outil logiciel d'accès et d'assistance à distance qui permet aux membres d'une équipe de rester connectés à leurs fichiers et les uns aux autres. Cette alternative à TeamViewer permet aux utilisateurs d'accéder à leurs appareils depuis n'importe où, aux côtés de fonctionnalités telles que l'impression à distance, le transfert de fichiers et l'enregistrement de sessions. 🖨️

Splashtop meilleures fonctionnalités

Connexion avec un intervalle d'appareils, y compris iOS, Android, Microsoft Windows, Mac et Linux

Paramétrez les contrôles pour décider qui peut accéder à quels appareils

Organisez votre installation locale pour refléter votre bureau principal avec une assistance multi-moniteur

Branchez des contrôleurs USB et utilisez-les comme s'ils étaient branchés sur votre bureau avec la redirection des périphériques USB

Limites de Splashtop

Certains utilisateurs signalent que la variété des fonctions disponibles est moins intéressante que celle d'autres concurrents

Selon certains utilisateurs, le logiciel n'est pas aussi facile à déployer sur Mac que sur Windows

Prix de Splashtop

Business Access Solo: 5$/mois, facturé annuellement

5$/mois, facturé annuellement Business Access Pro: $8.25/mois par utilisateur

$8.25/mois par utilisateur Business Access Performance: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2 : 4.8/5 (500+ commentaires)

: 4.8/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (600+ commentaires)

Restez connecté avec ces alternatives à TeamViewer

TeamViewer reste l'un des services de bureau à distance les plus populaires au monde, mais cette liste restreinte d'alternatives prouve qu'il peut y avoir une meilleure solution d'accès à distance pour vos besoins individuels. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver la meilleure alternative TeamViewer pour votre équipe. 🙌

Si vous êtes prêt à révolutionner votre approche du travail télétravail, essayez ClickUp gratuitement . Notre application tout-en-un est conçue pour permettre aux utilisateurs de créer un environnement de travail numérique où les équipes peuvent travailler ensemble en temps réel ou de manière asynchrone sur des documents, des tâches, des projets, et plus encore.