10 Meilleurs outils de suivi du temps de l'agence pour les créatifs, les designers et les spécialistes du marketing en 2025

Le logiciel de suivi du temps est comme une boule de cristal, révélant des opportunités cachées pour stimuler la productivité et la rentabilité de votre agence. 🔮

Avec des interfaces conviviales et des rapports avancés, ces outils font du suivi du temps un jeu d'enfant - et peuvent dévoiler quelques secrets de la réussite.

La question est la suivante : quel est le meilleur logiciel de suivi du temps pour les agences ?

Nous avons terminé nos recherches et nous avons des réponses.

Pour vous aider à trouver la solution idéale pour votre équipe, nous avons dressé cette liste des 10 meilleurs outils de suivi du temps pour mieux gérer et maximiser votre temps.

Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi du temps en agence ?

Les applications de suivi du temps d'agence sont populaires auprès des agences de création, de design et de marketing. Ces outils suivent les heures facturables que les membres de votre équipe et les freelances consacrent à diverses tâches et projets afin de stimuler la productivité.

Il en résulte une facturation plus précise, des transparence du projet et une budgétisation plus aisée des projets. Ces solutions fournissent des données de suivi du temps précises pour vous aider à analyser la productivité et à mettre en œuvre les meilleurs.. techniques de gestion du temps pour les projets futurs.

Les outils de suivi du temps servent également de logiciel de surveillance des employés , stimulant la productivité des équipes et la rentabilité des projets. Cela peut être significatif pour la gestion des agences numériques et les gestionnaires de projet qui travaillent régulièrement avec des équipes télétravail. 🤩

Les meilleures applications de suivi du temps peuvent tenir lieu de les applications de suivi des objectifs les applications de suivi des objectifs sont devenues partie intégrante du flux de travail. Les membres de l'équipe peuvent voir comment ils passent leur temps, quels objectifs ils doivent achever et obtenir des mises à jour en temps réel sur leur progression.

Le meilleur outil de suivi du temps dépend de votre agence, de votre secteur d'activité et de votre flux de travail. Voici quelques éléments clés à prendre en compte logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises :

Intégrations : Choisissez une application de suivi du temps d'agence qui fonctionne avec vos outils existants pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre efficacité

Choisissez une application de suivi du temps d'agence qui fonctionne avec vos outils existants pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre efficacité Compatibilité: Les meilleurs logiciel de suivi du temps options ont des applications de bureau, web et mobiles. Ils devraient également être compatibles avec Android, iOS, Windows, macOS, Linux et Chrome afin qu'il y ait quelque chose pour tout le monde

Les meilleurs logiciel de suivi du temps options ont des applications de bureau, web et mobiles. Ils devraient également être compatibles avec Android, iOS, Windows, macOS, Linux et Chrome afin qu'il y ait quelque chose pour tout le monde Modèles: Gagnez du temps en choisissant un outil qui fournit des modèles de suivi du temps , modèles de conseil des modèles de Relevé de temps, et bien d'autres encore

Gagnez du temps en choisissant un outil qui fournit des modèles de suivi du temps , modèles de conseil des modèles de Relevé de temps, et bien d'autres encore Collaboration: Trouvez un outil qui permette à votre équipe de collaborer en temps réel pour mieux gestion des clients la gestion des tâches et l'efficacité

Trouvez un outil qui permette à votre équipe de collaborer en temps réel pour mieux gestion des clients la gestion des tâches et l'efficacité Automatisations: Certains des meilleurs logiciels de suivi du temps des agences proposent des fonctionnalités d'automatisation pour gérer les entrées de temps, la création d'échéanciers et même la facturation afin que vous ayez plus de temps gratuit

10 meilleurs logiciels de suivi du temps de l'agence en 2024

Prêt à trouver le bon logiciel de suivi du temps pour rationaliser le flux de travail de votre agence et améliorer vos résultats ?

Suivez pour comparer les 10 meilleurs outils de suivi du temps pour ce cas d'utilisation exact. Découvrez les fonctionnalités clés, les limites, les critiques, les prix, et plus encore.

1. ClickUp

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement avec le suivi du temps dans ClickUp

ClickUp est le nec plus ultra des logiciels tout-en-un logiciel de gestion de projet pour aider les équipes, les agences de création et les entreprises de tous secteurs à accroître leur productivité et à gagner un temps précieux. Mon travail est doté de centaines de fonctionnalités avancées pour centraliser tous vos projets dans une seule plateforme de gestion du travail.

Définissez des estimations de durée, suivez vos heures de travail de manière native dans ClickUp, produisez des rapports de temps, contrôlez les heures facturables, et bien plus encore en utilisant l'un des nombreux outils de ClickUp suivi du temps du projet des outils. Et pour rester à la pointe de votre gestion du temps tout en gérant votre charge de travail sous tous les angles, choisissez parmi les 15+ vues personnalisées de ClickUp, dont le diagramme Gantt, l'Échéancier, le Calendrier et la vue Tableur.

ClickUp propose également une vaste bibliothèque de modèles préconstruits et plus de 1 000 intégrations pour accélérer n'importe quel processus. ⏱️

Les libellés de suivi du temps permettent à l'équipe d'afficher une vue granulaire de l'utilisation du temps, de sorte que les processus peuvent être améliorés en permanence

ClickUp offre des centaines d'Automatisations préconstruites pour gérer les tâches quotidiennes, plus ClickUp AI peut vous aider à rédiger des e-mails, des messages sur les médias sociaux, des résumés de réunion, des articles de blog, et bien plus encore.

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des mémoires de projet, des plans de cours et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail

Pour faire court, nous avons optimisé ClickUp pour les agences de création qui ont besoin d'une gestion de projet complète et d'un suivi du temps des employés. Vous pouvez accéder à la plupart des fonctionnalités gratuitement, sans carte de crédit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de suivi automatique du temps vous permettent de définir des paramètres horaires, de suivre le temps facturable, d'estimer les durées de travail, d'ajouter des notes et d'afficher des rapports pour améliorer la productivité de l'agence

Application Web, application mobile et application bureau pour garantir la compatibilité avec presque tous les appareils

Des milliers de modèles pour tout ce qui concerne la gestion des ressources, les coûts des projets et la gestion de l'informationles factures des clients au brainstorming et à la planification de projet

Intégrations avec plus de 1 000 autres outils, notamment Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub et Zoom

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lors de la maîtrise des nombreuses fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible qu'avec des forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur payé mensuellement

: 7$/mois par utilisateur payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur payé mensuellement Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Harvest

via Harvest Le logiciel de suivi du temps Harvest vise à rationaliser le processus de facturation et à créer des relevés de temps précis. Il aide les agences à générer des rapports, à facturer les clients et à suivre les budgets des projets à partir d'une interface unique.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

L'outil de suivi du temps enregistre avec précision le temps des freelances et des employés, vous permet d'attribuer des permissions pour ce que chaque personne peut voir, et génère des rapports de temps légers

Les rapports d'équipe, le suivi des dépenses et les outils de budgétisation des projets contribuent à réduire l'épuisement professionnel et à améliorer vos résultats

Vous pouvez paramétrer la facturation automatique et accepter les paiements en ligne via PayPal et Stripe

Les intégrations avec des outils tels que QuickBooks, Asana, Jira et GitHub améliorent et unifient le flux de travail de votre agence

Limites de Harvest

Certains rapports d'utilisateurs signalent que Harvest manque de fonctionnalités avancées par rapport à d'autres applications de suivi du temps et à d'autres applications de suivi du temps outils de gestion de projet La version gratuite est limitée aux fonctionnalités de base, à un utilisateur et à deux projets



Prix de Harvest

Free Forever

Pro : 12$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (700+ avis)

4.3/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

3. Productif

via Productif Productive est un puissant outil de suivi du temps qui aide les individus et les équipes à rester organisés et concentrés. Il offre également une gestion détaillée des tâches, un suivi du temps, des outils de collaboration d'équipe et une facturation automatique pour vous libérer du temps pour d'autres choses. 🌻

Productive meilleures fonctionnalités

Suivez le temps passé sur chaque tâche pour analyser où les membres de l'équipe et les managers peuvent améliorer l'efficacité

Les rapports et les aperçus fournissent des données sur la productivité de l'équipe et identifient les domaines à améliorer

Les outils de collaboration permettent de partager des documents, de laisser des commentaires et de communiquer en temps réel

Les intégrations avec des plateformes telles que Slack, Trello et Asana unifient votre flux de travail existant

Limites de la productivité

Certains avis d'utilisateurs mentionnent des fonctionnalités de facturation limitées pour les projets des clients

Pas de forfait Free (les utilisateurs peuvent essayer Productive gratuitement à l'aide d'un essai de 14 jours)

Prix de Productive

Essentiel : 11$/mois par utilisateur

: 11$/mois par utilisateur Professionnel : 28 $/mois par utilisateur

: 28 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Ultimate : Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

4. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff est un outil de suivi des employés qui suit le temps des employés à distance et des freelances. Il fournit une paie automatique, un suivi du temps et des rapports de productivité détaillés pour montrer aux fournisseurs comment les membres de leur équipe passent leur temps. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Les fonctionnalités de suivi du temps comprennent l'horloge des heures facturables, le suivi GPS et la surveillance de la souris et du clavier

Les automatisations de paie traitent les paiements des employés en fonction des données de suivi du temps pour le rendre plus efficace

Les utilisateurs reçoivent un accès à des outils de gestion de projet supplémentaires qui aident à organiser les tâches du projet

Les intégrations avec des applications populaires comme Asana, GitHub et Trello s'améliorent la collaboration au sein de l'équipe Les limites du Hubstaff

Certains évaluateurs signalent des problèmes de suivi du temps pendant les réunions et un manque de suivi automatique lors du passage d'une tâche à l'autre

Deux utilisateurs minimum pour tous les forfaits et pas de forfait Free (les utilisateurs peuvent essayer Hubstaff en utilisant l'essai gratuit de 14 jours)

Prix de Hubstaff

Starter : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Croissance : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Teams : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

5. Wrike

via Wrike Wrike est un logiciel de gestion de projet populaire qui aide les agences et les équipes à gérer les délais et à rationaliser les flux de travail. Il comprend un suivi du temps détaillé, une communication en temps réel, des fonctions de suivi des tâches et des rapports automatiques sur les projets.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

La fonctionnalité de suivi du temps permet aux utilisateurs d'enregistrer le temps qu'ils consacrent aux tâches et aux projets, ce qui donne aux fournisseurs un aperçu de leurs performances

Des dizaines de modèles de projets prédéfinis pour le développement de logiciels, les campagnes de marketing, etc

Les outils de collaboration comprennent le partage de fichiers, les commentaires en temps réel et les @mentions pour aider les équipes à travailler ensemble et à faire plus de choses

Des intégrations avec des outils populaires tels que Slack, Salesforce, Google Drive et Microsoft Teams

Limites de Wrike

Certains utilisateurs signalent que l'interface n'est pas intuitive, ce qui résulte en une difficulté à naviguer et à comprendre les fonctionnalités de Wrike

La version gratuite n'a pas accès au suivi du temps et à plusieurs autres fonctionnalités avancées ; les versions payantes requièrent un nombre minimum d'utilisateurs allant de deux à cinq

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,400+ reviews)

6. RescueTime

via RescueTime RescueTime est un outil de suivi du temps simple destiné aux indépendants et autres professionnels. Il suit le temps passé sur les tâches, génère des rapports détaillés et peut bloquer les sites web distrayants pour améliorer la productivité et la concentration. 🧑‍💼

Meilleures fonctionnalités de RescueTime

L'outil de suivi du temps fournit des rapports détaillés sur la façon dont les employés passent leur temps sur les ordinateurs et les appareils mobiles

Les fonctions de définition d'objectifs permettent aux employés et aux responsables de fixer des objectifs sur la façon dont ils veulent passer leur temps et de suivre la progression en conséquence

Le blocage de sites web permet aux équipes de bloquer des sites web spécifiques pendant les heures de travail afin d'augmenter la productivité et de réduire les distractions

Les intégrations avec Slack, Google Agenda et Outlook facilitent une collaboration ininterrompue et un flux de travail unifié

Limites de RescueTime

Certains rapports font état d'une interface obsolète qui entraîne des difficultés de navigation dans l'application et de suivi du temps

RescueTime est conçu pour les particuliers et peut manquer de fonctionnalités par rapport à des logiciels de suivi du temps plus robustes pour les agences

Prix de RescueTime

RescueTime Lite : Free

: Free RescueTime : 12$/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de RescueTime

G2: 4.1/5 (90+ reviews)

4.1/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

7. VeriClock

via VeriClock Vericlock est un logiciel de suivi du temps destiné aux petites entreprises. Il permet de suivre les heures de travail des employés grâce à un système de pointage, fournit des outils de gestion de projet et génère des factures sur la base des heures travaillées.

Meilleures fonctionnalités de VeriClock

La fonction de pointage permet aux employés d'enregistrer leurs heures de travail sans avoir recours à un kiosque ou à un système de feuilles de calcul

Le calcul automatique des heures supplémentaires réduit le risque d'erreur humaine lors du paiement d'heures supplémentaires

Les outils de suivi du temps peuvent générer des factures précises basées sur les heures des employés et créer des rapports personnalisables pour suivre la productivité des employés

L'intégration avec des plateformes comptables telles que QuickBooks, PeachTree et Sage permet de gérer la paie et les salaires de manière efficace comptabilité plus facile

Les limites de VeriClock

Certaines Mentions mentionnent que les employés ne comprennent pas l'application ou trouvent qu'il est difficile d'enregistrer manuellement leurs heures facturables

Un seul forfait payant ; pas de forfait gratuit (les utilisateurs peuvent essayer VeriClock gratuitement pendant 14 jours)

Prix de VeriClock

VeriClock : 10 $/mois plus 5 $/utilisateur

G2: 4.8/5 (3+ reviews)

4.8/5 (3+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

8. Horlogerie

via Horlogerie Clockify est une application de suivi du temps des agences qui permet aux utilisateurs de gérer leurs heures facturables et de suivre le temps qu'ils consacrent aux différentes tâches. Elle propose également des outils de gestion de projet, de collaboration et de facturation automatique pour gagner du temps et stimuler la rentabilité. 💰

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

La fonctionnalité de suivi du temps permet aux managers et aux membres de l'équipe d'améliorer la productivité sur la base de rapports détaillés

Les applications bureau, mobile et web sont compatibles avec la plupart des appareils, notamment Android, iOS, macOS, Windows, Linux et Chrome

La gestion d'équipe et la fonction de rapports intégrés permettent aux utilisateurs de gérer des équipes, de suivre la progression des projets, de générer des rapports sur l'utilisation du temps, etc

Les intégrations avec des outils populaires comme Trello, Asana, Jira, GitHub et Wrike centralisent la collaboration et la communication pour les équipes

Limites de Clockify

Certains examinateurs signalent des erreurs fréquentes des utilisateurs et des difficultés à apporter des modifications aux feuilles de temps lorsque cela est nécessaire

Le forfait Free n'a pas accès aux fonctionnalités avancées telles que la facturation, les congés et la planification

Prix Clockify

Free

Basic: 3,99$/mois par utilisateur

3,99$/mois par utilisateur Standard: $6.99/mois par utilisateur

$6.99/mois par utilisateur Pro: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Enterprise: $11.99/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4,600+ reviews)

9. Time Doctor

via Time Doctor Le logiciel de suivi du temps Time Doctor fonctionne bien pour les entreprises et les agences de toutes tailles. Il permet aux utilisateurs de gérer et d'enregistrer leur durée sur des tâches et des projets individuels afin de fournir des rapports détaillés et des informations sur la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Le suivi du temps et les pauses automatisés éliminent le besoin de mises à jour manuelles et augmentent la précision et la conformité des feuilles de temps

Des fonctionnalités détaillées de suivi des employés, telles que l'enregistrement des frappes au clavier, la surveillance des sites Web et les captures d'écran, permettent aux managers d'avoir une vision approfondie de ce que font les membres de l'équipe

La création automatisée de factures à partir du suivi du temps de chaque employé permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreur humaine

Les intégrations avec des dizaines de plateformes comme WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto et Bitbucket permettent de garder tout et tout le monde sur la même page

Limites de Time Doctor

Certains commentaires d'utilisateurs signalent des problèmes avec la synchronisation et les permissions des utilisateurs, ce qui augmente les erreurs sur les feuilles de temps des employés

Pas de forfait gratuit (Time Doctor permet aux utilisateurs d'essayer l'application sans carte de crédit dans le cadre d'un essai gratuit de 14 jours)

Prix de Time Doctor

Base : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Premium : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (300+ critiques)

4.4/5 (300+ critiques) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

10. Salissure

via La terre payante Paydirt est un logiciel de facturation et de suivi du temps simple pour les freelances, les agences et les petites entreprises. Cet outil de suivi du temps est conçu pour les membres de l'équipe, ce qui rend le suivi des heures facturables rapide et facile. Paydirt offre également des fonctionnalités de facturation automatique, de gestion d'équipe et de rapports d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Paydirt

Le logiciel de suivi du temps permet aux employés d'enregistrer jusqu'à 60 minutes de temps non suivi au début de leur session de travail s'ils oublient de démarrer le chronomètre

Des estimations budgétaires facultatives pour chaque tâche ou projet aident les équipes à rester sur la bonne voie en se basant sur le taux horaire de l'utilisateur et sur la durée moyenne consacrée à des activités similaires

Générer des rapports détaillés pour comprendre la productivité de l'équipe et obtenir des informations pour optimiser votre flux de travail

Les intégrations avec des outils tels que Trello, Chrome, Basecamp et Redbooth permettent aux employés de suivre leur temps quel que soit le lieu ou le mode de travail

Limites de Paydirt

Le manque de commentaires sur les plateformes d'évaluation populaires rend difficile l'évaluation de l'expérience standard avec le logiciel de suivi du temps de Paydirt

Le plan Starter est limité à trois clients ; pas de plan Free (les utilisateurs peuvent essayer PayDirt dans le cadre d'un essai gratuit de 14 jours)

Prix de Paydirt

Plan de démarrage : 8$/mois pour un utilisateur

: 8$/mois pour un utilisateur Hustler : 16$/mois pour un seul utilisateur

: 16$/mois pour un seul utilisateur Coopérative : 29$/mois pour trois utilisateurs

: 29$/mois pour trois utilisateurs Petite équipe : 49 $/mois pour six utilisateurs

: 49 $/mois pour six utilisateurs Grande équipe : 79 $/mois pour 10 utilisateurs

: 79 $/mois pour 10 utilisateurs Agence : 149 $/mois pour 20 utilisateurs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Restez sur le suivi du temps, à chaque fois

Nous y voilà ! Les 10 meilleures solutions de suivi du temps pour les agences en 2024. Avec ces outils à votre disposition, vous pouvez suivre la productivité de votre équipe, améliorer la gestion des projets et prédire les performances à l'aide d'analyses et de rapports détaillés.

Bien que toutes ces options aient d'excellentes fonctionnalités à offrir, nous devons admettre qu'aucune ne se compare à la fonctionnalité de ClickUp. Avec des milliers de fonctions et d'intégrations, cette plateforme unique est exactement ce dont vous avez besoin. ✨

Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps de synchroniser les membres de votre équipe. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !