10 Chili Piper Alternatives et concurrents à prendre en considération 2024

Vous cherchez des alternatives à Chili Piper pour la planification en ligne ? Dans cet article, nous allons explorer 10 concurrents de premier plan en 2024 qui peuvent vous aider à rationaliser votre processus de planification et de prise de rendez-vous.

Que vous soyez une équipe commerciale à la recherche d'un moyen plus efficace de planifier des réunions ou une équipe de réussite client visant à améliorer l'expérience client, ces alternatives d'outils de planification en ligne offrent des fonctionnalités robustes et des interfaces conviviales.

Dites adieu aux e-mails interminables et bonjour à la planification sans effort.

Prêt à trouver l'alternative Chili Piper idéale pour votre Business ? Rejoignez-nous pour explorer les logiciels de prise de rendez-vous qui peuvent faire passer votre jeu de planification au niveau supérieur !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Chili Piper ?

Lorsque vous cherchez des alternatives à Chili Piper, recherchez les fonctionnalités qui comptent le plus pour vous, ainsi que des avantages supplémentaires qui feraient de la nouvelle plateforme de prise de rendez-vous un excellent choix pour votre équipe, tels que :

Intégration transparente : Assurez-vous que votre alternative s'intègre de manière transparente à votre stack technologique existant, comme les plateformes de CRM et d'e-mail, pour une prise de rendez-vous très rapide

Options de personnalisation : Recherchez un outil de prise de rendez-vous qui offre des options de personnalisation afin d'adapter la solution à vos processus d'entreprise et flux de travail spécifiques

Tarifs : Chili Piper est abordable pour de nombreuses équipes à raison de 15 à 25 $ par mois et par personne. Lorsque vous cherchez une alternative, vérifiez les prix pour vous assurer qu'ils correspondent à votre budget

Envisagez des avantages supplémentaires qui pourraient rendre le logiciel plus fonctionnel, tels que :

la planification des tâches : Envisagez des solutions alternatives qui fournissentun logiciel de planification des tâches afin que vous puissiez assigner et suivre les tâches sur la même plateforme

Outils de gestion des clients : Sigestion des clients est la priorité de votre équipe, recherchez des alternatives offrant des fonctionnalités complètes de gestion des clients, notammentdes modèles de gestion des clients ou la possibilité de planifier des réunions de groupe

Compte tenu de ces fonctionnalités et avantages, vous pouvez trouver une alternative à Chili Teams qui s'aligne sur les exigences de votre équipe et améliore la productivité.

Les 10 meilleures alternatives à Chili Piper à utiliser en 2024

Créez votre système idéal pour gérer les contacts, les clients et les transactions tout en ajoutant facilement des liens entre les tâches et les documents pour rationaliser votre travail

Les professionnels de la vente et les équipes qui jonglent entre les rendez-vous et les leads peuvent bénéficier des puissants outils et fonctionnalités de la plateforme de gestion de projet de ClickUp.

Gardez le contrôle sur tout votre travail grâce à la plateforme de gestion de projets de ClickUp Modèle de calendrier mensuel ClickUp qui offre une structure pré-conçue pour l'organisation des calendriers mensuels.

Suivez les pistes, gérez les contacts et entretenez les relations grâce à ClickUp CRM (Customer Relationship Management) pour les équipes, qui vous permet de :

Visualiser les pipelines

Rationaliser les flux de travail

Collaborer sur les opportunités

Améliorer vos capacités de gestion du temps en utilisant Affichage du Calendrier ClickUp clickUp Calendar View, qui vous affiche une vue d'ensemble des échéances, des évènements et des tâches, et des fonctionnalités qui vous permettent de :

D'organiser les projets par priorité et par assigné

Filtrer les tâches

Synchroniser avec Google Agenda

Personnaliser l'affichage

Avec ClickUp, les équipes peuvent intégrer de manière transparente les fonctions de CRM, de Calendrier et de planification dans une solution complète gestion des tâches qui permet à votre équipe de se développer, de se personnaliser et d'évoluer sans limites.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Très bien évalué par des milliers d'utilisateurs sur des plateformes telles que G2 et Capterra

Personnalisable et évolutif pour toute taille d'équipe

Nombreuses ressources disponibles, telles qu'une solide communauté d'utilisateurs et de développeurs

Les limites de ClickUp

L'accent est davantage mis sur l'automatisation que sur les équipes commerciales

Les fonctions de l'application mobile sont limitées par rapport à celles de la version bureau

La plateforme nécessite une formation et peut avoir une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,795+ reviews)

4.7/5 (8,795+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,805+ commentaires)

2. vCita

via Vcita vCita est une plateforme complète de gestion d'entreprise qui offre un intervalle d'outils permettant de rationaliser la communication avec les clients , la prise de rendez-vous, les paiements en ligne, et bien d'autres choses encore. Il aide les entreprises à améliorer leur expérience client et à gagner en efficacité.

vCita meilleures fonctionnalités

Prix abordable et offre un forfait Free avec des fonctionnalités généreuses

Facile à utiliser avec une interface plus intuitive que celle de Chili Piper

Inclut un puissant constructeur de sites web qui permet aux utilisateurs de créer un site web personnalisé sans code

Limites de vCita

Fonctionnalité limitée de l'application mobile (les champs personnalisés et le filtrage avancé ne sont pas disponibles sur mobile)

L'interface utilisateur peut être complexe et écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs de vCita ont rapporté des problèmes de performance, tels que des temps de chargement lents et des pépins

Prix de vCita

Essentiels: 24$/mois pour un utilisateur

24$/mois pour un utilisateur Business: 49$/mois pour un utilisateur

49$/mois pour un utilisateur Platinum: $83/mois pour un utilisateur

$83/mois pour un utilisateur Prix pour utilisateurs multiples: Visiter le site web pour les prix

G2: 4.5/5 (63+ commentaires)

4.5/5 (63+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (249+ commentaires)

3. Déverrouiller

via Désarrimage Undock est une plateforme de coordination et de planification de réunions conçue pour rationaliser le paramètre et la gestion des réunions.

Contrairement à Chili Piper, qui se concentre sur les équipes de revenus B2B, Undock s'adresse aux individus et aux équipes de divers secteurs d'activité à la recherche de solutions efficaces de gestion des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Undock

Plus abordable que Chili Piper, avec une tarification échelonnée qui commence à 0 $ pour un maximum de 10 utilisateurs

Interface simple et intuitive, facile à apprendre et à utiliser

Offre un excellent service client assuré par une équipe d'assistance personnalisée

Limites d'Undock

Possède un ensemble de fonctionnalités plus limité que Chili Piper, manquant de fonctionnalités de qualification et d'acheminement des prospects.

À est un produit relativement nouveau, donc il ne fait pas autant d'intégrations ou d'avis de clients que ses concurrents

L'application mobile a des fonctions limitées par rapport à la version bureau

Prix de Undock

Free

Premium: 10 $/mois

10 $/mois Unlimited: 20$/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Rendez-vous de la place

via Nominations carrées Square Appointments est un logiciel de planification et de réservation qui permet aux entreprises de gérer leurs rendez-vous, leurs paiements et les informations sur leurs clients.

Par rapport à Chili Piper, Square Appointments se concentre uniquement sur la prise de rendez-vous, il lui manque donc des fonctionnalités avancées de vente et de marketing.

Square Appointments peut être un excellent choix pour les petites entreprises telles que les salons, les spas et les centres de bien-être.

Les meilleures fonctionnalités de Square Appointments

Évaluation abordable (tarif mensuel inférieur à celui de Chili Piper)

Interface simple et intuitive, facile à apprendre et à utiliser

S'intègre bien avec les autres produits Square, tels que Square POS et Square Payments

Limites de Square Appointments

Se concentre uniquement sur les paramètres de rendez-vous

Limité aux entreprises de services telles que les salons, les spas et les centres de bien-être

Assistance limitée pour les langues et les devises

Prix de Square Appointments

Free (+ frais de transaction)

(+ frais de transaction) Plus: 29$ + frais de transaction/mois par emplacement

29$ + frais de transaction/mois par emplacement Premium: 69$ + frais de transaction/mois par emplacement

G2: 4.3/5 (36+ commentaires)

4.3/5 (36+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (176+ avis)

5. Dans le sens des aiguilles d'une montre

via Dans le sens des aiguilles d'une montre Clockwise est un logiciel amélioré par l'IA qui aide les individus et les équipes à optimiser leurs calendriers et leurs horaires.

Contrairement à Chili Piper, il se concentre sur la gestion du temps plutôt que sur la coordination des réunions.

Clockwise convient mieux aux professionnels qui souhaitent optimiser leur temps et améliorer leur productivité.

Meilleures fonctionnalités de Clockwise

Offre une variété d'options de planification, y compris la planification à la ronde, la planification prioritaire et les temps tampons

Interface simple et intuitive, facile à apprendre et à utiliser

Plus abordable que Chili Piper, avec des forfaits à partir de 10 $ par mois

Limites dans le sens des aiguilles d'une montre

À un ensemble de fonctionnalités plus limité que Chili Piper ; par exemple, il ne propose pas de paramètres de qualification ou d'acheminement des prospects

Teams dispose d'une équipe d'assistance client plus réduite, ce qui peut rendre difficile l'obtention d'une aide en cas de problème

Solution très facile à utiliser et prête à l'emploi

Prix dans le sens des aiguilles d'une montre

Free

Teams: $6.75/mois par utilisateur

$6.75/mois par utilisateur Business: $11.50/mois par utilisateur

$11.50/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (37+ commentaires)

4.8/5 (37+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (11+ commentaires)

6. Ordonnanceur Zynq

via Ordonnanceur Zynq Zynq Scheduler est une plate-forme de gestion de bureau tout-en-un qui rationalise la prise et la gestion des rendez-vous.

Contrairement à Chili Piper, Zynq Scheduler offre des fonctionnalités avancées telles que des rappels automatisés et des intégrations avec des applications de calendrier populaires.

Zynq Scheduler convient parfaitement aux entreprises qui dépendent des rendez-vous et qui souhaitent améliorer leur processus de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Zynq Scheduler

Très abordable, surtout comparé à Chili Piper, avec des forfaits à partir de 2 $ par mois

Excellent service client, prompt à résoudre les problèmes

Offre un large intervalle de fonctionnalités, y compris la planification de réunions, la réservation de salles, la gestion des visiteurs et l'analyse

Limites de Zynq Schedule

Ne fait pas de fonctionnalités de qualification et d'acheminement des prospects

Prix du programme Zynq

Starter: 2$/mois par utilisateur

2$/mois par utilisateur Premium: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Professionnel: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: 4.9/5 (18 commentaires)

7. OnceHub

via OnceHub OnceHub est une plateforme complète de planification et de gestion des rendez-vous. Elle offre un large intervalle de fonctionnalités spécialement conçues pour aider les entreprises de services à gérer leurs rendez-vous, leurs paiements et leurs clients.

OnceHub et Chili Piper proposent tous deux des solutions de planification, mais OnceHub offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la planification de groupe, la synchronisation des calendriers et des pages de réservation personnalisées.

Si vous êtes à la recherche d'une planification efficace et transparente pour vos équipes et vos clients, OnceHub pourrait être un bon choix pour vous.

Meilleures fonctionnalités de OnceHub

Offre un large intervalle de fonctionnalités de planification, y compris la planification de réunions, la planification d'équipes et la planification de ressources

Interface simple et intuitive, facile à apprendre et à utiliser

La planification de groupe permet à plusieurs personnes de planifier des rendez-vous ensemble

Limites de OnceHub

Personnalisations limitées, pas de champs personnalisés ni de flux de travail

ne fait pas de fonctionnalités avancées telles que la qualification et l'acheminement des prospects

L'assistance client limitée peut rendre difficile l'obtention d'une aide lorsque vous en avez besoin

Prix de OnceHub

Démarrage: Gratuit

Gratuit Croissance: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (123+ avis)

8. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling Acuity Scheduling est un logiciel de prise de rendez-vous en ligne qui aide les entreprises de services à gérer leurs rendez-vous et leurs réservations. Il est idéal pour planifier des réunions ou des réunions de groupe avec votre équipe.

Voici quelques exemples d'entreprises de services qui peuvent bénéficier de l'utilisation d'Acuity :

Salons de coiffure et barbiers

Massothérapeutes

Entraîneurs personnels

Studios de yoga et de fitness

Nettoyeurs à domicile

Gardiens d'animaux

Médecins et dentistes

Par rapport à Chili Piper, Acuity Scheduling est plus axé sur la prise de rendez-vous et la gestion des rendez-vous que sur l'acheminement des prospects et l'automatisation des équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Facilite la prise de rendez-vous en ligne par les clients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Intégration avec des processeurs de paiement populaires tels que Stripe et PayPal

S'intègre à une variété d'outils tiers, tels que les systèmes CRM, les plateformes d'e-mail marketing et les logiciels de comptabilité

Les limites d'Acuity Scheduling

Options de personnalisation limitées

Absence de certaines fonctionnalités avancées par rapport à d'autres logiciels de prise de rendez-vous de cette liste

Les forfaits gratuits et les forfaits inférieurs ne permettent qu'un seul utilisateur

Prix d'Acuity Scheduling

**16$/mois par utilisateur

En croissance: 27$/mois par utilisateur

27$/mois par utilisateur Powerhouse: $49/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (395+ commentaires)

4.7/5 (395+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5,505+ commentaires)

9. Nomination

via Nomination Appointy est un logiciel de planification basé sur le cloud qui aide les professionnels et les entreprises à gérer leurs activités et leurs routines de prise de rendez-vous. Il est orienté vers une variété d'entreprises, y compris les entreprises de services, les petites entreprises et les solopreneurs.

Similaire à Chili Piper, il permet de gérer les rendez-vous, mais Appointy comprend également des options pour la planification des cours, la gestion des ressources et l'intégration des points de vente.

Appointy convient parfaitement aux entreprises de divers secteurs, notamment la santé, le fitness, la beauté et l'éducation.

Les meilleures fonctionnalités d'Appointy

S'intègre à une variété d'outils tiers, tels que les systèmes CRM, les plateformes d'e-mail marketing et les processeurs de paiement

Automatisation du processus de planification, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps et de s'épargner des tracas

Son interface est très simple et conviviale et ne nécessite pas de formation particulière

Limites d'Appointy

L'application mobile a des fonctions limitées ; par exemple, les champs personnalisés et le filtrage avancé ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Assistance limitée pour les langues et les devises multiples

Certains utilisateurs disposant d'environnements de travail et d'équipes de grande taille ont rapporté des problèmes de performance, tels que des temps de chargement lents et des glitchs

Prix d'Appointy

Free

Croissance: $19.99/mois

$19.99/mois Professionnel: $49.99/mois

$49.99/mois Enterprise: $79.99/mois

G2: 4.7/5 (21+ commentaires)

4.7/5 (21+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (276+ avis)

10. Calendly

via Calendly Calendly est un outil de planification en ligne qui aide les entreprises à à gagner du temps et d'améliorer leur efficacité. Il permet aux utilisateurs de créer et de partager des liens de planification que les clients peuvent utiliser pour prendre rendez-vous en ligne.

Calendly s'intègre à une variété d'outils tiers, tels que les systèmes CRM, les plateformes de marketing par e-mail et les processeurs de paiement. Il est ainsi facile d'automatiser votre flux de travail et de gagner encore plus de temps.

Calendly est particulièrement populaire auprès des petites entreprises et des solopreneurs.

C'est un bon choix pour les entreprises qui ont besoin d'un outil de planification simple et facile à utiliser qui peut être intégré à une variété d'outils tiers.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de prise de rendez-vous, jetez un coup d'œil à cet outil.

Meilleures fonctionnalités de Calendly

Des forfaits abordables, y compris un forfait gratuit

S'intègre à un large intervalle d'outils tiers

Dispose d'une application mobile qui permet aux utilisateurs de gérer leur emploi du temps et de prendre des rendez-vous en déplacement

Limites de Calendly

À ne fait pas d'outils d'analyse intégrés

Les options de réservation limitées ne font pas en sorte que les utilisateurs puissent prendre des rendez-vous multiples ou récurrents avec des intervalles personnalisés

Fonctionnalités avancées limitées (pas de qualification ou d'acheminement des prospects)

Prix de Calendly

Toujours Free

Essentiels: 8$/mois par place

8$/mois par place Professionnel: 12$/mois par place

12$/mois par place Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,909+ reviews)

4.7/5 (1,909+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,870+ reviews)

Chili Piper Alternatives Adaptées à votre Business

Dans cet article, nous avons exploré 10 alternatives à Chili Piper, chacune avec des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés aux différents besoins des entreprises.

Lorsque vous choisissez l'alternative Chili Piper qui convient à votre Business, il est utile de garder à l'esprit vos préférences spécifiques.

Que vous ayez besoin de Applications de planification quotidienne , Logiciel de réussite client , Applications de programmation , Mon travail Apps ou CRM pour le conseil vous trouverez certainement dans le guide ci-dessus des outils et des logiciels qui aideront votre équipe à travailler de manière plus productive et plus efficace !

