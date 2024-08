10 meilleurs outils de marketing d'affiliation pour générer plus de revenus et un meilleur trafic

Votre entreprise a-t-elle envisagé de mettre en œuvre une stratégie de marketing d'affiliation ? Connaissez-vous les meilleurs outils de marketing d'affiliation pour mener à bien votre projet ?

Les réseaux d'affiliation se développent rapidement. En fait, un Statista indique que les entreprises américaines ont dépensé un total de 8,2 milliards de dollars pour des campagnes de marketing d'affiliation en 2022 !

Le marketing d'affiliation est devenu l'un des moyens publicitaires les plus populaires grâce à son approche centrée sur l'utilisateur et persuasive. Il ne s'agit pas seulement pour les entreprises de mieux atteindre leur public cible : ce style de marketing améliore également le potentiel de revenus passifs des créateurs de contenu numérique.

La popularité va de pair avec la concurrence : réussir dans le marketing d'affiliation demande des efforts considérables. Mais si vous intégrez les bons outils, il y a plus de chances que votre activité prospère au-delà de vos attentes.🌻

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils de marketing d'affiliation pour améliorer le classement de votre site web. Nous examinerons de plus près leurs meilleures caractéristiques et leurs prix, et nous vous aiderons à trouver un produit qui complète votre marque.

Qu'est-ce que le marketing d'affiliation ?

Le marketing d'affiliation est un modèle de publicité en ligne basé sur la performance dans lequel une tierce partie (l'affilié) fait la promotion d'une entreprise ou d'un service. Les affiliés sont généralement des créateurs comme les blogueurs et les influenceurs qui vendent des articles à leurs lecteurs/followers en incorporant des liens appropriés dans leur contenu ou leurs campagnes de marketing par e-mail (newsletters).

Ce type de promotion est subtil et ne donne pas l'impression d'être vulgaire comme les publicités tape-à-l'œil des sites web. Les entreprises utilisent le marketing d'affiliation pour cibler des groupes de clients spécifiques susceptibles d'être intéressés par leurs produits et fournissent généralement un lien d'affiliation. L'idée est d'exploiter la base d'utilisateurs de l'affilié pour le marketing et, avec un lien d'affilié, vous pouvez voir exactement combien de trafic ou de prospects proviennent de ces marchés uniques.

Gérer les données clients de votre programme de marketing d'affiliation ainsi que les tâches personnelles dans ClickUp

En tant que spécialiste du marketing, vous devez payer une commission à vos partenaires du programme d'affiliation chaque fois qu'ils génèrent une piste, un visiteur ou une vente. Dans l'ensemble, il s'agit potentiellement d'un outil de marketing peu coûteux et à fort retour sur investissement !

Pour créer une stratégie de marketing d'affiliation réussie, vous devez trouver des spécialistes du marketing d'affiliation adaptés à votre créneau, créer un contenu optimisé pour le référencement, suivre les performances et évaluer les campagnes de marketing de vos concurrents.

Heureusement, les outils de marketing d'affiliation sont là pour vous faciliter la tâche.

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de marketing d'affiliation

Lorsque vous choisissez un outil de marketing d'affiliation, vous pouvez prendre en compte les facteurs clés suivants :

Facilité d'utilisation : L'outil doit offrir une navigation fluide et des fonctions d'accessibilité pour simplifier vos efforts de marketing Suivi et analyse : Vous pouvez rechercher des outils de marketing d'affiliation dotés de fonctions de suivi pour contrôler les clics, les conversions et les commissions Intégration aux réseaux d'affiliation : L'outil doit s'intégrer aux réseaux spécifiques que vous envisagez d'utiliser, car cela simplifie le processus de gestion de vos liens d'affiliation, de suivi des performances ou d'aide à la recherche de mots clés Évolutivité : L'outil doit pouvoir s'adapter à un nombre croissant d'affiliés ou de clients, de produits et de campagnes au fur et à mesure de l'expansion de votre entreprise Tableaux de bord : Un bon outil de marketing d'affiliation possède des tableaux de bord qui servent de centre de suivi des prospects, des promotions et des campagnes publicitaires ou de marketing par courrier électronique

10 meilleurs outils de marketing d'affiliation pour accéder à de nouveaux marchés en 2024

Pour que vos campagnes de marketing d'affiliation portent leurs fruits, il est indispensable d'utiliser des outils de qualité. ⚒️

Nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils de marketing d'affiliation qui peuvent convenir à la fois aux spécialistes du marketing et aux partenaires d'affiliation. Découvrons leurs caractéristiques uniques !

1. Cliquez sur #### Meilleur pour la gestion des campagnes de marketing d'affiliation

Organisez votre programme de marketing d'affiliation avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

Présentation de ClickUp-un tout-en-un logiciel de gestion de projet qui dispose d'un ensemble de fonctionnalités pour gérer et organiser vos campagnes de marketing d'affiliation.

Définissez des indicateurs de performance marketing à l'aide de Objectifs ClickUp , effet de levier Tableaux de bord ClickUp pour identifier les performances de vos affiliés et découvrir des stratégies d'augmentation des revenus. Analysez vos campagnes grâce à des graphiques, des sprints, des tableaux, un suivi du temps et plus de 50 widgets. 📊

Explorez plus de 15 vues pour superviser les tâches du tableau de bord. Organisez et visualisez les flux de travail grâce à l'outil de gestion des flux de travail Vue du calendrier ClickUp . Sans effort planifier les tâches par glisser-déposer et organiser des réunions via les intégrations Google Calendar et Zoom pour maintenir la communication avec les affiliés et les coéquipiers de manière transparente.

Donnez de l'élan à vos campagnes de marketing avec ClickUp AI . L'assistant IA est livré avec des invites spécifiques au marketing pour des tâches telles que la création de plans de campagne, la rédaction de contenus pour vos affiliés, la rédaction d'e-mails promotionnels et le résumé de notes de réunion.

Vous avez besoin d'une guide du marketing d'affiliation ? Le ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle de marketing d'affiliation vous aide à tirer parti d'outils d'IA pour générer des idées sur des campagnes efficaces et stimuler les conversions.

Utilisez ClickUp ChatGPT Prompts For Lead Generation pour obtenir des idées personnalisées pour les publics cibles

Ce modèle est livré avec une mine d'or d'invites pour la segmentation de l'audience, les e-mails froids, le copywriting et la fidélisation des clients, garantis pour vous aider à mener des campagnes efficaces. 📈

Compilez votre documentation sur le marketing et les partenaires d'affiliation dans Docs ClickUp . Modifiez des éléments en temps réel et collaborez par le biais de commentaires et de balises. Profitez des avantages de Automatisations ClickUp pour gérer les tâches marketing répétitives telles que la mise à jour des statuts des affiliés ou l'envoi d'e-mails.

ClickUp meilleures caractéristiques

Logiciel de gestion de projets marketing

Des milliers de modèles personnalisables

plus de 15 vues pour superviser vos efforts de marketing d'affiliation

plus de 100 automatisations ClickUp pour rationaliser les tâches routinières

Intégration avec plus de 1 000 applications telles que Slack, GitHub et DropBox

Collaboration visuelle simple grâce à des modèles personnalisablesTableaux blancs ClickUp* Assistant d'écriture ClickUp AI

Tableaux de bord pour facilitersuivi des progrès* Disponible sur les appareils mobiles et de bureau

CompletCentre d'aide Limitations de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur desktop (une version mobile est en cours de développement)

Il faut du temps pour maîtriser l'ensemble des fonctionnalités destinées aux spécialistes du marketing d'affiliation

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,000+ reviews)

:4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. CJ - Meilleur outil de place de marché d'affiliation

Via :

CJ

CJ (Commission Junction) est l'une des plus anciennes et des plus grandes places de marché d'affiliation avec des milliers d'annonceurs légitimes et de qualité comme Office Depot et Hello Fresh, ainsi que des éditeurs de premier plan comme BuzzFeed.

Si vous êtes un annonceur, parcourez le tableau de bord Recruter des partenaires pour trouver des affiliés compatibles en fonction de filtres de mots-clés.

Les éditeurs à la recherche de nouveaux annonceurs et marchands peuvent réduire leurs options en utilisant des filtres pour les taux de commission ou des catégories comme les voyages, la beauté et la technologie.

Le programme d'affiliation de CJ fonctionne selon un modèle de coût par vente. Il affiche des taux de commission compétitifs (revenus des affiliés) en fonction de facteurs tels que la catégorie de produits, le statut du client et la localisation. 💰

Utilisez les outils d'analyse comparative de CJ pour savoir où les clients se connectent le plus à votre entreprise. Vous pouvez également évaluer la contribution des affiliés et voir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents.

Les meilleures caractéristiques de CJ

Suivi des progrès en temps réel sur l'ensemble des réseaux d'affiliation

Partenaire de plus de 3 000 marques

Interface conviviale adaptée aux débutants

Accessible sur mobile pour les affiliés en déplacement

Limites de CJ

Outils d'analyse limités

Exige des performances minimales pour maintenir l'affiliation

Prix du CJ

Disponible sur contact

G2 : 3.5/5 (20+ commentaires)

: 3.5/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (moins de 5 commentaires)

3. ShareASale - Meilleur réseau d'affiliation pour les blogueurs

Via :

ShareASale

ShareASale sert de plateforme de marketing d'affiliation facilitant la découverte de nouvelles opportunités de partenariat, principalement en Amérique du Nord. 🔎

La plateforme met en relation les éditeurs et les annonceurs qui cherchent à obtenir de l'aide dans les domaines suivants augmenter les ventes . Cette compensation peut être calculée pour chaque visiteur du site web ou chaque appel téléphonique généré pour l'annonceur.

Pour les blogueurs et influenceurs, le réseau ShareASale offre une variété d'outils conçus pour aider les spécialistes du marketing d'affiliation à localiser des groupes de niche pour promouvoir des produits.

L'outil de marketing d'affiliation comprend des liens et des bannières de produits personnalisables, une base de données consultable de marchands, ainsi que l'option de créer des liens profonds menant directement à des pages spécifiques du site web du vendeur.

L'utilisation des outils avancés de reporting et d'analyse de ShareASale vous permet de contrôler vos gains et vos commissions, de suivre les clics et les conversions, et d'optimiser les performances de vos campagnes. 🥇

Les meilleures caractéristiques de ShareASale

Convient aux blogueurs, vloggers et influenceurs des réseaux d'affiliation

Base de données consultable avec des filtres pour plus de 39 catégories de consommateurs

Rapports en temps réel sur vos efforts de marketing d'affiliation

Lancement mensuel de nouveaux programmes

Limitations de ShareASale

Les fonctions de reporting pourraient être améliorées afin d'éviter les calculs manuels des commissions

L'assistance à l'embarquement peut être améliorée

Prix de ShareASale

Disponible sur contact

G2 :3.5/5 (30+ reviews)

:3.5/5 (30+ reviews) Sitejabber : 2.8/5 (70+ commentaires)

4. Voluum - Meilleur outil de suivi des annonces d'affiliation

Via :

Voluum

Suivez facilement vos annonces avec Voluum, un outil de marketing d'affiliation avancé pour contrôler, améliorer et rationaliser les campagnes publicitaires.

La plateforme fournit des informations sur les performances de vos annonces, mots-clés et pages de destination grâce à un large éventail d'outils de reporting et d'analyse. Appuyez-vous sur ses puissantes capacités de suivi pour contrôler les clics, les conversions, les visites depuis d'autres pages web ou moteurs de recherche, et les revenus. 💵

Gagnez du temps en utilisant la fonction Automizer de la plateforme pour gérer les conversions, modifier les enchères, mettre en pause ou activer les campagnes, mettre à jour les coûts du trafic et recevoir des alertes.

Grâce à la fonctionnalité Traffic Distribution AI, Voluum dirigera automatiquement une plus grande partie de votre trafic vers des pages d'atterrissage et des offres. Il vous permet également de créer des séquences de campagne qui offrent les meilleurs retours, taux de conversion et gains par clic pour une performance optimale.

Les meilleures caractéristiques de Voluum

Interface conviviale et tableaux de bord personnalisables

Intégration avec Google Ads, Facebook Ads et des outils tiers comme WordPress et Zapier

Rapports en temps réel

Prise en charge de plusieurs devises

Suivi des impressions publicitaires

Limitations de Voluum

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux arrivants

Difficile à utiliser avec les grands sites publicitaires sans support client

Prix de Voluum Business

Démarrage : 599 $/mois

: 599 $/mois Agence : 999 $/mois

: 999 $/mois Entreprise : 1 999 $/mois

: 1 999 $/mois Entreprise : 1 999 $/mois 4 999 $/mois

: 1 999 $/mois 4 999 $/mois Exécutif : 9 999 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

5. AffJet - Meilleur outil de performance pour les réseaux d'affiliation

Via :

Affjet

Si vous êtes impliqué dans plusieurs réseaux d'affiliation, AffJet est un outil pratique pour garder un œil sur des campagnes diversifiées. ❣️

Le tableau de bord de la plateforme combine les données de plus de 100 réseaux d'affiliation et vous permet d'évaluer l'efficacité de vos campagnes en analysant les campagnes les plus performantes. Suivez les indicateurs tels que les clics, les conversions et les impressions pour repérer les nouvelles tendances et opportunités. De plus, vous pouvez voir vos gains provenant de différents réseaux d'affiliation présentés dans un seul rapport - personnalisez-le en fonction de vos indicateurs préférés.

Améliorez votre processus de décision et augmentez vos revenus grâce au AffJet Megatracker. Il vous aide à identifier les options sous-performantes, les plus performantes et les liens lucratifs au sein de tous vos réseaux combinés.

Les meilleures caractéristiques d'AffJet

Suivi des performances de la campagne sur plusieurs réseaux

Partage facile des rapports

Options de filtrage des données

Suivi des tendances

Convivialité pour les mobiles

Limites d'AffJet

Le plan gratuit ne prend en charge que 75 transactions par mois

Aucun accès à l'API n'est disponible à moins que vous n'achetiez un plan personnalisé

Prix d'AffJet

Gratuit pour toujours

Standard : 5$/mois pour 500 transactions

: 5$/mois pour 500 transactions Moyenne : 15 $/mois pour 1 600 transactions

: 15 $/mois pour 1 600 transactions Large : 30 $/mois pour 4 500 transactions

: 30 $/mois pour 4 500 transactions Sur mesure : Contactez l'équipe de vente

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Aucune évaluation n'est encore disponible

6. Google Analytics - Le meilleur outil d'analyse

Via :

Google Analytics

Google Analytics fournit des informations précieuses sur le trafic de votre site web, ce qui vous permet d'optimiser efficacement votre contenu centré sur l'affiliation.

En utilisant la fonction de suivi des événements de GA, vous pouvez voir qui interagit avec vos liens d'affiliation et combien de temps les visiteurs passent sur votre site web. Elle vous aide également à identifier les articles qui génèrent le plus de trafic. Utilisez ces données pour élaborer de meilleures stratégies de contenu et augmenter votre chiffre d'affaires.

Tirez parti de la plateforme pour améliorer les performances de votre site web sur les moteurs de recherche. Elle fournit des informations sur les mots-clés utilisés par les visiteurs pour trouver votre site, ce qui vous aide à identifier les opportunités d'améliorer vos efforts de référencement, ce qui se traduit par un trafic organique plus important sur votre site web. 🚙

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Suivi des objectifs

Automatisations intégrées

Rapports avancés en temps réel

Intégration avec d'autres solutions Google comme Google Ads et Google Cloud

Analyse personnalisée des données avec des rapports prédéfinis

Limites de Google Analytics

Personnalisations limitées

L'analyse des sites web repose en grande partie sur Google

Prix de Google Analytics

**Gratuit

G2 : 4.5/5 (6 000+ commentaires)

: 4.5/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (7 500+ avis)

7. Grammarly - Meilleur correcteur de grammaire

Via :

Grammaire

Pour les créateurs de contenu de marketing d'affiliation, la crédibilité est une devise importante, et il est crucial de ne pas la compromettre avec des erreurs d'écriture élémentaires. C'est là que Grammarly est votre sauveur ! 🦸

Tirez parti de cet outil pour éviter les erreurs et les fautes de frappe dans vos articles, vos campagnes d'e-mailing ou vos blogs. Grammarly améliore la communication avec le public en peaufinant votre contenu pour améliorer la perception de la marque, en se concentrant principalement sur la stimulation d'un langage engageant et attirant l'attention.

Grammarly aide à rédiger des textes au ton persuasif, en vous aidant à insérer des liens d'affiliation à des endroits stratégiques. L'outil encourage les spécialistes du marketing d'affiliation à utiliser un langage cohérent et à écrire à la voix active.

Personnalisez son guide de style intégré pour créer un référentiel personnalisé de mots, de termes et d'expressions, et gardez votre verbiage cohérent d'une campagne à l'autre.

Les meilleures caractéristiques de Grammarly

Vérificateur de plagiat

Fonctionne avec des plateformes telles que LinkedIn et Workday

Suggestions marketing assistées par l'IA

Prise en charge de toutes les formes de contenu

Guide de style spécifique à l'entreprise pourcollaboration sur le lieu de travail Limites de Grammarly

Ne détecte pas certains mots et expressions argotiques

Fonctionnalités suggestives limitées dans la version gratuite

Prix de Grammarly

**Gratuit

Premium : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : 15$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (6 900+ commentaires)

8. Frase - Meilleur pour la recherche et la rédaction assistée par l'IA

Via :

Frase

Frase rassemble Capacités d'IA avec une recherche thématique avancée.

Cet outil peut être utile aussi bien aux blogueurs qu'aux agences de marketing. Il offre un panneau de recherche intuitif pour analyser le contenu des concurrents fournit des mesures SERP essentielles et utilise l'IA pour créer des notes de contenu complètes et optimisées.

Créez sans effort des aperçus de contenu en sélectionnant des titres dans les résultats des SERP ou générez-en un instant avec l'aide de l'IA. Le Outline Builder permet d'organiser facilement le contenu en faisant glisser les rubriques.

Créez un contenu optimisé pour le référencement grâce à l'outil AI Writer qui s'inspire des meilleurs résultats de recherche pour votre mot-clé cible. Un spécialiste du marketing d'affiliation peut l'utiliser pour générer du contenu tel que des introductions de blog, des titres et des FAQ.

Les meilleures caractéristiques de Frase

Optimisation des mots-clés

Fonctionnalité de recherche thématique pour les spécialistes du marketing d'affiliation

Contenu généré par l'IA

Contenu optimisé

Limites des phrases

L'IA rédactrice crée parfois un contenu répétitif

Pas très convivial pour l'affilié moyen

Prix de Frase

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Team:$97.75/month

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.9/5 (250+ commentaires)

: 4.9/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (300+ commentaires)

9. Surfer SEO - Meilleure optimisation de contenu SEO

Via :

Surfeur SEO

Surfer SEO en profondeur examine les pages des concurrents et propose une stratégie complète pour faire grimper en flèche votre classement. 💫

Utilisez l'outil Recherche de mots-clés de Surfer pour trouver de nombreux groupes de sujets liés à votre mot-clé principal. Avec l'Éditeur de contenu, vous pouvez accéder à des mots-clés qui vous aideront à mieux vous classer dans les SERP.

En outre, le module complémentaire Audit de Surfer vous permet de surveiller, gérer et d'améliorer le flux de travail de votre contenu que vous travailliez seul ou en équipe. Il est idéal pour évaluer les performances de votre site web, examiner vos concurrents, mettre à jour votre ancien contenu et repérer les erreurs de référencement.

Les meilleures caractéristiques de Surfer SEO

Retour d'information en temps réel sur la rédaction

L'IA de Surfer pour rédiger des contenus qui augmentent le trafic

Extension Chrome pour obtenir des conseils de rédaction sur Google Docs

Complément d'audit pour l'optimisation du contenu

Limites de Surfer SEO

La fonctionnalité de recherche de mots-clés peut être inflexible

Flexibilité limitée des options de paiement

Prix de Surfer SEO

Essentiel :69$/mois

:69$/mois Advanced :$149/month

:$149/month Max :249$/mois

:249$/mois Entreprise:Contactez l'équipe commerciale

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.8/5 (400+ reviews)

:4.8/5 (400+ reviews) Capterra : 4.9/5 (300+ avis)

10. Pathmatics - Meilleures données de marketing de performance

Via :

Tour de capteurs

Micro-analysez votre concurrence, votre client ou votre marché avec Pathmatics de SensorTower. Cet outil couvre les plateformes populaires comme Instagram, Facebook, TikTok et YouTube dans sa quête de tendances anciennes et actuelles. #️⃣

Obtenez des informations précieuses sur les plus grandes marques mondiales, y compris vos concurrents, pour planifier des stratégies de marketing efficaces . Élargissez votre champ d'action dans les segments les plus performants en analysant les offres promotionnelles, les caractéristiques du marché, les tactiques de positionnement et les stratégies de marketing d'affiliation qui ont fait leurs preuves.

Utilisez le Pathmatics Explorer pour identifier les prospects marketing, personnaliser les nouvelles offres commerciales, prioriser les leads et améliorer les relations avec les clients. Cette approche peut permettre de conclure davantage de contrats, de développer les comptes existants et d'améliorer les performances globales des spécialistes du marketing d'affiliation.

Les meilleures caractéristiques de Pathmatics

Évaluation de la concurrencecampagnes de marketing* Aperçu des canaux numériques

Analyse des tendances en matière d'investissements publicitaires

Explorateur de pragmatique prédictive

Limites de la pragmatique prédictive

Données de recherche et détails des produits limités

La navigation pourrait être améliorée par rapport à d'autres outils de marketing d'affiliation

Prix de Pathmatics

Disponible sur contact

Les évaluations et les critiques de Pathmatics

G2 : 4.3/5 (300+ commentaires)

Optimiser les performances du marketing d'affiliation et cultiver la croissance avec ClickUp

Tirez le meilleur parti de vos prospects en incorporant les outils polyvalents de marketing d'affiliation dont nous avons parlé.

Si vous souhaitez des fonctionnalités pour un soutien marketing global et un positionnement de la marque, envisagez les options suivantes

l'ouverture d'un compte ClickUp gratuit

. Ses fonctions pratiques sont conçues pour faciliter la gestion et la communication avec vos partenaires affiliés et vos clients. Montez à bord et explorez la plateforme par vous-même ! 💗