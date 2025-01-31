les 10 meilleurs outils de feedback client pour améliorer la satisfaction client en 2025

Répondre aux commentaires améliore la satisfaction des clients et les fidélise. Mais avant de pouvoir répondre au retour d'information, il faut le recueillir.

Les outils de retour d'information sur les clients ont fait leur chemin dans les piles technologiques de nombreuses organisations en situation de réussite et dans les systèmes d'information de l'entreprise les stratégies de gestion de la relation client . Ces outils se présentent sous différents formulaires, tels que des logiciels de sondage en ligne avec des modèles de sondage préétablis et des widgets de retour d'information pour les utilisateurs.

Que vous cherchiez à approfondir le comportement des utilisateurs, à mesurer votre taux de recommandation net ou à améliorer l'expérience de vos clients, il existe un produit adapté à vos besoins. Ce guide présente les meilleurs outils de feedback client disponibles et explique ce qui les rend uniques. 🛠️

Qu'est-ce qu'un outil de feedback client ?

Les outils de feedback client sont des logiciels qui aident les entreprises à recueillir les commentaires des utilisateurs de leurs produits ou services afin de comprendre et d'améliorer l'expérience client. Les entreprises peuvent collecter des données par le biais de forums de commentaires, d'évaluations en ligne et de sondages contextuels, en fonction du logiciel utilisé.

Les organisations peuvent ensuite créer une boucle de rétroaction, ce qui leur permet d'être proactives en matière d'amélioration de la satisfaction des clients et de fournir à leurs équipes internes un retour d'information critique par l'intermédiaire des outils de rétroaction modèles de forfaits d'amélioration des performances . Ces outils comprennent des widgets de rétroaction que les marques peuvent intégrer sur leurs sites Web et des sondages sur les applications mobiles qui permettent de recueillir des commentaires en déplacement.

Que faut-il rechercher dans les outils de feedback client ?

Lorsque vous recherchez les meilleurs outils de feedback client, gardez à l'esprit les points clés suivants :

Collecte de feedback multicanal : L'outil que vous choisissez doit vous permettre de recueillir des feedbacks à partir de plusieurs canaux, notamment les applications mobiles, les sites Web et les interactions en personne

L'outil que vous choisissez doit vous permettre de recueillir des feedbacks à partir de plusieurs canaux, notamment les applications mobiles, les sites Web et les interactions en personne Sondages personnalisés : L'outil idéal vous permettra de créer des sondages adaptés à des questions spécifiques afin d'obtenir des informations tout au long du parcours client

L'outil idéal vous permettra de créer des sondages adaptés à des questions spécifiques afin d'obtenir des informations tout au long du parcours client Analyse avancée: Au-delà de la simple collecte des commentaires des clients, l'outil devrait avoir des capacités d'analyse des commentaires pour transformer les données brutes en commentaires exploitables, comme par exemple l'exploitation des commentaires des utilisateurs pour la priorisation des projets Interface conviviale: Un logiciel difficile à utiliser peut être plus un obstacle qu'un atout. L'outil idéal doit permettre à chacun de se familiariser rapidement avec l'outil et doit idéalement inclure des ressources prêtes à l'emploi telles que des modèles gratuits de formulaires de retour d'information pour vous permettre de démarrer immédiatement

Au-delà de la simple collecte des commentaires des clients, l'outil devrait avoir des capacités d'analyse des commentaires pour transformer les données brutes en commentaires exploitables, comme par exemple l'exploitation des commentaires des utilisateurs pour la priorisation des projets Feedback visuel: Certains des meilleurs outils de feedback client fournissent aux clients des mécanismes de feedback visuel qui leur permettent de mettre en évidence des zones spécifiques d'un site Web ou d'un produit

Certains des meilleurs outils de feedback client fournissent aux clients des mécanismes de feedback visuel qui leur permettent de mettre en évidence des zones spécifiques d'un site Web ou d'un produit Forums de feedback: Un outil devrait idéalement comporter des forums de feedback qui permettent aux clients de discuter des produits, de soumettre des demandes et d'interagir directement avec les membres de votre équipe

Un outil devrait idéalement comporter des forums de feedback qui permettent aux clients de discuter des produits, de soumettre des demandes et d'interagir directement avec les membres de votre équipe **Les meilleurs outils sont dotés de mécanismes de retour d'information instantané qui vous permettent de répondre de manière proactive aux plaintes ou suggestions des clients

Capacités d'intégration : La plateforme de feedback client doit s'intégrer de manière transparente à les outils et logiciels de service à la clientèle les canaux d'assistance client et d'autres éléments clés de votre pile technologique

10 meilleurs outils de feedback client en 2024

Avec autant d'options, obtenir le bon outil de feedback client peut faire toute la différence. La liste suivante d'outils de feedback client couvre un intervalle de cas d'utilisation pour vous aider à commencer votre recherche :

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui fournit une foule de fonctionnalités qui profitent à d'autres tâches, notamment les outils de retour d'information des utilisateurs. Par exemple , Formulaires ClickUp vise à faciliter la collecte de commentaires, et il existe des formulaires personnalisés que vous pouvez utiliser pour demander l'avis des clients et recueillir des informations spécifiques relatives à un produit donné. Il y a même le formulaire Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp qui vous montre ce que la plateforme peut faire. Documents ClickUp est un autre outil de feedback client qui offre un espace personnalisé pour la création et la modification en cours de documents. C'est un excellent moyen de documenter ou de recueillir les commentaires des utilisateurs. Il fournit également un référentiel des documents liés au feedback et vous aide à aligner et à informer tous les membres de l'équipe.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des formulaires personnalisés à partager avec les utilisateurs pour obtenir un retour d'information

Catégoriser les types de feedback à l'aide de champs personnalisés

Discuter des commentaires avec les membres de l'équipe à l'aide de la fonctionnalité de commentaires

Créez des tâches et assignez des membres de l'équipe pour traiter les commentaires

Créer et partager des FAQ ou des renvois à la section base de connaissances pour répondre aux questions les plus courantes

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide pour certains utilisateurs, car ClickUp est une plateforme tout-en-un combinant des fonctionnalités que l'on trouve dans des outils de gestion de projet, des logiciels de réussite client et bien plus encore

L'application mobile manque de certaines fonctions

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Canny

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Canny.png Outil de formulaire de commentaires des clients de Canny /$$$img/

Via Canny Cet outil de feedback client aide les organisations à créer une boucle dynamique de feedback client. Les utilisateurs créent des demandes de fonctionnalité pour donner leur avis. Les autres utilisateurs votent ensuite sur ces demandes, ce qui vous permet d'établir des priorités dans le travail à effectuer.

Cette approche démocratique permet de connaître les préférences des clients et les évolutions auxquelles les utilisateurs accordent le plus de valeur. Un widget de feedback qui s'intègre facilement dans les applications ou les sites web recueille les commentaires des clients.

Canny meilleures fonctionnalités

Capturez les commentaires sur les produits en un seul endroit

Analyser les données de feedback pour éclairer les décisions relatives aux produits

Prioriser et planifier les fonctionnalités en fonction des retours d'expérience

Annoncer les mises à jour de produits pour impliquer les clients

Intégrer le logiciel à d'autres outils de gestion de projet

Les limites de Canny

Peut être coûteux

Ne peut pas être utilisé en marque$a$a$

L'importation de données nécessite plus d'options

Prix intéressants

Free

Croissance : 360 $/mois

Business : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Capterra : 4.7/5 (44 commentaires)

3. Survicate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Survicate-1400x866.png Outil de feedback client de Survicate /$$$img/

Via Survicate Survicate vous permet de recueillir efficacement les commentaires de vos clients par le biais de divers supports, notamment des sondages ciblés, des widgets de retour d'information et des outils de retour d'information sur les sites Web. Il permet aux organisations de concevoir des sondages de retour d'information client qui trouvent un écho auprès de leur public, en s'appuyant sur l'analyse des sentiments pour évaluer l'état d'esprit et les opinions des personnes interrogées.

L'outil s'intègre sans effort aux plateformes de gestion de la relation client et de marketing les plus courantes, ce qui simplifie le processus de collecte des données. Survicate propose également des sondages NPS, qui vous permettent de mesurer la fidélité de vos clients et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer l'expérience client et favoriser les relations à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Survicate

Réalisez des sondages multicanaux auprès de vos clients

Suivi et analyse des indicateurs clés du feedback client

Créez des sondages professionnels à l'aide de plus de 400 modèles

Intégrez le logiciel à vos autres outils tiers

Utilisez le ciblage avancé pour améliorer les taux de réponse

Les limites de Survicate

Backend parfois lent

Peu de fonctionnalités par rapport à la concurrence

Courbe d'apprentissage abrupte pour certaines fonctionnalités

Prix de Survicate

Débutant : 53$/mois

Business : $117/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (29 commentaires)

4. Loop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Loop-1400x792.png loop customer feedback tool /$$$img/

via Boucle Ce relativement nouveau venu est un outil visuel de feedback client qui permet aux utilisateurs de faire des captures d'écran d'un site web ou d'une application web et de les annoter. Le widget de feedback s'incorpore aux sites web, offrant un accès facile aux clients.

Un emplacement aussi proéminent sur votre site encourage une boucle de rétroaction, rappelant aux visiteurs que l'organisation se soucie de la satisfaction des clients. Cette boucle de rétroaction constitue un puissant moteur d'analyse du sentiment des clients.

Loop propose également des outils pour créer un forum d'utilisateurs où les clients peuvent donner directement leur avis et interagir avec les membres du personnel et les autres utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Loop

Les commentaires visuels des clients s'intègrent directement dans votre site web

Un forum intégré permet aux utilisateurs de voter sur les commentaires

Le système d'évaluation permet de noter les commentaires sur une échelle de 1 à 10, ce qui garantit la qualité des commentaires

Le feedback in-app transparent permet aux utilisateurs de faire des captures d'écran et d'annoter des sections spécifiques

Limites de la boucle

Limites des commentaires des clients

Prix des boucles

Free

Premium : 39 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Aucune évaluation n'est disponible

5. Typeform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Typeform-1400x549.png outil d'évaluation des clients de Typeform /$$$img/

Via Typeform Typeform est un outil de sondage interactif et convivial. Il propose plusieurs modèles de sondage qui vous permettent de commencer rapidement à recueillir des commentaires.

Les entreprises peuvent créer des sondages illimités pour approfondir tous les aspects de l'expérience client, y compris des sondages ciblés qui mettent le doigt sur des segments de clientèle spécifiques pour obtenir un aperçu plus détaillé de l'expérience client. Cela permet d'éclairer les segments de clientèle et de s'assurer que les efforts marketing correspondent à leurs préférences.

Les organisations peuvent même utiliser les fonctionnalités analytiques de Typeform pour analyser les commentaires des clients et les utiliser pour favoriser la réussite des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Inclut des formulaires qui visent à être rafraîchissants et différents

Présente une question à la fois, ce qui permet de remplir le formulaire sans effort

Fonctionnalités visuelles frappantes pour attirer l'attention des utilisateurs

Permet d'intégrer des formulaires sur diverses plates-formes

S'intègre à plus de 120 autres outils

Limites de Typeform

Forfait Free trop restrictif, contrairement à beaucoup d'autres logiciels de gestion de contenu meilleures alternatives à Typeform Des performances à la traîne sur les formulaires complexes

Structure de prix coûteuse

Prix de Typeform

Free

Basic : 29$/mois

Plus : 59 $/mois

Business : 99$/mois

G2 : 4.5/5 (650+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (700+ avis)

6. Feefo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Feefo-1400x1015.png Outil d'évaluation des clients Feefo /$$$img/

Via Feefo Feefo vise à fournir un moyen authentique de recueillir les commentaires des clients, en se concentrant sur les avis en ligne qui suivent un processus de vérification strict pour s'assurer que les commentaires sont valides et représentent les expériences réelles des clients.

Les outils d'analyse disponibles dans Feefo permettent d'identifier les ruptures de satisfaction des clients et de mettre le doigt sur les points exacts nécessitant une attention particulière. La transparence et la confiance que ces interactions favorisent contribuent à la fidélisation des clients, permettant aux organisations de se forger une réputation de réussite client.

Les meilleures fonctionnalités de Feefo

La plus grande plateforme d'avis d'acheteurs vérifiés

Avis authentiques et vérifiés

Amélioration de l'expérience des produits et des clients

Limites de Feefo

Peut être cher

Les rapports peuvent être complexes, surtout si vous les intégrez avec un logiciel de fidélisation de la clientèle Prix Feefo

Essentiel : 119 $/mois

Amélioré : 299 $/mois

Feefo évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4/5 (2 commentaires)

7. Hotjar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/hotjar-1400x1085.png Outil de rétroaction de Hotjar /$$$img/

Via Hotjar Hotjar est plus qu'un simple logiciel de feedback client : il fournit une solution complète de gestion de l'expérience client. Cela inclut une suite d'outils de test utilisateur qui permettent aux organisations d'obtenir des informations client approfondies et exploitables sur le comportement sur les sites Web et de fournir un retour d'information en temps réel sur les sites Web que Hotjar présente sous forme de visualisation facile à comprendre.

La collecte de données provient de l'enregistrement des entrées des clients sur les sites web et des commentaires directs des utilisateurs. Vous pouvez utiliser ces données facilement accessibles pour augmenter la valeur à vie des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Utilisez des cartes thermiques pour évaluer les parties de votre site Web qui reçoivent le plus d'attention

Enregistrez des sessions d'utilisateurs réels afin d'identifier et de résoudre les problèmes

Recueillez les commentaires des utilisateurs au fur et à mesure qu'ils découvrent votre site

Créez des sondages pour dialoguer directement avec les utilisateurs

Mener des entretiens individuels avec les clients

Les limites de Hotjar

Forfait Free limité

Courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Limites de stockage des données

Prix de Hotjar

Free

Observe Plus : 32 $/mois

Observe Business : 80 $/mois

Observe Scale : 171 $/mois

Ask Plus : 48 $/mois

Ask Business : 64$/mois

Ask Scale : 128 $/mois

Engage Plus : 280 $/mois

Engage Business : 440 $/mois

Engage Scale : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (450+ commentaires)

8. Aperçus de Sprinklr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Sprinklr-Insights-1400x757.png Outil de feedback client Sprinklr Insights /$$$img/

Via Aperçus de Sprinklr Sprinklr Insights est un outil de feedback client robuste qui gère et analyse en profondeur les commentaires des clients. Il est doté d'une fonctionnalité de plateforme unifiée pour recueillir les commentaires des clients à partir de différents points de contact, ce qui permet une intégration achevée des données clients.

Au-delà de son outil de feedback, les analyses avancées de Sprinklr fournissent des informations exploitables. Les améliorations apportées par l'intelligence artificielle (IA) rendent les feedbacks déjà précieux encore plus utiles.

Les meilleures fonctionnalités de Sprinklr Insights

Plateforme d'expérience client unifiée

Écoute alimentée par l'IA pour une connaissance plus approfondie des commentaires

Interprétation en temps réel des voix des clients

Limites de Sprinklr Insights

Capacités d'engagement limitées

Options de publication qui pourraient être plus étendues

Manque de fonctionnalités concernant l'assistance sur LinkedIn

Prix de Sprinklr Insights

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (50+ avis)

Capterra : 4.2/5 (50+ avis)

9. Userbrain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Userbrain-1400x915.png Outil de rétroaction de Userbrain /$$$img/

Via Userbrain Le logiciel d'évaluation des utilisateurs Userbrain offre une valeur unique. Sa grande base de données de volontaires permet aux prestataires de disposer d'un véritable aperçu des utilisateurs de leurs produits. C'est une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à tester l'expérience de leurs clients sur de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités pour des produits existants.

Parce qu'il s'agit d'une façon unique de recueillir des commentaires par rapport aux autres éléments de cette liste, Userbrain s'associe parfaitement à de nombreux autres outils de retour d'information sur les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Userbrain

Créez des tests utilisateurs en quelques minutes

Accédez à un vaste pool de testeurs

Obtenez des informations à partir de vidéos d'interaction avec les utilisateurs en temps réel

Améliorer la réponse au feedback grâce à des fonctionnalités de collaboration

Limites de Userbrain

L'interface mobile a besoin de travail

Les fonctionnalités du logiciel présentent quelques limites par rapport à la concurrence

Les commentaires des testeurs ne sont pas toujours pertinents

Prix de Userbrain

Débutant : 99$/mois

Pro : 299$/mois

Agence : 799$/mois

Payez au fur et à mesure : 39 $ par testeur

G2 : 5/5 (cinq commentaires)

Capterra : 4.3/5 (86 commentaires)

10. SurveyMonkey

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SurveyMonkey-1400x757.png Outil de satisfaction de la clientèle SurveyMonkey /$$$img/

Via SurveyMonkey SurveyMonkey, l'un des plus grands noms parmi les outils de rétroaction, offre une plateforme permettant de créer et de distribuer des sondages personnalisés. Bien qu'il existe de nombreux outils de rétroaction très bien évalués, SurveyMonkey offre une plate-forme permettant de créer et de distribuer des enquêtes personnalisées Alternatives à SurveyMonkey surveyMonkey reste l'un des meilleurs outils de retour d'information sur le marché.

Il propose un tableau de modèles et d'options de personnalisation pour aider les organisations à recueillir efficacement les commentaires de leurs clients. Vous pouvez intégrer le widget de sondage sur les sites Web pour faciliter la collecte des commentaires des utilisateurs et utiliser le score de promoteur net pour évaluer la fidélité et la satisfaction des clients.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Prise en charge d'un large intervalle de cas d'utilisation

S'intègre à plus de 100 applications

Permet de créer et de personnaliser facilement des formulaires

Vous aide à créer de meilleurs sondages grâce à l'IA intégrée

Limites de SurveyMonkey

Forfait Free limité

Les limites de réponse sont faibles

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Prix de SurveyMonkey

Individuel : 39 $/mois

Teams : 25 $/mois par utilisateur

Premier : 75 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (18k+ évaluations)

Capterra : 4.6/5 (9,500+ commentaires)

Essayez un excellent outil de feedback client comme ClickUp

Nous venons de voir plusieurs outils d'évaluation de la satisfaction des clients. Beaucoup d'entre eux ont des objectifs uniques, et il est logique de combiner ceux qui attirent le plus votre attention.

Pour une solution robuste, ClickUp va au-delà des seuls outils de feedback client, en fournissant un système d'assistance client achevé. S'inscrire aujourd'hui et recueillez les commentaires des utilisateurs, créez des bases de connaissances et gérez les projets liés aux commentaires, le tout en un seul endroit avec ClickUp. ✨