10 meilleures alternatives à Lattice pour une meilleure gestion des performances en 2024

Lattice, la populaire plateforme de gestion des talents, est un logiciel RH très respecté. Toutefois, son coût, ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et son approche axée sur les données ne conviennent pas nécessairement à toutes les équipes RH.

Dans cet article, nous vous aiderons à découvrir 10 des meilleures alternatives à Lattice pour vous aider à mieux gérer vos talents gérer la performance des employés en 2024.

Qu'est-ce que Lattice ? Qu'est-ce que la gestion des performances ?

Lattice est un logiciel de gestion de la performance Logiciel RH conçus pour améliorer la performance, l'engagement et la satisfaction des employés grâce à des outils conviviaux et des fonctionnalités qui permettent aux équipes RH de :

D'effectuer des évaluations de performance

De définir des objectifs et d'en assurer le suivi

Appliquer les objectifs des ressources humaines et les résultats clés (OKR)

Recueillir des informations en retour

Reconnaître les réalisations des employés

Réaliser des sondages auprès des équipes

Examiner l'analyse des performances et du retour d'information

Mon travail est de considérer la gestion des performances comme la manière dont les entreprises aident leurs employés à faire leur meilleur travail. Il ne s'agit pas seulement d'une discussion annuelle au cours de laquelle vous recevez des informations sur la façon dont vous vous êtes terminé. Il s'agit d'une discussion permanente.

La gestion des performances consiste à aider chacun à faire de son mieux et à évoluer dans son rôle. C'est une voie à double sens, qui profite à la fois à l'employé et à l'entreprise.

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative au treillis

Bien que Lattice soit une excellente plateforme de gestion des performances, elle ne convient pas forcément à tout le monde.

Lorsque vous recherchez des alternatives à Lattice, gardez les éléments suivants à l'esprit :

La plateforme est-elle conviviale et combien de temps faudra-t-il pour apprendre à l'utiliser de manière efficace ?

Est-elle suffisamment flexible pour répondre aux besoins de votre département RH ?

Est-elle personnalisable ?

À fait-elle des analyses conviviales ?

Peut-il s'intégrer à vos autres systèmes RH ?

La sécurité est-elle suffisante pour protéger les dossiers confidentiels de vos employés ?

10 Meilleures alternatives à Lattice en 2024

Voici 10 options fantastiques pour les logiciels de gestion de la performance des employés lorsque vous cherchez à passer à une alternative Lattice.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution complète de logiciel de gestion de projet avec une large sélection d'outils et de fonctionnalités pour aider les équipes RH à développer une meilleure gestion des performances.

La plateforme de gestion de projet ClickUp fournit des modèles tels que le Modèle de plan de développement des employés ClickUp qui peut être utilisé pour suivre les objectifs et la progression du développement de l'employé ou le modèle de plan de développement de l'employé de ClickUp Modèle ClickUp pour les RH et le recrutement pour gérer toutes les phases de votre processus d'embauche.

En fait, ClickUp propose toute une série de modèles de ressources humaines des outils pour aider les organisations à gérer leurs processus RH de manière plus efficace et efficiente.

En outre, les automatisations ClickUp peuvent aider les équipes RH à gagner un temps considérable tout en améliorant l'efficacité en automatisant des tâches telles que :

L'envoi de rappels pour des évènements ou des échéances à venir

Générer des rapports sur les performances des employés

La planification d'entretiens

L'intégration des nouveaux employés

Traitement de la paie

Gestion des demandes de congés et d'absences

En automatisant ces tâches, les équipes RH peuvent gagner du temps et faire de la place pour d'autres choses, y compris des initiatives plus stratégiques.

Dans l'ensemble, ClickUp est une solution de gestion des performances puissante qui peut être utilisée pour améliorer de manière significative votre processus de gestion des performances des employés.

L'intervalle de fonctionnalités et de ressources de la plateforme en fait une bonne alternative à Lattice pour presque toutes les tailles d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

SuperbeOutils d'IA pour aider à rédiger de meilleures lettres, évaluations, e-mails, etc

Excellentes options de personnalisation pour adapter la plateforme aux besoins de votre équipe

Installation facile des automatisations pour rationaliser et automatiser les tâches répétitives

Tableaux de bord ClickUp sont des environnements de travail personnalisables qui peuvent être utilisés pour suivre, visualiser et partager des données

Documents ClickUp est un logiciel de gestion des documents basé sur le cloudcollaboration documentaire basée sur le cloud qui permet aux équipes de créer, générer, modifier et partager des documents en temps réel

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est raide en raison des nombreuses options disponibles

Le programme peut parfois être lent en raison de la quantité d'informations qu'il traite

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI: $5 addon à tout forfait payant

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,796+ commentaires)

2. BambooHR

via BambooHR BambooHR est connu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités personnalisables. Il est particulièrement apprécié par les entreprises qui recherchent une plateforme RH intuitive capable de s'adapter à l'évolution de leurs besoins en ressources humaines.

Cette solution est conçue principalement pour les petites et moyennes entreprises. Elle fournit aux professionnels des ressources humaines des outils leur permettant d'exécuter plus efficacement une variété de tâches et de gérer diverses activités RH de manière centralisée.

Elle s'intègre également parfaitement à de nombreux systèmes de paie différents, ce qui constitue un avantage majeur pour les professionnels des ressources humaines qui ont du mal à passer d'un logiciel à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Interface intuitive et bien organisée

Plateforme logicielle RH très abordable, surtout si on la compare à d'autres marques de premier plan

De nombreux utilisateurs font l'éloge de son service client, y compris son assistance téléphonique et par e-mail 24/7

Limites de BambooHR

Par rapport à certaines autres plateformes, ses intégrations peuvent sembler limitées

À ne pas faire de solution native de gestion des avantages sociaux

Profils de personnalisation limités, par exemple en ce qui concerne le genre et les pronoms

Prix de BambooHR

Les essentiels : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Avantage : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.4/5 (1 560+ commentaires)

: 4.4/5 (1 560+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 573+ commentaires)

3. Leapsome

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/62062ede7b745a5995790ef1\_Bamboo-Marketplace-Review-Analytics-1400x823.webp Tableau de bord Leapsome /$$$img/

via Leapsome Si vous êtes à la recherche d'un outil qui assiste un lieu de travail prospère, jetez un coup d'œil à Leapsome !

Cette plateforme de développement des employés basée sur le cloud aide non seulement à paramétrer les évaluations des performances et les OKR, mais aussi à programmer des réunions individuelles et à envoyer des sondages aux employés.

Elle facilite également les réunions individuelles plus productives entre les employés et les responsables grâce à un paramètre d'agenda guidé et à des points de discussion intégrés.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Les évaluations des performances et le processus d'évaluation des performances à 360 degrés permettent d'obtenir des informations de sources multiples

Une fois formés, les utilisateurs trouvent la plateforme facile à utiliser

Très bien évaluée par les évaluateurs de G2 et Capterra

Les limites de Leapsome

Peut s'accompagner d'une courbe d'apprentissage en raison de la complexité de la plateforme

Moins d'options de personnalisation que ce que recherchent certains responsables RH

Prix de Leapsome

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Leapsome

G2 : 4.8/5 (1 280+ commentaires)

: 4.8/5 (1 280+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (58+ commentaires)

4. Meilleures œuvres

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/betterworks-integrated\_krs-1400x798.png Tableau de bord Betterworks /$$$img/

via Meilleures œuvres Betterworks est une plateforme de gestion des performances qui s'efforce d'aider les équipes à améliorer l'engagement des employés tout en stimulant l'efficacité et l'impact au niveau managérial.

Il s'agit d'une solution légère pour les entreprises de toute taille qui cherchent à suivre en permanence les performances et l'engagement des employés afin d'accroître la fidélisation.

Betterworks fournit des outils pour aider les équipes RH à générer et à suivre des processus tels que les check-ins, la reconnaissance des employés, le feedback et l'engagement des employés

Meilleures fonctionnalités de Betterworks

Excellentes fonctionnalités de suivi des objectifs

Fournit une grande variété de fonctionnalités

Les évaluateurs apprécient son interface conviviale

Les limites de Betterworks

Personnalisations limitées pour les participants aux sondages

Il peut être difficile de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe RH l'utilise de manière cohérente

Peut être bogué et lent par moments

Prix de Betterworks

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (187+ commentaires)

: 4.3/5 (187+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (19+ commentaires)

5. 15Five

via 15Cinq La plateforme de gestion de la performance 15Five aide les équipes RH à atteindre leurs objectifs grâce à des contrôles réguliers, des retours d'information et la définition de paramètres. Les évaluateurs ne tarissent pas d'éloges sur sa capacité à favoriser la croissance et la communication sur le lieu de travail.

Les meilleures fonctionnalités de 15Five

Encourage les équipes à se rencontrer régulièrement pour discuter de leurs objectifs et de leur progression

Teams permet aux membres de l'équipe de donner et de recevoir facilement un retour d'information, de manière formelle ou informelle

Aide les équipes à fixer des objectifs et à en assurer le suivi, ainsi que des OKR

15Cinq limites

Peut être une plateforme complexe à utiliser

Pas aussi personnalisable que certains de ses concurrents

Pas d'options d'escalade des tickets d'aide en cas d'urgence

Prix de 15Five

Engage : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Perform : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Total Plateforme : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Transformer : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (1 759+ commentaires)

: 4.6/5 (1 759+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (881+ commentaires)

6. Jour ouvrable

via Jour ouvrable Workday aide les équipes RH à gérer toutes les étapes de l'expérience des employés, notamment le recrutement, la gestion et la paie.

Sa plateforme alimentée par l'IA et l'apprentissage automatique permet d'accroître l'efficacité et l'engagement à chaque étape du cycle de vie des employés.

Qu'il s'agisse de recueillir les commentaires des employés, de consulter des analyses augmentées, d'utiliser des automatisations pour réduire votre charge de travail ou de créer des plans de rémunération, l'objectif de Workday est de faire de chaque étape du parcours une réussite.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Navigation aisée grâce à une interface conviviale

Basé sur le cloud, accessible de n'importe où

Capable d'assister les petites et grandes entreprises

Limites de Workday

A la réputation d'être l'un des systèmes de gestion des ressources humaines les plus chers du marché

Ce système complexe peut parfois prendre beaucoup de temps pour effectuer des modifications, trouver certains documents et en générer d'autres

Ses configurations peuvent faire peser une lourde charge sur les administrateurs du système

Prix de Workday

Contact pour les prix

G2 : 4.0/5 (1 264+ avis)

: 4.0/5 (1 264+ avis) Capterra : 4.4/5 (1,260+ commentaires)

7. Reflektive

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/reflektive\_hompage\_image-1.png Tableau de bord Reflektive /$$img/

via Reflektive Si vous êtes responsable des ressources humaines d'une PME, vous pouvez vous intéresser au logiciel de gestion des performances Reflektive. Sa plateforme se concentre sur le retour d'information des employés, la responsabilisation et le coaching.

Reflektive permet aux membres de l'équipe de partager facilement leurs commentaires et aide les équipes à fixer des objectifs et à en assurer le suivi, ainsi que des OKR.

Les équipes peuvent se reconnaître mutuellement pour leurs réalisations et garder un œil sur les analyses internes concernant leurs performances.

Reflektive offre également une variété d'autres fonctionnalités, notamment des sondages et des outils de coaching.

Les meilleures fonctionnalités de Reflektive

Performant et en croissance continue

Permet aux employés de reconnaître plus facilement les réalisations des uns et des autres

Le personnel des ressources humaines apprécie la rationalisation de la gestion des performances

Les limites de Reflektive

Certains utilisateurs trouvent le flux de travail difficile à utiliser

Les évaluateurs se plaignent de l'intégration avec Outlook

Modèles préremplis limités

Prix de Reflektive

Contact pour les prix

G2 : 4.2/5 (429+ commentaires)

: 4.2/5 (429+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (20+ commentaires)

8. Profit.co

via Profit.co Profit.co est un Logiciel OKR qui aide les équipes à définir, suivre et atteindre leurs objectifs.

Les utilisateurs peuvent définir, suivre et gérer leurs objectifs et résultats clés à différents niveaux de l'organisation, de l'ensemble de l'entreprise aux membres individuels de l'équipe. La plateforme offre des fonctionnalités de collaboration entre les équipes, telles que des check-ins, des mises à jour et des mécanismes de retour d'information.

L'un des principaux avantages des OKR est leur capacité à aligner les équipes. Profit.co met l'accent sur ce point grâce à des fonctionnalités qui permettent à chacun de voir comment ses objectifs s'intègrent dans le tableau d'ensemble.

Pour aider les équipes à démarrer, Profit.co fournit des modèles d'OKR spécifiques à chaque secteur d'activité.

Les meilleures fonctionnalités de Profit.co

Onboarding facile et interface utilisateur intuitive

La version gratuite offre une expérience robuste et riche en fonctionnalités

À fait un excellent travail de gestion des objectifs et des OKRs

Limites de Profit.co

Peut sembler trop compliqué au début

Nécessite un peu de formation en raison du nombre impressionnant de fonctionnalités et d'options

Prix de Profit.co

Lancement : Free

: Free Croissance : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.8/5 (164+ commentaires)

9. OfficeVibe

via OfficeVibe La plateforme d'engagement des employés OfficeVibe by Workleap aide les équipes à créer un environnement de travail positif et productif.

La plateforme d'expérience employé offre une belle sélection d'outils et de fonctionnalités pour aider votre équipe RH à augmenter la positivité et la productivité de votre environnement de travail.

Avec OfficeVibe, vous pouvez envoyer régulièrement des sondages de pouls aux employés pour évaluer leur satisfaction à l'égard de l'environnement de travail. Le logiciel permet également aux employés de donner et de recevoir facilement un retour d'information, de manière formelle ou informelle

Les équipes ont la possibilité de se reconnaître mutuellement pour leurs réalisations, et les managers d'équipe disposent des analyses internes dont ils ont besoin pour suivre l'engagement des employés.

OfficeVibe est utilisé par des équipes de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités d'OfficeVibe

Une équipe de service client rapide, efficace et appréciée

Rarement besoin de contacter l'assistance

Plus abordable que des programmes similaires

Limites d'OfficeVibe

Personnalisations et analyses limitées

L'intégration de Slack peut s'avérer difficile

Certains utilisateurs disent qu'il y a une installation initiale difficile pour les e-mails du personnel

Prix d'OfficeVibe

Free

Essentiel : 3,50 $/mois par utilisateur

: 3,50 $/mois par utilisateur Pro : 5$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (700+ commentaires)

: 4.3/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (51+ commentaires)

10. Culture Amp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/media\_16ebe0a68f3c71e103702aa2cfd02aa0df190bb5.png Tableau de bord de Culture Amp /$$img/

via Culture Amp Culture Amp propose une plateforme axée sur le feedback et l'analyse des employés. Sur la base du retour d'information recueilli, la plateforme offre des informations et des recommandations exploitables pour traiter les sujets de préoccupation.

La plateforme est conçue pour aider les entreprises à comprendre, mesurer et améliorer l'engagement, l'expérience et l'efficacité des employés. À faire, les organisations peuvent créer une meilleure culture de travail et favoriser des résultats positifs pour l'entreprise.

Culture Amp peut s'intégrer à d'autres outils de RH et de productivité, ce qui facilite l'intégration de ses fonctions dans les flux de travail existants.

Les entreprises peuvent même comparer leurs résultats avec des références sectorielles pour comprendre où elles se situent par rapport à leurs pairs.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Une interface utilisateur soignée et épurée

Capacité exceptionnelle à suivre les évaluations et les réflexions de manière transparente

Capacités de suivi plus complètes que celles de la plupart de ses concurrents

Limites de Culture Amp

Fonctionnalités d'exportation limitées pour les enregistrements de performances

Les filtres de rapports pourraient être améliorés

Manque de paramètres personnalisables pour les notifications

Prix de Culture Amp

Engage : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Performance : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Développer : Contactez-nous pour une offre de prix

G2 : 4.6/5 (677+ commentaires)

: 4.6/5 (677+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (106+ commentaires)

Une meilleure gestion de la performance pour les équipes RH en 2024

Dans cet article, nous avons discuté des 10 meilleures alternatives à Lattice pour une meilleure gestion de la performance en 2024. Ces alternatives offrent un large intervalle de prix, de fonctionnalités et d'outils, et vous êtes sûr de trouver celle qui correspond parfaitement aux besoins de votre entreprise !

Vous pouvez également trouver une variété de.. modèles gratuits pour les RH , modèles de forfaits 30-60-90 jours , logiciel de planification des tâches et d'autres ressources sur ClickUp.

En outre, vous pouvez consulter cet article sur OKRs vs. KPIs cet article sur Outils d'IA ou celui-ci sur la gestion du travail collaboratif .

Vous êtes à la recherche d'une plateforme RH puissante pour améliorer la performance de vos équipes ?

ClickUp offre aux équipes RH les fonctionnalités, les outils et les modèles dont vous avez besoin pour fixer des objectifs, suivre les progrès et fournir un retour d'information, le tout en un seul endroit. De plus, il est facile à utiliser et abordable.

et voyez comment il peut vous aider à améliorer les performances de votre équipe !