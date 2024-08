10 Meilleures alternatives et concurrents de Kanbanize en 2024

Les tableaux Kanban offrent aux équipes de tout type un moyen utile de gérer les projets et les capacités. Si vous êtes déjà un utilisateur de Kanbanize, vous connaissez bien la puissance et l'efficacité de cette approche inspirée de l'Agile pour gestion des tâches .

Ce que vous vous demandez peut-être, c'est s'il existe une meilleure alternative à cet outil SaaS populaire basé sur le cloud. Que vous soyez un utilisateur actuel ou que vous exploriez simplement vos options, nous pensons qu'il existe un meilleur choix de gestion de projet pour les fans du tableau Kanban en 2024.

Lisez la suite pour découvrir les meilleures alternatives de Kanbanize, afin que vous puissiez trouver le match idéal pour vos besoins de planification de tâches et de projets. ✅

Kanbanize est un outil conçu pour les équipes utilisant des Les principes de la gestion de projet agile le tableau Kanban permet de rationaliser les flux de travail, d'organiser les tâches et de se concentrer sur les tâches prioritaires.

Les tableaux Kanban eux-mêmes sont un moyen utile de visualiser les tâches en progression, afin de savoir sur quoi travailler, ce qui devient un obstacle et ce qui est déjà achevé. Les tableaux Kanban transforment votre liste traditionnelle de tâches ou d'À faire en un aperçu très visuel.

Via Kanbanize Cette méthode agile populaire outil de gestion de projet est achevé avec des sections, des tâches, des assignés, des drapeaux de priorité et d'autres fonctionnalités qui rendent l'organisation et l'achèvement des tâches plus efficaces.

Les utilisateurs de Kanbanize bénéficient non seulement de tableaux Kanban, mais aussi d'un intervalle d'autres fonctionnalités, notamment la gestion du flux de travail, les échéanciers et les tableaux de bord de rapports. Un outil doté d'un système de tableaux Kanban facile à utiliser est un must-have pour quiconque cherche une alternative à Kanbanize.

Mais ces autres fonctionnalités jouent également un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer quel outil de gestion de projets vous convient le mieux.

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Kanbanize

Kanbanize offre beaucoup aux utilisateurs qui cherchent à organiser leurs flux de travail avec des Tableaux Kanban, mais ce n'est pas le seul outil avec cette fonction. Il existe un très large intervalle d'alternatives à Kanbanize. Il vous suffit d'en trouver une qui corresponde à vos besoins.

Lorsque vous cherchez des alternatives à Kanbanize, prenez en compte les éléments suivants :

Fonctionnalités: L'application fait-elle appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin ?

L'application fait-elle appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin ? L'expérience utilisateur: L'outil logiciel Kanban est-il facile à utiliser et à naviguer ? Pouvez-vous embarquer toute votre équipe avec succès ? L'interface utilisateur est-elle intuitive et conviviale ?

L'outil logiciel Kanban est-il facile à utiliser et à naviguer ? Pouvez-vous embarquer toute votre équipe avec succès ? L'interface utilisateur est-elle intuitive et conviviale ? Intégrations : L'application peut-elle s'intégrer au reste de vos outils logiciels, y compris les outils de collaboration comme Slack ? Pourrait-elle remplacer certains d'entre eux ?

L'application peut-elle s'intégrer au reste de vos outils logiciels, y compris les outils de collaboration comme Slack ? Pourrait-elle remplacer certains d'entre eux ? Lecture seule: Puis-je utiliser uniquement la vue Tableau Kanban ? Existe-t-il d'autres types de vues, comme les diagrammes Gantt ou une vue Calendrier ?

Puis-je utiliser uniquement la vue Tableau Kanban ? Existe-t-il d'autres types de vues, comme les diagrammes Gantt ou une vue Calendrier ? Tarification : L'outil est-il abordable ? Y a-t-il un abonnement mensuel ou annuel ?

Que vous ayez besoin d'un outil pour organiser votre Équipe Teams ou souhaitez utiliser les Tableaux Kanban pour vous aider à visualiser votre liste personnelle de tâches, il existe une alternative à Kanbanize qui fera ce que vous voulez qu'elle fasse.

Utilisez ces critères pour vous aider à déterminer exactement ce dont vous avez besoin et quelle est la meilleure application pour vous.

Les 10 meilleures alternatives à Kanbanize en 2024

Tant d'outils logiciels prétendent offrir des tableaux Kanban étonnants qui vous aideront à rationaliser vos flux de travail et à organiser les projets et les ressources plus efficacement. Seuls certains d'entre eux sont à la hauteur de l'engouement qu'ils suscitent.

Découvrez les 10 meilleures alternatives à Kanbanize à essayer en 2024.

Regroupez les tâches de votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage du tableau de ClickUp

ClickUp est bien connu en tant que plateforme de productivité et de gestion de projet, et cet objectif est élégamment démontré dans son approche des tableaux Kanban.

La vue Tableau de ClickUp Tableaux Kanban offrent aux équipes un aperçu très visuel des tâches en cours, des obstacles et des tâches achevées. Utilisez le système de tableau pour glisser-déposer des tâches d'une colonne à l'autre, trier et filtrer pour afficher les tâches, et organiser la charge de travail de votre équipe grâce à un système Kanban entièrement personnalisable.

Organisez les colonnes en fonction de votre méthode de travail préférée et regroupez les tâches par statut, assigné, priorité, etc. Obtenez un aperçu de chaque Tableau dont vous êtes responsable en un seul endroit pour suivre votre progression et vos responsabilités d'un projet à l'autre.

Utilisez des statuts personnalisés pour personnaliser votre expérience et créer un Tableau utile pour tout ce qui concerne les sprints ou les processus à plusieurs étapes.

ClickUp ne se contente pas d'offrir un logiciel gratuit de tableau Kanban mais il peut aussi devenir le moteur de votre projet Équipe agile . Gérez vos feuilles de route produit, vos backlogs, vos sprints, votre design UX, et plus encore Flux de travail agiles en un seul endroit. Montez des tableaux de bord pour surveiller le délai de production, la vélocité et d'autres informations sur le travail de votre équipe. 🌻

ClickUp meilleures fonctionnalités

Construiremodèles de flux de travail et gérer la capacité avec des Tableaux Kanban hautement personnalisables

Voir chaque Tableau en même temps dans ClickUp

Filtrez les tâches et placez les favoris dans les affichages filtrés pour faciliter l'utilisation

Créer et mettre à jour des statuts personnalisés pour les flux de travail

Glissez-déposez les tâches entre les colonnes pour modifier rapidement les priorités

Inspirez-vous deExemples de tableaux Kanban etModèles de tableaux Kanban* Apporter des modifications à plusieurs tâches à la fois

Gagnez du temps sur la planification et la documentation Agile avecClickUp AI Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver la variété des fonctionnalités de ClickUp écrasante au début

ClickUp AI offre des fonctions utiles pour les équipes IA, mais il en est encore à ses premières étapes de développement et d'autres fonctionnalités sont à venir

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (8,800+ reviews)

4.7/5 (8,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Monday.com

via MondayMonday se décrit comme un "Work OS", et ses tableaux Kanban intégrés offrent aux utilisateurs une alternative à Kanbanize. Les utilisateurs peuvent utiliser les tableaux Kanban pour gérer des initiatives et des projets, organiser des processus et centraliser les communications au sein de l'équipe. 🖊️

Grâce à la collaboration sur les projets et à la outils de gestion des ressources pour aider les équipes à mieux travailler ensemble, Monday est une option solide à considérer parmi les meilleures alternatives à Kanbanize.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Déplacez automatiquement les tâches d'un Tableau à l'autre, sur plusieurs projets

Recevez des notifications et suivez les tâches pour savoir quand tout est achevé ou en retard

Utilisez les modèles intégrés pour commencer à créer vos tableaux Kanban

Personnalisez l'apparence de vos tableaux Kanban pour gérer l'attribution des tâches et suivre la progression comme vous l'entendez

Les limites de Monday

Selon certains utilisateurs, les possibilités de personnalisation des tableaux Kanban sont plus limitées que dans d'autres domaines du logiciel

Certains utilisateurs signalent que la façon dont Monday organise actuellement les sous-tâches dans les checklists en fonction de leur statut pourrait être améliorée

Prix de Monday

Free

Basic: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,600+ reviews)

4.7/5 (8,600+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,200+ reviews)

3. nTask

via nTâche nTask est une logiciel de gestion de projet que vous pouvez utiliser pour forfaiter, organiser et suivre des projets. La plateforme comprend des tableaux Kanban conçus pour faciliter la gestion des flux de travail par les utilisateurs et accroître la transparence sur les projets. 🔒

nTask meilleures fonctionnalités

Liez des projets, assignez des tâches et suivez votre temps

Envoyez automatiquement des e-mails pour créer de nouvelles tâches dans vos Tableaux Kanban

Paramètrez les assignés et gérez les discussions en un seul endroit

Personnalisez vos tableaux Kanban avec des couleurs de statut et des images d'arrière-plan

nTask limitations

Certains utilisateurs signalent que l'interface n'est pas aussi intuitive que celle d'autres concurrents dans cet espace

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs, selon certains évaluateurs

Prix de nTask

Premium: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Business: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

4. Wrike

via WrikeWrike est une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à rationaliser leurs processus et flux de travail en un seul endroit. La plateforme comprend leur version des tableaux Kanban pour les tâches suivantes La gestion de projet agile . Les tableaux Kanban de Wrike sont conçus pour aider les équipes à rester concentrées, à réduire les vérifications et à rationaliser les files d'attente des tâches. 💬

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Attribution automatique des tâches à l'aide de formulaires de demande

Affichez l'historique complet d'une tâche simplement en cliquant dessus

Utilisez des statuts personnalisés pour personnaliser vos Tableaux Kanban

Utilisez des modèles intégrés pour commencer avec votre premier Tableau

Les limites de Wrike

Les utilisateurs qui recherchent une gestion des dépendances pourraient trouver l'approche de Wrike plus limitée que celle d'autres outils de gestion de projet

Certains utilisateurs suggèrent que d'autres outils ont des fonctionnalités d'automatisation plus avancées

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,300+ reviews)

5. Adobe Workfront

via Adobe WorkfrontAdobe Workfront est un outil de gestion du travail conçu pour aider les utilisateurs à ne pas s'occuper de leur boîte de réception et à se concentrer sur leur productivité. Cet outil comprend une fonctionnalité de tableau Kanban qui permet d'améliorer la productivité des utilisateurs Teams agiles pour travailler ensemble, visualiser les tâches et atteindre les cibles. 🎯

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Workfront

Personnalisez vos tableaux Kanban et vos cartes avec des noms et des champs de statut personnalisés

Ajoutez automatiquement des histoires à partir de votre carnet de travail

Déterminez la durée d'affichage des cartes sur votre tableau Kanban, afin que les tâches achevées soient automatiquement supprimées

Configurez vos limites de travail en cours pour contrôler la quantité de travail sur laquelle votre équipe se concentre

Limites d'Adobe Workfront

Selon certains utilisateurs, la courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs non techniques

Les notifications peuvent devenir envahissantes, à moins que vous ne les modifiiez individuellement, selon certains évaluateurs

Prix d'Adobe Workfront

Select: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Prime: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Ultimate: Contacter pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.1/5 (900+ avis)

4.1/5 (900+ avis) Capterra: 4.4/5 (1,300+ reviews)

6. Jira

via JiraJira est l'outil de gestion de projet le plus évalué Outil agile pour les équipes de développement de logiciels, il comprend donc naturellement une fonctionnalité robuste de tableau Kanban. Les équipes peuvent utiliser les tableaux Kanban ou Scrum de Jira pour visualiser leurs flux de travail, maximiser l'efficacité et gérer les blocages avant qu'ils ne deviennent un problème. 🛑

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Obtenir un aperçu d'un projet et identifier les tâches qui nécessitent une attention particulière

Montez les tâches en cours d'achevé et limitez les tâches en progression

Identifier rapidement la catégorie et l'importance d'une tâche, ainsi que la personne à laquelle elle est affectée

Utiliser les fonctions de JiraModèles agiles pour commencer ; personnalisez-les ensuite en fonction des besoins de votre équipe

Limites de Jira

Jira est conçu pour les équipes de développement de logiciels, les équipes d'autres départements peuvent donc trouver que certaines fonctionnalités ne sont pas pertinentes

Certains utilisateurs souhaiteraient que l'affichage des sous-tâches soit plus pratique à utiliser et à comprendre

Prix de Jira

Free

Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,500+ reviews)

4.3/5 (5,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,300+ reviews)

7. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards\_2x-1400x873.png Capture d'écran de l'affichage du tableau Kanban de Trello /$$img/

via TrelloTrello est un outil de gestion de projet qui s'appuie sur le principe du Tableau Kanban. Les Teams peuvent utiliser Trello pour organiser les tâches, les membres de l'équipe et les applications en un seul endroit. Trello offre une introduction simplifiée aux tableaux Kanban, ce qui en fait un choix populaire pour ceux qui découvrent le concept. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez des tableaux Kanban pour organiser vos idées, vos projets, vos listes et vos programmes

Personnalisez vos cartes pour qu'elles contiennent toutes les informations, fichiers et liens pertinents

Organisez les tâches en tableaux pour créer une liste de choses à faire plus efficace

Assignez des tâches aux membres de l'équipe et visualisez leur progression

Les limites de Trello

Certains utilisateurs peuvent trouver que les fonctionnalités minimales de rapports et d'analyse de Trello constituent une limite

Le déplacement des tâches entre les tableaux peut s'avérer délicat si vous utilisez l'application mobile, selon certains évaluateurs

Prix de Trello

Free

Standard: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise: À partir de 17,50 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (13,300+ reviews)

4.4/5 (13,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,800+ commentaires)

8. Outil Kanban

via Outil Kanban Kanban Tool est un système de gestion de projet Kanban dédié. Il comprend non seulement des tableaux Kanban, mais aussi un suivi du temps intégré, conçu pour aider les équipes à travailler plus efficacement ensemble. Les tableaux de Kanban Tool encouragent le management visuel, la collaboration entre les équipes et les mises à jour en temps réel. 🙌

Meilleures fonctionnalités de Kanban Tool

Visualisez les tâches de manière plus efficace grâce à des tableaux personnalisables

Obtenez un aperçu du statut actuel du travail afin de prioriser les tâches

Collaborer avec les membres de l'équipe et les clients en temps réel

Obtenez des informations sur votre travail grâce aux indicateurs et aux analyses intégrés

Limites de l'outil Kanban

Certains utilisateurs signalent que l'interface et l'expérience utilisateur semblent plus datées que d'autres outils de gestion de projet de cette liste

Il est difficile de voir les dépendances d'une tâche à partir de l'affichage principal, selon certains évaluateurs

Prix de l'outil Kanban

Free

Teams: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Enterprise: 11$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

9. Tableau de bord

via Tableau de bord Kanboard est une approche très minimaliste des tableaux Kanban. Cet outil de gestion de projet agile open-source est gratuit et donne aux utilisateurs sensibles à la technologie la possibilité de construire et d'héberger leur propre système Kanban à partir de zéro. Le logiciel permet aux utilisateurs de visualiser les tâches, de les faire glisser et de personnaliser l'aspect du tableau. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Kanboard

Gérer les tâches de manière simple et minimaliste

Restez concentré sur les listes de choses à faire et les tâches à venir sans être distrait

Faites glisser les tâches d'une colonne à l'autre pour mettre à jour votre Tableau

Mettez automatiquement en évidence le moment où votre travail en cours a atteint sa capacité, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'achèvement des tâches

Limites de Kanboard

Kanboard exige des utilisateurs qu'ils sachent comment installer, héberger et maintenir leur propre logiciel ; il convient donc mieux aux utilisateurs experts

Certains utilisateurs peuvent trouver le style et la simplicité de Kanboard rebutants par rapport à d'autres solutions de gestion de projet très visuelles

Prix de Kanboard

**Gratuit

G2: 2.5/5 (1 commentaire)

2.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4/5 (4+ commentaires)

10. Asana

via AsanaAsana est un outil de gestion de projet qui inclut des tableaux Kanban dans son paramètre. Les tableaux Kanban d'Asana favorisent la collaboration et la transparence au sein de l'équipe. Les utilisateurs peuvent organiser les tâches, travailler de manière Agile et identifier les blocages avant qu'ils ne deviennent de véritables problèmes. 📝

Asana dispose d'autres fonctionnalités permettant de suivre facilement la progression de plusieurs tâches. En tant qu'outil de collaboration, Asana fait bien avec les mentions et les notifications dans les tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Rationalisez la gestion des tâches grâce à un système de glisser-déposer facile

Libellez les colonnes pour les faire correspondre exactement à votre flux de travail

Personnalisez votre colonne de travail en cours pour n'afficher qu'un certain nombre de tâches afin que votre équipe puisse se concentrer sur la réalisation de certaines tâches avant d'en commencer de nouvelles

Rendez la gestion des tâches routinières plus efficace grâce à l'automatisation intégrée

les limites d'Asana :

L'organisation des sous-tâches et des projets par étiquette dans un seul affichage peut s'avérer difficile, selon certains évaluateurs

Certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité de tableau Kanban moins intuitive que d'autres alternatives à Kanbanize

Prix d'Asana

Free

Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: 24,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (9,400+ reviews)

4.3/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12,100+ reviews)

Trouver la meilleure alternative à Kanbanize pour vous

Kanbanize n'est pas le seul outil de tableau Kanban existant. Il existe des centaines d'outils de gestion de projet que vous pourriez utiliser pour recréer une expérience similaire, mais nous avons partagé avec vous ici les meilleurs d'entre eux.

Considérez ces options, déterminez celle qui vous convient le mieux et choisissez l'alternative à Kanbanize qui répond à vos besoins.

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui fait des tableaux Kanban et bien plus encore, essayez ClickUp gratuitement . ClickUp vous offre non seulement une approche robuste et pleine de fonctionnalités des tableaux Kanban et de la gestion de projet.

ClickUp peut également devenir l'ensemble de votre lieu de travail numérique et de votre outil de collaboration pour la productivité, le suivi du temps, les diagrammes de Gantt, et bien plus encore. ✨