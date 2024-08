Les 10 meilleurs outils logiciels PRINCE2 pour la gestion de projet en 2024

Il existe de nombreuses approches bien documentées pour une gestion de projet réussie, et l'une des plus populaires est la suivante les méthodologies de gestion de projet est celle des projets en environnement contrôlé, ou PRINCE2. Cette approche basée sur les processus consiste à diviser votre projet en phases bien définies et contrôlables, tout en mettant l'accent sur l'organisation.

C'est pourquoi les outils de gestion de projet qui vous permettent de rester organisé et de gérer chaque phase sont essentiels à la réussite de la mise en œuvre de la méthodologie PRINCE2.

Heureusement, il existe des plateformes logicielles PRINCE2 pour cela. Cependant, tous les outils et toutes les plateformes PRINCE2 ne se valent pas, et vous devez savoir quelles fonctionnalités logicielles vous devez rechercher pour trouver le meilleur logiciel PRINCE2 pour vos besoins en matière de gestion de projet.

Que sont les outils PRINCE2 ?

Les outils PRINCE2 sont spécialisés les logiciels de gestion de projet qui permettent aux gestionnaires de projet et à leurs équipes de mettre en œuvre les principes de PRINCE2 la stratégie de gestion de projet effectivement.

La méthode repose sur sept principes clés :

Maintenir une justification continue de l'entreprise avec des avantages, des coûts et des risques définis Appliquer les enseignements tirés des projets précédents afin d'améliorer les performances futures Définir clairement les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe du projet Planifier, surveiller et contrôler le projet étape par étape Faire remonter les problèmes à la hiérarchie, mais uniquement si l'équipe ne répond pas à des critères prédéfinis Se concentrer sur la gestion de la livraison du produit avec des exigences spécifiques et une portée de projet claire Adapter les méthodes PRINCE2 au projet spécifique et à son flux de travail

Le logiciel de projet PRINCE2 facilite ces sept étapes en fournissant un cadre de gestion de projet structuré dans lequel le manager d'équipe et tous les membres du projet peuvent collaborer. Ce cadre garantit un environnement contrôlé qui respecte les normes de gestion de projet PRINCE2.

Que faut-il rechercher dans les outils PRINCE2 ?

La méthodologie de gestion de projet PRINCE2 étant très spécifique, recherchez un outil qui s'intègre bien aux sept étapes de la méthodologie ou qui vous donne au moins la possibilité de le faire vous-même.

Voici quelques-unes des fonctions des outils de gestion de projet qui respectent les principes de PRINCE2 :

Alignement avec la méthodologie PRINCE2: L'outil doit intégrer les sept principes de PRINCE2, en veillant à ce que l'environnement du projet soit conforme à la méthodologie

L'outil doit intégrer les sept principes de PRINCE2, en veillant à ce que l'environnement du projet soit conforme à la méthodologie Interface conviviale: Les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe, dont les compétences techniques varient, utiliseront cet outil. Il doit être suffisamment facile à naviguer et à utiliser pour tous, et indiquer clairement quel rôle d'utilisateur est responsable de chaque partie du projet

Les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe, dont les compétences techniques varient, utiliseront cet outil. Il doit être suffisamment facile à naviguer et à utiliser pour tous, et indiquer clairement quel rôle d'utilisateur est responsable de chaque partie du projet **Personnalisation : l'environnement du projet sera différent pour chaque projet. Un outil qui s'adapte facilement au flux de travail de l'équipe sera utile, en particulier lorsqu'il s'agit de faire remonter les problèmes et de gérer la livraison des produits

Collaboration: Les membres du projet doivent pouvoir travailler ensemble en toute transparence. Le Tableau du projet doit permettre aux membres de l'équipe de voir leurs tâches et de communiquer efficacement, et aussi de reporter les apprentissages des projets précédents

Les membres du projet doivent pouvoir travailler ensemble en toute transparence. Le Tableau du projet doit permettre aux membres de l'équipe de voir leurs tâches et de communiquer efficacement, et aussi de reporter les apprentissages des projets précédents Rapports et analyses: PRINCE2 met l'accent sur la planification et le suivi à chaque étape, vous avez donc besoin d'un aperçu complet de la progression. L'outil doit générer des rapports pour faciliter cette tâche

PRINCE2 met l'accent sur la planification et le suivi à chaque étape, vous avez donc besoin d'un aperçu complet de la progression. L'outil doit générer des rapports pour faciliter cette tâche Intégrations: L'achèvement d'un projet complexe ne repose pas uniquement sur un logiciel de gestion de projet. Chaque outil de la pile doit s'intégrer au logiciel PRINCE2 pour que les données restent synchronisées

10 plateformes logicielles PRINCE2 les mieux évaluées pour la gestion de projet en 2024

Si vous êtes un professionnel de la gestion de projet à la recherche d'outils compatibles avec PRINCE2, les dix produits de cette liste vous aideront à affiner votre recherche.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel tout-en-un gestion de projet avec des fonctionnalités puissantes qui s'alignent sur l'ensemble du cadre PRINCE2. Un gestionnaire de projet peut créer des plans détaillés de le forfait du projet , fixer des jalons et gérer les dépendances en utilisant l'approche structurée préconisée par PRINCE2.

Collaboration et gestion des tâches les fonctionnalités de gestion des tâches permettent aux membres de l'équipe de définir leurs rôles tout en s'engageant sur les objectifs généraux et la progression du projet. Les tableaux de bord en temps réel vous permettent de suivre la progression de chacun grâce à des affichages personnalisables qui vous permettent d'affiner chaque étape de votre projet.

La fonction de suivi du temps permet de respecter le calendrier des projets et s'inscrit parfaitement dans le cadre de la gestion des étapes de PRINCE2. La planification permet également une affectation efficace du personnel, ce qui peut améliorer la gestion de la livraison des produits.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Dépendances et jalons pour gérer les étapes du projet

Rapports et analyses pour maintenir une justification continue de l'entreprise

Outils de documents puissants pour créer desl'initiation du projet la documentation

Statuts et flux de travail personnalisés pour un contrôle efficace des étapes

Diagrammes de Gantt et vues échéancier pour le forfait des projets

Limites de ClickUp

L'interface peut être déroutante au départ

Les applications mobiles ont des fonctionnalités réduites par rapport à la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. OpenProject

Via OpenProject Cette plateforme open-source et hautement personnalisable s'adresse aux équipes qui souhaitent intégrer une variété de méthodologies de gestion de projet. OpenProject travaille avec des projets classiques, agiles ou hybrides, y compris PRINCE2. Il met fortement l'accent sur la sécurité des données et, en tant que projet open-source, sur la transparence des logiciels. L'outil stocke les données du projet dans un environnement contrôlé, ce qui vous permet de décider avec qui partager les informations.

Les équipes de gestion de projet peuvent utiliser les outils Agile, Scrum et Kanban pour s'adapter à leur flux de travail préféré, et le Team Planner est un moyen utile d'assigner des tâches et d'organiser tout le monde.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenProject

Plate-forme open-source, personnalisable et extensible

Modèles et lots de travail PRINCE2 pour un meilleur respect du cadre de travail

Feuilles de route et échéanciers pour la planification et la visualisation des étapes du projet

Suivi et gestion des tâches intégrés

Collaboration en temps réel pour les documents texte et les réunions

Limites d'OpenProject

Installation initiale difficile

Interface utilisateur obsolète

Manque de fonctionnalités avancées que l'on retrouve dans d'autres outils de gestion de projet

Prix d'OpenProject

Free

Basic : 7,25 $/mois par utilisateur

Professionnel : 13,50 $/mois par utilisateur

Premium : 19,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 3.7/5 (22 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

3. Wrike

Via Wrike Cet outil de gestion de projet polyvalent vous aidera à rationaliser les processus de travail entre les différents services. L'objectif de Wrike est de centraliser le travail afin que vous puissiez superviser les tâches et garder les projets à jour livrables sur le suivi au fur et à mesure que vous le faites passer par les différentes phases de la méthode PRINCE2.

Wrike est doté d'un certain nombre de fonctionnalités d'automatisation, réduisant les tâches laborieuses et permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur la phase centrale du projet. Les fonctions de collaboration permettent à l'ensemble de l'équipe de rester sur la tâche et ensemble au fur et à mesure de la progression du projet. Des tableaux de bord et des flux de travail personnalisables permettent d'adapter facilement Wrike à un projet particulier.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Tableaux de bord et flux de travail personnalisables

Intégration avec un large tableau d'outils tiers

Diagrammes de Gantt pour une planification visuelle des projets

Collaboration en temps réel etmodification en cours des documents* Rapports et analyses détaillés

Les limites de Wrike

Interface encombrée avec de nombreuses fonctionnalités

La personnalisation peut nécessiter des forfaits plus élevés

Bugs occasionnels

Prix de Wrike

Free

Teams : $9.80/mois

Business : $24.80/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (3,400+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (2,400+ commentaires)

4. MindManager

Via MindManager MindManager est plus qu'un outil de gestion de projet ; c'est une plateforme visuelle qui transforme les idées en structures organisées, telles que des cartes mentales, des organigrammes et des échéanciers. Outre les fonctions PRINCE2, il dispose également de puissantes fonctionnalités de brainstorming.

MindManager intègre des fonctionnalités qui peuvent s'adapter aux besoins de chacun en matière de planification de projet, qu'il s'agisse de particuliers ou de grandes entreprises. MindManager s'intègre à de nombreuses autres applications d'entreprise populaires pour aller encore plus loin dans ses fonctions.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Outils avancés de cartes mentales pour le brainstorming et le forfait

Intégrations avec des applications populaires, telles que MS Office et SharePoint

Échéanciers de projets et diagrammes de Gantt

Gestion des tâches et des ressources

Marqueurs visuels pour le suivi de la progression du projet

Limites de MindManager

N'est pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres outils de gestion de projet dédiés

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées

Prix de MindManager

Professionnel : 169 $/an

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (69 commentaires)

5. Praxie

Via Praxie Praxie est une plateforme de transformation numérique alimentée par l'IA qui peut entièrement numériser une entreprise pour un coût inférieur à celui des autres logiciels d'entreprise. Vous pouvez automatiser les fonctions de routine, ce qui permet à l'équipe de projet de se concentrer sur les tâches importantes. Le produit met fortement l'accent sur la personnalisation, de sorte que vous pouvez facilement paramétrer l'environnement du projet pour vous concentrer sur des méthodologies de gestion de projet PRINCE2 spécifiques.

Les fonctionnalités de rapports en temps réel fournissent les données nécessaires à l'assistance à la justification commerciale continue du projet. Les outils de collaboration encouragent la communication entre les membres du projet.

Praxie meilleures fonctionnalités

Facile à utiliser, avec des conseils tout au long du processus

Suffisamment flexible pour s'intégrer dans n'importe quel flux de travail

Les rapports et tableaux de bord facilitent la compréhension des informations complexes

Belle collection de contenus préconstruits

Les limites de Praxie

La fonction d'exportation peut être problématique

Certaines options de personnalisation sont difficiles à utiliser

Absence de certaines fonctionnalités d'autres produits

Prix de Praxie

Free Forever : gratuit

Modèles Pro : 9,95 $/mois par utilisateur

Applications Premium : 24,95 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Capterra : 4.1/5 (12 commentaires)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis est un autre outil complet de gestion de projet. Vous pouvez créer un forfait de projet dynamique qui se met automatiquement à jour en fonction de l'évolution des conditions, ce qui permet de maintenir l'objectif global du projet sur la bonne voie. La fonction avancée de rapports vous permet de créer une rapport sur le statut du projet qui garantit l'alignement de l'entreprise sur le projet.

Les fonctionnalités de Celoxis outils de gestion des ressources pour faciliter le contrôle des coûts, éviter les déficits budgétaires et la clôture prématurée du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Fonctions complètes de gestion de projet

Tableaux de bord et rapports personnalisables

Gestion des risques et suivi des problèmes

Gestion financière, y compris le suivi des dépenses et la budgétisation

Un large tableau d'intégrations

Les limites de Celoxis

Interface utilisateur dépassée par rapport aux concurrents

Courbe d'apprentissage abrupte

Personnalisation complexe

Prix de Celoxis

Cloud : 22,50 $/mois

Sur site : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (78 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (250+ commentaires)

7. FunctionFox

Via Renard fonctionnel Les professionnels de la création sont la cible principale de FunctionFox. Il comprend des fonctionnalités telles que le suivi des feuilles de temps et le contrôle du budget, ce qui s'aligne bien sur les principes de justification de l'entreprise de l'approche PRINCE2.

FunctionFox décompose le projet en listes de tâches exploitables et en diagrammes de Gantt afin que l'équipe de projet puisse facilement voir la progression du projet, en alignant les priorités de chacun. En mettant l'accent sur la gestion de la livraison du produit, FunctionFox peut aider l'équipe à terminer le projet dans les délais et dans le respect des exigences de qualité.

Les meilleures fonctionnalités de FunctionFox

Suivi du temps et des dépenses

Planification du projet et allocation des ressources

Modèles de projets personnalisables

Diagrammes de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets

Rapports et analyses détaillés

Limites de FunctionFox

Interface utilisateur obsolète qui pourrait être plus intuitive

Intégrations tierces limitées

Options de personnalisation limitées

Prix de FunctionFox

Classique : 5$/mois par utilisateur

Premier : 10 $/mois par utilisateur

In-House : 20$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (48 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (150+ avis)

8. Ravetree

Via Ravetree Ravetree est un programme de gestion de projet tout-en-un qui fournit de nombreux outils pour mettre en œuvre efficacement la méthodologie PRINCE2 au cours de développement du projet . Par exemple, la fonction de gestion des ressources vous donne un aperçu des capacités au niveau de l'individu, de l'équipe et de l'organisation, ce qui permet d'attribuer rapidement et facilement les tâches au personnel disponible.

Les modèles de projet facilitent la planification en vous permettant de créer rapidement un dossier couvrant tout, de la première étape au processus final. Le suivi du temps et des dépenses permet de s'assurer que le projet reste viable.

Les meilleures fonctionnalités de Ravetree

Gestion de travail agile avec assistance pour Scrum et Kanban

Gestion des ressources et suivi du temps

Stockage de fichiers et gestion des actifs numériques

Portails clients pour une meilleure communication

Suivi financier, y compris la gestion des dépenses

Limites de Ravetree

Installation initiale complexe

Les applications mobiles pourraient être plus robustes

Bugs et pépins occasionnels

Prix de Ravetree

39 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Ravetree

G2 : 4.1/5 (23 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (21 commentaires)

9. Zenkit

Via Zenkit Zenkit est un outil de gestion de projet flexible qui vous permet de créer des projets de manière simple mais efficace. Connu pour son adaptabilité, Zenkit vous permet de basculer entre différents affichages, présentant les données de la manière la plus pratique et facilitant l'adaptation aux sept principes de PRINCE2.

Vous pouvez contrôler les étapes et garder tout le monde sur la tâche grâce à la puissante fonctionnalité de collaboration de Zenkit. Les membres de l'équipe peuvent afficher le forfait global du projet et leur rôle au sein de celui-ci.

Les meilleures fonctionnalités de Zenkit

Vues flexibles : Kanban, liste, tableau, calendrier et carte mentale

Champs personnalisés et formulaires pour la collecte de données

Intégrations avec des outils communs, tels que Slack et Google Agenda

Évolutif pour s'adapter à la croissance des équipes

Interface utilisateur simple et intuitive

Limites de Zenkit

Fonctionnalité limitée du diagramme de Gantt

L'application mobile doit être améliorée

Les fonctionnalités de rapports pourraient être plus robustes

Prix de Zenkit

Free

Plus : 9$/mois

Business : 25 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (81 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

10. Asana

Via Asana Asana est l'un des outils de gestion de projet les plus importants et les plus populaires du marché. Les utilisateurs l'adorent pour son paramètre de fonctionnalité robuste et son interface conviviale.

Asana vous donne tous les outils nécessaires pour définir un mandat de projet et mettre en œuvre les sept phases de PRINCE2. L'une des fonctionnalités clés est l'affichage de l'échéancier, qui offre un bel aperçu du forfait du projet et de sa progression. Les fonctionnalités étendues de rapports facilitent la présentation de l'analyse de rentabilité du projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Gestion des tâches et des projets avec des flux de travail personnalisés

Vue Échéancier pour la planification et les diagrammes de Gantt

Portfolios pour le suivi de plusieurs projets

Automatisation pour réduire le travail manuel

Intégration avec de nombreux outils populaires, tels que Slack et Google Drive

Limites d'Asana

Cher pour les grandes équipes ou les fonctionnalités avancées

Interface surchargée pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de rapports pourraient être plus robustes

Prix d'Asana

Free

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

Business : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (9 000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (12 000+ avis)

Démarrer avec la méthodologie PRINCE2

Maintenant que nous avons examiné les meilleurs logiciels PRINCE2 disponibles, il ne vous reste plus qu'à mettre la méthodologie au travail. Avec un outil de gestion de projet complet, tel que ClickUp, vous disposerez d'un emplacement centralisé pour définir le mandat du projet, présenter et mettre à jour l'analyse de rentabilité et mettre en œuvre les sept phases de la méthodologie PRINCE2.

Vous ne nous croyez pas ? Essayez-le vous-même. Créez votre compte ClickUp gratuit et essayez l'un des meilleurs outils de gestion de projet sur le marché aujourd'hui.