9 Meilleures alternatives à Substack pour les newsletters en 2025

Au cours des dernières années, Substack s'est forgé une réputation de plateforme de newsletter que n'importe qui peut utiliser pour monétiser son contenu par le biais d'abonnements payants. Mais ce n'est pas la seule plateforme d'adhésion au contenu qui existe, et de nombreuses alternatives à Substack offrent des fonctionnalités et des services similaires, voire meilleurs, pour vous et vos lecteurs.

Vous connaissez probablement déjà la pléthore d'alternatives à Substack applications de création de contenu disponibles. Mais qu'en est-il d'une plateforme de publication spécifiquement destinée à la création d'abonnements payants ?

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Substack ?

Les alternatives à Substack se présentent sous différents formulaires, notamment une plateforme de blogging, une plateforme d'e-mail marketing et d'autres outils d'entreprise. Les meilleures alternatives à Substack partagent certaines caractéristiques communes :

Facilité d'utilisation: Qu'il s'agisse d'une interface minimaliste ou d'un processus d'embarquement facile, les alternatives à Substack réussies sont faciles à utiliser et disposent de fonctionnalités avancées

Options de monétisation: Une partie de ce qui fait la réussite de la plateforme Substack est la possibilité de monétiser le contenu payant - quelque chose que toute plateforme d'adhésion devrait inclure

L'intégration avec d'autres plateformes: Votre plateforme de newsletter doit s'intégrer directement à votre site web outils d'écriture de votre choix ou, mieux encore, votre site web

Modèles pertinents: Considérez les avantages d'une plateforme en ligne disposant d'unmodèle pour votre stratégie de marketing de contenu sont tout simplement si bons que vous ne pouvez pas résister.

Contrairement à d'autres alternatives à Substack, ClickUp est plus qu'une simple plateforme de newsletter ou de blogging. C'est la seule plateforme de cette liste qui permet aux équipes de gérer l'ensemble de leur flux de travail, y compris la création de contenu pour les abonnés aux e-mails et bien plus encore.

Cela fait de ClickUp une meilleure plateforme de newsletter et la meilleure alternative à Substack.

Créez une newsletter esthétiquement attrayante et informative avec les modèles de newsletter de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Documents ClickUp met l'accent sur l'efficacité, en aidant les rédacteurs à créer des lettres d'information payantes presque sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de Notion :

Modèle de système d'exploitation de bulletin d'information fournit des instructions et des outils complets pour construire une sensibilisation régulière aux abonnés de l'e-mail

La version Free au lieu d'un essai gratuit limité dans le temps permet aux écrivains de construire des efficacités sans grever leur budget

L'un des meilleurs pour la gestion de documents permet aux utilisateurs de forfaiter efficacement le contenu des e-mails et des blogs avant leur publication

Interface de calendrier intuitive et simple pour planifier le contenu et les tâches en fonction des dates de publication du contenu individuel

Les limites de Notion :

Certains utilisateurs ont rapporté avoir perdu du contenu à cause de pépins et avoir dû le récupérer

L'absence de fonctionnalité de tâches récurrentes pourrait s'avérer gênante pour la publication régulière de bulletins d'information payants, nécessitant un travail répétitif

Prix de Notion :

Free

Plus : 8 $/mois par utilisateur

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Coût unique de 49 $ pour le modèle OS de la lettre d'information par e-mail

Notion évaluations et critiques :

G2 : 4.7/5 (4,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,800+ commentaires)

5. ConvertKit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/what-is-convertkit-1024x514-1.webp ConvertKit offre une alternative puissante à Substack /$$$img/

via ConvertKit ConvertKit est une plateforme destinée aux créateurs de contenu. À l'instar de Substack, l'ensemble de son modèle d'entreprise est axé sur la génération d'abonnés aux e-mails et sur la planification et la publication de contenus premium.

Ses options de tarification se situent dans l'intervalle moyen, ce qui en fait peut-être le concurrent le plus direct de Substack. Alors que Substack prélève 10 % de tous les revenus générés par les abonnés, ConvertKit base sa tarification sur le nombre d'abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de ConvertKit :

Réseau de créateurs avec 2 500+ créateurs collaborant dans des discussions passionnantes sur les forums pour développer leur audience

Éditeur par glisser-déposer pour des pages d'atterrissage et de vente engageantes qui génèrent plus d'inscriptions et d'abonnements à l'audience

Réseau de sponsors pour créer un programme de partenariat avec des annonceurs cherchant à atteindre votre audience

L'automatisation visuelle aide les créateurs à personnaliser les parcours de contenu des abonnés. Vous pouvez même inclure une lettre manuscrite facultative pour les nouveaux abonnés

Limites de ConvertKit :

Les options d'adhésion, de programme de partenariat et de parrainage sont très complètes, mais la courbe d'apprentissage est plus importante que pour beaucoup d'autres options de listes

L'automatisation peut parfois échouer, bloquant les utilisateurs au milieu des séquences d'e-mails

Prix de ConvertKit :

Free : forfait pour un maximum de 1 000 abonnés

Creator : 9 $/mois jusqu'à 300 abonnés

Creator Pro : 25 $/mois jusqu'à 300 abonnés

Evaluations et critiques de ConvertKit :

G2 : 4.4/5 (180+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (190+ avis)

6. Membre

Via Membre Que vous publiiez des podcasts et des newsletters ou que vous hébergiez des communautés en ligne, la prochaine alternative de Substack, Memberful, vous aidera à monétiser vos efforts. La plateforme vous permet de créer votre site web ou de vous connecter directement à un CMS existant comme WordPress. Cela simplifie le travail en back-end, vous permettant de vous concentrer sur la création de contenu engageant.

Les meilleures fonctionnalités de Memberful :

Les paywalls intégrés dans le contenu fournissent des aperçus gratuits avec un moyen naturel de construire des abonnements payants

Des intégrations étendues avec d'autres outils de marketing incluent même d'autres plateformes de cette liste, telles que ConvertKit et MailerLite

Les options de paiement en un clic facilitent le paiement pour les abonnés

Différents niveaux d'abonnement permettent différents niveaux de distribution de contenu

Limites de Memberful :

Certains créateurs de contenu vidéo ont rapporté des complications liées à l'affichage de leur contenu dans les flux de podcasts audio uniquement

Pas d'options de programme d'affiliation pour diversifier les sources de revenus des créateurs de contenu

Tarifs de Memberful :

Starter : forfait gratuit avec 10 % de frais de transaction

Pro : 25 $/mois avec 4,9 % de frais de transaction

Premium : 100 $/mois avec 4,9 % de frais de transaction

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

Capterra : Aucun avis à ce jour

7. MailerLite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/email-design-1-1024x552-1.webp MailerLite offre une alternative puissante à Substack /$$$img/

Via MailerLite La plateforme de MailerLite va bien au-delà d'un outil d'e-mail. Les outils de marketing par e-mail du logiciel permettent aux utilisateurs de configurer des bulletins d'information payants pour construire un processus de frais d'abonnement récurrents facilement. Le développement de pages d'atterrissage et l'automatisation utile vous donnent un outil pour construire et engager votre audience payante.

MailerLite meilleures fonctionnalités :

Éditeur d'e-mails par glisser-déposer alimenté par l'IA pour créer des bulletins d'information transparents, beaux et faciles à suivre

Le vérificateur de liste d'e-mails garantit que vos taux de livraison restent élevés et que votre liste d'e-mails est exacte

Les flux d'e-mails automatisés sont capables de faire passer votre public de la prise de conscience initiale aux abonnements payants facilement

Tests A/B intégrés pour améliorer votre contenu, vos messages et vos dispositions au fil du temps

Limites de MailerLite :

D'autres outils de cette liste disposent d'analyses plus poussées et d'options de rapports plus nombreuses

L'absence de modèles de pages de vente peut rendre la création de pages de qualité fastidieuse

Prix de MailerLite :

Free : jusqu'à 1 000 abonnés

Entreprise en croissance : 9 $/mois pour 500 abonnés maximum

Avancé : 18 $/mois jusqu'à 500 abonnés

G2 : 4.7/5 (780+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,800+ commentaires)

8. Patreon

Via Patreon Longtemps un élément de base parmi les plateformes d'adhésion, Patreon brille par sa polyvalence. Les créateurs peuvent l'utiliser pour monétiser presque tous les types de contenu, y compris le contenu écrit, les podcasts, l'art, la musique, l'éducation et la diffusion en direct. Ses capacités de base se concentrent sur l'adhésion, laissant la distribution du contenu aux créateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Patreon :

Crowdcast, une fonctionnalité intégrée de diffusion en direct, fournit du contenu supplémentaire et favorise les connexions avec votre public

Les fonctionnalités d'enregistrement automatique intégrées pour les articles et autres contenus permettent d'éviter les pertes de temps liées à des problèmes techniques

Les options de messagerie privée intégrées apportent une valeur ajoutée aux abonnés de haut niveau

Un large intervalle d'options de paiement et d'abonnement permet aux créateurs de se constituer facilement une base d'abonnés mondiale

Limites de Patreon :

L'interface utilisateur présente des limites en matière de partage de contenu, ce qui oblige les créateurs à s'appuyer sur des outils extérieurs à Patreon

L'intégration à une présence existante sur le web ou en ligne peut s'avérer difficile

Prix de Patreon :

Free : forfait pour le partage de contenu gratuit

Pro : 8% de frais sur tout revenu généré par Patreon

Premium : 12% sur les revenus générés par Patreon

Patreon évaluations et critiques :

G2 : 4.1/5 (60+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

9. Benchmark

Via Repère Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme d'adhésion, Benchmark est le rare outil d'e-mail qui pourrait bien s'intégrer parfaitement à vos forfaits de newsletters payantes. Son éditeur vous permet de créer facilement des newsletters, tandis que les intégrations, telles que Shopify, vous aident à promouvoir vos produits, services et contenus payants auprès de vos abonnés

Benchmark meilleures fonctionnalités :

Intégré cRM par e-mail pour gérer et construire efficacement des relations avec vos abonnés

Smart Content, un outil de rédaction IA avancé, pour vous aider à générer un contenu passionnant et engageant pour chaque e-mail que vous envoyez

Fonctionnalités de test A/B avec des arguments allant des lignes d'objet à la disposition et même à l'heure et à la date d'envoi

Vérificateur de boîte de réception intégré pour toujours savoir comment vos messages apparaîtront aux destinataires

Limites du benchmark :

Capacités d'automatisation minimales pour les flux de travail et les séquences d'e-mails

Capacité de stockage d'images limitée, en particulier pour les forfaits les plus bas

Prix de référence :

Free : jusqu'à 500 contacts et 3 500 e-mails par mois

Pro : 8 $/mois pour 500 contacts et 7 500 par mois, jusqu'à 67 $/mois pour 10 000 abonnés

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (80+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (170+ avis)

