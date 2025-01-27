10 meilleurs outils de marketing d'influence pour les agences en 2025

Les influenceurs sont des gens ordinaires, et pourtant ils détiennent un tel pouvoir lorsqu'il s'agit de promouvoir une marque. Nous avons vu plusieurs entreprises étendre leur base de clients avec le marketing d'influence au cours des dernières années.

Prenez Tinder, par exemple - le géant de l'application de rencontre en ligne a collaboré avec les meilleurs influenceurs de TikTok en 2020-21 pour accroître la notoriété de la marque auprès des utilisateurs de la génération Z. Ce fut une réussite fulgurante, avec la marque a affiché 697,6 millions de vues sur TikTok -et bien plus d'abonnés, d'impressions, de croissance de l'audience mensuelle et de téléchargements d'applications que prévu ! 💘

Si vous avez l'intention de tirer parti des plateformes de médias sociaux pour promouvoir une marque, un produit ou un service, vous avez besoin des bons outils de marketing d'influence à vos côtés. Ils sont conçus pour rationaliser divers processus de marketing d'influence, comme la recherche et la gestion de collaborateurs ou l'envoi de pitchs par e-mail prêts à l'emploi.

Dans ce guide, nous allons discuter des 10 meilleurs outils de marketing d'influence qui peuvent aider votre entreprise ou agence de marketing gérer les campagnes et mesurer les résultats de manière efficace.

Que faut-il rechercher dans les outils de marketing d'influence ?

Voici quelques caractéristiques à prendre en compte lorsque vous comparez différents outils de marketing d'influence :

Recherche d'influenceurs:Le logiciel peut aider à la découverte d'influenceurs en fonction de critères tels que la cible, les données démographiques, les intérêts et les niches Suivi des tendances : Vous devriez pouvoir surveiller les sujets, hashtags et défis populaires, ce qui peut vous aider à créer du contenu viral 💃 Engagement tracking : Ce sera un avantage supplémentaire si l'outil vous permet de suivre les impressions et l'engagement générés par les posts des influenceurs Outils de marketing : Une excellente plateforme de marketing d'influence devrait vous aider à adapter et à exécuter votre campagne de marketing d'influence avec des fonctionnalités telles que l'allocation des ressources et les échéanciers des produits à livrer Outils de rapports:Vous devez être en mesure de mesurer la croissance de la campagne et la réussite de l'influenceur avec des analyses approfondies et des outils de comparaison avec les concurrents Modèles de médias sociaux : De nombreux outils marketing sont accompagnés de modèles prédéfinis pour vous guider dans le processus de gestion du contenu des médias sociaux ou d'embauche et de gestion des influenceurs Intégration : Assurez-vous que les outils peuvent s'intégrer aux autres plateformes que vous utilisez, par ex la gestion des médias sociaux ou Outils CRM /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/box-view.png Vue Équipe dans ClickUp /$$img/

La vue Équipe vous permet de voir sur quoi travaille votre équipe, ce qu'elle a accompli et quelle est sa capacité

Les 10 meilleurs outils de marketing d'influence à utiliser en 2024

Les solutions de marketing d'influence disponibles sur le marché viennent avec différents paramètres de fonctionnalité. Vous trouverez généralement des produits dans trois catégories :

Gestion des campagnes d'influence Découverte d'influenceurs Mesurer les efforts de campagne et de marketing d'influence

Examinons de plus près les outils de marketing d'influence les plus fonctionnels pour chaque catégorie et leurs applications potentielles ! 🌼

Meilleur outil pour la gestion des campagnes

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Switching-Views-in-ClickUp-for-Construction-Projects-.gif Gestion de projets d'influenceurs dans ClickUp /$$img/

Exploitez les plus de 15 affichages dans ClickUp pour personnaliser vos flux de travail de marketing d'influence

ClickUp est un outil tout-en-un outil de gestion marketing avec des fonctionnalités adéquates pour gérer les campagnes d'influence dans toutes les niches. Il est conçu pour vous aider à créer des forfaits marketing et d'exécuter des évènements promotionnels à n'importe quelle échelle.

La gestion des services aux influenceurs est une promenade de santé avec le programme Modèle de contrat d'influenceur ClickUp . Il vous aide à mettre en place un contrat d'influenceur accord de service pour définir des éléments tels que

L'étendue du service

Conditions de paiement

Lignes directrices pour les influenceurs

Messages de la marque

Les droits de propriété intellectuelle

En plus de vous guider dans la création d'un accord professionnel, le modèle vous aide à gérer la progression de chaque contrat d'influenceur. Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des libellés tels que budget ou phase marketing à chaque contrat.

Effet de levier 15+ affichages ClickUp comme la Liste, Diagramme de Gantt les vues Charge de travail et Calendrier, pour surveiller et enregistrer les noms lorsque vous trouvez des influenceurs pertinents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Influencer-Contract-Doc-Template-by-ClickUp.png Modèle de contrat d'influenceur ClickUp /$$img/

Rédigez votre prochain contrat avec le modèle de document de contrat d'influenceur de ClickUp

Une fois que vous avez donné le coup d'envoi d'une campagne de marketing d'influence, trouvez de l'assistance auprès de centaines de.. gestion de projet marketing sur la plateforme ! Par exemple, vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour créer des cibles ou des Jalons pour les équipes commerciales ou tout autre indicateur à mesurer tâches de l'influenceur .

Avec Tableaux de bord ClickUp , vous pouvez superviser le travail de vos collaborateurs marketing à travers des campagnes en direct. Désignez un échéancier pour chaque influenceur et paramétrez des notifications pour les mises à jour.

ClickUp offre également l'assistance la plus performante du secteur en matière de collaboration créative en temps réel avec l'aide de Tableaux blancs , Cartes mentales et Révision . 😌

À faire mention de l'utilisation de ClickUp AI pour optimiser vos efforts marketing ? Il est livré avec des invitations spécifiques à chaque rôle pour générer des idées de campagnes d'influence, des briefs de contenu et des études de cas marketing !

Utiliser Automatisations ClickUp pour les tâches marketing répétitives comme l'obtention des notifications de paiement des influenceurs et l'envoi d'e-mails au compte-gouttes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Assistance à la gestion des campagnes en continu

Modèles pour la gestion des processus de marketing et d'influence

Entièrement personnalisable Tableaux blancs ClickUp pour une collaboration visuelle

ClickUp Documents pour stocker tous les documents ressources marketing Intégration avec plus de 1 000 applications

Définition d'objectifs mesurables et suivi

Assistant ClickUp IA pour vous aider dans vos stratégies marketing

Puissante boîte à outils de gestion des tâches

Automatisations marketing faciles à mettre en œuvre

Les limites de ClickUp

Les débutants ont besoin de temps pour explorer toutes les fonctionnalités marketing disponibles

L'application mobile n'a pas les mêmes fonctionnalités que les versions bureau et web

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,500+ reviews)

:4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,500+ commentaires)

2. SocialLadder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SocialLadder-1400x1000.png SocialLadder /$$$img/

Via : SocialLadder SocialLadder est une solution complète de gestion des ambassadeurs de marque. Elle aide principalement les influenceurs, les ambassadeurs et le marketing d'affiliation en vous permettant d'automatiser les flux de travail, de rationaliser la communication et de surveiller l'engagement.

Améliorer la collaboration avec les influenceurs en utilisant les options in-app chatting, les annonces de flux et les notifications push personnalisées. La plateforme vous permet d'assigner des tâches et de tenir des registres de la valeur des médias gagnés sur différentes plateformes.

Identifiez vos employés les plus performants grâce aux outils de rapports de SocialLadder. Vous pouvez les garder motivés grâce à un système de récompense ou de paiement gamifié. Accédez à votre inventaire de récompenses à partir d'un site web de SocialLadder tableau de bord centralisé . 🎁

Effectuer une analyse approfondie pour calculer Le ROI (retour sur investissement) du montant dépensé pour les collaborateurs engagés et les influenceurs pertinents.

Les meilleures fonctionnalités de SocialLadder

Simplifie les campagnes de médias sociaux et de marketing d'influence

Inclut le suivi du retour sur investissement

Système de récompense par points

Fonction de discussion pour une communication transparente

Analyses avancées avec des rapports personnalisables

Limites de SocialLadder

Vous ne pouvez pas approuver le contenu soumis en masse

La fonctionnalité de discussion peut être améliorée par rapport à d'autres logiciels de marketing d'influence

Prix de SocialLadder

Disponible sur demande

G2 :4.7/5 (5+ commentaires)

:4.7/5 (5+ commentaires) Capterra:4.5/5 (Moins de 5 avis)

3. Awario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Awario.png Awario /$$img/

Via : Awario Awario est un logiciel de surveillance des médias sociauxqui aide à positionner votre marque grâce aux activités des influenceurs qui déclenchent le marketing du bouche-à-oreille. Il est parfait pour suivre les mentions de la marque, la performance du contenu et les statistiques d'engagement.

Trouvez des influenceurs dans votre niche en utilisant le Flux de mentions. Parcourez leur contenu et leurs profils pour verrouiller sur des collaborateurs potentiels. Une fois associé aux bonnes personnes, surveillez leur validation en suivant les hashtags de la marque, les mots-clés et les mentions dans leurs flux respectifs. 🗣️

Avec Influencer Analysis, vous pouvez recueillir des données d'écoute sociale pour mesurer la performance de chaque influenceur. Générez des rapports de comparaison entre influenceurs et de sentiment de post pour analyser ce qui a fonctionné pour votre campagne et ce qui n'a pas fonctionné.

Les meilleures fonctionnalités d'Awario

Idéal pour la surveillance des marques en ligne

Les fonctionnalités de découverte d'influenceurs aident à trouver des influenceurs de niche

Surveillance des influenceurs par le biais d'alertes sur les mots-clés et les hashtags

Démarrer facilement des discussions

Limites d'Awario

Certains utilisateurs souhaitent plus de matériel de formation pour utiliser la plateforme de marketing d'influence

L'ajustement des filtres de recherche peut représenter beaucoup de travail

Prix d'Awario

Starter :39$/mois par membre de l'équipe

:39$/mois par membre de l'équipe Pro : 119$/mois pour 10 membres de l'équipe

: 119$/mois pour 10 membres de l'équipe Enterprise : 399 $/mois (nombre illimité de membres de l'équipe)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra :4.4/5 (40+ commentaires)

:4.4/5 (40+ commentaires) G2:4/5 (35+ commentaires)

Meilleur pour trouver des influenceurs

4. Social Blade

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Social-Blade.png Lame sociale /$$img/

Via : SocialBlade La première étape pour lancer une campagne de marketing d'influence kickass consiste à identifier les influenceurs alignés sur votre marque. Social Blade est un outil d'analyse des médias sociaux parfait pour ce travail ! 🌹

Gardez un œil sur les influenceurs souhaitables pour les plateformes de médias sociaux cibles - par exemple, Instagram, TikTok, Twitch et YouTube - et générez une liste triable par indicateurs tels que les abonnés, les likes, les affichages et les téléchargements.

Cliquez sur le profil qui vous intéresse pour explorer des statistiques plus pertinentes, comme le nombre de likes et de téléchargements que l'influenceur obtient chaque semaine, et déterminez qui peut offrir le plus de visibilité à votre marque à l'heure actuelle.

Social Blade est idéal pour le marketing sur YouTube. Si vous souhaitez collaborer avec des YouTubers populaires, trouvez-les en consultant des listes établies en fonction du nombre d'abonnés, des pays dans lesquels ils sont populaires et de catégories telles que l'humour, l'éducation, la musique, le sport et les voyages. ✌️

Meilleures fonctionnalités de Social Blade

Emplacement des influenceurs sur plusieurs plateformes de médias sociaux

Filtres de recherche pratiques

Nombreux indicateurs pour suivre les activités des influenceurs

Consultations spéciales sur YouTube disponibles

Limites de Social Blade

La fonctionnalité de recherche peut être améliorée par rapport à d'autres outils de marketing d'influence de cette liste

Pas aussi utile pour les plateformes de médias sociaux autres que YouTube, ce qui pourrait limiter le suivi de vos campagnes de marketing d'influence

Prix de Social Blade

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra :4.4/5 (5+ commentaires)

:4.4/5 (5+ commentaires) G2:4.2/5 (10+ avis)

5. Upfluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Upfluence.png Upfluence /$$$img/

Via : Upfluence Upfluence vous aide à trouver des créateurs en fonction de leur audience, de leur contenu et de leurs performances sur les meilleures plateformes comme Instagram, YouTube et Facebook. En plus de vous apporter des créateurs complémentaires, il sert de hub central pour le suivi des envois et l'émission de paiements. 💸

La base de données Upfluence est constituée de millions d'influenceurs, de micro-influenceurs et de célébrités. Affinez votre recherche avec plus de 20 filtres, notamment les mots-clés, la taille de l'audience et les plateformes sociales.

Vous pouvez même afficher les détails pour trouver des influenceurs qui mentionnent déjà votre marque, ce qui les rend plus susceptibles de s'engager dans des collaborations. Essayez des e-mails automatisés pour les contacter.

Upfluence offre modèles d'influenceurs pour les contrats et les e-mails de sensibilisation afin de vous faire gagner du temps. ⌛

Les meilleures fonctionnalités d'Upfluence

Profils d'influenceurs riches en données sur plusieurs plateformes de médias sociaux

Simplification de la prise de contact grâce à des e-mails automatisés

plus de 20 filtres pour faciliter la découverte des influenceurs

Plugin Chrome disponible

Limites d'Upfluence

Pas de politique d'annulation disponible

Pas aussi conviviale que d'autres outils de marketing d'influence

Prix d'Upfluence

Disponible sur demande

G2 :4.6/5 (120+ commentaires)

:4.6/5 (120+ commentaires) Capterra:4.1/5 (30+ avis)

6. Chasseur

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Hunter.io\_-1400x875.jpeg Chasseur /$$img/

Via : Chasseur Hunter est un rechercheur d'e-mails qui vous aide à rassembler les coordonnées de divers professionnels, notamment des influenceurs d'entreprise, afin d'améliorer votre rayonnement. Il vous suffit d'accéder à sa base de données et de définir le type de collaborateurs avec lesquels vous souhaitez vous connecter, et Hunter vous proposera des résultats correspondants à partir de son référentiel de 100 millions d'adresses e-mail. ✉️

La fonction de recherche par domaine aide à l'emplacement des influenceurs dans un domaine d'entreprise spécifique. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique si vous recherchez des blogueurs invités spécialisés dans une niche.

Hunter s'assure que vous obtenez des adresses e-mail valides grâce à la fonction Vérificateur d'e-mail. Il convient de noter que Hunter récupère en priorité les adresses e-mail professionnelles plutôt que celles de domaines courants tels que Gmail et Yahoo.

Liez Hunter à des plateformes telles que Salesforce et l'environnement de travail de Google pour recueillir des prospects et rationaliser vos activités d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Hunter

Énorme base de données d'adresses e-mail de professionnels

Outil pratique de vérification des e-mails

Permet une recherche par domaine ou par nom de personne

Influenceur campagnes de marketing cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des e-mails de sensibilisation en mode automatique

Limites de Hunter

Difficile de trouver des informations de contact pour les petites entreprises

L'UX de la plateforme de marketing d'influence a besoin d'être optimisée

Prix de Hunter

Free :0$/mois pour un compte e-mail

:0$/mois pour un compte e-mail Débutant :49$/mois pour trois comptes e-mail

:49$/mois pour trois comptes e-mail Croissance : 149$/mois pour 10 comptes e-mail

: 149$/mois pour 10 comptes e-mail Business:499$/mois pour 20 comptes e-mail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Getapp :4.6/5 (580+ avis)

:4.6/5 (580+ avis) G2:4.4/5 (500+ avis)

7. Klear

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Klear.png Klear /$$$img/

Via : Klear Klear (anciennement Twtrland) est un outil de bout en bout pour la découverte d'influenceurs, le suivi des campagnes et la gestion des paiements. La plateforme conviviale dispose d'un portail de découverte équipé de filtres de recherche intelligents pour trouver des influenceurs dotés d'attributs physiques et de compétences uniques.

L'utilisation de l'outil est facile - choisissez la plateforme de médias sociaux sur laquelle vous souhaitez vous concentrer et définissez des paramètres. Voici trois exemples :

Filtre thématique : Permet de découvrir les influenceurs en fonction de leur type de contenu, comme le bricolage, les voyages et la mode Filtre d'emplacement : Idéal pour les campagnes spécifiques à un emplacement - il vous aide à rationaliser les influenceurs au sein d'une zone géographique particulière 📌 Filtre démographique:Permet de trouver des influenceurs en fonction de données démographiques telles que l'âge et le sexe pour attirer votre cible

Essayez la fonctionnalité Recherche de marque pour trouver des créateurs qui ont déjà collaboré avec une marque qui partage vos valeurs. En outre, cette fonctionnalité peut être employée pour réaliser des audits de concurrents et examiner les stratégies de marketing d'influence de vos rivaux.

Klear meilleures fonctionnalités

Outil de découverte d'influenceurs facile à utiliser

Critères de filtrage riches

fonctionnalité Brand Search pour trouver des créateurs compatibles avec la valeur de l'entreprise

pour trouver des créateurs compatibles avec la valeur de l'entreprise Indicateurs de progression des campagnes disponibles

Aperçu des stratégies marketing des concurrents

Les limites de Klear

Les intégrations de paiement peuvent être compliquées à paramétrer

N'est pas la meilleure solution pour trouver des micro-influenceurs avec une audience ultra-niche

Prix de Klear

Demander une démo pour obtenir un devis

Capterra :4.3/5 (10+ commentaires)

:4.3/5 (10+ commentaires) G2:4.2/5 (280+ avis)

8. BuzzSumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/resize.png Tableau de bord BuzzSumo /$$$img/

Via : BuzzSumo BuzzSumo assiste la recherche d'influenceurs et de contenus en vogue basée sur les idées. Identifiez et inscrivez les influenceurs en fonction de leur valeur en termes de connexions authentiques, de portée et d'autorité. La plateforme dispose également d'une base de données de 500 000+ journalistes influents qui peuvent faire la promotion de votre marque avec des articles stratégiques.

La fonctionnalité Analyseur de contenu vous permet d'obtenir une liste des contenus les plus partagés en rapport avec votre marque. Sélectionnez Afficher les meilleurs partageurs pour découvrir les influenceurs qui ont un poids significatif dans le champ.

Plongez plus profondément en explorant le nombre moyen de retweets pour en savoir plus sur l'engagement de l'audience d'un créateur. Ce sont ces influenceurs que vous devez privilégier, car ils sont plus susceptibles d'orchestrer l'exposition que vous souhaitez. 📸

Si vous faites de l'analyse comparative, trouvez les bons concurrents en générant des rapports Analyse de contenu et sélectionnez les stratégies qui génèrent plus d'engagement au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Recherche d'influenceurs multiplateforme

Offre une base de données de journalistes

Analyse basée sur l'engagement, idéale pour les campagnes de marketing d'influence détaillées

Permet d'exporter les données aux formats CSV et Excel

Limites de BuzzSumo

Ne convient pas aux entreprises disposant d'un faible budget de contenu

L'interface utilisateur n'est pas la meilleure de cette liste d'options de logiciels de marketing d'influence

Prix de BuzzSumo

Prix de base : 199 $/mois pour un utilisateur

: 199 $/mois pour un utilisateur Création de contenu : 249 $/mois pour cinq utilisateurs

: 249 $/mois pour cinq utilisateurs PR & Comms : 249 $/mois pour cinq utilisateurs

: 249 $/mois pour cinq utilisateurs Suite : 499 $/mois pour 10 utilisateurs

: 499 $/mois pour 10 utilisateurs Enterprise : 999 $/mois pour 30 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra :4.5/5 (130+ commentaires)

:4.5/5 (130+ commentaires) G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

Meilleur pour mesurer les résultats d'une campagne

9. Traackr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Traackr.png Traackr /$$$img/

Via : Traackr Traackr est un excellent outil pour mesurer le succès de votre campagne marketing grâce au suivi du contenu, aux mesures du retour sur investissement et à l'engagement des influenceurs et des affiliés. Vous pouvez également analyser les performances de votre marque par rapport à celles de vos concurrents.

La plateforme propose cinq produits uniques :

Grow : Pour l'intégration des influenceurs Activate : Pour la collaboration sur le contenu et la gestion des relations Mesurer : Pour le suivi du retour sur investissement, des points de référence et des performances concurrentielles Optimiser : Pour l'optimisation du budget et des processus Scale : pour la mise à l'échelle des programmes d'influence grâce à la consolidation des données à l'échelle mondiale : Pour la mise à l'échelle des programmes d'influence grâce à la consolidation des données à l'échelle mondiale

Suivez automatiquement les mentions de votre marque dans un flux personnalisé en temps réel pour savoir si vous obtenez l'exposition attendue. Utilisez les insights ainsi que les hashtags les plus tendances au sein de votre communauté pour améliorer vos stratégies marketing. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Traackr

Analyse du retour sur investissement et du benchmark

Suivi automatique des mentions

Outils complets de gestion des influenceurs

Permet d'optimiser les allocations budgétaires

Limites de Traackr

Des décalages et des dysfonctionnements occasionnels

Les flux de travail des campagnes ont tendance à être maladroits

Prix de Traackr

Contacter l'équipe commerciale

G2 :4.2/5 (240+ commentaires)

:4.2/5 (240+ commentaires) Capterra:4.6/5 (30+ avis)

10. Influence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Influencity.png Influence /$$$img/

Via : Influence Influencity est un autre outil de bout en bout pour gérer les influenceurs, déployer des campagnes marketing et mesurer les résultats. Son produit Campaign Reports vous permet d'illustrer les insights clés des posts et de présenter les résultats du marketing d'influence d'une manière professionnelle. 🧑‍💼

Utilisez des rapports entièrement personnalisables pour représenter les résultats tangibles dérivés d'une campagne en termes de retour sur investissement et d'autres indicateurs adaptés. Choisissez parmi une variété de graphiques, diagrammes, widgets et points de données pour élaborer des rapports adaptés aux KPI, produits, campagnes, marques et influenceurs.

Influencity vous permet également de partager sans effort des rapports avec des influenceurs, des vendeurs, des investisseurs ou d'autres parties prenantes par le biais de liens.

Les meilleures fonctionnalités d'Influencity

Hub de marketing d'influence personnalisable

Options de rapports étendues

Indicateurs clés de performance (KPI) traçables pour chaque campagne

Tableau de bord visuel

Limites d'Influencity

L'outil de filtrage pourrait être plus intuitif

Assistance uniquement pour YouTube, Instagram et TikTok

Prix d'Influencity

Personnalisé : A partir de 98$/mois

: A partir de 98$/mois Base : 168$/mois

: 168$/mois Professionnel : 348 $/mois

: 348 $/mois Business : 698 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.5/5 (150+ avis)

:4.5/5 (150+ avis) Capterra:4.2/5 (Moins de 10 avis)

Woo Your Audience : Ouvrez de nouveaux marchés avec les meilleurs outils de marketing d'influence !

Que vous soyez à la tête d'un petite entreprise ou une grande entreprise, nos outils de marketing d'influence répertoriés peuvent vous aider à percer de nouveaux territoires de marché et à porter votre marque au sommet. Utilisez un ou plusieurs de ces outils pour découvrir de nouveaux créateurs et affiner vos campagnes grâce à des insights stellaires.

Si vous êtes à la recherche d'une assistance globale pour vos efforts de marketing, créez un compte ClickUp gratuit . La plateforme vous aidera non seulement à gérer les influenceurs, mais aussi toute votre équipe marketing ! 🍀