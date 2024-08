10 meilleures applications d'écriture pour les utilisateurs de Mac en 2024

Quel que soit le type de rédaction ou de marketing de contenu que vous essayez d'accomplir, il existe une application de rédaction Mac pour cela !

Vous avez peut-être besoin d'aide à générer un plan ou vous cherchez un meilleur traitement de texte. Vous pourriez avoir besoin d'un correcteur de grammaire ou d'un logiciel plus complet de logiciel de marketing de contenu pour votre projet de rédaction.

Il y a juste un problème : il y a tellement d'options disponibles que choisir la meilleure application de rédaction pour macOS peut être difficile. C'est là que nous voulons vous aider.

Si l'écosystème Apple est votre principale plateforme de travail, vous avez de la chance. Considérez ceci comme votre guide complet sur les meilleures applications d'écriture pour Mac en 2024 !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les meilleures applications d'écriture pour Mac ?

Les meilleures applications d'écriture, pour les utilisateurs de Mac ou autres, doivent simplifier le logiciel d'écriture. En aidant à la création de contenu ou rédaction technique pourrait faire partie de la simplification. Au-delà des principes de base, les meilleures applications Mac pour rédacteurs ont tendance à partager les caractéristiques suivantes :

Une interface intuitive qui vous permet d'écrire et d'optimiser vos écrits dans une forme où vous vous sentez à l'aise

Une convivialité qui vous aide à démarrer avec peu ou pas d'onboarding

Un coût peu élevé. Après tout, le meilleur logiciel d'écriture apporte des améliorations subtiles à votre flux de travail quotidien, et vous ne devriez pas avoir besoin de payer excessivement pour cela

Des intégrations avec vos autres applications d'écriture, telles que Google Docs ou Microsoft Word

Vous pouvez également rechercher des fonctionnalités avancées. Par exemple , logiciel d'aide à la rédaction intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre contenu et accélérer le processus de création de contenu.

Ne sous-estimez pas l'importance de l'assistant de rédaction /%ref/ les meilleurs outils d'écriture . Si vous n'arrivez pas à vous décider entre deux ou plusieurs options, testez chacune d'entre elles pour voir quelle application d'écriture correspond le mieux à votre situation et à vos besoins.

Les 10 meilleures applications de rédaction pour gérer les projets d'écriture en 2024

Il y a beaucoup d'options disponibles, mais nous ne présentons que les meilleures. Considérez ceci comme notre liste définitive des meilleures applications d'écriture en 2024. Ces applications ont pour but d'aider les utilisateurs de Mac à améliorer et à optimiser leur création de contenu et leur prise de notes.

1.

CLICKUP

Utiliser les outils de ClickUp pour organiser, réviser et générer des écrits

Il est impossible de parler d'outils d'écriture, surtout s'il s'agit d'outils d'apprentissage Outils d'écriture IA si votre travail de rédaction est lié à des projets plus vastes au sein de votre organisation, les outils de rédaction de ce logiciel de productivité sont inégalés.

Il y a une raison pour laquelle ClickUp n'est pas seulement un système de gestion de projet, mais aussi un populaire une alternative populaire aux outils de prise de notes bien établis comme Notability . Avec des fonctionnalités telles que la création de documents basée sur le cloud et les tableaux blancs, cet outil est en première position en tant que meilleure application d'écriture pour les utilisateurs de Mac.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp AI est un assistant numérique capable de résumerles notes de réunionrédiger des e-mails et des articles de blog, réviser et mettre en forme vos textes

Documents ClickUp est un outil de documentation dynamique offrant une collaboration en temps réel, la gestion de fichiers et la création de wikis

Un historique des versions est intégré, de sorte que vous pouvez toujours réconcilier ou revenir sur des modifications incorrectes ou non pertinentes

Une connexion directe entre vos efforts de rédaction et les projets plus importants correspondants, y compris la possibilité de transformer les notes de réunion et les résumés en éléments d'action faciles à mettre en œuvre

Limites de ClickUp

Ce n'est pas un outil de rédaction pur, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage accrue et rend son utilisation plus difficile pour les utilisateurs qui recherchent uniquement une aide à la rédaction

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées, les meilleures fonctionnalités de rédaction étant réservées aux utilisateurs de Mac

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 700+ commentaires)

: 4.7/5 (8 700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 800+ commentaires)

2. Notabilité

Via Notabilité Fini le temps où vous utilisiez un simple logiciel de traitement de texte pour votre prise de notes. Notability est une application de rédaction qui vous permet de prendre des notes, d'ajouter des enregistrements audio, d'annoter des notes et de présenter votre travail aux autres membres de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Notability

Vous pouvez combiner la prise de notes et le dessin libre pour créer une image complète du contenu et des idées que vous cherchez à capturer

Sa conception simple est facile à apprendre et correspond parfaitement à l'esthétique des produits et logiciels Apple

Il dispose d'intégrations directes entre plusieurs écrans, y compris les iPhones, les iPads et les ordinateurs, pour transférer les notes et les dessins du projet

Il y a une intégration transparente entre les différents types de notes, y compris les notes dactylographiées, les notes manuscrites, les notes audio, et plus encore

Limites de compatibilité

La copie de textes manuscrits dans des notes numériques peut parfois être imprécise

La version limitée est assortie d'une stricte limite de modification en cours qui peut rendre l'application native pour Mac plus difficile à utiliser à plein temps

Tarification de la notabilité

Démarrage de Notabilité : Free

: Free Notabilité Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Notabilité

G2 : 4.6/5 (40+ commentaires)

: 4.6/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

3. Journey

Via Voyage La tenue d'un journal peut s'avérer thérapeutique ou stimulante pour l'esprit, tant sur le plan professionnel que personnel. Avec Journey, vous pouvez être sûr d'une chose : il sera facile et intuitif, ce qui vous permettra d'en récolter tous les fruits. Après tout, il s'agit d'une application dédiée à la tenue d'un journal et d'un agenda qui vise à capturer toutes vos pensées.

Les meilleures fonctionnalités de Journey

Créez des entrées de journal photo, vidéo, audio ou écrites en fonction de vos préférences et du sujet traité

Elle offre un affichage basé sur le Calendrier, ce qui vous permet de parcourir les entrées passées de votre journal sur tous vos appareils

La fonction Atlas vous permet d'associer votre emplacement à chaque entrée afin de suivre les lieux physiques de votre vie et de votre parcours d'écriture professionnelle

Sa fonction de suivi de l'humeur enregistre et analyse vos sentiments dans chaque entrée du journal

Limites du voyage

L'application a un objectif unique, ce qui rend difficile l'utilisation de la même application Mac pour plusieurs sujets différents ou pour d'autres types complexes de prise de notes

Les premières entrées de journal peuvent prendre beaucoup de temps, le temps de trouver la configuration initiale de votre journal

Tarifs de Journey

Free Forever

Adhésion : 4,17 $/mois

Évaluations et critiques du voyage

G2 : 4.9/5 (140+ commentaires)

: 4.9/5 (140+ commentaires) Capterra : Aucune critique à ce jour

4. Bear

/$$$img/ https://bear.app/images/home/hero\_mac.jpg Application d'écriture pour les utilisateurs de Mac de Bear /$$$img/

Via Ours Pas de liste des meilleurs outils d'écriture serait achevé sans mentionner Achevé. Ce logiciel d'écriture est si populaire que de nombreux Les alternatives de Bear visent à imiter son paramètre de fonctionnalité.

Les meilleures fonctionnalités de Bear

C'est une application d'écriture minimaliste avec des Markdowns de raccourci clavier pour mettre en forme facilement les notes

Le chiffrement natif préserve la confidentialité de vos notes et des informations qu'elles contiennent

Elle dispose d'une intégration inter-appareils complète pour les utilisateurs de Mac, y compris l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch

Des options d'exportation de notes étendues sont disponibles pour différents types de fichiers, notamment PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF, etc

Porter des limites

Copier-coller dans l'application peut parfois poser des problèmes de mise en forme

Les notes ne sont disponibles que via l'application, sans intégration dans le navigateur web

**Tarifs de l'ours

Free Forever :::::::::::: :

:::::::::::: : Bear Pro : 2,99 $/mois

Évaluations et critiques de l'ours

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (5+ commentaires)

5. Ulysse

Via Ulysse Ulysses est unique dans cette liste en tant qu'application d'écriture spécifiquement (et exclusivement) destinée aux appareils Apple. Plus qu'une application de prise de notes, sa plateforme vise à aider pour tous les types de projets d'écriture, tels que les articles de blog et les romans.

Les meilleures fonctionnalités d'Ulysses

Il dispose d'un correcteur intégré et d'un assistant de modification en cours pour votre projet final qui fonctionne dans 20 langues et peut faire des suggestions de grammaire de base et de lisibilité avancée

Des options d'exportation étendues vous permettent de mettre en page et de transformer votre texte en PDF, en formats de livres électroniques, en articles de blog du système de gestion de contenu, etc

Les étiquettes, les groupes et l'organisation des types permettent de créer une bibliothèque et des archives complètes de tous vos projets d'écriture

Des échéances et des objectifs quotidiens vous aident à contrôler votre processus d'écriture et votre productivité

Limites d'Ulysse

Le transfert de documents peut entraîner une perte de données pour certains utilisateurs

Il n'y a actuellement aucune intégration de l'IA pour rationaliser ou accélérer la création de contenu

Tarification d'Ulysses

Forfait individuel : 5,99 $/mois

: 5,99 $/mois Entreprises et organisations : Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques d'Ulysses

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (10+ commentaires)

6. Drafts

Via Projets Alors que la plupart des applications d'écriture tentent de vous aider à organiser vos projets, Drafts renverse le processus avec une philosophie de "écrire d'abord, organiser plus tard" Ce processus fonctionne étonnamment bien, vous permettant de capturer facilement du texte avant de déterminer comment le mettre en forme, l'organiser et le publier grâce à ses nombreuses intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Drafts

Sa fonctionnalité de dictée intuitive permet l'intégration avec Siri et la prise de notes mains libres

Il rationalise les flux de travail afin que vous puissiez étiqueter les nouvelles notes dans votre boîte réception et les organiser dans votre bibliothèque

Sa communauté active d'écrivains offre un flux constant de bonnes pratiques, de conseils et d'astuces pour maximiser l'utilisation de l'application

Diverses intégrations d'applications, telles que Twitter et Google, aident à faire passer vos notes d'un brouillon à un produit final

Limites des brouillons

Il n'y a pas de fonctionnalités avancées de modification en cours de texte

Bien qu'il soit disponible pour tous les appareils Mac, il offre des fonctions limitées sur les appareils qui ne sont pas des ordinateurs de bureau

Tarifs de Drafts

Free Forever : : Free Forever:::::::: :

: : Free Forever:::::::: : Drafts Pro : 1,99 $/mois

Évaluations et critiques de Drafts

G2 : Aucune critique à ce jour

: Aucune critique à ce jour Capterra : Pas de commentaires à ce jour

7. iA Writer

Via iA Rédacteur Imaginez un éditeur de texte tellement dépouillé que vous ne pouvez vous empêcher de vous concentrer sur le texte. C'est le postulat de cette application d'écriture, une plateforme pour Mac visant à améliorer votre processus d'écriture et d'édition.

Les meilleures fonctionnalités d'iA Writer

La fonctionnalité Focus Mode met en évidence la partie active de votre phrase pour créer une interface sans distraction

La fonctionnalité de mise en évidence de la syntaxe met l'accent sur les verbes faibles, les mots de remplissage et autres encombrements qui pourraient autrement affaiblir votre écriture

Vous pouvez connecter vos notes et vos documents grâce à une structure wiki simple et intégrée

La bibliothèque de modèles vous aide à transformer un texte simple en de magnifiques livres, chapitres et articles

Les limites d'iA Writer

Le code Markdown peut être difficile à apprendre au début, en particulier pour les utilisateurs plus familiers avec un éditeur traditionnel "ce que vous voyez est ce que vous obtenez"

Les différentes options d'exportation peuvent mettre en forme le document. Un document exporté au format PDF peut avoir un aspect différent de son équivalent exporté au format Microsoft Word

prix d'iA Writer

Mac : 49,99 $ (achat unique)

: 49,99 $ (achat unique) iPad et iPhone : 49,99 $ (achat unique)

: 49,99 $ (achat unique) Windows : 29,99 $ (achat unique)

: 29,99 $ (achat unique) Android : 0,99 $/mois

évaluations et critiques d'iA Writer

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : Aucune critique à ce jour

8. Scrivener

Via Scrivener Scrivener est peut-être l'application d'écriture la plus complète de cette liste. Elle est prête à répondre aux différents besoins des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l'élaboration du contenu, la recherche et le processus d'écriture. Disponible pour Mac et PC, elle est en tête de liste des applications de rédaction de livres les plus complètes. Les universitaires, les journalistes, les étudiants et les auteurs peuvent tous bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Scrivener

Son organisation non linéaire vous permet de réviser et d'organiser les paragraphes sans perdre de vue la structure générale

Les fonctionnalités de commentaire et d'annotation vous permettent, ainsi qu'à d'autres personnes, de réviser votre travail sans modifier le texte écrit

Ses outils de recherche intégrés vous aident à trouver des documents d'assistance de manière intuitive sans quitter l'application

L'affichage en tableau de liège vous aide à forfaiter et à conceptualiser vos projets d'écriture dans une disposition Post-it virtuelle

Limites de Scrivener

La courbe d'apprentissage est potentiellement importante en raison de ses nombreuses fonctionnalités d'écriture, de traçage, de planification et de publication

Ses options de mise en forme peuvent être plus capricieuses que celles des autres applications d'écriture de cette liste

Tarifs de Scrivener

Mac : 49 $ (achat unique)

: 49 $ (achat unique) iOS : 19,99 $ (achat unique)

: 19,99 $ (achat unique) Windows : 29,99 $ (achat unique)

: 29,99 $ (achat unique) Offre groupée Mac/Windows : 80 $ (achat unique)

Évaluations et critiques de Scrivener

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (190+ commentaires)

9. LightPaper

/$$$img/ https://getlightpaper.com/images/top\_app@2x.png Application d'écriture pour les utilisateurs de Mac de LightPaper /$$img/

Via LightPaper LightPaper facilite la prise de notes et la rédaction de textes sur votre Mac. Comme son nom l'indique, cette application d'écriture est délibérément légère : elle se contente d'une structure de dossiers linéaire pour vous aider à enregistrer, trouver et exploiter vos notes aussi rapidement et efficacement que possible.

LightPaper : les meilleures fonctionnalités

La navigation par onglets vous permet de vous déplacer de façon transparente à travers plusieurs notes et projets d'écriture sans en perdre le fil

L'affichage des grandes lignes de l'éditeur vous permet de parcourir des sections de documents plus volumineux sans avoir à lire tout le texte

Les options de Markdown sont personnalisables et s'adaptent à votre degré de familiarité avec le type de modification en cours

La fonctionnalité d'ouverture rapide permet de retrouver et de rouvrir des documents antérieurs lorsque vous ne vous souvenez plus de leur nom

Les limites de LightPaper

Ses capacités d'exportation pour les articles de blog et les sites Web sont limitées et se limitent souvent à des options basées sur le Web

Son assistance au rendu peut parfois s'avérer défaillante pour les documents plus complexes

Prix de LightPaper

**14,99 $ (achat unique)

Évaluations et critiques de LightPaper

G2 : Aucune critique à ce jour

: Aucune critique à ce jour Capterra : Aucune critique à ce jour

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid est un outil de modification en cours d'exécution pour l'ensemble du processus d'écriture, du premier jet à la copie finale. Que vous écriviez des e-mails ou des pages web, ce logiciel d'écriture fournit un flux constant de suggestions sur la façon de rendre votre contenu plus actif, plus engageant et plus fluide.

Les meilleures fonctionnalités de ProWritingAid

Son correcteur grammatical avancé, basé sur l'IA, suggère des améliorations complètes de l'écriture en temps réel

Il propose une évaluation de la lisibilité en temps réel afin d'améliorer votre rédaction au fil du temps

Il s'intègre directement à la plupart des emplacements de rédaction de contenu, notamment les navigateurs, Microsoft Word, Google Docs, les clients e-mail, les médias sociaux, Salesforce, etc

Il fournit des commentaires humains intégrés, y compris des conseils et des classes de maître, afin d'améliorer votre écriture au fil du temps

Limites de ProWritingAid

Les suggestions automatisées sont parfois erronées ou trompeuses, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'un humain pour réviser votre travail

La version gratuite est limitée à 500 mots à l'essai, ce qui n'est pas suffisant pour modifier vos écrits de façon continue

Tarifs de ProWritingAid

Free Forever : gratuit

: gratuit Premium : 10$/mois

Évaluations et critiques de ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (400+ commentaires)

Utilisez ClickUp sur tous vos appareils Apple

Même si vous aimez écrire, il est probable que vous n'ayez ni le temps ni l'espace nécessaires pour que chaque contenu, e-mail ou instruction technique que vous publiez soit parfait. Il peut être encore plus difficile de réussir chaque article si vous n'aimez pas écrire.

Heureusement, vous n'êtes pas seul. La bonne application peut faire toute la différence, que la gêne vienne du temps disponible ou du processus de rédaction.

L'application de rédaction par excellence est ClickUp, grâce à ses capacités de rédaction IA avancées et à la création et l'organisation intuitive et collaborative de documents. Créez un compte ClickUp gratuit et utilisez les fonctionnalités Docs et Bloc-notes pour votre prochain projet d'écriture !