Zoom vs Webex : Examen 2025 (fonctionnalités, prix)

vous devez choisir entre Zoom et Webex pour votre entreprise ?

Alors que le travail télétravail se généralise, logiciel de vidéo conférence est indispensable pour la plupart des équipes.

mais avec les tonnes d'outils disponibles, où faire pour trouver celui qui répond à vos besoins ?

Nous pensons que comparer deux leaders du marché de la vidéo conférence - Zoom et Webex, est un bon point de départ.

Et avec l'aide de la troupe de l'émission "IT Crowd", vous devriez être en mesure de faire le bon choix assez rapidement.

Dans cet article, nous allons faire un

Comparaison avec Zoom Webex

pour vous aider à décider laquelle de ces deux applications de vidéoconférence vous convient le mieux. Nous verrons également comment utiliser la vidéo conférence pour gérer vos projets dans le cadre de votre travail télétravail .

C'est parti !

#

Qu'est-ce que Zoom ?

Attendez... pourquoi commençons-nous par _"qu'est-ce que Zoom ?" ?

S'il y a bien une chose que le Le département informatique est connu pour c'est leur rigueur.

vous savez à quel point Jen, la responsable informatique, est sérieuse à ce sujet !

(C'est "je suis un nerd", pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas l'allemand.)

C'est pourquoi nous commençons par comprendre les deux services de vidéo conférence avant de les comparer.

Mais si vous souhaitez passer directement à la section de comparaison, il vous suffit de cliquer sur ici .

pour tous les autres, c'est parti !

So what is Zoom anyway?

Des appels de travail longue distance aux accrochages de groupe à l'époque de COVID, Les fonctionnalités conviviales de Zoom en ont fait un outil de vidéo conférence populaire pour tous les types d'utilisateurs.

Fondé par l'actuel PDG de Zoom, Eric Yuan, en 2011, Zoom comptait environ utilisateurs 10 millions en décembre 2019 ! Lors de la pandémie de 2021, l'utilisation a " zoomé " sur des niveaux inédits, avec plus de 300 millions de participants quotidiens aux réunions en avril 2020 !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image19-3.gif

/$$img/

Yup.

Cela fait réfléchir notre équipe informatique : "Qu'est-ce qui explique la croissance sans précédent de Zoom ?"

Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités qui ont fait sa popularité.

$$$a. Zoom Meetings & Chat

L'application Zoom offre à ses utilisateurs une plateforme de vidéo-conférence confortable avec cette fonctionnalité phare de visioconférence.

Lors d'un appel Zoom, vous pouvez ajouter jusqu'à 1.000 participants vidéo et en afficher simultanément jusqu'à 49 sur votre écran !

Pendant la réunion en ligne, vous pouvez également :

Utiliser les fonctionnalités de partage de documents et de partage d'écran pour des échanges rapidescollaboration Activez l'option " enregistrer " pour permettre à Zoom de transcrire en direct votre réunion vidéo

pour des échanges rapidescollaboration Ajoutez un arrière-plan virtuel (vous pouvez garder une image de votre émission de télévision favorite, comme IT Crowd, comme arrière-plan de votre appel!)

(vous pouvez garder une image de votre émission de télévision favorite, comme IT Crowd, comme arrière-plan de votre appel!) Organisez des sessions de sondage ou de questions/réponses

Levez la main virtuellement

virtuellement Organisez une réunion à l'intérieur d'une réunion grâce à la fonctionnalité "salles de réunion"

La qualité vidéo et audio HD de Zoom améliorera également votre expérience de la vidéo conférence, vous aidant à mieux connaître votre équipe, comme le patron de _Reynholm Industries, Douglas.

En outre, Zoom a renforcé sa fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour vous protéger contre les invités non sollicités. Par exemple, les hôtes des réunions peuvent entièrement sécuriser la réunion à l'aide de mots de passe et d'une authentification à deux facteurs.

B. Salles Zoom

Les fonctionnalités de vidéoconférence de Zoom sont très utiles lorsque vous travaillez à domicile.

Mais ce n'est pas tout ce que Zoom a à offrir !

La fonctionnalité Mon travail vous permet d'organiser des réunions virtuelles lorsque vous reprenez le travail à partir d'un bureau

Zoom Rooms est le logiciel d'assistance de Zoom pour les salles de conférence de votre entreprise.

Il est particulièrement utile lorsque vous et votre équipe êtes dans la salle de conférence de l'entreprise et que vous essayez d'établir une connexion avec un groupe de personnes à l'extérieur de la salle - tout cela en même temps.

Mais contrairement au sous-sol du bureau de Reynholm Industries, Zoom Rooms vous permet :

D'utiliser des systèmes de salles de conférence existants tels que les équipements Polycom, Cisco ou Lifesize pour une assistance supplémentaire

de salles de conférence tels que les équipements Polycom, Cisco ou Lifesize pour une assistance supplémentaire De vous connecter avec d'autres utilisateurs de Zoom Rooms ou de Zoom par le biais de leur application de bureau ou de téléphone

de bureau ou de téléphone Partager plusieurs écrans lors d'un appel

lors d'un appel Participez à des réunions et partagez des fichiers par une seule touche

Fonctionner sur un système sans fil

Utiliser des tableaux blancs interactifs en ligne qui peuvent être partagés avec toute l'équipe pendant les appels

qui peuvent être partagés avec toute l'équipe pendant les appels Gérez toutes les salles Zoom à partir d'un seul tableau de bord

Note: _Cette fonctionnalité destinée aux entreprises est proposée moyennant un abonnement de 49 $$$a par salle, avec un essai gratuit de 30 jours

Zoom est disponible sur:

Appareil mobile : Android et iOS

Bureau : Web, Windows et Mac

lire notre article détaillé

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'entreprise /blog?p=10090 de Zoom /%href/

et en savoir plus sur l'utilisation de Zoom_

le site web de l'association est disponible en anglais /blog?p=9857 top Zoom alternatives /%href/

ici

#

Qu'est-ce que Webex ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image9-2.png page d'accueil de webex /$$img/

Si l'application Zoom est l'enfant prodige du monde de la vidéo conférence, Webex de Cisco en est le grand-père.

Fondé en 1995, Webex a été racheté par Cisco en 2007 pour l'inclure dans sa vaste suite de vidéoconférence et de collaboration en matière de productivité.

En mars 2020, le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a déclaré que la plateforme avait enregistré 5,5 milliards de minutes de réunion !

et nous sommes sûrs que Jen a probablement contribué à ce nombre dans une large mesure !

le site Web de Cisco se distingue des autres..

Voici ses deux fonctionnalités clés :

A. Réunions Webex

Webex de Cisco offre toutes les fonctionnalités habituelles d'une application de vidéoconférence, telles que le partage d'écran, l'audio et la vidéo HD, les fonctions d'enregistrement, et bien plus encore !

Outre les fonctionnalités habituelles de vidéoconférence, Cisco Webex vous permet également :

D'ajouter 10 000 personnes par visioconférence et de regarder 25 flux vidéo à la fois sur votre écran

par visioconférence et de regarder à la fois sur votre écran De choisir le nombre de flux vidéo que vous souhaitez continuer à regarder

Utiliser la fonctionnalité de partage d'écran pour obtenir des explications détaillées

pour obtenir des explications détaillées Consultez la rubrique " Information sur les personnes " pour connaître l'historique d'une personne au sein de l'entreprise, son rôle et d'autres informations publiques

" pour connaître l'historique d'une personne au sein de l'entreprise, son rôle et d'autres informations publiques Recevez des notes transcrites de la réunion par e-mail

de la réunion Enregistrez les réunions d'un simple clic et retrouvez-les sous la rubrique Enregistrements Webex sur votre site Webex (vous pouvez également les stocker localement)

B. Formation Webex

Alors que la vidéoconférence traditionnelle est parfaitement capable de gérer des formations à petite échelle au niveau du département, Webex de Cisco vous permet d'élever vos sessions à un niveau supérieur.

Webex Training est destiné aux formateurs et éducateurs sérieux qui travaillent avec des tailles de classe allant jusqu'à 1000 personnes à la fois.

Vous bénéficiez d'une foule de fonctionnalités intuitives, telles que :

Le choix entre des sessions à la demande en direct et préenregistrées

et L'automatisation de la notation pour simplifier le processus de correction des tests

pour simplifier le processus de correction des tests Des fonctions de commerce électronique telles que les paiements pour monétiser votre formation

telles que les paiements pour monétiser votre formation Assistance pour 13 langues comme l'espagnol, le français, le japonais et le turc

En outre, les formateurs peuvent tirer parti de l'expertise industrielle de Cisco grâce à l'intervalle de ressources d'assistance de Webex Training.

les formateurs peuvent en outre tirer parti de l'expertise sectorielle de Cisco grâce à la vaste gamme de ressources d'assistance de Webex Training

Cisco Webex est disponible sur:

Appareil mobile : Android et iOS

Bureau : Web, Windows et Mac

#

Zoom vs. Webex : 5 différences pour vous aider à décider lequel est le meilleur pour vous

Bien sûr, Webex et Zoom offrent des avantages évidents par rapport à des solutions alternatives comme Google Meet (anciennement Google Hangout) et Microsoft Teams.

mais à part cela, ils semblent tous les deux assez similaires, n'est-ce pas ?

Non, ils ont leurs différences !

tu te demandes ce que c'est ?

Nos informaticiens vous aideront à faire la différence entre les deux et à déterminer quel outil de vidéo conférence choisir !

alors, prenez votre café et suivez l'étiquette de Teams et de son équipe !

$$$a : Commencer un appel

En matière de convivialité, Zoom et Cisco empruntent des voies différentes :

$$$a. Zoom

Tout le monde peut participer à une réunion Zoom à l'aide d'un lien unique - il n'est pas nécessaire de créer un compte.

Cette solution est idéale pour les personnes qui souhaitent se connecter avec des personnes d'autres entreprises (sans utiliser de plateforme de collaboration partagée) ou qui ont besoin de passer un visioconférence de dernière minute.

B. Webex

Contrairement à Zoom, Webex peut s'avérer difficile à utiliser lorsque vous souhaitez participer à une réunion rapide.

Pour participer à un appel Webex, vous devez.. :

Créer un compte Webex

Le vérifier par e-mail

Et enfin, vous connecter pour participer à une réunion

Cela peut parfois perturber des personnes comme Jen.

#

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image26.png

/$$$img/

Différence #2 : Accueillir des évènements

les réunions vidéo en ligne ne sont pas la seule utilisation d'un logiciel de vidéoconférence, n'est-ce pas ?

Qu'en est-il des formations de groupe, des sessions d'apprentissage ou des programmes de sensibilisation de la communauté que vous avez dû reporter en raison du confinement ?

est-ce que les annuler tous est une option ?

Vous savez ce qu'en pense Richmond, le gothique du département informatique :

Heureusement, Zoom et Webex disposent tous deux de fonctionnalités impressionnantes pour l'organisation d'évènements :

A. Zoom

Si vous souhaitez organiser un webinaire sans tracas et sans fioritures, optez pour Zoom.

Vous pouvez :

Ajouter jusqu'à 10 000 personnes en tant que voyeurs

en tant que Libeller jusqu'à 100 personnes parmi elles en tant que panélistes

parmi elles en tant que Choisir entre un webinaire en direct ou à la demande

ou Diriger le webinaire à l'aide de contrôles de l'hôte comme la mise en sourdine des participants, leur promotion en tant que panélistes, etc

Une fois l'évènement terminé, Zoom vous fournit des rapports sur les inscriptions à l'évènement, les participants, et plus encore pour une analyse détaillée et des abonnements.

Que vous organisiez la formation mensuelle de votre projet par vidéoconférence ou que vous mettiez en ligne le programme de formation de votre service, Zoom Webinars est l'outil idéal pour vous.

B. Webex

Un webinaire Webex vous permet d'ajouter jusqu'à 100 000 personnes et de bénéficier d'une assistance supplémentaire :

Automatisation de votre évènement avec un site personnalisé pour les inscriptions, des invitations personnalisées et des rappels automatisés

avec un site personnalisé pour les inscriptions, des invitations personnalisées et des rappels automatisés Un producteur certifié Webex pour offrir une assistance technique en temps réel et des conseils sur les bonnes pratiques

pour offrir une assistance technique en temps réel et des conseils sur les bonnes pratiques Une salle d'entraînement virtuelle pour permettre aux panélistes de peaufiner leur jeu

Si l'organisation d'expériences en ligne immersives et plus grandes que nature est votre style, Cisco Webex est la plateforme qu'il vous faut !

Nous sommes presque sûrs que Moss aurait aimé utiliser Cisco Webex puisqu'il aime faire une entrée remarquée :

Différence #3 : Sécurité

Aucun examen des produits de vidéoconférence n'est achevé sans un examen détaillé de leurs politiques de sécurité.

A. Zoom

À Zoom a fait face à quelques revers de sécurité, mais il a été rapide à déployer des fonctionnalités y remédiant. En fait, au début du mois d'avril 2020, Zoom a gelé toutes les nouvelles mises à jour pendant 90 jours afin de remédier aux problèmes de sécurité des inquiétudes concernant sa sécurité .

Il dispose désormais de plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité, telles que :

Cryptage des données (bien quepas encore de bout en bout)

(bien quepas encore de bout en bout) Authentification à deux facteurs pour ceux qui veulent l'activer

pour ceux qui veulent l'activer Alertes visuelles lorsqu'un participant enregistre l'appel

lorsqu'un participant enregistre l'appel Des salles d'attente qui peuvent être mises en place par les administrateurs au niveau du compte ou de l'appel

qui peuvent être mises en place par les administrateurs au niveau du compte ou de l'appel Contrôles de l'hôte pour le partage de fichiers ou d'écran, et la mise en attente des participants

B. Webex

Bien que Webex soit depuis longtemps le favori des secteurs de la santé et de la finance (où la confidentialité et la sécurité sont très importantes), il n'a pas été exempt de problèmes problèmes connus de leur site web.

Toutefois, Cisco s'efforce continuellement de résoudre ces problèmes grâce à des fonctionnalités telles que :

Cryptage optionnel de bout en bout pour chaque vidéo conférence

pour chaque vidéo conférence Des capacités flexibles de gestion des mots de passe qui peuvent être appliquées différemment par chaque administrateur

qui peuvent être appliquées différemment par chaque administrateur Des permissions pour les hôtes et les administrateurs d'accorder et de révoquer l'accès à n'importe quel participant

d'accorder et de révoquer l'accès à n'importe quel participant **Centres de données physiquement sécurisés

Dans l'ensemble, Zoom et Cisco Webex offrent des garanties raisonnables pour la sécurité de leurs utilisateurs.

Mais ni l'un ni l'autre ne peut sauver Moss de lui-même !

(Pour Moss, vous avez besoin de quelque chose d'encore plus avancé que Zoom Webex _.)

Différence #4 : Intégrations

Si vous travaillez déjà sur un outil à l'échelle de l'entreprise qui gère vos flux de travail, il est logique de trouver un outil de vidéoconférence qui s'y intègre.

pourquoi ?

Une fonctionnalité d'intégration dans votre outil de vidéoconférence épargnera à votre équipe l'effort d'activer/désactiver un trop grand nombre de fenêtres.

Nous savons à quel point cela épuise notre chef d'équipe favorite, Jen :

Zoom et Webex s'intègrent tous deux à certains outils de collaboration courants et à des plateformes de stockage cloud comme Google Drive, Google Agenda et Microsoft OneDrive.

Cependant, il existe également d'autres intégrations qui sont propres à chaque plateforme de vidéoconférence :

$$$a. Zoom

ClickUp ont été réunies de manière appropriée_

quels sont les problèmes rencontrés par l'équipe au cours du processus ?

Quelles sont les améliorations à apporter au prochain projet ?

De telles discussions vous aideront à améliorer vos processus de travail, ce qui, à son tour, renforcera l'efficacité de votre équipe productivité de votre équipe dans les projets futurs.

#

Conclusion

Choisir le bon logiciel de visioconférence est désormais super essentiel pour la plupart des entreprises.

Et entre Zoom et Webex, il n'y a pas de grand gagnant - chaque application de vidéo conférence est parfaite pour des besoins spécifiques.

Si vous êtes une PME, Zoom ou l'une de ces alternatives est la bonne pour vous.

Toutefois, si vous souhaitez organiser de grandes vidéoconférences d'entreprise, optez pour Cisco Webex.

Mais il ne suffit pas d'avoir la bonne solution de vidéo conférence pour devenir un projet whizz.

Vous avez également besoin d'un outil de gestion de projet dédié comme ClickUp !

Qu'il s'agisse de suivre les objectifs de votre projet ou d'organiser des appels Zoom rapides, ClickUp peut relever tous les défis que vous lui lancez. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et bénéficiez d'une productivité réunions de gestion de projet qui font avancer votre équipe :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image17-4.gif un homme qui dit : damn good bloody good damn good job /$$$img/