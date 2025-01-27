10 nejlepších alternativ a konkurentů SmartSuite v roce 2025

SmartSuite se prezentuje jako jediná platforma pro jakýkoli proces a jakýkoli projekt, ale není to jediné řešení pro správu práce, které existuje. V oblasti automatizace pracovních postupů existuje spousta dalších alternativ, které stojí za to prozkoumat, než se rozhodnete pro SmartSuite nebo v jeho používání budete pokračovat.
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší alternativy k SmartSuite, které jsou dnes k dispozici. Porovnáme webové nástroje pro správu pracovních postupů, automatizaci pracovních postupů, správu úkolů a spolupráci, abychom vám přinesli náš konečný seznam uchazečů, které můžete vyzkoušet v roce 2024. ?
Co byste měli hledat v alternativě k SmartSuite?
SmartSuite je cloudová platforma pro automatizaci a správu práce, která pokrývá širokou škálu použití, včetně řízení projektů, řízení lidských zdrojů a personálu, marketingu a dodržování předpisů. Můžete ji používat pro všechny tyto funkce nebo jen pro některé z nich.
Při zvažování alternativy SmartSuite vezměte v úvahu následující:
- Snadné použití: Je platforma snadno použitelná? Je nutné absolvovat rozsáhlé školení?
- Odbornost: Nabízí nový nástroj větší funkčnost ve vaší oblasti zájmu?
- Přizpůsobení: Je nová alternativa flexibilnější? Lze ji plně přizpůsobit?
- Automatizace: Dokáže tento nástroj automatizovat úkoly, které potřebuji? Nabízí více než SmartSuite?
- Cena: Je nový nástroj cenově dostupný? Odpovídá vašemu rozpočtu?
- Škálovatelnost: Je alternativa schopna se přizpůsobit vašim potřebám? Neznamená škálovatelnost příliš vysoké náklady?
V oblasti automatizace pracovních postupů je k dispozici tolik produktů, že existuje spousta možností pro společnosti jakékoli velikosti, s jakýmkoli rozpočtem a potřebami – ať už jste malá firma, která potřebuje správu lidských zdrojů, nebo rychle rostoucí společnost SaaS, která potřebuje software pro automatizaci marketingu. Zamyslete se nad svým osobním použitím a potřebami svého týmu, abyste mohli sestavit seznam nejlepších alternativ, které můžete vyzkoušet.
10 nejlepších alternativ k SmartSuite, které můžete použít
Správný nástroj pro správu práce usnadňuje plnění úkolů, spolupráci v týmu a dosahování větších úspěchů. Zde jsou nejlepší alternativy a konkurenti SmartSuite, které vám pomohou přiblížit se vašim cílům v oblasti produktivity.
1. ClickUp
ClickUp je vynikající alternativou k SmartSuite, protože se také jedná o komplexní platformu navrženou pro zvýšení vaší produktivity a zisku. Díky široké škále funkcí ClickUp je organizace práce, správa úkolů a zdrojů a spolupráce s členy týmu hračkou. ✨
Od kampaní po plánování sprintů, ClickUp Automations dokáže zefektivnit jakoukoli operaci. Naše knihovna více než 100 automatizací bez nutnosti programování obsahuje vše, co potřebujete ke zjednodušení pracovních postupů, zefektivnění rutinních úkolů a usnadnění předávání projektů.
Využijte naše předem připravené recepty pro automatizaci tak, jak jsou, nebo je přizpůsobte podle své vlastní logiky a vlastních stavů. Využijte recepty, které pokrývají širokou škálu použití, včetně přiřazování úkolů, komentářů, aktualizací stavu a dalších.
V ClickUp můžete nejen automatizovat svou práci, ale také rozšířit tuto funkcionalitu na další aplikace, které používáte. Přidejte své externí aplikace, jako jsou Github, Slack, Dropbox a Calendly, do svého pracovního postupu v ClickUp. Knihovna integrací se každý měsíc rozšiřuje.
Kromě automatizací ClickUp má platforma co nabídnout týmům, které chtějí zůstat organizované a pracovat efektivněji. Použijte ClickUp Tasks pro správu osobních a týmových úkolů, vizualizaci pokroku v ClickUp Dashboard a přesun kontaktních údajů do ClickUp CRM, abyste mohli spravovat systém řízení vztahů se zákazníky z jednoho místa.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využívejte automatizace ClickUp a podmíněnou logiku k vytváření výkonných pracovních postupů.
- Spravujte úkoly, seznamy úkolů a obchodní procesy
- Nastavte a sledujte pokrok podle klíčových ukazatelů výkonnosti projektového řízení.
- Umožněte komunikaci a spolupráci se svým týmem v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
- Spravujte technické a kreativní projekty
- Vytvářejte dokumenty a tabulky, abyste mohli spolupracovat a sdílet je se svým týmem.
- Spravujte zdroje a čas členů týmu, produktivitu a fakturovatelné hodiny.
- Nastavte oprávnění a sdílejte projekty, abyste zvýšili jejich transparentnost.
- Využijte šablony ClickUp, abyste mohli rychle začít, včetně šablon pracovních plánů.
- Přizpůsobte si své prostředí pomocí vlastních zobrazení, vlastních polí a barevné koordinace.
- Integrace s tisíci externích aplikací
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí a možností přizpůsobení někteří uživatelé uvádějí, že je nutné se nejprve seznámit s ovládáním.
- Možná neexistuje speciální integrace pro každou externí aplikaci, ale ClickUp můžete vždy propojit s tisíci dalších nástrojů pomocí Zapier.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Flow
Flow se popisuje jako moderní softwarové řešení pro správu projektů a úkolů pro týmy. Platforma spojuje klíčové prvky, jako je správa projektů, konverzace a správa úkolů, a vytváří tak komplexní místo pro vykonávání práce. ✔️
Nejlepší funkce Flow
- Spravujte úkoly efektivněji pomocí automatizovaných opakujících se úkolů
- Pozvěte členy týmu do projektů a kontrolujte soukromí pomocí oprávnění
- Přizpůsobte projekty barvami a ikonami
Omezení toku
- Někteří uživatelé hlásí, že synchronizace mezi webovou a aplikační verzí může být pomalá.
- Můžete pouze deaktivovat svůj účet, není tedy možné smazat data z účtu.
Ceny Flow
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Flow
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. FunctionFox
FunctionFox je nástroj pro správu časových rozvrhů a projektů, který slouží ke sledování času, zvyšování produktivity týmu a měření celkové hodnoty. Tento nástroj je ideální pro kreativní profesionály a týmy, které chtějí organizovat své interní plánování a soustředit se na více projektů najednou. ⚒️
Nejlepší funkce FunctionFox
- Zobrazte množství práce naplánované pro každého člena týmu
- Sledujte čas pomocí časových rozpisů a vestavěných stopek
- Zjistěte, které úkoly jsou otevřené a které již byly dokončeny.
Omezení FunctionFox
- Někteří uživatelé by uvítali funkce pro automatizaci a opakující se úkoly.
- Existuje jen několik možností přizpůsobení.
Ceny FunctionFox
- Classic: 35 $/měsíc pro prvního uživatele, poté 5 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Premier: 50 $/měsíc pro prvního uživatele, poté 10 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- In-House: 150 $/měsíc pro prvního uživatele, poté 20 $/měsíc za každého dalšího uživatele
Hodnocení a recenze FunctionFox
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Plutio
Plutio je komplexní nástroj pro spolupráci při řízení projektů, který týmům umožňuje sledovat projekt od začátku do konce. Uživatelé mohou připravovat projekty, plánovat časové harmonogramy, přidělovat úkoly a odesílat návrhy klientům z jednoho centrálního místa, což je ideální pro týmy a agentury. ?
Nejlepší funkce Plutio
- Po podepsání smlouvy vytvořte projekt automaticky ze šablony.
- Pomocí šablon vytvářejte opakující se úkoly pro úkoly, které provádíte pravidelně.
- Zvolte automatické zobrazení faktury, plánovače nebo návrhu poté, co váš klient podepíše smlouvu.
Omezení Plutio
- Někteří uživatelé uvádějí, že úpravy návrhů mohou být pomalé.
- Neexistuje žádný snadný způsob, jak exportovat data do jiných nástrojů.
Ceny Plutio
- Solo: 19 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Studio: 39 $/měsíc pro 10 přispěvatelů
- Agentura: 99 $/měsíc pro 30 přispěvatelů
- Další přispěvatelé mohou být přidáni do plánů Studio a Agency za 5 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Plutio
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Nintex
Nintex je softwarový nástroj pro správu procesů a pracovních postupů, který využívá automatizaci k zefektivnění procesů a zvýšení produktivity. Tento softwarový nástroj pro reengineering obchodních procesů a mapování procesů umožňuje uživatelům objevovat příležitosti ke zlepšení procesů, úspěšně je automatizovat a pokračovat v jejich optimalizaci a zlepšování. ?
Nejlepší funkce Nintex
- Vytvářejte procesy a upravujte pracovní postupy tak, aby byly efektivnější.
- Automatizujte procesy a nechte je běžet pravidelně
- Vytvářejte šablony a přizpůsobujte je bez nutnosti znalosti programování.
Omezení Nintex
- Nintex se specializuje na správu procesů, takže postrádá některé další funkce, které mají alternativy typu „vše v jednom“.
- Někteří uživatelé uvádějí, že je nutné se nejprve naučit, jak platformu používat.
Ceny Nintex
Nintex nabízí řadu profesionálních, prémiových a přizpůsobených plánů pro každou ze svých šesti automatizačních platforem:
- Výhody: Počáteční ceny se pohybují od 15 000 do 35 000 USD ročně.
- Premium: Počáteční ceny se pohybují od 2 400 do 60 000 USD/rok.
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
6. Process Street
Process Street je softwarový nástroj pro standardní operační postupy (SOP), kontrolní seznamy a správu pracovních postupů. Jeho cílem je zjednodušit správu procesů a zvýšit tak provozní efektivitu. Automatizujte úkoly, zefektivněte procesy a využijte výhody návrhu pracovních postupů založeného na umělé inteligenci, abyste zlepšili svůj způsob práce. ?
Nejlepší funkce Process Street
- Nastavte opakovatelné procesy a zvyšte produktivitu
- Pomocí podmíněné logiky přizpůsobte toky v rámci procesů
- Zobrazte si, co vás čeká, a sledujte svůj pokrok
Omezení Process Street
- Uživatelé uvádějí, že možnosti reportování mohou být omezené.
- Někteří uživatelé uvádějí, že by byla užitečná funkce vyhledávání dokumentů a úkolů.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 415 USD/měsíc
- Enterprise: Od 1 660 $/měsíc
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
7. Teamhood
Teamhood je platforma pro správu projektů, která sjednocuje veškerou vaši práci na jednom místě. Platforma zahrnuje sledování času, správu pracovní zátěže, plánování, pracovní postupy a procesy, konverzace a další funkce. ?
Nejlepší funkce Teamhood
- Zobrazte si průběh projektu v několika pohledech, včetně Kanban tabulek a Ganttových diagramů.
- Plánujte svůj čas efektivněji díky odhadovaným hodinám a algoritmicky generovaným informacím.
- Automatizujte úkoly, které opakujete pravidelně, pomocí opakujících se úkolů.
Omezení Teamhood
- Uživatelé nemohou přidávat soubory ke komentářům v rámci úkolů, což může mít dopad na některé týmy.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby mohli deaktivovat funkce, které nepoužívají.
Ceny Teamhood
- Zdarma
- Profesionální: 9,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Teamhood
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (10+ recenzí)
8. Rippling
Rippling je platforma pro správu pracovní síly, která se specializuje na lidské zdroje (HR), IT a finanční řízení. Spravujte zaměstnanecké benefity, mzdy a výdaje pomocí přizpůsobených pracovních postupů, které automatizují procesy a zajišťují tak efektivnější práci. ?
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizujte téměř jakýkoli proces v oblasti lidských zdrojů, IT nebo financí pomocí automatizací typu „if/then“ (pokud/pak).
- Vytvářejte personalizované pracovní postupy pomocí vlastních spouštěčů
- Propojte se s aplikacemi třetích stran a rozšířte možnosti automatizace pracovních postupů nad rámec svých dat Rippling.
Omezení Rippling
- Rippling se specializuje na oblasti HR, IT a financí, takže pokud se zaměřujete na jinou oblast, může pro vás být vhodnější jiný nástroj.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby byla funkce onboardingu komplexnější.
Ceny Rippling
- Cena začíná na 8 USD/měsíc za uživatele.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
9. Workfront
Workfront je softwarový nástroj pro správu projektů a práce od softwarového giganta Adobe. Platforma umožňuje uživatelům plánovat a realizovat projekty, spravovat rozpočty a využívat automatizaci pro lepší správu procesů. ?
Nejlepší funkce Workfront
- Přiřazujte a sledujte úkoly napříč členy týmu, odděleními a projekty
- Pomocí přizpůsobených logických pravidel automaticky synchronizujte data mezi týmy.
- Spravujte očekávání a automaticky stanovujte priority úkolů pomocí integrované fronty požadavků.
Omezení Workfront
- Někteří říkají, že jako nový uživatel je třeba se hodně učit.
- Uživatelé hlásí, že množství oznámení a upozornění ve vaší doručené poště může být ohromující.
Ceny Workfront
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
- Prime: Ceny na vyžádání
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workfront
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
10. Fluix
Fluix je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která usnadňuje digitalizaci dokumentových procesů a automatizaci opakujících se rutinních úkolů. Zefektivněte každodenní úkoly, jako jsou audity, kontroly, školení, správa faktur a další, pomocí automatizace úkolů Fluix. ?
Nejlepší funkce Fluix
- Opusťte papírové dokumenty a přejděte na digitální verze, do kterých můžete vkládat poznámky.
- Navrhněte si personalizovaný pracovní postup, který odpovídá vašim konkrétním potřebám.
- Automatizujte opakující se manuální úkoly a sledujte jejich průběh až do dokončení.
Omezení Fluix
- Někteří uživatelé by si přáli, aby byl nástroj pro tvorbu formulářů uživatelsky přívětivější pro technicky méně zdatné uživatele.
- V současné době není k dispozici žádná aplikace pro Android, ale je k dispozici aplikace pro iOS.
Ceny Fluix
- Fluix Core: 30 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Conditional Logic: 5 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Power Analytics: 10 $/měsíc na uživatele
- Doplněk pro předvyplňování formulářů a dokumentů: 10 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Quarter Review: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fluix
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Zefektivněte pracovní postupy pomocí alternativy SmartSuite
SmartSuite je skvělý nástroj pro správu projektů, který umožňuje distribuovaným týmům pracovat produktivněji. To však neznamená, že je to jediná možnost, a tento průvodce ukazuje, kolik působivých konkurentů SmartSuite existuje. Pomocí tohoto průvodce najděte nástroj, který nejlépe odpovídá vašim cílům, a užijte si výhody lépe koordinovaného, produktivnějšího a dobře řízeného týmu.
Pokud hledáte softwarový nástroj, který nabízí vše, co SmartSuite, a ještě mnohem více, vyzkoušejte ClickUp. Tato komplexní platforma je plná funkcí, které usnadňují správu projektů, úkolů a lidí. Prozkoumejte všechny výhody a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ?