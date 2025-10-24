Nejlepší rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí pro zvýšení každodenní produktivity

Určitě jste je už viděli – rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí, která slibují, že navždy změní váš pracovní postup, ale nakonec jen zaplní váš prohlížeč a všechno zpomalí.
Najít nástroje, které vaši práci skutečně zrychlí (a nekomplikují), vyžaduje trpělivost – a trochu pokusů a omylů.
Proto jsme za vás udělali průzkum. Níže najdete pečlivě sestavený seznam výkonných a skutečně užitečných rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí, která vám pomohou psát, vyhledávat, shrnovat a udržovat pořádek – aniž by vám zbytečně komplikovala den.
Ať už řídíte projekty, píšete obsah nebo studujete online, díky těmto rozšířením bude prohlížeč pracovat pro vás, nikoli proti vám.
Přehled nejlepších rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí
Než se pustíme do podrobností, tady je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže zjistit, jak si tato rozšíření pro Chrome zaměřená na produktivitu vedou.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Poznámky z jednání s využitím AI a správa pracovních postupů Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, startupy a podniky
|AI Notetaker, souhrny ClickUp Brain, zaznamenávání úkolů v Chromu, synchronizace Dokumentů a kalendáře, automatizace převodu e-mailů z Gmailu na úkoly
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Merlin
|Reálný výzkum a shrnutí Velikost týmu: Ideální pro studenty, vývojáře a výzkumníky
|Shrnuje webové stránky, soubory PDF, YouTube, převádí zadání na kód/diagramy, podporuje Claude, GPT-4, Mistral
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|Magical AI
|Automatické vyplňování textu + generování potenciálních zákazníků Velikost týmu: Ideální pro náborové, prodejní a podpůrné týmy
|Rozšiřovač textu s umělou inteligencí, automatické vyplňování formulářů, integrace CRM, zkratky pro zprávy
|Ceny na míru
|Glasp
|Výběr toho nejlepšího z webu a videí Velikost týmu: Ideální pro výzkumníky, studenty a tvůrce
|Hlavní body + poznámky z článků a YouTube, souhrny vytvořené umělou inteligencí, možnosti exportu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|GrammarlyGO
|Multiplatformní AI asistent pro psaní Velikost týmu: Ideální pro profesionály a content marketéry
|AI přepisovač, změna tónu, chytré podněty, úpravy v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 30 $/měsíc
|Recall
|Druhý mozek vylepšený umělou inteligencíVelikost týmu: Ideální pro znalostní pracovníky a ty, kteří se neustále vzdělávají
|Chytré karty, kvízy na procvičení paměti, zachycování obsahu, vizuální zobrazení grafů
|Bezplatná verze; Ceny pokročilých tarifů se odvíjejí od využití
|Perplexity AI
|Odpovídání na složité dotazy s odkazy na zdroje Velikost týmu: Ideální pro analytiky, výzkumníky a pokročilé uživatele
|Živé vyhledávání, citované zdroje, generování obrázků, modely Pro (GPT-4, Claude)
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|Otter.ai
|Živý přepis a souhrny schůzek Velikost týmu: Ideální pro hybridní týmy a pedagogy
|Přepis v reálném čase, Otter Chat, synchronizace snímků, souhrny generované umělou inteligencí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc
|Compose AI
|Zrychlení psaníVelikost týmu: Ideální pro zakladatele, marketéry a týmy pracující na dálku
|Automatické doplňování, přepisování na základě tónu, podpora e-mailů a blogů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc
|QuillBot
|Zlepšení srozumitelnosti a stylu psaní Velikost týmu: Ideální pro studenty, studenty angličtiny jako cizího jazyka a výzkumníky
|Přeformulování pomocí AI, výběr tónu, shrnutí, kontrola gramatiky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,17 $ měsíčně.
Na co byste se měli zaměřit při výběru rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí
Než kliknete na „Přidat do Chrome“, je dobré vědět, co dělá rozšíření s umělou inteligencí skutečně užitečným (a ne jen dalším digitálním nepořádkem).
Zde je stručný seznam, který vám pomůže vybrat ten správný nástroj:
- Skutečné zvýšení produktivity: Vyberte si nástroj, který vám skutečně ušetří čas. Ať už jde o shrnutí obsahu, psaní e-mailů nebo organizaci úkolů, měl by vám ulehčit práci.
- Ochrana soukromí a osobních údajů: Zjistěte, jak jsou vaše údaje využívány. Vyberte si nástroje s jasnými zásadami ochrany soukromí a minimálním sběrem údajů
- Přizpůsobitelnost: Ujistěte se, že nástroj umožňuje upravit nastavení tak, aby vyhovovalo vašemu pracovnímu postupu, například styl vyjadřování, délku výstupu nebo klávesové zkratky pro spuštění
- Snadné zapnutí/vypnutí: Hledejte rozšíření, která lze snadno vypnout, aniž byste je museli odinstalovat
Nejlepší rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Chrome je místem, kde většina z nás tráví svůj digitální život – e-maily, dokumenty, vyhledávání, chaty.
Najděme si rozšíření s umělou inteligencí, které vám pomůže vylepšit tento prostor pomocí nástrojů, které automatizují, usnadňují a zrychlují vaši práci.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a podporu pracovních postupů s využitím umělé inteligence)
Rozšíření ClickUp pro Chrome je jako mít celý svůj pracovní prostor přímo ve vašem prohlížeči. Umožňuje vám pořizovat snímky obrazovky, přidávat poznámky pomocí šipek a číslovaných značek, ukládat stránky nebo úryvky do ClickUp Docs, přidávat stránky do záložek jako úkoly a sledovat čas, který strávíte na kartě Chrome.
Úkoly můžete také vytvářet přímo z prohlížeče, včetně podrobností, jako je název stránky, URL, snímky obrazovky a odkazy. Tlačítko „Přidat do ClickUp“ ve vaší e-mailové aplikaci (např. Gmail) vám umožňuje připojit celé e-maily k existujícím nebo novým úkolům.
Aby bylo zajištěno přesné sledování odpracovaných hodin pro vás i váš tým, umožňuje vám nativní funkce Time Tracking spouštět a zastavovat časomíry pro jednotlivé úkoly, díky čemuž můžete zaznamenaný čas prohlížet a upravovat přímo v rámci rozšíření.
Jakmile jsou úkoly zachyceny prostřednictvím rozšíření pro Chrome, můžete je zobrazit a vylepšit pomocí AI v plné verzi aplikace ClickUp. Například ClickUp Brain dokáže shrnout aktualizace, extrahovat akční položky z poznámek ze schůzek a pomoci vám vylepšit text přímo v úkolech a dokumentech.
Brain je také chytrý AI asistent pro psaní, který kontroluje vaše poznámky a e-maily z hlediska gramatiky, tónu a srozumitelnosti nebo přizpůsobuje svůj výstup vaší konkrétní roli (marketing, prodej, projektové řízení, inženýrství atd.).
🎥 Podívejte se, jak můžete pomocí AI snadno a konzistentně psát perfektní e-maily a dokumenty:
Nejlepší funkce ClickUp
- Poznámky z jednání s AI: Automaticky se připojujte k hovorům, nahrávejte konverzace, přepisujte diskuse a získejte seznam klíčových bodů, aniž byste narušili svůj pracovní rytmus nebo soustředění, díky ClickUp AI Notetaker
- Rychlé pořizování poznámek: Použijte ClickUp Notepad k zaznamenání nápadů, úkolů nebo čehokoli důležitého, synchronizujte je napříč zařízeními a převádějte je na úkoly
- Automatizace pracovních postupů: Nastavte v ClickUp Automations pravidla založená na spouštěčích a podmínkách a automatizujte rutinní pracovní postupy, jako je přidělování úkolů a připomenutí blížících se termínů
- Vlastní agenti s umělou inteligencí: Vytvářejte v ClickUp vlastní agenty Autopilot, kteří dokážou činit kontextová rozhodnutí a jednat autonomně na základě předem definovaných podmínek a pokynů
Omezení ClickUp
- Někdy může být ClickUp trochu nepřehledný, protože nabízí tolik funkcí
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení může počáteční nastavení chvíli trvat, než bude vše fungovat hladce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se mi nejvíc líbí jeho flexibilita. Pracovní prostor si můžete přizpůsobit přesně podle formátu každého projektu a vytvářet seznamy, tabule, časové osy a automatizace, které vám skutečně usnadní každodenní práci. Skvělou výhodou je možnost integrovat dokumenty, kontrolní seznamy a přehledy na jednom místě, díky čemuž je pracovní postup mnohem přehlednější a vizuálně přitažlivější.
💡 Tip pro pokročilé: Spojte své oblíbené rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí s přizpůsobitelnými šablonami pro pořizování poznámek a snadno tak zaznamenávejte a organizujte nápady během výzkumu nebo schůzek.
2. Merlin (nejlepší pro okamžitou pomoc s AI kdekoli na webu)
Merlin AI integruje několik špičkových modelů umělé inteligence (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek atd.) do jediného rozhraní, takže můžete v reálném čase přepínat mezi modely podle úkolu nebo svých preferencí.
Můžete klást přímé otázky týkající se vašich souborů nebo videí, získat okamžité shrnutí, kontext a vizuální převody, aniž byste museli vše číst nebo sledovat. Navíc získáte pomoc při psaní tweetů, příspěvků na LinkedIn nebo e-mailů. Rozšíření přeformuluje váš text pro větší srozumitelnost, doladí tón nebo délku vět a dokonce vygeneruje celé eseje.
Nejlepší funkce Merlinu
- Vytvářejte stručné souhrny pro různé typy obsahu, včetně blogových příspěvků, dokumentů (ve formátech PDF a PPT) a videí na YouTube.
- Získejte podporu až pro 128 jazyků, včetně překladu webových stránek, obrázků a dvojjazyčných titulků na YouTube
- Vytvářejte kód, dokumenty, diagramy nebo obrázky přímo z chatu s živým náhledem
Omezení Merlinu
- Rozšíření pro Chrome se někdy překrývá s obsahem na obrazovce nebo do něj zasahuje, i když je velmi malé
Ceny Merlinu
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Týmy: 19 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Merlinu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Merlinu?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Díky tomuto úžasnému rozšíření, které je ideální pro každého – od studentů přes pracující profesionály až po profesory a zaměstnance – můžete snadno procházet obsah webových stránek.
3. Magical (nejlepší pro automatizaci opakovaného psaní a pracovních postupů)
Magical je aplikace pro rozšiřování textu a automatizaci, která dokáže automaticky vyplňovat kontaktní údaje do CRM systémů, formulářů, databází a tabulek. Můžete si také uložit často používané fráze nebo kompletní odpovědi jako „zkratky“ a okamžitě je spustit pomocí //.
Nabízí integraci s prodejními nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot, ZoomInfo, a dokonce i se vzdělávacím softwarem, jako jsou Canvas, Brightspace a Google Classroom.
Rozšíření Magical pro Chrome automatizuje opakované zadávání textu a vyplňování formulářů přímo ve vašem prohlížeči.
Nejlepší funkce Magical
- Zefektivněte psaní díky rozšiřování textu pomocí AI a personalizovaným zprávám
- Přidávejte informace o uchazečích do svého systému pro sledování uchazečů přímo z LinkedIn a dalších zdrojů
- Umožněte týmům zákaznické podpory automatizovat úkoly pomocí automatického vyplňování údajů o zákaznících a produktech do ticketů a využívání AI k vytváření rychlých a přesných odpovědí
Magická omezení
- Neexistuje žádná bezplatná verze; všechny funkce jsou dostupné pouze v rámci placených tarifů
Ceny Magical
- Ceny na míru
Magická hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Magical?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Používám je už roky. Funkce šablon pro rozšiřování textu je skvělá a opravdu zvýšila mou efektivitu a snížila mou frustraci z psaní opakujících se e-mailů.
Pomoc totiž nemusí vždy pocházet od lidských kolegů. Potřebujete najít ten zapomenutý dokument, zjistit stav skryté úlohy nebo zjistit, kdo loni vyřizoval podobnou ad hoc žádost? ClickUp AI dokáže okamžitě vyhledat relevantní informace a poznatky a zajistit tak, že každý dostane potřebnou podporu.
4. Glasp (nejlepší pro ukládání, zvýrazňování a shrnování obsahu pro studium nebo výzkum)
Pokud rádi ukládáte články do záložek nebo si z nich děláte poznámky, ale nemůžete je uložit, Glasp je přesně to, co potřebujete. Jedná se o nástroj s umělou inteligencí pro pořizování poznámek, který vám umožní zvýrazňovat text přímo na webových stránkách a v souborech PDF. Všechny vaše zvýrazněné části a poznámky jsou k dispozici v postranním panelu a můžete je také exportovat do aplikací pro pořizování poznámek, jako jsou Notion a Obsidian.
Při sledování videa na YouTube můžete vytvořit přepis, zvýraznit klíčové momenty a dokonce k nim přejít přímo pomocí časových značek. Na webu Glasp můžete sledovat lidi se stejnými zájmy a sledovat, co si označují, abyste objevili nový obsah.
Nejlepší funkce Glasp
- Zvýrazňujte text na webových stránkách a v souborech PDF pomocí různých barevných možností a kategorizujte tak důležité informace
- Označte konkrétní momenty ve videích na YouTube časovými značkami a přidejte poznámky
- Vytvářejte stručné přehledy videí z YouTube pomocí modelů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio a Mistral
Omezení Glasp
- Někteří uživatelé hlásili, že rozšíření narušuje funkčnost webové stránky, zejména na YouTube
Ceny Glasp
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Neomezený: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Glasp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Glaspu?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Toto rozšíření pro Google se mi líbí. Pomáhá mi s rekapitulacemi videí na YouTube a oceňuji zkratku pro kopírování přepisu.
5. GrammarlyGO (Nejlepší pro pomoc při psaní s využitím umělé inteligence na jakékoli webové platformě)
Rozšíření Grammarly s podporou umělé inteligence je chytrý pomocník při psaní, který umí víc než jen opravovat pravopis a gramatiku. Vestavěná umělá inteligence vám pomůže s brainstormingem a rychlým přepisem obsahu, zatímco kontrola plagiátů zajistí, že váš obsah zůstane originální.
Zatímco bezplatná verze nabízí návrhy na zlepšení srozumitelnosti a stylu, v rámci tarifu Pro získáte zpětnou vazbu přizpůsobenou typu textu, který upravujete, ať už se jedná o kreativní, profesionální, akademický nebo technický text.
Rozšíření funguje hladce v Google Docs, Gmailu, LinkedIn a více než 500 000 dalších aplikacích a webových stránkách.
Nejlepší funkce GrammarlyGO
- Přepište věty tak, aby byly srozumitelnější a profesionálnější, a přizpůsobte jejich tón, ať už formální, sebevědomý, konverzační, přátelský a další.
- Vytvářejte automatické citace ve formátech APA, MLA nebo Chicago
- Projděte a schvalujte každý návrh a zajistěte tak, že váš hlas zůstane autentický
Omezení GrammarlyGO
- Někteří uživatelé uvádějí, že neustálé výzvy k aktualizaci ruší, když se snažíte pracovat produktivně
Ceny GrammarlyGO
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GrammarlyGO
- G2: 4,7/5 (více než 11 410 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GrammarlyGO?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Grammarly je neocenitelným pomocníkem při odhalování drobných chyb a zlepšování plynulosti textu. Díky němu je moje psaní výstižnější, ať už jde o e-maily, zprávy nebo neformální poznámky.
6. Recall (nejlepší pro organizaci a uchovávání informací)
Rozšíření Recall okamžitě shrnuje články, filmy, videa na YouTube, podcasty, soubory PDF, dokumenty Google Docs a další. Poté můžete s obsahem komunikovat prostřednictvím chatu, klást otázky nebo se ponořit hlouběji do detailů.
Aplikace synchronizuje vaše uložené poznámky z rozšíření a vytváří tak personalizovaný znalostní graf propojením souvisejícího obsahu a přidává štítky pro snadnou kategorizaci. Nástroj také využívá kvízy, aktivní vybavování a techniky rozloženého opakování, abyste si mohli zapamatovat vše, co jste přečetli a naučili se.
Kromě toho, že se jedná o nástroj pro shrnování dokumentů pomocí AI, nabízí také rozšířené možnosti prohlížení, které při procházení webu v reálném čase zobrazují veškerý související obsah, který jste uložili.
Připomeňte si nejlepší funkce
- Proměňte obsah v chytré, editovatelné znalostní karty s obrázky, štítky a odkazy na zdroje
- Automaticky organizujte uložený obsah pomocí inteligentní kategorizace a značkování
- Komunikujte s databází kdykoli a objevte zapomenuté poznatky a najděte nové nápady
Omezení funkce Recall
- Někteří uživatelé uvedli, že nástroj často nedokáže shrnout obsah videí z YouTube
Ceny Recall
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití (prvních 5 hodin zdarma)
- Spuštění: Ceny na míru
- Pro firmy: Ceny na míru
Vyhledejte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Recall?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Můžu získat velmi podrobný souhrn výukových videí a tutoriálů k programování, který shrnuje obsah tak přesně, že mohu později postupovat podle pokynů, aniž bych si video musel znovu přehrávat. Samozřejmě můžete jediným kliknutím přejít přímo na jakoukoli část videa, kterou si potřebujete znovu přehrát. Líbí se mi také automatické označování a automatické třídění mého uloženého obsahu.
7. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase a odpovědi s citacemi zdrojů)
S rozšířením Perplexity pro Chrome získáte rychlé a stručné odpovědi včetně odkazů na zdroje, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo procházet výsledky vyhledávání. Vyberte si domény jako YouTube, Reddit, Wikipedia nebo akademické databáze, abyste mohli vyhledávat v konkrétním kontextu a získávat přesně zacílené výsledky přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte kontextové odpovědi na otázky nebo shrňte obsah přímo ze stránky, na které se právě nacházíte
- Ptejte se na doplňující otázky a zapojte se do vyhledávání, které je vedené a připomíná dialog
- Při používání rozšíření s vyhledávačem Google můžete vedle sebe porovnávat tradiční výsledky vyhledávání s informacemi generovanými umělou inteligencí.
Omezení Perplexity AI
- Vyskakovací okno rozšíření se zavře při opuštění karty a dotaz i výsledky zmizí
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 200 $/měsíc
- Education Pro: Zdarma pro studenty a pedagogy
- Enterprise Pro: 40 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Úžasné rozšíření. Kdokoli, kdo má náhlé pochybnosti, si ho může otevřít a položit dotazy, zatímco intenzivně pracuje v záložce prohlížeče Chrome!
8. Otter.ai (nejlepší pro přepisování a shrnování schůzek v reálném čase)
S rozšířením Otter pro Chrome můžete v reálném čase přepisovat schůzky, přednášky a online videa a po hovoru dokonce zaznamenat úkoly a klíčové poznatky. Při použití s Google Meet uvidíte označení mluvčích, časové značky a dokonce i praktický panel s titulky. U schůzek na Zoomu se přepis zobrazuje v části „Moje konverzace“ v hlavní aplikaci, nikoli v plovoucím panelu.
AI zapisovač schůzek podporuje přepis v angličtině (USA/Velká Británie), španělštině a francouzštině a automaticky se připojuje ke schůzkám naplánovaným ve vašem kalendáři, takže je již není nutné pokaždé přidávat ručně.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat jak interní zvuk prohlížeče, tak zvuk z mikrofonu
- Otevřete aplikaci z rozšíření, abyste si prohlédli celou stránku s přepisem a mohli chatovat s Otter AI.
- Nahrávejte na svém zařízení přímo z prohlížeče, aniž byste museli do schůzky přidávat AI Notetaker
Omezení Otter.ai
- Rozšíření nefunguje s konferencemi v aplikacích Microsoft Teams, Webex nebo Zoho.
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $ za člena/měsíc
- Business: 30 $ za člena/měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Pro své virtuální schůzky používám rozšíření Otter.ai pro Chrome a funguje to překvapivě hladce. Automaticky se připojuje k hovorům, vše přesně zaznamenává a díky souhrnům se mohu rychle zorientovat nebo si vše později zopakovat.
9. Compose AI (nejlepší pro zrychlení psaní e-mailů, blogů a odpovědí)
Při psaní vám rozšíření Compose AI nabízí dokončování vět a návrhy napříč různými platformami, jako jsou Gmail, Google Docs, Slack, sociální sítě a další, aby vám pomohlo psát rychleji. Chcete-li upravit tón nebo styl, stačí zvýraznit libovolný text a zobrazí se vám alternativní formulace podle vašich preferencí: formální, neformální nebo profesionální.
V průběhu času se nástroj pro psaní s umělou inteligencí naučí váš jedinečný styl psaní a preference, což mu pomáhá nabízet chytřejší a personalizovanější návrhy.
Nejlepší funkce Compose AI
- Vytvářejte obsah pro e-mailové odpovědi, blogové příspěvky, témata výzkumu, příspěvky na sociálních sítích a texty pro webové stránky pomocí klávesové zkratky //
- Zrychlete psaní díky automatickému doplňování založenému na umělé inteligenci, které v reálném čase navrhuje a doplňuje slova nebo celé věty
- Vytvářejte návrhy e-mailových odpovědí, které odkazují na původní zprávu, abyste zajistili kontextově relevantní odpovědi
Omezení Compose AI
- Někteří uživatelé hlásili, že způsobuje zpomalení nebo zpoždění prohlížeče Chrome, protože využívá příliš mnoho paměti (RAM)
Ceny Compose AI
- Základní: Zdarma
- Premium: 14,99 $/měsíc
- Ultimate: 44,99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Vytvářejte hodnocení a recenze pomocí AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Compose AI?
Recenze v Chrome Web Store uvádí:
Skvělé rozšíření, pokud potřebujete napsat dlouhé texty během několika vteřin.
10. QuillBot (nejlepší pro zlepšení kvality psaní)
Rozšíření QuillBot pro Chrome lze použít k přepisování a kontrole gramatiky v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, holandštině a portugalštině. Jakmile začnete psát, rozšíření automaticky rozpozná jazyk a funkce „Tone Insights“ pomáhá zajistit, aby sdělení bylo jasné a správné.
Funguje v Gmailu, Google Docs, LinkedIn, Outlooku, Slacku, Confluence, Notionu, Facebooku, X a na mnoha dalších webových stránkách. K dispozici jsou dva bezplatné a více než 10 prémiových režimů parafrázování, které můžete využít ke zlepšení svého psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Přizpůsobte si jazyk pro různé formáty, jako jsou souhrny, zprávy a komunikace s klienty nebo interní týmovou komunikaci
- Opravte gramatické, pravopisné a interpunkční chyby a získejte doporučení ohledně stylu, srozumitelnosti a tónu v reálném čase
- Zkraťte dlouhé články nebo dokumenty na souhrny a upravte jejich délku pomocí posuvníku, abyste získali krátkou, střední nebo dlouhou verzi.
Omezení QuillBot
- Někteří uživatelé měli pocit, že návrhy týkající se gramatiky a plynulosti nejsou tak pokročilé ani tak citlivé na kontext jako u některých jiných nástrojů
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 4,17 $/měsíc (účtováno ročně)
- Týmový plán: Ceny na míru
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?
Zde je recenze z Chrome Web Store:
Rozšíření QuillBot pro Chrome je jako mít inteligentního partnera pro psaní přímo v prohlížeči. Ať už pracuji na akademických článcích, e-mailech nebo příspěvcích na sociálních sítích, QuillBot dělá mé texty jasnější, plynulejší a profesionálnější.
