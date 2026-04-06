Využijte GitHub Copilot na maximum s ClickUp AI

ClickUp nebo Copilot? Nemusíte si vybírat.
Váš technický tým si vybral GitHub Copilot jako svého AI asistenta pro kódování. Díky tomu je ClickUp ještě cennější, ne méně.
Copilot je AI vrstva pro vývojáře. Důvěřují mu při doplňování kódu, autonomním kódování, automatizaci pull requestů a revizi kódu. ClickUp AI je inteligentní vrstva pro celou organizaci: projektové manažery, marketéry, vedoucí HR, vedoucí pracovníky a ano, dokonce i vývojáře, když opustí VS Code.
Copilot končí u žádosti o stažení (pull request). ClickUp je místo, kde se tato žádost stává sledovatelným výstupem, milníkem sprintu, metrikou na dashboardu a aktualizací stavu projektu viditelnou pro celou společnost.
Společně pokrývají celé spektrum práce založené na umělé inteligenci.
Čtěte dál a zjistěte, jak můžete s ClickUp AI vytěžit více z GitHub Copilot.
Jak funguje ClickUp AI
ClickUp AI je kompletní sada funkcí umělé inteligence integrovaná do platformy, kde vaše týmy již řídí práci.
Místo toho, abyste AI považovali za samostatný doplněk, který nemá žádný kontext vaší práce, nabízí vám ClickUp první konvergovaný AI pracovní prostor na světě — kde AI hluboce rozumí vašim úkolům, dokumentům a konverzacím, aby vám poskytla relevantní, kontextovou a časově úspornou podporu ve všech částech vašeho pracovního postupu.
Toto je to, co to umožňuje:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaná inteligentní vrstva uvnitř ClickUp. Díky ní je celý pracovní prostor chytřejší pro každého uživatele a každý připojený nástroj.
- @mention Brain : Představte si Brain jako svého inteligentního asistenta, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Brain můžete označit jako člena týmu v jakémkoli úkolu, dokumentu nebo chatu a požádat ho o pomoc na požádání.
- Ambient Answers : V ClickUp AI automaticky odpovídá na otázky v chatu a vláknech komentářů, takže lidé nemusí přepínat mezi úkoly a dělat to sami
- Kontextová inteligence: Kontextová AI od Brain monitoruje veškerou práci, aby průběžně zaznamenávala a aktualizovala znalostní báze
- Enterprise Search : Zadejte dotaz v přirozeném jazyce a získejte odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu, komentářů a příloh. Respektuje oprávnění k pracovnímu prostoru
- Vlastní pole AI: Pole, která se automaticky vyplňují na základě obsahu úkolu: sentiment, hodnocení priority, klasifikace kategorií a shrnutí. Není třeba zadávat žádné pokyny
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum vyspělosti AI zjistil, že 33 % lidí se brání novým nástrojům a pouze 19 % AI rychle přijímá a rozšiřuje. Když každá nová funkce přichází v podobě další aplikace, dalšího přihlášení nebo dalšího pracovního postupu, který je třeba se naučit, týmy téměř okamžitě pociťují únavu z nástrojů. ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje tím, že je přímo integrován do jednotného, konvergovaného pracovního prostoru, kde týmy již plánují, sledují a komunikují. Přináší více modelů AI, generování obrázků, podporu kódování, hloubkové vyhledávání na webu, okamžité souhrny a pokročilé uvažování přesně tam, kde se již práce odehrává.
Super agenti
Super agenti v ClickUp jsou první agenti na světě na úrovni člověka. To znamená, že stejně jako lidé jsou schopni komplexního uvažování a autonomního provádění úkolů. Můžete s nimi zacházet jako s AI spoluhráči. Nakonfigurujte je pomocí pokynů, spouštěčů, nástrojů, znalostí a paměti prostřednictvím nástroje Super Agent Builder v ClickUp.
Můžete je označit, přiřadit jim úkoly, poslat jim soukromou zprávu v chatu a dokonce je @zmínit přímo tam, kde pracujete. Oni pak samostatně podniknou potřebné kroky k dokončení přidělené práce.
A to nejlepší? Jakmile agenta vytvoříte, nemusíte mu dávat pokyny při každém kroku. Můžete s ním také přirozeně chatovat a vylepšovat tak jeho výstupy.
Každé oddělení ve vaší společnosti má k dispozici předem připravené balíčky agentů, které jsou připraveny k použití s ClickUp Accelerator:
|Oddělení
|Agenti
|Řízení projektů
|Agent pro příjem, agent pro přidělování, agent pro projektové řízení, agent pro živé odpovědi
|Marketing
|Agent pro stručné informace, agent pro obsah, agent pro značku, agent pro živé informace
|Produkt a vývoj
|Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers
|HR
|Agent pro zapracování, agent pro kontrolu pulsu, agent pro školení, agent pro živé odpovědi
|Vedení
|Agent pro připomenutí cílů, agent pro sladění, agent pro klíčové výsledky, agent pro aktualizaci stavu
|Prodej
|Vlastní agenti pro prodejní pracovní postupy
Společnost Bell Direct dokazuje, že s ClickUpem nepotřebujete technický tým, abyste mohli smysluplně využívat AI.
Pomocí ClickUp Super Agents tým automatizoval komplexní pracovní postup přijímání a třídění úkolů, aniž by musel psát kód nebo přidávat nové nástroje.
Výsledky:
🌟 20% zvýšení provozní efektivity📌 Více než 800 e-mailů roztříděných denně v reálném čase✅ Uvolnění kapacity pro 2 zaměstnance na plný úvazek, kteří se mohou věnovat hluboké strategické práci
Autopilot a Ambient Agents
Jedná se o neustále aktivní agenty, kteří běží na pozadí bez nutnosti zadávání příkazů. Představte si:
- Souhrny na dashboardu generované každé ráno
- Aktualizace stavu odesílané bez check-inů
- Úkoly jsou automaticky tříděny a směrovány podle priority
- Označení a eskalace položek po termínu
- Data jsou průběžně obohacována v celém pracovním prostoru
Certifikovaní agenti
Pro pracovní postupy, kde je v sázce natolik, že je třeba vytvořit vlastní řešení, navrhnou a nasadí inženýři ClickUp Forward Deployed Engineers agenta přizpůsobeného specifickým procesům vaší organizace. S certifikovanými agenty získáte prvotřídní nastavení i neomezené využití.
👀 Věděli jste? Certifikovaný agent ClickUp dosáhl v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci skóre 96 ze 100. Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se pohybovala v rozmezí 40 až 50 bodů.
V praxi by týmy mohly přejít od nápadu → plánu → realizace v jediném kroku, s minimálními zásahy ze strany lidí. Právě to dělá Certified Agent výjimečným v tomto srovnání.
Schůzky s AI
Díky ClickUp Calendar a AI Notetaker mohou týmy plánovat schůzky v kontextu a automaticky zaznamenávat poznámky.
- Pomocí příkazů v přirozeném jazyce prohledávejte kalendáře týmu, abyste zjistili dostupnost a naplánovali schůzky
- Připojujte se k schůzkám přímo z ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Získejte automatické poznámky ze schůzek ve své doručené poště ClickUp – se značkami řečníků, shrnutími, klíčovými tématy a zvýrazněnými rozhodnutími
- AI extrahuje úkoly z poznámek ze schůzek a přemění je na sledovatelné úkoly v ClickUp
- Sledování následných kroků je propojeno s příslušným projektem
- Souhrny jsou zveřejňovány v příslušném prostoru ClickUp.
Každý účastník schůzky má přehled o tom, co se projednávalo, co je třeba udělat dál a kdo za to odpovídá.
Několik možností AI modelů na jedné platformě
ClickUp je nezávislý na modelu. Uživatelé mohou přepínat mezi GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 a 14 AI modely od OpenAI, Anthropic a Google přímo z panelu nástrojů ClickUp, aniž by museli opustit platformu.
Brain využívá tyto modely pro inteligentní správu pracovního prostoru a Super agenti mohou využívat jakýkoli dostupný model. Správci mohou omezit, které modely jsou v jednotlivých pracovních prostorech dostupné.
Váš tým již má přístup ke stejným modelům, které pohánějí Copilot, a to v rámci celého pracovního grafu: úkoly, dokumenty, chat, dashboardy, klipy, cíle a formuláře.
Co GitHub Copilot přináší
Copilot je výkonná platforma pro kódování s umělou inteligencí a při použití společně s ClickUp přináší vašemu vývojářskému týmu skutečnou přidanou hodnotu:
- Copilot Chat: Konverzační AI v postranním panelu IDE. Ptejte se na kód, generujte testy, odstraňujte chyby a získejte rady ohledně architektury. Podporuje výběr modelů napříč GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini a o3
- Režim agenta: Autonomní úpravy více souborů ve VS Code a JetBrains. Určuje, které soubory se mají upravit, spouští příkazy v terminálu a opakuje operace v případě chyb bez ručního zásahu
- Coding Agent: Plně autonomní pracovník na pozadí. Přiřaďte mu úkol z GitHubu a Copilot vytvoří větev, napíše kód, spustí testy a otevře žádost o pull.
- Kontrola kódu: Agentická kontrola kódu, která shromažďuje úplný kontext projektu před navržením změn a může předat návrhy kódovacímu agentovi k automatické opravě PR.
Copilot se připojuje k ClickUp prostřednictvím MCP (Model Context Protocol). Server MCP ClickUp poskytuje Copilotu plný přístup k úkolům, dokumentům, komentářům, vlastním polím a vyhledávání přímo z IDE.
To je dobrá věc. Čím více nástrojů AI se připojí k ClickUp přes MCP, tím důležitější se ClickUp stává jako systém kontextu.
💡 Tip pro pokročilé: Změňte stavy úkolů v ClickUp přímo z GitHubu tím, že k ID úkolu ve zprávě o commitu nebo popisu PR připojíte stav v závorkách, např. #abc123[code review]. Díky integraci ClickUp-GitHub nemusí vývojáři nikdy opustit VS Code, zatímco projektoví manažeři dostávají okamžité aktualizace stavu. V ClickUp můžete také nastavit automatizace GitHub (např. „PR sloučeno → přesunout úkol do QA“), aby byl proces zcela automatický.
Čtyři důvody, proč ClickUp a GitHub Copilot fungují lépe společně
Kódování s podporou AI je jen začátek. Když se GitHub Copilot spojí s ClickUp AI, celý váš pracovní postup, od odevzdání až po dokončení, bude chytřejší.
1. Programujte s Copilotem, koordinujte s ClickUp
🧑🏻💻 Copilot vyniká v technické realizaci. Použijte jej k psaní kódu, kontrole pull requestů, dokonce i k ladění chyb a automatizaci pracovních postupů od issue k PR. To je to, co AI nástroj pro kódování umí nejlépe.
🏆 ClickUp je místem, kde se koordinuje práce kolem toho kódu. Žádost o funkci, která vytvořila úkol. Plán sprintu, který sleduje milník. Dashboard, který ukazuje vedení, jak release postupuje. Aktualizace stavu, kterou projektový manažer odešle, aniž by musel vývojáře uhánět kvůli kontextu.
Copilot se stará o to, co se vytvoří. ClickUp AI se stará o to, proč je to důležité, kdo to potřebuje vědět a co bude dál.
👉🏼 Konkrétní příklad: Illia Shevchenko, ověřený konzultant ClickUp (zakladatel společnosti SystemsIntegrators), vyřešil přetrvávající problém s reportováním pro agenturu zabývající se tvorbou webových stránek vytvořením jednoduchého Status Sync Super Agent. Vedení potřebovalo přehled, ale vývojáři byli neustále vyrušováni, aby psali aktualizace.
Místo přidávání další vrstvy reportingu to tedy automatizoval pomocí Super Agents.
Agent běží podle plánu, sleduje skutečnou aktivitu úkolů napříč projekty a generuje přehledné aktualizace stavu připravené pro vedení. Nikdo nemusí přerušovat svou práci, aby ručně předával aktualizace projektu. Díky agentovi se sledování projektů a dokumenty o stavu automaticky aktualizují na pozadí.
2. AI pro celou organizaci pro každý tým, nejen pro vývojáře
🧑🏻💻 Copilot slouží vývojářům. Pokud jste projektový manažer, marketér, vedoucí personálního oddělení nebo člen vedení, Copilot pro vás má omezené využití. Je k dispozici v IDE a na GitHub.com.
🏆 ClickUp AI plní všechny funkce:
- Super agenti jsou určeni pro projektový management, marketing, produktový vývoj a inženýrství, HR, vedení a prodej
- Brain odpovídá na otázky od jakéhokoli uživatele v rámci pracovního prostoru
- Vlastní pole AI klasifikují a obohacují úkoly, aniž by k tomu někdo potřeboval technické dovednosti
- Agenti Autopilot běží nepřetržitě pro celou organizaci
V 500členné společnosti je možná 60 vývojářů, kteří Copilot používají denně. ClickUp AI pokrývá zbývajících 440.
3. Neustále aktivní inteligence vs. pomoc spouštěná editorem
🧑🏻💻 Copilot funguje, když někdo otevře své IDE nebo přiřadí úkol na GitHubu. Pokud nikdo neotevře VS Code, nic se nestane. Coding Agent je nejautonomnější, ale spustí se pouze tehdy, když člověk přiřadí úkol.
🏆 ClickUp AI funguje nepřetržitě, ať už mu někdo věnuje pozornost, nebo ne:
- Brain obohacuje data na pozadí: shrnuje projekty, vyplňuje vlastní pole a aktualizuje znalostní báze
- Agenti Autopilot monitorují pracovní prostor 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: označují položky po termínu, automaticky třídí nové úkoly a generují souhrny na dashboardu
- Super agenti se spouštějí při událostech v pracovním postupu: změny stavu, nové úkoly, zmínky, plány
Pracovní prostor se každou hodinu stává chytřejším, aniž by to někdo aktivně řídil.
4. Hloubka kontextu, která propojuje kód s obchodními výsledky
🧑🏻💻 Copilot rozumí kódu: repozitářům, úkolům, žádostem o pull a rozdílům mezi soubory. Nezná však časové osy projektů, pracovní vytížení týmu, mezifunkční závislosti ani obchodní cíle.
🏆 ClickUp AI neustále obohacuje celý pracovní kontext: souhrny generované systémem Brain, vlastní pole klasifikovaná pomocí AI, strukturované informace o projektech a přehled o stavu. Když se Copilot připojí přes MCP, dokáže tento obohacený kontext načíst a poskytnout vývojáři lepší výstupy.
Složená smyčka:
GitHub Copilot vs. ClickUp: Správný nástroj pro správný případ použití
|Případ použití
|Nejlepší nástroj
|Proč
|Psaní a úpravy kódu
|Copilot
|Nativní pro IDE, doplňování v textu, více modelů
|Autonomní převod issue na PR
|Copilot Coding Agent
|Pracovník na pozadí, testy, otevírá PR
|Kontrola kódu
|Copilot
|Agentická revize s úplným kontextem projektu
|Aktualizace stavu projektu
|ClickUp AI
|Vždy aktivní, automaticky generované na základě skutečné aktivity
|Plánování a sledování sprintů
|ClickUp AI
|Vyrovnávání pracovní zátěže, detekce překážek, dashboardy
|Návrhy obsahu v dokumentech
|ClickUp AI
|V kontextu, propojené s briefem a úkolem
|Otázky týkající se práce
|Brain
|Okamžité odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu a komentářů
|Směrování a třídění úkolů
|Super agenti
|Řízeno událostmi, s ohledem na pracovní prostor, v rámci oprávnění
|Zápisy z jednání a následné kroky
|Schůzky s AI
|Automatické zachycení, vytváření úkolů
|Monitorování na pozadí
|Agenti Autopilot
|24/7, bez výzev, vždy v provozu
|Vlastní pracovní postupy s vysokými sázkami
|Certifikovaní agenti
|Speciálně navržený, s podporou FDE, bez omezení
|Viditelnost napříč týmy
|ClickUp AI
|Dashboardy, cíle, souhrny projektů pro vedoucí pracovníky
|Sdílené pracovní postupy týmu
|Super agenti
|Viditelné pro organizaci, spravované na úrovni pracovního prostoru
Copilot se stará o inteligentní správu kódu pro vývojáře. ClickUp AI se stará o inteligentní správu práce pro celou společnost. Díky těmto dvěma nástrojům pokryjete všechny týmy a všechny případy použití.
Co to znamená pro vaši organizaci
Pro každého člena týmu
AI, která funguje hned po otevření ClickUp, bez nutnosti nastavování IDE, bez příkazů v terminálu a bez nutnosti znalostí programování. Brain odpovídá na jejich otázky, agenti zvládají opakující se práci, vlastní pole automaticky třídí úkoly a poznámky z jednání se píší samy.
Pro váš technický tým
Copilot pro kódování, kontrolu kódu a automatizaci úkolů. Server MCP od ClickUp jim poskytuje plný přístup k pracovnímu prostoru přímo z jejich IDE. To, co dodají, se vrátí zpět do ClickUp, kde to agenti dále zpracují a dashboardy se automaticky aktualizují.
Pro IT a vedení
Jedna regulovaná platforma AI se stejným SSO, oprávněními a přístupem k dodržování předpisů jako zbytek ClickUp. Certifikace ISO 42001 pro správu AI, nulové uchovávání dat od partnerů AI a centralizované administrátorské ovládací prvky, které určují, které modely, agenti a funkce jsou povoleny. Porovnejte to s Copilotem, který reguluje AI pouze pro tým vývojářů, nikoli pro zbytek organizace.
Pro strategii AI
ClickUp je nezávislý na modelu a zahrnuje GPT-5. 2, Claude Opus 4. 5, Gemini 3 Pro, o3 a 14 AI modelů od OpenAI, Anthropic a Google. Váš technický tým možná upřednostňuje multimodelové nastavení Copilotu v IDE, ale vrstva AI s úplným pracovním grafem zůstává konzistentní bez ohledu na to. ClickUp zahrnuje nejnovější modely, aniž by bylo nutné přebudovávat pracovní postupy, přeškolovat agenty nebo překonfigurovat připojení MCP.
📮ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI v práci pravidelně používá. Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí AI. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů pomocí AI přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po normy ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně využívat generativní technologii AI v celém vašem pracovním prostoru.
Jak se GitHub Copilot propojuje s ClickUp prostřednictvím MCP: Architektura
Inteligence kódu se setkává s inteligencí práce
GitHub Copilot je AI vrstva pro váš vývojový tým. ClickUp AI zajišťuje, že tato inteligence bude fungovat v celé vaší organizaci.
- Brain dělá pracovní prostor chytřejším zevnitř
- Super agenti poskytují každému týmu AI spolupracovníky, kteří pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Copilot se připojuje k tomuto obohacenému pracovnímu prostoru prostřednictvím MCP
- Společně se doplňují
Nechceme stavět ClickUp AI proti Copilotu. Prosazujeme nastavení, které vám umožní využít maximum z obou. Copilot se stará o kód. ClickUp AI se stará o všechno ostatní. Společně vám pomohou přejít od dodávání kódu k dodávání výsledků. Chytřeji a rychleji.
