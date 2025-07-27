11 nejlepších AI agentů pro kódování v roce 2025

Odstraňujete dnes už potřetí záhadnou chybovou zprávu? Všichni to známe – několik frustrujících pokusů, neodbytný pocit, že přehlížíte zjevnou chybu, a ztráta spousty času.
Ale stojí to za tu duševní námahu?
Kódování nemusí být hádankou. AI agenti pro kódování mohou nabídnout potenciální řešení, určit pravděpodobný zdroj chyby a dokonce navrhnout úpravy kódu k jejímu odstranění. Mohou vám také pomoci pochopit, proč k chybě dochází, a jít tak nad rámec povrchní opravy.
Tento seznam obsahuje 11 nejlepších AI agentů pro kódování a psaní kvalitnějšího kódu. Doufáme, že vám tento blog pomůže vybrat AI pro softwarové týmy a v konečném důsledku ušetří čas!
Nejlepší AI agenti pro kódování v kostce
Zde je stručná tabulka shrnující 11 nejlepších AI agentů pro kódování:
|Název nástroje
|Klíčové vlastnosti
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Generování úryvků kódu, správa projektů, AI asistent (Brain), vlastní agenti, dokumenty, dashboardy, formátování bloků kódu, integrace GitHub/GitLab
|Správa kódu/projektů, automatizace; startupy, malé a střední podniky, velké podniky
|Bezplatný tarif; k dispozici jsou přizpůsobení pro podniky
|Auto-GPT
|Autonomní provádění úkolů, podpora pluginů, správa souborů/kódu, generování kódu, přístup k internetu
|Automatizace úkolů kódování, uživatelé Pythonu; individuální vývojáři, startupy
|Zdarma (použití API může být zpoplatněno)
|GitHub Copilot
|Podpora více editorů, opravy chyb, generování testovacích případů, vlastní hosting a AI chat.
|Doplňování kódu, učení, ladění; jednotliví vývojáři, malé týmy
|Zdarma Od 4 $ za měsíc/uživatele
|Codeium
|Podpora více editorů, opravy chyb, generování testovacích případů, vlastní hosting, AI chat
|Vícejazyčné, bezpečné kódování, opravy chyb; malé týmy, malé a střední podniky
|Zdarma, od 15 $/měsíc
|Tabnine
|Žádné uchovávání dat, on-premise/VPC/SaaS, generování dokumentace, prosazování standardů kódování
|Bezpečné generování kódu, dodržování předpisů; malé a střední podniky, velké podniky
|Zdarma, od 9 $/měsíc
|Cursor AI
|Úpravy kódu pomocí umělé inteligence, konverzační rozhraní, podpora rozšíření VS Code, izolovaná prostředí
|Úpravy kódu, příkazy v přirozeném jazyce; jednotliví vývojáři, malé týmy
|Zdarma, od 20 $/měsíc
|DeepCode AI
|Bezpečnostní skenování, automatické opravy zranitelností, SAST, integrace IDE, opravy generované umělou inteligencí
|Zabezpečení, opravy zranitelností; malé a střední podniky, velké podniky
|Zdarma, od 25 $/měsíc
|Amazon CodeWhisperer
|Doplňování kódu, bezpečnostní skenování, integrace AWS/cloud, migrace pracovního zatížení
|Cloudové vývojové prostředí, bezpečnost; startupy, malé a střední podniky, velké podniky
|Zdarma, Pro: 19 $/měsíc
|Replit AI
|Tvorba aplikací s minimem nebo bez kódování, screenshot-to-app, týmová práce v reálném čase, hosting
|Rychlé prototypování, neprogramátoři, spolupráce; malé týmy, startupy
|Zdarma, od 25 $/měsíc
|AskCodi
|Specializované vývojářské nástroje (SQL, Docker, Regex, CI/CD), refaktoring kódu, detekce chyb
|Celý vývojový cyklus, automatizace; malé týmy, startupy
|Cena začíná na 14,99 $/měsíc.
|Blackbox AI
|Extrahujte kód z vizuálních prvků, podpora více modelů, vyhledávání open-source kódu
|Extrakce kódu, řešení problémů; jednotliví vývojáři, malé týmy
|Bezplatný tarif (individuální ceny pro pokročilé)
Co jsou AI agenti?
AI agenti jsou autonomní nebo poloautonomní softwarové programy, které provádějí úkoly, přijímají rozhodnutí a interagují s prostředím bez neustálého zásahu člověka. Umí dynamicky uvažovat a podnikat kroky v rámci složitých úkolů souvisejících s vašimi cíli.
Existují různé typy AI agentů s různou úrovní inteligence, autonomie a přizpůsobivosti:
- Reaktivní AI agenti: Reagují na vstupy v reálném čase, ale nemají paměť (např. chatboty, které odpovídají na často kladené otázky).
- AI agenti s omezenou pamětí: Učí se z minulých interakcí, aby zlepšili svůj výkon (např. samořídící auta).
- Autonomní AI agenti: Jednají nezávisle a optimalizují pracovní postupy s minimálním lidským dohledem (např. AI asistenti pro kódování).
- Multiagentní systémy (MAS): Spolupracujte s více agenty na řešení složitých problémů (např. obchodní roboti ve financích).
👀 Věděli jste, že: AI může doplňovat a automatizovat dvě ze tří pracovních činností, nikoli je nahrazovat.
Co byste měli hledat v AI agentech pro kódování?
Potřebujete nástroje pro kódování s umělou inteligencí, protože nabízejí vylepšený a spolehlivý proces vývoje softwaru. Automatizují opakující se úkoly, aby zvýšily produktivitu vývojářů a zlepšily kvalitu kódu tím, že poukazují na bezpečnostní zranitelnosti.
A to je jen špička ledovce.
Abyste mohli těžit z výhod těchto velkých jazykových modelů, ujistěte se, že splňují níže uvedená kritéria:
- Hledejte širokou kompatibilitu nebo specializované agenty přizpůsobené vašemu konkrétnímu technologickému stacku – AI asistenti by měli podporovat jazyky a frameworky, které používáte.
- Vyberte si agenty, kteří mohou generovat úryvky kódu, celé funkce nebo dokonce větší moduly na základě vašich specifikací, ať už jsou v přirozeném jazyce nebo ve formě strukturovanějších pokynů.
- Vyzkoušejte rozsáhlý jazykový model na schopnosti, jako je identifikace a oprava chyb, analýza chybových hlášení, navrhování možných řešení a předpovídání potenciálních problémů ještě předtím, než nastanou.
- Ujistěte se, že váš AI asistent lze integrovat do vašeho stávajícího integrovaného vývojového prostředí (IDE), systému správy verzí a dalších vývojových nástrojů.
- Prostudujte si tento nástroj a zjistěte, zda má spolehlivý mechanismus učení, který dokáže v průběhu času porozumět vašemu stylu kódování a preferencím.
📚 Přečtěte si také: Den v životě softwarového vývojáře
Nejlepší AI agenti pro kódování
Jste připraveni najít nejlepší nástroj pro vývoj softwaru pro svůj další projekt? Zde je seznam 11 autonomních agentů pro psaní kódu, analýzu zpětné vazby od uživatelů a práci s pokročilými algoritmy.
Tyto nástroje vám mohou pomoci vyřešit běžné vývojové úkoly nebo pracovat se složitými pracovními postupy. Prozkoumejte seznam, vyberte vhodný nástroj a následujte trend softwarového inženýrství!
1. ClickUp (nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, může být dobrou volbou pro programátory a vývojáře softwaru. Jedná se o vývojářsky přívětivé pracovní prostředí, které se integruje s vašimi stávajícími nástroji pro kompletní správu softwarových projektů.
Například Software Team Project Management od ClickUp umožňuje týmům inženýrů nastavit automatizované sprintové procesy, které aktualizují stav backlogu v reálném čase. Mohou také vytvářet flexibilní a agilní pracovní postupy, jako jsou Kanban, Scrum atd., pro správu sprintů.
ClickUp Custom Autopilot Agents
Pomocí agentů ClickUp Custom Agents můžete zefektivnit dodávku softwaru automatizací rutinních úkolů – od aktualizací úkolů až po kontrolu kódu.
Zde je návod, jak je používat a přizpůsobovat:
- Automatické přiřazování a aktualizace úkolů na základě pracovní zátěže nebo spouštěčů, jako jsou sloučené žádosti o stažení.
- Generujte souhrnné zprávy a sprintové zprávy pro týmy a zainteresované strany.
- Odpovídejte na časté dotazy a vyhledávejte relevantní dokumenty z interních znalostí.
- Sledujte revize kódu, informujte recenzenty a zasílejte upomínky.
Váš tým se tak může soustředit na tvorbu, zatímco ClickUp se postará o rutinní práci!
Zde je krátký videonávod, jak vytvořit vlastní agenta na Clickupu od nuly!
ClickUp Brain
Týmy mohou také strategicky využívat ClickUp Brain, svého asistenta poháněného umělou inteligencí, k kladení otázek souvisejících s kódováním namísto ručního hledání řešení a získávat kontextové odpovědi založené na historii a dokumentaci jejich projektu.
Brain také dokáže na požádání generovat úryvky kódu, vysvětlovat složité algoritmy a navrhovat vylepšení refaktoringu, což z něj činí neocenitelného pomocníka pro softwarové týmy.
✨ Bonus: Zvyšte efektivitu svých kódovacích úkolů s ClickUp Brain MAX.
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + webové stránky a najděte produktovou dokumentaci, specifikace, souhrny standupů a další informace.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití, které podporuje libovolný počet kódovacích úkolů.
ClickUp Brain MAX je supervýkonný desktopový AI pomocník, který vám skutečně rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se tedy nepřehledné spousty AI nástrojů, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentace, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
Šablona pro vývoj softwaru ClickUp
V ClickUp můžete také vyhledat šablony dokumentace kódů a další informace, které vám poskytnou jednoduché řešení.
Například pomocí metodik Scrum nebo Kanban může šablona ClickUp Software Development Template pomoci vývojářům organizovat pracovní postupy pro produktové plány, dodávání funkcí a sledování chyb.
Různé týmy, jako jsou produktový, designový, technický a QA, mohou spolupracovat v jediném prostoru, aby zajistily plynulé sprintové cykly a efektivní řešení problémů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Synchronizujte commity, větve a pull requesty přímo v úkolech ClickUp pomocí hluboké integrace ClickUp s GitHubem a GitLabem.
- Vytvářejte strukturovanou technickou dokumentaci, reference API a pokyny pro kódování pomocí integrovaného formátování, šablon a spolupráce v reálném čase v ClickUp Docs.
- Shromažďujte informace o produktivitě vývojářů, dokončených úkolech, sledování času a rychlosti sprintů pro rozhodování založené na datech pomocí ClickUp Dashboards.
- Využijte zvýraznění syntaxe k zajištění přehlednosti při diskusi nebo kontrole kódu a zlepšete čitelnost a spolupráci pomocí formátování bloků kódu ClickUp.
- Generujte úryvky kódu, vysvětlení složitých algoritmů a návrhy na vylepšení refaktoringu pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou být ohromeni rozsáhlými funkcemi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro řízení svých scrumových a moderních agilních projektů.
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro řízení svých scrumových a moderních agilních projektů.
👀 Věděli jste, že: 84 % vývojářů softwaru používá GitHub, GitLab a Bitbucket jako nástroje pro spolupráci na zdrojovém kódu.
2. Auto-GPT (nejlepší pro uživatele se znalostí jazyka Python)
Používáte ChatGPT pro psaní kódu? Pokud ano, je čas přestat a přejít na AutoGPT. Snaží se zajistit, aby GPT-4 a GPT-3. 5-turbo fungovaly bez neustálé potřeby lidského zásahu.
Pokud například zadáte cíl, autonomní AI jej rozdělí na zvládnutelné části. Tato funkce je ideální pro uživatele se zkušenostmi s vývojovým softwarem a znalostí jazyka Python.
Nejlepší funkce Auto-GPT
- Využijte pluginy a přístup k internetu i dalším aplikacím pro zpracování informací.
- Vytvářejte, upravujte a spravujte soubory pro práci s kódem, dokumenty a dalšími daty.
- Omezte opakující se úkoly generováním úryvků kódu, funkcí nebo dokonce celých modulů na základě popisů v přirozeném jazyce.
Omezení Auto-GPT
- AutoGPT je sice ke stažení a instalaci zdarma, ale k jeho používání je nutné zakoupit API kódy.
- Abyste mohli vytvářet a nasazovat AI agenty v cloudu, musíte být na čekací listině.
Ceny Auto-GPT
- Zdarma
Hodnocení a recenze Auto-GPT
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro vývoj softwaru
3. GitHub Copilot (nejlepší pro doplňování a navrhování kódu v reálném čase)
GitHub Copilot se snadno integruje do pracovních postupů vývojářů. Asistent pro kódování využívající umělou inteligenci navrhuje celé řádky nebo bloky kódu v reálném čase, čímž zvyšuje produktivitu. Programátoři se tak mohou soustředit na jiné problémy než syntaxe nebo standardní kód.
Ať už vývojáři vytvářejí webové aplikace, ladí kód nebo se učí nový programovací jazyk, Copilot jim může poskytnout inteligentní doporučení s ohledem na kontext.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Poskytujte inteligentní opravy a optimalizace kódu, abyste mohli rychleji identifikovat a řešit chyby.
- Seznamte se s významem úryvků kódu a osvědčenými postupy pro standardy kódování.
- Pracujte v oblíbených IDE, jako jsou Visual Studio Code, Neovim a JetBrains, a zajistěte si tak hladkou integraci pracovního postupu.
- Přístup k vývojářským komunitám GitHub pro fóra, diskuze a spolupráci v oblasti open source.
Omezení GitHub Copilot
- Vyžaduje neustálé sledování, protože může generovat nesprávné odpovědi.
- Ve Visual Studio nelze analyzovat celou kodovou základnu.
- Zákaznická podpora může být necitlivá a nespolehlivá.
Ceny GitHub Copilot
- Navždy zdarma
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Copilot?
Pomáhá při řešení opakujících se problémů, jako je přidávání dokumentů xml, jednotkových testů a dalších věcí, které se často opakují.
Pomáhá při řešení opakujících se problémů, jako je přidávání dokumentů xml, jednotkových testů a dalších věcí, které se často opakují.
4. Codeium (nejlepší pro integraci více editorů)
Vysvětlete svůj záměr srozumitelnou angličtinou a sledujte, jak jej Codeium přeloží do funkčních úryvků. To je užitečné pro rychlé prototypování a snižuje čas strávený nad šablonovým kódem. Podporuje více než 70 programovacích jazyků a integruje se s více než 40 nejlepšími editory kódu.
Nejlepší funkce Codeium
- Využijte možnosti vlastního hostingu pro podniky, které zajišťují bezpečnost kódu a soulad s interními zásadami.
- Identifikujte a opravujte chyby prostřednictvím interaktivního AI chatu, díky kterému je ladění intuitivnější.
- Generujte testovací případy a zvyšte spolehlivost kódu s minimálním manuálním úsilím.
Omezení Codeium
- Odpovědi mohou být občas chybné nebo obsahovat chyby.
- Rozhraní může být necitlivé.
Ceny Codeium
- Navždy zdarma
- Výhoda: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Ultimate: 60 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 35 $/měsíc na uživatele (až 200 členů)
- Teams Ultimate: 90 $/měsíc na uživatele (až 200 členů)
- Enterprise SaaS: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Codeium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡️Archiv šablon: Šablony plánů vývoje softwaru zdarma k použití
5. Tabnine (nejlepší pro generování kódu bez uchovávání dat)
Tabine poskytuje komplexní podporu SLDC, která zahrnuje vše od plánování, kódování, testování, revize až po údržbu kódu. Politika nulového uchovávání dat zajišťuje, že váš kód zůstane bezpečný a důvěrný; nástroj však funguje na základě krátkodobé paměti.
Nejlepší funkce Tabnine
- Zabraňte neoprávněnému přístupu pomocí možností nasazení na místě, VPC a bezpečného SaaS.
- Dodržujte standardy kódování a prosazujte osvědčené postupy díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
- Vytvářejte dokumentaci společně s kódem pro lepší udržovatelnost.
- Zajistěte, aby kód generovaný umělou inteligencí neobsahoval nelicencované nebo rizikové externí zdroje.
Omezení Tabnine
- Může způsobit problémy s výkonem a pamětí u velkých datových sad.
- Občas může být nutné spustit nástroj ručně.
Ceny Tabnine
- Základní: Navždy zdarma
- Dev: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tabnine?
Recenze G2 uvádí:
Poskytuje návrhy kódu na základě programovacího jazyka, který používáme. Jako vývojář pracuji s mnoha jazyky a syntaxe mi dělá potíže, ale tento nástroj mi velmi pomáhá.
Poskytuje návrhy kódu na základě programovacího jazyka, který používáme. Jako vývojář pracuji s mnoha jazyky a syntaxe mi dělá potíže, ale tento nástroj mi velmi pomáhá.
🧠 Zajímavost: Podle některých zdrojů patří softwaroví vývojáři ve Spojených státech k nejlépe placeným profesím s průměrným příjmem 255 000 dolarů.
6. Cursor AI (nejlepší pro integraci editace kódu a konverzační asistence založené na AI)
Cursor AI předvídá úpravy, rozumí kódové základně uživatele a umožňuje vývojářům upravovat kód pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Nabízí také funkce zaměřené na ochranu soukromí, které zajišťují bezpečnost citlivého kódu.
Aby se minimalizovala náročnost učení, nástroj podporuje rozšíření, motivy a klávesové zkratky.
Nejlepší funkce Cursor AI
- Získejte přístup ke svým stávajícím rozšířením, motivům a zkratkám VS Code.
- Opakujte kódování v izolovaných prostředích, aniž byste ovlivnili hlavní projekt.
- Upravujte celé funkce pomocí jednoduchých příkazů v angličtině namísto ručních úprav.
Omezení Cursor AI
- Složité a rozsáhlé kódové základny mohou vést k nepřesným odpovědím.
- Při práci ve velkém týmu můžete přeskočit úpravy prováděné v reálném čase ostatními členy týmu a zároveň generovat návrhy.
Ceny Cursor AI
- Navždy zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cursor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů použití, o který mají největší zájem. Například pracovníci bez technického vzdělání se mohou chtít naučit vytvářet kódové úryvky pro webové stránky pomocí nástroje AI.
V takových případech platí, že čím více informací o vaší práci má AI k dispozici, tím lepší budou její odpovědi. Jako univerzální aplikace pro práci v tom ClickUp Brain vyniká. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
7. DeepCode AI (nejlepší pro automatické opravy zranitelností)
DeepCode AI, integrovaný do platformy Snyk Code, je nástroj pro analýzu kódu založený na umělé inteligenci, který klade důraz na bezpečnost. Využívá hybridní přístup k umělé inteligenci – kombinuje symbolickou umělou inteligenci, generativní umělou inteligenci a strojové učení – aby poskytoval vysoce přesné bezpečnostní skenování a zajistil bezpečnost vašeho kódu.
Místo zákaznických dat využívá pro školení ověřené opravy z otevřených zdrojů.
Nejlepší funkce DeepCode AI
- Zaměřte se na statické testování bezpečnosti aplikací (SAST) a automatické opravy zranitelností v reálném čase.
- Poskytujte bezpečnostní informace v reálném čase v rámci IDE, což umožňuje okamžité opravy jedním kliknutím.
- Aplikujte bezpečnostní záplaty generované umělou inteligencí přímo v IDE.
- Pracujte v rámci pluginu IDE společnosti Snyk, který poskytuje detekci zranitelností v reálném čase.
Omezení DeepCode AI
- Nepomáhá s refaktoringem kódu ani s vylepšením logiky.
- Plné využití DeepCode AI vyžaduje integraci se Snyk Code, což omezuje samostatné použití.
Ceny DeepCode AI
- Navždy zdarma
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DeepCode AI
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡️Archiv šablon: Bezplatné šablony a formuláře pro hlášení chyb pro sledování chyb
8. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro integraci bezpečnostního skenování přímo do kódu)
Amazon CodeWhisperer, který je nyní součástí Amazon Q Developer, je generativní programovací asistent využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby urychlil vývoj softwaru a zároveň optimalizoval cloudové operace. Je hluboce integrován s AWS, díky čemuž je kompatibilní s cloudovým vývojem.
Generuje a refaktoruje kód a poskytuje skenování zabezpečení v reálném čase, pokyny pro infrastrukturu a transformaci pracovního zatížení pomocí AI (např. migrace aplikací .NET z Windows na Linux).
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Poskytujte doplňování kódu na více řádcích na základě vašich vzorců kódování a komentářů.
- Pracujte ve Slacku, Microsoft Teams a GitLabu, abyste usnadnili týmový vývoj a ladění.
- Migrujte pracovní zatížení, aktualizujte JavaScript a optimalizujte starší kódy.
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Nepodporuje více jazyků.
- Někdy má tendenci generovat nesprávné výstupy.
Ceny Amazon CodeWhisperer
- Amazon Q Developer Free Tier: Bezplatný tarif
- Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon CodeWhisperer?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi jeho vysvětlení kódu, který poskytuje. Líbí se mi, jak vysvětluje každý krok svého řešení a jak jsou jeho řešení přehledná.
Líbí se mi jeho vysvětlení kódu, který poskytuje. Líbí se mi, jak vysvětluje každý krok svého řešení a jak jsou jeho řešení přehledná.
🧠 Zajímavost: Vývojáři softwaru nejčastěji používají JavaScript (62 %) a HTML/CSS (53 %).
9. Replit AI (nejlepší pro vývoj aplikací bez ručního kódování)
Replit AI je platforma s nízkými/žádnými požadavky na kódování, která umožňuje rychlé vytváření, iterace a nasazování aplikací. S tímto nástrojem nemusíte umět psát dokumentaci ke kódu. Vytváří celé aplikace/webové stránky na základě pokynů v přirozeném jazyce.
Uživatelé mohou popsat svůj nápad a Replit AI automaticky vytvoří, odladí a nasadí aplikaci. Tento nástroj podporuje také neprogramátory a vývojáře, kteří chtějí urychlit prototypování.
Nejlepší funkce Replit AI
- Kombinujte kódování, ladění, testování a hosting v jedné integrované platformě.
- Nahrajte screenshoty aplikace a Replit AI obnoví její funkčnost.
- Získejte přístup k týmové práci v reálném čase pro úpravy, ladění a vylepšování projektů.
Omezení Replit AI
- Projekt nelze zobrazit v náhledu, protože neexistuje možnost přechodu do externího prohlížeče.
- Možnosti jazyka Python mohou působit jako neinkluzivní.
Ceny Replit AI
- Starter: Zdarma
- Replit Core: 25 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Replit AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. AskCodi (nejlepší pro AI asistenci v celém životním cyklu vývoje softwaru)
Díky sadě specializovaných vývojářských nástrojů s názvem Codi Apps zjednodušuje AskCodi kódovací úkoly, jako je generování a refaktoring kódu, detekce chyb a překlad jazyků. Každá aplikace je navržena tak, aby řešila konkrétní výzvu, díky čemuž je váš pracovní postup rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce AskCodi
- Sestavujte složité dotazy SQL a NoSQL a optimalizujte úkoly manipulace s daty a jejich načítání pomocí nástroje Query Writer.
- Vytvářejte soubory Dockerfile přizpůsobené specifickým požadavkům vašeho projektu pomocí nástroje Dockerfile Writer a spravujte proces kontejnerizace.
- Pomocí nástroje Code Refactor restrukturalizujte stávající kódové základny, abyste zlepšili čitelnost, udržovatelnost a výkon.
- Vytvářejte regulární výrazy pro pokročilé úkoly zpracování a ověřování textu pomocí Regex Generator.
- Automatizujte vytváření a konfiguraci CI/CD pipeline pomocí nástroje CI/CD Pipeline Writer.
Omezení AskCodi
- Široká škála nástrojů a funkcí může představovat strmou křivku učení pro vývojáře, kteří nejsou obeznámeni s platformami pro kódování podporovanými umělou inteligencí.
- AI může přestat fungovat, pokud je vstup nebo výstup příliš dlouhý.
Ceny AskCodi
- Premium: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 34,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AskCodi
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AskCodi?
Recenze G2 říká:
Práce s ním je snadná a uživatelské rozhraní je srozumitelné.
Práce s ním je snadná a uživatelské rozhraní je srozumitelné.
👀 Věděli jste, že: 7 % organizací využívajících AI začalo najímat pracovníky na pozice prompt engineering.
11. Blackbox AI (nejlepší pro extrahování kódu z vizuálních prvků)
Blackbox AI dokáže extrahovat kód z videí, analyzovat kód z obrázků a poskytovat okamžitý přístup k více než 100 milionům open-source repozitářů, což jej činí vhodným pro vývojáře pracující na různých projektech.
Místo toho, aby byli uživatelé omezeni na jeden systém AI, mohou přepínat mezi modely jako GPT-4, Claude a dalšími, aby mohli porovnávat výstupy, vylepšovat návrhy kódu a řešit problémy.
Funkce Blackbox AI
- Zachyťte a převádějte úryvky kódu z obrazovky z videonávodů do editovatelného kódu.
- Naskenujte snímky obrazovky nebo fotografie kódu a přeměňte je na použitelný text.
- Najděte relevantní úryvky kódu z obrovské open-source databáze během několika sekund.
Omezení umělé inteligence typu blackbox
- Nástroj AI může někdy generovat nejasné informace.
- Proces zapojení uživatelů je složitý
Ceny Blackbox AI
- Bezplatný tarif: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Blackbox AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přizpůsobte si svého vlastního AI agenta pro kódování pomocí ClickUp
Od automatizace generování kódu a opravy chyb až po zpracování dat a sledování pokroku – nástroje využívající umělou inteligenci snižují manuální úsilí a umožňují vývojářům soustředit se na jiné úkoly. Proto je využití umělé inteligence ve vývoji softwaru klíčem k připravenosti na budoucnost a škálovatelnosti.
Lze jej integrovat do pracovního prostoru vývojáře, podporuje spolupráci v reálném čase, poskytuje inteligentní přehledy a automatizuje opakující se úkoly při zachování bezpečnosti a flexibility.
ClickUp splňuje tuto vizi díky svým funkcím založeným na umělé inteligenci pro generování úryvků kódu, integraci GitHub/GitLab pro správu verzí, formátování bloků kódu pro lepší čitelnost a sledování postupu projektu.
