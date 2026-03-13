Nejlepší alternativy k Intangible AI pro kreativní vizualizaci

Profesionální tvorba 3D obsahu dlouho vyžadovala dlouholeté technické znalosti, drahý software a velké týmy specialistů.
Intangible AI zjednodušuje proces tím, že pomáhá kreativním profesionálům vytvářet a upravovat 3D scény pomocí přirozeného jazyka a nástrojů v prohlížeči, a to bez jakékoli složitosti kódování.
Je to ambiciózní přístup a v určitých případech funguje dobře. V závislosti na vašem pracovním postupu vás však úroveň kreativní kontroly nebo podpora produkčního procesu, kterou potřebujete, může nasměrovat k jiným nástrojům AI.
Tento blog se zabývá nejlepšími alternativami k Intangible AI, které stojí za zvážení, tím, v čem každá z nich vyniká, a tím, jak se rozhodnout, která z nich nejlépe vyhovuje práci vašeho týmu.
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Intangible AI?
Zde je důvod, proč má smysl prozkoumat alternativy. 🤖
- Omezená technická hloubka: Intangible funguje dobře pro rychlé vytváření nápadů, ale týmy, které potřebují vlastní shadery, fyzikální simulace nebo detailní kontrolu nad assetem, rychle narazí na strop
- Žádný offline přístup: Platforma je plně založena na prohlížeči, což představuje skutečnou překážku pro týmy pracující v nestabilním síťovém prostředí nebo na cestách
- Nepředvídatelné náklady: Cenový model založený na kreditech může být u větších projektů nečekaně nákladný, zejména ve srovnání s nástroji s paušálními cenami nebo bezplatnými tarify
- Omezení v beta verzi: Několik funkcí pro spolupráci v reálném čase a pro pracovní postupy je stále označeno jako „brzy k dispozici“, což může být pro týmy s okamžitými produkčními potřebami rozhodujícím faktorem.
- Specializované pracovní postupy: Nástroje vytvořené přímo pro daný účel, jako jsou Blender nebo After Effects, nabízejí hloubku a kontrolu, kterou profesionální filmové a agenturní pracovní postupy skutečně vyžadují
Alternativy k Intangible AI v kostce
Zde je přehled všech nástrojů, které jsou v tomto průvodci popsány. 📊
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů s využitím AI, Brain, Whiteboards, Docs, Super Agents
|Kreativní týmy, agentury, podniky
|Navždy zdarma; Individuální ceny pro podniky
|Unreal Engine
|Nanite, Lumen, skriptování Blueprint, ray tracing v reálném čase, nasazení na různých platformách
|Vývojáři her, filmová studia, kreativní ředitelé
|Zdarma; Ceny na míru
|Unity
|Nasazení na různých platformách, pipeline URP/HDRP, Asset Store, skriptování v C#, optimalizace DOTS
|Vývojáři her, simulační týmy, vizualizace produktů
|Zdarma; placené tarify od 210 $/uživatel/měsíc
|Blender
|Renderování Cycles, modelování sítí, rigging postav, simulace fyziky, skriptování v Pythonu
|Nezávislí tvůrci, studia, pedagogové
|Zdarma
|Autodesk Maya
|Polygonové modelování, animace postav, simulace Bifrost, renderování Arnold, podpora OpenUSD
|Filmová studia, herní studia, týmy VFX
|Placené tarify od 255 $/uživatel/měsíc
|Autodesk 3ds Max
|Nástroje pro retopologii, sada modifikátorů, materiály PBR, renderování Arnold, automatizace MAXScript
|Týmy zabývající se architektonickou vizualizací, vývojáři her
|Placené tarify od 255 $/uživatel/měsíc
|Runway
|Generování videa Gen-4.5, Motion Brush, konzistence postav, retušování, Act-One
|Filmaři, týmy zabývající se animovanou grafikou, tvůrci obsahu
|Zdarma; placené tarify od 15 $/uživatel/měsíc
|Adobe After Effects
|2D animace, 3D pracovní prostor, kompozice, sledování pohybu, HDR monitorování
|Motion designéři, umělci v oblasti vizuálních efektů, týmy postprodukce
|Bezplatná zkušební verze; Ceny na míru
|Vyond
|Vyond Go – tvorba videí, AI avatary, synchronizace rtů, vícejazyčná podpora, knihovna zdrojů
|Marketingové týmy, týmy pro vzdělávání a rozvoj, reklamní agentury
|Placené tarify od 99 $ za uživatele a měsíc
|Animaker
|Generátor animací s AI, tvůrce postav, hlasové komentáře s AI, generování titulků, export do 4K
|Týmy L&D, marketéři, tvůrci obsahu
|Placené tarify od ~20 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy k Intangible AI
1. ClickUp (nejlepší pro správu kreativních projektů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
Každý designový projekt začíná jako hrubé koncepty, které je třeba uspořádat, než se z nich stane hotový produkt. Když jsou však zadání rozptýlena v různých dokumentech, zpětná vazba je roztříštěna napříč kanály a současně koluje několik verzí, koordinace práce se rychle stává složitější než samotný design.
Converged AI Workspace od ClickUp spojuje vizuální tvorbu nápadů, generování obrázků pomocí AI, spolupráci a realizaci do jediného pracovního prostoru.
Software pro řízení projektů pro kreativní agentury od ClickUp umožňuje týmům spolupracovat s interními týmy nebo externími klienty ze stejného pracovního prostoru. Od využití AI k generování obrázků a strukturovaných plánů až po organizaci strategie stojící za konceptem – zde je vysvětleno, proč je tento software vynikající alternativou k Intangible AI.
Využijte AI k přechodu od hrubého konceptu k jasné struktuře projektu
ClickUp Brain je vrstva umělé inteligence, která propojuje vše v ClickUp.
Když zadáte Brainu obecný koncept, dokáže jej rozložit na strukturovaný plán, který zahrnuje fáze a milníky. Jelikož rozumí kontextu vašeho pracovního prostředí, včetně stávajících projektů, časových os a odpovědností týmu, dokáže generovat plány, které jsou v souladu s tím, jak je práce již organizována.
AI také pomáhá udržovat přehlednost v průběhu vývoje projektů. Brain dokáže shrnout diskuse o úkolech, extrahovat klíčové aktualizace z diskusních vláken, identifikovat překážky a generovat souhrnné zprávy o aktivitách v rámci projektu nebo pracovního prostoru.
Zmapujte nápady a proměňte je v přehledné vizualizace
Kreativní průzkum můžete zahájit přímo v ClickUp Whiteboards. Týmy získají sdílené vizuální plátno pro brainstorming nápadů, skicování konceptů, navrhování kreativních pracovních postupů a mapování závislostí.
Jedná se o spolehlivý nástroj s umělou inteligencí ve formě virtuální tabule pro týmy, které řídí vizuální produkci. Vaše poznámky, tvary, lepící poznámky a média lze přímo propojit s úkoly a dokumenty, takže počáteční nápady zůstanou propojeny s následnou prací.
V rámci ClickUp Whiteboard můžete také použít ClickUp Brain k vytváření vizuálů nebo diagramů pouhým zadáním popisu toho, co chcete. To usnadňuje vytváření koncepčních návrhů, vizuálů produktů, snímků storyboardu nebo nápadů na scény během diskusí.
Spolupracujte v reálném čase na scénářích, briefingu a projektové dokumentaci
Jakmile jsou nápady definovány, ClickUp Docs vám pomůže proměnit hrubé náčrtky v kompletní kreativní briefy, strategie kampaní, storyboardy nebo produkční pokyny.
Docs jsou dokumenty pro spolupráci, takže více členů týmu může v reálném čase psát, upravovat a komentovat stejný dokument. Podporují také bohaté formátování a vložené prvky, jako jsou obrázky, tabulky, kontrolní seznamy a vnořené stránky, které umožňují strukturovat složité projekty.
Proměňte akční položky na sledovatelné úkoly
Úkoly v ClickUp pomáhají udržovat produkční procesy organizované. Týmy mohou přidávat podrobné popisy, připojovat referenční obrázky nebo soubory, zahrnovat podrobné kontrolní seznamy a diskutovat o zpětné vazbě v komentářích.
Úkoly v ClickUp lze také přizpůsobit tak, aby odrážely strukturu vašeho kreativního pracovního postupu. Vlastní stavy, jako jsou Koncept, Previzualizace, Tvorba obsahu, Kontrola a Finální render, usnadňují sledování postupu od počátečního nápadu až po finální výstup.
Vlastní pole přidávají další úroveň organizace tím, že zachycují důležité podrobnosti o projektu, jako jsou čísla scén, typy assetů, použité AI nástroje a produkční priority. Podívejte se na ukázkový pracovní postup. 👇🏼
🚀 Výhoda ClickUp: Když týmy experimentují s AI nástroji pro tvorbu scén nebo předběžnou vizualizaci, kreativní výstup je pouze jednou částí pracovního postupu. Nápady, podněty, vizuální reference, zpětná vazba a produkční rozhodnutí je stále třeba organizovat napříč dokumenty a diskusemi.
ClickUp Brain MAX integruje AI asistenci přímo do kreativního plánování a produkce. Propojuje se s externími nástroji, jako jsou Figma, Google Drive, Dropbox atd., aby zajistil soulad a efektivitu vašich týmů.
Tato superaplikace s umělou inteligencí dokáže extrahovat akční položky z brainstormingových diskusí na Whiteboards, shrnout poznámky ke storyboardům uložené v Docs, vložit a odkazovat na návrhové soubory uložené ve Figma a generovat seznamy úkolů pro další iterační fázi návrhu – to vše z jednoho místa.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné šablony: Plánujte a rozvrhujte zveřejňování obsahu pomocí šablon kalendáře obsahu, abyste udrželi kampaně a produkci videí na správné cestě
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte opakující se produkční úkoly, jako jsou aktualizace stavu a přidělování úkolů, pomocí ClickUp Automations, nástroje pro tvorbu spouštěčů a akcí bez nutnosti programování
- Vizualizace pokroku: Vizualizujte časové osy projektů a pracovní zátěž týmu v více než 15 přizpůsobených zobrazeních, aby každý člen viděl stejnou práci z pohledu, který mu nejvíce vyhovuje
- Centralizované znalosti: Pomocí vyhledávání ClickUp Enterprise Search okamžitě najděte jakýkoli brief nebo vlákno se zpětnou vazbou v celém vašem pracovním prostoru
Omezení ClickUp
- Zpočátku to může být kvůli množství funkcí trochu matoucí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Podívejte se na tuto uživatelskou recenzi:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak je přizpůsobitelný. Jako firemní uživatel mohu organizovat úkoly způsobem, který skutečně vyhovuje našemu pracovnímu postupu, ať už pracuji se seznamy, tabulemi nebo časovými osami. Funkce jako priority úkolů, termíny, komentáře a přílohy souborů usnadňují sledování práce a spolupráci s členy týmu na jednom místě. Oceňuji také to, že je vše centralizované, takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji, jen abych pochopil stav úkolu, celkový pokrok nebo nejnovější aktualizace.
📮 ClickUp Insight: 19 % lidí uvádí, že si přeje, aby jim agenti s umělou inteligencí pomáhali spravovat pracovní postupy v rámci projektů.
Pracovní postup v projektovém řízení však není jen seznamem úkolů. Je to dynamický systém kompromisů, předávání úkolů a měnících se priorit, kde včerejší plán málokdy odráží dnešní realitu.
Super agenti ClickUp jsou navrženi tak, aby reagovali na stav vaší práce, nejen na pokyny. Provádějí práci podle vámi definovaných plánů a sledují spouštěče, jako jsou kladené otázky, vytváření nových úkolů nebo odesílání formulářů, a mohou proaktivně upozorňovat na problémy!
Takto vám mohou pomoci s kreativními pracovními postupy:
2. Unreal Engine (nejlepší pro fotorealistickou 3D animaci v reálném čase a vývoj her)
Unreal Engine je platforma pro tvorbu 3D v reálném čase vyvinutá společností Epic Games pro vytváření vysoce věrných herních světů, simulací a interaktivních zážitků. Poskytuje studiím plný přístup ke zdrojovému kódu v jazyce C++ spolu s vizuálním skriptovacím systémem, takže na stejném projektu mohou spolupracovat jak techničtí, tak netechnici členové týmu.
Pokrývá se celý produkční proces, od tvorby prostředí a animace až po renderování a nasazení na různých platformách, aniž by pro základní úkoly byly nutné integrace třetích stran.
Mimo vývoj her se stal nepostradatelným nástrojem pro filmovou produkci a virtuální produkční studia, kde je renderování v reálném čase nezbytnou podmínkou.
Nejlepší funkce Unreal Engine
- Automaticky streamujte rozsáhlá prostředí otevřeného světa pomocí World Partition a Procedural Content Generation
- Vytvářejte filmové výstupy ve vysokém rozlišení pomocí ray tracingu v reálném čase, nástroje Path Tracer a Movie Render Queue
- Vytvářejte prototypy interaktivní logiky bez psaní v C++ pomocí vizuálního skriptovacího systému Blueprint
- Nasazujte jeden projekt na PC, konzoli, mobilních zařízeních a v XR bez nutnosti přebudovávat assets
Omezení Unreal Engine
- Náročná křivka učení, zejména u pokročilých funkcí a vývoje v C++
Ceny Unreal Engine
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Unreal Engine
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 380 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Unreal Engine?
Zde je recenze uživatele:
Unreal Engine nabízí úchvatnou vizuální věrnost a možnosti renderování v reálném čase. UE zahrnuje funkce jako Nanite a Lumen. Disponuje robustní funkcí vizuálního kódování známou jako Blueprint. Umožňuje umělcům a designérům vytvářet složitou logiku bez psaní kódu. Unreal lze použít k tvorbě všeho od AAA her až po filmové zážitky.
🔍 Věděli jste, že? Unreal Engine vznikl jako koníček teenagera v suterénu domu rodičů zakladatele Tima Sweeneyho v Marylandu. Vytvářel editační nástroje pro sharewarové hry, jako je ZZT. Najal lidi z designérské soutěže ZZT, aby vytvořili první 3D engine. Začalo to v roce 1991 a vyrostlo to v technologii, která stojí za hrou Fortnite, virtuálními kulisami seriálu The Mandalorian a několika hollywoodskými filmy.
3. Unity (nejlepší pro tvorbu 3D animací a interaktivního obsahu napříč platformami)
Vývojáři her se často obracejí na Unity, když potřebují jediný engine pro interaktivní zážitky napříč více platformami. Umožňuje vývojářům vytvořit projekt jednou a nasadit jej na více než 20 platforem, přičemž pro skriptování využívá jazyk C# s těsnou integrací do standardních vývojových prostředí.
Různé renderovací pipeline pokrývají různé požadavky na výkon, přičemž Universal Render Pipeline je optimalizována pro mobilní zařízení a VR a High Definition Render Pipeline cílí na špičkovou grafiku.
Kromě herního průmyslu se tento nástroj hojně využívá také v odvětvích výcvikových simulací a vizualizace produktů.
Nejlepší funkce Unity
- Získejte přístup k hotovým modelům, animacím a plug-inům prostřednictvím Asset Store a zkraťte tak dobu sestavování.
- Pište strukturovaný a snadno udržovatelný kód pomocí skriptování v jazyce C# s integrovanými nástroji pro ladění
- Vyberte si mezi URP pro výkon na více platformách nebo HDRP pro grafiku ve vysoké kvalitě, v závislosti na potřebách projektu
- Zvládněte složité scény bez výkonnostních omezení pomocí DOTS a Burst Compileru
- Nasazujte jeden projekt na více než 20 platformách, včetně PC, konzolí, mobilních zařízení a zařízení AR/VR
Omezení Unity
- Ceny jsou považovány za vysoké, zejména pro malá studia a nezávislé vývojáře
- Problémy s výkonem a chyby mohou narušit pracovní postupy a vést ke ztrátě pokroku
Ceny Unity
- Osobní: Zdarma
- Pro: 210 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Unity
- G2: 4,5/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 830 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Unity?
Uživatel G2 říká:
Jednoduché a přehledné rozhraní, které si můžete přizpůsobit a začít vyvíjet a vytvářet úžasné hry. Jakýkoli styl videohry s 3D nebo 2D zobrazením, RPG, střílečky, plošinovky atd. Mnoho nástrojů vám pomůže prozkoumat možnosti tohoto softwaru.
🧠 Zajímavost: Zakladatelé Unity začali v roce 2004 v malém bytě v Kodani, vytvořili hru s názvem GooBall, která byla příliš obtížná, a místo toho se zaměřili na vývoj herního enginu. Název Unity vychází z jejich lásky ke spolupráci a tento engine nyní pohání polovinu všech mobilních her.
4. Blender (nejlepší volba pro bezplatné 3D modelování a animaci s otevřeným zdrojovým kódem)
Pro tvůrce, kteří hledají kompletní sadu nástrojů pro 3D produkci, nabízí Blender bezplatné řešení s otevřeným zdrojovým kódem. Podporuje modelování, sochařství, rigging, animaci, simulaci, renderování, střih videa a sledování pohybu a běží na Windows, macOS a Linuxu.
Získáte nástroje pro modelování sítí i NURBS, stejně jako pokročilé funkce pro sochařství, texturování, stínování a rigging. Nástroj také obsahuje Cycles, vestavěný engine pro path tracing určený pro realistické renderování.
Kromě tvorby 3D obsahu nabízí platforma také nástroje pro 2D animaci, pohybovou grafiku a střih videa. Umělci, studia i nezávislí tvůrci je mohou využít k tvorbě animací, vizuálních efektů, herních prvků a dokonce i modelů pro 3D tisk.
Nejlepší funkce Blenderu
- Vytvářejte vizuály v produkční kvalitě pomocí enginu Cycles pro path tracing na CPU i GPU
- Pomocí sady nástrojů pro retopologii vytvořte čistou geometrii založenou na čtyřúhelnících nad modely s vysokou hustotou.
- Vrstvěte a prolínat animační akce nedestruktivně pomocí editoru NLA
- Simulujte kouř, oheň, tekutiny, látky a tuhá tělesa nativně bez externích pluginů
- Automatizujte úkoly a vytvářejte vlastní doplňky pomocí skriptovacího API v jazyce Python
Omezení programu Blender
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlé sadě funkcí, což začátečníkům ztěžuje jistou orientaci
Ceny Blenderu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Blenderu
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 940 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Blenderu?
Toto o nástroji řekl jeden z uživatelů:
Všechno na tomto programu mě ohromuje! Jsem vděčný, že jsem mohl být svědkem jeho vývoje od roku 2020 až po současnost. S Blenderem jsem se poprvé seznámil během studia na vysoké škole, ale nyní ho používám pro 3D animaci a lehké modelování. To však není vše – nyní je k dispozici nespočet funkcí, díky kterým je užitečný v různých odvětvích.
🔍 Věděli jste, že... Zakladatel Blenderu, Ton Roosendaal, napsal první kód jako interní nástroj pro své nizozemské animační studio NeoGeo. Když studio v roce 2002 zkrachovalo, Ton zahájil crowdfundingovou kampaň, aby odkoupil kód za 100 000 eur. Komunita peníze vybrala za sedm týdnů. Díky tomu se Blender stal navždy bezplatným a open-source.
5. Autodesk Maya (nejlepší pro profesionální 3D animaci postav a vizuální efekty)
Autodesk Maya je profesionální software pro 3D grafiku, který se používá k vytváření vysoce kvalitních modelů, animací, vizuálních efektů a simulací. Je široce využíván při produkci filmů a her k vytváření realistických postav, detailních prostředí a složitých efektů.
Tento nástroj je známý svými silnými animačními schopnostmi, které pokrývají pracovní postupy s klíčovými snímky, postavami a snímáním pohybu. Pokud jde o efekty a simulace, Bifrost zpracovává dynamické prvky, jako je kouř, oheň a voda, zatímco Arnold zajišťuje renderování s realistickým osvětlením a materiály.
Studia mohou pomocí skriptování v jazycích MEL a Python vytvářet vlastní nástroje a automatizovat různé části svých produkčních procesů.
Nejlepší funkce aplikace Autodesk Maya
- Prohlížejte si materiály v reálném čase pomocí LookdevX společně s rendererem Arnold, abyste urychlili vývoj vzhledu
- Vytvářejte komplexní efekty bez nutnosti psát kód od nuly pomocí grafu založeného na uzlech od Bifrostu
- Přenášejte data mezi aplikacemi bez ztráty kvality díky podpoře OpenUSD a Unreal Live Link
- Vrstvěte a prolínat pohybové klipy nedestruktivně pomocí nelineárního animačního editoru Trax
- Vyladěte načasování a zrychlení pomocí editovatelných animačních křivek v editoru grafů
Omezení aplikace Autodesk Maya
- Někteří uživatelé hlásí občasné pády a nestabilitu softwaru
- Rychlost renderování a kvalita výstupu mohou zaostávat ve srovnání s některými konkurenčními 3D nástroji
Ceny Autodesk Maya
- Měsíčně: 255 $/uživatel/měsíc
- Flex: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk Maya
- G2: 4,3/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 35 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Maya?
Uživatel G2 říká:
Maya je opravdu užitečná, ať už v ní pracujete samostatně, nebo ji kombinujete s mnoha dalšími programy. Je to software, který zvládne vše, co chcete vytvořit, ať už jde o hru nebo produkci. Ať už jde o 3D modelování, rigging nebo dokonce animaci, má všechny potřebné nástroje pro efektivní práci v dané kategorii.
🧠 Zajímavost: Maya vznikla sloučením tří konkurenčních nástrojů: Advanced Visualizer od Wavefrontu, TDI Explore a Alias PowerAnimator. Stala se také oblíbeným nástrojem Hollywoodu a v roce 2003 získala technického Oscara.
6. Autodesk 3ds Max (nejlepší pro architektonickou vizualizaci a 3D renderování)
Autodesk 3ds Max podporuje modelování, renderování a vizualizaci a běží výhradně na Windows. Je to dobrá volba pro týmy zabývající se architektonickou vizualizací a vývojáře her, kteří potřebují přesnou kontrolu nad geometrií a vysoce kvalitní finální výstup.
Díky pracovnímu postupu s modifikátory mohou umělci provádět iterace nedestruktivním způsobem a upravovat jakýkoli krok v procesu modelování, aniž by museli začínat od začátku. V kombinaci s automatizací pomocí MAXScriptu a Pythonu se tento nástroj dobře hodí do studií, která potřebují opakovatelné a přizpůsobitelné pracovní postupy pro velké objemy projektů.
Nejlepší funkce programu Autodesk 3ds Max
- Pomocí nástrojů pro retopologii automaticky převádějte sítě s vysokou hustotou na čistou geometrii založenou na čtyřúhelnících
- Upravte jakoukoli fázi procesu modelování bez ztráty předchozí práce pomocí nedestruktivního zásobníku modifikátorů
- Prohlédněte si fyzicky přesné materiály a efekty kamery přímo v okně zobrazení pomocí PBR renderování
- Zapečte textury a informace o osvětlení pro použití v reálných enginách, aniž byste museli opustit software
- Renderujte složité scény s vysokou kvalitou výstupu pomocí integrovaného rendereru Arnold
Omezení aplikace Autodesk 3ds Max
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní je zpočátku složité a těžko se s ním naučí zacházet
- Drahé předplatné a vysoké systémové požadavky mohou působit omezujícím dojmem
Ceny Autodesk 3ds Max
- Měsíčně: 255 $/uživatel/měsíc
- Flex: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk 3ds Max
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk 3ds Max?
Zde je recenze uživatele:
Autodesk 3ds Max nabízí skvělé nástroje pro tvorbu detailních 3D modelů a realistických obrázků. Je ideální pro vytváření složitých 3D scén a vizualizací. Sada modifikátorů je velmi výkonná a flexibilní, což vám umožňuje pracovat, aniž byste přišli o cokoli, co jste dosud vytvořili. Dobře spolupracuje s pluginy jako V-Ray a Corona Renderer, což pomáhá vylepšit vizuální výsledky pro profesionální použití.
🔍 Věděli jste? 3ds Max vznikl v roce 1990 jako software pro DOS od společnosti Yost Group. V roce 1996 se stal virálním hitem díky animaci „Dancing Baby“. Tento smyčkovaný klip s tancujícím dítětem v cha-cha se stal internetovým hitem a objevil se i v seriálu Ally McBeal. Jednalo se sice jen o demo soubor, ale dokázal, že 3ds Max dokáže rozhýbat cokoli, a to dlouho předtím, než se začal používat pro velké architektonické projekty.
7. Runway (Nejlepší pro generování a úpravy videa pomocí AI)
Tvůrci, kteří chtějí experimentovat s videem generovaným umělou inteligencí, často volí Runway, platformu pro generativní multimediální obsah založenou na prohlížeči. Umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a animovat přímo v prohlížeči bez znalostí programování nebo výkonného lokálního hardwaru.
Generování textu na video a obrázku na video na této platformě probíhá prostřednictvím Gen-4. 5, což umožňuje vytvářet krátké klipy s kontrolovaným pohybem a nastavitelnou fyzikou. K dispozici je také trénování vlastních modelů, což týmům umožňuje vytvořit konzistentní vizuální styl na základě vlastních datových sad, místo aby se spoléhaly na generické výstupy.
Pro týmy, které budují opakovatelný pracovní postup tvorby obsahu založený na videích generovaných umělou inteligencí, je tento nástroj skvělou volbou.
Nejlepší funkce Runway
- Vytvářejte videoklipy ve vysokém rozlišení z textových nebo obrazových vstupů pomocí modelu Gen-4.5
- Ovládejte pohyb v konkrétních částech snímku pomocí nástrojů Motion Brush a Multi-Motion Brush
- Udržujte vizuální konzistenci napříč několika záběry pomocí vestavěných ovládacích prvků pro konzistenci postav
- Odstraňujte pozadí, retušujte objekty a upravujte úhly kamery pomocí sady nástrojů pro úpravy s umělou inteligencí
- Synchronizujte dialogy a výkon postav pomocí Act-One a generování vlastních hlasů
Omezení Runway
- Bezplatná verze nezahrnuje všechny nástroje a funkce, což může být trochu omezující při práci na komplexnějších projektech
Ceny Runway
- Zdarma
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Runway?
Uživatel G2 sdílí své zkušenosti:
Líbí se mi specifický model Runway, který mi umožňuje kopírovat a vkládat výrazy z živého videa do videa vytvořeného pomocí AI, díky čemuž působí přirozeněji a autentičtěji. Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek jsou velmi přehledné, takže se v nich snadno orientuje.
8. Adobe After Effects (nejlepší pro pohybovou grafiku a filmové vizuální efekty)
Adobe After Effects je průmyslovým standardem pro pohybovou grafiku a vizuální efekty ve filmové, televizní a digitální produkci. Umožňuje animátorům vytvářet úvodní sekvence, kompozice záběrů a navrhovat pohybovou grafiku, která se objevuje v televizním vysílání a streamovacích službách po celém světě.
Díky těsné integraci tohoto nástroje s ostatními aplikacemi Adobe Creative Cloud se přirozeně hodí pro týmy, které již pracují v Premiere Pro nebo Photoshopu. Plnohodnotné 3D pracovní prostředí s nativní podporou osvětlení a materiálů znamená, že větší část práce na kompozici zůstává v rámci jednoho nástroje, místo aby se přeskakovalo mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce aplikace Adobe After Effects
- Animujte text, vektorovou grafiku a obrázky s přesností díky pokročilým ovládacím prvkům klíčových snímků a animaci variabilních fontů
- Vytvářejte nativní 3D kompozice s realistickým osvětlením, stíny a podporou materiálů Substance 3D
- Sledujte pohyb a čistě kompozujte záběry pomocí vestavěných nástrojů pro sledování pohybu a klíčování
- Importujte soubory SVG s zachováním přechodů a průhlednosti díky vylepšené podpoře vektorů
- Sledujte přesnost barev na HDR displejích pomocí přehrávání celé časové osy s podporou HDR výstupu
Omezení aplikace Adobe After Effects
- Vysoké systémové požadavky a pomalé vykreslování mohou způsobit problémy s výkonem, zejména na počítačích s nižšími specifikacemi
Ceny aplikace Adobe After Effects
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Adobe After Effects
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe After Effects?
Recenze uživatele říká:
Nemám zkušenosti s motion designem, ale produkty Adobe používám už velmi dlouho. Protože mají podobná rozhraní a různé aplikace používají stejné nebo podobné nástroje, trochu to zjednodušuje učení a výrazně usnadňuje používání. Navíc, protože jsou produkty Adobe tak dobře integrované, je mnohem snazší používat stejnou grafiku ve více aplikacích.
🔍 Věděli jste, že... Program After Effects byl použit k vytvoření kompozic dinosaurů ve filmu Jurský park pro účely virtuálních náhledů. Jednalo se o kombinaci 3D modelů s 2D náčrtky v době, kdy tento film navždy změnil podobu vizuálních efektů.
9. Vyond (nejlepší pro tvorbu profesionálních obchodních a vysvětlujících animací)
Vyond je platforma pro tvorbu videí v prohlížeči určená speciálně pro firemní týmy, které vytvářejí školicí materiály, marketingové vizuály a obsah pro interní komunikaci. Využívá generativní AI, aby se od zadání k hrubému střihu dostala rychleji, než to umožňují tradiční animační nástroje.
Nástroj za vás odvedou tu nejtěžší práci a z textového zadání, dokumentu nebo URL vytvoří plně strukturovaný návrh se scénami, postavami a vyprávěním. Týmy pak mohou svou práci vylepšovat ve Vyond Studio, místo aby vše vytvářely od nuly.
Editor také nabízí rozhraní typu drag-and-drop, které usnadňuje umisťování postav, rekvizit, pozadí a textových prvků přímo do filmových scén a úpravu načasování na časové ose bez složitých animačních nástrojů. Navíc díky automatickému překladu a vylepšení hlasu se lokalizace nestává samostatnou fází produkce.
Nejlepší funkce Vyond
- Proměňte textové podněty, dokumenty nebo URL adresy na návrhy videí se scénáři a scénami pomocí Vyond Go
- Vytvářejte vlastní postavy a obrázky z fotografií nebo textu pomocí tvůrčích nástrojů založených na umělé inteligenci
- Oživte postavy přirozenou synchronizací rtů a realistickými výrazy obličeje ihned po instalaci
- Lokalizujte obsah do více než 70 jazyků pomocí automatického překladu v kombinaci s více než 600 hlasy AI
- Vyberte si z tisíců rekvizit, šablon a stylů připravených pro podnikání v knihovně zdrojů
Omezení Vyondu
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledem k cenové kategorii
- Pro nové uživatele je zde patrná určitá náročnost na osvojení
Ceny Vyond
- Starter: 99 $/uživatel/měsíc
- Professional: 199 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 137 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Agentura: 167 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Vyond
- G2: 4,8/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vyondu?
Toto řekl jeden z uživatelů G2:
Vyond považuji za velmi užitečný pro naši organizaci. Jsem velmi spokojený s postavami a šablonami, které neustále vylepšujeme. Přešli jsme od tradičního způsobu školení pomocí PPT k používání Vyondu pro vytváření školicích videí, díky čemuž je učení pro naše zaměstnance poutavější a efektivnější. Funkce GoAnimate je skvělá, protože stačí zadat pokyn a vytvoří se koncept storyboardu s omezeným počtem šablon, což je úžasné.
10. Animaker (nejlepší pro vlastní tvorbu animovaných videí a prezentací)
Mnoho týmů používá Animaker, když potřebují vytvářet videa bez složitých produkčních postupů. Tato online platforma využívající umělou inteligenci podporuje jak animovaná, tak živá videa pro vysvětlující videa, školicí obsah, marketingové kampaně a interní komunikaci.
Kombinuje generování videí pomocí AI s rozsáhlou knihovnou zdrojů a více než 25 integrovanými nástroji pro úpravy. Uživatelé mohou vytvářet vlastní postavy, vybírat z tisíců šablon a udržovat konzistenci značky pomocí nástrojů, jako je Brand Kit. Animaker také splňuje bezpečnostní standardy pro podniky, včetně souladu s GDPR a podpory SSO.
Nejlepší funkce Animakeru
- Vytvářejte animovaná videa připravená k úpravám na základě textových podnětů pomocí AI Animation Generator
- Vytvářejte vlastní postavy s různými typy postavy, věkem a styly pomocí nástroje Character Builder
- Převádějte skripty na realistické dabingy ve více než 100 jazycích pomocí více než 1 000 hlasů AI s automatickou synchronizací rtů
- Překládejte a opatřujte videa automatickými titulky pomocí AI s podporou více jazyků na jedno kliknutí
- Exportujte hotová videa v rozlišení 4K s odstraněním pozadí a přístupem k více než 100 milionům stockových materiálů
Omezení Animakeru
- Bezplatný tarif má velmi omezené funkce a placené tarify se mohou zdát drahé vzhledem k tomu, co obsahují.
- Pomalé vykreslování a zpoždění mohou ovlivnit celkový zážitek
Ceny Animakeru
- Základní: 20 $/měsíc
- Starter: 35 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Animakeru
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Animakeru?
Recenze uživatele říká:
S Animakerem jsem velmi spokojený. Zvláště se mi líbí, že se s Animakerem dají videa velmi dobře vysvětlit. Barvy pozadí a postavy zaujmou diváky a zanechají skvělý dojem, když video vidím poprvé.
Tvořte bez omezení s ClickUp
Intangible AI zpřístupňuje tvorbu 3D obsahu, ale kreativní práce se málokdy omezuje pouze na vytváření scén. Je třeba připravovat návrhy, sledovat zpětnou vazbu a zajistit, aby týmy byly v každé fázi produkce na stejné vlně.
Ať už koordinujete kampaň nebo řídíte sprint v oblasti herního designu, ClickUp poskytuje vašemu týmu jednotný pracovní prostor, kde projekty, komunikace a AI fungují společně.
Už nemusíte přeskakovat mezi nástroji, abyste sledovali, co se děje nebo kdo je za co zodpovědný. Získejte přehled a kontrolu, kterou váš kreativní tým potřebuje.