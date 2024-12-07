10 nejlepších nástrojů AI Whiteboard pro zlepšení vašich pracovních postupů

Představte si následující situaci: účastníte se virtuální schůzky a snažíte se zaznamenat nápady všech účastníků, ale výsledkem je zmatená směsice grafů a poznámek na lepících papírcích a polovina nápadů z brainstormingu se ztratí nebo je zaznamenána nepřesně.
Co kdyby vaše tabule uměla víc než jen uchovávat poznámky? Nástroje AI whiteboard vám pomohou snadno organizovat, vizualizovat a propojovat nápady, čímž zajistí hladkou a soustředěnou spolupráci.
V tomto blogu prozkoumáme deset online nástrojů AI pro bílé tabule, díky kterým budou vaše brainstormingové sezení produktivnější a poutavější. 📝
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled 10 nejlepších nástrojů AI whiteboard, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: Nejlepší pro tvorbu AI tabule a automatizaci pracovních postupů
- FigJam: Nejlepší pro kreativní spolupráci a brainstorming
- Mural: Nejlepší pro vzdálený brainstorming a plánování
- Explain Everything Whiteboard: Nejlepší pro vytváření interaktivních lekcí a prezentací
- Google Jamboard: Nejlepší pro jednoduchou spolupráci a pořizování poznámek
- Miro: Nejlepší pro vizuální spolupráci a tvorbu nápadů
- Microsoft Whiteboard: Nejlepší pro společný brainstorming a sdílení nápadů v reálném čase
- Stormboard: Nejlepší pro organizování a prioritizaci nápadů týmu
- Ziteboard: Nejlepší pro spolupráci v reálném čase s rozpoznáváním kreseb
- Limnu: Nejlepší pro vzdálené používání tabule s intuitivními funkcemi
Co byste měli hledat v nástrojích AI whiteboard?
Při hledání nejlepšího softwaru pro bílé tabule s funkcemi umělé inteligence zvažte tyto funkce, které vylepší brainstorming a spolupráci vašeho týmu:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Najděte nástroje AI Whiteboard, které jsou intuitivní a snadno ovladatelné, aby se váš tým mohl soustředit na nápady, a ne na zvládnutí softwaru.
- Spolupráce v reálném čase: Zajistěte, aby všichni mohli přispívat a okamžitě vidět aktualizace ve vašich nástrojích AI Whiteboard, což pomůže vašemu týmu zůstat na stejné vlně, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
- Integrace s jinými nástroji: Vyberte si nástroje AI Whiteboard, které se propojí s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou nástroje pro plánování projektů, design nebo dokumenty, a zajistí vám tak plynulý zážitek.
- Rozmanitost šablon a tvarů: Vyberte si nástroj s širokou škálou šablon a tvarů pro bílé tabule, který vám umožní flexibilně prezentovat nápady a organizovat myšlenky.
- Přístupnost a kompatibilita zařízení: Ujistěte se, že nástroj funguje na všech zařízeních a platformách, aby se mohl zapojit každý člen týmu.
10 nejlepších nástrojů AI Whiteboard
Jste připraveni posunout své brainstormingové sezení na vyšší úroveň?
Zde je přehled deseti nejlepších možností pro vylepšení vizuálního řízení projektů. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu AI whiteboardů a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp je aplikace pro práci, která podporuje týmy při organizování úkolů, automatizaci pracovních postupů a zlepšování spolupráce. Jak? Spojením vašich nápadů, úkolů, dokumentů a chatů, takže vaše práce a konverzace o práci již nejsou odpojené! Integruje také pokročilé funkce umělé inteligence, které zjednodušují brainstorming, zvyšují efektivitu a transformují koncepty do proveditelných úkolů.
Ústředním bodem přitažlivosti ClickUp jsou dvě funkce, které předefinovávají způsob, jakým týmy brainstormují a plánují:
ClickUp Whiteboards
Tabule ClickUp usnadňují spolupráci a brainstorming v reálném čase. Slouží jako digitální pracovní prostor, kde mohou týmy vizuálně vyměňovat nápady, a nabízejí prostor, kde mohou všichni přispívat, komentovat a společně vylepšovat plány.
Na rozdíl od tradičních tabulek moderní tabule ClickUp propojují vizuální prvky přímo s úkoly projektu, čímž překlenují propast mezi nápadem a realizací. Umožňují vám vkládat poznámkové lístky, přidávat poznámky k nápadům a propojovat relevantní dokumenty přímo s pracovním prostorem. Umělou inteligenci můžete využít také k generování obrázků!
Například během schůzky k uvedení produktu na trh mohou členové týmu přidávat nápady, otázky a úkoly, které jsou přiřazeny konkrétním členům týmu, aby byla zajištěna odpovědnost. Tyto vizuální prvky se stávají živými prvky, které lze sledovat, aktualizovat a transformovat do proveditelných úkolů v rámci ClickUp.
Nápady přecházejí přímo z brainstormingu k realizaci, takže váš tým může bez problémů pokračovat v práci.
Díky dotykovému rozhraní Whiteboards můžete dokonce používat přirozené gesta k skicování, kreslení a manipulaci s objekty přímo na obrazovce.
Funkce tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu propracování určitých iniciativ.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je nástroj založený na umělé inteligenci, ke kterému máte přístup kdekoli ve svém pracovním prostoru. Pomáhá týmům překonat tvůrčí bloky a proměnit brainstormingové sezení ve strukturované, realizovatelné plány.
Schopnost ClickUp Brain generovat obrázky přímo v tabulkách přidává vašemu brainstormingu novou úroveň kreativity.
Při plánování a brainstormingu můžete požádat Brain, aby vytvořil vizuální prvky, jako jsou diagramy, grafy nebo jiné relevantní obrázky, které podpoří vaše nápady. Nemusíte přepínat mezi nástroji ani ručně navrhovat vizuální prvky – Brain se o to postará a přidá tak do vašeho brainstormingu novou úroveň kreativity.
Brain také analyzuje váš pracovní postup a doporučuje šablony, které nejlépe vyhovují vašemu projektu, a zároveň vytváří úkoly a podúkoly na základě vašich nápadů. Díky tomu je snadné přejít od brainstormingu k akci, aniž byste ztratili elán.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabule je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Brainstormujte a zdokonalujte nápady společně ve sdíleném interaktivním prostoru, který usnadňuje plynulou spolupráci.
- Efektivní správa úkolů: Rychle přeměňte nápady na jasné akční položky a omezte tak nutnost přepínat mezi různými nástroji.
- Zefektivněný pracovní postup: Snadno přiřazujte a sledujte úkoly a zajistěte tak plynulý průběh od brainstormingu až po realizaci.
- Kreativní vylepšení: Automaticky generujte vizuální prvky, které dodávají diskutovaným nápadům hloubku a srozumitelnost.
- Automatická organizace: Organizujte nápady do proveditelných úkolů, udržujte vše soustředěné a na správné cestě, jak se plány vyvíjejí.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
- Tabule zatím nelze používat v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. FigJam (nejlepší pro kreativní spolupráci a brainstorming)
FigJam, vytvořený společností Figma, nabízí interaktivní online tabuli navrženou tak, aby pomáhala týmům vizuálně spolupracovat a brainstormovat nápady.
FigJam, spuštěný v roce 2021, usnadňuje interakci v reálném čase pomocí nástrojů, jako jsou lepící poznámky, hlasovací nálepky a tvary. Je obzvláště účinný pro organizování složitých projektů a pracovních postupů, protože umožňuje týmům spravovat kreativní úkoly v flexibilním prostředí.
Nejlepší funkce FigJam
- Vytvářejte vlastní šablony pro zefektivnění nastavení projektů pomocí pokynů založených na umělé inteligenci.
- Automaticky organizujte soubory a poznámky FigJam do tematických skupin pro rozpoznávání vzorů.
- Vytvářejte vizuální rámce pro myšlenkové mapy, pracovní postupy nebo retrospektivy na základě podnětů.
- Shrňte diskuse, abyste po brainstormingu vyjasnili klíčové body a sjednotili názory.
Omezení FigJam
- Omezená integrace s nástroji třetích stran, což omezuje flexibilitu
- V souborech FigJam není panel vrstev
Ceny FigJam
- Starter Team: zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za jedno místo
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
3. Mural (nejlepší pro vzdálený brainstorming a plánování)
Mural je online platforma s bílou tabulí pro týmy, které chtějí brainstormovat, plánovat a organizovat projekty. Integruje se s populárními platformami, jako jsou Microsoft Teams, Slack a Jira, takže je vhodná pro různé pracovní postupy.
Tento nástroj je ideální pro vzdálené a hybridní týmy zaměřené na vizualizaci nápadů a efektivní týmovou práci.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Vytvářejte a organizujte poznámky a snižte tak manuální práci během brainstormingových sezení.
- Zrychlete rutinní úkoly, jako je vytváření šablon, přiřazování akčních položek a správa kolaborativních relací.
- Vytvářejte myšlenkové mapy a seskupujte poznámkové lístky podle témat, abyste odhalili souvislosti.
- Zajistěte soukromí a bezpečnost díky robustní ochraně dat během spolupráce.
Omezení nástroje Mural
- S rostoucím rozsahem projektů může být správa velkých tabulek obtížná.
- Při práci s tabulemi s velkým množstvím obsahu a více spolupracovníky může dojít ke zpomalení výkonu.
- Mobilní verze postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny Mural
- Zdarma
- Tým: 12 $/měsíc na člena
- Podnikání: 18 $/měsíc na člena (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Místo přidávání dalších poznámek použijte funkci komentářů k diskusi o konkrétních nápadech nebo prvcích na whiteboardu. Pomůže vám to udržet konverzaci zaměřenou na dané téma a učiní spolupráci interaktivnější.
4. Explain Everything Whiteboard (nejlepší pro vytváření interaktivních lekcí a prezentací)
Explain Everything Whiteboard je univerzální platforma pro vytváření interaktivních lekcí, tutoriálů a prezentací. Umožňuje uživatelům v reálném čase přidávat poznámky, kreslit a vysvětlovat pojmy, což z něj činí vynikající volbu pro spolupráci na dálku i osobně.
Multimediální funkce tohoto nástroje podporují práci s PDF soubory, obrázky a videi a nabízejí flexibilitu při tvorbě obsahu.
Nejlepší funkce Explain Everything
- Automatizujte tvorbu obsahu, včetně psaní textů a generování vizuálů pro prezentace.
- Přizpůsobte obrázky generované umělou inteligencí podle potřeb projektu a vylepšete vizuální storyboardy.
- Mapujte cesty uživatelů a generujte poznatky, abyste mohli zlepšit design UX v celé řadě oblastí.
- Spolupracujte v reálném čase s plynulými aktualizacemi pro všechny účastníky.
Omezení aplikace Explain Everything
- Zvládnutí pokročilých funkcí AI může nějakou dobu trvat.
- Některé integrace třetích stran, zejména ty, které nespadají do oblasti vzdělávacích nebo prezentačních nástrojů, nemusí fungovat bezchybně.
Ceny Explain Everything
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Explain Everything
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Google Jamboard (nejlepší pro jednoduchou spolupráci a pořizování poznámek)
Google Jamboard je cloudový digitální nástroj pro bílé tabule, který umožňuje až 50 uživatelům interagovat pomocí „jamů“.
Díky přehlednému rozhraní pomáhá Jamboard týmům efektivně brainstormovat a sdílet nápady. Tento nástroj se dobře integruje s ostatními aplikacemi Google Workspace, což je výhodné pro organizace, které již produkty Google používají.
Nejlepší funkce Google Jamboard
- Převádějte ručně psané poznámky na text, který lze snadno upravovat a sdílet.
- Vylepšete náčrtky do propracovaných, dobře definovaných tvarů pro jasnější vizuální prezentaci.
- Ukládejte a přistupujte k Jams přímo z Google Drive pro zjednodušené ukládání.
- Vložte obrázky z vyhledávání Google přímo do svých probíhajících jamů.
Omezení Google Jamboard
- Každá jam má limit 20 snímků, což omezuje rozsáhlé projekty.
- Chybí funkce pro vkládání zvuku nebo videa, což omezuje interaktivní možnosti.
- Lepicí poznámky mají limit 171 znaků.
Ceny Google Jamboard
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Google Jamboard
- G2: 4,3/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Rozdělte svou tabuli na vrstvy nebo sekce, aby byla přehledná. Kategorizace informací vám pomůže rozdělit složité nápady na jednodušší a srozumitelnější části, což usnadní soustředění a stanovení priorit.
6. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a tvorbu nápadů)
Miro je platforma pro spolupráci na tabuli určená pro brainstorming, plánování a vizualizaci nápadů. Její funkce založené na umělé inteligenci, jako je strukturování nápadů do automatizovaných pracovních postupů a nabídky návrhů obsahu, zvyšují produktivitu a kreativitu.
Díky široké škále šablon a integraci s nástroji jako Slack a Jira je navíc vhodný pro různá odvětví a struktury týmů.
Nejlepší funkce Miro
- Přeměňte brainstormingové sezení na organizované pracovní postupy a diagramy.
- Automaticky převádějte ručně psané poznámky a náčrtky do editovatelných digitálních formátů.
- Generujte nápady, obrázky a kód na základě vstupů uživatelů, abyste urychlili tvorbu nápadů a rychleji je uvedli na trh.
- Vytvářejte diagramy UML a vývojové diagramy z textových podnětů pro snadnou úpravu.
Omezení Miro
- AI někdy postrádá kontext, zejména v myšlenkových mapách se složitější strukturou.
- Omezení používání AI může narušit pracovní postupy a bránit kreativitě.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (6830+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1575+ recenzí)
7. Microsoft Whiteboard (nejlepší pro společný brainstorming a sdílení nápadů v reálném čase)
Microsoft Whiteboard je flexibilní digitální prostor, který týmům umožňuje efektivní spolupráci.
Tento nástroj, vylepšený technologií Microsoft Copilot, zefektivňuje spolupráci a zvyšuje produktivitu, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které hledají kreativní a organizované pracovní postupy. Je to skvělá volba pro týmy pracující na různých projektech v různých odvětvích, zejména pro ty, které již jsou součástí ekosystému Microsoft.
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci k shrnutí brainstormingových sezení a zdůraznění klíčových výsledků.
- Vložte soubory, jako jsou dokumenty Word, tabulky Excel nebo soubory PDF, přímo na tabuli, abyste k nim měli snadný přístup.
- Uložte a exportujte svou tabuli jako obrázek nebo PDF a sdílejte ji s ostatními.
- Hladká integrace s nástroji Microsoft, jako jsou Teams a OneNote, pro jednotnou spolupráci.
Omezení Microsoft Whiteboard
- Při práci na složitých tabulkách s více spolupracovníky může docházet ke zpomalení výkonu.
- Současně může spolupracovat pouze 10 osob, což omezuje interakce velkých týmů.
- Postrádá pokročilé nástroje pro tvorbu diagramů, které jsou k dispozici na jiných platformách.
Ceny Microsoft Whiteboard
- Zdarma
- Microsoft 365 Personal: 70 $/rok
- Microsoft 365 Family: 100 $/rok
Hodnocení a recenze Microsoft Whiteboard
- G2: 4,5/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 145 recenzí)
8. Stormboard (nejlepší pro organizování a stanovení priorit týmových nápadů)
Stormboard je intuitivní digitální nástroj pro bílé tabule, který zefektivňuje brainstorming a správu nápadů.
Díky funkci StormAI mohou uživatelé těžit z kontextových návrhů, které zlepšují proces brainstormingu. Podpora více jazyků podporuje spolupráci mezi globálními týmy. Tento nástroj je ideální pro týmy, které hledají jednoduchou, ale výkonnou platformu pro správu projektů na tabuli.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Vytvářejte vlastní šablony na základě existujícího obsahu a cílů projektu.
- Automaticky shrňujte nápady a organizujte poznámky, pomáhejte týmům sledovat pokrok a udržovat přehlednost.
- Vytvořte vícejazyčné prostředí, které globálním týmům usnadní spolupráci.
- Snadno přesouvejte, měňte velikost a organizujte poznámky, obrázky a další prvky na tabuli pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.
Omezení Stormboardu
- Při práci s většími týmy nebo tabulemi s velkým množstvím dat může docházet ke zpomalení výkonu.
- Omezené možnosti barev pro karty, což může ovlivnit vizuální organizaci
- Bezpečnostní rizika způsobená nemožností odstranit uživatele z tabule
Ceny Stormboard
- Zdarma
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Na rozdíl od fyzických tabulek nabízejí digitální tabule často nekonečný prostor. Necítíte se omezeni malou plochou – využijte celé plátno k nakreslení podrobných pracovních postupů, map nebo diagramů. Vždy můžete podle potřeby přiblížit nebo oddálit zobrazení.
9. Ziteboard (nejlepší pro spolupráci v reálném čase s rozpoznáváním kreseb)
Ziteboard je online nástroj pro bílé tabule navržený pro rychlou a snadnou spolupráci. Nabízí funkce jako rozpoznávání tvarů a intuitivní pomůcky pro kreslení. Umožňuje uživatelům spolupracovat na stejném virtuálním plátně bez nutnosti stahování, což je obzvláště užitečné pro týmy pracující na dálku.
Schopnost Ziteboard rozpoznat záměry uživatele při kreslení z něj činí vynikající nástroj AI pro designéry, pedagogy a vzdálené týmy, které chtějí efektivně spolupracovat a skicovat nápady.
Nejlepší funkce Ziteboard
- Kreslete tvary a okamžitě je převádějte na dokonalé tvary, jako jsou kruhy, čtverce a obdélníky, pro větší přesnost.
- Vylepšete ruční kresby vyhlazením čar a vytvořením jasnějších a srozumitelnějších vizuálů.
- Kreslete s lehkostí, protože nástroj reaguje na vaše zadání na tabuli.
- Využijte nekonečné plátno k volnému rozvíjení svých nápadů, aniž byste se museli starat o prostor.
Omezení Ziteboardu
- Omezeno na tři základní barvy, což omezuje kreativní vyjádření a vizuální rozmanitost.
- Pokročilé funkce, jako jsou neomezený počet tabulek a vylepšené nástroje pro spolupráci, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Ziteboard
- Zdarma
- Týdenní pro verze: 5 $/týden
- Měsíční poplatek pro profesionály: 9 $/měsíc
- Roční předplatné pro profesionály: 85 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ziteboard
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Limnu (nejlepší pro vzdálené používání tabule s intuitivními funkcemi)
Limnu poskytuje řešení digitální tabule pro vzdálené týmy. Podporuje techniky společného brainstormingu a je ideální pro kreativní sezení, plánovací schůzky a úkoly zaměřené na řešení problémů.
Intuitivní rozhraní tohoto softwaru podporuje neomezený počet tabulek, aktualizace v reálném čase a integraci se Slackem.
Nejlepší funkce Limnu
- Napodobte pocit skutečné tabule pomocí algoritmů AI, které vytvářejí plynulý zážitek podobný psaní perem.
- Komunikujte v reálném čase s okamžitými aktualizacemi a bez zpoždění, což zajišťuje plynulou účast všech.
- Přizpůsobte si pracovní prostor vyloučením zbytečných nástrojů a vytvořte si tak efektivní a soustředěné prostředí.
- Zvládněte více projektů najednou díky neomezenému počtu tabulek, které vašim kolegům poskytnou větší flexibilitu.
Omezení Limnu
- Chybí vestavěná funkce sdílení obrazovky
- Vyžaduje, aby si účastníci vytvořili účty, což může způsobit třenice, zejména u externích spolupracovníků.
- Po skončení relace není možné tabule obnovit.
Ceny Limnu
- Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Limnu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Některé whiteboardy mají vestavěné nástroje pro hlasování nebo zpětnou vazbu. Využijte je k určení priorit nápadů nebo shromáždění podnětů k dalším krokům. Pomůže vám to rychleji se rozhodovat a zajistí, že bude vyslyšen hlas celého týmu.
Spolupracujte chytřeji s ClickUp AI a vylepšete týmovou práci
Nástroje AI whiteboard mají co nabídnout, pokud jde o podporu kreativity a zefektivnění spolupráce. Tyto nástroje vám pomohou organizovat nápady, plánovat strategie a překonávat překážky při brainstormingu – vše na jednom místě.
ClickUp kombinuje sílu tabule a mozku, aby podpořil kreativitu a spolupráci.
Tabule umožňují týmům vizuálně brainstormovat a organizovat nápady, zatímco Brain využívá AI k překonávání tvůrčích bloků a udržení toku nápadů.
Dohromady dělají z ClickUp perfektní nástroj pro chytřejší a efektivnější týmovou práci.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!