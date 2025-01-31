10 nejlepších nástrojů pro kreativní automatizaci, které zvýší vaši produktivitu

Pokud nepoužíváte automatizační nástroje k řešení těch otravných opakujících se úkolů, už teď jste pozadu. To vím z vlastní zkušenosti.
I když mám před sebou ještě dlouhou cestu, než se budu moci plně spolehnout na AI při kreativní tvorbě, lhal bych, kdybych řekl, že AI a nástroje pro automatizaci procesů mi neusnadnily život. Pomohly mi optimalizovat pracovní postupy a zvýšit efektivitu.
Pokud také bojujete s rovnováhou mezi AI a zachováním své kreativity, mám pro vás řešení. V tomto blogovém příspěvku se budu zabývat 10 nejlepšími řešeními pro kreativní automatizaci, která vám pomohou lépe spravovat pracovní zátěž a podpořit kreativitu.
Co je to nástroj pro kreativní automatizaci?
Kreativní automatizační nástroje jsou software, který využívá AI k automatizaci opakujících se úkolů při tvorbě obsahu a designu. Představte si je jako super výkonného asistenta, který zvládá opakující se úkoly.
Řekněme, že potřebujete příspěvky na sociálních médiích pro různé kanály. Kreativní automatizační platforma může generovat variace jedné šablony na základě vašich vstupů, jako jsou podrobnosti o produktu a obrázky.
To snižuje mentální zátěž a pomáhá vám lépe se soustředit na kreativní aspekty, jako je koncept a sdělení.
Co byste měli hledat v nástrojích pro kreativní automatizaci?
Software pro kreativní automatizaci by vám měl pomoci zjednodušit procesy a posílit kreativitu. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli zvážit, abyste našli ideální řešení pro svůj pracovní postup:
Zaměření na obsah
- Cílený obsah: Kreativní automatizační software by měl být schopen vytvářet personalizovaný obsah pro různé účely, například pro videa, obrázky, příspěvky na sociálních médiích a prezentace.
- Knihovna šablon: Měli byste mít přístup k rozsáhlé knihovně předem navržených designových šablon v různých formátech.
Funkce automatizace
- Automatizace úkolů: Měla by automatizovat opakující se úkoly, včetně změny velikosti obrázků, formátování, odstranění pozadí a překladu textu.
- Integrace dat: Kreativní automatizační software by měl být propojen s vaším CRM, platformou pro automatizaci marketingu nebo jinými zdroji dat, aby bylo možné vytvářet personalizovaný obsah.
Distribuce a testování
- Vícekanálové publikování: Měli byste být schopni snadno exportovat nebo publikovat své výtvory přímo na různé platformy (sociální média, e-mail atd. )
- A/B testování: Zkontrolujte, zda software podporuje testování různých variant vašich kreativních návrhů.
Použitelnost a spolupráce
- Uživatelské rozhraní: Nástroj by měl být snadno naučitelný a použitelný, zejména pro ne-designéry.
- Nástroje pro spolupráci: Měly by podporovat spolupráci kreativních týmů v reálném čase.
Další faktory
- Škálovatelnost: Zkontrolujte, zda je nástroj škálovatelný a zda dokáže zvládnout vaše současné i budoucí kreativní potřeby.
- Integrace: Měla by se také hladce integrovat do vaší stávající designové sady.
10 nejlepších nástrojů pro kreativní automatizaci
Zde jsou nejlepší nástroje pro automatizaci kreativní práce, které můžete vyzkoušet, abyste zefektivnili svůj kreativní proces a zvýšili kvalitu svých projektů:
1. ClickUp (nejlepší pro kreativní řízení projektů)
Najít rovnováhu mezi kreativitou a strategickým myšlením je těžké. Zatímco se soustředím na inovativní nápady a řešení problémů, dlouhodobé cíle jdou stranou. ClickUp mi pomohl dosáhnout rovnováhy tím, že vytvořil celý proces řízení kreativního workflow.
Jedná se o komplexní platformu pro řízení projektů, týmovou spolupráci, produktivitu a správu zákazníků. Funkce ClickUp Automations zefektivnila mé pracovní postupy a usnadnila mi vyškrtávání opakujících se úkolů z mého seznamu úkolů.
ClickUp výrazně usnadňuje kreativní řízení projektů díky svým funkcím pro spolupráci. Můžete automaticky přidávat přiřazené osoby a sledující, takže prioritní úkoly jsou neustále monitorovány a členové týmu jsou informováni o aktualizacích stavu.
Můžete procházet více než 100 šablon automatizace a nastavit automatizaci pro přiřazování úkolů a změnu stavu úkolů, priorit, přiřazených osob, termínů a umístění.
Zatím se mi nejvíce líbí ClickUp Brain, AI asistent ClickUp. Můžete mu jednoduše zadat, aby vytvořil automatizaci (co se má udělat, když je úkol dokončen). ClickUp Brain vám také umožňuje nastavit spouštěče nebo podmínky pro automatizaci akcí.
V ClickUp můžete také nastavit automatizaci e-mailů, aby se dodavatelům a zákazníkům automaticky zasílaly aktualizace projektu, a zajistit tak, že všichni budou mít přehled o dění.
Zatímco ClickUp Automations uspořádal proces řízení, přizpůsobený software ClickUp Agency Project Management Software pomohl zvýšit kreativitu mého týmu.
Také se mi líbil ClickUp Docs pro kreativní spolupráci. Pomáhá vytvářet a ukládat projektové plány, vytvářet šablony kreativních briefů a navrhovat plány realizace. Díky bohatým možnostem formátování, vnořeným stránkám a možnosti vkládat soubory může Docs sloužit jako centrální úložiště všech informací souvisejících s projektem.
ClickUp Whiteboards se stal naším oblíbeným nástrojem pro kreativní jam sessions. Všichni členové týmu mohou sdílet své nápady a poznámky na plátně. Rád ho používám k propojování nápadů pomocí editoru drag-and-drop, přidávání obrázků a odkazů. Dokonce mi umožňuje vytvářet úkoly projektu přímo z whiteboardů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte úkoly: Rozdělte kreativní projekty na zvládnutelné kroky pomocí ClickUp Tasks a automatizujte je pomocí ClickUp Automations, díky čemuž budou méně náročné a snáze sledovatelné. Můžete vytvářet typy úkolů, nastavovat úrovně priority a propojovat související úkoly.
- Vytvářejte pracovní postupy: Pomocí ClickUp Mind Maps proměňte kreativní nápady v akční plány. Pomohou vám vytvořit kreativní pracovní postupy pro hladké řízení projektů.
- Vytvářejte personalizovaný obsah: Automatizujte generování personalizovaného obsahu pro kampaně, zákaznické průzkumy nebo popisy produktů pomocí ClickUp Brain.
- Získejte přehled: Sledujte výkonnost kampaní pomocí dashboardů ClickUp a optimalizujte kreativní techniky a procesy.
- Sledování času: Analyzujte, kolik času trávíte manuálními úkoly a kreativními procesy, pomocí funkce sledování času ClickUp, abyste zlepšili svůj pracovní postup.
S šablonou Creative and Design Template od ClickUp můžete snadno nastavit kreativní pracovní postup. Pomůže vám vytvořit podrobný plán projektu, přidat vizuální časové osy a uspořádat nápady do proveditelných úkolů.
Omezení ClickUp
- ClickUp má určitou naučnou křivku, protože má tolik funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně, účtováno ročně
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro automatizaci AI pro růst podnikání v roce 2024
2. Celtra (nejlepší pro spouštění digitálních kampaní)
Celtra je kreativní automatizační nástroj, navržený speciálně pro vytváření a spouštění digitálních kampaní. Můžete použít AI k vytváření obsahu, obrázků a videí v různých formátech a pro různé kanály.
Na Celtře se mi nejvíce líbí, že umožňuje hladkou spolupráci týmů pro design a obsah – oddělením tvorby obsahu a designu. To umožňuje kreativním týmům pracovat na samostatných verzích a snižuje počet chyb.
Pomáhá také zajistit konzistenci značky prostřednictvím přizpůsobených sad nástrojů a funkcí zamykání šablon. Od výroby kampaně po kontrolu, schválení a distribuci je vše k dispozici na jedné platformě.
Nejlepší funkce Celtra
- Efektivně škálovat svou práci automatizací opakujících se úkolů, jako je změna velikosti, ořezávání a formátování textu
- Použijte AI k přidání vizuálních prvků, jako jsou animace a galerie produktů, a vytvořte tak poutavé digitální kampaně.
- Vytvořte centrální hub pro všechny kreativní zdroje
- Rozšiřte tvorbu a distribuci kampaní a zlepšete transparentnost pomocí centralizovaných šablon
Omezení Celtry
- Rozhraní má strmou křivku učení a pro ne-designéry může být složité.
Ceny Celtra
- Cena není k dispozici
Recenze a hodnocení Celtra
- G2: 4,4 /5 (350+ recenzí)
- Capterra: 4,4 /5 (více než 250 recenzí)
3. Adacado (nejlepší pro spouštění dynamických reklamních kampaní)
Adacado je reklamní platforma typu „udělej si sám“, která vám pomáhá provozovat zobrazovací reklamy. Nastavení kampaně na této platformě je neuvěřitelně snadné. Stačilo zadat údaje o inzerentovi, vybrat řešení kampaně, nahrát logo a obrázky a hurá – kampaň byla spuštěna!
Nejlepší na tom je, že profesionálům, jako jsem já, pomáhá výrazně snížit náklady na dodavatele.
Poskytuje přizpůsobená reklamní řešení pro různá odvětví. Ať už potřebuji reklamu na míru pro své konkrétní odvětví nebo chci začít od nuly, jejich kreativní editor mi vyhovuje.
Nejzajímavější funkcí Adacada je, že umožňuje rychlé vytváření dynamických produktových reklam synchronizací aktualizací produktového feedu.
Nejlepší funkce Adacado
- Rozšiřte své reklamní kampaně pomocí předem navržených šablon a kreativního editoru
- Vyberte, kde a komu se budou vaše reklamy Google zobrazovat, a to výběrem různých faktorů, včetně demografických údajů, zájmů, věku a typu zařízení.
- Propojte produkty dostupné na Shopify přímo a využijte nakupovatelné reklamy s widgetem pro přihlášení a platbu.
Omezení Adacado
- Nepodporuje spolupráci s klienty nebo členy týmu
- Adacado vyniká v automatizaci jednodušších kampaní, ale nemusí být vhodné pro vysoce přizpůsobené vizuály.
Ceny Adacado
- Zakoupená média: Počet zobrazení x CPM (cena za 1000 zobrazení)
- Zobrazené reklamy: Na základě dynamických a statických sazeb (dynamická sazba začíná na 0,99 $, statická sazba začíná na 0,25 $)
- Produkt: Cena začíná na 0,15 $.
Recenze a hodnocení Adacado
- Gartner: 4,3/5 (3 hodnocení)
- TrustPilot: 3/ 5 (19 recenzí)
4. SundaySky (nejlepší pro vytváření přizpůsobených video reklam)
SundaySky skvěle funguje pro týmy, které vytvářejí mnoho videí pro marketing na sociálních médiích, personalizované prodejní kampaně a propagaci značky. Jeho Enterprise Video Platform využívá AI k vytváření poutavých videí.
Umělá inteligence SundaySky mi pomáhá snadno vytvářet scénáře videí, vkládat do nich hudební prvky a přidávat k nim přirozené hlasové komentáře. To je spousta manuální práce, která se automatizuje během chvilky.
Integrace AI také přidává personalizované videokomentáře a texty, které zvyšují zapojení diváků.
Nejlepší funkce SundaySky
- Vytvářejte interaktivní videa během několika minut pomocí předem navržených šablon, motivů a hudebních skladeb.
- Přidejte personalizované texty, komentáře a výzvy k akci, abyste upoutali pozornost diváků a zlepšili míru konverze.
- Automatizujte distribuci videí integrací videí do jakéhokoli CMS, webové stránky, portálu nebo aplikace
- Vytvořte různé verze stejného videa, abyste oslovili konkrétní segmenty publika s poselstvím, které je osloví.
Omezení SundaySky
- S omezenými možnostmi šablon může být tvorba videoobsahu repetitivní.
- Exportovaná videa mají sníženou kvalitu
Ceny SundaySky
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení SundaySky
- G2: 4,4 /5 (31 recenzí)
- Cuspera: 4,4 /5 (více než 150 recenzí)
5. Hunch (nejlepší pro využití produktových dat v reklamách)
Pokud hledáte komplexní platformu pro návrh kreativních materiálů a realizaci kampaní, vyzkoušejte Hunch. Využívá AI k vytváření reklam ve více formátech. Stačí nahrát sadu materiálů vaší značky a funkce AI automaticky optimalizuje obrázky a upraví rozvržení.
Hunch také nabízí kreativitu vedenou produktem. Například mohu přidat svůj produktový feed na platformu a vylepšit produktové obrázky, videa a reklamy na základě zadaných údajů. Na Hunch se mi nejvíce líbí, že pomáhá převádět data na kreativní obsah pro všechny položky v katalogu.
Nejlepší funkce Hunch
- Vytvářejte přizpůsobené šablony obrázků a videí pro škálování kreativní produkce
- Nahrajte svou sadu značky a získejte šablony reklam automaticky přizpůsobené pro různé kanály
- Spouštějte automatizované kampaně na sociálních médiích a zefektivněte pracovní postupy kampaní
- Automaticky vytvořené více šablon v různých formátech v souladu se značkou pomocí šablony Multi Artboard Template od Hunch
Omezení intuice
- K provozování a správě kampaní na Hunch potřebujete určité technické znalosti v oblasti designu a reklamy.
Ceny podle intuice
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Hunch
- G2: 4,6/5 (33 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (13 recenzí)
6. ChatGPT (nejlepší pro automatizaci brainstormingu)
ChatGPT je všestranný kreativní asistent poháněný umělou inteligencí, na kterého se mohu obrátit se vším, od obsahu sociálních médií a reklamních textů až po personalizované e-maily. Stačí jen zadat správný příkaz.
Rád si s ní vyměňuji nápady a sleduji, kam mě konverzace zavede.
Může dokonce pomoci s procesem návrhu tím, že navrhuje nápady a pracovní postupy pro uživatelské rozhraní. Pokud chcete vytvářet pokročilé návrhy pomocí technického softwaru, ChatGPT vám může poskytnout návrhové kódy.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Zadejte textové podněty a získejte kvalitní články, příspěvky na sociální média nebo marketingové texty.
- Brainstorming a jedinečné návrhy pro reklamní kampaně
- Vytvářejte personalizovaný obsah pro vaši cílovou skupinu
- Použijte její pokročilou verzi k generování infografik s textovými dotazy.
Omezení ChatGPT
- Pomáhá pouze při tvorbě a produkci obsahu a nedokáže spravovat designové úkoly nebo reklamní kampaně.
- Nezaznamenává automaticky výkonnost kampaně.
Ceny ChatGPT
- Zdarma: Navždy bezplatný tarif
- Plus: 20 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Tým: 25 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (49 recenzí)
7. Canva (nejlepší pro návrh vizuálního obsahu)
Canva je můj oblíbený nástroj pro vytváření úžasných návrhů kampaní, reklam na sociálních médiích, brožur, prezentací, videí a dalších vizuálních materiálů. Obsahuje mnoho šablon pro různé formáty návrhů, kanály a odvětví a rozsáhlou knihovnu s miliony obrázků, ikon a grafiky.
Pomocí funkce Draw v Canva mohu snadno nahrávat a upravovat obrázky, vytvářet návrhy od nuly nebo pomocí šablon, kreslit, skicovat a spolupracovat v reálném čase.
Máte rozmazaný obrázek s nevhodným rámováním? Použijte možnost Magic edit a vylepšete všechny obrázky jediným kliknutím. Funkce sledování interakcí Canva je také užitečná pro hodnocení vašich návrhů a interakcí uživatelů.
Nejlepší funkce Canva
- Vizualizujte své návrhy pomocí textových pokynů v nástroji Magic Design.
- Automaticky přidávejte populární hudbu nebo melodie do svých videí
- Rychlé kombinování obrázků do videí pomocí AI
- Automaticky překládejte své návrhy pro různé publikum pomocí AI
- Zjednodušte si práci se sociálními médii plánováním, rozvrhováním a publikováním příspěvků na různých kanálech pomocí plánovače obsahu.
Omezení Canva
- Chybí mu funkce pro správu reklam a kampaní
- Canva postrádá pokročilé funkce pro návrh reklam
Ceny Canva
- Canva zdarma: Navždy zdarma
- Canva Pro: 15 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Canva Teams: 10 $ za uživatele za měsíc (minimálně tři uživatelé), fakturováno ročně
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4500 recenzí)
- GetApp: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
8. Marpipe (nejlepší pro generování katalogů produktových reklam)
Marpipe je další kreativní automatizační nástroj, který vytváří reklamy na produktové katalogy pomocí AI. Integruje se s vaším stávajícím produktovým feedem ze Shopify a dalších platforem a optimalizuje design reklam.
Líbila se mi funkce AI, která automaticky odstraní pozadí obrázku, přizpůsobí obrázek tak, aby se vešel do designu, a vygeneruje reklamní text z textu na stránce produktu.
Nejlepší funkce Marpipe
- Vyzkoušejte najednou více variant designu produktu pomocí funkce A/B testování Marpipe.
- Vytvářejte kreativní šablony produktového designu pomocí nástroje drag-and-drop
- Vytvářejte poutavé návrhy produktů propojením vrstev designu se sloupci v produktovém feedu
- Přidejte reklamní katalogy přímo na reklamní platformy a zvyšte tak zapojení uživatelů
Omezení Marpipe
- Marpipe má složité rozhraní a nastavení integrace
Ceny Marpipe
- Prozkoumejte: 0 $ navždy
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Marpipe
- G2: 5/5 (4 recenze)
- Capterra: 4/ 5 (1 recenze)
9. Bannerflow (nejlepší pro automatizovanou produkci kampaní)
Bannerflow automatizuje produkci, správu a optimalizaci digitálních reklam. Jedna věc, která mě zaujala, jsou pokročilé animace značky Bannerflow, které činí digitální reklamy poutavějšími. Možnost automaticky přidávat datové zdroje do kreativních kampaní také zvyšuje zapojení.
Můžete si vytvořit knihovnu reklamní značky a znovu použít pokročilé kreativní prvky pro produkci kampaní a reklam. Bannerflow také podporuje použití vlastních widgetů k vytváření jedinečných designů. Jeho funkce správy překladů skvěle funguje pro společnosti s globálním publikem.
S tímto nástrojem stačí provést změny v designu a textu v hlavním briefu a změny se automaticky promítnou do všech kampaní.
Nejlepší funkce Bannerflow
- Umožněte rychlou produkci, publikování a spouštění dynamických reklamních kampaní napříč více kanály
- Vytvořte více variant kampaní pomocí jediného hlavního kreativního prvku
- Sdílejte živé náhledy kampaní, abyste získali schválení
- Provádějte živé změny v reklamách, abyste zvýšili návratnost investic
Omezení Bannerflow
- Někteří uživatelé zmiňují problémy, jako je pomalá rychlost načítání a nereagující kliknutí.
Ceny Bannerflow
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Bannerflow
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- TrustRadius: 6,3/10 (7 recenzí)
10. Innervate (nejlepší pro rychlou tvorbu reklam)
Innervate (dříve RevJet) je další kreativní automatizační software, který automatizuje marketingové a reklamní kampaně. Pomáhá uživatelům vytvářet personalizované digitální reklamy a kampaně pro jejich cílovou skupinu.
S Innervate jsem mohl vyzkoušet A/B testování, abych změřil dopad svých kampaní a optimalizoval je pro různé kanály, včetně sociálních médií a e-mailů.
Nejlepší funkce Innervate
- Vytvářejte personalizované reklamy s funkcemi dynamické optimalizace kreativy (DCO)
- Získejte tipy, jak vytvářet personalizované kampaně pro regionální publikum
- Získejte podrobné analýzy výkonu a měřte návratnost investic do kampaní
Omezte omezení
- Innervate se více zaměřuje na zákaznickou zkušenost a nemusí být vhodný pro automatizaci kreativních úkolů.
Ceny Innervate
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Innervate
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Automatizujte své kreativní úkoly pomocí ClickUp
Kreativita vyžaduje soustředění a klidnou mysl. Pokud je váš tým zavalení administrativními úkoly, může být řízení kreativních úkolů, jako je plánování kampaní nebo navrhování, náročné.
V tomto ohledu mohou pomoci přední nástroje pro kreativní automatizaci, jako je ClickUp.
Automatizují opakující se úkoly pomocí AI, zefektivňují váš pracovní postup a usnadňují navrhování a realizaci kreativních nápadů. ClickUp nabízí výkonnou automatizaci, intuitivní správu úkolů a poznatky založené na AI, které umožňují plynulé kreativní procesy a zvyšují produktivitu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a změňte způsob, jakým spravujete své kreativní projekty!