10 nejlepších alternativ k Epicflow v roce [rok]

Epicflow dobře zvládá přehlednost procesů.
Váš tým však pak zůstane odkázán na samostatné aplikace pro úkoly, dokumenty a každodenní spolupráci. Vzhledem k tomu, že 68 % pracovníků nemá dostatek času na soustředěnou práci bez přerušování kvůli přepínání mezi aplikacemi, je tato roztříštěnost nákladná.
Tento průvodce vás provede nejlepšími alternativami k Epicflow, od specializovaných nástrojů pro plánování až po integrované pracovní prostory, kde se plánování zdrojů prolíná s realizací, abyste mohli najít řešení, které nejlépe vyhovuje tomu, jak váš tým skutečně pracuje.
10 alternativ k Epicflow v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Konvergovaný pracovní prostor AI, úkoly a zobrazení, zobrazení pracovní zátěže, automatizace, ClickUp Brain, super agenti, kontrola, řídicí panely, sledování času a chat
|Týmy všech velikostí, které chtějí dodávky, spolupráci a přehled o zdrojích v jednom sjednoceném systému
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Jira
|Plánování sprintů, pokročilé plány (roadmapy), mapování závislostí, JQL, burndown a zprávy o rychlosti
|Agilní softwarové týmy spravující sprinty a backlogy ve velkých společnostech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,91 $ za uživatele a měsíc.
|Float
|Plánování pomocí drag-and-drop, využití v %, volno a pracovní doba, rozpočty projektů
|Malé a střední týmy, které chtějí jednoduché vizuální plánování a rychlou kontrolu kapacit
|Ceny placených tarifů začínají na 8,50 $ za osobu a měsíc.
|Resource Guru
|Kalendář zdrojů, správa kolizí, sledování volna, předběžné rezervace
|Malé týmy, které potřebují přehledné plánování a správu dovolených
|Ceny placených tarifů začínají na 5 $ za osobu a měsíc
|Monday.com
|Vlastní tabule, widget Workload, časová osa a Ganttův diagram, automatizace, řídicí panely
|Středně velké týmy a agentury, které chtějí flexibilní správu práce se základními přehledy zdrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $ za uživatele a měsíc
|Runn
|Grafy kapacity v reálném čase, pracovní výkazy, využití, plánování scénářů, finanční prognózy
|Agentury a poradenské firmy všech velikostí, které potřebují alokaci zdrojů vázanou na prognózy
|Ceny placených tarifů začínají na 9 $ za uživatele a měsíc
|Celoxis
|Plánování portfolia, grafy vytížení zdrojů, plánování více projektů, sledování času a nákladů
|PMO, které potřebují kontrolu na úrovni portfolia a optimalizaci zdrojů ve velkých organizacích
|Ceny placených tarifů začínají na 10 $ za uživatele
|Forecast
|Plánování s podporou umělé inteligence, přehledy využití, sledování rozpočtu, plánování ve stylu PSA
|Velké týmy poskytující profesionální služby optimalizují využití kapacit a ziskovost
|Ceny na míru
|Teamwork.com
|Realizace klientských projektů, plánování zdrojů, přehledy pracovní zátěže, sledování času s fakturovatelnými položkami
|Malé i velké týmy v přímém kontaktu s klienty, které potřebují projekty a správu zdrojů pod jednou střechou
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,99 $ za uživatele a měsíc.
|Kelloo
|Prognózy poptávky, plánování na základě dovedností, přehledy portfolia, plánování scénářů
|Malé a střední PMO plánující dlouhodobou kapacitu v rámci projektového portfolia
|Ceny placených tarifů začínají na 2,09 $ za zdroj a měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k Epicflow?
Většina lidí začne hledat alternativy k Epicflow, když si uvědomí, že nepotřebují jen přehled o zdrojích, ale také rychlejší způsob plánování, spolupráce a samotného provádění práce bez nutnosti používat další nástroje nebo vynakládat velké úsilí na údržbu. Zde jsou hlavní důvody:
- Rozptýlené nástroje a přepínání mezi kontexty: Práce se nakonec rozptýlí mezi chat, dokumenty, tabulky a váš nástroj pro řízení projektů, takže aktualizace a rozhodnutí jsou roztroušeny všude a realizace se zpomaluje
- Náročné nastavení a administrativní zátěž: Pokud systém vyžaduje neustálé ladění, aby zůstal přesný, týmy mu přestanou důvěřovat a jeho využívání tiše klesá
- Omezená flexibilita pro různé pracovní postupy: To, co funguje pro jeden typ projektu, může působit jako příliš striktní pro mezifunkční týmy, které se potýkají s ad hoc úkoly, kampaněmi a rychle se měnícími prioritami
- Slabá spolupráce při práci: Pokud nejsou zpětná vazba, schvalování a předávání úkolů integrovány do úkolů, dochází k dlouhým diskusním vláknům, ztrátě kontextu a opakované práci
- Reporting neodpovídá tomu, jak se práce skutečně realizuje: Nelze snadno sledovat metriky, které vedoucí požadují, jako je zpoždění milníků, blokovaný čas, změny rozsahu nebo výkonnost jednotlivých týmů
- Problémy se škálovatelností při růstu týmu: S přibývajícími projekty a lidmi je stále těžší udržet sladěné priority, vyvážené pracovní zatížení a jasné závislosti
Nejlepší alternativy k Epicflow, které můžete použít
Pojďme se nyní podrobněji podívat na nejlepší alternativy k Epicflow, ze kterých si můžete vybrat:
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocení zdrojů, dodávek, spolupráce a umělé inteligence do jednoho pracovního prostoru)
Epicflow odvádí solidní práci při optimalizaci zdrojů, ale většina týmů nakonec stejně musí zbytek operačního systému řešit jinde, v různých nesouvislých nástrojích.
A počet těchto nástrojů rychle narůstá. Podle zprávy ClickUp o stavu produktivity je u týmů s nízkou výkonností čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že používají více než 15 nástrojů.
Právě v takových případech potřebujete silnější alternativu, jako je ClickUp. Jedná se o konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který spojuje zdroje, úkoly, dokumenty, chat, dashboardy, automatizace a umělou inteligenci do jediného propojeného systému.
Takto ClickUp pomáhá týmům plánovat, dodávat a udržovat soulad:
Provádějte každodenní úkoly v ClickUp Tasks
Startupy a dynamické týmy nemají potíže s velkými plány. Potýkají se s tisíci drobných úkolů, které se každý den hromadí. Úkoly v ClickUp poskytují každému pracovnímu úkolu jedno místo, kde jsou uvedeny odpovědnost, priorita, stav, termíny a závislosti. Díky tomu se zajistí, že nic, co přidáte do svého pracovního seznamu, se nikdy neztratí.
A protože každý tým má rád jiný pohled na práci, můžete úkoly spárovat s pohledy ClickUp tak, aby odpovídaly způsobu práce vašeho týmu. Použijte Seznam pro strukturované backlogy, Tabuli pro přehled, Kalendář pro termíny a pohledy ve stylu časové osy, když záleží na pořadí.
Včas odhalte rizika týkající se kapacity pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp
Při rozšiřování týmu hrozí skutečné riziko, když mají nesprávní lidé v nesprávný čas příliš mnoho práce. Funkce ClickUp Workload View vám pomůže sledovat kapacitu týmu v reálném čase, abyste mohli předejít přetížení, než se promění v nedodržení termínů nebo vyhoření.
Můžete zobrazit pracovní zátěž podle přidělených osob v daném časovém období, porovnat ji s kapacitou jednotlivých osob a rychle vyvážit přerozdělením odpovědnosti nebo úpravou časových harmonogramů. To se hodí zejména v případě, kdy jeden projekt vypadá v pořádku, ale stejná skupina lidí tiše zvládá souběžně ještě tři další priority.
Získejte okamžité odpovědi a informace o dalších krocích s ClickUp Brain
Jak vaše projekty rostou, největším brzdou se stává kontext. Aktualizace jsou v úkolech, specifikace v Docs, rozhodnutí v komentářích a nikdo nemá čas to všechno dát dohromady před dalším hovorem.
ClickUp Brain to řeší tím, že vám umožňuje klást otázky přímo ve vašem pracovním prostoru a získávat odpovědi v kontextu vaší práce. Umí shrnout dlouhé vlákna úkolů, vytáhnout klíčová rozhodnutí z jakéhokoli místa ve vašem pracovním prostoru a proměnit chaotické aktualizace v akční položky, které můžete okamžitě přiřadit.
Místo toho, abyste strávili 20 minut doháněním zpoždění, můžete se zeptat Brain:
- „Co právě teď brání tomuto spuštění?“
- „Shrňte, co se v tomto projektu tento týden změnilo“
- „Převedeme tento souhrn schůzky na úkoly s odpovědnými osobami a termíny splnění“
🚀 Výhoda ClickUp: Využijte ClickUp Super Agents jako svou nepřetržitě dostupnou operační vrstvu. Super Agents jsou týmoví kolegové ClickUp pohánění umělou inteligencí, kteří pracují s plným kontextem pracovního prostoru a mohou za vás provádět vícestupňové pracovní postupy. Jednoduše řečeno, mohou sledovat práci, odhalovat rizika a podnikat kroky na základě pokynů, nástrojů a oprávnění, které jim dáte.
Řekněme, že jste nastavili Super Agent, který běží podle plánu, a ten:
- Vytváří následné úkoly, když se něco zpozdí
- Zkontrolujte prostor ClickUp, zda neobsahuje práce s prodlením nebo zablokované práce
- Zveřejňuje týdenní shrnutí s dalšími kroky
- Rozhoduje o nejvhodnějším řešení pro daný úkol a přiděluje práci
Udržujte práci v chodu automaticky díky automatizacím ClickUp
Když jste součástí rychle rostoucích týmů, spousta práce uvízne na drobných předávkách. Řekněme, že někdo změní stav, ale vlastník o tom není nikdy informován. Úkol je vytvořen, ale nikdo jej nepřidělí. Termín se posune a nic v následujících fázích se neaktualizuje.
Automatizace ClickUp vám pomohou eliminovat tento druh pomalého úbytku tím, že promění rutinní kroky pracovního postupu na pravidla založená na spouštěčích.
Můžete automatizovat nudné, ale nezbytné úkony, jako je přiřazování úkolů při změně jejich stavu, použití šablony při příchodu nové žádosti, přesun práce do další fáze po schválení nebo upomínání zúčastněných stran při blížících se termínech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyhledávejte napříč nástroji a webem: ClickUp Brain MAX získává odpovědi z vašeho pracovního prostoru, propojených aplikací a webu, a díky funkci Talk to Text nabízí rychlé hlasové pokyny k akci
- Sledujte čas strávený skutečnou prací: Funkce ClickUp Time Tracking vám umožňuje zaznamenávat čas přímo u úkolů a kontrolovat jej v časových rozvrzích
- Okamžitý přehled o pokroku: Dashboardy ClickUp převádějí živá data o úkolech do grafů a karet pro reporting a rozhodování
- Proměňte chaty v práci: ClickUp Chat udržuje konverzace v kontextu díky shrnutím generovaným umělou inteligencí a vytváření úkolů přímo ze zpráv, takže máte vždy aktuální přehled
- Prohlížejte soubory přímo na místě: ClickUp Proofing přidává poznámky k obrázkům, videím a PDF souborům, takže zpětná vazba zůstává přesná a využitelná
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Platforma typu „vše v jednom“: Správa zdrojů, úkoly, dokumenty a chat v jednom pracovním prostoru, což eliminuje nutnost přepínání mezi různými kontexty
- Funkce založené na umělé inteligenci: ClickUp Brain má plný přístup k datům ve vašem pracovním prostoru a poskytuje kontextové a prakticky využitelné informace
- Flexibilní pro týmy jakékoli velikosti: Platforma se přizpůsobí od jednotlivců až po podniková PMO, aniž by vás nutila přecházet na jiné produkty
Nevýhody:
- Základní náročnost osvojení: Rozsah možností přizpůsobení může zpočátku působit ohromujícím dojmem; nejlépe je začít s hlavními funkcemi
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp se mi líbí, protože díky němu je správa našich projektů opravdu jednoduchá. Spojuje funkce, které jsem dříve nacházel pouze v jiných programech, jako jsou kanály, chaty a agenti s umělou inteligencí. Vše se spravuje z jedné platformy, takže veškerý pracovní kontext zůstává na jednom místě a není třeba neustále přepínat mezi různými nástroji. To je velký rozdíl a v naší každodenní práci nám to velmi pomáhá.
2. Jira (nejlepší volba pro agilní softwarové týmy, které potřebují plánování kapacity na základě sprintů)
Pokud zvažujete alternativy k Epicflow, Jira je obvykle dobrou volbou, pokud vaše práce souvisí s dodávkou softwaru, inženýrskými pracovními postupy a agilními softwarovými týmy. Je postavena na jediném zdroji pravdy pro pracovní položky (úkoly) a pracovní postupy, které je posouvají od nápadu až po dodání.
Jira vyniká zejména v situacích, kdy potřebujete kromě samotné realizace také plánovací vrstvu. Díky časové ose a pokročilým plánům (Advanced Roadmaps) v Jira mohou týmy mapovat závislosti, sladit více projektů a řídit přidělování úkolů v týmu podle aktuální kapacity v závislosti na změnách v plánech.
Nejlepší funkce Jira
- Pokročilé plány: Plánujte práci napříč několika týmy s mapováním závislostí a zobrazujte varování, když je sprint přeplněný
- Rychlé vyhledávání pomocí JQL: Rozčleňte rozsáhlé backlogy a probíhající práci pomocí Jira Query Language, aby týmy mohly vytvářet přesné pohledy pro třídění, vydávání, kontrolu kvality a kontrolu vlastnictví
- Reporty o rychlosti a burndownu: Sledujte, kolik práce váš tým dokončí za jeden sprint, abyste mohli realisticky plánovat kapacitu do budoucna
Výhody a nevýhody Jira
Výhody:
- Podpora Deep Agile: Vyvinuto speciálně pro vývoj softwaru s nativními funkcemi, které jiné nástroje dokážou pouze napodobit
- Integrace s ekosystémem Atlassian: Hladce se propojuje s Confluence, Bitbucketem a Trellem a vytváří tak jednotné vývojové prostředí
- Výkonný dotazovací jazyk (JQL): Vytvářejte vlastní filtry a přehledy pro sofistikovanou analýzu zdrojů
Nevýhody:
- Náročné osvojení: Rozhraní může být nepřehledné a konfigurace pracovních postupů vyžaduje značné úsilí na začátku
- Méně vhodné pro netechnické týmy: Obchodní týmy často považují terminologii a strukturu Jiry za matoucí
- Advanced Roadmaps má omezenou dostupnost: Klíčové funkce pro plánování kapacity vyžadují přístup na vyšší úrovni
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,91 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 14,54 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Lze vytvářet specializované řídicí panely, což usnadňuje prohlížení informací podle mých potřeb. Náročnost lze odhadnout pomocí story bodů a QA bodů, což pomáhá při plánování a sledování. Podporuje také správu více projektů na jednom místě, což je výhodné pro řízení práce napříč týmy nebo iniciativami.
3. Float (nejlepší pro jednoduché vizuální plánování zdrojů)
Pokud je vaším hlavním problémem pouze zjistit, kdo je kdy k dispozici, může se vám plnohodnotný nástroj pro řízení projektů zpočátku zdát příliš složitý. Potřebujete jen jednoduché, vizuální plánování zdrojů bez zbytečných funkcí. Float je navržen přesně pro tento účel a nabízí správcům zdrojů přehledné rozhraní s funkcí drag-and-drop, díky kterému mají přehled o dostupnosti na první pohled.
Zaměřuje se na to, aby jednu věc dělal dobře: plánování zdrojů. Zobrazení kapacity ukazuje procenta využití a na první pohled můžete odhalit mezery nebo nadměrné přidělení.
Nejlepší funkce Float
- Vizuálně plánujte práci pomocí drag and drop: Přiřazujte lidi k projektům na živé časové ose a poté je rychle přesouvejte, když se změní priority
- Volno a pracovní doba: Vytvářejte plány na základě skutečné kapacity s přihlédnutím k dovoleným, svátkům a individuálním rozvrhům
- Rozpočtování projektů: Sledujte naplánované hodiny ve vztahu k projektovým rozpočtům, abyste z hlediska zdrojů předešli rozšiřování rozsahu projektu.
Výhody a nevýhody Float
Výhody:
- Intuitivní vizuální rozhraní: Zobrazení harmonogramu je okamžitě srozumitelné a vyžaduje jen minimální zaškolení
- Zaměřená funkčnost: Vyhýbá se nadměrnému množství funkcí tím, že se soustředí na plánování zdrojů
- Silná integrace: Propojuje se s nástroji pro řízení projektů, jako jsou Asana a Trello
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů: Chybí nativní správa úkolů, Ganttovy diagramy a dokumentace
- Reporting by mohl být podrobnější: Chybí pokročilé analytické funkce, které nabízejí komplexní platformy pro řízení projektů
- Žádné nativní sledování času: Vyžaduje integraci pro porovnání plánovaných a skutečných hodin
Ceny Float
- Starter: 8,50 $ za plánovanou osobu/měsíc
- Pro: 14 $ za osobu a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Floatu?
Float.com nabízí intuitivní a vizuální způsob správy kapacit týmu a plánování zdrojů. Rozhraní založené na časové ose usnadňuje přehled o dostupnosti, zabraňuje nadměrnému přidělování a umožňuje efektivní plánování projektů. Pomáhá týmům udržovat soulad a zlepšuje celkové využití bez zbytečné složitosti.
4. Resource Guru (nejlepší pro efektivní plánování týmů a správu dovolených)
Nic nenaruší projektový plán rychleji než zjištění, že jste svému hlavnímu designérovi naplánovali dvě schůzky ve stejný čas. Resource Guru je navržen tak, aby tomu zabránil.
Pomáhá týmům vyhnout se přeplnění plánů díky přehlednému kalendáři, který na jednom místě zobrazuje dostupnost, naplánovanou práci a volno, a to vše s podporou správy dovolených.
Jednou z jeho hlavních předností je správa kolizí, která automaticky detekuje, když je někdo naplánován nad rámec svých kapacit nebo má rezervované úkoly, které se překrývají.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Vizuální kalendář zdrojů: Přehledný kalendář s barevným označením zobrazuje všechny rezervace v rámci celého týmu
- Flexibilní rezervace při změnách plánů: Využijte rezervace více zdrojů a předběžné rezervace k zajištění kapacity a poté je potvrďte, jakmile budou rozsah a termíny definitivně stanoveny
- Správa dovolených: Sledujte dovolené a nemocenské dny v jednom systému, aby výpočty kapacity odpovídaly skutečnosti
Klady a zápory Resource Guru
Výhody:
- Jednoduchý a zaměřený: Spravuje plánování týmu a sledování dostupnosti bez zbytečné složitosti
- Detekce kolizí zabraňuje přeplnění: Automatická upozornění na konflikty zachytí chyby dříve, než ovlivní realizaci projektu
- Osobní přehledy pro členy týmu: Jednotlivci si mohou zkontrolovat své vlastní plány, aniž by se museli ptát manažerů
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů: Jedná se čistě o nástroj pro plánování bez správy úkolů nebo automatizace
- Základní reportování: Reporty pokrývají využití, ale postrádají hloubku pro komplexní analýzu portfolia
- Chybí nativní sledování času: Bez integrace s nástrojem třetí strany nelze porovnat plánované a skutečné hodiny
Ceny Resource Guru
- Grasshopper: 5 $ na osobu a měsíc
- Blackbelt: 8 $ na osobu a měsíc
- Master: 12 $ na osobu a měsíc
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Resource Guru?
RG je uživatelsky přívětivý a snadno se používá. Skvěle nám vyhovuje, protože plány i lidé se neustále mění a my můžeme schůzky aktualizovat rychle a snadno, takže jsou všichni informováni v reálném čase.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Resource Guru: funkce, ceny a hodnocení
5. Monday.com (nejlepší pro vizuální správu práce s přehledy zdrojů)
Monday.com nabízí vysoce přizpůsobitelnou platformu, kde je sledování zdrojů přímo integrováno do realizace projektů. To je ideální pro týmy, které si chtějí vytvořit vlastní pracovní postupy, aniž by byly nuceny do rigidní struktury.
Je postaven na tabulkách, které můžete přizpůsobit svým pracovním postupům, a poté přidat automatizaci, přehledy a integrace, aby provádění úkolů zůstalo organizované i při rozšiřování rozsahu práce.
Navíc widget Workload podporuje správu pracovní zátěže tím, že zobrazuje kapacitu týmu na základě odhadů náročnosti.
Nejlepší funkce Monday.com
- Plánování kapacity z pohledu pracovní zátěže: Pomocí Workload okamžitě odhalte nadbytečnou nebo nedostatečnou kapacitu
- Zobrazení časové osy a Ganttova diagramu: Vizualizujte harmonogramy projektů se závislostmi a identifikujte úzká místa v plánu
- Asistent Monday AI: Vytvářejte souhrny úkolů, sestavujte aktualizace a automatizujte rutinní práci
Výhody a nevýhody Monday.com
Výhody:
- Vysoce vizuální a intuitivní: Rozhraní založené na tabulkách se týmy snadno a rychle naučí používat
- Flexibilní přizpůsobení: Vytvářejte vlastní pracovní postupy, přehledy a automatizace, které budou odpovídat procesům vašeho týmu
- Ekosystém s více produkty: Nabízí samostatné produkty pro CRM, vývoj a služby
Nevýhody:
- Přesnost výpočtu pracovní zátěže závisí na odhadech náročnosti: Widget Workload je užitečný pouze v případě, že váš tým důsledně odhaduje náročnost úkolů
- Omezení automatizace: Počet automatizovaných akcí za měsíc může být omezující
- Úvahy ohledně škálovatelnosti: S rostoucí velikostí týmů může být nutné plánovat minimální počet licencí
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Pomáhá nám udržet projekty na správné cestě a díky němu je plánování a rozvrhování aktivit na sociálních sítích hračkou.
📚 Číst více: Nejlepší alternativy k Monday pro týmy
6. Runn (nejlepší pro plánování zdrojů v reálném čase s finančními prognózami)
Pro agentury a poradenské firmy je plánování zdrojů jen polovinou úspěchu – musíte také vědět, zda jsou vaše projekty ziskové.
Runn vám poskytuje přehled o kapacitě týmu i o finančních údajích projektu v reálném čase. Kromě sledování toho, kdo je k dispozici, můžete také zjistit, zda jsou vaše projekty na dobré cestě k zisku.
Kombinuje plánování zdrojů se sledováním rozpočtu a prognózováním výnosů a platforma se aktualizuje v reálném čase podle změn v zadáních.
Nejlepší funkce Runn
- Grafy kapacity v reálném čase: Sledujte aktualizaci vytíženosti týmu v reálném čase při provádění změn v plánování, bez zpoždění při aktualizaci
- Udržujte transparentní prognózy: Zaznamenávejte čas pomocí Runn Timesheets (nebo importujte z jiných nástrojů pro sledování času), abyste viděli plánované a skutečné hodiny a aktualizovali prognózy na základě reálných záznamů
- Plánování scénářů: Modelujte scénáře typu „co by, kdyby“, abyste zjistili, jak by různé alokace zdrojů ovlivnily kapacitu a časové plány
Výhody a nevýhody Runn
Výhody:
- Aktualizace v reálném čase: Změny se okamžitě promítnou do všech zobrazení
- Finanční integrace: Kombinace plánování zdrojů se sledováním rozpočtu poskytuje ucelený přehled o stavu projektu
- Rychlé zapojení: Malé týmy mohou začít pracovat rychle, bez složitého nastavování nebo konfigurace
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů: Nezahrnuje správu úkolů, dokumentaci ani komunikaci v týmu
- Menší ekosystém integrací: Méně nativních integrací než u větších platforem
- Méně zavedený dodavatel: Menší společnost, což může být problém pro organizace s přísnými požadavky na dodavatele
Ceny Runn
- Lite: 9 $ za licenci na jeden zdroj za měsíc
- Standard: 13 $ za licenci na jeden zdroj za měsíc
Hodnocení a recenze Runn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Runn?
Runn se pro naši organizaci hodí, protože je cenově dostupný, funguje v cloudu a splňuje naše potřeby v oblasti plánování jako projektových manažerů.
📚 Přečtěte si více: Co je plán řízení projektu a jak ho vytvořit?
7. Celoxis (nejlepší pro správu portfolia podnikových projektů s optimalizací zdrojů)
Pokud jste PMO a spravujete desítky projektů najednou, potřebujete platformu, která zvládne komplexní úkoly. Celoxis poskytuje centralizovaný přehled o zdrojích s možností optimalizovat jejich přidělování v rámci celého vašeho portfolia.
Kombinuje také plánování projektů (Ganttův diagram, šablony, rozvrhování) s plánováním zdrojů, takže můžete sledovat pracovní vytížení, přidělovat pracovní role a včas odhalit konflikty v kapacitách.
Celoxis navíc nabízí grafy vytížení zdrojů, které zobrazují kapacitu napříč všemi projekty, což usnadňuje identifikaci přetížených členů týmu a přerozdělení práce.
Nejlepší funkce Celoxis
- Grafy vytížení zdrojů: Vizualizujte přidělování zdrojů napříč všemi projekty v jediném přehledu
- Plánování více projektů: Spravujte závislosti a konflikty zdrojů v rámci celého portfolia projektů
- Propojte dodávky s časem, náklady a ziskovostí: Při přechodu na vyšší tarify přidejte funkce pro evidenci pracovní doby, kalkulaci nákladů a fakturaci
Výhody a nevýhody Celoxisu
Výhody:
- Přehled na úrovni portfolia: Určeno pro organizace, které řídí mnoho projektů současně
- Flexibilní možnosti nasazení: K dispozici jako cloudová nebo lokální instalace
- Silné funkce pro vytváření reportů: Rozsáhlé možnosti pro vytváření vlastních reportů a dashboardů
Nevýhody:
- Zastaralé rozhraní: Uživatelské rozhraní působí méně moderně než u novějších konkurentů, což může ovlivnit přijetí uživateli
- Náročnější osvojení: Funkce pro podniky vyžadují konfiguraci a školení
- Menší komunita uživatelů: Oproti větším platformám je k dispozici méně online zdrojů a podpory komunity
Ceny Celoxis
- Základní verze: 10 $ za standardního uživatele
- Základní balíček: 25 $ za standardního uživatele
- Professional: 35 $ za standardního uživatele
- Business: 45 $ za standardního uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Celoxis?
Jedním z jasných poznatků, které jsem o Celoxisu získal, je to, že pomáhá učinit plánování projektů realističtější. Příliš často se termíny projektů stanovují bez přesného odhadu skutečné kapacity a pracovní zátěže. Nástroje pro plánování a rozvrhování v Celoxisu mi umožňují uspořádat úkoly tak, aby časový plán působil prakticky, nikoli čistě teoreticky. To se mi jeví jako obzvláště užitečné, protože mi to šetří čas, který bych jinak strávil opakovaným vracením se k revizi časového plánu projektu.
8. Forecast (nejlepší pro správu projektů a zdrojů založenou na umělé inteligenci pro profesionální služby)
Společnosti poskytující profesionální služby musí optimalizovat jeden klíčový ukazatel, a tím je využití kapacit. Forecast je platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA) založená na umělé inteligenci, která pomáhá týmům plánovat projekty, přidělovat pracovníky a sledovat plnění úkolů, přičemž neustále dohlíží na využití kapacit a ziskovost.
Místo toho, aby bylo přidělování zdrojů samostatnou činností, spojuje tento software řízení projektů, správu zdrojů, plánování kapacit a finance do jednoho propojeného pracovního postupu.
Základní myšlenkou je, že plánujete práci a personální obsazení na jednom místě, a poté Forecast využívá signály pro prognózy podporované umělou inteligencí, aby pomohl týmům včas odhalit mezery ve využití, rizika a tlak na dodání.
Nejlepší funkce Forecast
- Automatické plánování pomocí AI: Platforma analyzuje kapacitu a dovednosti týmu a doporučuje optimální přidělení úkolů
- Sledování rozpočtu: Sledujte rozpočty projektů spolu s přidělováním zdrojů, abyste zjistili, zda plánované práce zajistí ziskovost projektu
- Přehledy využití: Sledujte míru využití týmu pomocí vizuálních přehledů a identifikujte členy týmu, kteří nejsou plně vytíženi
Předpověď kladů a záporů
Výhody:
- Doporučení založená na umělé inteligenci: Automatizované návrhy plánování snižují čas, který manažeři tráví přidělováním zdrojů
- Zaměření na profesionální služby: Vyvinuto s ohledem na agentury a poradenské firmy, s funkcemi jako sledování fakturovatelných hodin
- Integrovaná platforma: Kombinuje řízení projektů, plánování zdrojů a sledování financí
Nevýhody:
- Zaměřeno na podniky: Může obsahovat více funkcí, než potřebují menší týmy nebo organizace s jednoduššími požadavky
- Doporučení založená na umělé inteligenci vyžadují kvalitní data: Kvalita návrhů závisí na přesných profilech dovedností a odhadech času
- Méně flexibilní pro pracovní postupy mimo oblast PS: Předpoklady platformy nemusí odpovídat pracovním postupům v jiných odvětvích
Hodnocení a recenze Forecast
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Předpokládané ceny
- Ceny na míru
Co říkají skuteční uživatelé o Forecastu?
Líbí se mi, jak Forecast kombinuje uživatelskou přívětivost s analýzou dat. Poskytuje rychlý a snadný způsob, jak najít práci a zaznamenat čas pro každého, kdo systém používá, ale zároveň shromažďuje řadu užitečných datových metrik, které lze zpracovat a získat tak cenné informace pro business intelligence.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro prognózy (recenze a ceny)
9. Teamwork.com (nejlepší volba pro týmy v přímém kontaktu s klienty, které potřebují kombinovat správu zdrojů a projektů)
Pro agentury spravující práci pro klienty musí být váš plánovač zdrojů propojen s realizací projektů, sledováním času, komunikací s klienty a celkovým rozpočtováním projektů. Teamwork.com integruje všechny tyto funkce do jedné platformy.
Můžete řídit projekty s úkoly, milníky, šablonami a sledováním času a poté přidat spolupráci s klienty, aby externí zúčastněné strany mohly být neustále v obraze.
Podporuje také vrstvu plánování zdrojů. Funkce Plán v Teamworku vám poskytuje přehled o pracovní zátěži jednotlivých lidí a projektů, takže můžete vytvářet přidělení, plánovat kapacitu dopředu a odhalit přetížení ještě před termíny dodání.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Plánovač zdrojů: Zobrazte kapacitu týmu a naplánujte práci napříč projekty, vše integrované s časovými osami projektů
- Sledování času s fakturovatelnými hodinami: Sledujte čas přímo u úkolů a označujte hodiny jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné
- Řízení pracovní zátěže: Zobrazte přidělenou práci a volnou kapacitu každého člena týmu, abyste odhalili nadměrné přidělování úkolů
Výhody a nevýhody Teamwork.com
Výhody:
- Vytvořeno pro agentury: Funkce jako klientské portály a sledování fakturovatelného času jsou navrženy pro týmy, které pracují na zakázkách pro klienty
- Integrovaná platforma: Snižuje potřebu více předplatných díky kombinaci správy zdrojů, projektů a času
- Dostupné pro malé týmy: Flexibilní struktura týmu bez nutnosti velkých minimálních závazků
Nevýhody:
- Funkce pro správu zdrojů nejsou tak pokročilé jako u specializovaných nástrojů: Plánovač je funkční, ale postrádá hloubku specializovaných platforem pro správu zdrojů
- Rozhraní může působit přeplněně: Vzhledem k velkému množství funkcí může uživatelské rozhraní někdy působit nepřehledně
- Omezení reportingu: Pokročilé funkce reportingu a správy portfolia jsou k dispozici pouze v omezené míře
Ceny Teamwork.com
- Zdarma
- Deliver: 13,99 $/uživatel/měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
Schopnost Teamworku pomáhat s organizační strukturou, koordinací týmu a uživatelsky přívětivými nástroji pro správu úkolů a organizaci umožňuje týmům hladkou spolupráci. To umožňuje rychlé a snadné přidělování úkolů, sledování projektů a komunikaci s ostatními v jediném programu, takže s Teamworkem je možný efektivní pracovní postup a lepší produktivita zaměstnanců. Teamwork je ideálním způsobem, jak zlepšit správu multidimenzionálních projektů.
📚 Přečtěte si více: Nejlepší alternativy k Teamwork
10. Kelloo (nejlepší pro plánování zdrojů na úrovni portfolia a analýzu kapacit)
Kelloo je určeno pro PMO a manažery zdrojů, kteří potřebují předpovídat poptávku a dlouhodobě plánovat kapacity. Pomůže vám zjistit, zda máte pro nadcházející práci k dispozici správné dovednosti a kapacity.
Získáte vizuální plánovač zdrojů, který vám pomůže naplánovat a přidělit práci a následně odhalí dostupnost, využití a kritické konflikty v rámci vašeho fondu zdrojů.
Platforma se zaměřuje na plánování zdrojů na úrovni portfolia, zobrazuje poptávku napříč všemi projekty a podporuje analýzu „co by, kdyby“ pro strategická rozhodnutí.
Nejlepší funkce Kelloo
- Předpovídání poptávky po zdrojích: Odhadněte budoucí potřeby zdrojů na základě vaší projektové pipeline, abyste zjistili, zda je třeba přijmout nové zaměstnance nebo uzavřít smlouvy s externími dodavateli.
- Plánování podle dovedností: Přiřazujte práci na základě požadovaných dovedností, nikoli pouze podle dostupnosti
- Dashboardy pro plánování portfolia: Vizualizujte alokaci zdrojů a poptávku v rámci celého projektového portfolia
Výhody a nevýhody Kelloo
Výhody:
- Zaměření na strategické plánování: Navrženo pro proaktivní plánování kapacit, pomáhá organizacím plánovat s předstihem na několik čtvrtletí dopředu
- Přiřazování dovedností: Zajišťuje, že jsou správní lidé přiřazeni ke správné práci
- Přehled na úrovni portfolia: Shromažďuje data o zdrojích ze všech projektů a poskytuje tak celkový přehled
Nevýhody:
- Žádné řízení projektů na úrovni úkolů: Zajišťuje plánování zdrojů, ale neobsahuje funkce pro správu úkolů ani spolupráci
- Menší dodavatel: Méně zavedený než podnikové platformy pro řízení projektů, s menší uživatelskou komunitou
- Vyžaduje přesné zadávání dat: Kvalita prognóz závisí na tom, zda jsou v systému přesné projektové plány a profily dovedností
Ceny Kelloo
- Měsíčně: 2,09 $ za zdroj (pro 10 zdrojů)
Hodnocení a recenze Kelloo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Vyberte si správnou alternativu k Epicflow pro svůj tým
Pokud si vyberete nesprávný nástroj, za šest měsíců se sem vrátíte a budete se potýkat se stejnými problémy.
Proto potřebujete najít řešení, které zvládne vše, co potřebujete, od řízení projektů až po správu zdrojů.
A tím řešením je ClickUp. Jedná se o platformu navrženou k vyřešení základního problému fragmentace. Sjednocením plánů zdrojů, úkolů, dokumentů a konverzací na jednom místě eliminujete překážky, které váš tým zpomalují.
Často kladené otázky
Epicflow je nástroj pro optimalizaci zdrojů v rámci více projektů, ideální pro identifikaci budoucích úzkých míst v projektovém portfoliu. Měli byste zvážit alternativu, pokud potřebujete platformu, která zahrnuje také nativní správu úkolů, spolupráci týmů a funkce automatizace.
Alternativy se výrazně liší v tom, jak zvládají správu více projektů. Nástroje jako ClickUp nabízejí integrovanou správu portfolia a úkolů, zatímco platformy jako Kelloo se zaměřují výhradně na prognózy na vysoké úrovni bez provádění úkolů.
Technické a produktové týmy by měly upřednostňovat funkce, jako je plánování kapacity na základě sprintů, hladká integrace s vývojovými nástroji, jako jsou GitHub nebo GitLab, a sledování rychlosti, aby mohly na základě minulých výkonů informovaně rozhodovat o budoucím přidělování zdrojů.
Ano, umělá inteligence může přinést značnou přidanou hodnotu automatizací úkolů, které by jinak manažeři museli provádět ručně. Může ušetřit hodiny času každý týden tím, že generuje přehledy pracovní zátěže, předpovídá rizikové projekty a navrhuje optimální přidělování úkolů na základě dovedností a dostupnosti.