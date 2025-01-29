10 nejlepších alternativ k Resource Guru: funkce, ceny a hodnocení

Resource Guru je cloudový software pro správu zdrojů určený pro projektové manažery.
Od plánování po sledování času – nabízí komplexní sadu funkcí pro zefektivnění procesu. Výsledkem jsou optimalizované pracovní postupy, vyšší produktivita, méně zpoždění a žádné nedostatečné/nadměrné přidělování zdrojů.
Resource Guru má však také svá omezení, zejména pokud jde o univerzálnost. Proto funguje v určitých odvětvích, jako jsou profesionální služby, a v jiných se potýká s problémy.
Jako někdo, kdo strávil značné množství času zkoušením různých softwarů pro správu zdrojů, jsem sestavil seznam nejlepších alternativ k Resource Guru, které jsou v současné době k dispozici. Podívejte se na něj a najděte ten nejlepší software pro správu zdrojů pro vaši firmu v roce 2024.
Co byste měli hledat v alternativách Resource Guru?
Zde jsou faktory, které byste měli zvážit při porovnávání různých alternativ Resource Guru:
- Funkce: Prvním aspektem, který byste měli zvážit, je škála funkcí softwaru. Robustní nástroj pro správu zdrojů by měl mít komplexní funkce pro přidělování zdrojů, plánování, rozvrhování a sledování času.
- Snadné použití: Dalším faktorem, který ovlivňuje efektivitu softwaru, je snadnost jeho ovládání. Hledejte intuitivní nástroj, který má oproti ostatním výhodu v oblasti snadnosti použití.
- Integrační možnosti: Jako vedoucí budete potřebovat několik doplňkových nástrojů a softwaru, abyste mohli hladce spravovat své zdroje. Vyberte si tedy software, který nabízí integraci s dalšími nástroji třetích stran.
- Recenze: Minulé recenze a hodnocení nabízejí hlubší vhled do výkonu softwaru. Prohlédněte si tedy recenze každého softwaru na internetu, abyste posoudili jeho spolehlivost, spokojenost uživatelů a další důležité faktory.
- Ceny: Vyberte si software, který odpovídá vašemu rozpočtu. Přitom se ujistěte, že obsahuje všechny funkce, které potřebujete pro každodenní obchodní činnosti.
10 nejlepších alternativ k Resource Guru pro rok 2024
Podívejte se na tento seznam 10 nejlepších alternativ Resource Guru dostupných v roce 2024:
1. ClickUp – nejlepší pro správu zdrojů
Software ClickUp Resource Management je komplexní nástroj pro dohled nad všemi vašimi zdroji z jednoho centrálního místa.
Pro mě je přehlednost nejdůležitější součástí správy procesu přidělování zdrojů. S ClickUp View s mohu přizpůsobit správu úkolů podle svých jedinečných potřeb. To znamená, že mohu sledovat projekty, vizualizovat pracovní postupy a vytvářet plány – to vše pomocí více než 15 přizpůsobených zobrazení!
Například mohu použít ClickUp Workload View k plánování a sledování celkové pracovní kapacity svého týmu. Pokud však potřebujete spravovat pracovní zátěž jednotlivých zaměstnanců, pomůže vám ClickUp Team View.
Z panelů ClickUp Dashboards máte přístup k vlastním sprintovým kartám, pomocí kterých můžete spravovat všechny své zdroje najednou. To je mimořádně užitečné při používání nástroje za běhu.
Ale to není vše. Pokud vaše pracovní postupy vyžadují více přizpůsobení, můžete to snadno provést pomocí ClickUp API. Potřebujete vlastní aplikaci pro sledování času stráveného na konkrétním projektu? Máme pro vás řešení!
Nemáte čas vytvářet pracovní postupy od začátku? Získejte více než 1000 připravených a přizpůsobitelných šablon od ClickUp Templates. Od zprávy o činnosti po auditní program – najdete zde šablony pro všechny vaše potřeby, které jsou ihned k dispozici.
Jednou z mých oblíbených šablon je šablona ClickUp Resource Planning Template. Její intuitivní vizuální rozvržení mi pomáhá plánovat, sledovat a optimalizovat mé zdroje. Tato šablona mi také umožňuje sledovat závislosti nebo konflikty v plánování, abych se vyhnul nadměrnému nebo nedostatečnému plánování svých zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Rozdělte projekty na menší úkoly pomocí ClickUp Tasks.
- Správa času: Sledujte čas strávený na projektech, stanovujte odhady a přidělujte čas pro každý úkol v rámci projektu pomocí funkce ClickUp Time Management.
- Efektivní komunikace: Použijte ClickUp Chat k vyjasnění pochybností na cestách a zajištění plynulého pracovního postupu.
- Nástroje pro spolupráci: Organizujte interní komunikaci týmu zasíláním e-mailů přímo z aplikace ClickUp Email.
- Automatizace: Využijte nástroje ClickUp Brain založené na umělé inteligenci k automatizaci stavů projektů, aktualizací a souhrnů.
- Integrace ClickUp: Propojte ClickUp s více než 1000 nástroji, jako jsou Slack, GitHub, HubSpot a Google Drive.
Omezení ClickUp
- Všechny funkce nejsou k dispozici v mobilní aplikaci ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ měsíčně nebo za člena.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. LiquidPlanner – nejlepší pro prediktivní plánování
LiquidPlanner je software pro správu projektů, který je nejlépe známý svou funkcí prediktivního plánování. Pokud váš tým pracuje na více projektech najednou, doporučuji tuto alternativu k Resource Guru, abyste mohli lépe optimalizovat své pracovní postupy.
S tímto nástrojem můžete sledovat všechny různé projekty. Jeho funkce plánování na základě priorit vám pomohou udržet si přehled o projektech s vysokou hodnotou. Integruje se také s nástroji pro správu dokumentů, jako jsou Google Drive a Dropbox, a umožňuje vám vytvářet vlastní nástroje prostřednictvím otevřeného API.
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Předpovídejte časové harmonogramy projektů a dodávky pomocí prediktivního plánování
- Optimalizujte rozvrhy týmů pomocí Balanced Workload
- Upřednostňujte projekty podle jejich důležitosti s Perfect Prioritization.
- Sledujte všechny nejistoty a rizika ve svém plánu pomocí odhadu rozsahu.
- Získejte údaje o výkonu a přehledy v reálném čase díky Intelligent Insights.
Omezení LiquidPlanner
- Nastavení projektů je velmi časově náročné.
- Chybí některé základní funkce pro fakturaci a rozpočtování.
- Vyžaduje značné úsilí k osvojení
Ceny LiquidPlanner
- 14denní zkušební verze zdarma
- Essentials: 15 $/měsíc na uživatele
- Professional: 28 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (294 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (667 recenzí)
3. Float – nejlepší pro plánování zdrojů
Float je další spolehlivou alternativou k Resource Guru, která se pyšní přístupem k plánování zdrojů zaměřeným na lidi.
Tento nástroj vám poskytuje živý, centralizovaný časový plán vašich projektů a pracovní síly, který vám pomůže systematicky přidělovat úkoly. Můžete jej použít k přidělování úkolů s živým přehledem dovedností, kapacit a dostupnosti ve vašem týmu. Zejména pro specializované úkoly považuji za užitečné přidělování úkolů na základě dovedností.
Tento nástroj vám také umožňuje plánovat a spravovat rozpočty na základě hodin nebo poplatků, abyste mohli předvídat kapacitu a výdaje. Navíc vám předvyplněné časové rozvrhy pomohou sledovat a plánovat výdaje v reálném čase.
Nejlepší funkce Float
- Nastavte si vlastní pracovní dobu a místa
- Naplánujte si vlastní rozpočet na základě času/poplatků
- Plánujte a sledujte pracovní vytížení pomocí funkce Plánování zdrojů.
- Synchronizujte další nástroje pro správu projektů, jako jsou Asana a Trello.
- Porovnejte odhadované a skutečné hodiny pomocí funkcí pro správu času.
- Integrujte s nástroji třetích stran, jako jsou Asana a Slack.
Omezení plovoucího kurzu
- Prognóza příjmů projektu není k dispozici.
- Není kompatibilní s mobilními zařízeními
- Obtížná navigace
Plovoucí ceny
- 14denní zkušební verze zdarma
- Starter: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Float hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (1 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 592 recenzí)
4. Teamwork – nejlepší pro spolupráci na projektech
Teamwork je dynamický software pro správu projektů, který uživatelům pomáhá spravovat všechny aspekty operací klientů.
Umožňuje vám plánovat projekty, přidělovat zdroje a spolupracovat s vaším týmem, aby se proces urychlil. Od každodenního plánování kapacity a správy výdajů až po dlouhodobé prognózy – sada funkcí Teamwork pokrývá všechny aspekty přidělování vašich zdrojů.
Funkce Teamwork, jako je ukazatel efektivity, jsou neocenitelné při plánování časových harmonogramů – na základě toho, jak rychle nebo pomalu daný tým nebo jednotlivec zvládá přidělené úkoly.
Nástroj je kompatibilní s iOS, Android, Windows a macOS.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledujte čas, sazby a vynaložené finanční prostředky
- Používejte předem připravené šablony a vstupní formuláře
- Přizpůsobte si zobrazení pracovního zatížení a pracovní postupy
- Předpovídejte budoucí potřeby zdrojů na základě aktuálních projektů a plánů.
- Identifikujte závislosti úkolů, abyste se vyhnuli konfliktům v plánování.
- Integrujte s nástroji jako HubSpot a Google Drive.
Omezení týmové práce
- Žádná podpora prostřednictvím živého chatu
- Nezohledňuje potřeby velkých podniků
- Složité použití
Ceny Teamwork
- Navždy zdarma
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Individuální ceny
Teamwork hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (1 121 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (859 recenzí)
5. Monday. com – Nejlepší pro správu pracovních postupů
Monday.com je komplexní řešení pro správu práce. Nabízí komplexní sadu funkcí, které usnadňují jak plánování projektů, tak správu zdrojů.
Díky vysoce intuitivním a přizpůsobitelným dashboardům Monday.com mohou týmy snadno spravovat více projektů najednou. Jedná se o výkonný nástroj, který také pomáhá s tvorbou strategií, plánováním a realizací projektů.
Díky funkcím, jako je více než 10 přizpůsobitelných zobrazení, 30 různých widgetů pro zobrazení informací a stavební bloky bez nutnosti programování, je Monday.com jednou z nejspolehlivějších alternativ Resource Guru.
Nejlepší funkce Monday.com
- Přiřazujte úkoly přímo členům týmu pomocí sloupců People Columns.
- Vyberte si z více než 200 šablon automatizace
- Získejte konkrétní informace o výkonu pomocí přizpůsobených dashboardů.
- Přizpůsobte si své pracovní postupy
- Integrujte s nástroji jako Slack, Gmail a Outlook.
Omezení Monday.com
- Žádný offline přístup
- Některé funkce vyžadují dodatečnou platbu.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Ceny na míru
Monday. com hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (10 730 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 794 recenzí)
6. Accelo – Nejlepší pro automatizaci profesionálních služeb (PSA)
Accelo umožňuje uživatelům spravovat projekty a zdroje kombinací tradičních a agilních metodik. Je známé především díky svým inovativním funkcím pro sledování času. Pomáhá vám například kontrolovat rozpočty projektů sledováním fakturovatelných a nefakturovatelných hodin.
Platforma podporuje filtrování podle dovedností při přidělování úkolů. Můžete také automatizovat přidělování úkolů konkrétním členům týmu na základě předem definovaných pravidel. Jakmile jsou úkoly přiděleny, může automatizovat vaše časovače, aby váš tým mohl co nejlépe využít každou minutu.
Nabízí také hladkou integraci s hlavními nástroji, jako jsou MailChimp, Google Workspace, Salesforce atd., aby se proces ještě více zefektivnil.
Accelo nejlepší funkce
- Používejte automatizované časové rozvrhy pro sledování času a zdrojů v rámci projektu.
- Přizpůsobte si stavy a pracovní postupy
- Dostávejte upozornění a oznámení týkající se projektů
- Prohlédněte si zprávy o skutečném a odhadovaném čase pro hladké řízení kapacity.
- Vytvářejte faktury na základě rozpočtu/pokroku
Omezení Accelo
- Příliš složité pro malé podniky
- Mobilní aplikace není plně funkční.
Ceny Accelo
- Bezplatná 7denní zkušební verze
- Professional: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
- Pokročilé: Individuální ceny
- Elite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (502 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (172 recenzí)
7. Wrike – nejlepší pro všestranné řízení projektů
Wrike je nástroj pro správu práce, který vám umožňuje vybírat z řady přizpůsobených šablon, automatizovat příjem práce pomocí dynamických formulářů žádostí a mnoho dalšího.
Tento nástroj vám umožňuje na první pohled vidět pracovní vytížení týmu, poskytuje funkce pro spolupráci v reálném čase (například komentáře a značky) a usnadňuje provádění úprav za běhu pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
Wrike se také integruje s více než 400 nástroji a softwarem třetích stran potřebnými pro řízení projektů, jako jsou Adobe, Jira a OneDrive.
Nejlepší funkce Wrike
- Ukládejte opakující se úkoly, projekty a složky
- Zobrazte individuální schopnosti každého člena týmu pro nejlepší využití zdrojů.
- Vytvářejte přizpůsobitelné panely
- Automatizujte opakující se pracovní postupy
- Zkontrolujte auditní zprávy na vyžádání
- Přístup k nástroji v mobilní aplikaci
Omezení Wrike
- Bezplatná verze neumožňuje sledování času.
- Žádný vestavěný nástroj pro fakturaci
- Je s ním spojena určitá náročnost na učení
Wrike ceny
- Navždy zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Wrike hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (3 679 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2 629 recenzí)
8. Asana – nejlepší pro správu práce
Asana je řešení pro správu práce založené na umělé inteligenci. Tento nástroj pomáhá manažerům pečlivě sledovat všechny projekty, které v podniku probíhají.
Všechny jeho funkce se zaměřují na plánování, organizování a usnadňování pracovních postupů s cílem maximalizovat efektivitu. Jedna z jedinečných funkcí Asany – Cíle – vám umožňuje rozdělit velké cíle na menší úkoly, abyste je mohli efektivněji plnit a sledovat.
Při správě složitých projektů nebo více týmů může být užitečná funkce Portfolia od Asany. Ta vám umožní získat celkový přehled, sledovat pokrok ve všech propojených projektech a strategicky plánovat přidělování zdrojů pro dosažení optimálních výsledků.
Asana se také integruje s hlavními platformami, jako jsou Microsoft Teams, Nave, MailChimp a Mosaic.
Nejlepší funkce Asany
- Přetahujte úkoly myší a spravujte tak pracovní zátěž.
- Porovnejte skutečný čas projektu s odhadovaným časem projektu
- Sdílejte data mezi více než 270 nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams.
- Získejte přístup k grafům a přehledům v reálném čase
- Pomocí funkce závislostí úkolů můžete sledovat a předcházet konfliktům v plánování.
Omezení Asany
- Rozhraní je obtížné ovládat.
- Není k dispozici offline přístup.
Ceny Asany
- Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9 988 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 recenzí)
9. ClickTime – nejlepší pro správu časových rozvrhů
Pokud hledáte software, který by vám pomohl s efektivní správou pracovních výkazů, ClickTime je volbou, kterou byste měli zvážit.
ClickTime nabízí pokročilé funkce pro sledování času a rozpočtování. Od správy jednotlivých projektů po celkové zdroje – ClickTime usnadňuje vše.
Nabízí také pokročilá nastavení a přehledy v rámci vašich pracovních postupů. Můžete například definovat jedinečné sazby fakturace pro členy týmu, role nebo projekty na základě jejich specializovaných dovedností. Nástroj poté sleduje fakturovatelné hodiny a pomáhá vám monitorovat ziskovost projektu, čímž zabraňuje překročení rozpočtu.
ClickTime má také mobilní aplikaci pro uživatele Androidu i iOS.
Nejlepší funkce ClickTime
- Sledujte pracovní vytížení zaměstnanců a efektivně přidělujte úkoly
- Předpovídejte dostupnost pracovní síly
- Získejte přehled o postupu projektu v reálném čase
- Získejte přehled o výkonu a ziskovosti
- Integrujte s nástroji jako Slack, Sage a BambooHR.
Omezení ClickTime
- Řešení pro plánování zdrojů jsou k dispozici v tarifech Premiere a vyšších.
- Pro nováčky obtížné ovládání
Ceny ClickTime
- 14denní zkušební verze zdarma
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 15 $/měsíc na uživatele
- Premier: 27 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickTime
- G2: 4,6/5 (791 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (207 recenzí)
10. Kantata – Nejlepší pro řízení projektů
Kantata je komplexní nástroj pro zefektivnění různých činností v oblasti správy zdrojů, financí a projektů v organizaci. Hlavním prodejním argumentem tohoto softwaru je jeho inovativní funkce pro předpovídání zdrojů.
Umožní vám pochopit skutečné náklady na zdroje v porovnání s celkovými příjmy projektu pro ziskové přidělování úkolů.
Kantata také zjednodušuje proces práce s externími zdroji, jako jsou freelancerové nebo dodavatelé. Externí zdroje můžete pozvat jako „partnery“ a přiřazovat jim úkoly přímo v rámci platformy.
Kantata se také integruje s celou řadou nástrojů a platforem, jako jsou Salesforce, Netsuite a Xero. Stručně řečeno, jedná se o důvěryhodnou alternativu k Resource Guru.
Nejlepší funkce Kantata
- Spravujte časové plány projektů, požadavky a výnosy
- Lepší plánování a přidělování pracovního zatížení díky porovnávání dovedností
- Nakonfigurujte doporučení zdrojů na základě dat
- Využijte vizuální nástroje, jako jsou časové osy, kalendáře a projektové tabule.
Omezení Kantata
- Uživatelské rozhraní je pomalé.
- Zadávání času je slabé a špatně navržené
- Úplné informace o cenách nejsou k dispozici.
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (1 401 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (613 recenzí)
Začněte efektivně spravovat své zdroje s ClickUp
Správa zdrojů je dynamická obchodní činnost. Pokud nebudete činit informovaná rozhodnutí, je vysoká pravděpodobnost, že zdroje nebudou dostatečně nebo naopak nadměrně využívány.
Ačkoli Resource Guru do jisté míry pomáhá, pravdou je, že v některých ohledech zaostává.
Právě v tom vám pomůže ClickUp Resource Management! Od maximalizace využití zdrojů po optimalizaci času je ClickUp nejlepším řešením pro správu zdrojů pro projektové manažery, které je dnes na trhu k dispozici.
Tak neváhejte a pořiďte si ClickUp ještě dnes zdarma. Zaregistrujte se zde!