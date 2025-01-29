10 nejlepších softwarů pro sledování zdrojů pro firmy v roce 2025

Jako projektový manažer můžete mít pocit, že vaše každodenní rutina připomíná žonglování s desítkami úkolů se zavázanýma očima. Takové je řízení zdrojů bez softwaru pro sledování.
Software pro sledování zdrojů funguje jako vaše oči a poskytuje vám jasný přehled o dovednostech, dostupnosti a pracovní zátěži vašeho týmu v souvislosti s projekty, vybavením a financemi.
Bez něj riskujete přetížení zaměstnanců, nevyužití dostupných zdrojů a neočekávané překážky, které zpožďují projekty a snižují zisky.
Místo toho, abyste nechávali věci náhodě a doufali, že se vaše zdroje dokonale sladí, vyberte si software pro sledování zdrojů z 10 nejlepších.
Nebojte se! Jsme tu, abychom vám pomohli. Nejprve ale zjistíme, co potřebujete.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování zdrojů?
Software pro sledování zdrojů je užitečný pro optimalizaci plánování projektů, přidělování úkolů týmům a celkovou efektivitu. Ale co dělá ideální software pro sledování zdrojů? Zde je přehled klíčových prvků, na které byste se měli zaměřit:
- Centralizovaný přehled: Funguje jako jediný zdroj pravdivých informací a poskytuje jasný přehled o všech vašich zdrojích, včetně lidí, vybavení a rozpočtu.
- Sledování v reálném čase: Pomáhá při plánování zdrojů, včetně lidských znalostí, vybavení, rozpočtu a dokonce i fyzického prostoru. Tento holistický pohled umožňuje informované rozhodování.
- Správa dovedností a dostupnosti: Tato funkce pomáhá zmapovat dovednosti a dostupnost vašeho týmu, zajišťuje správné přiřazení zdrojů k úkolům a zabraňuje nadměrnému vytížení nebo nedostatečnému využití.
- Prognózy a analýzy: Tato funkce vám umožňuje předvídat budoucí potřeby zdrojů a identifikovat potenciální úzká místa, což umožňuje plánování kapacity a alokaci zdrojů.
- Reporting a spolupráce: Vybraný nástroj by měl generovat přehledné reporty, které umožňují sledovat pokrok a identifikovat oblasti pro zlepšení, a zároveň podporovat hladkou spolupráci mezi členy týmu.
- Integrace: Hladká integrace se stávajícími nástroji, jako je software pro řízení projektů a komunikační platformy, podporuje jednotný pracovní postup a eliminuje datové silosy.
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé: Uživatelsky přívětivé rozhraní je klíčové pro hladké přijetí vaším týmem. Jednoduché plánování úkolů, funkce drag-and-drop a mobilní přístup jsou klíčové funkce, které zefektivňují proces a minimalizují náročnost učení.
10 nejlepších softwarů pro sledování zdrojů, které můžete použít
Pořízení softwaru pro sledování zdrojů je jednorázová investice, která zvýší vaši produktivitu a úroveň řízení práce. Musíte se ujistit, že vámi vybraný software dobře odpovídá velikosti vašeho týmu, rozpočtu a stávajícím nástrojům.
Nyní, když znáte výhody nástroje pro správu zdrojů a softwaru pro sledování, pojďme se podívat na 10 nejlepších softwarů pro správu zdrojů, které jsou k dispozici na trhu.
1. ClickUp
Software ClickUp Resource Management je nástroj pro sledování zdrojů a komplexní platforma pro spolupráci a produktivitu.
S více než 15 flexibilními zobrazeními ClickUp můžete vylepšit své každodenní pracovní postupy díky centralizovanému přehledu všech svých aktivit. To zahrnuje správu pracovní zátěže, zprávy, analytiku, přidělené úkoly a čas strávený na každém úkolu, které jsou přístupné na různých zařízeních.
S ClickUp Dashboards můžete vytvořit své vlastní řídicí centrum s více než 50 widgety, jako jsou vlastní grafy, sprinty, sledování pokroku, sledování času, pracovní zátěž, přehled projektů a další.
ClickUp API vám umožňuje přidat prvky brandingu a přizpůsobit software podle svých potřeb.
Přidejte více než 1000 šablon ClickUp do stávajícího softwaru a alokujte zdroje, plánujte projekty, spravujte úkoly v různých odděleních, plánujte akce nebo spravujte jakékoli projekty, které chcete!
Pro usnadnění plánování zdrojů použijte šablonu pro plánování zdrojů ClickUp. Tato šablona byla navržena tak, aby vám pomohla plánovat, sledovat a optimalizovat vaše zdroje.
S touto šablonou můžete vytvářet úkoly pro každý cíl plánování zdrojů, přiřazovat úkoly členům týmu, určovat časové harmonogramy a sledovat průběh úkolů pomocí pěti stavů.
Můžete také nastavit oznámení, abyste byli vždy informováni, pořádat pravidelné schůzky za účelem odstranění překážek a sledovat nebo analyzovat úkoly, abyste zajistili maximální produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si pracovní postup pro správu aktiv, zásob, kancelářských prostor, vybavení firmy a úkolů týmu.
- Využijte nástroje ClickUp Brain založené na umělé inteligenci k automatizaci souhrnů projektů, aktualizací projektů a zpráv o stavu a vytvářejte šablony pro jakékoli použití.
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z aplikace ClickUp Email a organizujte tak komunikaci se svými partnery, dodavateli a klienty.
- Rozdělte projekty na proveditelné úkoly a podúkoly v ClickUp, přiřaďte je svému týmu a přidejte kontrolní seznamy a závislosti pro jasné procesy a kritéria přijetí.
- Přidávejte komentáře, abyste objasnili, co je třeba udělat, sdílejte přílohy, přiřazujte úkoly členům týmu a vytvářejte kanály v ClickUp Chat, abyste mohli komunikovat v reálném čase a mít přehled o dostupnosti zdrojů.
- Sledujte čas, nastavujte odhady, přidávejte poznámky, prohlížejte zprávy a přidělovávejte čas pro každý úkol vašich týmů odkudkoli pomocí funkce ClickUp Time Tracking .
- Integrujte více než 1000 nástrojů a aplikací pomocí ClickUp Integrations, jako jsou Asana, Trello, Airtable a Jira Software.
Omezení ClickUp
- Využití plného potenciálu tohoto nástroje může být pro nové uživatele náročné kvůli přetížení funkcemi.
- Ne všechny funkce se dostaly do mobilní aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Kantata
Kantata jde nad rámec základního sledování zdrojů a funguje jako výkonný nástroj pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), který je výslovně navržen pro agentury, poradenské společnosti a další organizace PSA.
Tento software se zaměřuje na optimalizaci celého životního cyklu projektu, od načítání a alokace zdrojů až po finanční řízení a vztahy s klienty.
Nejlepší funkce Kantata
- Přiřaďte správné lidi k vhodným projektům na základě jejich konkrétních dovedností a odborných znalostí.
- Získejte jasný přehled v reálném čase o pracovní zátěži vašeho týmu, postupu projektů a využití zdrojů.
- Předvídejte budoucí potřeby zdrojů a proaktivně plánujte kapacitu projektů.
- Sledujte rozpočty projektů, náklady a ziskovost v reálném čase, což vám umožní přijímat rozhodnutí na základě dat a zlepšit finanční kontrolu.
- Poskytněte klientům bezpečný přístup k aktualizacím projektů, dokumentům a komunikačním nástrojům.
Omezení Kantata
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za zastaralé a ne tak intuitivní jako u jiných moderních softwarových řešení.
- Někteří uživatelé uvádějí smíšené zkušenosti s zákaznickou podporou a zmiňují občasné potíže s včasným a efektivním získáním pomoci.
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
3. Float
Float je nástroj pro správu zdrojů navržený tak, aby zefektivnil plánování projektů, rozvrhování a alokaci zdrojů pro firmy všech velikostí.
Pomáhá organizacím optimalizovat kapacitu jejich týmů a zajistit, aby správní lidé pracovali na správných úkolech ve správný čas.
Nejlepší funkce Float
- Získejte jasný přehled o dostupnosti zdrojů, dovednostech a aktuálním pracovním vytížení díky interaktivnímu rozhraní.
- Plánujte úkoly a zdroje pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Vytvářejte různé scénáře projektů a předpovídejte potenciální požadavky na zdroje.
- Sledujte čas strávený na úkolech přímo
- Získejte centralizovaný pracovní tok a výměnu dat integrací platformy s různými nástroji pro řízení projektů a komunikaci.
Omezení plovoucího kurzu
- Cenová struktura nemusí být vhodná pro všechny podniky, zejména pro menší týmy nebo ty, které mají omezený rozpočet.
- Ačkoli Float nabízí mobilní aplikaci, někteří uživatelé ji považují za méně funkční a uživatelsky přívětivou ve srovnání s desktopovou verzí.
Plovoucí ceny
- Starter: 7,50 $/uživatel za měsíc
- Pro: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Saviom
Saviom aspiruje na to, aby se stal futuristickým řešením pro firmy, které chtějí plně využít potenciál svých zaměstnanců.
Společnost Saviom, založená vizionářskými podnikateli, se může pochlubit více než 22 lety zkušeností a klientelou, která zahrnuje společnosti z žebříčku Fortune 500.
Kromě pomoci se sledováním zdrojů nabízí Saviom pokročilé funkce, jako je řízení projektů, přidělování na základě dovedností, prognózování a reportování v reálném čase.
Nejlepší funkce Saviom
- Nastavte plány podle různých faktorů, včetně týmu, role, umístění, typu projektu a dostupných dovedností.
- Využijte nástroje pro prognózy a plánování kapacit, abyste proaktivně řešili potenciální nedostatky a zajistili, že budete mít k dispozici správné zdroje ve správný čas.
- Získejte jasný a dynamický přehled o využití vašich zdrojů díky dashboardům v reálném čase a přizpůsobitelným reportům.
- Předpovídejte fakturovatelné využití zdrojů a identifikujte příležitosti k mobilizaci zdrojů z nefakturovatelné na fakturovatelnou práci.
Omezení Saviom
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat strmější křivku učení ve srovnání s jednoduššími nástroji pro správu zdrojů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s jejich očekáváními omezené.
Ceny Saviom
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Saviom
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
5. Hub Planner
Hub Planner uplatňuje přístup zaměřený na zdroje, přičemž klade důraz na optimalizaci individuálních dovedností a maximalizaci potenciálu týmu.
Je určen pro firmy všech velikostí, od malých startupů po velké podniky, a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a komplexní funkce.
Na rozdíl od nástrojů zaměřených na řízení projektů se Hub Planner soustředí na posílení vašeho týmu a poskytuje jasný přehled o jeho dostupnosti, dovednostech a pracovní zátěži.
Tento přístup zaměřený na člověka pomáhá firmám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, předcházet vyhoření a zvyšovat produktivitu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Hub Planneru
- Zobrazte dostupnost svého týmu v reálném čase pomocí dynamické teplotní mapy, což je intuitivní systém s barevným kódováním.
- Zefektivněte proces žádání o dovolenou a schvalování volna pomocí speciální funkce pro správu dovolených a PTO.
- Přiřaďte správné lidi ke správným úkolům na základě jejich jedinečných dovedností a zkušeností.
- Přizpůsobte platformu svým konkrétním pracovním postupům přidáním vlastních polí a prozkoumejte pokročilé funkce, jako jsou fakturační sazby a správa rozpočtu, inteligentní skupiny a globální státní svátky prostřednictvím knihovny rozšíření.
- Získejte přístup k plánům, sledujte čas a komunikujte se svým týmem, to vše z pohodlí svého mobilního zařízení.
Omezení Hub Planner
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za vizuálně méně atraktivní nebo přizpůsobitelné.
- Ti, kteří řídí velké týmy nebo složité projekty, hlásí, že narážejí na omezení škálovatelnosti.
Ceny Hub Planner
- Plug & Play: 7 $/uživatel za měsíc
- Premium: 18 $/uživatel za měsíc,
- Business Leader: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
6. Mosaic
Mosaic App je sofistikované řešení založené na umělé inteligenci, které revolučním způsobem mění způsob, jakým firmy spravují svůj nejcennější majetek – lidi.
Cílem je překonat omezení tradičních tabulek a generického softwaru pomocí umělé inteligence a zajistit lepší přehlednost, kontrolu a efektivitu při alokaci zdrojů.
Od zefektivnění alokace projektových zdrojů a zvýšení produktivity týmu až po zajištění přesného fakturování a předpovídání budoucích potřeb – aplikace Mosaic App pomáhá projektovým manažerům jako jejich strategický partner v oblasti správy zdrojů.
Nejlepší funkce Mosaic
- Získejte v reálném čase přehled o dostupnosti členů týmu, rozložení pracovní zátěže, mezerách v dovednostech a potenciálních úzkých místech projektu.
- Sledujte náklady na projekty, analyzujte ziskovost zdrojů a generujte přesné faktury, to vše na jedné jednotné platformě.
- Využijte přizpůsobitelné panely, zprávy a datová pole, která zajistí, že relevantní informace budou snadno dostupné pro informované rozhodování na všech úrovních organizace.
- Zůstaňte informováni, koordinovaní a produktivní díky aktualizacím v reálném čase, funkcím pro spolupráci a mobilní dostupnosti.
Omezení Mosaic
- Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
- Může být nutné provést další konfiguraci nebo přizpůsobení, aby bylo možné vyhovět specifickým potřebám určitých odvětví s jedinečnými pracovními postupy.
Ceny Mosaic
- Starter Plan: Ceny na míru
- Pro Plan: Ceny na míru
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mosaic
- G2: 4,4/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
7. Resource Guru
Resource Guru, známý svou jednoduchostí a uživatelsky přívětivým rozhraním, pomáhá firmám všech velikostí, od živnostníků po velké podniky. Tento nástroj můžete použít ke zefektivnění alokace zdrojů a optimalizaci efektivity projektů.
Zastává minimalistický přístup a zaměřuje se na základní funkce potřebné pro efektivní plánování zdrojů a řízení týmů. Díky intuitivnímu rozhraní a funkci drag-and-drop se snadno ovládá a používá, takže týmy se rychle naučí spravovat své plány a pracovní vytížení.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Získejte přehledné rozhraní a funkci drag-and-drop, díky nimž je tento software snadno použitelnou platformou i pro uživatele bez technických znalostí.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a přehledné panely, abyste získali cenné informace o využití zdrojů, postupu projektů a výkonu týmu.
- Schvalovací workflow pro snadnější proces žádání o zdroje pro konkrétní projekty díky zavedení transparentního schvalovacího řetězce.
- Integrujte je s různými oblíbenými obchodními nástroji, včetně kalendářů, účetního softwaru a nástrojů pro řízení projektů.
Omezení Resource Guru
- Uživatelům, kteří hledají vysoce přizpůsobené zprávy nebo podrobnou analýzu dat, mohou pokročilé funkce chybět.
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za nedostatečné z hlediska možností přizpůsobení ve srovnání s jinými moderními softwarovými řešeními.
Ceny Resource Guru
- Plán Grasshopper: 5 $/uživatel za měsíc
- Blackbelt Plan: 8 $/uživatel za měsíc
- Master Plan: 12 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
8. Paymo
Paymo překračuje omezení jednostranných nástrojů tím, že nabízí komplexní sadu funkcí zahrnujících správu úkolů, plánování týmů, sledování času a fakturaci klientů.
Jedná se o komplexní platformu, která vám umožní spravovat celý životní cyklus projektu z jednoho centrálního místa. Tento efektivní přístup eliminuje nutnost používat více nástrojů, minimalizuje datové silo a podporuje vyšší efektivitu a spolupráci v rámci týmů.
Nejlepší funkce Paymo
- Sloučte základní funkce, jako je správa úkolů, plánování týmů, sledování času a fakturace klientů, do jednoho centrálního uzlu.
- Efektivně organizujte úkoly pomocí vizuálních Kanban tabulek. Přetahujte úkoly mezi různými fázemi (například Úkoly, Probíhá a Hotovo), abyste vizualizovali pracovní postup, identifikovali úzká místa a sledovali pokrok na první pohled.
- Využijte několik možností sledování času, včetně ručních časovačů, automatického sledování a offline záznamů.
- Vytvářejte faktury pomocí automatizace a zpracování plateb na základě sledovaného času a výdajů a přijímejte online platby od klientů přímo v rámci platformy.
Omezení Paymo
- Při práci na rozsáhlých projektech se složitými závislostmi nemusí být tak robustní jako specializované nástroje pro řízení projektů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace má ve srovnání s webovou platformou méně funkcí a možností.
Ceny Paymo
- Navždy zdarma
- Starter: 9,9 $ za uživatele za měsíc
- Malá kancelář: 15,9 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 23,9 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
9. ClickTime
Od roku 1999 si ClickTime vybudoval pevnou pozici v oblasti sledování času a správy zdrojů. Přesahuje rámec základních časových rozvrhů a nabízí robustní sadu funkcí, včetně sledování času, správy projektů, správy výdajů a přehledných reportů.
ClickTime se odlišuje díky přizpůsobitelným dashboardům a automatizovaným pracovním postupům, které zefektivňují zadávání a analýzu dat, šetří váš drahocenný čas a minimalizují riziko chyb.
Nejlepší funkce ClickTime
- Vytvořte si personalizované panely pro vizualizaci klíčových metrik a získejte v reálném čase přehled o postupu projektu, výkonu týmu a využití zdrojů.
- Automatizujte pracovní postupy, zefektivněte zadávání a analýzu dat, ušetřete čas a minimalizujte chyby.
- Integrujte ClickTime s různými oblíbenými obchodními nástroji, včetně účetního softwaru, platforem pro řízení projektů a CRM.
- Sledujte čas přesně pomocí různých metod, včetně ručních časovačů, automatického sledování času a integrace mobilních aplikací.
- Připojujte účtenky a spravujte náhrady výdajů, které zajistí přesné sledování výdajů a efektivní finanční řízení.
Omezení ClickTime
- Možná nejsou tak robustní jako specializované nástroje pro řízení projektů.
- Podniky, které vyžadují rozsáhlou spolupráci s klienty, mohou postrádat specializované funkce pro plynulou komunikaci s klienty.
Ceny ClickTime
- Starter: 13 $/uživatel za měsíc
- Tým: 17 $/uživatel za měsíc
- Premier: 28 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. Parallax
Parallax je strategická platforma založená na datech, která byla speciálně navržena pro organizace poskytující digitální služby. Umožňuje agenturám, konzultačním firmám a vývojářským studiím zajistit si budoucnost prostřednictvím prognózování, optimalizace a finančních analýz.
Parallax využívá holistický přístup, který se hladce integruje do vašich stávajících pracovních postupů a zohledňuje dostupnost týmu, dovednosti, požadavky projektu a finanční cíle.
Tento datově orientovaný přístup odlišuje společnost Parallax od ostatních. Využívá historická data, informace v reálném čase a prognostické schopnosti k proaktivnímu plánování projektů, identifikaci potenciálních nedostatků v kapacitě zdrojů a zajištění optimálního přidělování projektů.
Nejlepší funkce Parallax
- Vytvářejte různé scénáře projektů a předpovídejte potenciální požadavky na zdroje.
- Sledujte rozpočty projektů, náklady a ziskovost v reálném čase.
- Získejte jasný přehled o využití vašeho týmu v reálném čase.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a přehledné panely, abyste získali cenné informace o využití zdrojů, výkonu projektů a produktivitě týmů.
- Vytvořte transparentnost a spolupráci s klienty pomocí klientských portálů a možností viditelnosti projektů.
Omezení paralaxy
- Datově orientovaný přístup a pokročilé funkce mohou vyžadovat strmější křivku učení ve srovnání s jednoduššími nástroji pro správu zdrojů.
- Na rozdíl od univerzálního softwaru pro správu zdrojů je Parallax speciálně navržen pro organizace poskytující digitální služby.
Ceny Parallax
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Parallax
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Zvyšte produktivitu svého týmu s ClickUp
Nyní, když jste porovnali 10 nejlepších řešení pro správu lidských zdrojů, můžete lépe pochopit, jak tyto nástroje a aplikace fungují a jak vám mohou pomoci optimalizovat pracovní postupy, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a posílit rozhodování založené na datech.
Pokud však chcete využít software, který se integruje s vaším širším nástrojem pro správu projektů, zvažte ClickUp! S ClickUpem získáte další funkce, jako je správa úkolů, komunikační nástroje a sdílení dokumentů.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! Vyberte si komplexní řešení pro správu a optimalizaci pracovní zátěže vašeho týmu a zajištění efektivního využití zdrojů!