10 nejlepších nástrojů pro prognózy v roce 2025 (recenze a ceny)

Engineering Team
30. ledna 2025

Nebylo by skvělé vědět, co vaše firma čeká v budoucnu?

Nepořádná data plná mezer a zkreslení vás vystavují riziku zavádějících prognóz. I s těmi nejlepšími daty a modely není předvídání budoucích podmínek pro vaše podnikání vždy jednoduché.

Nečekané události mohou zmařit i ty nejlepší předpovědi, proto je klíčové kombinovat lidský úsudek s algoritmickými poznatky. Naštěstí vynikající prognostický software snižuje rizika a usnadňuje předvídání budoucnosti.

Správný nástroj pro prognózy vám pomůže činit chytrá rozhodnutí, efektivně alokovat zdroje a včas využít příležitosti tím, že vám pomůže předvídat tržby, identifikovat překážky a rychle upravit ceny!

Nástroje pro prognózy neslibují hladký průběh, ale pomohou vám s jistotou se vypořádat s nejistotami.

Vybrali jsme ty nejlepší možnosti, které vám pomohou nahradit intuici informovanými kroky a proměnit slepé skoky v promyšlené kroky.

Co je prognostický software?

Software pro prognózy pomáhá manažerům nebo týmům analyzovat minulé a současné údaje o prodeji, aby odhalili skryté trendy a vzorce. Tyto údaje pomáhají předpovídat míru uzavření obchodů, budoucí objem potenciálních zákazníků (FLV) a celkové tržby z prodeje.

Mezi oblíbené příklady softwaru pro prognózy patří mimo jiné ClickUp, HubSpot a Zendesk.

Maloobchodník, který chce optimalizovat úroveň zásob během svátků, může použít software pro prognózy prodeje, jako je ClickUp. Na základě analýzy minulých prodejů a aktuálních tržních trendů tento nástroj prognózuje budoucí prodeje, čímž značce pomáhá vyhnout se problémům se zásobami během svátečních výprodejů.

Co byste měli hledat v prognostických nástrojích?

Následující faktory jsou klíčové, pokud chcete vybrat nejlepší nástroj, který bude jedinečně odpovídat vašemu obchodnímu plánu, strategii a modelu:

  • Snadné použití: Vyberte si nástroj s uživatelsky přívětivým rozhraním, abyste mohli snadno vytvářet a upravovat prognózy.
  • Integrace dat: Ujistěte se, že se připojuje k více zdrojům dat, včetně účetního softwaru, ERP systémů, CRM platforem a dalších. Měl by poskytovat přístup k širšímu a komplexnějšímu přehledu o výkonnosti podniku.
  • Přístupy k prognózování: Měl by nabízet různé metody prognózování, jako je regrese, klouzavý průměr a exponenciální vyhlazování, v závislosti na vašich preferencích.
  • Analýza scénářů: Zkontrolujte, zda vám pomáhá vytvářet hypotetické scénáře (scénáře „co by, kdyby“/nejlepší/nejhorší scénáře) na základě několika faktorů nebo obchodních předpokladů.
  • Reporting a vizualizace: Měl by vám umožnit vytvářet přehledné a stručné reporty a dashboardy s grafy, tabulkami a dalšími vizuálními prvky, které vám pomohou sdílet a komunikovat prognózy s obchodními partnery.
  • Spolupráce: Zjistěte, zda nástroj podporuje zpětnou vazbu tím, že vám umožňuje sdílet zjištění s kolegy, vedoucími pracovníky nebo manažery, abyste získali podněty, které zlepší vaše prognózy.
  • Aktualizace v reálném čase: Měl by být schopen vás informovat o jakýchkoli změnách vašich prodejních cílů a prognóz.

Typy prognózování

Existují různé druhy prognózování, v závislosti na účelu a rozsahu vašich projektů. Podívejme se na některé z těchto typů prognózování.

1. Prognózy prodeje:

Prognózy prodeje využívají údaje o prodeji z minulosti k předpovědi budoucího prodeje. Pomocí softwaru pro prognózy prodeje můžete stanovit cíle, upravit výrobu a sledovat dlouhodobou výkonnost prodeje.

Prognózy prodeje vám pomohou činit správná rozhodnutí ohledně zásob, zdrojů, prodejních cílů, rozpočtů a strategického plánování. Prognózujte prodej pomocí kvantitativních modelů, průzkumu trhu, analýzy trendů a specializovaných softwarových nástrojů, abyste mohli předvídat budoucí prodejní čísla.

2. Předpovídání poptávky:

Prognóza poptávky odhaduje budoucí poptávku po produktu nebo službě. Zahrnuje předpověď množství zboží nebo služeb, které spotřebitelé zakoupí v určitém období na daném trhu.

Prognózy poptávky zlepšují úroveň zásob automatizací procesu spotřebitelské poptávky. Zohledňují faktory jako spotřebitelské trendy, sezónnost a chování kupujících. Tato metoda prognózování vám pomáhá plánovat výrobu, spravovat zásoby, přidělovat zdroje, stanovovat ceny a činit chytrá rozhodnutí, abyste uspokojili očekávanou spotřebitelskou poptávku.

3. Finanční prognózy:

Finanční prognózy předpovídají, jak si společnost povede z finančního hlediska. Zohledňují minulé finance, tržní trendy a ekonomické faktory, aby odhadly budoucí výnosy, výdaje, cash flow a celkovou finanční situaci v daném časovém rámci.

To pomáhá předvídat a plánovat finanční výsledky, jako jsou změny výnosů, kolísání cash flow, potenciální výdaje, ziskovost a obecná finanční stabilita. Finanční prognózy pomáhají při sestavování rozpočtu, investičních rozhodnutích, stanovování finančních cílů a formulování strategií budoucího růstu a udržitelnosti.

10 nejlepších prognostických nástrojů, které můžete použít

1. ClickUp

Šablona ClickUp pro inventář restaurace
Spravujte zásoby, předpovídejte výdaje a vytvářejte přesnější rozpočty s ClickUp.

ClickUp poskytuje komplexní sadu funkcí pro prognózy, které zlepšují komunikaci a spolupráci prodejního týmu, prodejní výkonnost a růst produktivity. Většina profesionálů v oblasti prodeje dává přednost ClickUp kvůli jeho intuitivnímu rozhraní, plánování kapacit a funkcím pro přizpůsobení.

Šablona pro prognózu prodeje ClickUp
Efektivně spravujte cash flow a věnujte zdroje budoucímu růstu pomocí šablony pro prognózy prodeje ClickUp. Předpovídejte krátkodobé a dlouhodobé obchodní výsledky pomocí přesného odhadu výdajů a příjmů.

Ať už řídíte podnik nebo prodej, předpovídejte budoucnost svého podnikání pomocí šablony ClickUp Sales Forecast. Tato šablona pro předpovědi prodeje pomohla tisícům podniků s cash flow a krátkodobými i dlouhodobými předpověďmi výkonnosti.

vytvoření dashboardu KPI v ClickUp GIF
Vytvářejte podrobné panely KPI v ClickUp, abyste mohli analyzovat, vizualizovat a prioritizovat svou práci.

Sledujte své KPI bez námahy pomocí šablony pro sledování KPI v oblasti plánování poptávky. Pomáhá s poptávkou zákazníků, úrovní zásob a efektivitou dodavatelského řetězce.

Kromě toho, že ClickUp představuje komplexní řešení, pokračuje v inovacích svého systému pomocí výkonných aktualizací a snadné integrace, díky čemuž se odlišuje od ostatních konkurentů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Správa interakcí: Spravujte interakce a vztahy se zákazníky pomocí softwaru ClickUp CRM. Integrace s jinými nástroji než ClickUp
Šablona CRM pro prodej od ClickUp
Šablona CRM pro prodej od ClickUp
  • Vše na jednom místě: ClickUp poskytuje všechna řešení, včetně řízení projektů, komunikačních potřeb, podpory prodeje, projektových dashboardů a účetnictví.
  • Spousta šablon: Získejte přístup k několika šablonám pro prognózy prodeje a CRM, které odpovídají vašim obchodním preferencím. Měření výkonu: Předpovídejte své tržby, sledujte svůj prodejní kanál a měřte svůj prodejní výkon pomocí šablon pro prognózy prodeje ClickUp.
  • Řízení účetních procesů: ClickUp Accounting spravuje vaše účetní procesy, včetně fakturace, účtování a reportingu.
Šablona ClickUp CRM
Spravujte své potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodejní pipeline na jednom místě pomocí ClickUp.

Omezení ClickUp

  • Mobilní aplikace má omezené funkce.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
  • Podnikání: 12 USD za měsíc na uživatele
  • Enterprise: Ceny na míru
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3500 recenzí)

2. Zendesk

Zendesk
prostřednictvím Zendesk

Zendesk Sell je součástí sady aplikací Zendesk CRM. Jeho funkce pro prognózy prodeje vám umožňuje přístup k přesným údajům o prognózách prodeje při správě potenciálních zákazníků. Zendesk Sell má několik funkcí, které pomáhají prodejním týmům importovat interní údaje o prodeji, aby mohly kontrolovat, řídit a měřit svou prodejní činnost pomocí přesných předpovědí.

Zendesk Sell zjednodušuje způsob, jakým provádíte finanční plánování. Přizpůsobte prognózy, určete pravděpodobnost úspěchu a předvídejte termíny uzavření nových nebo stávajících obchodů.

Nejlepší funkce Zendesk

  • Vlastní prognózy: Vytvářejte vlastní prognózy a předpovídejte procento úspěšnosti obchodů.
  • Integrace: Snadný přístup k datům a integrace s více zdroji
  • Monitorování v reálném čase: Vytvářejte a monitorujte své pipeline v reálném čase.
  • Uživatelská přívětivost: Vše na jednom místě – od vyhledávání, přilákání a oslovení potenciálních zákazníků

Omezení Zendesk

  • Omezené metody a scénáře prognózování
  • Příliš mnoho funkcí, které mohou být pro majitele malého podniku irelevantní.
  • Žádný režim offline

Ceny Zendesk

  • Sell Team: 25 $ za agenta/měsíc
  • Sell Growth: 69 $ za agenta/měsíc
  • Sell Professional: 149 $ za agenta/měsíc

Hodnocení a recenze Zendesk

  • G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)

3. Hubspot

Dashboard HubSpot CRM Briana Halligana ilustrující koncept Pipedrive vs HubSpot pro nejlepší správu vztahů se zákazníky
Prostřednictvím HubSpot

Hubspot je přední cloudová platforma pro marketing, prodej a zákaznický servis. Nabízí nástroj pro prognózy, který vám pomůže předvídat budoucí výnosy a sledovat potenciální zákazníky.

Podrobná analýza výkonu pro každou pipeline a prognózu je na Hubspotu snazší. Shromážděte odhady od různých obchodních zástupců do jednotné zprávy pro vedení.

Hubspot je univerzální nástroj CRM, který se integruje s různými marketingovými kanály, jako jsou e-mail, sociální média, web a další, a pomáhá vám sledovat a optimalizovat vaše marketingové kampaně.

Hubspot je skvělý pro správu vztahů se zákazníky a prognóz na jednom místě.

Nejlepší funkce Hubspotu

  • Vysoce přizpůsobitelné prognózy: Konsolidujte vlastní prognózy od obchodních zástupců do jedné zprávy pro vedení.
  • Sledování pokroku: Analyzujte výkonnost a pokrok každého procesu a prognózy podrobně pomocí funkce drill-down.
  • Mobilní kompatibilita: Přístup k prognózám a jejich aktualizace z jakéhokoli zařízení a místa

Omezení Hubspotu

  • Žádné funkce pro rozpočtování nebo finanční prognózy
  • K dispozici pouze v určitých edicích řešení Hubspot Sales a Service hub.

Ceny Hubspot

Abyste měli přístup k funkci pro předpovídání skutečných prodejů, musíte se přihlásit k odběru prémiových plánů Sales Hub nebo Service Hub.

Ceny obou plánů začínají na 500 USD za měsíc nebo 5400 USD za rok.

Hodnocení a recenze Hubspot

  • G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 3500 recenzí)

4. Aviso

Aviso
prostřednictvím Aviso

Aviso je cloudový software založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje vytváření a správu finančních plánů a prognóz. Integruje se s různými zdroji dat, jako jsou účetní software, ERP systémy a CRM platformy, a umožňuje tak komplexní pohled na výkonnost vašeho podnikání.

Aviso poskytuje data a metriky v reálném čase pro předpovídání finanční stability nebo síly. Pomocí tohoto nástroje můžete porovnat nejlepší, nejhorší a hypotetické scénáře a změřit dopad různých předpokladů na vaše finanční prognózy.

Společnost Aviso nezveřejňuje své cenové plány, proto je nutné ji kontaktovat a požádat o cenovou nabídku.

Nejlepší funkce Aviso

  • Automatizace: K prognózování použijte časovou řadu založenou na umělé inteligenci.
  • Optimalizovaná doporučení: Získejte přístup k návrhům, které by mohly zvýšit šance na úspěch při uzavírání obchodu.
  • Přizpůsobitelnost: Vytvářejte vlastní prognózy pomocí dat z pipeline založených na umělé inteligenci.
  • Variabilita: Vytvářejte různé scénáře na základě různých proměnných ve svých prognózách.

Omezení Avisio

  • Cenové plány nejsou známy, což činí tento proces netransparentním.
  • Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze
  • Mobilní aplikace zatím není k dispozici.

Ceny Avisio

  • Kontaktujte společnost Avisio ohledně cen a možností demo verzí.

Hodnocení a recenze Avisio

  • G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (30 recenzí)

5. Weflow

Weflow
prostřednictvím Weflow

Weflow je prognostický software pro Salesforce, který sleduje změny, vyhodnocuje a poskytuje recenze výkonnosti obchodního procesu. Synchronizuje vše od e-mailů a hovorů až po úkoly s Salesforce.

Weflow také podporuje nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje pro prognózy, vodopády a čtvrtletní předpovědi vašich výnosů.

Nejlepší funkce Weflow

  • Pro uživatele Salesforce: Nejvhodnější pro uživatele Salesforce
  • Oznámení: Nastavte si upozornění na nové obchody a oznámení v Salesforce.
  • Cenová dostupnost: Používejte weflow zdarma až pro pět uživatelů.

Omezení Weflow

  • Určeno pouze pro uživatele Salesforce
  • Nelze integrovat s jinými nástroji CRM

Ceny Weflow

  • Tým: 39 $ za uživatele/měsíc
  • Podnikání: 59 USD za uživatele/měsíc

Hodnocení a recenze Weflow

  • G2: 4,7/5 (90 recenzí)
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

6. Pipedrive

Screenshot z panelu obchodů Pipedrive CRM Systems ilustrující koncept Pipedrive vs HubSpot pro řízení vztahů se zákazníky.
Prostřednictvím Pipedrive

Pipedrive využívá umělou inteligenci, historická data a automatizaci, aby pomohl týmům vytvářet správně definované a přesné prognózy. Pipedrive přirovnává funkce svého prognostického nástroje k osobnímu obchodnímu manažerovi. Pravidelně kontrolujte přizpůsobitelný náhled prognózy, abyste urychlili plánování a korekci kurzu.

Pipedrive navíc nabízí zajímavé funkce, včetně Insights Revenue Forecast pro prognózu budoucích výnosů. Je součástí profesionálních a podnikových plánů prognostického softwaru.

Získejte přístup k pokladu integrací od ERP systémů po CRM platformy, které zjednodušují propojení s dalšími online obchodními nástroji.

Nejlepší funkce Pipedrive

  • Funkce sledování cílů: Sleduje cíle na individuální i skupinové úrovni.
  • Integrace: Integruje se s celou řadou nástrojů CRM, aby efektivně přenášel data zákazníků a usnadňoval spolupráci mezi týmy.
  • Funkce pro vytváření reportů: Přístup k různým softwarům pro vytváření reportů o prodeji
  • Ceny: Bezplatné zkušební verze a různé cenové plány

Omezení Pipedrive

  • Omezené funkce v základním tarifu

Ceny Pipedrive

  • Essential: 11,90 $ za uživatele/měsíc
  • Pokročilá: 24,90 $ za uživatele/měsíc
  • Profesionální: 49,90 $ za uživatele/měsíc
  • Power: 59,90 $ za uživatele/měsíc
  • Enterprise: 74,90 $ za uživatele/měsíc

Hodnocení a recenze Pipedrive

  • G2: 4,2/5 (více než 1700 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2900 recenzí)

7. Clari

Clari
prostřednictvím Clari

Clari je software, který vám pomůže vytvářet prognózy na základě aktuálních dat a prediktivních poznatků. Tento prognostický software má mnoho zajímavých funkcí, včetně přehledového panelu zásob, který poskytuje snadno přístupné informace o probíhajících obchodech v prognóze.

Clari podporuje jednorázové výpočty, čímž snižuje lidské riziko. Jakýkoli vstup, který zadáte do softwaru, se automaticky zobrazí ve vaší aplikaci CRM.

Nejlepší funkce Clari

  • Prediktivní prognózy: Vizualizujte prognózy v reálném čase a odvozujte čtvrtletní předpovědi pomocí funkce prediktivních prognóz.
  • Jednoduchost: Prezentuje informace v jednoduchém a srozumitelném formátu.
  • Zkrácení prodejního cyklu: Nejvhodnější pro vedoucí pracovníky v oblasti B2B prodeje, kteří mají zájem o zkrácení prodejních cyklů.

Omezení Clari

  • Jeho výhody můžete využít pouze v případě, že je integrován do softwaru CRM.

Ceny Clari

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Clari

  • G2: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

8. Mediafly

Mediafly
prostřednictvím Mediafly

Společnost Mediafly využívá svůj prognostický software Intelligence360 k podpoře řízení pipeline a prognózování výnosů. Využívá skóre strojového učení k ověřování lidských vstupů a zajišťuje tak přesné a automatizované prognózy prodeje.

Stanovte přísnější termíny na základě předpovědí konečného data od Mediafly a zvyšte tak efektivitu uzavírání obchodů.

Nejlepší funkce Mediafly

  • Prognózy Intelligence360: Získejte 360° přehled o svém podnikání, včetně všech prodejních a nákupních aktivit.
  • Snadné použití: Snadno detekujte příležitosti a hrozby v pipeline.
  • Detekce chování uživatelů: Identifikujte nákupní chování a určete, co funguje.
  • Integrace: Integrace se Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Omezení Mediafly

  • Omezené funkce přizpůsobení řídicího panelu

Ceny Mediafly

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Mediafly

  • G2: 4,4/5 (více než 1300 recenzí)
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

9. BoostUp

BoostUp
prostřednictvím BoostUp.ai

BoostUp. ai nabízí funkce prediktivní analýzy pomocí AI enginu pro prognózy obchodních výnosů.

Tento prognostický software využívá data z minulosti k analýze prodejních trendů, informovanému rozhodování a odhalování vzorců. Přizpůsobte si jedinečné postupy podle svých preferencí.

Nejlepší funkce BoostUp

  • Automatizace: Využijte umělou inteligenci k předpovídání prognóz a hodnocení rizik v rámci pipeline. Získejte automatické pokrytí rizik v rámci pipeline.
  • Sledování: Sledujte trendy v reálném čase a okamžitě analyzujte změny pro účely prognózování.
  • Na míru pro CMO: Ideální pro obchodní profesionály ve vedoucích pozicích, jako jsou například ředitelé marketingu (CMO).

Omezení BoostUp

  • Na prodejní stránce nejsou uvedeny žádné informace o cenách.

Ceny BoostUp

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze BoostUp

  • G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)

10. Anaplan

Anaplan Dashboard
prostřednictvím Anaplan

Anaplan umožňuje sledování prodejních kanálů a prognóz v reálném čase propojením dat z různých systémů. Jeho prediktivní analytika urychluje odhalování příležitostí k růstu.

Anaplan je jedním z mála nástrojů pro prognózy prodeje, které nejsou nástroji CRM. Místo toho se zaměřuje výhradně na operační plánování a modelování, přičemž vynechává správu vztahů se zákazníky.

Nejlepší funkce Anaplan

  • Určeno pro velké podniky: Ideální pro velké a rychle se rozvíjející podniky, které potřebují řešení pro správu financí a dodávek.
  • Prodloužená bezplatná zkušební verze: Až 90 dní používání bezplatného zkušebního plánu pro všechny nové uživatele.
  • Integrace: Integruje se s nástroji CRM, jako jsou Salesforce, Hubspot a Zendesk.
  • Optimální předpověď: Simulujte možné scénáře na základě předpovědí a modelujte výsledky.

Omezení Anaplan

  • Příliš drahé, protože recenze naznačují, že levný tarif se pohybuje mezi 30 000 a 50 000 dolary ročně.
  • Špatné komunikační funkce, protože software prezentuje data ve složitých grafických formátech.

Ceny Anaplan

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Anaplan

  • G2: 4,6/5 (více než 300 hodnocení)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)

Posilte své prognózy prodeje s ClickUp

Nejlepší software pro prognózy vás zavede do budoucnosti, ale zvládnutí tohoto nástroje vyžaduje správu integrity dat, výběr správných modelů a interpretaci různých scénářů.

Jeden chybný krok může zkreslit předpovědi a dokonce zhoršit vaše obchodní očekávání. ClickUp tato rizika neustále minimalizuje.

ClickUp má celosvětovou reputaci a díky svým jednoduchým, ale výkonným funkcím pro prognózy pomáhá tisícům podniků. Zapomeňte na složité tabulky a využijte intuitivní rozhraní ClickUp. Prozkoumejte Ganttovy diagramy a projektové panely v reálném čase, abyste získali jasnou představu o svém budoucím pracovním vytížení.

Sledování a monitorování úkolů, zdrojů a postupu projektu v zobrazení ClickUp Dashboard
Sledování a monitorování úkolů, zdrojů a postupu projektu v zobrazení ClickUp Dashboard

ClickUp hladce integruje stávající data, sleduje závislosti a automaticky aktualizuje časové osy, takže vaše prognózy zůstávají v souladu s realitou. Už žádné žonglování s tabulkami nebo mžourání na nepřehledné panely.

