10 nejlepších nástrojů pro prognózy v roce 2025 (recenze a ceny)

Nebylo by skvělé vědět, co vaše firma čeká v budoucnu?
Nepořádná data plná mezer a zkreslení vás vystavují riziku zavádějících prognóz. I s těmi nejlepšími daty a modely není předvídání budoucích podmínek pro vaše podnikání vždy jednoduché.
Nečekané události mohou zmařit i ty nejlepší předpovědi, proto je klíčové kombinovat lidský úsudek s algoritmickými poznatky. Naštěstí vynikající prognostický software snižuje rizika a usnadňuje předvídání budoucnosti.
Správný nástroj pro prognózy vám pomůže činit chytrá rozhodnutí, efektivně alokovat zdroje a včas využít příležitosti tím, že vám pomůže předvídat tržby, identifikovat překážky a rychle upravit ceny!
Nástroje pro prognózy neslibují hladký průběh, ale pomohou vám s jistotou se vypořádat s nejistotami.
Vybrali jsme ty nejlepší možnosti, které vám pomohou nahradit intuici informovanými kroky a proměnit slepé skoky v promyšlené kroky.
Co je prognostický software?
Software pro prognózy pomáhá manažerům nebo týmům analyzovat minulé a současné údaje o prodeji, aby odhalili skryté trendy a vzorce. Tyto údaje pomáhají předpovídat míru uzavření obchodů, budoucí objem potenciálních zákazníků (FLV) a celkové tržby z prodeje.
Mezi oblíbené příklady softwaru pro prognózy patří mimo jiné ClickUp, HubSpot a Zendesk.
Maloobchodník, který chce optimalizovat úroveň zásob během svátků, může použít software pro prognózy prodeje, jako je ClickUp. Na základě analýzy minulých prodejů a aktuálních tržních trendů tento nástroj prognózuje budoucí prodeje, čímž značce pomáhá vyhnout se problémům se zásobami během svátečních výprodejů.
Co byste měli hledat v prognostických nástrojích?
Následující faktory jsou klíčové, pokud chcete vybrat nejlepší nástroj, který bude jedinečně odpovídat vašemu obchodnímu plánu, strategii a modelu:
- Snadné použití: Vyberte si nástroj s uživatelsky přívětivým rozhraním, abyste mohli snadno vytvářet a upravovat prognózy.
- Integrace dat: Ujistěte se, že se připojuje k více zdrojům dat, včetně účetního softwaru, ERP systémů, CRM platforem a dalších. Měl by poskytovat přístup k širšímu a komplexnějšímu přehledu o výkonnosti podniku.
- Přístupy k prognózování: Měl by nabízet různé metody prognózování, jako je regrese, klouzavý průměr a exponenciální vyhlazování, v závislosti na vašich preferencích.
- Analýza scénářů: Zkontrolujte, zda vám pomáhá vytvářet hypotetické scénáře (scénáře „co by, kdyby“/nejlepší/nejhorší scénáře) na základě několika faktorů nebo obchodních předpokladů.
- Reporting a vizualizace: Měl by vám umožnit vytvářet přehledné a stručné reporty a dashboardy s grafy, tabulkami a dalšími vizuálními prvky, které vám pomohou sdílet a komunikovat prognózy s obchodními partnery.
- Spolupráce: Zjistěte, zda nástroj podporuje zpětnou vazbu tím, že vám umožňuje sdílet zjištění s kolegy, vedoucími pracovníky nebo manažery, abyste získali podněty, které zlepší vaše prognózy.
- Aktualizace v reálném čase: Měl by být schopen vás informovat o jakýchkoli změnách vašich prodejních cílů a prognóz.
Typy prognózování
Existují různé druhy prognózování, v závislosti na účelu a rozsahu vašich projektů. Podívejme se na některé z těchto typů prognózování.
1. Prognózy prodeje:
Prognózy prodeje využívají údaje o prodeji z minulosti k předpovědi budoucího prodeje. Pomocí softwaru pro prognózy prodeje můžete stanovit cíle, upravit výrobu a sledovat dlouhodobou výkonnost prodeje.
Prognózy prodeje vám pomohou činit správná rozhodnutí ohledně zásob, zdrojů, prodejních cílů, rozpočtů a strategického plánování. Prognózujte prodej pomocí kvantitativních modelů, průzkumu trhu, analýzy trendů a specializovaných softwarových nástrojů, abyste mohli předvídat budoucí prodejní čísla.
2. Předpovídání poptávky:
Prognóza poptávky odhaduje budoucí poptávku po produktu nebo službě. Zahrnuje předpověď množství zboží nebo služeb, které spotřebitelé zakoupí v určitém období na daném trhu.
Prognózy poptávky zlepšují úroveň zásob automatizací procesu spotřebitelské poptávky. Zohledňují faktory jako spotřebitelské trendy, sezónnost a chování kupujících. Tato metoda prognózování vám pomáhá plánovat výrobu, spravovat zásoby, přidělovat zdroje, stanovovat ceny a činit chytrá rozhodnutí, abyste uspokojili očekávanou spotřebitelskou poptávku.
3. Finanční prognózy:
Finanční prognózy předpovídají, jak si společnost povede z finančního hlediska. Zohledňují minulé finance, tržní trendy a ekonomické faktory, aby odhadly budoucí výnosy, výdaje, cash flow a celkovou finanční situaci v daném časovém rámci.
To pomáhá předvídat a plánovat finanční výsledky, jako jsou změny výnosů, kolísání cash flow, potenciální výdaje, ziskovost a obecná finanční stabilita. Finanční prognózy pomáhají při sestavování rozpočtu, investičních rozhodnutích, stanovování finančních cílů a formulování strategií budoucího růstu a udržitelnosti.
10 nejlepších prognostických nástrojů, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp poskytuje komplexní sadu funkcí pro prognózy, které zlepšují komunikaci a spolupráci prodejního týmu, prodejní výkonnost a růst produktivity. Většina profesionálů v oblasti prodeje dává přednost ClickUp kvůli jeho intuitivnímu rozhraní, plánování kapacit a funkcím pro přizpůsobení.
Ať už řídíte podnik nebo prodej, předpovídejte budoucnost svého podnikání pomocí šablony ClickUp Sales Forecast. Tato šablona pro předpovědi prodeje pomohla tisícům podniků s cash flow a krátkodobými i dlouhodobými předpověďmi výkonnosti.
Sledujte své KPI bez námahy pomocí šablony pro sledování KPI v oblasti plánování poptávky. Pomáhá s poptávkou zákazníků, úrovní zásob a efektivitou dodavatelského řetězce.
Kromě toho, že ClickUp představuje komplexní řešení, pokračuje v inovacích svého systému pomocí výkonných aktualizací a snadné integrace, díky čemuž se odlišuje od ostatních konkurentů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa interakcí: Spravujte interakce a vztahy se zákazníky pomocí softwaru ClickUp CRM. Integrace s jinými nástroji než ClickUp
- Vše na jednom místě: ClickUp poskytuje všechna řešení, včetně řízení projektů, komunikačních potřeb, podpory prodeje, projektových dashboardů a účetnictví.
- Spousta šablon: Získejte přístup k několika šablonám pro prognózy prodeje a CRM, které odpovídají vašim obchodním preferencím. Měření výkonu: Předpovídejte své tržby, sledujte svůj prodejní kanál a měřte svůj prodejní výkon pomocí šablon pro prognózy prodeje ClickUp.
- Řízení účetních procesů: ClickUp Accounting spravuje vaše účetní procesy, včetně fakturace, účtování a reportingu.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12 USD za měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3500 recenzí)
2. Zendesk
Zendesk Sell je součástí sady aplikací Zendesk CRM. Jeho funkce pro prognózy prodeje vám umožňuje přístup k přesným údajům o prognózách prodeje při správě potenciálních zákazníků. Zendesk Sell má několik funkcí, které pomáhají prodejním týmům importovat interní údaje o prodeji, aby mohly kontrolovat, řídit a měřit svou prodejní činnost pomocí přesných předpovědí.
Zendesk Sell zjednodušuje způsob, jakým provádíte finanční plánování. Přizpůsobte prognózy, určete pravděpodobnost úspěchu a předvídejte termíny uzavření nových nebo stávajících obchodů.
Nejlepší funkce Zendesk
- Vlastní prognózy: Vytvářejte vlastní prognózy a předpovídejte procento úspěšnosti obchodů.
- Integrace: Snadný přístup k datům a integrace s více zdroji
- Monitorování v reálném čase: Vytvářejte a monitorujte své pipeline v reálném čase.
- Uživatelská přívětivost: Vše na jednom místě – od vyhledávání, přilákání a oslovení potenciálních zákazníků
Omezení Zendesk
- Omezené metody a scénáře prognózování
- Příliš mnoho funkcí, které mohou být pro majitele malého podniku irelevantní.
- Žádný režim offline
Ceny Zendesk
- Sell Team: 25 $ za agenta/měsíc
- Sell Growth: 69 $ za agenta/měsíc
- Sell Professional: 149 $ za agenta/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
3. Hubspot
Hubspot je přední cloudová platforma pro marketing, prodej a zákaznický servis. Nabízí nástroj pro prognózy, který vám pomůže předvídat budoucí výnosy a sledovat potenciální zákazníky.
Podrobná analýza výkonu pro každou pipeline a prognózu je na Hubspotu snazší. Shromážděte odhady od různých obchodních zástupců do jednotné zprávy pro vedení.
Hubspot je univerzální nástroj CRM, který se integruje s různými marketingovými kanály, jako jsou e-mail, sociální média, web a další, a pomáhá vám sledovat a optimalizovat vaše marketingové kampaně.
Hubspot je skvělý pro správu vztahů se zákazníky a prognóz na jednom místě.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Vysoce přizpůsobitelné prognózy: Konsolidujte vlastní prognózy od obchodních zástupců do jedné zprávy pro vedení.
- Sledování pokroku: Analyzujte výkonnost a pokrok každého procesu a prognózy podrobně pomocí funkce drill-down.
- Mobilní kompatibilita: Přístup k prognózám a jejich aktualizace z jakéhokoli zařízení a místa
Omezení Hubspotu
- Žádné funkce pro rozpočtování nebo finanční prognózy
- K dispozici pouze v určitých edicích řešení Hubspot Sales a Service hub.
Ceny Hubspot
Abyste měli přístup k funkci pro předpovídání skutečných prodejů, musíte se přihlásit k odběru prémiových plánů Sales Hub nebo Service Hub.
Ceny obou plánů začínají na 500 USD za měsíc nebo 5400 USD za rok.
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3500 recenzí)
4. Aviso
Aviso je cloudový software založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje vytváření a správu finančních plánů a prognóz. Integruje se s různými zdroji dat, jako jsou účetní software, ERP systémy a CRM platformy, a umožňuje tak komplexní pohled na výkonnost vašeho podnikání.
Aviso poskytuje data a metriky v reálném čase pro předpovídání finanční stability nebo síly. Pomocí tohoto nástroje můžete porovnat nejlepší, nejhorší a hypotetické scénáře a změřit dopad různých předpokladů na vaše finanční prognózy.
Společnost Aviso nezveřejňuje své cenové plány, proto je nutné ji kontaktovat a požádat o cenovou nabídku.
Nejlepší funkce Aviso
- Automatizace: K prognózování použijte časovou řadu založenou na umělé inteligenci.
- Optimalizovaná doporučení: Získejte přístup k návrhům, které by mohly zvýšit šance na úspěch při uzavírání obchodu.
- Přizpůsobitelnost: Vytvářejte vlastní prognózy pomocí dat z pipeline založených na umělé inteligenci.
- Variabilita: Vytvářejte různé scénáře na základě různých proměnných ve svých prognózách.
Omezení Avisio
- Cenové plány nejsou známy, což činí tento proces netransparentním.
- Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze
- Mobilní aplikace zatím není k dispozici.
Ceny Avisio
- Kontaktujte společnost Avisio ohledně cen a možností demo verzí.
Hodnocení a recenze Avisio
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (30 recenzí)
5. Weflow
Weflow je prognostický software pro Salesforce, který sleduje změny, vyhodnocuje a poskytuje recenze výkonnosti obchodního procesu. Synchronizuje vše od e-mailů a hovorů až po úkoly s Salesforce.
Weflow také podporuje nástroje pro spolupráci v oblasti prodeje pro prognózy, vodopády a čtvrtletní předpovědi vašich výnosů.
Nejlepší funkce Weflow
- Pro uživatele Salesforce: Nejvhodnější pro uživatele Salesforce
- Oznámení: Nastavte si upozornění na nové obchody a oznámení v Salesforce.
- Cenová dostupnost: Používejte weflow zdarma až pro pět uživatelů.
Omezení Weflow
- Určeno pouze pro uživatele Salesforce
- Nelze integrovat s jinými nástroji CRM
Ceny Weflow
- Tým: 39 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 59 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Weflow
- G2: 4,7/5 (90 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Pipedrive
Pipedrive využívá umělou inteligenci, historická data a automatizaci, aby pomohl týmům vytvářet správně definované a přesné prognózy. Pipedrive přirovnává funkce svého prognostického nástroje k osobnímu obchodnímu manažerovi. Pravidelně kontrolujte přizpůsobitelný náhled prognózy, abyste urychlili plánování a korekci kurzu.
Pipedrive navíc nabízí zajímavé funkce, včetně Insights Revenue Forecast pro prognózu budoucích výnosů. Je součástí profesionálních a podnikových plánů prognostického softwaru.
Získejte přístup k pokladu integrací od ERP systémů po CRM platformy, které zjednodušují propojení s dalšími online obchodními nástroji.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Funkce sledování cílů: Sleduje cíle na individuální i skupinové úrovni.
- Integrace: Integruje se s celou řadou nástrojů CRM, aby efektivně přenášel data zákazníků a usnadňoval spolupráci mezi týmy.
- Funkce pro vytváření reportů: Přístup k různým softwarům pro vytváření reportů o prodeji
- Ceny: Bezplatné zkušební verze a různé cenové plány
Omezení Pipedrive
- Omezené funkce v základním tarifu
Ceny Pipedrive
- Essential: 11,90 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá: 24,90 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 49,90 $ za uživatele/měsíc
- Power: 59,90 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 74,90 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2900 recenzí)
7. Clari
Clari je software, který vám pomůže vytvářet prognózy na základě aktuálních dat a prediktivních poznatků. Tento prognostický software má mnoho zajímavých funkcí, včetně přehledového panelu zásob, který poskytuje snadno přístupné informace o probíhajících obchodech v prognóze.
Clari podporuje jednorázové výpočty, čímž snižuje lidské riziko. Jakýkoli vstup, který zadáte do softwaru, se automaticky zobrazí ve vaší aplikaci CRM.
Nejlepší funkce Clari
- Prediktivní prognózy: Vizualizujte prognózy v reálném čase a odvozujte čtvrtletní předpovědi pomocí funkce prediktivních prognóz.
- Jednoduchost: Prezentuje informace v jednoduchém a srozumitelném formátu.
- Zkrácení prodejního cyklu: Nejvhodnější pro vedoucí pracovníky v oblasti B2B prodeje, kteří mají zájem o zkrácení prodejních cyklů.
Omezení Clari
- Jeho výhody můžete využít pouze v případě, že je integrován do softwaru CRM.
Ceny Clari
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari
- G2: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Mediafly
Společnost Mediafly využívá svůj prognostický software Intelligence360 k podpoře řízení pipeline a prognózování výnosů. Využívá skóre strojového učení k ověřování lidských vstupů a zajišťuje tak přesné a automatizované prognózy prodeje.
Stanovte přísnější termíny na základě předpovědí konečného data od Mediafly a zvyšte tak efektivitu uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce Mediafly
- Prognózy Intelligence360: Získejte 360° přehled o svém podnikání, včetně všech prodejních a nákupních aktivit.
- Snadné použití: Snadno detekujte příležitosti a hrozby v pipeline.
- Detekce chování uživatelů: Identifikujte nákupní chování a určete, co funguje.
- Integrace: Integrace se Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM
Omezení Mediafly
- Omezené funkce přizpůsobení řídicího panelu
Ceny Mediafly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mediafly
- G2: 4,4/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. BoostUp
BoostUp. ai nabízí funkce prediktivní analýzy pomocí AI enginu pro prognózy obchodních výnosů.
Tento prognostický software využívá data z minulosti k analýze prodejních trendů, informovanému rozhodování a odhalování vzorců. Přizpůsobte si jedinečné postupy podle svých preferencí.
Nejlepší funkce BoostUp
- Automatizace: Využijte umělou inteligenci k předpovídání prognóz a hodnocení rizik v rámci pipeline. Získejte automatické pokrytí rizik v rámci pipeline.
- Sledování: Sledujte trendy v reálném čase a okamžitě analyzujte změny pro účely prognózování.
- Na míru pro CMO: Ideální pro obchodní profesionály ve vedoucích pozicích, jako jsou například ředitelé marketingu (CMO).
Omezení BoostUp
- Na prodejní stránce nejsou uvedeny žádné informace o cenách.
Ceny BoostUp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BoostUp
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
10. Anaplan
Anaplan umožňuje sledování prodejních kanálů a prognóz v reálném čase propojením dat z různých systémů. Jeho prediktivní analytika urychluje odhalování příležitostí k růstu.
Anaplan je jedním z mála nástrojů pro prognózy prodeje, které nejsou nástroji CRM. Místo toho se zaměřuje výhradně na operační plánování a modelování, přičemž vynechává správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Anaplan
- Určeno pro velké podniky: Ideální pro velké a rychle se rozvíjející podniky, které potřebují řešení pro správu financí a dodávek.
- Prodloužená bezplatná zkušební verze: Až 90 dní používání bezplatného zkušebního plánu pro všechny nové uživatele.
- Integrace: Integruje se s nástroji CRM, jako jsou Salesforce, Hubspot a Zendesk.
- Optimální předpověď: Simulujte možné scénáře na základě předpovědí a modelujte výsledky.
Omezení Anaplan
- Příliš drahé, protože recenze naznačují, že levný tarif se pohybuje mezi 30 000 a 50 000 dolary ročně.
- Špatné komunikační funkce, protože software prezentuje data ve složitých grafických formátech.
Ceny Anaplan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anaplan
- G2: 4,6/5 (více než 300 hodnocení)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Posilte své prognózy prodeje s ClickUp
Nejlepší software pro prognózy vás zavede do budoucnosti, ale zvládnutí tohoto nástroje vyžaduje správu integrity dat, výběr správných modelů a interpretaci různých scénářů.
Jeden chybný krok může zkreslit předpovědi a dokonce zhoršit vaše obchodní očekávání. ClickUp tato rizika neustále minimalizuje.
ClickUp má celosvětovou reputaci a díky svým jednoduchým, ale výkonným funkcím pro prognózy pomáhá tisícům podniků. Zapomeňte na složité tabulky a využijte intuitivní rozhraní ClickUp. Prozkoumejte Ganttovy diagramy a projektové panely v reálném čase, abyste získali jasnou představu o svém budoucím pracovním vytížení.
ClickUp hladce integruje stávající data, sleduje závislosti a automaticky aktualizuje časové osy, takže vaše prognózy zůstávají v souladu s realitou. Už žádné žonglování s tabulkami nebo mžourání na nepřehledné panely.