10 bezplatných šablon pro strategii placených médií

Většina placených mediálních kampaní selže ještě před spuštěním první reklamy, a to nikoli kvůli špatné kreativitě nebo cílení, ale kvůli chaotickému plánovacímu procesu, který se skládá z roztříštěných tabulek, zapomenutých schválení a rozpočtových čísel, která nikdo nemůže najít.
Marketingové týmy jsou nuceny dělat více s méně prostředky. Podle společnosti Gartner klesly rozpočty na 7,7 % příjmů společností a 73 % marketérů uvádí, že tlak roste.
Tato příručka vás provede 10 bezplatnými šablonami strategií placených médií, které promění chaotické plánování kampaní v opakovatelný systém, a navíc vám poskytne podrobný rámec pro vytvoření plánu, který se skutečně podaří realizovat.
Přehled šablon pro strategii placených médií
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové týmy plánující a spravující multikanálové kampaně
|Kalendář kampaně, vlastní pole pro rozpočet a kanál, závislosti, schvalovací pracovní postupy
|Komplexní pracovní prostor pro kampaně
|Šablona briefu kampaně ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy se před realizací sjednotí na cílech, sděleních a cílových skupinách.
|Strukturované stručné sekce, společné dokumenty, schvalování, propojené úkoly a aktiva
|Stručný popis kampaně
|Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy řídící vícefázové kampaně od plánování po vykazování
|Více zobrazení (seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram), automatizace, reporty na dashboardu, úložiště příloh
|Vícefázový pracovní postup kampaně
|Šablona reklamy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Kreativní týmy, které vytvářejí, sledují a schvalují velké množství variant reklam
|Vlastní pole pro formáty a verze reklam, nástroje pro kontrolu, sledování verzí, úložiště příloh
|Systém výroby a schvalování reklam
|Šablona osnovy kampaně ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Stratégové mapují strukturu kampaně na vysoké úrovni před jejím spuštěním.
|Mapování hierarchie (kampaň → fáze → taktika), zobrazení časové osy, sekce poznámek
|Návrh kampaně
|Šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sociální týmy koordinující placené + organické sociální kampaně
|Plánování v kalendářovém zobrazení, vlastní pole pro cíle reklam, integrace s nástroji pro plánování, sjednocené zobrazení placených a organických výsledků.
|Plánovač sociálních kampaní
|Šablona plánu reklam ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mediální plánovači naplánují reklamní kampaně a zmapují načasování napříč kanály.
|Zobrazení Gantt + Kalendář, vlastní pole pro kanál a rozpočet, závislosti pro schvalování kreativních návrhů, jediný zdroj pravdivých informací
|Systém plánování reklam
|Šablona zprávy o PPC kampani ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|PPC manažeři a agentury vytvářející jasné a praktické zprávy o kampaních
|Předem připravené sekce pro reporting, widgety pro dashboard, dokumentace s přehledy, sledování akčních položek
|Šablona pro reporting PPC
|Šablona seznamu médií ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nákupčí médií sledují kontakty, umístění a příležitosti k partnerství.
|Vlastní pole pro kontaktní údaje a sazby, zobrazení seznamu/tabulky, sledování následných kroků, správa přímých nákupů
|Databáze kontaktů pro média
|Šablona placených médií od HubSpot
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují jednoduchou tabulku pro plánování kanálů, rozpočtů a KPI
|Předformátované sloupce, přizpůsobitelná pole, offline přístup, snadné nastavení
|Šablona pro plánování v tabulkovém procesoru
Co je šablona strategie placených médií?
Šablona strategie placených médií je předem připravený plán, který můžete znovu použít v různých kampaních. Pomůže vám zdokumentovat cíle, cílení, kombinaci kanálů, rozpočty, kreativní požadavky, časové harmonogramy a KPI v jednotném formátu.
Tabulky mohou fungovat pro jednoduché kampaně prováděné jednou osobou. Jakmile přidáte více vlastníků, schvalování, verze aktiv a termíny, budete potřebovat pracovní postup, který propojí plánování s realizací.
📘 Číst více: Nejlepší nástroje pro mediální plánování
Proč používat šablonu plánu placených médií?
Informace o vaší kampani jsou pravděpodobně roztříštěné po různých místech – rozpočty v jedné tabulce, kreativní materiály v Dropboxu, schvalování probíhá ve Slacku a samotná strategie v Google Docu, rozprostřená po příliš mnoha nástrojích.
Tento druh nástrojů nutí lidi hledat rozpočty, odkazy, schválení a „finální“ kreativitu ve Slacku, e-mailech, dokumentech a discích. Výsledkem je pomalejší spuštění, více přepracování a neustálé dotazování na stav.
Použití šablony plánu placených médií tento problém řeší vytvořením jediného zdroje pravdivých informací. Vnáší pořádek do chaosu a poskytuje vám škálovatelný rámec pro každou kampaň. Co to ve skutečnosti znamená pro váš tým:
- Rychlejší spuštění kampaní: Přestaňte se trápit nad prázdnou stránkou. Šablona vám poskytne osvědčenou strukturu, takže se můžete rovnou pustit do plánování.
- Kompletní přehled o rozpočtu: Zjistěte přesně, kam jsou vaše výdaje na reklamu rozděleny mezi jednotlivé kanály a kampaně, než utratíte jediný dolar.
- Snadné sladění napříč týmy: Udržujte svůj kreativní tým, nákupčí médií a zainteresované strany na stejné vlně, aniž byste museli pořádat nekonečné porady o stavu projektu.
- Konzistentní a smysluplné reportování: Od začátku zapracujte důležité metriky, abyste na konci měsíce nemuseli spěšně shánět data.
- Škálovatelný proces: Proveďte jednu nebo 20 kampaní se stejným organizovaným rámcem a zajistěte, že vám při růstu nic neunikne.
Většina týmů nepotřebuje lepší reklamy. Potřebují lepší systém pro správu reklam, které již mají. Šablona tento systém poskytuje.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent s umělou inteligencí zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
10 bezplatných šablon pro strategii placených médií
Ne každý tým potřebuje stejnou úroveň detailů. Některé šablony jsou určeny pro schvalování a sladění, jiné pro sledování produkce nebo reporting. Začněte s tou, která odpovídá způsobu, jakým váš tým skutečně realizuje kampaně.
1. Šablona pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp
Jste unaveni z žonglování s propagačními kampaněmi napříč několika nástroji a dokumenty? Šablona ClickUp Campaign & Promotion Management Template poskytuje kompletní pracovní prostor pro plánování a sledování všech propagačních aktivit v rámci placených, organických a hybridních kampaní. Pomáhá týmům udržovat rozpočty, aktiva, schválení a časové plány na jednom místě, aby kampaně proběhly hladce a bez chybějících částí.
Co tato šablona obsahuje:
- Sledujte svou práci podle svých představ pomocí kalendáře kampaní ClickUp pro plánování, zobrazení seznamu úkolů ClickUp pro přehledný seznam úkolů a pracovního postupu ve stylu Kanban pro vizualizaci pokroku.
- Doplňte důležitý kontext ke každé kampani sledováním rozpočtu, přiřazení kanálů a stavu pomocí vlastních polí ClickUp přizpůsobených reklamním pracovním postupům.
- Zabraňte spuštění kampaní s nesprávnými prostředky. Propojte kreativní produkční úkoly s daty spuštění médií, abyste zajistili, že vše bude připraveno včas.
- Udržujte schvalovací proces v chodu tím, že úkoly k podpisu směrujete přímo v rámci schvalovacích pracovních postupů ClickUp, čímž eliminujete matoucí e-mailové řetězce.
2. Šablona briefu kampaně ClickUp
Jasná strategie zabraňuje nákladným opravám. Šablona ClickUp Campaign Brief Template pomáhá týmům sladit cíle kampaně, cílové publikum a sdělení ještě před zahájením kreativní nebo mediální realizace. Zajišťuje, že všechny zainteresované strany budou od začátku sdílet stejný směr.
Co tato šablona obsahuje:
- Systematicky pokrývejte cíle kampaně, cílové skupiny, klíčová sdělení a konkurenční prostředí, aby vám neunikl žádný strategický prvek.
- Upravujte briefy společně pomocí kurzorů v reálném čase a kompletní historie verzí ClickUp v ClickUp Docs, abyste viděli, co se změnilo.
- Zahrňte schválení přímo do dokumentu pomocí schvalovacích pracovních postupů, aby se brief neztratil v nekonečné e-mailové konverzaci.
- Propojte související úkoly, aktiva a další zdroje přímo v briefu, abyste získali 100% kontext.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Enterprise Search můžete získat nejnovější poznámky k rozpočtu, schválení, kreativní odkazy a úkoly kampaně z jednoho vyhledávání, místo abyste prohledávali jednotlivé záložky.
3. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Je váš mediální plán jen statickým dokumentem, který je zastaralý v momentě, kdy jej uložíte? Tato komplexní šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp propojuje vaši strategii s realizací a mění váš plán v živý pracovní postup. Je ideální pro marketingové týmy, které spravují více souběžných kampaní a potřebují kompletní přehled o celém životním cyklu, od nápadu až po analýzu po skončení kampaně.
Co tato šablona obsahuje:
- Získejte správný pohled na jakoukoli úlohu díky funkci ClickUp Multiple Views. Přepínejte mezi zobrazením ClickUp List View, ClickUp Board View, ClickUp Calendar View a ClickUp Gantt View a plánujte svou práci.
- Eliminujte manuální práci nastavením automatizací ClickUp, které přesouvají úkoly mezi jednotlivými fázemi. Například změna stavu na „Schváleno kreativním týmem“ může automaticky spustit nový úkol „Naplánovat spuštění“.
- Získejte přehled na vysoké úrovni díky widgetům ClickUp Dashboard pro sledování stavu kampaně a rozpočtu v reálném čase, takže nemusíte prohledávat jednotlivé úkoly, abyste získali aktuální informace.
- Ukončete hledání kreativních souborů pomocí úložiště příloh ClickUp. Uchovávejte všechny briefy, materiály a finální reklamní kreativy propojené s příslušnými kampaněmi.
💡 Tip pro profesionály: Super agenti ClickUp mohou jít ještě dál a sledovat tempo, opožděné schvalování nebo chybějící kreativní prvky a automaticky upozorňovat vlastníky nebo eskalovat překážky, než se termín spuštění přiblíží.
4. Šablona reklamy ClickUp
Počet reklam, které můžete otestovat, je omezen tím, jak rychle je dokážete vytvořit a schválit. Když spravujete desítky variant reklam, snadno se ztratí přehled o tom, která verze je která. Tato šablona reklamy ClickUp odstraňuje tento problém tím, že se zaměřuje na tvorbu jednotlivých reklam, sledování všech kreativních prvků, variant textů a stavu schválení pro každou reklamní jednotku.
Je určen pro kreativní týmy a nákupčí médií, kteří potřebují spravovat velké množství reklamních variant na více platformách.
Co tato šablona obsahuje:
- Udržujte všechny reklamy přehledně uspořádané pomocí vlastních polí. Vytvořte pole pro formát reklamy, platformu, verzi textu a stav kreativy.
- Zefektivněte zpětnou vazbu pomocí funkcí ClickUp Proofing a Annotation. Přidávejte komentáře přímo k obrázkům, videím a souborům PDF a poskytujte tak jasnou zpětnou vazbu v kontextu.
- Ukládejte všechny své návrhové soubory přímo k úkolům, na kterých se pracuje, pomocí úložiště příloh, včetně obrázků a videí.
- Odstraňte zmatek ohledně toho, „která verze byla spuštěna“, pomocí sledování verzí. Zjistěte přesně, která varianta reklamy byla schválena a kdy byla spuštěna.
5. Šablona osnovy kampaně ClickUp
Než se ztratíte v záplavě jednotlivých reklamních sad a seznamů klíčových slov, potřebujete celkový přehled. Tato jednoduchá šablona ClickUp Campaign Outline Template vám pomůže naplánovat strukturu kampaně, než se pustíte do podrobné realizace. Jedná se o „náčrt na ubrousku“, který se stane skutečným plánem, ideálním pro stratégy a plánovače, kteří prezentují kampaň interně nebo klientovi.
Využijte je k rychlému načrtnutí architektury kampaně, včetně kanálů, fází a klíčových milníků.
Co tato šablona obsahuje:
- Uspořádejte svůj plán logicky pomocí jednoduché hierarchické struktury pro kampaň → fáze → taktiky.
- Zobrazte si celý průběh kampaně a podívejte se, jak se jednotlivé fáze v průběhu času mění, pomocí zobrazení časové osy ClickUp.
- Zaznamenejte obecné parametry publika, rozpočtová omezení a kritéria úspěchu na jednom místě pomocí sekcí ClickUp Notes.
- Přejděte od hrubé představy ke strukturovanému plánu během několika minut pomocí Quick Start a položte základ pro podrobnější rozvíjení.
6. Šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp
Organické a placené sociální sítě by neměly existovat odděleně. Tato šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp je přizpůsobena pro provádění koordinovaných kampaní na sociálních médiích a udržování vašich propagovaných příspěvků, sponzorovaného obsahu a placených reklam v jediném sjednoceném zobrazení. Je určena pro správce sociálních médií a specialisty na placené sociální sítě, kteří provádějí kampaně na Meta, LinkedIn, TikTok a X.
Placená sociální média se rychle mění a tato šablona vám pomůže držet krok tím, že centralizuje celý váš pracovní postup.
Co tato šablona obsahuje:
- Naplánujte si obsahový kalendář pomocí ClickUp Calendar View, vizuálního kalendáře optimalizovaného pro načasování sociálních médií.
- Sledujte podrobnosti specifické pro danou platformu, jako je cíl reklamy (povědomí, návštěvnost, konverze) a segment publika, pomocí vlastních polí.
- Propojte se se svými oblíbenými nástroji pro plánování sociálních sítí prostřednictvím integrace a vytvořte plynulý pracovní postup publikování.
- Považujte svou celou přítomnost na sociálních sítích za jeden koordinovaný úsilí s jednotným pohledem a slaďte placené a organické strategie.
7. Šablona plánu reklam ClickUp
Váš reklamní plán by měl být jediným zdrojem pravdivých informací – ne screenshot z Google Ads, který jste minulý týden poslali někomu přes Slack. Tato šablona ClickUp Ads Schedule zaměřená na plánování vám poskytuje detailní kontrolu nad daty zveřejnění reklam a načasováním kanálů. Je vytvořena pro mediální plánovače a nákupčí, kteří potřebují přesně vědět, co, kde a kdy se zobrazuje, aniž by museli prohledávat uživatelská rozhraní několika reklamních platforem.
Přestaňte se ptát „co se kdy spouští?“ a získejte jasnou odpověď na jednom místě.
Co tato šablona obsahuje:
- Vizualizujte své reklamní kampaně v rámci celého mediálního mixu pomocí Ganttova diagramu a kalendáře, abyste odhalili mezery nebo překrývání.
- Sledujte důležité podrobnosti, jako je kanál, umístění, rozpočet na kampaň a stav pomocí vlastních polí.
- Zajistěte, aby byl kreativní návrh schválen před dokončením plánovacího úkolu pomocí závislostí, čímž předejdete nákladným chybám.
- Poskytněte celému svému týmu jedno místo, kde bude možné nahlédnout do definitivního reklamního plánu jako jediného zdroje pravdivých informací.
8. Šablona zprávy o PPC kampani ClickUp
Dobrá zpráva neukazuje jen čísla – říká vám, co dělat dál. Tato šablona zprávy o PPC kampani ClickUp vám pomůže jasně zdokumentovat výkonnost PPC kampaně a proměnit surová data platformy v příběh, kterému zainteresované strany skutečně porozumí. Je ideální pro PPC manažery a agentury, které potřebují poskytovat jasné a konzistentní zprávy klientům nebo interním týmům.
Přestaňte dodávat hromady dat a začněte poskytovat praktické informace.
Co tato šablona obsahuje:
- Systematicky pokrývejte shrnutí kampaně, klíčové metriky (kliknutí, konverze, CPA, ROAS) a vaše doporučení pomocí předem připravených sekcí.
- Vytvářejte dynamické zprávy v reálném čase tím, že přetáhnete živé vizualizace dat ze svých projektů do dashboardů ClickUp.
- Jděte nad rámec čísel s Insight space. Zaznamenejte, co fungovalo, co nefungovalo a co plánujete otestovat příště.
- Převádějte údaje o výkonu na jasné, zdokumentované další kroky, které povedou k úspěchu budoucích kampaní, a to díky praktickým výstupům.
9. Šablona seznamu médií ClickUp
Programatický nákup je účinný, ale přímé vztahy stále vyhrávají nad prémiovými umístěními. Tato šablona ClickUp Media List vám pomůže je spravovat. Jedná se o systém pro správu kontaktů a umístění, který slouží ke sledování médií, reklamních sítí, vydavatelů a influencerů. Nákupčí médií a manažeři partnerství jej mohou použít k systematické organizaci příležitostí pro oslovení a umístění.
Udržujte své kontakty pro nákup médií a možnosti přímého umístění přehledně uspořádané, místo aby byly pohřbeny v tabulce.
Co tato šablona obsahuje:
- Ukládejte důležité informace, jako jsou kontaktní údaje, podrobnosti o ceníku, velikost publika a stav vztahů, pomocí vlastních polí.
- Snadno filtrujte a tříděte své kontakty pomocí zobrazení seznamu a tabulky ClickUp, abyste našli ideální umístění pro jakoukoli kampaň.
- Spravujte své sekvence oslovování pomocí sledování úkolů, abyste nikdy neztratili přehled o konverzacích nebo následných krocích.
- Uchovávejte všechny své prémiové umístění a podrobnosti o sponzorství na jednom přehledném místě díky správě přímých nákupů.
10. Šablona placených médií od HubSpot
Pro týmy, které preferují statické soubory nebo potřebují možnost rychlého startu bez nutnosti zavádění nového softwaru, je tato šablona placených médií od HubSpot založená na tabulkovém procesoru solidní volbou. Je k dispozici ke stažení jako soubor Excel nebo Google Sheets a poskytuje základní rámec pro plánování.
Co tato šablona obsahuje:
- Sledujte kanály, rozpočet, cílení a metriky výkonu pomocí předformátovaných sloupců.
- Přizpůsobte se konkrétním potřebám své kampaně díky snadné přizpůsobitelnosti a jednoduché struktuře.
- Pracujte bez připojení k internetu díky offline přístupu, který se hodí do stávajících pracovních postupů.
Jak vytvořit plán placených médií
Šablona je skvělý začátek, ale bez pevného strategického procesu, který ji naplní, je k ničemu. Příliš mnoho marketérů se vrhá přímo na taktiku bez jakéhokoli základu. Postupujte podle těchto kroků a vytvořte plán placených médií, který skutečně přinese výsledky. 🛠️
- Definujte cíle své kampaně: Začněte tím, jak si představujete úspěch. Chcete zvýšit povědomí o značce, návštěvnost webových stránek, generovat potenciální zákazníky nebo dosáhnout přímého prodeje? Vaše cíle budou určovat vše, co bude následovat, od kombinace kanálů až po klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Identifikujte svou cílovou skupinu: Upřesněte, koho se snažíte oslovit. Demografické údaje jsou výchozím bodem, ale skutečnou sílu má využití signálů záměru a údajů o chování k definování segmentů vaší cílové skupiny.
- Vyberte si kanály a umístění: Přizpůsobte své kanály svým cílům. Reklamy ve vyhledávání jsou skvělé pro zachycení konverzí založených na záměru, zatímco sociální média jsou lepší pro budování povědomí a retargeting. Programatická reklama může nabídnout rozsah, ale vyžaduje pečlivé řízení.
- Rozvrhněte svůj rozpočet: Rozložte své výdaje na reklamu na základě historické výkonnosti kanálů a aktuálních cílů kampaně. Vždy si ponechte část rozpočtu na testování nových kanálů nebo kreativních řešení – nevynakládejte všechny prostředky na to, „co fungovalo minule“.
- Zmapujte své kreativní požadavky: Seznamte všechny potřebné zdroje, rozdělené podle kanálu a formátu. Kampaně placených médií se často zastaví, protože kreativní obsah není připraven včas.
- Vytvořte si časový plán: Pracujte zpětně od požadovaného data spuštění. Nezapomeňte zahrnout termíny pro kreativní produkci, lhůty pro schválení zainteresovanými stranami a případné lhůty pro kontrolu reklam specifické pro danou platformu.
- Nastavte si KPI a frekvenci reportování: Přesně definujte, co budete měřit a jak často o tom budete podávat zprávy. Týdenní kontroly jsou skvělé pro odhalení problémů dříve, než vyčerpají váš rozpočet.
- Nastavte sledování a konvence pojmenování: Definujte pravidla UTM, pojmenování kampaní a způsob, jakým budete označovat kreativy a publikum. Čistá struktura nyní zabrání chaotickému reportování v budoucnu.
- Definujte svůj testovací plán: Rozhodněte se, co budete testovat (nabídku, háček, kreativitu, vstupní stránku, publikum) a stanovte pravidla pro to, kdy pozastavit, opakovat nebo škálovat. Plán bez testovací logiky se stává „spuštěním a doufáním“.
- Zaznamenejte vše na jednom místě: Použijte šablonu, jako jsou ty výše uvedené, abyste měli přehled o své strategii, podrobnostech realizace a reportingu. Placená mediální strategie je tak dobrá, jak dobře ji dokážete realizovat, proto je důležité mít správnou šablonu.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
🎥 Vzhledem k tomu, že marketing je stále více založen na datech a stává se složitějším, nástroje umělé inteligence mění způsob, jakým týmy plánují, realizují a optimalizují kampaně. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak může umělá inteligence prakticky vylepšit vaše marketingové pracovní postupy, od plánování kampaní až po analýzu výkonu.
Přestaňte plánovat izolovaně a začněte vyhrávat díky jednotné strategii.
Šablona strategie placených médií nejen organizuje vaše data, ale nahrazuje roztříštěné plánování opakovatelným a škálovatelným systémem. Nejlepší šablony propojují vaši strategii přímo s realizací a sjednocují rozpočet, kreativitu, plánování a reporting do jednoho uceleného pohledu, místo aby je rozptylovaly do nesouvislých nástrojů.
Ať už provozujete jednu kampaň nebo spravujete celý mediální mix, šablony eliminují problém „začínání od nuly“ a umožňují vám soustředit se na to, na čem záleží: na strategii. Placená média jsou dostatečně komplexní i bez přidávání práce navíc – fragmentace práce mezi více nesouvislými nástroji, které mezi sebou nekomunikují – a chaosu v pracovních postupech. Správná šablona vám poskytne přehlednost, konzistenci a rychlost, které potřebujete k úspěchu. Vzhledem k rostoucí konkurenci nejsou týmy, které se dostávají na vrchol, jen lepší v nákupu reklam – jsou také lepší ve správě celého procesu.
Vytvořte svou další placenou mediální kampaň pomocí systému, který propojuje strategii s realizací. Začněte zdarma s ClickUp a podívejte se, jak jednotné pracovní prostředí změní způsob práce vašeho týmu.
Často kladené otázky
Pro kampaně B2B budete chtít přizpůsobit pole šablony pro cílení na konkrétní účty, přidat milníky, aby se přizpůsobily delšímu prodejnímu cyklu, a zahrnout metriky kvality potenciálních zákazníků, jako jsou MQL a SQL. Je také užitečné mít sekce pro nabídky obsahu a sekvence péče, které budou vaše placené kampaně podporovat.
Šablona mediálního plánu se zaměřuje na „kde a kdy“ budou vaše reklamy zobrazeny – kanály, umístění a harmonogramy. Šablona strategie placených médií je širší a kromě mediálního plánu zahrnuje také „proč a kdo“, tedy cíle, cílení na publikum, rozdělení rozpočtu a kreativní požadavky.
Tabulky jsou vhodné pro jednoduché jednorázové kampaně, ale rychle selhávají, pokud se na nich podílí více spolupracovníků nebo se jedná o dlouhodobé programy. Šablony pro řízení projektů propojují vaše plánování s realizací, automatizují aktualizace stavu a udržují vaše kreativní práce, plánování a reportování v jednom centrálním pracovním prostoru.
Minimálně byste měli sledovat zobrazení, kliknutí, míru prokliku (CTR), konverze, cenu za akvizici (CPA) a návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokročilejší šablony vám také pomohou sledovat tempo čerpání rozpočtu, výkonnost kreativních prvků podle variant a příspěvek každého kanálu k vašemu prodejnímu procesu nebo výnosům. /