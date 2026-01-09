10 nejlepších alternativ Sintra AI pro chytřejší AI asistenty

Pouze 28 % organizací umožnilo svým zaměstnancům dosáhnout transformativního dopadu AI na podnikání. Je tedy pravděpodobné, že váš současný AI asistent není pro vás tím nejvhodnějším řešením.
Pokud se vám agenti Sintra AI zdají těžko ovladatelní, obtížně kontrolovatelní nebo prostě příliš rigidní v každodenním používání, nejste sami. Tento příspěvek vám ukáže lepší možnosti.
Uvidíte nástroje, které nabízejí dobře definované spouštěče a výsledky pro provádění AI. Poskytnou vám konfigurovatelné, přizpůsobené agenty postavené na rozsáhlých jazykových modelech, spolu s vizuálním nástrojem pro tvorbu pracovních postupů, který vaši koordinátoři skutečně ocení.
Také vám poradíme, kde potřebujete plnou kontrolu pro ochranu citlivých dat. A kdy je lepší použít jeden hub než kombinovat pět nástrojů.
🧠 Zajímavost: Myšlenka týmů AI agentů není nová – Pattie Maes z MIT již v roce 1994 psala o „ softwarových agentech “, kteří snižují pracovní zátěž a informační přetížení. Dnešní multiagentní platformy konečně dohánějí tuto vizi.
Alternativy k Sintra AI v kostce
Hledáte rychlé srovnání nejlepších nástrojů? Zde je přehled nejlepších alternativ Sintra AI a toho, co každá z nich nabízí.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|AI Super Agents pro vícestupňové pracovní postupy, automatizace typu „if/then“, seznamy/dokumenty pro SOP a dashboardy pro souhrny KPI.
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Lindy AI
|Nástroj pro tvorbu agentů bez nutnosti programování, hluboké pracovní postupy Gmailu/Kalendáře, třídění doručené pošty + hlasové služby/volání s jasnými cenami za použití
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49,99 $/měsíc.
|Zapier
|Více než 8 000 připojení aplikací, AI agenti/tvůrci, vícestupňové Zaps s cestami/filtry, tabulky a rozhraní
|Malé podniky, střední firmy, štíhlé podnikové týmy
|Není k dispozici žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc (ročně).
|n8n
|Vizuální + kódové pracovní postupy, více než 500 integrací, uzly nástrojů AI, vlastní hosting s RBAC (Role-Based Access Control)
|Technické týmy, startupy s inženýry, středně velké společnosti
|Není k dispozici žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc, účtované ročně.
|Vytvořte
|Vizuální scénáře s routery/iterátory, více než 3 000 aplikací, integrace AI, předvídatelné úvěrové úrovně
|Malé podniky, agentury, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10,59 $/měsíc.
|Taskade AI
|Vlastní AI agenti, automatizace, projekty jako paměť, dokumenty/chat s sdílenými AI kredity
|Samostatní tvůrci, malé podniky, marketingové/obsahové týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $/měsíc.
|LangChain
|Grafové toky agentů (stav/uzly/hrany), jednotliví/vícečetní/hierarchičtí agenti, trasování/vyhodnocování LangSmith
|Týmy vývojářů, inženýři ML, skupiny produktů/platforem
|Plán pro vývojáře je k dispozici zdarma; placené plány začínají na 39 USD/místo za měsíc.
|Pohyb
|AI plánování a asistent pro schůzky, automatické přehodnocování priorit úkolů, předpovědi zpoždění projektů
|Zaneprázdnění manažeři, prodejní/CS týmy, malé a střední podniky
|Není k dispozici žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|CrewAI
|Multiagentní „týmy“, vizuální nástroj Studio nebo framework Python, AMP pro nasazení/monitorování/testování
|Týmy vedené vývojáři, operace se složitými procesy, středně velké společnosti
|Ceny na míru
|AutoGen
|Open-source multiagentní framework, Studio pro prototypování bez kódu, AgentChat/Core pro škálovatelné aplikace
|Inženýrské organizace, výzkumné týmy, podniky s interními vývojáři
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v alternativách k Sintra AI?
Při změně platformy by nemělo jít pouze o atraktivnější funkce AI. Musíte zvážit, zda váš tým dokáže skutečně pracovat rychleji, s větší kontrolou a přehledností.
Než si vyberete platformu AI asistenta, začněte jednoduchou kontrolou reality:
- Které opakující se úkoly můžeme dnes bezpečně automatizovat?
- Kde stále potřebujeme lidskou kontrolu nebo bezpečnostní opatření?
- S čím bude tento nástroj mít potíže za šest měsíců?
Považujte to tedy za kontrolní seznam pro nákup – pro koho je určen, co automatizuje a jak je řízen. Zde jsou kritéria, na kterých záleží.
- Skutečné výsledky, ne ukázky: Dokáže platforma AI snížit počet předávek a odeslat kampaně, příspěvky nebo zprávy bez dalších schůzek? Hledejte měřitelnou automatizaci úkolů v rámci přijímání → výroby → kontroly.
- Orchestrace, kterou může ovládat váš tým: Přehledný vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, který mohou používat i uživatelé bez technických znalostí. Bonusem je možnost vytvořit AI agenty pro běžné pracovní postupy a v případě rizikových kroků přepnout na lidskou kontrolu.
- Výběr modelů a dat: Podpora více modelů AI a ochrana citlivých dat (kontrola osobních údajů, protokoly a mazání). Upřednostňujte dodavatele, kteří vysvětlují, jak se používají velké jazykové modely.
- Spolupráce v pracovním procesu: Hladké předávání úkolů mezi marketingovými týmy a prodejním týmem, komentáře, schvalování a jednotný hlas značky při tvorbě obsahu.
- Škálovatelnost a kontrola: Možnost spouštět více agentů, propojit více nástrojů a v případě potřeby přejít na vlastní hosting pro plnou kontrolu.
- Transparentní ceny: jasná počáteční cena, spravedlivé limity využití a volitelné přizpůsobené ceny při škálování.
- Vhodné pro použití: Vytvořte si seznam nástrojů podle svých nejčastějších pracovních postupů, ať už jde o reklamy, analýzu dat, přípravu návrhů nebo jiné procesy.
💡 Tip pro profesionály: Než vyberete nástroje, proveďte 10–14denní pilotní projekt se dvěma reálnými pracovními postupy (jedním s nízkým rizikem a jedním souvisejícím s výnosy). Přidejte lidskou kontrolu ke každé akci agenta, označte výsledky (úspěch/blokování) a nastavte denní rozpočet pro použití. Vaše výběrová kritéria budou založena na výsledcích, nikoli na ukázkách.
Nejlepší alternativy k Sintra AI
A nyní si přečtěte o tom nejlepším z nejlepších, co se týče alternativ a konkurentů Sintra AI:
1. ClickUp (nejlepší pro úkoly, projekty a týmovou spolupráci založené na AI na jedné platformě)
Když týmy začnou testovat AI asistenty, málokdy se zastaví u jednoho. Jeden nástroj slouží k vytváření obsahu. Další k sumarizaci práce. Třetí k monitorování metrik. Každý z nich funguje samostatně – a brzy nikdo neví, kde se rozhoduje nebo který agent má správný kontext. Tato fragmentace je AI Sprawl – a tiše narušuje odezvy, viditelnost a důvěru.
ClickUp se vydává jinou cestou s prvním konvergovaným AI pracovním prostorem na světě. Namísto vrstvení samostatných AI nástrojů na vrcholu vašeho stacku přináší ClickUp AI přímo tam, kde se již práce odehrává.
Jeho AI Super Agents jsou AI-pohánění kolegové, kteří pracují přímo ve vašem pracovním prostoru. Oni
V ClickUp vytváříte superagenty pomocí jednoduchých nastavení bez nutnosti programování. Vyberte, co má agent sledovat (například aktualizace úkolů nebo termíny splnění), rozhodněte, co má dělat (aktualizovat stavy, zveřejňovat souhrny, přidělovat práci), a zapněte ho. Agent pak běží automaticky ve vašem pracovním prostoru.
Zajímá vás Super Agents? Zde je video, které vám ukáže vše, co dokáže:
A pokud potřebujete předem připraveného kontextového AI asistenta, který zná a rozumí vaší práci, vyzkoušejte ClickUp Brain. Je propojený s vašimi úkoly, dokumenty a chaty v ClickUp. Proto vám může pomoci nejen získat informace z nich, ale také na základě nich jednat.
S ClickUp Brain můžete:
- Shrňte dlouhé vlákna, dokumenty nebo aktualizace do jasných dalších kroků.
- Automaticky přeměňte konverzace na úkoly, komentáře nebo akční položky.
- Získejte návrhy přizpůsobené projektu na základě skutečných termínů, vlastníků a priorit.
- Ptejte se přirozeným jazykem na otázky týkající se vaší práce a získejte přesné, kontextové odpovědi.
- Automaticky aktualizujte stav úkolů, pište dokumenty a navrhujte komentáře – přímo tam, kde se pracuje.
- Omezte přepínání kontextu tím, že budete na základě získaných poznatků jednat, místo abyste je pouze četli.
A to není vše.
ClickUp dokonce usnadňuje zodpovědné hodnocení, testování a škálování AI díky:
- Seznamy, které týmům poskytují jednotný systém záznamů pro sledování experimentů s AI, vlastníků, vstupů a výsledků, aby pilotní projekty nezmizely v bočních nástrojích.
- ClickUp Docs, který centralizuje zásady, výzvy, hodnotící kritéria a rozhodnutí, s živou spoluprací a přehlednou historií verzí.
- ClickUp Dashboards, které proměňují aktivitu AI ve viditelný dopad a zobrazují dobu cyklu, pracovní zátěž a výkon ještě předtím, než se cokoli dostane do produkce.
- ClickUp Automatizace, které propojují lidské kroky s akcemi AI, odstraňují manuální předávání a zároveň zachovávají soulad s předpisy.
Protože agenti ClickUp AI působí ve stejném pracovním prostoru jako vaše práce, nikdy nedochází ke ztrátě kontextu. Týmy ztrácejí méně času správou rozptýlené práce a více času věnují zlepšování pracovních postupů.
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro AI aplikace, zatímco 62 % dává přednost konverzačním AI nástrojům, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je hands-free ovládání nebo specifické pracovní postupy. ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci s celou řadou použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
Nejlepší funkce ClickUp
- Odpovídejte na otázky v pracovním prostoru okamžitě pomocí vyhledávání úkolů, dokumentů a komentářů s Ask AI v ClickUp.
- Získejte přístup k několika LLM a nejnovějším modelům AI na jednom místě s ClickUp Brain.
- Zaznamenávejte nápady a pokyny bez použití rukou pomocí hlasových příkazů AI pomocí ClickUp Talk to Text.
- Shrňte dlouhé vlákna a proudy aktivit do jasných závěrů pomocí AI.
- Vyplňujte vlastní pole AI automaticky souhrny, postřehy nebo klasifikacemi při aktualizaci úkolů.
- Nahrávejte, přepisujte a shrňujte schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce AI jsou doplňkem pracovního prostoru a náklady se mohou měnit v závislosti na míře využití.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu říká vše:
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, protože mi připadal jako další AI trik. Ale ušetřil mi spoustu nudných psacích úkolů, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh.
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, protože mi připadal jako další AI trik. Ale ušetřil mi spoustu nudných psacích úkolů, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh.
🧠 Věděli jste, že: 45 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že si nechávají otevřené záložky s výzkumy souvisejícími s prací po celé týdny. Pro dalších 23 % zahrnují tyto cenné záložky AI chatové vlákna plné kontextu. V podstatě drtivá většina outsourcuje paměť a kontext do křehkých záložek prohlížeče.
Opakujte po nás: Záložky nejsou znalostní báze. 👀
ClickUp BrainGPT mění pravidla hry. Tato super aplikace AI vám umožňuje prohledávat váš pracovní prostor, komunikovat s více modely AI a dokonce používat hlasové příkazy k získání kontextu z jediného rozhraní.
2. Lindy AI (nejlepší pro bezkódové a vícekanálové AI agenty)
Pokud hledáte „AI zaměstnance“, kteří za vás vyřídí rutinní práci – správu e-mailů, třídění kalendáře, zaznamenávání aktualizací CRM, dokonce i telefonování – Lindy vám může pomoci. Lindy je praktická AI platforma pro vytváření AI agentů bez psaní kódu.
Začnete s šablonami nebo Agents Hub, propojíte Gmail, Kalendář a další aplikace a poté propojíte jednotlivé kroky ve vizuálním toku. Jedná se o pokyny pro vašeho agenta, aby četl, uvažoval a jednal. Ceny jsou založeny na využití (platba za úkol/minutu), což usnadňuje pilotní provoz před rozšířením.
Nejlepší funkce Lindy AI
- Automatizujte pracovní postupy od začátku do konce pomocí nástroje pro tvorbu agentů bez nutnosti programování, který obsahuje rostoucí seznam startovacích agentů a výukových programů.
- Zrychlete zpracování nevyřízených e-mailů díky automatizaci, která třídí e-maily, navrhuje odpovědi ve vašem stylu a vyhledává odesílatele.
- Využijte výhody silného zabezpečení s certifikáty shody s GDPR, SOC 2, HIPAA a PIPEDA.
Omezení Lindy AI
- Předpovídání nákladů může být při větším rozsahu složité, protože ceny se účtují podle počtu úkolů a minut hovorů. Budete potřebovat upozornění na využití a rozpočty.
- Rozsah funkcí se liší podle integrace; nejlepší zážitky jsou ty, které jsou zaměřené na Google (Gmail/Kalendář), takže jiné než Google stacky mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci.
- Šablony pomáhají, ale složité procesy stále vyžadují pečlivé testování a bezpečnostní opatření.
Ceny Lindy AI
- Zdarma
- Výhody: Cena začíná na 49,99 $/měsíc.
- Podnikání: Od 199,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lindy AI
- G2: 4,9/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lindy AI?
Uživatel G2 říká:
Lindy AI používám už nějakou dobu a nejvíc se mi líbí, kolik času mi ušetří. Zvládá opakující se úkoly a plánování s překvapivou přesností, což mi opravdu pomohlo snížit mentální zátěž. Vyniká tím, jak přirozená a snadná je interakce s ním – nepůsobí roboticky ani neohrabaně. Je to jako mít spolehlivého asistenta, který tiše vykonává úkoly na pozadí. Rozhodně jde o revoluci v produktivitě.
Lindy AI používám už nějakou dobu a nejvíc se mi líbí, kolik času mi ušetří. Zvládá opakující se úkoly a plánování s překvapivou přesností, což mi opravdu pomohlo snížit mentální zátěž. Vyniká tím, jak přirozená a snadná je interakce s ním – nepůsobí roboticky ani neohrabaně. Je to jako mít spolehlivého asistenta, který tiše vykonává úkoly na pozadí. Rozhodně jde o revoluci v produktivitě.
3. Zapier (nejlepší pro propojení více nástrojů s automatizací podporovanou AI)
Zapier AI umožňuje uživatelům integrovat umělou inteligenci do jejich automatizovaných pracovních postupů. Propojuje aplikace za účelem provádění složitých úkolů.
Vytvářejte „agenty“ poháněné AI, kteří rozumějí kontextu, umí se rozhodovat a samostatně pracovat s daty v tisících aplikací. Vytvářejte sofistikované systémy, jako jsou automatizované chatboty pro zákaznickou podporu, IT helpdesky nebo systémy pro směrování potenciálních zákazníků, aniž byste museli programovat.
Nejlepší funkce Zapier
- Získejte přístup k více než 8 000 připojením aplikací s rychlým nastavením spouštěčů/akcí a k více než 30 000 akcím prostřednictvím MCP.
- Vytvořte si „spolupracovníky“, kteří budou pracovat napříč vaším stackem díky intuitivnímu AI workflow a nastavení pro vytváření agentů.
- Používejte cesty, filtry a vícestupňové Zaps pro větvení logiky a bohatší automatizace.
- Použijte tabulky Zapier k ukládání provozních dat a spouštění automatizací přímo z vaší datové vrstvy.
- Vytvářejte jednoduché formuláře, portály nebo řídicí panely, které budou doplňovat vaše automatizace prostřednictvím rozhraní Zapier.
Omezení Zapieru
- Pokročilá spolupráce a správa jsou k dispozici v rámci vyšších tarifů, takže náklady rostou s nárůstem využití, objemu úkolů a kontrol.
- Některé základní funkce (jako vícefázové Zaps, filtry, větvení) jsou dostupné pouze v placených tarifech.
- Jednotlivé Zaps mají omezený počet kroků; komplexní toky mohou vyžadovat refaktoring do více Zaps z důvodu spolehlivosti a údržby.
Ceny Zapier
- Profesionální: Od 19,99 $/měsíc (ročně)
- Tým: Od 69 $/měsíc (ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Uživatel G2 uvádí:
Líbí se mi, že snadno propojuje 2 aplikace MS! Power Automate s MS není tak uživatelsky přívětivý a Zapier mi pomohl propojit více souborů MS Excel, abych mohl posílat zprávy do MS Teams pouhými několika kliknutími!
Líbí se mi, že snadno propojuje 2 aplikace MS! Power Automate s MS není tak uživatelsky přívětivý a Zapier mi pomohl propojit více souborů MS Excel, abych mohl posílat zprávy do MS Teams pouhými několika kliknutími!
4. n8n (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů AI s jemným ovládáním)
n8n je open-source platforma pro automatizaci pracovních postupů s férovým kódem. Využívá vizuální rozhraní založené na uzlech k propojení aplikací a služeb, což uživatelům umožňuje automatizovat opakující se úkoly mezi nimi bez nutnosti rozsáhlého programování.
Podporuje vlastní skriptování pomocí JavaScriptu a lze jej hostovat samostatně nebo používat prostřednictvím cloudové služby.
Můžete kombinovat API, databáze a AI agenty v jednom toku, přidávat ochranná opatření a dodávat automatizace v produkční kvalitě.
Nejlepší funkce n8n
- Využijte vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů s nativními uzly a vlastním kódem pro komplexní logiku a vzorce AI agentů.
- Kombinujte modely AI s předdefinovanou logikou, ochrannými opatřeními a monitorováním pro spolehlivé výstupy.
- Využijte více než 500 integrací a poduzlů „AI nástrojů“, včetně HTTP požadavků, kódu a možnosti volat jiné pracovní postupy jako nástroje.
- Získejte přístup k možnosti vlastního hostingu s dokumentací, startovacími sadami a bezpečnostními funkcemi, jako jsou šifrované přenosy, zabezpečené přihlašovací údaje a RBAC (SOC 2 na hostovaném serveru).
Omezení n8n
- Vlastní hosting vyžaduje skutečné dovednosti DevOps pro nastavení, škálování a posílení bezpečnosti, takže naplánujte čas na vývoj.
- Hloubka integrace se liší podle aplikace; složité případy použití mohou stále vyžadovat vlastní uzly nebo HTTP volání.
Ceny n8n
- Starter: 20 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 50 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 667 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Uživatel Redditu říká:
n8n se nachází v ideální pozici... je dostatečně výkonný pro inženýry a dostatečně přístupný pro uživatele bez znalostí programování, kteří se nebojí experimentovat. Vývojáři jej používají pro komplexní orchestraci API, ETL a agentické pracovní postupy, zatímco uživatelé bez technických znalostí se spoléhají na jeho uživatelské rozhraní pro automatizaci.
n8n se nachází v ideální pozici... je dostatečně výkonný pro inženýry a dostatečně přístupný pro uživatele bez znalostí programování, kteří se nebojí experimentovat. Vývojáři jej používají pro komplexní orchestraci API, ETL a agentické pracovní postupy, zatímco uživatelé bez technických znalostí se spoléhají na jeho uživatelské rozhraní pro automatizaci.
5. Make (nejlepší pro automatizace, které můžete hostovat nebo spouštět v cloudu)
Make (dříve Integromat) je automatizační platforma bez nutnosti programování, která propojuje aplikace a služby za účelem vizuální automatizace pracovních postupů a procesů.
Umožňuje uživatelům vytvářet složité automatizace bez psaní kódu. Můžete vytvářet „scénáře“, které propojují různé aplikace s triggery a akcemi.
Rychle vytvářejte pomocí drag-and-drop, promptního režimu a doplňků AI agentického workflow – poté škálovat na cloudových plánech nebo provozovat sami pro lepší kontrolu.
Využijte nejlepší funkce
- Pomocí vizuálního nástroje s režimem promptů můžete rychle přetahovat, ukládat a testovat vícestupňové automatizace.
- Koordinujte komplexní procesy s více než 3 000 ověřenými aplikacemi a integracemi a agenty AI.
- Získejte přístup k robustnímu směrování, filtrování, iterátorům a agregátorům pro větvení, smyčky a transformace dat.
- Využijte bezplatný tarif k vytvoření prototypu a poté přejděte na předvídatelné placené tarify s publikovanými limity kreditů/operací.
Omezte se
- Ceny založené na kreditech/operacích mohou prudce stoupat v případě velkého objemu nebo scénářů s častým opakováním.
- Hloubka se liší v závislosti na integraci a komplexní aplikace mohou vyžadovat HTTP moduly nebo vlastní řešení.
- Vlastní hosting nabízí kontrolu, ale přidává náklady na DevOps v oblasti zabezpečení, škálování a monitorování.
Stanovte cenu
- Zdarma
- Základní verze: Cena od 10,59 $/měsíc
- Výhody: Cena začíná na 18,82 $ za měsíc.
- Tým: Od 34 $ za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Uživatel G2 uvádí:
Na Make se mi nejvíce líbí, jak jednoduché a intuitivní je vytváření automatizací. Obzvláště oceňuji, jak snadno se propojuje s nástroji jako Webflow a mnoha dalšími, což umožňuje automatizovat procesy bez nutnosti složitého kódování.
Na Make se mi nejvíce líbí, jak jednoduché a intuitivní je vytváření automatizací. Obzvláště oceňuji, jak snadno se propojuje s nástroji jako Webflow a mnoha dalšími, což umožňuje automatizovat procesy bez nutnosti složitého kódování.
🔎 Věděli jste? Rámec NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) poskytuje týmům praktický návod pro správu systémů AI – užitečný při nasazování agentů, kteří přicházejí do styku s citlivými daty nebo pracovními postupy zákazníků.
6. Taskade AI (nejlepší pro vytváření AI agentů a automatizací v jednom pracovním prostoru)
Taskade je určen pro týmy, které nechtějí jen „bota pro e-maily“ nebo „bota pro reportování“, ale místo, kde mohou navrhnout celý pracovní prostor poháněný agentem.
Místo toho, abyste museli používat různé nástroje pro seznamy úkolů, myšlenkové mapy, schůzky a AI chat, Taskade je kombinuje do jednoho společného prostředí. Tímto způsobem máte projekty, poznámky a konverzace po ruce vedle svých agentů. V tomto prostředí můžete spustit vlastní AI agenty, kteří vytvářejí obsah, analyzují data nebo spravují pracovní postupy pomocí vašich vlastních dokumentů a kontextu projektu.
Jeho AI Project Studio vám pomůže vytvořit kompletní projektové plány na základě krátkého briefu nebo podkladových dokumentů, zatímco automatizace se propojí s nástroji jako Slack, Gmail a Google Sheets. Agenti tak mohou skutečně provádět následné práce, nejen předkládat návrhy.
Nejlepší funkce Taskade AI
- Automatizujte tvorbu obsahu, analýzu dat a zpracování úkolů napříč projekty pomocí přizpůsobitelných AI agentů.
- Vložte projekty jako „paměť“, aby AI asistenti mohli pracovat s kontextem vašeho pracovního prostoru, nejen s pokyny.
- Pozvěte kolegy a rychle iterujte v živých pracovních postupech.
Omezení Taskade AI
- Někteří uživatelé hlásili, že uživatelské rozhraní je chybové.
- Vlastní hosting a pokročilá bezpečnostní opatření nejsou oproti cloudu primárním zaměřením; zkontrolujte požadavky, pokud potřebujete přísné kontroly před přijetím v měřítku.
Ceny Taskade AI
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc
- Pro: 20 $/měsíc
- Ultra: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Taskade AI
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade AI?
Uživatel G2 zdůrazňuje:
Úžasný seznam funkcí. Jako podnikatel v oblasti SaaS vím, že to může zabít přijetí, ale odvedli úžasnou práci v oblasti CX/UX, aby to bylo srozumitelné. Skvělý nástroj pro přehled o úkolech, ale možnosti se zdají téměř nekonečné. Skvělý poměr cena/výkon. Osobně se mi líbí, že se jedná o aplikaci pro Windows, kterou lze stáhnout, a ne pouze o webovou aplikaci.
Úžasný seznam funkcí. Jako podnikatel v oblasti SaaS vím, že to může zabít přijetí, ale odvedli úžasnou práci v oblasti CX/UX, aby to bylo srozumitelné. Skvělý nástroj pro přehled o úkolech, ale možnosti se zdají téměř nekonečné. Skvělý poměr cena/výkon. Osobně se mi líbí, že se jedná o aplikaci pro Windows, kterou lze stáhnout, a ne pouze o webovou aplikaci.
7. LangChain (nejlepší pro kontrolovatelné pracovní postupy agentů na úrovni výroby)
LangChain (s jeho LangGraph a LangSmith stack) je určen pro týmy, které chtějí mít plnou kontrolu nad tím, jak jejich AI agenti přemýšlejí, směrují a volají nástroje.
Místo „AI týmového kolegy“ typu black box navrhujete pracovní postupy agentů jako explicitní grafy a definujete, jak se ukládá stav. Můžete také přesně rozhodnout, kdy mají modely volat nástroje, vyhledávat nebo předávat úkoly jinému agentovi.
Díky tomu je LangChain vhodný pro produktové a platformové týmy, které jsou připraveny investovat čas inženýrů do více vyhraněného a spolehlivého rámce agentů namísto čistě bezkódového nástroje pro tvorbu asistentů.
Nejlepší funkce LangChain
- Zajistěte, aby logika a směrování agentů byly explicitní a kontrolovatelné díky grafickému designu se stavem → uzly → hrany.
- Získejte flexibilní kontrolní toky – jeden agent, více agentů, hierarchické, sekvenční – a navíc integrované moderování a hodnotící háčky pro spolehlivost.
- Díky bohaté integrační vrstvě pro LLM, vektorové úložiště, nástroje a zdroje dat můžete agenti připojit ke svému stávajícímu stacku, místo abyste je museli budovat od základů.
- Ladění agentů a bezpečnější zavádění změn do produkce pomocí integrace Deep LangSmith pro sledování, přehrávání a vyhodnocování běhů.
- Využijte pomocníky pro nasazení, jako jsou LangServe/LangGraph, které usnadňují vystavení agentů jako API nebo pracovníků na pozadí – bez nutnosti ručního propojování všeho.
Omezení LangChain
- Vyšší technická úroveň než u nástrojů bez kódu; budete navrhovat stavové stroje a psát kód pro definování uzlů a přechodů.
- Nejlepších výsledků dosáhnete s LangSmith pro pozorovatelnost a nasazení, který přidává další platformu pro učení a správu.
- Méně hotových „obchodních šablon“ než u automatizačních nástrojů SaaS, takže týmy bez technických znalostí mohou bez podpory vývojářů postupovat pomaleji.
Ceny LangChain
- Zdarma
- Plus: 39 $/místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LangChain?
Uživatel G2 uvádí:
LangChain velmi snadno a jednoduše propojuje velké jazykové modely s datovými zdroji a API. Jeho modulární nástroje a připravené integrace (jako Pinecone, OpenAI a vektorové úložiště) šetří čas při vývoji a výrazně usnadňují experimentování.
LangChain velmi snadno a jednoduše propojuje velké jazykové modely s datovými zdroji a API. Jeho modulární nástroje a připravené integrace (jako Pinecone, OpenAI a vektorové úložiště) šetří čas při vývoji a výrazně usnadňují experimentování.
8. Motion (nejlepší pro plánování pomocí AI, které chrání soustředění a dodržuje termíny)
Motion je platforma pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která kombinuje správu úkolů, plánování projektů a plánování kalendáře na jednom místě. Namísto ručního přeskupování priorit automaticky plánuje váš den na základě analýzy termínů a dostupného času v kalendářích.
Pro týmy CS nebo ops s nabitými kalendáři funguje Motion jako kopilot pro plánování. Blokuje čas potřebný pro soustředěnou práci a neustále optimalizuje plán, aby důležitá práce nezapadla pod naléhavými úkoly.
Když se změní priority nebo přijdou nové úkoly, Motion aktualizuje plán na pozadí, takže všichni stále vědí, na čem mají dále pracovat.
Týmy mohou také používat Motion jako lehký projektový manažer: přiřazování úkolů, sledování stavu a přehled o tom, kdo má příliš mnoho úkolů. Protože je postaven na časovém managementu, je užitečný pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí realistické termíny dodání.
Nejlepší funkce Motion
- Upřednostněte úkoly podle termínů, závislostí a kapacity a poté podle změn situace znovu optimalizujte svůj plán pomocí automatického plánování.
- Využijte integrovaný AI kalendář a asistenta pro schůzky, který navrhuje termíny, vyhýbá se konfliktům a chrání čas potřebný pro soustředěnou práci.
- Důvěřujte AI Project Manageru, který předpovídá zpoždění, automaticky plánuje pracovní vytížení týmu a upozorní vás, než se projekty dostanou mimo plán.
- S integrací kalendáře Motion můžete mít všechny úkoly, události a schůzky na jednom místě v dynamickém přehledu.
- Získejte aktuální přehled o tom, kdo co dělá a kdy, díky funkcím pro spolupráci v týmu, jako jsou sdílené tabule, přiřazování úkolů a sledování stavu.
Omezení pohybu
- Ceny se posunuly směrem k balíčkům kreditů „AI Employees“ a úrovním licencí, takže pro předpověď nákladů je nutné sledovat spotřebu kreditů a integrační limity.
- Dřívější obsah uvádí různé ceny pro jednotlivce/týmy, což může způsobit zmatek při hodnocení; před spuštěním si ověřte aktuální plány a zahrnuté služby na stránce s cenami.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je Motion vaším primárním plánovačem; týmy, které investovaly značné prostředky do jiných nástrojů pro řízení projektů, mohou při zavádění čelit překrývání nebo duplicitě pracovních postupů.
Ceny podle pohybu
- Pro AI (Teams): 29 $/měsíc/uživatel
- Business AI: 49 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze pohybu
- Hodnocení G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Uživatel G2 uvádí:
Oceňuji elegantní design aplikace Motion, který mi pomáhá udržovat pořádek v mých četných kalendářích a mít vše na jednom místě. Jednou z funkcí, která pro mě vyniká, je možnost vytvářet úkoly přímo z e-mailů, což považuji za velmi užitečné a časově úsporné.
Oceňuji elegantní design aplikace Motion, který mi pomáhá udržovat pořádek v mých četných kalendářích a mít vše na jednom místě. Jednou z funkcí, která pro mě vyniká, je možnost vytvářet úkoly přímo z e-mailů, což považuji za velmi užitečné a časově úsporné.
9. CrewAI (nejlepší pro automatizaci s více agenty, kterou můžete navrhnout a nasadit)
CrewAI je multiagentní automatizační platforma, která vám umožňuje navrhovat „týmy“ AI agentů, kteří spolupracují. Nespoléháte se tak na jediného asistenta. Každému agentovi lze přiřadit roli, nástroje a ochranná opatření a poté je koordinovat tak, aby prováděli výzkum, uvažovali a plnili úkoly postupně nebo souběžně.
Tyto automatizace můžete vytvářet buď prostřednictvím open-source frameworku Python, nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní Studio bez nutnosti programování. Tak mohou inženýři i provozní týmy spolupracovat na stejném systému.
Jakmile je tým připraven, CrewAI vám pomůže přejít od experimentu k produkci pomocí možností nasazení, které běží v cloudu, na vlastním hostingu nebo na vaší vlastní infrastruktuře.
Po nasazení získáte nástroje pro monitorování a vyhodnocování, které vám umožní sledovat výkonnost jednotlivých týmů, odstraňovat chyby a iterovat směrem k spolehlivějším výsledkům.
Nejlepší funkce CrewAI
- Vytvářejte agenty a „týmy“ pomocí bezkódového studia nebo frameworku Python a poté koordinujte stavové, vícestupňové úkoly.
- Přidejte nasazení, monitorování provozu, testování a iterační smyčky, abyste postupem času zlepšili kvalitu.
- Navrhujte jednoduchá, víceagentová nebo hierarchická nastavení pomocí nástrojů, paměti a moderovacích háčků; podporujte multimodální agenty a více modelů AI.
- Provozujte týmy v cloudu, na vlastním hostingu nebo lokálně, abyste mohli splnit požadavky na bezpečnost a dodržování předpisů.
Omezení CrewAI
- Před spuštěním počítejte s technickým úsilím při modelování stavu, rolí a toků úkolů.
- Netechnické týmy mohou upřednostňovat jednodušší SaaS agenty pro rychlé výsledky.
Ceny CrewAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CrewAI?
Uživatel G2 uvádí:
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkonnost.
Nejlepší na crewAI je, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkonnost.
10. AutoGen (nejlepší pro aplikace s více agenty vedené vývojáři, které lze skriptovat)
Platforma AutoGen je open-source framework vyvinutý společností Microsoft pro vytváření multiagentních AI aplikací.
Zjednodušuje vytváření konverzačních agentů, kteří mohou spolupracovat na řešení složitých úkolů, přičemž agenti jsou definováni pomocí pokynů, nástrojů a rolí.
Platforma podporuje různé konverzační vzorce, využívá architekturu založenou na událostech a aktérech a zahrnuje nástroje jako Agent Chat a AutoGen Studio pro vývoj a prototypování s minimem kódu.
Nejlepší funkce AutoGen
- Použijte Studio pro rychlé prototypování agentů a týmů bez nutnosti programování a poté provádějte iterace pomocí uživatelského rozhraní prohlížeče a API Python.
- Použijte AgentChat k vytváření konverzací s jedním nebo více agenty s rozumnými výchozími nastaveními a týmovými vzory.
- Využijte škálovatelné a odolné pracovní postupy agentů s runtime řízeným událostmi, které spolehlivě funguje v produkčním prostředí.
Omezení AutoGen
- Vyžaduje Python 3. 10+ a skutečné inženýrské úsilí. Nejedná se o platformu pro automatizaci pracovních postupů bez kódování pro netechnické uživatele.
- Méně „obchodních šablon“ ihned po instalaci; u složitých úkolů počítejte s tím, že budete muset sami propojit nástroje, modely a ochranná opatření.
Ceny AutoGen
- Open-source platforma
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další alternativy, které stojí za zvážení
I když se jedná o naše nejlepší tipy pro vytváření agentních pracovních postupů, doporučujeme vám vyzkoušet také:
Blaze AI
Blaze AI si můžete představit jako „agentu AI marketéra“, který plánuje vaši marketingovou strategii, generuje obsah, automaticky publikuje příspěvky napříč kanály a učí se z výsledků, aby podporoval neustálý růst. Je ideální pro týmy, které chtějí marketingového asistenta dostupného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zaměřeného spíše na správu kampaní než na obecné operace.
Vellum AI
Vellum AI je orchestrační vrstva pro vytváření AI agentů na produkční úrovni. Umožňuje vám navrhovat agenty a pracovní postupy jako vizuální grafy, kontrolovat, které LLM používají, a sledovat úzká místa a režimy selhání. Tyto funkce jsou užitečné, když potřebujete jemnější kontrolu nad složitými systémy agentů.
Jasper AI
Jasper AI je platforma zaměřená na marketing, která automatizuje plánování, tvorbu a škálování obsahu. Díky svým agentům, sdílené kontextové vrstvě (Jasper IQ) a automatizačním nástrojům je ideální pro týmy, které vyžadují vysokorychlostní produkci textů, kampaní a aktiv bezpečných pro značku napříč více kanály.
Copy. ai
Copy.ai se vyvinulo v platformu GTM AI, která kombinuje pracovní postupy, agenty a inteligenční vrstvu pro automatizaci prodejních a marketingových procesů. Je určeno pro týmy zabývající se příjmy, které chtějí, aby AI spouštělo playbooky od začátku do konce, od oslovování a následných kroků až po reporting, a ne jen generovalo texty.
Claude AI (Anthropic)
Claude je řada průkopnických modelů společnosti Anthropic, „myšlenkový partner“ pro komplexní uvažování, kódování, agenty a podnikové pracovní postupy. Opus a Sonnet jsou dvě úrovně rodiny modelů Claude AI. Liší se svou inteligencí, rychlostí, cenou a zamýšleným použitím. Opus je vlajkovou lodí, nejvýkonnějším modelem určeným pro složité úkoly s vysokými sázkami. Sonnet je rychlejší, nákladově efektivnější model „tahouna“, ideální pro všeobecné použití a škálovatelnost.
Tyto modely jsou obzvláště vhodné, pokud hledáte asistenty s bezpečnějším designem, kteří zvládnou obsáhlé dokumenty, vícestupňovou analýzu a dlouhodobé agentní úkoly.
Vyberte si AI stack, který se vyplatí
Pokud vám Sintra AI nevyhovovala, nyní máte jasný způsob, jak porovnat alternativy AI. Od orchestrátorů bez kódu až po vývojářské frameworky – můžete se rozhodnout, kde agenti, správa a týmová práce skutečně zlepšují výsledky.
Vyberte si platformu pro automatizaci pracovních postupů, kterou vaši zaměstnanci mohou spouštět, měřit a přizpůsobovat. Právě v tom vyniká ClickUp jako „jediné místo“, kde můžete pilotovat, standardizovat a škálovat pracovní postupy založené na AI, aniž byste museli žonglovat s pěti nástroji.
Začněte v malém, ověřte si hodnotu a poté rozšiřujte tam, kde automatizace přináší skutečnou provozní efektivitu a zvyšuje produktivitu, místo aby přidávala zbytečné komplikace.
Pokud potřebujete pomoc s přiřazením k vašim případům použití nebo chcete, aby se na váš výběr podíval někdo další, vyzkoušejte ClickUp zdarma a my vám s tím pomůžeme.