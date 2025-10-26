13 nejlepších nástrojů pro tvorbu AI agentů k automatizaci pracovních postupů v roce 2025

Zpráva společnosti McKinsey zjistila, že téměř 30 % pracovní doby napříč odvětvími by mohlo být automatizováno pomocí AI.
To není varování – je to příležitost.
Představte si automatické předávání prodejů, samy se vytvářející zprávy a kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců, které jsou hotové ještě dříve, než o ně požádáte. AI už jen nezrychluje práci – začíná ji vykonávat.
S tvůrci AI agentů bez kódu a s minimem kódu můžete vytvářet digitální kolegy, kteří přemýšlejí, rozhodují a jednají napříč vašimi nástroji – bez nutnosti kódování.
V tomto průvodci jsme shromáždili nejvýkonnější nástroje pro tvorbu AI agentů, které můžete hned teď použít, abyste ušetřili čas, snížili manuální úsilí a mohli se soustředit na důležité věci.
Seznamte se se svým budoucím týmem neúnavných digitálních spolupracovníků.
Co byste měli hledat u nástrojů pro tvorbu AI agentů?
Někteří AI agenti automatizují základní funkce. Jiní vám pomáhají koordinovat práci napříč různými nástroji. Ti nejlepší působí, jako by byli od začátku vytvořeni přímo pro váš tým.
Při výběru je důležité zohlednit následující faktory 👇
- Vícestupňová logika: Může AI agent překročit rámec „if-this-then-that“? Hledejte nástroje, které podporují větvení pracovních postupů, podmíněné spouštěče a rozhodovací stromy. Tak se vaši AI agenti mohou stát skutečnými operátory.
- Integrace s vašimi nástroji: Ať už používáte Slack, Salesforce, Notion nebo Zapier, zkontrolujte, zda funkce agentů podporují nativní integraci nebo integraci na úrovni API. Hladká integrace je klíčem k škálovatelnému vývoji agentů.
- Rozhraní v přirozeném jazyce: Nástroje, které vám umožňují popsat pracovní postupy v běžné angličtině (a poté je provést), výrazně zrychlují a zjednodušují nastavení. Díky této funkci AI nemusíte kvůli každé malé změně kontaktovat technický tým, ale můžete ji provést sami.
- Vnímání kontextu: Agenti s pamětí nebo sledováním kontextu vytvářejí plynulejší zážitky, zejména v případech použití zaměřených na zákazníky. To také v průběhu času zlepšuje výkon agentů.
- Bezpečnostní a přístupová oprávnění: Pokud váš agent zpracovává zákaznická data nebo interní soubory, potřebujete mít k dispozici bezpečnostní opatření a zabezpečení na podnikové úrovni. Hledejte platformu pro agenty, která nabízí přístup na základě rolí, šifrování dat a auditní protokoly.
👀 Věděli jste? První AI agent, Logic Theorist (1956), byl navržen Newellem, Shawem a Simonem za účelem dokazování matematických vět.
Napodoboval lidské uvažování a dokonce objevil účinnější důkaz než ten v Principia Mathematica.
Tvůrci AI agentů v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů pro vytváření inteligentních AI agentů bez nutnosti psát kód.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Interní produktivita a agenti úkolů citliví na kontext Velikost týmu: Ideální pro startupy, mezifunkční týmy a podniky
|Autopilot Agents, ClickUp Brain, nativní automatizace, multimodelová AI, integrované pracovní postupy
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Crew AI
|Orchestrace založená na rolích a více agentech Velikost týmu: Ideální pro pracovní postupy v oblasti výzkumu, plánování a analýzy
|Role agentů (např. výzkumník, plánovač), sekvenční/souběžné toky, vektorová paměť
|Zdarma; placené tarify od 25 $/měsíc
|UiPath
|Automatizace agentů RPA + AI na podnikové úrovni Velikost týmu: Ideální pro týmy IT, financí a zákaznických služeb
|Agent Builder, Orchestrator, human-in-loop, integrace AI Center
|Placené tarify od 25 $/měsíc
|Postman AI Agent Builder
|Vizuální pracovní postupy AI propojené s API Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se produkty, API a DevOps
|Procesy typu drag-and-drop, testování multi-LLM, více než 18 000 integrací API
|Ceny na míru
|Vertex AI Agent Builder
|Podnikové agenti v ekosystému Google Cloud Velikost týmu: Ideální pro datové týmy a podnikové vývojáře používající GCP
|Agent Dev Kit, předem připravené konektory, serverless agent engine
|Ceny na míru
|Zapier AI Agents
|Automatizace založená na přirozeném jazyce Velikost týmu: Ideální pro provoz, marketing a malé a střední podniky
|Více než 6 000 integrací, vícestupňoví AI agenti, interní přístup k API
|Bezplatný tarif; placené tarify od 29,99 $/měsíc
|LangChain
|Modulární rámec agentů vhodný pro vývojáře Velikost týmu: Ideální pro AI inženýry, kteří vytvářejí vlastní logiku
|Řetězení nástrojů, koordinace LangGraph, více než 50 integrací
|Zdarma (platba podle skutečného využití); Plus od 39 $/měsíc
|Botpress
|Vícejazyční konverzační AI agenti Velikost týmu: Ideální pro týmy CX a automatizace
|Vizuální editor toků, engine NLU/NLP, vlastní hosting, přístup k API/databázi
|Zdarma (platba podle skutečného využití); Plus od 89 $/měsíc
|Haystack
|Pipeline pro generování rozšířené o vyhledávání (RAG) Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se výzkumem AI a podnikovým vyhledáváním
|Modulární agenti, ToolInvoker, podpora více vyhledávačů, pozorovatelnost
|Zdarma (open source)
|AutoGen
|Spolupráce více agentů na bázi jazyka Python Velikost týmu: Ideální pro technické týmy automatizující výzkumné nebo vývojové pracovní postupy
|Vzor UserProxy, smyčky Assistant+Critic, konfigurace nezávislá na modelu
|Zdarma (open source)
|Voiceflow
|Návrh a nasazení hlasových/chatových AI agentů Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se produkty, podporou a zákaznickou zkušeností
|Vizuální nástroj pro tvorbu agentů, multimodální rozhraní, export Dialog API
|Bezplatný tarif; placené tarify od 60 $/měsíc
|Microsoft Copilot
|AI agenti integrovaní do Microsoft 365 Velikost týmu: Ideální pro produktivitu podniků a IT operace
|Copilot Studio, nástroj pro tvorbu agentů v přirozeném jazyce, Microsoft Graph
|Cena začíná na 20 USD/uživatel/měsíc
|Relevance AI
|AI agenti bez nutnosti programování pro provozní týmy Velikost týmu: Ideální pro automatizaci prodeje, marketingu a back-office
|Nástroj pro tvorbu metodou drag-and-drop, vektorové úložiště, předem vytvoření agenti (AI BDR atd.)
|Zdarma; placené tarify od 19 $/měsíc
Nejlepší nástroje pro tvorbu AI agentů
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Umělá inteligence mění způsob, jakým věci děláme, a nová vlna platforem nyní týmům usnadňuje vytváření vlastních inteligentních autonomních agentů.
Zde jsou někteří z nejlepších tvůrců AI agentů, kteří vedou tuto změnu 👇
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu interních týmů a agenty úkolů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, umožňuje týmům vytvářet AI agenty přímo v jejich pracovním prostoru.
ClickUp Autopilot Agents vám umožňuje vytvářet přizpůsobené AI agenty, kteří přijímají rozhodnutí na základě kontextu.
Například když někdo zveřejní zprávu ve Slacku nebo odešle formulář, agent může analyzovat tento vstup, zkontrolovat podmínky úkolu a přiřadit správný další krok. Můžete nastavit pokyny, vkládat znalosti z pracovního prostoru a používat nativní nástroje, jako jsou Dokumenty, Úkoly a Komentáře, aby se agent cítil jako součást vašeho týmu.
⚡ Rychlý tip: Vytvořte si vlastního AI agenta v ClickUp:
- Přejděte do prostoru, složky nebo seznamu, kde chcete agenta mít.
- Klikněte na ikonu Autopilot Agent v horní části.
- Klikněte na Nový agent.
- Nastavte spouštěč, podmínku, akci a pokyny (Potřebujete pomoc s psaním pokynů? Klikněte na Požádat Brain o pomoc).
- Pojmenujte svého agenta a klikněte na Vytvořit.
- Vyzkoušejte to jednou, v případě potřeby upravte – a máte hotovo.
S tím úzce souvisí ClickUp Brain, který umisťuje AI do centra vašeho pracovního postupu. Propojuje se s vaší skutečnou prací – úkoly, dokumenty a komentáři – a pomáhá generovat souhrny úkolů, návrhy e-mailů nebo rozdělit velké projekty na dílčí úkoly.
Pro rutinní práci vám ClickUp Automations umožňuje nastavit automatizovaná pravidla pro zpracování opakujících se akcí, jako je přiřazování vlastníků, nastavování termínů nebo aktualizace stavů.
Nejste však omezeni pouze na změny stavu nebo aktualizace polí. ClickUp podporuje webhooky, vlastní akce a spouštěče vytváření úkolů, což znamená, že můžete události ClickUp přesměrovat do externích systémů nebo přímo spouštět agenty Autopilot.
Například odeslání formuláře může vytvořit úkol, který spustí agenta Autopilot, který automaticky shrne požadavek, označí jeho naléhavost a navrhne osobu, které bude úkol přidělen.
Jelikož automatizace běží nativně uvnitř ClickUp, nedochází k žádnému zpoždění ani závislosti na konektorech třetích stran. Máte kontrolu nad načasováním provedení, rozsahem (složka/seznam/prostor) a výstupem.
Pokud je váš tým unavený z propojování samostatných nástrojů pro úkoly, dokumenty, chat a AI, ClickUp vám nabízí jedno místo, kde můžete vše vytvořit, spravovat a automatizovat, a to s agenty, kteří rozumí vaší práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zadejte, co potřebujete: Pomocí příkazů v přirozeném jazyce vytvořte automatizace pracovních postupů AI, aniž byste museli manipulovat s rozevíracími nabídkami nebo logickými bloky.
- Vyberte si správný model pro daný úkol: Přepínejte mezi externími modely AI, jako jsou GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 a další, podle svých potřeb.
- Vyberte si z bohaté knihovny šablon: Vytvořte vlastní automatizace od základu, aby přesně odpovídaly potřebám vašeho týmu, z více než 100 předem připravených šablon automatizace.
- Dokumenty a wiki: Vytvářejte, propojujte a organizujte znalosti o projektu spolu s úkoly, abyste měli vše na jednom místě. Díky integrovanému osobnímu asistentovi s umělou inteligencí můžete shrnout aktualizace, automaticky generovat dokumenty a proměnit nápady v činy.
- Integrovaný chat: Posílejte zprávy v rámci jakéhokoli úkolu, dokumentu nebo dashboardu – díky ClickUp Chat tak každá diskuse zůstane v kontextu. Můžete označovat kolegy, přiřazovat úkoly ze zpráv, vkládat odkazy nebo soubory a dokonce převádět zprávy přímo na úkoly.
- Dashboardy a reporty: Získejte přizpůsobitelné widgety v reálném čase, které vám umožní sledovat vše od rychlosti sprintu po pracovní vytížení týmu a pokrok v OKR, a sdílejte důležité reporty prostřednictvím uživatelsky přívětivých zobrazení v ClickUp Dashboards.
- Tabule: Mapujte pracovní postupy, brainstormujte nápady a propojujte úkoly přímo z lepících poznámek, tvarů nebo vývojových diagramů pomocí tabule ClickUp. Přiřazujte práci, vytvářejte propojení a proměňujte plánování v realizaci, aniž byste opustili tabuli.
Omezení ClickUp
- Množství možností přizpůsobení může být pro začínající uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze Capterra uvádí:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Ať už jde o vytváření přizpůsobených pracovních postupů pro různé týmy (například marketing a vývoj webových stránek), používání vlastních polí ke sledování konkrétních detailů projektu nebo automatizaci opakujících se úkolů, ClickUp mi umožňuje přizpůsobit ho přesně našim potřebám. Pomáhá udržet vše na jednom místě, což usnadňuje řízení projektů a komunikaci mezi týmy. Navíc nám integrace a automatizace šetří spoustu času, takže se můžeme soustředit na to, co je opravdu důležité.
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Ať už jde o vytváření přizpůsobených pracovních postupů pro různé týmy (například marketing a vývoj webových stránek), používání vlastních polí ke sledování konkrétních detailů projektu nebo automatizaci opakujících se úkolů, ClickUp mi umožňuje přizpůsobit ho přesně našim potřebám. Pomáhá udržet vše na jednom místě, což usnadňuje řízení projektů a komunikaci mezi týmy. Navíc nám integrace a automatizace šetří spoustu času, takže se můžeme soustředit na to, co je opravdu důležité.
2. Crew AI (nejlepší pro koordinaci AI agentů založených na rolích s pamětí a předáváním úkolů lidem)
Crew AI vám umožňuje jít nad rámec jednorázových agentů a budovat autonomní týmy AI agentů, kteří mohou spolupracovat v reálném čase. Každému agentovi je přiřazena role (například „výzkumník“, „plánovač“ nebo „recenzent“) a sada nástrojů nebo dovedností, které jim umožňují spolupracovat na společném cíli.
Jedná se o multiagentní platformu AI agentů, framework Python. Je vhodná pro koordinaci vícestupňových pracovních postupů, jako je generování zpráv, výzkum produktů nebo plánování marketingových kampaní, kde je klíčová koordinace mezi specializovanými agenty.
Tento typ AI agentů je založen na spolupráci a orientován na cíle. Je navržen tak, aby zvládal složité pracovní postupy prostřednictvím strukturovaného přidělování rolí a koordinace.
Nejlepší funkce Crew AI
- Vytvářejte sekvenční nebo rozvětvené pracovní postupy pomocí tříd Crew a Sequential/ConcurrentFlow, abyste strukturovali spolupráci více agentů.
- Využijte strukturu projektu generovanou CLI a konfigurace YAML pro rychlé nasazení výzkumných/reportovacích pipeline.
- Nakonfigurujte paměť agentů pomocí vektorových databází, jako jsou FAISS nebo Chroma, abyste umožnili kontextovou paměť a snížili opakování úkolů.
Omezení Crew AI
- Nekonzistentní výstupy agentů a obtížná interpretace konečných výsledků mohou omezovat jejich praktičnost.
Ceny Crew AI
- Základní: Zdarma
- Profesionální: 25 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Crew AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... V roce 2017 se Sophia, humanoidní robot vytvořený společností Hanson Robotics, stala občankou Saúdské Arábie – prvním robotem, který získal občanství.
Vytváření AI agentů je jedna věc, jejich efektivní využití je věc druhá.
🎥 V tomto videu uvidíte, jak používat AI jako osobního asistenta pro správu plánů, psaní zpráv a řešení rutinních úkolů – ukážeme vám přesně, co všechno skvělí tvůrci agentů dokážou.
3. UiPath (nejlepší pro koordinaci AI agentů na podnikové úrovni)
UiPath kombinuje robotickou automatizaci procesů (RPA) se svými novými agentickými schopnostmi AI. S nástrojem UiPath Agent Builder mohou podniky vytvářet AI agenty s nízkými požadavky na kódování, kteří jsou vyškoleni k řešení kontextově orientovaných procesů od začátku do konce, jako je zpracování faktur a interakce se zákazníky.
Je navržen pro vytváření AI agentů, kteří jsou škálovatelní a kompatibilní. Díky podpoře UiPath Orchestrator a integrovaným bezpečnostním funkcím propojuje deterministickou automatizaci s rozhodovací AI, což je vhodné pro vlastní AI agenty v podnikových pracovních postupech.
Nejlepší funkce UiPath
- Automatizujte pracovní postupy pomocí nástrojů a eskalujte je na lidské operátory pomocí integrované podpory „human-in-the-loop“.
- Hladká integrace s roboty UiPath Studio, API, inteligentním zpracováním dokumentů a externími modely AI.
- Pomocí nástrojů Orchestrator a Maestro můžete nasazovat, monitorovat a koordinovat více agentů v podnikových prostředích.
Omezení UiPath
- Omezená transparentnost a kontrola nad tím, jak se kontext načítá a aplikuje, což ztěžuje doladění složitých pracovních postupů bez odborné podpory.
Ceny UiPath
- Základní: 25 $/měsíc
- Standard: Ceny na míru
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Recenze G2 uvádí:
Platforma UiPath nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, návrh pracovních postupů pomocí drag-and-drop a vynikající integrační schopnosti s podnikovými aplikacemi. Urychluje vývoj automatizace a umožňuje rychlé nasazení pomocí opakovaně použitelných komponent. Její Orchestrator poskytuje robustní kontrolu a monitorování procesů RPA a AI Center otevírá dveře inteligentní automatizaci.
Platforma UiPath nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, návrh pracovních postupů pomocí drag-and-drop a vynikající integrační schopnosti s podnikovými aplikacemi. Urychluje vývoj automatizace a umožňuje rychlé nasazení pomocí opakovaně použitelných komponent. Její Orchestrator poskytuje robustní kontrolu a monitorování procesů RPA a AI Center otevírá dveře inteligentní automatizaci.
📚 Další informace: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
4. Postman AI Agent Builder (nejlepší pro vytváření agentů připojených k API pomocí vizuálních pracovních postupů a LLM)
S nástrojem Postman AI Agent Builder mohou týmy vytvářet vlastní AI agenty, kteří volají API, řeší složité pracovní postupy a zpracovávají logiku v reálném čase, aniž by museli psát jediný řádek kódu.
Nástroj AI Agent Builder, postavený na Postman Flows, vám umožňuje propojit velké jazykové modely s API pomocí bloků drag-and-drop, přidávat paměť, nastavovat podmínky a ladit výstup šablony agenta, a to vše v rámci stejného rozhraní.
Nejlepší funkce nástroje Postman AI Agent Builder
- Testujte více modelů současně (GPT, Claude, Gemini atd.), porovnávejte kvalitu odezvy, latenci a náklady přímo v Postmanu.
- Prozkoumejte více než 18 000 veřejných API a hladce integrujte špičkové LLM pomocí AI Protocol.
- Automaticky převádějte jakékoli API v síti Postman Public API Network na nástroje „připravené pro agenty“ a generujte serverový kód (MCP) na podporu pracovních postupů založených na LLM.
Omezení nástroje Postman AI Agent Builder
- Při zpracování velkých sbírek může dojít k zamrznutí nebo selhání, zejména na méně výkonných počítačích.
Ceny nástroje Postman AI Agent Builder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Postman AI Agent Builder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je bezdotykové ovládání nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci s celou řadou použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
5. Vertex AI Agent Builder (nejlepší pro vytváření AI agentů připravených pro podnikové použití v ekosystému Google Cloud)
Vertex AI Agent Builder vám pomůže vytvořit chytré AI agenty, kteří mohou mezi sebou komunikovat, načítat firemní data a společně plnit úkoly, a to vše v rámci ekosystému Google.
Získáte snadno použitelný Agent Development Kit (ADK) pro definování chování agentů v jednoduchém jazyce Python, podporu otevřených standardů, jako je Agent2Agent (aby agenti vytvoření pomocí různých nástrojů mohli i nadále spolupracovat), a předem připravené konektory pro import dat z interních systémů.
Nejlepší funkce nástroje Vertex AI Agent Builder
- Pomocí ADK vytvořte pracovní postupy s více agenty v méně než 100 řádcích jazyka Python a definujte logiku, ochranná opatření a koordinace.
- Propojte agenty s podnikovými daty a nástroji pomocí MCP a více než 100 předem připravených konektorů Google Cloud pro práci v reálném čase.
- Nasazujte pomocí serverless Agent Engine, který zajišťuje řízené škálování, stavovou paměť, monitorování produkce a ladění.
Omezení nástroje Vertex AI Agent Builder
- Chování modelu typu „černá skříňka“ ztěžuje interpretaci, optimalizaci nebo doladění výstupů.
Ceny nástroje Vertex AI Agent Builder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Vertex AI Agent Builder
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o nástroji Vertex AI Agent Builder?
Recenze Capterra uvádí:
Nejlepší na Vertex AI je jeho okamžitě použitelná funkce AutoML s low-code, škálovatelnou a efektivní infrastrukturou. Pluginy a jednotné platformové funkce pomáhají s integrací, kalibrací a monitorováním výsledků.
Nejlepší na Vertex AI je jeho okamžitě použitelná funkce AutoML s low-code, škálovatelnou a efektivní infrastrukturou. Pluginy a jednotné platformové funkce pomáhají s integrací, kalibrací a monitorováním výsledků.
🧠 Zajímavost: Na prvním turnaji humanoidních robotů v Číně byl jeden robotický „hráč“ po srážce odnesen z hřiště na nosítkách – ano, na nosítkách… pro robota! Plně autonomický zápas byl plný pádů, zranění a akcí řízených umělou inteligencí!
6. Zapier AI Agents (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v podnikání pomocí agentů s přirozeným jazykem)
Zapier AI Agents využívá tradiční Zaps a vylepšuje je automatizací přirozeného jazyka.
Místo ručního vytváření jednotlivých automatizací nyní můžete popsat, co chcete, v běžné angličtině, například „vytvořit úkol v Asaně, když potenciální zákazník vyplní formulář“, a AI za vás automatizaci vytvoří. Tito AI agenti pro podnikání mohou také uvažovat logicky, volat API a předávat úkoly jiným nástrojům ve vašem stacku.
Nejlepší funkce agentů umělé inteligence Zapier
- Nasazujte agenty, kteří provádějí vícestupňové akce v rámci více než 6 000 integrací, jako jsou Gmail, HubSpot, Notion a Salesforce.
- Přiřaďte každému agentovi cíle a nechte je pracovat samostatně, včetně dotazování dat, aktualizace záznamů nebo odesílání e-mailů.
- Využijte vývojářskou platformu Zapier k integraci soukromých aplikací nebo zpřístupnění interních API pro použití agenty.
Omezení agentů umělé inteligence Zapier
- Některé složité pracovní postupy stále vyžadují tradiční nastavení Zap, protože Zaps generované umělou inteligencí mohou opomenout okrajové případy nebo závislosti.
Ceny agentů umělé inteligence Zapier
- Navždy zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze agentů umělé inteligence Zapier
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AI agentech Zapier?
Recenze G2 uvádí:
Moc se mi líbí, jak snadno se Zapier používá a jak jednoduché je ukázat ostatním, jak s ním tvořit. Používám ho hlavně pro automatizaci, ale až budu mít čas, plánuji prozkoumat funkce AI agentů a tabulek. Nejvíc se mi líbí, kolik aplikací dokáže propojit. I ty vzácné mají obvykle spouštěče, což je super. Někteří lidé říkají, že Zapier je drahý, ale já si myslím, že pokud používáte jeho vestavěné nástroje správným způsobem, je to vlastně docela dobrá hodnota a nastavení je opravdu snadné. A konečně, těch párkrát, kdy jsem musel kontaktovat jejich zákaznickou podporu, byli úžasní a opravdu mi pomohli!
Moc se mi líbí, jak snadno se Zapier používá a jak jednoduché je ukázat ostatním, jak s ním tvořit. Používám ho hlavně pro automatizaci, ale až budu mít čas, plánuji prozkoumat funkce AI agentů a tabulek. Nejvíc se mi líbí, kolik aplikací dokáže propojit. I ty vzácné mají obvykle spouštěče, což je super. Někteří lidé říkají, že Zapier je drahý, ale já si myslím, že pokud používáte jeho vestavěné nástroje správným způsobem, je to vlastně docela dobrá hodnota a nastavení je opravdu snadné. A konečně, těch párkrát, kdy jsem musel kontaktovat jejich zákaznickou podporu, byli úžasní a opravdu mi pomohli!
7. LangChain (nejlepší pro vytváření modulárních, vícestupňových AI agentů s řetězením jazykových modelů)
Na rozdíl od tradičních chatbotů, které reagují v rámci pevně daných parametrů, může AI agent vytvořený pomocí LangChain plánovat, uvažovat a provádět víceúrovňové akce, díky čemuž je schopen vnímat kontext. Využívá open-source framework.
Můžete také kombinovat komponenty (řetězce, agenti, paměť, nástroje) a vytvářet tak vícestupňové asistenty, kteří přemýšlejí, jednají a iterují. Modulární design umožňuje agentům AI přistupovat k externím nástrojům, API nebo souborům a plnit tak pokročilejší úkoly. Vývojáři mohou také přizpůsobit agenty AI tak, aby se řídili specifickou logikou, pracovními postupy nebo rozhodovacími cestami, které vyhovují jedinečným případům použití.
Nejlepší funkce LangChain
- Kombinujte LLM s voláním nástrojů pomocí rozhodování ve stylu ReAct nebo vlastní logiky řetězců na podporu složitých autonomních pracovních postupů.
- Zahrnuje okamžitou podporu pro vyhledávače, načítání souborů, vektorové databáze, API, spouštění Bash a více než 50 nástrojů.
- Použijte LangGraph, orchestrační vrstvu pro LangChain, která pomáhá vývojářům vytvářet stavové aplikace s více aktéry pomocí LLM.
Omezení LangChain
- Vzhledem k častým aktualizacím verzí musí vývojáři přepisovat kód, aby byl v souladu s nejnovější verzí.
Ceny LangChain
- Vývojář: Zdarma (platba podle skutečného využití)
- Plus: 39 $/měsíc (platba podle skutečného využití)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangChain?
Recenze G2 uvádí:
Jedná se o jeden z nejlepších balíčků potřebných k použití velkých jazykových modelů v oblasti generativní AI, snadno se přizpůsobuje, funguje skvěle a neustále se aktualizuje, aby byl kompatibilní s nejnovějšími technologiemi.
Jedná se o jeden z nejlepších balíčků potřebných k použití velkých jazykových modelů v oblasti generativní AI, snadno se přizpůsobuje, funguje skvěle a neustále se aktualizuje, aby byl kompatibilní s nejnovějšími technologiemi.
8. Botpress (nejlepší pro vícejazyčné konverzační AI agenty s NLU a vizuálním editorem toků)
Botpress je open-source konverzační platforma AI vytvořená pro vývojáře, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad tím, jak jsou jejich agenti navrhováni, nasazováni a lokalizováni.
Kombinuje porozumění přirozenému jazyku (NLU) s vizuálním konverzačním studiem, což vám umožňuje spravovat logiku, záměry a akce bez nutnosti psát rozsáhlý kód. Agenty můžete nasadit na různých kanálech, jako jsou WhatsApp, Messenger nebo vlastní uživatelská rozhraní, a přizpůsobit každý aspekt logiky interakce.
Nejlepší funkce Botpress
- Pomocí vizuálního editoru toků vytvořte složitou logiku konverzace s podmíněnými skoky, sloty a událostmi.
- Nasazujte své agenty lokálně, na cloudových platformách nebo na okrajových zařízeních pomocí Dockeru, Kubernetes nebo vestavěného Botpress Cloud.
- Integrujte externí API nebo databáze přímo do toků pomocí nativních kódových háčků nebo HTTP volání.
Omezení Botpress
- Vektorová databáze znovu optimalizuje všechny dokumenty pokaždé, když nahrajete nové.
Ceny Botpress
- Platba podle skutečného využití: 0 $ + výdaje na AI/měsíc
- Plus: 89 $ + výdaje na AI/měsíc
- Tým: 495 $ + výdaje na AI/měsíc
- Enterprise: Od 2000 USD/měsíc (na 3 roky)
Hodnocení a recenze Botpress
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Botpressu?
Recenze Capterra uvádí:
Líbí se mi, že Botpress je funkčně velmi univerzální. Obsahuje skvělé vestavěné nástroje a nabízí také možnost vložit vlastní kód.
Líbí se mi, že Botpress je funkčně velmi univerzální. Obsahuje skvělé vestavěné nástroje a nabízí také možnost vložit vlastní kód.
📚 Další informace: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí
9. Haystack (nejlepší pro vytváření vlastních RAG pipeline z dokumentů, API a vektorových databází)
Haystack od společnosti Deepset je open-source framework pro orchestraci AI, který byl vytvořen pro vývojáře, aby mohli vytvářet LLM agenty připravené pro produkci. Je vhodný pro vytváření komplexních pipeline pro generování s rozšířeným vyhledáváním (RAG), vyhledávacích systémů a vícestupňových agentních pracovních postupů.
Díky modulárním komponentám (retrievery, generátory a nástroje), ověřování schématu JSON, paralelnímu provádění nástrojů a integrovanému monitorování pomáhá Haystack navrhovat, testovat, nasazovat a škálovat inteligentní aplikace v cloudových i lokálních prostředích.
Nejlepší funkce Haystacku
- Kombinujte husté (založené na vkládání) a řídké (založené na klíčových slovech) vyhledávače, abyste získali přesné odpovědi z rozsáhlých textových sbírek.
- Propojte retrievery, generátory, ToolInvoker, validátory a další nástroje a vytvořte vlastní AI pracovní postupy.
- Pomocí nástroje Haystack Agent můžete plánovat, rozhodovat o tom, který nástroj použít, provádět volání API, načítat dokumenty a vytvářet smyčky, čímž docílíte dynamického a inteligentního chování.
Omezení Haystacku
- Haystack se silně opírá o Elasticsearch, což může zpomalit výkon při velkých pracovních zatíženích.
Ceny Haystack
- Open source framework
Hodnocení a recenze Haystack
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Haystacku?
Recenze G2 uvádí:
Haystack je výkonný open-source framework v jazyce Python pro vytváření pipeline pro zpracování přirozeného jazyka (NLP). Nabízí řadu předem připravených komponent pro běžné úkoly NLP, stejně jako podporu pro různé předem vycvičené jazykové modely a frameworky pro hluboké učení. To usnadňuje vytváření a nasazování sofistikovaných aplikací NLP, jako jsou chatboty, vyhledávače dokumentů nebo systémy pro zodpovídání otázek.
Haystack je výkonný open-source framework v jazyce Python pro vytváření pipeline pro zpracování přirozeného jazyka (NLP). Nabízí řadu předem připravených komponent pro běžné úkoly NLP, stejně jako podporu pro různé předem vycvičené jazykové modely a frameworky pro hluboké učení. To usnadňuje vytváření a nasazování sofistikovaných aplikací NLP, jako jsou chatboty, vyhledávače dokumentů nebo systémy pro zodpovídání otázek.
🧠 Zajímavost: Termín „umělá inteligence“ byl poprvé použit v roce 1956 během slavného Dartmouthského workshopu Johnem McCarthym, Marvinem Minskym a dalšími, což je často považováno za oficiální zrod AI jako oboru.
10. AutoGen (nejlepší pro týmy Pythonu, které vytvářejí multiagentní systémy, které autonomně spouštějí kód)
AutoGen, vytvořený společností Microsoft Research, pomáhá vytvářet konverzační systémy agentů, které fungují na základě pokynů v přirozeném jazyce.
Typické nastavení spojuje agenta „UserProxy“ (který má stanovený cíl a kontroluje výsledky) s více agenty ChatCompletion nebo Assistant (výzkumník, programátor, kritik). Komunikují prostřednictvím smyčky událostí, dokud UserProxy nerozhodne, že úkol je splněn, a poskytne vám tak vzor pro automatizaci výzkumných zpráv, analýzy dat nebo iterativních programovacích relací.
Nejlepší funkce AutoGen
- Spouštějte smyčky „asistent + kritik“, kde jeden agent píše kód a druhý ho kontroluje a odhaluje chyby před spuštěním.
- Vyvolávejte volání nástrojů Python, aby agenti mohli importovat knihovny, stahovat data z webových stránek nebo provádět analýzu dat v zabezpečeném sandboxu.
- Vyměňujte back-endy LLM (OpenAI, Azure OpenAI, lokální modely) pomocí jediného konfiguračního řádku a zachovejte tak nezávislost pipeline na modelech.
Omezení AutoGen
- Může mít potíže se složitými úkoly, jako jsou otázky s více skoky, a není ideální pro aplikace zaměřené na zákazníky.
Ceny AutoGen
- Open source framework
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Voiceflow (nejlepší pro navrhování, testování a nasazování konverzačních agentů AI napříč kanály)
Voiceflow je nástroj pro tvorbu konverzačních AI, který týmům umožňuje navrhovat a spouštět hlasové nebo chatovací agenty pomocí vizuálního rozhraní bez nutnosti programování.
Podporuje multimodální rozhraní (hlas, text, tlačítka, vizuální prvky), prototypování v reálném čase a snadné předávání do vývoje. Jedná se o centralizované centrum pro mezifunkční týmy, které společně vytvářejí dynamické asistenty napříč platformami, jako jsou Alexa, Google Assistant, webové stránky a aplikace pro zasílání zpráv.
Nejlepší funkce Voiceflow
- Připojte OpenAI, Claude, Cohere nebo vlastní API a kombinujte statické toky s generativní AI pro chytřejší konverzace.
- Nasazujte asistenty na webové stránky, do mobilních aplikací, chytrých reproduktorů nebo platforem pro zasílání zpráv bez nutnosti přebudovávat logiku.
- Exportujte toky prostřednictvím Dialog API nebo vlastního kódu a vložte agenty přímo do aplikací nebo telefonních systémů.
Omezení hlasového toku
- Příležitostné chyby, aktualizace funkcí a zastaralé funkce mohou narušit stávající pracovní postupy, což vyžaduje, aby týmy přestavovaly části agenta nebo přehodnocovaly aspekty jeho tvorby.
Ceny Voiceflow
- Starter: Zdarma (100 kreditů)
- Pro: 60 $/měsíc (10 000 kreditů)
- Podnikání: 150 $/měsíc (30 000 kreditů)
- Podnik: Ceny na míru (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Voiceflow
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Voiceflow?
Recenze G2 uvádí:
Snadné použití, uživatelsky přívětivé rozhraní, mnoho uživatelů a komunita Voiceflow usnadňují získání podpory, když narazíte na problém. Osobně jej používám každý den a již jsem vytvořil spoustu agentů. Upřímně jej doporučuji všem. K implementaci stačí pouze kousek kódu z nastavení a je hotovo. [sic]
Snadné použití, uživatelsky přívětivé rozhraní, mnoho uživatelů a komunita Voiceflow usnadňují získání podpory, když narazíte na problém. Osobně jej používám každý den a již jsem vytvořil spoustu agentů. Upřímně jej doporučuji všem. K implementaci stačí pouze kousek kódu z nastavení a je hotovo. [sic]
12. Microsoft Copilot (nejlepší pro vytváření a nasazování AI agentů v aplikacích Microsoft 365)
Microsoft Copilot kombinuje výkon umělé inteligence založené na GPT-4 s nativní integrací v rámci Microsoft 365.
S Copilot Studio může váš tým vytvářet AI agenty pro zvýšení produktivity pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce nebo nástrojů typu drag-and-drop a poté je nasadit v chatech Teams, SharePoint, Outlook a Word k automatizaci úkolů, odpovídání na otázky nebo zefektivnění operací.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Pomocí karty „Popis“ vytvořte agenty zadáním svých požadavků a Copilot Studio je převede do funkční logiky.
- Přidejte Microsoft Graph, SharePoint nebo webová data a integrujte akce nebo spouštěče API bez vývojářských zdrojů.
- Sledujte využití, spravujte kapacitu a kontrolujte možnosti nasazení – nebo měřte využití, abyste zabránili překročení nákladů.
Omezení Microsoft Copilot
- Copilot může občas nesprávně interpretovat kontext nebo tón, což vyžaduje ruční úpravy.
Ceny Microsoft Copilot
- 20 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Používáme jej interně. Je to jako vlastní vyhledávač vaší společnosti. Můžete jej požádat o dokumenty nebo dokonce o vyhledání informací z dokumentace. Je také dobrý v sumarizaci konverzací a e-mailů. Mohu jej požádat, aby shrnul všechny e-maily, které jsem dostal za posledních 24 hodin, a on mi dobře sdělí důležité informace.
Používáme jej interně. Je to jako vlastní vyhledávač vaší společnosti. Můžete jej požádat o dokumenty nebo dokonce o vyhledání informací z dokumentace. Je také dobrý v sumarizaci konverzací a e-mailů. Mohu jej požádat, aby shrnul všechny e-maily, které jsem dostal za posledních 24 hodin, a on mi dobře sdělí důležité informace.
13. Relevance AI (nejlepší pro provozní týmy, které budují a spravují pracovní sílu AI agentů bez nutnosti programování)
Relevance AI je platforma bez nutnosti programování vytvořená pro provozní týmy, startupy a vývojáře, kteří chtějí nasadit „AI spolupracovníky“. AI agent může automatizovat vícestupňové pracovní postupy v oblasti prodeje, marketingu, podpory a back-office operací.
Agenty lze vyškolit na interních procesech pomocí nahraných souborů nebo URL adres a nasadit je vizuálně pomocí rozhraní typu drag-and-drop. Díky integraci typu plug-and-play s CRM, e-mailem, Slackem a dalšími nástroji je tento nástroj navržen pro rychlou automatizaci na produkční úrovni.
Nejlepší funkce Relevance AI
- Navrhujte systémy s více agenty pomocí logiky drag-and-drop a předem připravených agentů (např. „Bosh“ pro rezervaci schůzek, „Lima“ pro marketing životního cyklu).
- Specializovaní agenti, jako je AI BDR Agent pro automatizaci obchodního průzkumu, včetně výzkumu potenciálních zákazníků, kvalifikace a následných aktivit.
- Vektorové úložiště pro správu textových, obrazových a zvukových dat; podporuje analýzu sentimentu a vyhledávání podobností pro nestrukturované datové sady.
Relevance Omezení AI
- Uživatelé často čelí potížím s přizpůsobením, které mohou zpomalit integraci projektu a omezit flexibilitu složitých pracovních postupů.
Ceny Relevance AI
- Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Tým: 199 $/měsíc
- Podnikání: 599 $/měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Relevance Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Relevance AI?
Recenze G2 uvádí:
Velmi oceňuji flexibilitu Relevance AI a možnost přidat do agenta vlastní kód v jazyce Python. Snadno se také integruje s jinými nástroji.
Velmi oceňuji flexibilitu Relevance AI a možnost přidat do agenta vlastní kód v jazyce Python. Snadno se také integruje s jinými nástroji.
Seznamte se s budoucností práce s ClickUp
AI agenti již komunikují se zákazníky vaším jménem, poskytují informace, automatizují zadávání dat a dokonce koordinují celé pracovní postupy. Úkoly, které dříve zpracovávaly velké týmy.
V centru této změny stojí ClickUp. Už to není jen nástroj pro správu projektů. Díky Autopilot Agents, ClickUp Brain a automatizaci přirozeného jazyka vám poskytuje vše, co potřebujete k přeměně úkolů na akce a nápadů na realizaci.
Už nemusíte řídit práci. Navrhujete systém, který to udělá za vás.
Zaregistrujte se na ClickUp a vytvořte si ještě dnes svého prvního inteligentního agenta.