Agentické uvažování: role v rozhodování a řešení problémů

Agentické uvažování se stává základním kamenem při vytváření systémů umělé inteligence, zejména pokud musí tyto systémy dělat víc než jen následovat pokyny. Už nehledáte nástroje, které čekají na vstupní údaje. Potřebujete systémy, které umí myslet, přizpůsobovat se a provádět další kroky.
Většina dnešních systémů umělé inteligence je stále reaktivní. Odpovídají na otázky, automatizují úkoly a fungují na základě skriptů. Ale jak se projekty stávají složitějšími a zdroje dat se množí, to už nestačí. Potřebujete uvažování, ne jen provádění.
Právě zde přichází na řadu agentická AI. Zvládá složité úkoly, orientuje se v nejednoznačných situacích a čerpá z podnikových dat, aby mohla činit chytřejší rozhodnutí. Namísto otázky „Co mám dělat dál?“ už to ví.
Právě tento druh inteligence podporuje ClickUp Brain. Je navržen pro týmy, které pracují s vysokým kontextem a vysokou rychlostí, a pomáhá vám plánovat, stanovovat priority a automatizovat. To vše s integrovaným kontextovým povědomím.
Zajímavé, že? Pojďme se ale podívat blíže na to, jak agentické uvažování AI funguje, v čem se liší od tradičních systémů a jak jej můžete efektivně implementovat do svých pracovních postupů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Vytváření AI, která pouze následuje pokyny, již nestačí. Zde je důvod, proč agentické uvažování předefinovává způsob fungování inteligentních systémů:
- Pomocí agentického uvažování vytvořte systémy umělé inteligence, které stanovují cíle, plánují, přizpůsobují se a jednají záměrně – nejen provádějí předem definované kroky.
- Přejděte od statické automatizace k nasazení agentů, kteří zvládají nejednoznačnosti, řídí úkoly a učí se z zpětné vazby.
- Aplikujte agentické systémy v oblasti dodávek produktů, třídění podpory, podnikového vyhledávání a strategie, abyste dosáhli výsledků s velkým dopadem.
- Navrhujte chytřejší architektury pomocí uvažovacích modulů, dynamických pracovních postupů, zpětnovazebních smyček a ovládacích prvků typu „human-in-the-loop“.
- Vyhněte se úskalím škálování pomocí strukturovaných dat, adaptivní infrastruktury a progresivních strategií přijetí týmem.
- Vytvářejte inteligentní pracovní postupy rychleji s ClickUp Brain, který je vybaven funkcemi pro automatizaci, stanovení priorit a rozhodování s ohledem na kontext.
Porozumění agentickému uvažování
Agentické uvažování znamená, že systém umělé inteligence dokáže stanovit cíle, přijímat rozhodnutí a podnikat kroky. To vše bez nutnosti neustálého řízení. Jedná se o přechod od reaktivního provádění k inteligentní autonomii.
Uvidíte to v akci, když:
- Asistent AI stanovuje priority položek produktového backlogu na základě dopadu a naléhavosti.
- Kódovací agent refaktoruje vaši kódovou základnu analýzou chybových vzorců v minulých sprintech.
- Někteří znalostní asistenti prohledávají interní dokumentaci, aby navrhli řešení ještě před podáním žádosti o podporu.
Nejedná se o pevně zakódované úkoly. Jsou to cílově orientovaná chování podporovaná modely uvažování, které interpretují kontext a volí akce s určitým záměrem.
To je to, co odlišuje agentické uvažování AI a proč je základem moderních inteligentních systémů.
Role agentického uvažování v umělé inteligenci
Při práci s pokročilejšími modely umělé inteligence se tradiční logické stromy a předdefinované skripty stávají omezujícími.
Potřebujete systémy, které:
- Interpretujte vágní nebo neúplné vstupy uživatelů
- Čerpejte z trénovacích dat a aktuálního kontextu
- Provádějte konkrétní úkoly bez podrobných pokynů
- Zpracovávejte nejednoznačné požadavky napříč vašimi datovými zdroji
Právě v tom spočívá síla agentického uvažování AI. Umožňuje agentům AI překlenout propast mezi záměrem a provedením, zejména v komplexních prostředích, jako je vyhledávání v podnicích, správa produktů nebo vývoj softwaru ve velkém měřítku.
Otevírá také dveře k budování systémů umělé inteligence, které se v průběhu času zlepšují. Se správnou architekturou mohou agentické modely neustále zlepšovat, upravovat priority a zdokonalovat výstupy na základě toho, co funguje.
Agentické vs. neagentické systémy
Zde je srovnání těchto dvou přístupů při aplikaci na reálné pracovní postupy AI:
|Funkce
|Agentské systémy
|Neagentské systémy
|Rozhodování
|Autonomní, kontextově orientované
|Reaktivní, založené na spouštěčích
|Stanovení cílů
|Dynamické a interní
|Předdefinováno externími vstupy
|Adaptabilita
|Učí se z výsledků a zpětné vazby
|Vyžaduje ruční zásah
|Zpracování dat
|Syntetizuje data z více zdrojů
|Omezeno na jeden úkol nebo datový soubor najednou
|Výstup
|Personalizované, vyvíjející se reakce
|Statické výstupy podle šablony
Neagentské pracovní postupy mají své místo, především v případě opakované automatizace nebo nástrojů s úzkým rozsahem. Pokud však vytváříte řešení pro komplexní řešení problémů, přepínání kontextu nebo strategické provádění, agentské modely nabízejí mnohem širší škálu možností.
Základní komponenty agentického uvažování v AI
Budování agentické inteligence nespočívá v přidávání dalších vrstev k existující automatizaci. Jedná se o navrhování systémů umělé inteligence s procesem uvažování, který odráží způsob, jakým skuteční agenti stanovují cíle, hodnotí pokrok a přizpůsobují se v průběhu času.
Zde jsou základní komponenty, které pohánějí agentický pracovní postup:
1. Formulace cíle
Každý systém uvažování začíná jasným cílem. Tento cíl může být definován uživatelem nebo generován interně v agentických systémech umělé inteligence na základě nových vstupů nebo vznikajících vzorců.
- Produktový agent může identifikovat riziko zpoždění na základě překážek napříč týmy.
- Zákaznický support mohl detekovat opakující se problémy a upřednostnit pracovní postup pro jejich řešení.
Klíčem je iniciativa – cíle se nejen sledují, ale také vytvářejí, vyhodnocují a zdokonalují.
2. Plánování a rozklad
Jakmile je cíl definován, AI jej rozdělí na menší úkoly. To zahrnuje uvažování o závislostech, dostupných zdrojích a načasování.
Například agent, který má za úkol migrovat starší databázi, může:
- Identifikujte zastaralé schémata
- Porovnejte je s moderními alternativami
- Sekvencujte migraci tak, aby se minimalizovaly prostoje.
Tyto systémy nejen provádějí jednotlivé kroky, ale také uvažují o nejvhodnějším pořadí operací.
3. Kontextová paměť a zpětná vazba
Bez paměti není možné se přizpůsobovat. Agentická AI potřebuje trvalé porozumění minulým událostem, rozhodnutím a vnějším změnám. Tato paměť podporuje:
- Sledování pokroku v dlouhodobých cílech
- Úprava strategie na základě zpětné vazby v reálném čase
- Ukládání relevantních výsledků za účelem zlepšení budoucího uvažování
Na rozdíl od tradičních logických stromů mohou agentické modely vyhodnocovat, co fungovalo a co ne, a prostřednictvím iterace se neustále zlepšovat.
4. Adaptivní provádění
Provedení není konečným krokem, ale pokračujícím a vyvíjejícím se procesem. Rozhodovací engine sleduje výsledek každého úkolu a podle potřeby provádí úpravy.
V pracovním postupu shrnutí dokumentu může agent například:
- Rozpoznávání vstupních dat nízké kvality
- Změňte priority výběru zdrojů
- Upravte styl shrnutí na základě zpětné vazby od publika.
Tato flexibilita odlišuje neagentuální pracovní postupy od inteligentních systémů, které mohou fungovat nezávisle a přesto produkovat přesné reakce s ohledem na kontext.
Když tyto komponenty spolupracují, získáte chytřejší systém, který se učí, přizpůsobuje se a škálovat se podle složitosti. Ať už vytváříte aplikace umělé inteligence pro inženýrství, produkty nebo správu znalostí, agentické uvažování tvoří základ pro konzistentní a inteligentní výsledky.
Implementace agentického uvažování
Navrhnout AI, která vykonává práci, je snadné. Navrhnout takovou, která rozhoduje, jaká práce je důležitá a jak ji vykonat, je už zajímavější. Právě v tomto bodě se agentické uvažování stává více než jen funkcí. Stává se architekturou.
Zde je návod, jak jej implementovat do vašeho stacku.
Definujte hranice rozhodování, ne skripty
Agentským systémům nedáváte podrobné pokyny. Definujete hranice, jako například to, čeho se agent může dotknout, jaké cíle by měl sledovat a jak daleko smí zkoumat.
To znamená:
- Vytváření objektivních funkcí namísto statických pravidel
- Umožnění agentům vyhodnocovat kompromisy (rychlost vs. přesnost, krátkodobý vs. dlouhodobý zisk)
- Zadávání omezení agentům namísto příkazů
Díky tomu je váš systém odolný. Dokáže zpracovat neočekávané vstupy, měnící se rozsah projektů nebo neúplná data, aniž by došlo k narušení toku.
Vytvořte engine uvažování, který dokáže plánovat a přehodnocovat priority.
Jádrem implementace je váš engine uvažování. Logická vrstva je zodpovědná za překlad cílů do úkolů, přizpůsobení se zpětné vazbě a dynamické řazení akcí.
K návrhu budete potřebovat:
- Plánovač, který rozkládá vysoké cíle na proveditelné úkoly
- Paměťová vrstva, která ukládá, co bylo provedeno, co funguje a čemu se vyhnout.
- Regulační smyčka, která kontroluje pokrok, nesoulad a překážky
Představte si to jako vytvoření produktového manažera uvnitř vaší AI. Takového, který neustále vyhodnocuje, co je právě teď důležité, a ne jen to, co bylo původně požadováno.
Integrujte nástroje, které podporují adaptivní pracovní postupy.
Většina implementací selhává právě v tomto bodě: lidé vytvářejí inteligentní agenty, kteří jsou umístěni na neagentuálních systémech. Nelze zapojit agentické chování do rigidního, lineárního pracovního postupu a očekávat, že bude fungovat.
Vaše prostředí musí podporovat:
- Dynamické přeskupování priorit
- Vlastnictví úkolů, které se může změnit uprostřed sprintu
- Funkčně přesažné spouštěče založené na kontextu
Zde přichází na řadu ClickUp Brain. Nejenže automatizuje, ale také umožňuje agentovi uvažovat napříč úkoly, dokumenty, daty a závislostmi. Když váš agent rozhodne, že specifikační dokument je zastaralý, může dokument označit, přeřadit úkol a upravit cíl sprintu, aniž by čekal, až si toho všimnete.
ClickUp Brain hraje významnou roli v rozhodování a řešení problémů díky svým schopnostem analyzovat, organizovat a poskytovat praktické poznatky. Zde je několik příkladů, jak pomáhá:
- Agregace informací: ClickUp Brain konsoliduje data z úkolů, dokumentů a komentářů a nabízí komplexní pohled pro rozhodování.
- Kontextová analýza: Identifikuje vztahy a vzorce napříč různými aktivy a pomáhá vám pochopit kontext vašich možností.
- Prioritizace: Analýzou priorit úkolů a termínů ClickUp Brain zajišťuje, že kritické problémy jsou řešeny jako první.
- Spolupráce a komunikace: Shrnuje diskuse a zdůrazňuje klíčové body, čímž zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají přístup k potřebným informacím.
- Identifikace problémů: ClickUp Brain detekuje úzká místa a zpožděné úkoly a upozorňuje vás na potenciální problémy, než se zhorší.
- Podpora rozhodování: Poskytuje poznatky a doporučení, které usnadňují informované rozhodování na základě přesných informací.
- Efektivita a automatizace: Automatizací opakujících se úkolů ClickUp Brain šetří čas a umožňuje vám soustředit se na strategická rozhodnutí.
Díky doporučením úkolů a funkcím automatizace pracovních postupů založeným na umělé inteligenci můžete snadno nastavovat a sledovat cíle, automatizovat úkoly a činit informovaná rozhodnutí. Zde je návod, jak ClickUp Brain zjednodušuje nastavování a sledování cílů a zajišťuje soulad s vašimi strategickými cíli.
- Sledování cílů a OKR: Použijte ClickUp k organizaci hierarchie pracovního prostoru pro sledování cílů a OKR. Díky nástrojům, jako jsou zobrazení seznamu a Ganttův diagram, můžete vizualizovat pokrok a zajistit, aby vaše cíle zůstaly na správné cestě. ClickUp AI to dále vylepšuje tím, že poskytuje přehledy a doporučení, aby vaše cíle zůstaly měřitelné a realizovatelné.
- Konsolidace aktualizací v Docs: Konsolidujte své cíle a aktualizace OKR v ClickUp Docs. To vám umožní centralizovat informace, označovat zúčastněné strany a odkazovat na úkoly. ClickUp AI vám může pomoci s psaním aktualizací, shrnováním pokroku a dokonce i s generováním praktických poznatků z poznámek ze schůzek.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Máte potíže s formulováním svých cílů nebo aktualizací? ClickUp AI dokáže navrhnout obsah, poskytnout shrnutí a dokonce navrhnout další kroky, čímž vám ušetří čas a úsilí.
Automatizace je jádrem ClickUp Brain, což vám umožňuje soustředit se na úkoly s vysokou přidanou hodnotou, zatímco opakující se procesy jsou zpracovávány hladce:
- Automatizace pracovních postupů: Funkce AutoAI v ClickUp Brain vám umožňuje automatizovat vytváření úkolů, aktualizace a propojení. Můžete například nastavit automatizace, které spustí akce na základě konkrétních podmínek, jako je aktualizace stavu nadřazeného úkolu po dokončení podúkolu.
- Podúkoly generované umělou inteligencí: Z jednoduchého názvu úkolu dokáže ClickUp Brain generovat podrobné podúkoly, díky čemuž ve vašem pracovním postupu nic nepřehlédnete.
- Vlastní automatizace: Přizpůsobte automatizace svým jedinečným potřebám, ať už se jedná o plánování denních úkolů, používání šablon nebo správu závislostí. Tím se sníží manuální úsilí a zajistí se konzistence napříč vašimi projekty.
ClickUp Brain vám umožňuje činit rozhodnutí na základě dat tím, že poskytuje informace a doporučení v reálném čase:
- Doporučení úkolů založená na umělé inteligenci: ClickUp Brain analyzuje váš pracovní prostor a navrhuje úkoly, které vyžadují pozornost, čímž vám pomáhá efektivně stanovovat priority. Tím je zajištěno, že kritické úkoly jsou řešeny okamžitě, což zvyšuje celkovou efektivitu.
- Souhrny v reálném čase: Získejte okamžité souhrny a aktualizace projektů, aniž byste museli otevírat jednotlivé úkoly. Tato funkce je obzvláště užitečná pro manažery, kteří potřebují přehled o pokroku a potenciálních překážkách na vysoké úrovni.
- Propojené vyhledávání a poznatky: ClickUp Brain se integruje s externími nástroji, jako jsou Google Drive a SharePoint, což vám umožňuje vyhledávat a analyzovat informace napříč platformami. Tím máte jistotu, že máte k dispozici všechna data, která potřebujete k informovanému rozhodování.
Díky integraci ClickUp Brain do vašeho pracovního postupu můžete dosáhnout vyšší efektivity, přehlednosti a soustředění. Ať už si stanovujete ambiciózní cíle, automatizujete opakující se úkoly nebo činíte strategická rozhodnutí, ClickUp Brain je vaším dokonalým partnerem pro uvažování.
Díky integrovaným funkcím, jako jsou doporučení úkolů založená na umělé inteligenci a automatizace pracovních postupů, pomáhá ClickUp Brain vašim agentům soustředit se na dopad, a ne jen na provedení.
Navrhujte s ohledem na zpětnou vazbu, ne na dokonalost
Žádný agent to nezvládne napoprvé. To nevadí, pokud je váš systém navržen tak, aby se učil. Zpětné vazby jsou místem, kde agentická AI zdokonaluje své schopnosti.
Vaším úkolem je:
- Vybavte své prostředí tak, abyste získali kvalitní zpětnou vazbu (výsledky úkolů, překážky, doba řešení).
- Nechte agenta upravovat své vlastní chování na základě výkonu.
- Vyhněte se předčasnému přizpůsobování logiky a nechte ji růst s používáním.
Pokud chcete systém, který je škálovatelný napříč týmy a projekty, musíte vyměnit rigiditu za relevanci.
Agentické uvažování není jen o inteligenci. Je to o infrastruktuře. Vaše volby týkající se cílů, plánování, zpětné vazby a prostředí rozhodnou o tom, zda váš agent dokáže víc než jen jednat, protože musí myslet.
A s nástroji jako ClickUp Brain nemusíte uvažování násilně vkládat do starých pracovních postupů. Budujete systém, který dokáže přijímat rozhodnutí stejně rychle, jak se pohybují vaše týmy.
Aplikace agentického uvažování v systémech umělé inteligence
Agentické uvažování se implementuje do produkčních prostředí, kde logické stromy a statické automatizace selhávají. Jedná se o živé systémy řešící složitost, nejednoznačnost a strategické rozhodování.
Takto to vypadá v praxi:
1. Agenti pro dodávku produktů, kteří spravují rozsah a překážky
Ve fintechové společnosti, která provádí týdenní sprinty v pěti produktových týmech, byl nasazen agentický systém pro monitorování rozsahu změn a rychlosti sprintů.
Agent:
- Prohledává příběhy v Jira, Notion a GitHub
- Detekuje nesprávně nastavené trendy rychlosti (např. 3 nevyřízené příběhy přenesené do dalšího sprintu).
- Označuje rizika dodávky a automaticky navrhuje omezení rozsahu, aby byl zachován milník.
Uvažuje v čase, závislostech a datech o pokroku, nejen v metadatech projektu.
2. Podpora agentů pro třídění pacientů vyškolených v interních řešeních
V B2B SaaS společnosti byli agenti podpory L2 zahlceni opakovanými eskalacemi. Agent byl proškolen v oblasti interních ticketů, aktualizací dokumentace a produktových protokolů.
Nyní:
- Klasifikuje nové tikety pomocí multi-intentního uvažování.
- Křížové odkazy na protokoly a předchozí řešení z minulých ticketů
- Automaticky navrhuje kontextové odpovědi a směruje okrajové případy správnému týmu.
Postupem času začalo odhalovat chyby produktu na základě opakujících se vzorců. Něco, co žádný člověk nezachytil kvůli fragmentaci kanálů.
3. Agenti infraoptimalizace v nasazovacích pipelinech
Tým AI infrastruktury spravující nasazení modelů (MLFlow, Airflow, Jenkins) implementoval agenta DevOps vyškoleného na základě historických selhání.
Autonomně:
- Detekuje selhávající úlohy a jejich příčiny (např. přeplnění diskového prostoru, omezení paměti).
- Změňte priority fronty sestavení na základě dopadu a navazujících řetězců úkolů.
- Upravuje pořadí nasazení, aby odblokoval pracovní postupy s vyšší prioritou.
Díky tomu se reakce na incidenty přesunula z manuálního upozorňování na automatizované uvažování a jednání se zkrácenou dobou výpadku.
👀 Věděli jste, že... Nejstarší koncept AI agenta sahá do 50. let 20. století, kdy vědci vytvořili programy, které uměly hrát šachy a uvažovat o jednotlivých tazích.
Díky tomu je herní strategie jedním z prvních testů autonomního rozhodování v reálném světě.
4. Syntéza znalostí v podnikovém vyhledávání
V advokátní kanceláři, která spravuje tisíce interních memorand, smluv a aktualizací předpisů, vyhledávání selhávalo pod náporem objemu dat.
Agent pro vyhledávání nyní:
- Interpretuje dotazy jako „Shrňte nedávné precedenty související se zveřejněním informací SEC“.
- Čerpá z interních databází, předpisů a minulých poradenských memorand pro klienty.
- Sestavuje souhrny s citacemi a povrchním hodnocením rizik.
V čem je rozdíl? Nezahrnuje shodu klíčových slov. Uvažuje na základě strukturovaných i nestrukturovaných dat, přizpůsobených roli uživatele a kontextu případu.
5. OKR agenti pro provozní a strategické týmy
V organizaci zabývající se zdravotnickými technologiemi, která se rychle rozšiřuje na různých trzích, potřebovalo vedení najít způsob, jak přizpůsobit čtvrtletní OKR v průběhu jejich realizace.
Plánovací agent byl vycvičen k tomu, aby:
- Sledujte pohyby KPI (např. zpoždění v získávání pacientů v jedné oblasti).
- Sledujte překážky až k základním funkcím (např. zpoždění při zapojování nových zaměstnanců, čekací doby na podporu).
- Doporučte revidované rozsahy OKR a přesuny zdrojů mezi odděleními.
To umožnilo vedení přizpůsobit cíle v rámci čtvrtletí, což bylo dříve omezeno na retro plánování.
Všechny tyto příklady použití jasně ukazují, že systémy agentického uvažování umožňují AI fungovat v rámci vaší skutečné obchodní logiky. Tam, kde statická pravidla a pracovní postupy nestačí.
Výzvy a úvahy
Vytvoření agentické AI představuje architektonickou změnu. A s tím přichází i skutečné tření. Ačkoli potenciál je obrovský, cesta k zavedení agentického uvažování do praxe s sebou nese řadu výzev.
Pokud to s přijetím myslíte vážně, musíte při návrhu počítat s těmito omezeními.
1. Rovnováha mezi autonomií a kontrolou
Agentní systémy slibují, že budou jednat nezávisle, ale to je také riziko. Bez jasných hranic mohou agenti optimalizovat nesprávný cíl nebo jednat bez dostatečného kontextu.
Budete potřebovat:
- Definujte přijatelné provozní parametry pro každého agenta.
- Vytvořte vrstvy pro ruční přepsání citlivých operací.
- Nastavte kontrolní body pro hodnocení chování agentů v klíčových rozhodovacích uzlech.
Cílem není úplná svoboda, ale bezpečná autonomie v souladu s cíli.
2. Nekvalitní trénovací data = nepředvídatelné chování
Agenti jsou tak dobří, jak dobré jsou trénovací data, na kterých jsou postaveni, a většina organizací stále disponuje fragmentovanými, zastaralými nebo protichůdnými datovými sadami.
Bez spolehlivých signálů budou úsudkové motory:
- Odhalení irelevantních nebo nekvalitních odpovědí
- Nesprávná interpretace relevance v kontextově náročných prostředích
- Snažte se rozšířit rozhodování nad rámec úzkých případů použití.
Řešením tohoto problému je konsolidace datových zdrojů, prosazování standardů a neustálé zlepšování označených datových sad.
3. Uvažování nelze škálovat na statické infrastruktuře
Mnoho společností se pokouší přidat agentické schopnosti do rigidních, neadaptivních systémů, které se však rychle porouchají.
Agentské systémy potřebují:
- Architektury řízené událostmi, které se mohou přizpůsobovat rozhodnutím agentů v reálném čase
- API a pracovní postupy, které dynamicky reagují na měnící se cíle
- Infrastruktura, která podporuje zpětnovazební smyčky, nejen výstupy
Pokud se váš současný stack nedokáže přizpůsobit, agent narazí na strop, bez ohledu na to, jak inteligentní je.
👀 Věděli jste, že... Rover Curiosity agentury NASA používá systém umělé inteligence s názvem AEGIS, který autonomně vybírá kameny, které budou analyzovány na Marsu.
Prováděl vědecká rozhodnutí v reálném čase, aniž by čekal na pokyny ze Země.
4. Systémy RAG bez uvažování narazily na překážku
Retrieval-Augmented Generation (RAG) je výkonný nástroj, ale bez agentické logiky zůstává většina systémů RAG pasivní.
Problémy nastávají, když:
- Logika vyhledávání se nemůže přizpůsobovat na základě úspěšnosti výsledků.
- Agenti nemohou hodnotit kvalitu dokumentů ani mezery v syntéze.
- Konstrukce dotazů postrádá kontextové povědomí
Aby tuto mezeru překlenuly, musí systémy RAG uvažovat o tom, co vyhledat, proč je to důležité a jak to zapadá do úkolu. A ne jen generovat text z toho, co najdou. To znamená vylepšit váš systém RAG tak, aby fungoval jako stratég, nikoli jako vyhledávač.
5. Největší překážkou je často přijetí ze strany organizace
I když tato technologie funguje, lidé se brání tomu, aby AI převzala kontrolu nad stanovováním priorit, plánováním nebo mezifunkční koordinací.
Budete potřebovat:
- Začněte s neagentskými pracovními postupy a postupně je vyvíjejte.
- Zajistěte, aby agenti byli viditelní, kontrolovatelní a snadno přepisovatelní.
- Vysvětlete týmům, jak agentické systémy uvažují, aby se postupem času budovala důvěra.
Přijetí není tolik o modelu, jako spíše o srozumitelnosti, kontrole a transparentnosti.
6. Agenti se nemohou přizpůsobovat bez strukturované zpětné vazby
Schopnost vašeho agenta přizpůsobovat se závisí na tom, z čeho se učí. Pokud nejsou zavedeny zpětné vazby, stagnuje.
To znamená:
- Zaznamenávání každého výsledku (úspěch/neúspěch), nejen dokončení úkolu
- Zpětná vazba kvalitativních a kvantitativních údajů o výkonu
- Využijte to k aktualizaci modelů, nejen k metrikám dashboardů.
Agentské systémy umělé inteligence jsou určeny k neustálému zlepšování. Bez architektury zpětné vazby se dostávají do stagnace.
Agentické uvažování je systém modelů, logiky, omezení a pracovních postupů vytvořený pro uvažování pod tlakem. Pokud k němu budete přistupovat jako k další vrstvě automatizace, selže.
Pokud však při návrhu zohledníte relevanci, zpětnou vazbu a kontrolu, váš systém nebude pouze jednat. Bude také přemýšlet a neustále se zlepšovat.
Budoucnost patří systémům, které umí myslet
Agentické uvažování se stává novým standardem pro fungování inteligentních systémů v reálném prostředí. Ať už používáte velké jazykové modely pro zpracování složitých dotazů, nasazujete řešení AI pro automatizaci rozhodnutí nebo navrhujete agenty, kteří mohou provádět úkoly napříč nástroji, daty a týmy, tyto systémy nyní čelí nové výzvě. Musí uvažovat, přizpůsobovat se a jednat s ohledem na kontext a záměr.
Od vyhledávání nejrelevantnějších dokumentů přes porozumění fragmentovaným znalostem společnosti až po provádění složitých úkolů ve správném kontextu – schopnost poskytovat relevantní informace ve správný okamžik již není volitelnou možností.
S ClickUp Brain můžete začít budovat agentické pracovní postupy, které přizpůsobují práci cílům, a ne jen odškrtávat úkoly. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.