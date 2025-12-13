11 nejlepších alternativ a konkurentů Sendible v roce [rok] (bezplatné i placené)

Vaše produktivita při správě sociálních médií se zlepší, když nebudete muset ručně publikovat příspěvky na sociálních médiích nebo spravovat plánování v tabulkách.
Proto se nástroje jako Sendible staly tak populární. Pomáhají týmům plánovat příspěvky, spolupracovat na obsahu a spravovat více sociálních účtů z jednoho dashboardu.
Není však vhodná pro každého. Mnoho uživatelů na G2 hlásí problémy se správou placených příspěvků na sociálních médiích a nedostatek nastavení superadministrátora.
Jaké jsou tedy vaše možnosti, pokud jste připraveni prozkoumat alternativy Sendible?
Podívejme se na nejlepší nástroje, které stojí za vyzkoušení.
Přehled nejlepších alternativ Sendible
Zde je přehled nejlepších alternativ Sendible a jejich vzájemné srovnání.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Integrovaná umělá inteligence, funkce pro správu úkolů, více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro vizualizaci pracovního vytížení, snadná automatizace a agentní pracovní postupy.
|All-in-one pracovní prostor pro sociální týmy, které chtějí plánování, tvorbu obsahu, spolupráci a reporting na jednom místě.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Hootsuite
|OwlyGPT pro asistenci AI, Whiteboard pro vizuální plánování, Heatmaps pro přehledy o zapojení
|Velké týmy, které spravují vícekanálové operace na sociálních médiích
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 99 $/měsíc.
|Buffer
|Jednoduchý plánovač, schránka pro komunikaci, generátor titulků s umělou inteligencí, nástroj pro tvorbu vstupních stránek
|Samostatní tvůrci a malé týmy, které chtějí neomezené plánování příspěvků a přehledné analytické údaje
|Navždy zdarma; placené tarify za 6 $/měsíc
|Sprout Social
|Plánování SmartQ, hromadné zveřejňování příspěvků, sledování značky a integrace CRM
|Týmy, které potřebují analytiku na podnikové úrovni a sledování sociálních sítí
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 249 USD/měsíc.
|Zoho Social
|Kontextová AI, dashboard s AI pro získávání přehledů, AI agenti bez nutnosti programování, kalendář s AI
|Podniky, které již jsou součástí ekosystému Zoho
|Navždy zdarma; ceny začínají na 10 $/měsíc
|Agorapulse
|Sjednocená doručená pošta, sledování sociálních sítí, automatizovaná pravidla moderování, zpráva o konkurenci
|Agentury, které potřebují benchmarking konkurence a sociální schránku
|Kontextová umělá inteligence, dashboard s umělou inteligencí pro získávání přehledů, agenti s umělou inteligencí bez nutnosti programování, kalendář s umělou inteligencí
|Později
|Vizuální kalendář, značky příspěvků pro výkonnostní skupiny, vyhledávání influencerů, organizace médií
|Vizuálně orientované značky, které plánují obsah pro Instagram, Pinterest a TikTok
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 25 USD/měsíc.
|Loomly
|Sjednocená sociální schránka, pokročilé sledování, podrobné analýzy a schvalovací pracovní postupy
|Týmy, které chtějí pracovní postupy založené na kalendáři
|Ceny na míru
|CoSchedule
|Úkoly označené barevnými kódy, editor Mia, Headline Studio, šablony úkolů
|Marketingové týmy, které chtějí jeden centrální kalendář pro blogy, zpravodaje a příspěvky na sociálních sítích
|K dispozici je bezplatný kalendář; ceny začínají na 29 $/měsíc.
|SocialBee
|Kategorie obsahu, automatické recyklace, sociální média jako pomocník při tvorbě strategie
|Podniky, které se spoléhají na plánování podle kategorií
|Bezplatná zkušební verze s placenými tarify od 29 $/měsíc
|ContentStudio
|Kalendář obsahu ve více formátech, nástroje pro obsah s umělou inteligencí, automatizace RSS, vyhledávání médií, sledování odkazů
|Týmy, které chtějí objevovat obsah na více kanálech a publikovat pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
Co byste měli hledat v alternativách Sendible?
Sendible, spuštěný v roce 2009 Gavinem Hammarem, je nástroj pro správu sociálních médií určený pro agentury a značky. Propojuje všechny hlavní sociální sítě a poskytuje kalendář obsahu pro správu kampaní.
Toto byste měli hledat v alternativě k Sendible:
- Kalendář s podporou AI: Vyberte si platformu, která nejen plánuje příspěvky, ale také využívá AI k automatické organizaci vašeho obsahu. Navrhuje optimální časy pro zveřejňování příspěvků, upozorňuje na mezery, řeší konflikty v plánování sociálních médií a udržuje váš marketingový plán v souladu v jednom jednotném kalendáři.
- Hladká integrace aplikací: Podporuje chat, video, dokumenty, úkoly a kalendáře v jednom snadno ovladatelném rozhraní.
- Sjednocené vyhledávání a přístup k informacím: Nástroj AI pro sociální média vám umožňuje vyhledávat ve všech připojených aplikacích a zdrojích dat.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a zobrazení: Umožňuje nastavit stavy, tabule, časové osy a automatizace, které odpovídají způsobu práce vašeho týmu.
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase: Podporuje chat, společnou úpravu, sdílené panely a živou analýzu sociálních médií, aby všichni byli v souladu.
- Pokročilé reportování: Poskytuje vám multikanálovou analytiku, reportování založené na umělé inteligenci a možnosti exportu, abyste mohli sledovat výkonnost sociálních médií podle svých preferencí.
- Silné kontroly schvalování a dodržování předpisů: Poskytuje víceúrovňové schvalování, historii verzí a protokoly aktivit, aby váš obsah zůstal přesný a v souladu se značkou.
- Kontextová umělá inteligence: Kontextová umělá inteligence, která rozumí vašim příspěvkům, briefům a chatům a generuje texty a odpovědi v souladu s vaší značkou, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru.
🧠 Zajímavost: Týmy, které se opírají o AI, již zaznamenávají výhodu. Více než čtvrtina marketérů tvrdí, že jejich obsah vytvořený pomocí AI má ve skutečnosti lepší výsledky než obsah vytvořený pouze lidmi.
Nejlepší alternativy Sendible
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů v sociálních médiích)
Správa sociálních médií pomocí několika nesouvislých nástrojů může ztěžovat přehled o tom, jak vše dohromady funguje.
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, sdružuje více nástrojů, dokumentů, konverzací a pracovních postupů do jedné jednotné platformy. Vše od kalendářů obsahu a kreativních zdrojů až po týmové diskuse a analytické údaje zůstává na jednom místě.
Podívejme se, jak vám software pro správu marketingových projektů ClickUp usnadní život.
Zrychlete tvorbu obsahu pomocí ClickUp Brain a Docs
ClickUp Brain, vestavěný asistent s umělou inteligencí, vám pomůže automatizovat tvorbu obsahu pro sociální sítě a generovat poznatky založené na vaší skutečné práci. Namísto toho, aby fungoval jako samostatný chatbot, pracuje s úplným kontextem všeho, co vaše týmy plánují a produkují.
Pokud vás zajímá, jak využít AI v marketingu, toto video vám poskytne tipy, jak začít a co dělat.
Zde je návod, jak můžete využít AI v content marketingu pro maximální účinek:
- Zrychlete tvorbu obsahu: Proměňte nápady na příspěvky, briefy nebo poznámky v hotové popisky, hashtagy nebo skripty přímo ve svém pracovním prostoru.
- Tvorba kreativních assetů: Vytvářejte obrázky přímo ve svém pracovním prostoru a urychlete tak tvorbu maket, návrhů konceptů nebo vizuálních náhledů během plánování.
- Chytré opětovné využití: Převádějte jeden obsah do více tónů nebo formátů, aniž byste museli vše ručně přepisovat.
- Shrňte dlouhé zpětné vazby: Zkrácení dlouhých komentářů, revizních poznámek a diskusí o strategii do krátkých shrnutí, abyste rychle pochopili, co se změnilo.
- Analýza trhu a konkurence: Nahrajte průzkumy, zpětnou vazbu ze sociálních sítí nebo recenze a nechte ClickUp Brain identifikovat trendy, vzorce, nálady a praktické poznatky, které můžete využít pro strategii obsahu.
Ukládejte své nápady na příspěvky a návrhy obsahu do ClickUp Docs a upravujte je společně s kolegy v reálném čase, takže nemusíte přecházet na Google Docs jen kvůli funkcím pro týmovou spolupráci.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Docs vám umožňuje ovládat oprávnění. Například můžete použít oprávnění „Pouze pro čtení“ pro čtenáře, „Komentář“ pro recenzenty a ponechat oprávnění „Úprava“ nebo „Úplná úprava“ pro své důvěryhodné spolupracovníky.
Plánujte a přidělujte pracovní úkoly na sociálních médiích pomocí ClickUp Tasks.
ClickUp Tasks navazuje na to a umožňuje vám přesně plánovat pracovní postupy pro obsah sociálních médií. Můžete vytvářet úkoly pro kontrolu popisků, navrhování grafiky, nahrávání videí nebo vyhledávání stockových obrázků.
Nechte automatizaci a AI agenty, aby se postarali o rutinní práci.
ClickUp Automations, AI Agents a Brain převezmou opakující se úkoly.
To znamená přiřazovat úkoly, když je připraven návrh, aktualizovat stavy, když jsou návrhy schváleny, přesouvat příspěvky do správných složek nebo upozorňovat zúčastněné strany, když je třeba něco zkontrolovat.
AI agenti jdou ještě o krok dál. Místo toho, abyste nastavovali desítky pravidel, stačí agentovi sdělit požadovaný výsledek. Řekněte „zkontroluj tento popisek“, „přesměruj to do designu“, „přiřaď to vedoucímu sociálních sítí“, „aktualizuj stav, až budou revize hotové“, a agent se o logiku postará sám. Agenti interpretují kontext z úkolů, komentářů, formulářů, aktiv nebo briefů a rozhodují, co se bude dít dál.
Sledujte data zveřejnění pomocí kalendáře ClickUp.
Kalendář ClickUp s podporou umělé inteligence vám pomáhá udržet kontrolu nad situací tím, že automaticky plánuje úkoly související s obsahem a schůzky na sociálních médiích ve správný čas. Úkoly můžete přetahovat na konkrétní data, synchronizovat vše s externími kalendáři a zobrazit plán na týden nebo měsíc.
Po každé schůzce získáte prohledávatelné přepisy a souhrny generované umělou inteligencí, které během několika sekund zachycují rozhodnutí a další kroky.
Upravujte a optimalizujte provoz pomocí dashboardů ClickUp.
ClickUp Dashboards vám nabízí centralizovaný přehled vašich pracovních postupů na sociálních médiích v reálném čase. Sledujte objem úkolů a trendy stavu spolu s úzkými místy a úkoly po termínu.
Předem připravené šablony
ClickUp nabízí více než 1000 hotových šablon, které můžete ihned použít pro své informace.
Například šablona sociálních médií ClickUp vám poskytuje rámec pro plánování a rozvrhování příspěvků na sociálních médiích na jednom místě. Můžete organizovat příspěvky podle platformy, kampaně nebo stavu (návrh, naplánováno, publikováno), spravovat termíny a udržovat přehledný kalendář vizuálního obsahu.
Pokud chcete vytvořit efektivní strategii pro sociální média a naplánovat příspěvky předem, vyzkoušejte šablonu pro plánování příspěvků na sociálních médiích od ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte vizuálně se svým týmem: Mapujte nápady, průběh kampaní a plány obsahu v reálném čase pomocí ClickUp Whiteboards.
- Automaticky zaznamenávejte každou schůzku: Použijte ClickUp AI Notetaker k nahrávání hovorů s klienty, vytváření souhrnů a vytahování akčních položek.
- Spolupracujte okamžitě, aniž byste opustili svůj pracovní prostor: Využijte ClickUp Chat k diskusi o nových nápadech, sdílení souborů, označování kolegů a propojení všech konverzací přímo s vašimi úkoly a obsahovými plány.
- Prohlížejte si svou práci tak, jak vám to vyhovuje: Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře, časové osy nebo tabulky pomocí vlastních zobrazení ClickUp a sledujte pokrok ve formátu, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
- Propojte všechny své marketingové nástroje na jednom místě: Synchronizujte své marketingové údaje napříč více než 1 000 aplikacemi pomocí ClickUp Integrations a sjednoťte tak svou práci, zdroje a konverzace.
Omezení ClickUp
- ClickUp může být pro začínající uživatele kvůli široké škále dostupných funkcí příliš složitý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp pomáhá celému našemu týmu pro obsah a marketing udržovat pořádek na jednom místě. Líbí se mi, že můžeme spravovat vše od úkolů a termínů po dokumenty, komentáře a zpětnou vazbu, aniž bychom museli přepínat mezi nástroji. Dashboardy poskytují jasný přehled o postupu projektu a možnost přizpůsobit zobrazení (seznam, tabule, kalendář) usnadňuje práci podle preferencí každého člena týmu. Integrace se Slackem a Google Drive také šetří spoustu času.
ClickUp pomáhá celému našemu týmu pro obsah a marketing udržovat pořádek na jednom místě. Líbí se mi, že můžeme spravovat vše od úkolů a termínů po dokumenty, komentáře a zpětnou vazbu, aniž bychom museli přepínat mezi nástroji. Dashboardy poskytují jasný přehled o postupu projektu a možnost přizpůsobit zobrazení (seznam, tabule, kalendář) usnadňuje práci podle preferencí každého člena týmu. Integrace se Slackem a Google Drive také šetří spoustu času.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp BrainGPT to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
2. Hootsuite (nejlepší pro správu rozsáhlých operací na více sociálních sítích)
Hootsuite je komplexní platforma pro správu sociálních médií, která vám pomůže plánovat obsah, sledovat aktivitu a analyzovat výkonnost.
Pokud spravujete více zainteresovaných stran, je velkou úsporou času mít vše na jednom místě, včetně plánování sociálních médií, reportingu, monitorování a spolupráce.
Předem připravené panely v rámci platformy vám pomohou snadno prezentovat vaše zjištění vedoucím pracovníkům. Získáte integraci placených a organických kanálů, stejně jako schvalovací procesy, které zajistí plynulý průběh kampaní.
Hootsuite vám nabízí AI asistenta: OwlyGPT. Tento AI asistent pro sociální média je trénován na milionech nejúspěšnějších příspěvků a osvědčených postupů platformy a pomáhá vám psát popisky v souladu se značkou, generovat nápady na příspěvky a dokonce i znovu využít stávající obsah.
Navrhuje také hashtagy, vylepšuje tón a přizpůsobuje vaše texty pro různé sítě. Umělá inteligence je přímo integrována do editoru Hootsuite a stává se tak nedílnou součástí vašeho plánovacího workflow.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Přístup k šablonám Canva přímo z okna Composer pro rychlé navrhování příspěvků
- Naplánujte až 350 příspěvků najednou pomocí hromadného plánovače sociálních médií.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) obsahového marketingu, jako jsou zobrazení, interakce, kliknutí a podrobné zprávy o reklamách nebo zprávách.
Omezení Hootsuite
- Mobilní aplikace může působit příliš jednoduše, protože postrádá nástroje pro schvalovací workflow a další důležité funkce.
Ceny Hootsuite
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,3/5 (více než 6600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Uživatel G2 říká:
Spravuji sociální účty pro fintechovou společnost SaaS. Je něco úžasného na tom, mít vše na jednom místě. Nemusím se během dne přihlašovat zvlášť na LinkedIn, Twitter a Facebook. Vše je tam, čeká na mě v těchto streamech, které si mohu přizpůsobit.
Spravuji sociální účty pro fintechovou společnost SaaS. Je něco úžasného na tom, mít vše na jednom místě. Nemusím se během dne přihlašovat zvlášť na LinkedIn, Twitter a Facebook. Vše je tam, čeká na mě v těchto streamech, které si mohu přizpůsobit.
Výhoda ClickUp: BrainGPT je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který zajišťuje plynulou a efektivní správu sociálních médií. Díky hluboké integraci s vašimi kalendáři obsahu, analytickými nástroji a platformami pro zasílání zpráv sjednocuje všechny vaše úkoly související se sociálními médii do jednoho pracovního prostoru.
Můžete použít funkci převodu řeči na text k brainstormingu nápadů na příspěvky, vytváření návrhů popisků nebo plánování obsahu bez použití rukou, zatímco několik předních modelů umělé inteligence vám pomůže generovat poutavé texty, analyzovat metriky výkonu a navrhovat nejlepší časy pro zveřejnění příspěvků.
3. Buffer (nejlepší pro tvůrce a malé podniky)
Buffer, vytvořený pro malé podniky a samostatné tvůrce, usnadňuje plánování a rozvrhování obsahu napříč více účty. Platforma vám umožňuje ukládat nápady na příspěvky na sociálních médiích kdykoli prostřednictvím přístupné a snadno použitelné mobilní aplikace.
Můžete si také během několika minut vytvořit vlastní přizpůsobenou vstupní stránku, například mini webovou stránku s vaší značkou. Umožní vám to zvýraznit odkazy, produkty nebo nabídky a nasměrovat sledující kamkoli budete chtít.
Nejlepší funkce Bufferu
- Přidávejte fotografie a videa přímo z Google Drive, Dropbox, Canva a dalších zdrojů.
- Využijte umělou inteligenci Bufferu k brainstormingu nápadů, vylepšování návrhů a generování návrhů obsahu.
- Spolupracujte snadno a v reálném čase tím, že budete diskutovat o nápadech, vylepšovat příspěvky a zanechávat zpětnou vazbu přímo na platformě.
Omezení Bufferu
- Platforma nenabízí pokročilé funkce sociálního naslouchání, jako je analýza sentimentu nebo prediktivní detekce trendů.
Ceny služby Buffer
- Navždy zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Uživatel Capterra říká:
Buffer zjednodušuje a strukturová správu sociálních médií mé společnosti! Jejich platforma je přehledná a velmi uživatelsky přívětivá. Společnost má také skvělý zákaznický servis, působí upřímně a autenticky a provozuje skvělý podcast o sociálních médiích!
Buffer zjednodušuje a strukturová správu sociálních médií mé společnosti! Jejich platforma je přehledná a velmi uživatelsky přívětivá. Společnost má také skvělý zákaznický servis, působí upřímně a autenticky a provozuje skvělý podcast o sociálních médiích!
👀 Věděli jste? První oficiální platforma sociálních médií vznikla již v roce 1997. Andrew Weinreich spustil web Six Degrees, který uživatelům umožňoval vytvářet profily a spojovat se s přáteli dlouho předtím, než vůbec existovaly dnešní platformy.
4. Sprout Social (nejlepší pro analytiku na podnikové úrovni a sledování sociálních sítí)
Sprout Social je nástroj umělé inteligence pro sociální média, který shromažďuje veškerý váš obsah, zprávy a statistiky na jednom jednoduchém panelu.
Všechny zprávy, komentáře a zmínky o značce ze všech připojených platforem sociálních médií se shromažďují v jedné „inteligentní doručené poště“. Můžete buď okamžitě odpovědět z doručené pošty, nebo přiřadit úkoly členům svého týmu, kteří je musí vyřídit.
Tento nástroj poskytuje komplexní analytické údaje a podrobné reporty. Sledujte interakce, dojmy, demografické údaje o publiku a výkonnost příspěvků napříč kanály a poté tyto informace exportujte jako reporty ve formátech PDF nebo CSV, které můžete sdílet se svými klienty nebo vedením společnosti.
Díky integrovanému sledování sociálních sítí a klíčových slov nebo hashtagů vám tato alternativa Sendible pomůže identifikovat nové trendy a odhalit příležitosti k posílení reputace vaší značky.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Zvyšte návštěvnost svého webu nebo vstupních stránek pomocí SproutLink jako řešení pro odkazy v biografii.
- Sledujte a spravujte recenze z hlavních platforem, jako jsou Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile a Yelp, na jednom místě.
- Nastavte si personalizovaná mobilní push oznámení pro jakýkoli typ zprávy na jakémkoli profilu nebo síti, abyste byli informováni i na cestách.
Omezení Sprout Social
- Někteří uživatelé zmiňují, že analytické a reportovací funkce postrádají větší přizpůsobitelnost a flexibilitu.
Ceny Sprout Social
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 5700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Uživatel G2 říká:
Na Sprout Social se mi nejvíce líbí jeho snadné použití a spolehlivost. Platformu používám každý den, po celý den, a díky ní je plánování obsahu, vytváření reportů a srovnávání zákazníků neuvěřitelně jednoduché. Jejich zákaznická podpora a tým pro správu účtů jsou vynikající.
Na Sprout Social se mi nejvíce líbí jeho snadné použití a spolehlivost. Platformu používám každý den, po celý den, a díky ní je plánování obsahu, vytváření reportů a srovnávání zákazníků neuvěřitelně jednoduché. Jejich zákaznická podpora a tým pro správu účtů jsou vynikající.
5. Zoho Social (nejlepší pro uživatele Zoho)
Platforma pro správu sociálních médií Zoho Social zefektivňuje celý váš pracovní postup. Vytvořte přehledný kalendář obsahu, plánujte a inteligentně řadějte více příspěvků (dokonce i s využitím časových úseků, kdy je vaše publikum nejaktivnější) a zobrazujte náhledy a publikujte na více sociálních sítích.
Funkce SmartQ předpovídá optimální časy pro zveřejňování příspěvků na základě údajů o zapojení publika, což vám umožňuje publikovat v době, kdy jsou vaši sledující nejaktivnější. Díky funkcím, jako jsou vlastní role, oprávnění a náhledy příspěvků v reálném čase, můžete vy a váš tým hladce spolupracovat a spravovat více značek bez zmatků.
Pokud již používáte jiné produkty Zoho, jako jsou CRM, nástroje pro podporu ticketů nebo nástroje pro návrh, Zoho Social se s nimi dobře integruje. To vám umožní propojit sociální interakce s potenciálními zákazníky nebo support tickety, čímž zůstane celý váš pracovní postup propojený.
Nejlepší funkce Zoho Social
- Pomocí asistenta Zia AI můžete rychle vytvářet návrhy odpovědí a popisků zadáním příkazu přímo do editoru.
- Vytvořte si frontu příspěvků s kurátorským obsahem získaným z RSS kanálů a rozšíření prohlížeče zShare.
- Získejte přístup k živému streamu komentářů, zmínek a zpráv v reálném čase na speciální záložce, abyste mohli okamžitě reagovat.
Omezení Zoho Social
- Platforma neumožňuje propojit více stránek pod stejným účtem v Zoho Social.
Ceny Zoho Social
- Navždy zdarma
- Standard: 10,15 $/měsíc
- Profesionální: 27,07 $/měsíc
- Premium: 42,85 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Social
- G2: 4,6/5 (více než 2800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Social?
Uživatel Capterra říká:
Zoho Social používám již delší dobu ke správě několika kanálů pro svou značku a upřímně řečeno je to jeden z nejpohodlnějších nástrojů, se kterými jsem pracoval. Rozhraní je přehledné, plánování je jednoduché a líbí se mi, jak doporučuje nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na základě trendů v interakcích.
Zoho Social používám již delší dobu ke správě několika kanálů pro svou značku a upřímně řečeno je to jeden z nejpohodlnějších nástrojů, se kterými jsem pracoval. Rozhraní je přehledné, plánování je jednoduché a líbí se mi, jak doporučuje nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků na základě trendů v interakcích.
⭐ Bonus: Správa sociálních médií může být velmi chaotická. Potřebujete ClickUp BrainGPT jako svého AI kopilota. Tato desktopová AI vám pomůže snadno plánovat, vytvářet a realizovat sociální kampaně.
S Brain MAX můžete:
- Okamžité prohledávání všech vašich sociálních médií: Najděte obrázky, starší příspěvky, popisky, návrhy kampaní a analytické údaje z ClickUp, Google Drive nebo jiných připojených platforem pomocí Enterprise Search.
- Vytvářejte a plánujte obsah bez použití rukou: Napadl vás skvělý nápad na příspěvek během schůzky? Použijte funkci Talk to Text, abyste si nápad zaznamenali a později na něm mohli pracovat.
- Přístup k několika modelům umělé inteligence: Použijte ChatGPT, Claude nebo DeepSeek v Brain MAX k vytváření textů, kampaní a získávání poznatků, zatímco systém porozumí vaší značce a probíhajícím projektům.
- Eliminujte rozptýlení AI při správě kampaní: Brain MAX centralizuje veškerou vaši práci s AI do jednoho inteligentního pracovního prostoru, takže nemusíte přepínat mezi nástroji, ztrácet kontext nebo znovu vytvářet výzvy.
Pokud již řešíte problém s rozšiřováním AI, zde jsou chytré způsoby, jak jej vyřešit, než se situace vymkne kontrole.
6. Agorapulse (nejlepší pro sociální schránku a srovnávání konkurence)
Agorapulse preferují týmy, které potřebují silnější funkce pro spolupráci.
Tento nástroj poskytuje jednotnou sociální schránku, kde jsou všechny zprávy, komentáře, zmínky, soukromé zprávy a vlákna komentářů shromážděny v jednom zobrazení, což výrazně usnadňuje správu komunity a zpracování odpovědí.
Můžete nastavit pravidla pro filtrování příchozích zpráv, automatické přiřazování členům týmu, mazání spamu nebo irelevantních komentářů a snadnou správu následných akcí.
Zpráva o konkurenci vám umožňuje přidat Facebookové stránky nebo Instagramové profily jiných značek. Poté můžete porovnat data vedle sebe: počet sledujících, počet příspěvků za určité období, celková interakce a průměrná interakce na příspěvek. To vám pomůže identifikovat příležitosti ke zlepšení vaší vlastní strategie na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Propojte Agorapulse s HubSpot nebo Salesforce a spojte tak sociální interakce s potenciálními zákazníky a aktivitami zákazníků.
- Sledujte návštěvníky, transakce a příjmy z obsahu sociálních sítí (tj. nejen lajky/komentáře) pomocí dashboardu ROI.
- Získejte podrobné analýzy a reporty, včetně sledování dosahu, zapojení, růstu počtu sledujících a měsíčních změn.
Omezení Agorapulse
- Nenabízí možnost spravovat všechny vaše komentáře, zmínky a zprávy na jednom místě.
Ceny Agorapulse
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 199 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (960+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (710+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Agorapulse?
Uživatel G2 říká:
Funkce reportingu jsou naprosto převratné a jsou mou oblíbenou částí Agorapulse. Mohu přizpůsobit reporty pro týdenní a měsíční analýzy a konsolidovat metriky napříč všemi platformami, což usnadňuje prezentaci jasných dat vedení.
Funkce reportingu jsou naprosto převratné a jsou mou oblíbenou částí Agorapulse. Mohu přizpůsobit reporty pro týdenní a měsíční analýzy a konsolidovat metriky napříč všemi platformami, což usnadňuje prezentaci jasných dat vedení.
🧠 Zajímavost: Krátká videa a kampaně influencerů přinesou v roce 2025 nejvyšší návratnost investic, přičemž samotný krátký obsah přinese 21 %.
7. Later (nejlepší pro vizuální značky a plánování zaměřené na Instagram)
Pokud vaše značka využívá sociální média jako Instagram, TikTok nebo Pinterest, Later je pro vás ideálním nástrojem pro správu sociálních médií.
Platforma nabízí vizuální kalendář obsahu, který vám umožňuje přetahovat obrázky nebo videa do naplánovaných slotů. Funkce Post Tags in Later vám pomůže pochopit výkonnost sociálních médií na širší úrovni. Místo toho, abyste analyzovali příspěvky jeden po druhém, můžete je seskupit podle kampaně, produktu, formátu nebo strategie a zobrazit výsledky napříč kanály a časovými obdobími.
Pokud provozujete a spravujete kampaně influencerů, Later se o tento proces postará za vás.
Od objevování tvůrců přes kontrolu jejich práce až po shromažďování jejich obsahu – vše můžete sledovat bez použití tabulek nebo přeskakování mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Later
- Pomocí Later EdgeAI vytvořte strategii pro influencery založenou na datech. Analyzuje miliardy signálů od tvůrců, obchodníků a kulturních subjektů, aby doporučil ty správné tvůrce a předpověděl výkonnost.
- Najděte obsah vytvořený uživateli pomocí vyhledávání tagů, zmínek a hashtagů a získejte přístup k fotografiím z Unsplash.
- Udržujte svá média uspořádaná pomocí seskupování a třídění souborů, abyste mohli rychle najít správný obsah.
Omezení Later
- Automatické publikování platformy nepodporuje příspěvky v karuselu ani příběhy na Instagramu.
Ceny Later
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 25 $/měsíc
- Růst: 50 $/měsíc
- Scale: 110 $/měsíc
Pozdější hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Later?
Uživatel Redditu říká:
Doporučuji Later, pokud spravujete jeden účet, publikujete hodně karuselů a videí a chcete ve svých příspěvcích označovat lidi. Jejich funkce Link in Bio funguje dobře, aby přivedla lidi ke konkrétním produktům nebo stránkám.
Doporučuji Later, pokud spravujete jeden účet, publikujete hodně karuselů a videí a chcete ve svých příspěvcích označovat lidi. Jejich funkce Link in Bio funguje dobře, aby přivedla lidi ke konkrétním produktům nebo stránkám.
8. Loomly (nejlepší pro týmy, které chtějí pracovní postup založený na kalendáři s integrovanou spoluprací)
Loomly zjednodušuje plánování sociálních médií od nápadu až po zveřejnění. Poskytuje vám vizuální kalendář, knihovnu obsahu a jednotný pracovní postup napříč všemi kanály pro správu vaší přítomnosti na sociálních médiích.
Pro týmy nebo agentury podporuje Loomly více uživatelů, recenze klientů/zainteresovaných stran, soukromé vs. veřejné komentáře, historii verzí a schvalovací procesy.
Pro urychlení tvorby obsahu získáte video editor a opakovaně použitelné šablony příspěvků. Můžete dokonce stáhnout vizuální prvky z Canva, Unsplash nebo Google Drive prostřednictvím integrací a přímo je remixovat uvnitř platformy.
V kombinaci s funkcemi, jako jsou pracovní postupy pro spolupráci, automatická připomenutí, tipy pro optimalizaci příspěvků a přehledné analytické údaje, zvládá celý proces publikování od začátku do konce.
Nejlepší funkce Loomly
- Nastavte víceúrovňové pracovní postupy pro sociální média, abyste zajistili, že každý příspěvek bude před zveřejněním zkontrolován správnými osobami.
- Spravujte všechna svá aktiva na jednom místě ukládáním obrázků, videí a souborů do centrální knihovny.
- Získejte okamžitá oznámení ve Slacku nebo Microsoft Teams, abyste byli informováni o schváleních a změnách v plánování.
Omezení Loomly
- Loomly může být z hlediska pracovních postupů nebo spolupráce poněkud omezený, pokud spravujete mnoho účtů.
Ceny Loomly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loomly
- G2: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Loomly?
Uživatel G2 říká:
Loomly používám od samého začátku (2022!) a mám několik klientů, kteří Loomly využívají pro plánování svých sociálních médií. Používám ho denně a možnost naplánovat příspěvky, takže se nemusím starat o ruční zveřejňování, je pro mě darem z nebes. Implementace tohoto softwaru do mého podnikání byla jednoduchá a všichni moji klienti ho rádi používají, protože šetří čas strávený výměnou e-mailů.
Loomly používám od samého začátku (2022!) a mám několik klientů, kteří Loomly využívají pro plánování svých sociálních médií. Používám ho denně a možnost naplánovat příspěvky, takže se nemusím starat o ruční zveřejňování, je pro mě darem z nebes. Implementace tohoto softwaru do mého podnikání byla jednoduchá a všichni moji klienti ho rádi používají, protože šetří čas strávený výměnou e-mailů.
9. CoSchedule (nejlepší pro marketingové týmy, které chtějí jednotný kalendář)
CoSchedule je redakční kalendář určený pro marketingové týmy, které chtějí společně spravovat sociální sítě a další publikační kanály. Pro začátek můžete vytvořit hlavní kalendář kombinující články z blogu, příspěvky na sociálních sítích, zpravodaje a další obsah.
Kromě plánování obsahu nabízí také funkce pro správu projektů na sociálních médiích, které centralizují úkoly. Přiřazujte úkoly členům týmu (např. psaní, editace, publikování na sociálních médiích), stanovujte termíny a sledujte pokrok, abyste termíny dodrželi.
Funkce ReQueue automaticky znovu publikuje vaše nejúspěšnější příspěvky na sociálních médiích, aby byla zachována konzistence a maximalizován dosah. Tato alternativa Sendible má marketingovou sadu, která nabízí přehledové panely, sociální AI nástroje, sociální schránku a další.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Pomocí editoru Mia Editor vytvářejte obrázky, nápady a texty sociálních zpráv.
- Proměňte své metriky ve strategické pokyny pomocí analytika využívajícího umělou inteligenci, který poskytuje praktická doporučení pro urychlení růstu.
- Označte úkoly v kalendáři barevnými kódy, abyste rychle identifikovali položky s vysokou prioritou a termíny.
Omezení CoSchedule
- Funkce tagování napříč několika platformami sociálních médií může být trochu obtížná.
Ceny CoSchedule
- Kalendář zdarma
- Sociální kalendář: 29 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 69 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Individuální ceny
- Marketingová sada: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoSchedule?
Recenze Capterra říká:
CoSchedule je skvělý nástroj pro samostatné blogery i týmy. Můžete si naplánovat obsah, naplánovat jeho zveřejnění a dokonce naplánovat zveřejnění na několik měsíců až rok dopředu. Stačí to nastavit a nemusíte se o to dále starat. Je také velmi snadné jej používat a funguje přímo ve vašem WordPress dashboardu.
CoSchedule je skvělý nástroj pro samostatné blogery i týmy. Můžete si naplánovat obsah, naplánovat jeho zveřejnění a dokonce naplánovat zveřejnění na několik měsíců až rok dopředu. Stačí to nastavit a nemusíte se o to dále starat. Je také velmi snadné jej používat a funguje přímo ve vašem WordPress dashboardu.
10. SocialBee (nejlepší pro publikování příspěvků podle kategorií)
SocialBee se zaměřuje na zefektivnění a organizaci publikování na sociálních sítích, zejména pokud pracujete s opakujícím se obsahem a častými aktualizacemi.
Umožňuje vám rozdělit obsah do kategorií, jako jsou odkazy na blogy, případové studie, propagační akce a evergreenové příspěvky, a automaticky recyklovat vaše příspěvky.
Sociální média copilot v SocialBee jde ještě dál a vytváří strategii přizpůsobenou vašemu odvětví a produktům. Položí vám několik jednoduchých otázek, poté vám doporučí nejlepší sociální kanály a navrhne kategorie obsahu.
Nejlepší funkce SocialBee
- Upravujte své příspěvky pro různé sociální sítě na jednom místě a nechte je automaticky upravovat umělou inteligencí.
- Vytvářejte sbírky hashtagů z vašeho obsahu, abyste měli své příspěvky přehledně uspořádané a cílené.
- Naplánujte časově citlivé příspěvky tak, aby byly zveřejněny v přesný čas a dokonale odpovídaly vašim plánům spuštění.
Omezení SocialBee
- SocialBee postrádá kontrolu po zveřejnění, což ztěžuje úpravy formátování nebo tagování, jakmile je příspěvek zveřejněn.
Ceny SocialBee
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Bootstrap: 29 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc (3 uživatelé)
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SocialBee?
Líbí se mi, že mohu publikovat příspěvky na více sociálních médiích najednou a každé z nich přizpůsobit. Je to natolik jednoduché, že to zvládne i někdo jako já, kdo není technický génius, a nemusí se učit z mnoha výukových videí.
Líbí se mi, že mohu publikovat příspěvky na více sociálních médiích najednou a každé z nich přizpůsobit. Je to natolik jednoduché, že to zvládne i někdo jako já, kdo není technický génius, a nemusí se učit z mnoha výukových videí.
✅ Ověření faktů: 63 % marketérů již ve svých kampaních používá generativní AI a dalších 27 % plánuje její zavedení v příštích šesti měsících.
11. ContentStudio (nejlepší pro vyhledávání obsahu na více kanálech a publikování založené na umělé inteligenci)
ContentStudio je vícekanálový interaktivní kalendář obsahu, který vám pomůže vizualizovat vaši strategii sociálních médií na jednom místě. Můžete naplánovat příspěvky na celý měsíc a přepínat mezi zobrazením kalendáře, seznamu nebo mřížky podle toho, jak váš tým preferuje pracovat.
Nabízí také pět flexibilních možností publikování: okamžité zveřejnění, naplánování na později, uložení konceptů, použití kategorií obsahu nebo přesunutí položek do sociální fronty. Odtud můžete sledovat výkonnost každého příspěvku pomocí analytických nástrojů na úrovni platformy, které zobrazují dosah a zapojení.
Pro urychlení tvorby máte k dispozici hotové šablony pro sociální média, které můžete použít pro popisky na Instagramu, tweety a inspirativní citáty. AI asistent ContentStudio vám pak pomůže proměnit nápady v poutavé vizuální a textové obsahy s minimálním úsilím.
Nejlepší funkce ContentStudio
- Automaticky publikujte obsah z vašich oblíbených blogů připojením jejich RSS kanálů k vašim sociálním sítím.
- Importujte vizuální prvky přímo z Flickr, Pixabay, Imgur nebo Giphy a urychlete tak proces vytváření příspěvků.
- Sledujte sdílené odkazy na svých sociálních profilech a vylepšete své kampaně díky jasnějším údajům o výkonu.
Omezení ContentStudio
- Platforma postrádá více funkcí pro sledování sociálních sítí, které by vám mohly pomoci porozumět vašemu publiku.
Ceny ContentStudio
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 69 $/měsíc (2 uživatelé)
- Agency Unlimited: 139 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ContentStudio
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 670 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ContentStudio?
Recenze Capterra říká:
S ContentStudio jsem obecně více než spokojený. Díky němu je sdílení na sociálních médiích a hlavně získávání správného obsahu pro sdílení na sociálních médiích tak snadné! Z příspěvků, které sdílíme s mou virtuální asistentkou z objevovacích záložek ContentStudio, mám opravdu skvělou odezvu a díky mobilní aplikaci nyní mohu sdílet rychlé aktualizace a poslední novinky také se svými sledujícími na sociálních médiích.
S ContentStudio jsem obecně více než spokojený. Díky němu je sdílení na sociálních médiích a hlavně získávání správného obsahu pro sdílení na sociálních médiích tak snadné! Z příspěvků, které sdílíme s mou virtuální asistentkou z objevovacích záložek ContentStudio, mám opravdu skvělou odezvu a díky mobilní aplikaci nyní mohu sdílet rychlé aktualizace a poslední novinky také se svými sledujícími na sociálních médiích.
⚠️ Upozornění: Ačkoli se hodně mluví o tom, že umělá inteligence zvyšuje efektivitu a produkci obsahu, realita je složitější, jak uvádí zpráva Co-Schedule o stavu umělé inteligence v marketingu.
40 % marketérů stále uvádí obavy o ochranu osobních údajů jako největší překážku pro zavedení umělé inteligence, což odráží rostoucí pozornost věnovanou tomu, jak nástroje shromažďují, ukládají a používají údaje o zákaznících.
Dalších 38 % se potýká s nedostatkem technických znalostí, což ztěžuje implementaci nebo správu řešení AI bez dalšího školení nebo podpory.
A třetina marketérů uvádí vysoké náklady na implementaci jako hlavní důvod, proč odkládají zavedení této platformy.
Kromě těchto hlavních problémů čelí týmy také výzvám, jako jsou problémy s integrací systémů, nejasná návratnost investic a vnitřní odpor, které mohou narušit nebo zpomalit iniciativy založené na umělé inteligenci.
Zjednodušte správu sociálních médií pomocí ClickUp
„Pokud jde o správu sociálních médií , žádný jiný nástroj není tak robustní jako ClickUp. Pokud chcete vědět vše, co se v daném okamžiku děje, žádný jiný nástroj vám neposkytne stejnou úroveň přehledu.“
— Sarah Lively, ředitelka sociálních médií v Cartoon Network
Alternativy Sendible, které jsme v tomto blogu popsali, se vztahují na různé typy použití.
ClickUp vyniká tím, že marketingovým týmům poskytuje centralizované místo pro nápady, kalendáře obsahu, dashboardy, schvalování a asistenci AI. Celý váš pracovní postup probíhá z jednoho jednotného centra.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte si jej.
Často kladené otázky
Někteří uživatelé hledají alternativy Sendible, protože potřebují pokročilejší analytické a reportovací funkce. Analytické funkce platformy nejsou dostatečně podrobné pro detailní sledování výkonu nebo strategickou optimalizaci. Dalším důvodem, proč uživatelé zkoumají jiné možnosti, jsou ceny. Cena plánu pro tvůrce začíná na 29 USD/měsíc a pro podnikové týmy dosahuje až 638 USD/měsíc. Pokud jste samostatný tvůrce nebo malá firma, cena může být příliš vysoká. Zvažte prozkoumání jiných alternativ Sendible, které nabízejí podobné funkce za dostupnou cenu.
Pokud hledáte nejlepší bezplatnou alternativu k Sendible, ClickUp je jednou z nejlepších možností. Nabízí vám konvergované pracovní prostředí založené na kontextové umělé inteligenci, které vám pomůže spravovat všechny části vašeho pracovního postupu s obsahem na jednom místě. Na jedné platformě můžete plánovat kampaně, mapovat kalendáře obsahu, vytvářet obsah, generovat obrázky, spravovat úkoly, spolupracovat se svým týmem a sledovat výkon. Vzhledem k tomu, že ClickUp Brain se přizpůsobuje vašemu workflow a udržuje vše propojené, nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi nebo více modely umělé inteligence.
Hootsuite může být v některých případech lepší než Sendible, ale výběr závisí na vašich potřebách. Hootsuite je známý svými výkonnými analytickými nástroji, širší škálou integrací a silnými funkcemi pro týmovou spolupráci. Díky tomu se hodí pro větší týmy nebo značky, které se spoléhají na podrobné reporty a zapojení na více platformách. Na druhou stranu je Sendible jednodušší na používání a dobře funguje pro každodenní plánování a správu klientů. Mnoho malých a středních značek a freelancerů dává přednost Sendible, protože nabízí základní funkce bez zbytečné složitosti.
Pokud provozujete agenturu a hledáte schopnou alternativu k Sendible, jsou vhodné ClickUp a Agorapulse. ClickUp jde nad rámec správy sociálních médií. Můžete organizovat kampaně, ukládat aktiva a automatizovat úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Kromě toho jeho kontextová umělá inteligence také pomáhá urychlit váš pracovní postup při tvorbě obsahu. Agorapulse naopak nabízí jednotnou sociální schránku pro zprávy a komentáře, schvalovací pracovní postupy a funkce pro vytváření reportů připravených pro klienty. Díky tomu je ideální pro agentury zabývající se marketingem na sociálních médiích, které chtějí specializované řešení pro správu více sítí.
Ano, Instagram můžete spravovat pomocí většiny alternativ Sendible a některé z nich podporují také TikTok. API TikToku je však omezenější, takže funkce jako plánování nebo přímé publikování se mohou lišit v závislosti na zvoleném nástroji.