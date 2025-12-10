Graf burnup a graf burndown: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Během standupu se někdo zeptal, zda je sprint na dobré cestě. Otevřeli jste graf, sebevědomě přikývli a přečetli údaje z grafu. V polovině oběda si uvědomíte, že jste možná všem lhali. Ano, to se stává i těm nejlepším z nás.
Zaměňování grafu burnup a grafu burndown zmařilo více sprintových revizí, než si kdokoli připouští. Vypadají podobně: čáry, které se pohybují (zjednodušeně řečeno, samozřejmě). Ale vyprávějí zcela odlišné příběhy o tom, zda vyhráváte, nebo pomalu klesáte.
Pojďme tuto zmatenost jednou provždy vyřešit. Jako bonus vám také ukážeme, jak ClickUp usnadňuje sledování obou grafů. 🤩
Co je graf burndown?
Burndown graf je vizuální nástroj, který ukazuje, kolik práce zbývá ve sprintu nebo projektu v průběhu času. Čára začíná vysoko a v ideálním případě klesá až na nulu v termínu vašeho uzávěrky.
Například váš tým zahájí dvoutýdenní sprint.
První den graf ukazuje, že zbývá 80 bodů; pátý den jste dokončili 35 bodů, takže čára klesne na 45. A desátý den vám zbývá už jen 15 bodů. Pokud vše půjde dobře, čára dosáhne nuly čtrnáctý den a všichni budou slavit.
🔍 Věděli jste, že... Název Scrum vlastně pochází z článku v Harvard Business Review z roku 1986, který srovnává inovativní týmy s ragbyovým scrumem: pevným, koordinovaným a pohybujícím se jako jeden celek.
Jak funguje graf burndown
Vertikální osa zobrazuje množství zbývající práce, měřené v agilních bodech, hodinách nebo úkolech, a horizontální osa zobrazuje čas, rozdělený na dny nebo týdny.
Jak váš tým dokončuje práci, čára se posouvá dolů. Většina grafů burndown obsahuje ideální trajektorii, která představuje perfektní tempo. Pokud se vaše skutečná čára nachází nad touto ideální čarou, jste pozadu, a pokud je pod ní, znamená to, že jste napřed.
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo.
Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným agentům AI a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po souhrny projektů generované AI můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní agenty AI během několika minut – bez nutnosti učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Výhody grafů burndown
Zde je několik důvodů, proč se týmy k těmto agilním grafům projektového řízení stále vrací:
- Kdokoli se může podívat na graf a okamžitě pochopit, zda tým dokončí práci včas.
- Klesající křivka vytváří přirozenou naléhavost a udržuje všechny soustředěné na dokončení zbývajících úkolů.
- Jsou snadno nastavitelné a vyžadují minimální vysvětlení pro nové členy týmu nebo zainteresované strany.
- Vizuální efekt odpočítávání motivuje týmy k udržení tempa během sprintu.
- Denní aktualizace trvají jen několik sekund, takže jsou nenáročné na údržbu pro rychle se pohybující týmy.
📖 Přečtěte si také: Agilní rychlost vs. plánování kapacity: Jaký je rozdíl?
Omezení grafů burndown
Grafy burndown mají slepé body, které mohou váš tým uvést v omyl:
- Když se v polovině sprintu změní rozsah, čára vyskočí zpět nahoru, což vyvolává dojem, že váš tým ztratil pokrok, zatímco ve skutečnosti byla přidána další práce.
- Není možné rozlišit mezi „jsme pozadu oproti harmonogramu“ a „někdo přidal další práci do backlogu“.
- Dokončená práce se po dokončení stává neviditelnou, takže ztrácíte přehled o tom, co tým skutečně dokázal.
- Nezohledňují složitost práce; dokončení pěti malých úkolů vypadá stejně jako dokončení jedné velké funkce.
- Pokud se během sprintu změní rychlost týmu, graf neodráží, zda se jedná o problém s kapacitou nebo o problém s odhadem práce.
🔍 Věděli jste, že... Náš mozek se velmi spoléhá na vizuální podněty. Když je pokrok zobrazen vizuálně (grafy, tabule, trackery), aktivuje se stejný systém odměn, který je spojen s pokrokem ve hře, i když se celkové pracovní zatížení nezměnilo. Proto jsou grafy burnup a burndown „motivující“.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit graf burndown v Excelu (s šablonami)
Co je graf burnup?
Graf burnup je vizuální nástroj, který zobrazuje jak dokončenou práci, tak celkový rozsah v průběhu času. Dvě čáry se pohybují nahoru: jedna sleduje, co je hotovo, a druhá sleduje celkovou pracovní zátěž.
Vezměme si stejný příklad sprintu. První den začíná s dokončenou prací na nule a celkovým rozsahem 80. Pátý den se dokončená práce zvýší na 35, zatímco rozsah zůstane na 80.
Poté, sedmého dne, přidá jedna ze zainteresovaných stran 20 bodů urgentní práce. Čára rozsahu vyskočí na 100, ale vaše čára dokončené práce stále stoupá až na 50. Každý může přesně vidět, co se stalo: tým postupuje stejnou rychlostí, ale někdo právě posunul cílovou čáru.
🚀 Výhoda ClickUp: Týmy ztrácejí čas, když nedokážou určit, čemu je třeba ve sprintu věnovat pozornost. ClickUp Brain, integrovaný AI asistent platformy, vyhledá několik úkolů, které zpomalují pokrok, takže se tým může soustředit na správné opravy, místo aby prohledával celou tabuli. Jelikož je integrován do vašeho pracovního prostoru, zná vaše dokumenty, úkoly, pokrok projektu a práci lépe než vy.
📌 Příkladové podněty:
- Ukažte mi tři úkoly, které v současné době ohrožují náš sprint, a agilní metodiky, které nejrychleji odblokují pokrok.
- Dejte mi stručný přehled potenciálních zpoždění v tomto sprintu a jejich vlivu na náš celkový pokrok.
- Identifikujte překážky, které nám brání v dodržování celkového rozsahu projektu, a navrhněte, jak upravit plány.
Výhody grafů burnup
V následujících případech mají grafy burn-up výhodu:
- Sleduje dokončenou práci odděleně od rozsahu, takže změny jsou okamžitě viditelné jako posun nahoru v horní linii.
- Dokončená práce zůstává zobrazena jako stoupající čára, což je lepší pro morálku týmu a oslavuje celkový pokrok.
- Zainteresované strany mohou vizualizovat pokrok a měnící se požadavky v jednom zobrazení, což zvyšuje transparentnost sprintových revizí.
- Můžete sledovat trendy rychlosti v čase podle sklonu čáry dokončené práce.
- Oddělují výkonnost týmu od řízení rozsahu, což usnadňuje identifikaci příčin zpoždění.
🔍 Věděli jste, že... Lidé vnímají pokrok jako „S-křivku“. Na začátku práce se zdá, že postupuje pomalu, uprostřed projektu se zdá, že postupuje rychle, a na konci se opět zdá, že postupuje pomalu. Grafy burnup často odhalují tento přirozený vzorec jasněji než grafy burndown.
📖 Přečtěte si také: Scrum vs. Kanban: Který z nich je pro vás nejlepší?
Omezení grafů burnup
Používání grafů burnup má své nevýhody:
- Dvě vzhůru směřující čáry mohou zmást lidi, kteří nejsou s tímto formátem obeznámeni.
- Vyžadují podrobnější vysvětlení, než je týmy a zúčastněné strany projektu mohou s jistotou číst.
- U sprintů se stabilním rozsahem nepřináší větší složitost žádnou přidanou hodnotu, protože horní řádek zůstává neměnný.
- Rychlé kontroly stavu trvají déle, protože je třeba vysvětlit rozdíl mezi řádky.
- Vypadá to méně naléhavě, protože obě čáry stoupají; nedochází k dramatickému odpočítávání k nule.
📖 Přečtěte si také: Zdroje pro Ganttovy diagramy – příklady, šablony a nástroje
Graf burnup vs. graf burndown: klíčové rozdíly
Projektoví manažeři často zaměňují grafy burnup a burndown, protože vypadají podobně, ale každý z nich odpovídá na jinou otázku v průběhu životního cyklu projektu.
Zde je jasný a jednoduchý přehled, který vám pomůže vybrat ten správný pro váš pracovní postup. 👀
|Funkce
|Graf burnup
|Graf burndown
|Co ukazuje
|Dokončená čára pro práci směřující k celkovému rozsahu
|Zbývající práce, která se blíží nule
|Účel
|Zobrazte pokrok a rozsah v jednom přehledu
|Ukažte, jak rychle tým snižuje objem práce
|Viditelnost rozsahu
|Zobrazuje změny rozsahu jasně pomocí samostatné čáry rozsahu.
|Skrývá změny rozsahu, které mohou způsobit, že trendy budou zavádějící.
|Přehled o pokroku
|Pomáhá týmům zjistit, zda se blíží dokončení, i když se požadavky mění.
|Pomáhá týmům posoudit, zda jsou na dobré cestě k dokončení v rámci časového harmonogramu sprintu.
|Vizuální struktura
|Dvě čáry: jedna pro dokončenou práci a jedna pro celkový rozsah
|Jedna čára: zbývající práce v čase
|Nejvhodnější pro
|Pracujte tam, kde se požadavky mohou vyvíjet
|Sprinty s pevným rozsahem a předvídatelným pracovním zatížením
|Síla
|Jasné znázornění rozšiřování rozsahu a celkového pokroku
|Jednoduchý a snadný způsob, jak sledovat denní míru spotřeby
Který z nich je lepší pro sprinty?
Burndown graf funguje nejlépe u projektů s pevně stanoveným rozsahem, kde je pracovní zátěž jasně definována na začátku.
Je to jednoduché, zaměřené a dobře se hodí k plánování sprintů, aniž by tým zahlcovalo zbytečnými daty. Jelikož cílem sprintu je dokončit stanovené množství práce v krátkém časovém úseku, viditelný pokles zbývajícího pracovního zatížení k nule pomáhá všem udržet soulad a rychle se přizpůsobit, pokud se pokrok zpomalí.
🔍 Věděli jste, že... V roce 1995, kdy byl poprvé oficiálně představen Scrum, byla průměrná délka sprintu 1–4 týdny. Maximální délka byla jeden měsíc. Dnes většina týmů používá dvoutýdenní sprinty, protože kratší cykly zvyšují hladinu dopaminu díky rychlejším zpětným vazbám.
Který z nich je lepší pro projekty s měnícím se rozsahem?
Graf burnup funguje lépe, když se požadavky neustále mění, protože zobrazuje dokončenou práci a celkový rozsah v samostatných řádcích. Poskytuje vedoucím transparentní přehled o tom, jak práce postupuje v rámci celého projektu.
Když týmy odkazují na širší projektový plán, graf burnup poskytuje jasnější obraz o tom, jak pokrok odpovídá vyvíjejícímu se cíli. Okamžitě zviditelňuje rozšiřování rozsahu projektu a udržuje konverzace založené na faktech, nikoli na domněnkách.
🔍 Věděli jste, že... Pracovníci čerpají motivaci z „psychologického momenta “ – pocitu, že pokrok pokračuje stabilně. I malý pokrok vytváří momentum, a proto sledování rychlosti a kumulativní práce pomáhá týmům překonat složité sprinty.
Proč mnoho agilních týmů používá oba
Použití obou grafů poskytuje týmům ucelený a přesnější přehled o pokroku. Graf burndown zdůrazňuje krátkodobou rychlost, zatímco graf burnup ukazuje dlouhodobý pohyb směrem k cíli a jakoukoli možnost změny rozsahu.
Tato kombinace posiluje sledování projektu, protože týmy mohou včas zachytit problémy, pochopit důvody změn a sebevědomě komunikovat stav se zainteresovanými stranami.
Jakmile pochopíte, jak se sleduje pokrok, dalším úkolem je udržet tyto informace viditelné v celém pracovním prostoru – a právě zde přichází na řadu ClickUp.
🚀 Výhoda ClickUp: Když se vaše práce rozprostírá napříč aplikacemi, dokumenty, tikety, chaty a výzkumem, hledání odpovědí se stává pomalým a roztříštěným. ClickUp BrainGPT, desktopový AI společník, sjednocuje vyhledávání a uvažování napříč:
- VŠECHNY vaše pracovní aplikace
- Váš pracovní prostor ClickUp
- Propojené aplikace
- Více LLM (ChatGPT, Claude a Gemini)
- Vyhledávání na webu
A když pracujete rychle, funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX vám pomůže pracovat čtyřikrát rychleji. Stačí nadiktovat cenné poznatky nebo požadavky a nástroj je za vás naformátuje, aby byly připraveny k přidání do úkolu.
Takto pomáhá eliminovat rozšiřování AI:
Kdy použít který graf (skutečné scénáře)
Týmy často přepínají mezi grafy burnup a agilními grafy burndown v závislosti na typu práce, míře nejistoty a tom, jak pečlivě potřebují sledovat pokrok.
Zde jsou praktické scénáře, které ukazují, kdy má každý graf největší smysl. 📈
Scénář 1: Dvoutýdenní sprint, kdy je backlog uzamčen
Váš tým zahajuje dvoutýdenní sprint s pevně stanoveným souborem úkolů a bez očekávaných změn v polovině sprintu. Chcete jednoduchý denní přehled, který ukazuje, zda snižujete pracovní zátěž správným tempem.
Burndown graf je pro tento účel vhodný, protože čára zbývající práce ukazuje, zda je tým v předstihu nebo v zpoždění. To funguje dobře v agilním scrum pracovním postupu, kde je důraz kladen na předvídatelné dodání.
📖 Přečtěte si také: Průvodce metodou kritické cesty (CPM) v projektovém řízení
Scénář 2: Funkce produktu, která se během vývoje neustále vyvíjí
Vytváříte novou funkci pro uživatele a zainteresované strany po každé ukázce požadují drobná vylepšení. Rozsah se každých pár dní mírně zvětšuje a tým potřebuje jasně vědět, zda je pokrok skutečný, nebo se jen zdá pomalý, protože se cíl neustále mění.
V tomto případě je vhodnější graf burnup, protože zobrazuje dokončenou práci a celkový rozsah jako samostatné čáry. To je užitečné, pokud udržujete podrobnou strukturu rozdělení práce, která se neustále mění.
🔍 Věděli jste? Lidé často přeceňují dobu, kterou jim zabere provedení obtížných úkolů (tzv. „impact bias“), což je vede k prokrastinaci. Jakmile však jednou začnou, obvykle úkoly dokončí rychleji, než předpokládali. To je jeden z důvodů, proč rozdělení složité práce na menší části zvyšuje pravděpodobnost jejího dokončení.
Scénář 3: Čtvrtletní projekt s více schváleními a závislostmi
Váš tým připravuje uvedení produktu na trh, které zahrnuje inženýrství, design, marketing a právní záležitosti. Každá skupina se řídí svým vlastním časovým plánem a schvalování může některé úkoly zpozdit.
Vzhledem k tomu, že celkový časový plán není pevně stanoven, poskytuje graf burnup vedení upřímný pohled na pokrok a na to, jak změny ovlivňují rozsah. Tímto způsobem můžete vysvětlit, proč se časové plány mění, zejména když se harmonogram projektu posune kvůli závislostem mezi týmy.
🧠 Zajímavost: Lidé se cítí motivovanější, když vidí viditelný pokrok, i když jde o malé úspěchy. Tomuto jevu se říká efekt gradientu cíle. Váš mozek zrychluje úsilí, jak se blížíte k dokončení (což je přesně důvod, proč grafy burndown fungují!).
Jak vytvořit graf burnup/burndown pomocí ClickUp
ClickUp funguje jako konvergovaný AI pracovní prostor, což znamená, že vaše úkoly, dokumenty, aktualizace, data sprintů, reporty a AI asistence jsou uloženy v jednom systému, což eliminuje rozptýlení nástrojů.
Zde je podrobnější pohled na to, jak vám agilní nástroj pomáhá. 👇
Zahajte nastavení sprintu
Šablona grafu burndown v ClickUp vám poskytne pevný výchozí bod. Definujte každý KPI jako úkol ClickUp. Poté přidejte vlastní pole ClickUp, jako jsou Cílová hodnota, Skutečná hodnota, Pokrok a dokonce i Předchozí období nebo Odchylka. Tímto způsobem zachytíte číslo a kontext kolem něj: jak se porovnává s vaším cílem, zda máte vzestupný nebo sestupný trend a který tým za něj odpovídá.
Šablona nabízí vlastní stavy ClickUp, jako například Na dobré cestě, V ohrožení, Dokončeno a Nezahájeno, které slouží k definování stavu každého KPI.
Řekněme, že provádíte 12denní sprint pro aktualizaci plateb. Načtete „Sprint 14“, vložíte svých 60 odhadovaných bodů příběhu a vše přiřadíte k smysluplným stavům. Nastane druhý den, váš backendový inženýr odešle 5bodový příběh, QA uzavře 3bodový úkol a řádek zbývající práce okamžitě klesne.
Poslechněte si Dayanu Milevu, Account Director ve společnosti Pontica Solutions:
S ClickUp jsme udělali další krok vpřed a vytvořili dashboardy, kde naši klienti mohou v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Díky tomu se klienti cítí propojeni se svými týmy, zejména vzhledem k tomu, že se nacházejí v různých zemích a někdy dokonce na různých kontinentech.
S ClickUp jsme udělali další krok vpřed a vytvořili dashboardy, kde naši klienti mohou v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Díky tomu se klienti cítí propojeni se svými týmy, zejména vzhledem k tomu, že se nacházejí v různých zemích a někdy dokonce na různých kontinentech.
📖 Přečtěte si také: PMBOK: Kompletní průvodce moderním projektovým řízením
Vytvořte si svou skutečnou řídící místnost sprintu
Dashboardy ClickUp, které jsou součástí platformy (a integrovány do šablon ClickUp!), vám umožňují vytvářet přizpůsobitelné huby, které vizualizují informace z různých týmů nebo oddělení. Můžete použít sloupcové grafy, spojnicové grafy, měřidla nebo číselné dlaždice v závislosti na tématu: prodejní výkonnost, marketingový dosah, provozní efektivita, metriky zákaznického servisu nebo KPI související se zaměstnanci.
Dashboardy fungují nejlépe, když se zaměříte na dva grafy, které slouží jako vodítko pro rozhodnutí ve sprintu: burndown pro tempo a burnup pro rozsah.
Předpokládejme, že vytváříte „Ovládací panel Sprint 22“. Vlevo přidáte kartu Sprint Burndown a vpravo kartu Sprint Burnup. Toto spojení usnadňuje odhalení skutečného důvodu zpoždění.
Když jste v polovině sprintu, váš dashboard zobrazuje:
- Ideální linie grafu burndown předpokládá dokončení 27 bodů.
- Skutečná čára leží na hodnotě 18.
- Graf burnup ukazuje, že rozsah skokově vzrostl z 54 na 66, protože produkt přidal tři úkoly pro vylepšení onboardingu.
Tyto dva grafy, které jsou vedle sebe, vyprávějí velmi odlišný příběh od problémů s rychlostí. Tým nezpomalil, změnil se sprint. To vám dává jasný další krok: vynechat nepodstatný příběh a přesunout nové vylepšené úkoly do sprintu 23, místo aby se vynucovalo nereálné tempo.
Sledujte své tempo v reálném čase
Karty sprint burndown se aktualizují pokaždé, když někdo přesune úkol. Pokud ideální čára předpokládá 12 dokončených bodů ve druhém dni a vaše skutečná čára ukazuje pouze 6, zkontrolujete svou tabuli a zjistíte, že tři úkoly uvízly v revizi.
Rychlé popostrčení během standupu je znovu rozhýbe.
💡 Tip pro profesionály: Nakonfigurujte dashboard KPI pomocí AI karet, které čerpají data z více zdrojů. Jakmile se data aktualizují, ClickUp Brain zvýrazní trendy a anomálie (např. náhlý pokles rychlosti sprintu nebo nárůst počtu defektů). Vy se tak vyhnete ručnímu procházení surových čísel.
Kombinujte to s funkcí Talk-to-Text. Nadiktujte své aktualizace, spusťte AI kartu pro přepočítání metrik a aktualizujte grafy: burndown, burnup, rozsah vs. rychlost atd. Před dalším stand-upem nebo kontrolou vedení budete mít k dispozici aktuální dashboard.
Nechte rozsah projektu otevřený
Grafy burnup jsou důležité, když sprint odmítá zůstat na místě.
Karta Sprint Burnup odděluje dokončenou práci od celkového rozsahu, takže změny se zobrazují okamžitě. Řekněme, že QA přidá čtyři scénáře přístupnosti v hodnotě 10 bodů. Čára rozsahu se zvedne, čára pokroku zůstane stabilní a vy okamžitě víte, že míříte na pohyblivý cíl.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vytvořit dashboard PM:
Zvyšte laťku s ClickUp
Grafy sprintů zpřehledňují práci, když týmy pracují rychle a řídí měnící se cíle.
Grafy burndown udržují pozornost všech na dnešním tempu, zatímco grafy burnup vám pomáhají pochopit, jak se vyvíjí rozsah projektu. Správná volba závisí na míře změn v rámci vašeho projektu, ale oba grafy dodávají vašemu týmu větší jistotu a méně překvapení.
ClickUp vám nabízí oba pohledy bez dalšího úsilí, protože každý úkol již obsahuje data, která vaše grafy potřebují. Sledujete pokrok, včas zachytíte změny rozsahu a provádíte sprinty s menším počtem odboček. Dashboardy, sprintové karty a ClickUp Brain promění váš pracovní prostor v řídicí místnost, která se aktualizuje v reálném čase, jakmile váš tým přesune úkol. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅