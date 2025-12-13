Víte, jak důležité jsou popisy produktů. Jsou více než jen shrnutím toho, co prodáváte.
Dobře napsaný popis produktu může zvýšit konverzní poměr vašeho obchodu a zvýšit vnímanou hodnotu vašich produktů.
Jeho psaní je však snazší říci než udělat, zejména pokud se staráte o prodej, růst, dotazy zákazníků, aktualizace skladových zásob a všechny ostatní úkoly, které zajišťují každodenní chod vašeho obchodu.
Umělá inteligence vám pomůže vytvořit popisy produktů během několika sekund. Poté je můžete doladit, optimalizovat pro SEO a další účely.
Čtěte dál a dozvíte se, jak automatizovat popisy produktů pomocí umělé inteligence.
⭐ Doporučená šablona
Máte potíže s psaním popisů produktů pro každé SKU a jejich formátováním na Amazonu, Shopify, Instagramu a všech ostatních tržištích?
Pomocí šablony dokumentu s přehledem produktů od ClickUp můžete všechny informace o produktech centralizovat na jednom místě. Uspořádejte si specifikace produktů, zpětnou vazbu, plány vydání a další informace na jednom místě.
Proč je automatizace popisů produktů důležitá
Vaše kreativní já miluje psaní popisů produktů.
Při spouštění nebo rozšiřování vašeho internetového obchodu však kreativita sama o sobě nestačí. Automatizace vám pomůže udržet kvalitu a zároveň postupovat rychleji.
Proč je to důležité:
- Ušetříte tak každý týden několik hodin, které byste jinak strávili psaním, úpravami a přepisováním popisů pro každou novou SKU a variantu.
- Udržujete konzistentní hlas značky v celém katalogu, i když na obsahu spolupracuje více lidí.
- Produkty uvedete na trh rychleji, protože popisy již nebudou představovat překážku při merchandisingu nebo plánování kampaní.
- Zlepšíte SEO pomocí textů bohatých na klíčová slova, vytvořených s podporou umělé inteligence, které jsou v souladu s osvědčenými postupy na všech stránkách produktů.
- Eliminujete lidské chyby a dohady – žádné chybějící detaily, žádné chyby při kopírování a vkládání a žádné nekonzistentní formátování díky generativní AI v eCommerce .
- Obsah můžete škálovat napříč kanály tím, že během několika minut a pomocí několika pokynů vygenerujete popisy specifické pro platformy Shopify, Amazon, Instagram nebo tržiště.
- Uvolníte si tak čas na práci s větším dopadem, jako je marketing, provoz, koordinace dodavatelů a komunikace se zákazníky.
👀 Věděli jste? Podle BuiltWith existuje na webu více než 26 milionů e-shopů. Největší podíl má Shopify s přibližně 27 %, následovaný Wixem s přibližně 18 %.
Jak AI píše popisy produktů
Cesta k automatizaci popisů produktů začíná prohlídkou vašich obsahových operací.
Většina e-commerce týmů se spoléhá na směsici nástrojů, tabulek a textových souborů.
Výzkum společnosti IBM ukazuje, že 50 % generálních ředitelů uvádí, že jejich organizace stále fungují s nepropojenými technologiemi. Než umělá inteligence dokáže rozšířit váš katalog, musíte pochopit, v čem je váš obsahový workflow silný a v čem vás naopak brzdí.
|Krok
|Co se stane
|Jak zde funguje AI
|Sběr vstupních dat
|Dáte AI podrobnosti o produktu
|AI potřebuje strukturované vstupy, jako jsou vlastnosti, materiály, specifikace, rozměry, cílová skupina a tón.
|Budování kontextového porozumění
|Model analyzuje vaše vstupy
|Pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP) AI interpretuje vaše údaje, aby pochopila, o jaký produkt se jedná a co je pro zákazníky nejdůležitější.
|Porovnávání vzorů
|AI propojí váš produkt se vzory z milionů příkladů.
|Jazykové modely jsou trénovány na rozsáhlých datových souborech. Rozpoznávají, jak jsou popisy produktů obvykle psány v různých odvětvích, a napodobují tyto vzorce.
|Vytváření návrhů
|AI vytvoří popis vašeho produktu
|Generuje text podobný lidskému na základě vašich pokynů ohledně tónu, délky, klíčových slov, zaměření na výhody nebo vlastnosti atd.
|Integrace SEO
|Přidávají se klíčová slova a formátování
|Umělá inteligence dokáže automaticky vkládat klíčová slova pro SEO, strukturovat výhody a zajistit čitelnost jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.
|Sladění hlasu značky
|Popis odpovídá vašemu stylu psaní
|Když je specifikován tón, model upraví styl psaní tak, aby byl hravý, technický atd.
|Přesnost a ověřování faktů
|Prohlédnete si je a vylepšíte
|AI vám pomůže dosáhnout 80–90 % výsledku. Lidé zkontrolují fakta o produktech, odstraní halucinace a přidají nuance značky.
|Konečné varianty
|Rychle generuje více verzí
|Ideální pro A/B testování, formátování tržiště (Shopify vs Amazon) nebo multikanálovou distribuci.
🧠 Zajímavost: 3. dubna 1997 se australský softwarový inženýr John Wainwright stal prvním zákazníkem Amazonu mimo společnost, když si zakoupil knihu „Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought” od Douglase Hofstadtera.
Krok za krokem: Automatizace popisů produktů pomocí umělé inteligence
Můžete strávit hodiny vypisováním funkcí a technických detailů. Ale to samo o sobě neprodává.
Vaši zákazníci chtějí vědět, jak produkt zapadá do jejich života a proč se vyplatí zvolit právě tento produkt namísto jiných alternativ.
Zde je praktický postup pro automatizaci popisů produktů pomocí AI.
1. Centralizujte data o produktech
Začněte tím, že shromáždíte všechny materiály související s produkty na jednom místě. Myslete na specifikace produktů, obrázky, technické detaily, informace o cenách a případně scénáře použití.
Tyto informace již možná máte roztroušené v tabulkách, mediálních galeriích, technických dokumentech a složkách s referencemi.
Místo toho, abyste tyto informace umělé inteligenci zadávali opakovaně, uspořádejte je na jednom místě. To umělé inteligenci pomůže komplexně pochopit rozsah vašich produktů.
V každém kroku vám ukážeme, jak ClickUp , první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, zjednodušuje tento proces* tím, že sjednocuje všechny pracovní postupy pod jednou platformou.
Jak vám ClickUp pomůže?
Stáhněte si šablonu dokumentu s popisem produktu od ClickUp. V podstatě se jedná o předem strukturovaný dokument ClickUp, který centralizuje všechny informace o vašich produktech v jednom společném pracovním prostoru.
Pomocí této šablony můžete uspořádat specifikace produktů, popisy problémů, technické požadavky a doplňkové informace o produktech. Pro další podrobnosti můžete do dokumentu přidat také vnořené stránky.
Jelikož se jedná o sdílený dokument, mohou k sestavení podrobností přispět i ostatní oddělení.
Produktový tým přidává specifikace a informace o uživatelích, zatímco designérský tým nahrává obrázky a soubory s obaly. Marketingový tým přidává hlas značky a provozní tým aktualizuje ceny, SKU nebo podrobnosti týkající se skladových zásob.
Můžete přiřazovat komentáře a úkoly členům týmu (přímo z Dokumentů), zmínit člena týmu, abyste vyjasnili pochybnosti, a dokonce propojit související úkoly a časové osy, aby všichni byli v souladu.
Tato šablona se stane hlavním zdrojem informací pro členy vašeho týmu, kteří potřebují informace o produktech.
2. Vytvořte opakovaně použitelné pokyny a šablony
Chcete, aby popisy produktů generované umělou inteligencí odrážely váš jedinečný styl a pozici na trhu, a to v odpovídajícím měřítku.
Této konzistence dosáhnete tím, že AI dáte opakovatelnou strukturu, kterou by měl každý popis dodržovat.
Začněte tím, že definujete jednoduchou, opakovaně použitelnou šablonu, kterou může vaše AI pokaždé použít. Tento přístup řeší problém prázdné stránky pro AI tím, že jí poskytuje předvídatelnou strukturu, kterou může následovat. Vaše šablona bude obsahovat:
- Úvodní věta, která upoutá pozornost
- Krátký odstavec vysvětlující účel produktu, pro koho je určen a proč je důležitý.
- Výhody a vlastnosti a přeložte je do výsledků pro zákazníky
- Specifikace produktů , které by zákazník chtěl znát před nákupem
- SEO klíčová slova, aby byl popis snadno vyhledatelný
Dalším důležitým aspektem, který bude součástí vaší šablony, je hlas značky. Budete muset specifikovat jazykové preference (technické termíny, které mají být zahrnuty, a silná slova, která mají být použita), úroveň formálnosti a případné omezení tónu.
Čím jasnější jsou vaše hlasové pokyny, tím více se AI přiblíží vašemu hlasu.
Profesionální tip: přidejte příklady. Umělá inteligence se dobře učí z příkladů. Přidejte několik dokonalých popisů, co dělat a nedělat, a preferovanou délku a styl vět.
Jak vám ClickUp pomůže?
Pomocí ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT můžete vytvořit a uložit všechny pokyny pro vaši značku a požadavky na styl. Zde můžete formátovat své dokumenty pomocí různých stylových možností.
Docs vám umožňuje přidávat tabulky, vkládat odkazy na YouTube a soubory PDF, propojovat dokumenty, vkládat webové stránky a začlenit paletu barev vaší značky pro zachování jednotnosti.
Také víte, že každá platforma, na které prodáváte, vyžaduje jiný styl popisu. Místo toho, abyste tyto pravidla uchovávali v samostatných souborech, můžete je sloučit do jediného dokumentu ClickUp Doc. Stačí kliknout na tlačítko Ask AI (Zeptejte se AI) ve vašem dokumentu a získáte další podporu v podobě spisovatele/redaktora, který bude pracovat přímo s vámi!
Například přidejte sekce s pokyny specifickými pro danou platformu, jako například:
- Shopify: Přehledné odstavce + výhody v bodech
- Amazon: Pět odrážek bohatých na klíčová slova + jeden přehled o délce 400–500 znaků
- Instagram: Konverzační tón + emodži + CTA
- Tržiště: Přísná pravidla formátování + pokyny pro dodržování předpisů
Níže najdete příklad šablony, kterou můžete použít k vytvoření poutavých popisů produktů 👇
- Meta popis: 140–150 znaků
- Emocionální háček: 15–20 slov
- Přehled produktu: 50–80 slov
Stručný popis vysvětlující, co produkt je, pro koho je určen a jaký hlavní problém řeší. Zaměřte se na výhody spíše než na vlastnosti a používejte jazyk, který osloví vaši cílovou skupinu.
- Hlavní výhoda s důkazem: 25–30 slov
- 4–6 klíčových vlastností: Nadpis následovaný popisem o délce 15–25 slov
- Reference zákazníků Krátká, autentická citace zdůrazňující klíčové výhody nebo zkušenosti
- Popisy obrázků: 4–5 bodů, které je třeba na obrázku zdůraznit
- Klíčová slova: Seznam relevantních klíčových slov pro SEO
- Pokyny pro hlas značky: Odkaz na dokument o hlasu značky pro jednotný tón
Podrobnosti o produktu: [Odkaz na dokument s popisem produktu]
⚒️ Rychlý tip: Při stanovování cen využijte efekt ukotvení.
Anchoring bias znamená, že vaše šablona by měla obsahovat pole pro původní cenu, zlevněnou cenu a srovnání hodnot, aby zákazníci instinktivně vnímali nabídku jako atraktivnější.
3. Vyberte si nástroj umělé inteligence pro generování popisu produktu
Nástrojů umělé inteligence pro psaní popisů produktů je dostatek.
Skutečnou otázkou však je: která AI vyhovuje vašemu způsobu práce? Pokud totiž AI nesedí do vašeho pracovního postupu, budete neustále přepínat mezi záložkami, ručně vkládat data a opravovat nesrovnalosti, čímž se celý účel automatizace ztrácí.
Potřebujete AI, která rozumí vašim produktům, vaší značce, struktuře katalogu a úkolům souvisejícím s každým novým SKU.
Jak vám ClickUp pomůže?
ClickUp BrainGPT je kontextová umělá inteligence, která rozumí vaší práci.
Využívá kontext z dokumentů o produktech, pokynů pro komunikaci značky, poznatků o zákaznících, marketingového kalendáře a dalších zdrojů k vytvoření popisů produktů s vysokou konverzí. Podívejte se na tento pracovní postup, ve kterém BrainGPT automaticky generuje texty!
Na rozdíl od jiných samostatných aplikací, které neznají váš katalog, ClickUp BrainGPT čerpá informace z produktových stránek, seznamů, úkolů, znalostní báze, komentářů a dokumentů.
Co dělá BrainGPT tak výkonným?
Požádejte AI, aby napsala popis produktu pro SKU-147. Z vašeho pracovního prostoru načte specifikace, materiály, rozměry, často kladené otázky zákazníků a dokonce i designové prvky.
Vzhledem k tomu, že pokyny pro styl vaší značky jsou uloženy v ClickUp Docs, tento kontextový nástroj umělé inteligence se neustále učí, jak píšete, a tento styl pak aplikuje na každý nový popis.
Zde je postup krok za krokem:
- Přidejte nápad na produkt: Zadejte svůj seznam nápadů na produkty do ClickUp jako úkoly. Ty se stanou výchozím bodem, který AI použije k generování popisů a variant.
- Automatický výběr kategorie: Systém přiřadí každý produktový nápad k nejrelevantnější kategorii pomocí vlastních stavů a vlastních polí, které jste již nastavili.
- Hlavní vlastnosti generované umělou inteligencí: Pomocí pole umělé inteligence systém okamžitě generuje tři varianty hlavních vlastností zaměřených na funkce na základě osvědčených rámců pro popis produktů.
- Varianty popisů produktů generované umělou inteligencí: V jiné oblasti umělé inteligence vytváří umělá inteligence tři kompletní varianty popisů produktů, které vycházejí z osvědčených postupů v oblasti e-commerce a produktového marketingu.
- Okamžité zrychlení obsahu: Na základě jediného nápadu na produkt získáte během několika sekund připravené hlavní vlastnosti, kompletní možnosti popisu a kategorizaci, čímž se zkrátí čas strávený přípravou prvních návrhů textů.
📮 ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI !
23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony. ClickUp AI řeší tento problém pomocí známého chatového rozhraní a vysoce kontextové pomoci.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která mnoho lidí odrazuje.
⚡ Archiv šablon: 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu
4. Bonus: Vytvořte si databázi podnětů
Vytvořte sbírku osvědčených podnětů, které mohou konzistentně generovat kvalitní popisy produktů.
Váš tým může použít tyto ověřené pokyny, které již zahrnují hlas vaší značky a požadavky platformy. Vytvořili jsme několik pokynů AI pro popisy produktů, které si můžete uložit:
Výzva k přehledu produktů
Napište 50–80 slov dlouhý přehled produktu [název produktu] zaměřený na [cílová skupina]. Začněte hlavním problémem, který produkt řeší, vysvětlete, v čem je výjimečný, a na závěr uveďte, komu nejvíce prospěje. Používejte druhou osobu jednotného čísla „vy“. Vyhněte se výčtu funkcí – zaměřte se na výsledky a zkušenosti.
Funkce pro zvýšení konverze
Vezměte tyto technické vlastnosti: [seznam vlastností] a přepište každou z nich jako výhodu pro zákazníka. Formát: „Název vlastnosti: Vysvětlení výhody v 15–20 slovech. “ Zaměřte se na to, co zákazník získá, ne na to, co produkt má. Používejte emotivní jazyk a propojte to s vylepšením každodenního života.
Emocionální háček
Vytvořte úvodní větu o délce 15 slov pro [název produktu], která dá [cílovému publiku] pocit, že je rozumí. Nejprve se zaměřte na jejich frustraci a poté naznačte řešení. Používejte konverzační tón. Vyhněte se superlativům. Pro větší účinek začněte slovy „Konečně“, „Přestaňte“ nebo „Představte si“.
Tip pro optimalizaci SEO
Přepište tento popis tak, aby obsahoval [primární klíčové slovo] 2–3krát a [sekundární klíčová slova] přirozeně. Zachovejte čitelnost nad 70 %. Primární klíčové slovo umístěte do prvních 50 znaků. Přidejte dlouhá klíčová slova: [seznam]. Neohrožujte přirozený tok textu nadměrným používáním klíčových slov.
Výzva k akci
Napište poutavé závěrečné prohlášení pro [název produktu], které vyvolá pocit naléhavosti, aniž by bylo vlezlé. Uveďte jednu připomínku výhody, vyvraťte poslední námitku a použijte akční slova. Použijte méně než 25 slov. Vyhněte se frázi „Kupte nyní“ – použijte fráze jako „Začněte si užívat“ nebo „Zažijte rozdíl“.
Pamatujte, že váš další krok na tom nezávisí. Dejte si na čas, experimentujte s těmito podněty a pokračujte v aktualizaci tohoto úložiště.
👀 Věděli jste? Použití smyslového jazyka v popisech produktů může kupujícím pomoci představit si, jaké to je vlastnit váš produkt.
Tento závěr vychází ze dvou studií. Jedna studie ukázala, že příspěvky influencerů na sociálních médiích obsahující smyslové výrazy jako „šťavnatý“ a „drobenka“ vyvolaly větší zájem.
Další studie zjistila, že hmatová slovesa, jako například „dotknout se“, mohou připravit váš mozek na reakci, jako by se již dotýkal nějakého předmětu.
Níže uvedený popis produktu od společnosti The Oodie používá fráze jako „budete mít pocit, jako byste objímali štěňátka“.
5. Zkontrolujte přesnost a styl značky
Použití umělé inteligence pro copywriting vám poskytne skvělé popisy produktů.
Máte vše: dokumentaci k produktům obsahující všechny potřebné informace + pokyny týkající se značky a stylu komunikace + šablony specifické pro danou platformu + ověřené výzvy.
Obsah vytvořený umělou inteligencí je třeba zlidštit. I přes jasné pokyny může umělá inteligence ignorovat pokyny pro psaní a vytvořit text, který zní jako z robota.
Pomocí tohoto kontrolního seznamu můžete upravit popisy produktů generované umělou inteligencí:
- Ověřte faktickou správnost: Porovnejte technické údaje, jako jsou specifikace, rozměry, kompatibilita, se zdrojovou dokumentací.
- Zaměřte se na výhody: Převádějte vlastnosti na výsledky pro zákazníky, tj. místo „voděodolný povlak“ napište „ochrana při outdoorových aktivitách“.
- Přidejte konkrétní podrobnosti: Přidejte konkrétní důkazy, jako například „tento obal na telefon vydrží pád z výšky 3 metrů“, místo toho, abyste pouze uváděli, že je odolný.
- Otestujte emocionální spojení: Zeptejte se, zda vám popis vyvolává nějaké pocity ohledně produktu.
- Ověřte kompatibilitu platformy: Zkontrolujte omezení počtu znaků, umístění klíčových slov a požadavky na formátování.
Jak vám ClickUp pomůže?
Software pro správu marketingových projektů ClickUp poskytuje komplexní systém kontroly, takže vaše popisy generované umělou inteligencí procházejí stejnou přísnou kontrolou jako jakékoli profesionálně napsané texty.
Takto centralizuje váš pracovní postup:
- Uložte všechny informace o produktech, specifikace a zdrojové materiály do ClickUp Docs. Při úpravách popisu generovaného umělou inteligencí můžete zkontrolovat všechny technické detaily.
- Pomocí funkce Přiřadit komentáře můžete označit recenzenty pro rychlou kontrolu faktů, úpravu tónu, kontrolu souladu nebo úpravy specifické pro danou platformu.
- Vytvořte kontrolní seznam hlasu značky pomocí vlastních polí a zajistěte, aby každý popis produktu odpovídal vašemu tónu, emocionálním podnětům, preferencím formátování a požadavkům kanálu.
- Přidejte funkci Proofing, abyste mohli kontrolovat obrázky produktů, fotografie obalů nebo kreativní prvky spolu s popisem produktu, takže týmy marketingu, designu a kontroly kvality mohou přímo na vizuálech zanechávat poznámky.
- Pomocí tabulek mapujte sdělení o produktech, jako jsou funkce → výhody, nápady na smyslové jazykové prostředky, emocionální háčky – pomáháte tak týmům sjednotit se na narativu před finální verzí textu.
- Použijte BrainGPT k přepsání robotických frází AI.
- Ukládejte pravidla specifická pro platformu obchodu v Docs nebo jako vnořené stránky.
- Použijte předem připravené šablony pro šablonu marketingové strategie, šablonu projektu e-commerce webových stránek atd., abyste mohli centrálně organizovat svá data.
🎷 Inspirace: Není nutné vkládat všechna klíčová slova do krátkého popisu. Můžete také rozšířit podrobnosti o produktu, jako to udělala společnost North Brewer u sady na výrobu řemeslného piva.
6. Optimalizujte pro SEO
Pravdou je, že nikdo nekoupí vaše produkty, pokud je nemůže najít.
I když je váš web optimalizován ve všech ohledech – rychlost webu, špičkové obrázky a další, stále je třeba jej optimalizovat pro vyhledávače.
Jak na to?
Přidejte do popisů produktů klíčová slova s dlouhým ocasem. Pište pro kupující, ne pro roboty.
Váš obsah by měl odpovídat na jednu otázku: Poskytuje kupujícímu informace a pomáhá mu při rozhodování o nákupu? Váš popis by neměl pouze uvádět vlastnosti produktu. Měl by také vysvětlovat, jaké výhody z nich plynou.
❌ Popis produktu s mnoha funkcemi
Slonice Aanya je vyrobena ze 100% bavlněné příze. Je vysoká 23 cm. Plyšová hračka má ručně šité detaily, měkkou výplň z vláken a zesílené švy. Lze ji prát v pračce a je bezpečná pro děti od 6 měsíců.
✅ Popis produktu zaměřený na výhody
Slonice Aanya je navržena tak, aby byla prvním mazlíčkem vašeho dítěte. Její 100% bavlněná příze jí dodává jemnou, příjemnou texturu, kterou malé ručky rády drží, zatímco ručně šité detaily jí dodávají pocit tepla a osobnosti, jako by byla hračka vyrobena přímo pro vaše dítě. S výškou 23 cm má ideální velikost pro mazlení před spaním nebo jízdy v kočárku. A protože je pratelná v pračce a má zesílené švy, zůstává Aanya bezpečná, čistá a připravená na roky vzpomínek.
Nezapomeňte klíčová slova umístit strategicky – do URL, názvu stránky, alternativního textu obrázku, nadpisů H2 a střídmě do textu.
7. Vytvořte automatizované pracovní postupy
Pokud vaše firma neustále uvádí na trh nové produkty, budete mít vždy co dělat s popisy produktů.
Potřebujete nástroj pro tvorbu obsahu, který automatizuje generování popisů bez nutnosti ručního zadávání dat. Budou součástí vašeho pracovního postupu při uvádění produktů na trh, nikoli samostatnou úlohou.
Jak vám ClickUp pomůže?
S ClickUpem můžete spustit automatizace ClickUp založené na pravidlech a AI agenty, aby generovaly popisy v režimu autopilota.
Pro základní automatizační pracovní postupy nastavte spouštěče, jako například „když je vytvořen nový úkol týkající se produktu“ nebo „když se stav produktu změní na Připraveno k popisu“. Poté přidejte akce, jako například „vygenerovat popis produktu pomocí ClickUp AI“ nebo „přiřadit úkol autorovi obsahu“.
Můžete také použít integrovanou AI ClickUp, která vám pomůže vytvořit agenty, kteří automaticky vyplní podrobnosti o produktech, přiřadí recenzenty a přesunou úkoly ve vašem pracovním postupu – bez nutnosti ručního zásahu.
Například když přidáte nový produkt do seznamu novinek, automatizace může okamžitě vytvořit návrh popisu, informovat váš tým a aktualizovat stav úkolu. Tím zajistíte, že každý produkt dostane vždy včas kvalitní popis.
Zde je několik automatizací, které můžete nastavit pro zefektivnění pracovních postupů při popisu produktů:
- Aktualizováno vlastní pole „Stručný popis produktu“ → Vytvořte podúkol „Napsat popis produktu“ → Přidejte šablonu kontrolního seznamu
- Úkol přesunut do „Popis dokončen“ → Odeslat e-mailové oznámení týmu SEO → Nastavit prioritu na vysokou
- Blíží se termín pro úkol popisu → Zveřejněte připomínku → Přiřaďte pozorovatele pro sledování
6. Sledujte a optimalizujte svůj pracovní postup
Posledním krokem v automatizaci pracovního postupu pomocí umělé inteligence je sledování výkonu popisů generovaných umělou inteligencí.
Zjistěte, kolik návštěvníků se stane zákazníky a které produkty získávají nejvíce kliknutí.
Proveďte A/B testy. Věnujte pozornost tomu, které emocionální háčky, prezentace funkcí a styly výzev k akci zvyšují zapojení zákazníků.
Aktualizujte své úložiště podnětů na základě informací o výkonu. Pokud popisy s konkrétním formátováním trvale překonávají ostatní, vylepšete své podněty tak, aby replikovaly tuto strukturu.
Pokud některé kategorie produktů nedosahují očekávaných výsledků, upravte pokyny pro komunikaci vaší značky nebo do svých pokynů přidejte podrobnější specifikace.
Jak vám ClickUp pomůže?
Shromážděte klíčové metriky, jako jsou míry konverze a prokliku, a vizualizujte úspěch produktů v panelech ClickUp Dashboards. Vytvořte přizpůsobitelné widgety, abyste identifikovali trendy v celém svém produktovém katalogu.
Nastavte AI karty, které zobrazují konverzní poměry pro různé kategorie produktů, sledujte, které popisy generují organický provoz, a sledujte míru dokončení vašich automatizovaných pracovních postupů.
Získáte také souhrnnou zprávu o stavu a situaci vašeho oddělení, týmu nebo projektů.
📚 Další informace: 10 softwarů pro správu obsahu pro marketingové týmy v roce 2025
Nejlepší nástroje AI pro automatizaci popisů produktů
Zde je seznam oblíbených nástrojů AI pro generování popisů produktů. Každý z nich má jiné klíčové funkce a použití.
1. ClickUp BrainGPT
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který rozumí vám a vaší práci.
Zefektivňuje celý proces tvorby obsahu tím, že umělou inteligenci přímo začleňuje do vašeho pracovního postupu.
Projekty můžete zahájit brainstormingem nápadů a shrnutím výzkumu nebo briefů pomocí ClickUp BrainGPT, který čerpá klíčové informace z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací. Když nastane čas na tvorbu obsahu, Brain generuje blogové příspěvky, popisy produktů nebo texty pro sociální sítě přímo ve vašich dokumentech, takže nemusíte přepínat mezi nástroji ani znovu zadávat informace.
Vizuální obsah je stejně snadný, díky okamžitému generování obrázků pomocí umělé inteligence na základě vašich pokynů nebo podrobností úkolu. Během celého procesu můžete spolupracovat se svým týmem v ClickUp Chat, abyste vylepšili sdělení nebo požádali o přepracování, zatímco zpětná vazba a úkoly jsou sledovány v reálném čase.
Pro opakující se nebo složité pracovní postupy můžete vytvořit vlastní AI agenty, kteří automatizují úkoly, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace SEO nebo plánování obsahu, a zajistí, že nic neunikne vaší pozornosti. Dokonce i schůzky jsou pokryty – ClickUp AI Notetaker zaznamenává rozhodnutí a přeměňuje je na proveditelné úkoly nebo návrhy obsahu. Díky hlubokému kontextovému povědomí a automatizaci Brain se každý krok od nápadu po zveřejnění stává rychlejší, chytřejší a vždy v souladu se značkou.
Nejlepší funkce BrainGPT
- Multimodální AI: Využívá sílu několika modelů AI pro automatizaci textu, obrázků a pracovních postupů – zajišťuje tak nejlepší řešení pro každý úkol.
- Kontextové porozumění: Čte a rozumí dokumentům, úkolům, komentářům, přílohám, vlastním polím a podúkolům, aby poskytoval chytřejší a relevantnější výstupy.
- Generování obrázků pomocí umělé inteligence: Okamžitě vytvářejte obrázky a grafiku na základě textových podnětů přímo ve svém pracovním prostoru.
- Agent builder: Vytvářejte a nasazujte vlastní AI agenty k automatizaci pracovních postupů s obsahem, opakujících se úkolů a spouštěčů procesů.
- Chat v pracovním prostoru: Spolupracujte, brainstormujte a vylepšujte obsah se svým týmem a Brainem – aniž byste opustili ClickUp.
- AI Notetaker : Zachyťte poznámky z jednání, rozhodnutí a úkoly z hovorů a automaticky je převádějte na úkoly.
- Výstup v souladu se značkou a specifický pro danou platformu: Přizpůsobí se vašemu stylu psaní a použije formátování pro jakoukoli platformu nebo kanál.
Omezení BrainGPT
- U agentických pracovních postupů může být zpočátku nutná určitá doba na zaučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze BrainGPT
- G2: 4,7/5 (více než 10 585 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BrainGPT?
Uživatel ClickUp také sdílí své zkušenosti na G2:
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného asistenta s umělou inteligencí, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
2. Jasper
Platforma pro automatizaci obsahu pomocí umělé inteligence vám pomůže vytvořit konzistentní texty v souladu s vaší značkou pro více kanálů. Centralizuje hlas vaší značky, pokyny pro obsah a aktiva do jednoho pracovního prostoru.
Od generování popisů produktů po dlouhé texty, příspěvky na sociálních sítích a zprávy v rámci kampaní – můžete jej použít v celé své obsahové pipeline. Jasper IQ zajišťuje konzistentní hlas vaší značky všude tím, že do všech materiálů vnáší váš tón, zprávy a stylové pravidla.
Nejlepší funkce Jasperu
- Použijte Canvas, flexibilní pracovní prostor pro psaní, kde můžete vytvářet, upravovat a vylepšovat dlouhé nebo vícečlánkové popisy produktů s pomocí umělé inteligence v reálném čase.
- Studio strukturová váš proces tvorby obsahu a pomáhá vám sladit sdělení, tón a požadavky SEO napříč SKU a kategoriemi.
- Nastavte automatizaci pomocí agentů AI, aby prováděli opakovatelné úkoly, jako je přepisování popisů, generování variant, aplikování pravidel pro hlas značky nebo příprava formátů specifických pro daný trh.
Omezení Jasperu
- I přes pokročilé školení může obsah někdy postrádat skutečnou originalitu, osobní nádech nebo hloubku vyprávění, což způsobuje, že u běžných témat působí roboticky.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/pracovní místo/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (1 264+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Recenze uživatele říká:
Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a snadno se v něm orientuje i někdo, kdo s nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence nemá zkušenosti. Naučit se s ním pracovat bylo překvapivě snadné.
3. Copy. ai
Copy. ai je platforma Go-to-Market (GTM) založená na umělé inteligenci, která pomáhá marketingovým, prodejním a obsahovým týmům zefektivnit tvorbu obsahu a rozšířit jejich aktivity na trhu.
Slučuje automatizaci pracovních postupů, generování obsahu a pokyny pro značku na jednom místě. Můžete rychle vytvářet popisy produktů, reklamní texty, příspěvky na sociálních sítích, e-maily, blogy a další.
Nástroje Copy.ai zaměřené na GTM vám umožňují kodifikovat marketingové strategie, sjednotit data a výstupy obsahu a udržovat konzistenci značky napříč kanály.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Automatizujte celé sekvence obsahu pomocí AI Workflows propojením několika kroků – od generování potenciálních zákazníků a identifikace publika až po návrh kompletních e-mailových kampaní a blogových příspěvků.
- Vytvářejte rychle rozmanitý obsah pomocí rozsáhlé knihovny šablon s více než 90 předem připravenými nástroji a šablonami.
- Definujte konzistentní image značky pomocí nástrojů Infobase a Brand Voice.
Ceny Copy.ai
- Chat: 29 $/měsíc
- Agenti: 249 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Omezení Copy.ai
- G2: 4,9/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai?
Poslechněte si recenzi z Redditu:
Copy AI je v pořádku, pokud jde o rychlost, ale nečekejte, že vám pomůže vyhrát SEO války. Surový AI text = obecný, snadno rozpoznatelný a obvykle se bez rozsáhlých lidských úprav dlouhodobě neudrží na předních pozicích.
Jedna super aplikace pro veškerou vaši práci
Brain MAX se připojí k vašim souborům, nástrojům a znalostní bázi. Stane se jediným centrem umělé inteligence, které píše, shrnuje, analyzuje a vyhledává vše, co potřebujete při vytváření popisu produktu.
Použijte Brain MAX k:
- Proměňte hlasové nápady v hotové popisy produktů pomocí funkce Talk to Text.
- Okamžitý přístup k informacím a jejich analýza napříč úkoly, dokumenty, komentáři a propojenými systémy pomocí Enterprise Search
- Automatické načítání podrobností z úkolů, obrázků, dokumentů, kalendářů a integrací
4. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI je jedním z nejjednodušších AI asistentů pro psaní popisů produktů. Rychle se přizpůsobuje různým tónům, formátům a platformám, což je užitečné pro prodejce, kteří spravují více SKU.
Můžete nahrávat soubory, sdílet příklady a v reálném čase provádět iterace, abyste vytvořili finální verzi. ChatGPT také podporuje pokročilé uvažování, což mu umožňuje analyzovat detaily a generovat přesné popisy zaměřené na výhody.
Pokud chcete samostatný nástroj pro výzkum a psaní, ChatGPT je vhodnou volbou.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Nahrajte specifikace, obrázky, stručné popisy a příklady, aby ChatGPT mohl generovat popisy na základě kompletního kontextu produktu.
- Vytvořte vlastní GPT pro opakovatelné pracovní postupy – vyškolené podle hlasu vaší značky, pravidel formátování a požadavků trhu.
- Spusťte kód Python, analyzujte datové sady nebo extrahujte poznatky z produktových listů, abyste obohatili své popisy o přesné podrobnosti.
Omezení ChatGPT
- Bezplatní uživatelé mohou být v době špičky přesměrováni na starší nebo pomalejší modely, což ovlivňuje rychlost a kvalitu odezvy.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (1 045+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenze uživatele říká:
Někdy ztrácí kontext, což narušuje celkový tok. Předchozí verze byly náchylné k halucinacím a často vymýšlely informace. Například když jsem požádal o doporučení knih, občas mi navrhlo tituly, které ve skutečnosti neexistují. Navíc, když jej používám k generování kódu, často mě ujišťuje, že kód bude fungovat, ale v praxi nefunguje tak, jak slibuje.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové možnosti pro e-commerce k vytvoření vašeho dalšího internetového obchodu
Časté výzvy při automatizaci popisů produktů pomocí AI a jak je překonat
Automatizace sice šetří hodiny a dny, ale je třeba si uvědomit i její potenciální nevýhody.
Chyba č. 1: Halucinace umělé inteligence
Umělá inteligence si vymýšlí a často vytváří neexistující vlastnosti produktů, jako například 50 hodin výdrže baterie u bezdrátových sluchátek, které ve skutečnosti vydrží pouze 8 hodin. Umělá inteligence jednoduše vytváří věrohodně znějící vlastnosti, aby zaplnila mezery v obsahu.
✅ Řešení: Naplňte AI strukturovanými a ověřenými údaji o produktech z vaší oficiální databáze. Zabraňte tomu, aby AI hádala nebo vyplňovala mezery domněnkami.
Integrujte automatické kontroly nebo ověřovací kroky, které před publikováním porovnávají generované popisy s vašimi specifikacemi produktů. V případě nesrovnalostí budete okamžitě informováni.
⚠️ LLM Bias: I když se jazykový model jeví jako plynulý, může odrážet zakořeněné skupinové předsudky. Tato studie zjistila, že mnoho velkých jazykových modelů vykazuje silný optimismus uvnitř skupiny a negativní postoj vůči skupinám mimo ni, což zdůrazňuje, že „halucinace“ nejsou jen vymyšlené skutečnosti, ale také sociálně zaujaté výstupy.
Chyba č. 2: Problémy s formátováním pro různé platformy
Výzva: Každá platforma (eBay, Amazon, Shopify) má jiné pokyny pro popis produktů. Zatímco Amazon upřednostňuje ve výsledcích vyhledávání seznamy vlastností s odrážkami, Shopify lépe funguje s krátkými odstavci.
✅ Řešení: Vytvořte šablony specifické pro danou platformu s jasnými pravidly formátování a omezeními počtu znaků.
Chyba č. 3: Udržování emocionální přitažlivosti
Umělá inteligence může mít potíže s vkládáním prvků, jako je vyprávění příběhů, emocionální rezonance nebo kontext životního stylu, které jsou hnací silou konverzí.
✅ Řešení: Pomocí podnětů založených na příbězích navedete AI, aby zahrnula scénáře zákazníků, výhody nebo příklady použití (ideální pro mazlení před spaním nebo pohodlí na cestách).
Chyba č. 4: Špatná integrace klíčových slov
Výzva: Umělá inteligence buď nepřirozeně vkládá klíčová slova do popisů, nebo zcela opomíjí důležité vyhledávací termíny, které zákazníci používají. Obojí poškozuje vaše hodnocení ve vyhledávačích a objevitelnost produktů.
Řešení: Před generováním popisů prozkoumejte cílová klíčová slova a ve svých pokynech uveďte seřazené seznamy termínů, které musí být zahrnuty. Vytvořte pravidla pro integraci klíčových slov, která určují frekvenci umístění a přirozené metody začlenění do vašeho obsahu.
Automatizujte popisy produktů pomocí ClickUp
Na rozdíl od mýtu, že automatizace popisů produktů pomocí AI vede k jejich generickému charakteru, můžete pomocí správných pracovních postupů vytvářet vysoce kvalitní popisy produktů v souladu s vaší značkou.
ClickUp samozřejmě nabízí výhodu díky své kontextové AI, která nevyžaduje neustálé zadávání informací. Vše se odehrává v jednom pracovním prostoru – vaše produktové přehledy, pokyny pro značku, generování AI, spolupráce týmu a sledování výkonu.
Proč se obtěžovat přepínáním mezi 10 nástroji, když se můžete zdarma zaregistrovat a automatizovat popisy?