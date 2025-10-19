Bezplatné šablony Figma Brand Guidelines pro konzistentní branding

Pokud jste někdy pracovali na kreativním projektu, pravděpodobně jste pocítili tiché napětí spojené s pokyny pro značku. Možná jste měli nápad, který se vám líbil, ale barvy se k němu nehodily. Nebo písmo nebylo úplně vhodné. Je to známý pocit.
Pokyny pro značku však neslouží k tomu, aby vás omezovaly. Jsou tu proto, aby vše, co vydáte, stále odráželo vaši osobnost.
Šablona Figma Brand Guidelines je užitečným nástrojem, který vám pomůže najít spojení s vašimi zákazníky. Poskytuje vám strukturu, aniž byste se cítili omezeni. Můžete zůstat konzistentní a zároveň zkoušet různé nápady a směry.
V tomto článku vám představíme některé z nejlepších šablon pokynů pro značku ve Figma a podělíme se o několik zdrojů, díky kterým bude vytváření vlastních šablon o něco zábavnější.
Co dělá šablonu Figma Brand Guidelines dobrou?
V letech 2023 a 2024 se Nvidia stala jednou z nejrychleji rostoucích značek na světě a vyrostla v společnost s hodnotou jednoho bilionu dolarů. Být jednou z nejrychleji rostoucích značek na světě však není jen odrazem prodejů nebo čísel v tabulce. Jde také o to, jak hluboce se lidé ztotožňují s tím, co značka představuje.
Pokud tedy při navrhování berete v úvahu tento druh propojení, zde je několik tipů, co hledat v dobré šabloně Figma Brand Guidelines:
- ✅ Definujte účel, hodnoty, poslání a příběh značky, které budou vodítkem pro veškerý design a komunikaci.
- ✅ Zahrňte pravidla pro logo s rozestupy, velikostí a doporučeními a zákazem, abyste zabránili zkreslení nebo nesprávnému použití.
- ✅ Nastavte jasnou paletu barev s hodnotami HEX, RGB a CMYK pro konzistentní vizuální styl napříč platformami.
- ✅ Vyberte písma pro nadpisy, podnadpisy a hlavní text a vysvětlete, jak a kdy každé z nich používat.
- ✅ Přidejte pravidla pro tón a styl, aby byly zprávy jednotné, bez ohledu na to, kdo je píše nebo navrhuje.
Šablony pokynů pro značku v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon pokynů pro značku Figma a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pokynů pro značku od Design18th (Figma)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Malé týmy, freelancerové
|Hlas, logo, barvy, typografie, snadné aktualizace
|Soubor Figma
|Základna značky: Šablona pokynů pro značku od Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vedoucí designéři, marketingové týmy
|Příběh, barvy, typografie, spolupráce
|Soubor Figma
|Jednoduchá šablona pokynů pro značku od Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Freelancerové, osobní značky
|Pouze základní funkce, rychlé úpravy, praktické
|Soubor Figma
|Šablona pokynů pro značku od Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Rozvíjející se značky s aktivy
|Přidávejte prvky, postupně vylepšujte
|Soubor Figma
|Šablona pokynů pro značku zdarma od Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Startupy, začínající zakladatelé
|Logo, typografie, základní barvy, vhodné pro začátečníky
|Soubor Figma
|Šablona pokynů pro značku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy, které potřebují vizuální a kolaborativní domov
|Vizuální tabule, spolupráce v reálném čase
|ClickUp Whiteboard
|Šablona dokumentu ClickUp Brand Style Guide
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro značku/design/marketing
|Centrální dokument pro loga a barvy
|ClickUp Doc
|Šablona stylového průvodce značky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Brand manažeři, kreativní ředitelé
|Centralizovaná pravidla, snadné sladění
|ClickUp Doc/List
|Šablona pro správu značky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Brand manažeři, marketingové operace
|Plánování kampaní, správa aktiv
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona ClickUp pro identitu značky
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové a komunikační týmy
|Vizuální jazyk, sdělení, KPI
|ClickUp Doc/List
|Šablona ClickUp Brand Book
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketing, stratégové obsahu
|Strategie, vizuální prvky, storytelling
|ClickUp Doc/List/Board
|Šablona pro rebranding ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingoví ředitelé, brand manažeři
|Strukturovaný plán, časové osy, role
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona stylu loga ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designéři, agentury
|Pravidla pro používání loga, varianty
|ClickUp Doc/List
|Šablona stylu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Tvůrci obsahu, designérské týmy
|Písma, barvy, rozvržení, sdílené dokumenty
|ClickUp Doc/List
|Šablona ClickUp pro uvedení značky na trh
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zakladatelé, tvůrci značek
|Spusťte časovou osu, milníky, synchronizaci týmu
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona ClickUp pro branding
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy v rané fázi, vedoucí designéři
|Hlas, barvy, úložiště aktiv, konzistence
|ClickUp Doc/List
Bezplatné šablony Figma Brand Guideline
Ne každý má čas vytvářet pokyny pro značku od nuly. Naštěstí existují některé krásně zpracované bezplatné šablony Figma, které vám poskytnou solidní výchozí bod, aniž by omezovaly vaši tvůrčí svobodu.
1. Šablona pokynů pro značku od Design18th
Šablona Figma Brand Guidelines Template nabízí propracovaný výchozí bod pro spolupráci při vytváření brand playbooku. Můžete ji upravit tak, aby odpovídala hlasu, hodnotám a vizuální identitě vaší značky. Figma je ideální pro skupinovou spolupráci, protože umožňuje členům týmu v reálném čase společně komentovat, kreslit a navrhovat a plynule začleňovat nápady z vašeho pracovního prostoru do návrhu šablony.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje všechny klíčové sekce, včetně hlasu, loga, barev, typografie a použití značky.
- Používá klidné, minimalistické rozvržení, které se snadno čte a s nímž se snadno pracuje.
- Zahrnuje velikost loga, mezery a příklady použití, které eliminují dohady.
- Navrženo pro snadné aktualizace, takže si je můžete přizpůsobit bez větší námahy.
✨ Ideální pro: Malé týmy nebo freelancery, kteří hledají přehlednou a snadno srozumitelnou strukturu, která pokrývá všechny základní prvky.
👀 Zajímavost: Společnost Tiffany & Co. používá speciální odstín modré barvy, který je tak výrazný, že má svůj vlastní Pantone kód. Společnost si dokonce nechala tuto barvu zaregistrovat jako ochrannou známku, aby ji nikdo jiný nemohl použít na obalech šperků.
2. Brand Base: Šablona pokynů pro značku od Figma
Tato šablona Brand Base usnadňuje ukázání, jak volby značky souvisí s konkrétními rozhodnutími o designu. Namísto přepínání mezi samostatnými soubory pro loga, fonty a barvy je vše na jednom místě, které se snadno aktualizuje.
Protože je vytvořena přímo ve Figma, mohou týmy testovat nápady a upravovat prvky značky bez narušení konzistence, což šetří hodiny času při zavádění nových kampaní.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořeno týmem Figma s ohledem na reálné použití.
- Zahrnuje základní prvky značky, jako je příběh, barvy a typografie.
- Navrženo tak, aby působilo moderně, aniž by bylo příliš stylizované.
- Snadné sdílení a spolupráce s kolegy nebo klienty
✨ Ideální pro: Vedoucí designéři a marketingové týmy, kteří potřebují živou příručku značky, kterou lze snadno přizpůsobit pro tisk, web a sociální média.
3. Jednoduchá šablona pokynů pro značku od Figma
Americký podnikatel Scott Cook jednou řekl:
Značka již není tím, co o ní říkáme spotřebitelům – je tím, co si o ní říkají spotřebitelé navzájem.
Značka již není tím, co o ní říkáme spotřebitelům – je tím, co si o ní říkají spotřebitelé navzájem.
Tato myšlenka platí zejména tehdy, když se snažíte vybudovat značku, které lidé skutečně důvěřují. A tato důvěra začíná konzistentností.
Tato šablona odstraňuje vše nadbytečné, abyste se mohli soustředit na jasnou prezentaci základních prvků. Poskytuje vám jednoduchý způsob, jak dokumentovat vaši značku, aniž by proces byl příliš komplikovaný, což je obzvláště užitečné, pokud pracujete sami a potřebujete něco, co můžete rychle aktualizovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vychází ze skutečných pokynů pro značku, takže je praktická a snadno použitelná.
- Zaměřuje se pouze na základní prvky, jako jsou barvy, loga a typografie.
- Navrženo pro rychlé úpravy, abyste mohli vložit svůj vlastní obsah.
✨ Ideální pro: Freelancery a osobní značky, které chtějí jednoduché pokyny, které mohou rychle upravit a použít v portfoliích, na webových stránkách a sociálních sítích.
💡 Tip pro profesionály: Hledáte nápady pro jedinečné brandingové řešení pro vaši firmu? Požádejte ClickUp Brain o kreativní palety barev, návrhy loga a netradiční strategie, díky kterým vaše značka vynikne!
4. Šablona pokynů pro značku od Figma
Někdy je jádro vaší značky již hotové. Potřebuje jen místo, kde může žít, dýchat a zůstat konzistentní v průběhu času.
Tato šablona pokynů pro značku od Figma vám pomůže shromáždit vše, co máte, a jemně se zeptat, zda to stále odpovídá značce, kterou jste se rozhodli budovat. Přeměna roztříštěných aktiv na jediný zdroj pravdy usnadňuje vysvětlení vaší značky novým zaměstnancům, spolupracovníkům nebo externím partnerům.
Získáte také rámec pro odhalování mezer ve vaší identitě a jejich postupné vylepšování, místo abyste museli začínat od nuly.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Umožňuje vám vložit vaše stávající loga, fonty a barvy bez zbytečných komplikací.
- Podporuje drobná vylepšení, aby značka rostla spolu s vaším týmem.
- Udržujte vše v souladu, aby všichni mohli činit rychlejší a jistější rozhodnutí.
- Funguje dobře jako společný referenční bod pro design a marketing.
✨ Ideální pro: Rostoucí značky, které již mají k dispozici prostředky a potřebují pouze místo, kde je sjednotit.
5. Šablona pokynů pro značku zdarma od Figma
Ne každá značka začíná s velkým týmem nebo propracovaným designovým systémem. Někdy potřebujete jen jasný výchozí bod. Tato bezplatná šablona pokynů pro značku vám takový prostor poskytne, s dostatečnou strukturou, abyste se mohli spolehnout, a dostatečnou flexibilitou, abyste si ji mohli přizpůsobit podle svých potřeb.
Funguje jako jednoduchý rámec, který roste s vámi, takže můžete začít v malém a přidávat detaily podle toho, jak se vaše značka vyvíjí. Pro nové designéry nebo začínající zakladatele tato šablona grafického designu odstraňuje tlak na okamžité vytvoření dokonalého průvodce a zároveň zachovává konzistentnost vaší práce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje všechny základní prvky, včetně použití loga, typografie a barevných pokynů.
- Součástí jsou jednoduché pokyny, takže nic není matoucí ani technicky náročné.
- Ať už pracujete na osobním projektu nebo rozvíjející se značce, budete se cítit jako doma.
- Vytvořeno pro skutečné lidi, kteří chtějí jasnost, ne složitost.
✨ Ideální pro: Start-upy a začínající zakladatele, kteří potřebují bezplatnou, pro začátečníky vhodnou příručku pro značku, kterou mohou rozšiřovat podle toho, jak se formuje jejich identita.
📮 ClickUp Insight: Když se cíle nevyvíjejí podle plánu, většina lidí buď hodí ručník do ringu, nebo pokračuje bez nového plánu. Ale nesplněné cíle nejsou konec příběhu – jsou šancí se poučit.
S ClickUp Mind Maps a ClickUp Whiteboards můžete ohlédnout se zpět, pochopit, co se stalo, a načrtnout chytřejší další krok. Je to jako mít zabudovaný způsob, jak se jasně vzpamatovat.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o 10 % více práce, jednoduše proto, že si stanovují jasnější a dosažitelnější cíle – méně stresu, více úspěchů.
Omezení šablon Figma
Pokud někdo z Figma poslouchá: přátelské připomenutí, jdete naprosto špatnou cestou a pokud budete pokračovat, brzy budete nahrazeni.
Pokud někdo z Figma poslouchá: přátelské připomenutí, jdete naprosto špatnou cestou a pokud budete pokračovat, brzy budete nahrazeni.
Takto se jeden frustrovaný uživatel obrátil na tým Figma na Redditu.
Lze s jistotou říci, že i přes to, že Figma pomáhá nespočtu designérů strukturovat jejich kreativní práci, má také některé závažné nedostatky, které je dobré mít na paměti, než se do ní příliš ponoříte.
Zde je stručný přehled:
- Některé šablony jsou příliš pevně dané, což ztěžuje prozkoumání možností mimo původní strukturu.
- Sdílení práce s klienty nebo spolupracovníky často přináší omezení v podobě placených licencí.
- Offline úpravy nejsou spolehlivé, což může komplikovat práci vzdáleným nebo regionálním týmům.
- Podpora se někdy jeví jako vzdálená, zejména když potřebujete pomoc pod tlakem.
- Šablony nemusí být navrženy s ohledem na místní potřeby, takže týmy nakonec musí vynaložit další úsilí, aby je přizpůsobily.
Alternativní šablony Figma Brand Guidelines
Jak se říká: „Kde je vůle, tam je cesta.“ A někdy se tou cestou ukáže být ClickUp, oblíbený software pro správu značky mezi marketéry.
Pokud se vašim designérským týmům zdají diskutované šablony příliš omezující, zde je několik alternativ k Figma.
Níže najdete 10 nejlepších šablon ClickUp Brand Guidelines, které vám pomohou vyplnit mezery a poskytnou vaší značce prostor pro jasný a konzistentní růst.
1. Šablona pokynů pro značku ClickUp
Většina lidí si nevybírá značku jen proto, že vypadá působivě. Vybírají si ji, protože jim připadá známá, jasná a důvěryhodná. Ve skutečnosti tři ze čtyř lidí říkají, že raději nakupují od značky, ke které cítí vazbu. Taková vazba začíná konzistentností.
Šablona ClickUp Brand Guidelines Template vám poskytuje flexibilní prostor, kde můžete všechny části své značky spojit dohromady.
Díky integraci do kolaborativní tabule můžete vizuální prvky, hodnoty a sdělení mapovat na jednom místě a zajistit jejich dostupnost pro celý tým.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Získejte ucelený přehled díky vizuálnímu rozložení tabule, které...
- Využijte spolupráci v reálném čase, aby každý mohl přispívat a všichni byli na stejné vlně.
- Vytvořte si průvodce podle osobnosti vaší značky s přizpůsobitelnými sekcemi.
- Ukládejte a aktualizujte vše od loga po pokyny pro psaní ve sdíleném prostoru.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí klidné, vizuální zázemí pro svou značku, které se snadno aktualizuje a sdílí.
Zde je stručný návod, jak můžete vizuálně zmapovat celý svůj plán pomocí ClickUp Whiteboards :
2. Šablona dokumentu ClickUp Brand Style Guide
Jedna věc je vybrat barvy a písma vaší značky. Druhá věc je zajistit, aby se všude zobrazovaly stejně. Stylový průvodce pomáhá udržet jednotnost, takže bez ohledu na to, kdo navrhuje nebo píše, značka stále působí jako vaše.
Šablona ClickUp Brand Style Guide Doc je připravená k použití ClickUp Doc, která pomáhá týmům centralizovat a udržovat identitu jejich značky. Obsahuje speciální sekce pro loga, typografii, barvy značky, tón hlasu a příklady použití. Ať už přijímáte nové zaměstnance, informujete freelancery nebo sjednocujete zainteresované strany, poskytuje jasný a praktický zdroj informací o vašich značkových aktivech a sděleních.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uchovávejte své barvy, loga a typy písma v jednom snadno dostupném dokumentu.
- Usnadněte všem dodržování stejného vizuálního stylu.
- Pomozte novým členům týmu rychle se zapracovat, aniž by museli přemýšlet nad každým krokem.
- Podporujte známé prostředí na webových stránkách, v e-mailech a tištěných materiálech.
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se marketingem značky, marketingem produktů, designem a komunikací, které potřebují sdílený prostor pro synchronizaci log, sdělení a vizuální identity v reálném čase.
3. Šablona stylového průvodce značky ClickUp
Některé firmy utratí za designové práce více než deset tisíc dolarů ročně. Toto číslo mluví za vše. Ukazuje však také, kolik úsilí je třeba vynaložit, aby značka vypadala a působila správně.
Šablona ClickUp Brand Style Guide vám poskytuje jednoduché místo, kde můžete všechny tyto snahy spojit a zajistit konzistentnost. V ClickUp můžete centralizovat pravidla značky, aby autoři, designéři a marketingoví pracovníci vždy pracovali podle stejných pravidel.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozvrhněte barvy, písma a obrázky v jedné snadno srozumitelné příručce.
- Pomozte všem členům týmu zůstat v souladu, ať už píší texty nebo navrhují reklamy.
- Zajistěte, aby vaše značka působila jasně a spolehlivě na všech kanálech.
- Udržujte pořádek, aby vaše vizuální prvky rostly spolu s vaší značkou, a ne proti ní.
✨ Ideální pro: Brand manažery, kreativní ředitele a marketingové týmy, kteří potřebují spolehlivého průvodce stylem, aby sjednotili design, texty a realizaci kampaní na všech kanálech.
👀 Zajímavost: Logo Chupa Chups ve tvaru sedmikrásky navrhl Salvador Dalí za méně než hodinu. Trval na tom, aby bylo umístěno na vrcholu lízátka, nikoli na boku, aby bylo vždy dobře viditelné. Je to perfektní příklad toho, jak důležité je správné umístění stejně jako dobrý design.
4. Šablona pro správu značky ClickUp
Úspěšně jste dokončili prezentaci k uvedení produktu na trh. Pak vám někdo pošle zprávu s žádostí o nejnovější brief kampaně. Mezitím jiný člen týmu právě sdílel verzi loga, které jste přestali používat před dvěma měsíci.
Správa značky znamená mít pod kontrolou mnoho věcí, často najednou. Šablona ClickUp Brand Management Template vše sjednocuje pod jednou střechou, takže plánování kampaní, aktualizace aktiv a komunikace týmu zůstávají propojené. Místo toho, abyste museli objasňovat, který návrh je aktuální, můžete sledovat kampaně, sjednocovat sdělení a zajistit, aby všichni směřovali ke stejnému příběhu značky.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Naplánujte si správu marketingových kampaní, aniž by se vše změnilo v chaos.
- Udržujte svůj tým v kontaktu a pracujte na stejném poselství.
- Podívejte se, co funguje dobře a co by bylo třeba upravit.
- Zůstaňte nohama na zemi, i když vaše značka roste a mění se.
✨ Ideální pro: Brand manažery, marketingové týmy a kreativní vedoucí, kteří potřebují jedno místo pro koordinaci kampaní, správu aktiv a udržení konzistence značky napříč odděleními.
5. Šablona ClickUp pro identitu značky
„Co je potřeba pro identitu značky? Kromě základních věcí. “ To byla otázka na Redditu. Jeden uživatel odpověděl jednoduchým, ale trefným komentářem: „Než se pustíte do loga, rozhodněte se, jaký bude váš tón, vaše poslání, vize a komu se chcete věnovat. Pak nechte design, aby tomu odpovídal. “
Přesně to vám pomůže šablona pro identitu značky od ClickUp. Tato šablona vám dává prostor k promyšlení hlubších věcí, než se pustíte do výběru barev a fontů.
Nejlepší na tom je, že jde nad rámec vizuální stránky a pomáhá vám definovat vaše hodnoty, hlas a dlouhodobé cíle, aby vaše značka působila autenticky a nebyla jen dekorativní.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvořte vizuální jazyk, který odráží to, kým jste.
- Vytvořte sdělení, které zní jako vy a rezonuje s vaším publikem.
- Stanovte marketingové KPI a cíle, aby váš tým věděl, kam značka směřuje.
- Udržujte vše propojené, zatímco se rozrůstáte na různých platformách.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy a vedoucí pracovníky v oblasti komunikace, kteří chtějí vytvořit jednotnou identitu napříč kampaněmi, kanály a kontaktními místy se zákazníky.
6. Šablona brand booku ClickUp
Znáte ten pocit, když vše, co se týká značky, prostě sedí? Hlas, barvy, způsob, jakým se značka prezentuje online. Není to pouhá náhoda. Taková jasnost obvykle vychází z něčeho pevného, k čemu se lze vracet. Brand book vám pomůže vybudovat takový základ.
Šablona ClickUp Brand Book Template promění tuto myšlenku v praktický pracovní prostor, kde se snoubí strategie, vizuální prvky a storytelling. Namísto statického PDF souboru se tato šablona pro strategii značky stává dynamickým průvodcem, který můžete aktualizovat, sdílet a rozšiřovat s tím, jak značka roste.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte si své myšlenky a zdroje pomocí jednoduchých seznamů úkolů nebo tabulek.
- Rozvrhněte svá loga, písma, barvy a obrázky tak, aby byly snadno k nalezení a dodržování.
- Sledujte svůj pokrok při vytváření kampaní nebo aktualizaci starého obsahu.
- Dejte všem členům svého týmu společné pochopení toho, jaká je skutečná podoba vaší značky.
✨ Ideální pro: marketingové týmy, stratégy obsahu a kreativní ředitele, kteří potřebují centrální, neustále se vyvíjející příručku značky, která jim pomůže s komunikací, kampaněmi a rozhodnutími ohledně designu.
7. Šablona pro rebranding ClickUp
Když společnost Dunkin' odstranila ze svého názvu slovo „Donuts“, nešlo jen o změnu loga. Byla to tichá změna v tom, jak se chtěli prezentovat. Dunkin' zachoval stejné barvy a atmosféru, ale více se zaměřil na to, co jejich zákazníci oceňují nejvíce. Takový rebranding vyžaduje pečlivost, nejen nové písmo.
Rebranding není jednoduchý. Snažíte se posunout vpřed, aniž byste ztratili to, co stále považujete za pravdivé. Šablona ClickUp Rebranding Template vám umožní to udělat bez pocitu spěchu.
Tato šablona pro branding vytváří strukturovaný plán, ve kterém jsou strategie, design a komunikace vzájemně synchronizovány. Díky časovým osám, přiřazení úkolů a prostoru pro zpětnou vazbu působí celý proces spíše promyšleně než chaoticky.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte každý krok, abyste vždy věděli, co je hotové a co je na řadě.
- Přiřaďte jasné role, aby nikdo nemusel hádat, kdo co dělá.
- Vytvořte časový plán, který vyhovuje vašemu týmu, nejen termín.
- Udržujte všechny v kontaktu, zatímco pomalu měníte vzhled a dojem značky.
✨ Ideální pro: Marketingové ředitele, brand manažery a kreativní týmy vedoucí rebranding, kteří potřebují jasnou strukturu pro časové osy, role a spouštění kampaní.
8. Šablona stylu loga ClickUp
Loga se často šíří po internetu. Objevují se na webových stránkách, v prezentacích, na hrncích na kávu a někdy i na místech, kde byste je nečekali. Průvodce stylem loga vám pomůže zajistit, aby vaše logo stále působilo jako vaše, bez ohledu na to, kde se nakonec objeví.
Šablona stylu loga ClickUp vám poskytuje jedno jasné místo, kde můžete tyto hranice pečlivě nastavit. Je to dobré místo, kde se můžete začít učit, jak vytvořit stylový průvodce pro vaši značku. Pro začátek můžete definovat pravidla použití, dokumentovat varianty a sdílet pokyny, aby žádný partner, dodavatel nebo kolega logo nezneužil.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte, kdy a jak používat jednotlivé verze svého loga.
- Poznamenejte si důležité detaily, jako jsou hodnoty barev, omezení velikosti a rozestupy.
- Sdílejte pokyny s partnery, aby všichni byli na stejné vlně.
- Zajistěte konzistentnost, aniž byste museli vše pokaždé znovu kontrolovat.
✨ Ideální pro: Grafické designéry, brand manažery a kreativní agentury, které potřebují dokumentovat používání loga a zajistit, aby jej partneři, dodavatelé a interní týmy používali konzistentně.
👀 Zajímavost: Slovo LEGO je složeninou dánského výrazu „leg godt“, což znamená „hraj si dobře“. Zábavné na tom je, že zakladatelé si až později uvědomili, že v latině „lego“ také znamená „skládám“. Je to radostná náhoda, která dokonale ladí s posláním značky.
9. Šablona stylu projektu ClickUp
Vy aktualizujete záhlaví webových stránek. Někdo jiný upraví písmo v příspěvku na sociálních sítích. Poté třetí osoba sdílí sadu snímků, která používá zcela odlišnou barvu. Než se nadějete, věci začnou vypadat trochu divně.
Šablona Project Style Guide od ClickUp nabízí sdílený průvodce, do kterého se může každý přihlásit a ujistit se, že všichni vycházejí ze stejného základu.
Šablona shromažďuje všechny klíčové vizuální prvky, jako jsou fonty, barvy a rozvržení, do jednoho referenčního zdroje, takže každý výstup působí jako součást stejného příběhu. Namísto opravování nesrovnalostí až po dokončení projektu může váš tým od samého začátku navrhovat s jasností.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte všechny vizuální prvky své značky do jednoho sdíleného dokumentu.
- Udržujte jednotnost fontů, barev a rozvržení bez ohledu na platformu.
- Jasně sdělte své očekávání ohledně designu, aby se snížil počet opakovaných konzultací.
- Podpořte svůj tým při vytváření soudržné práce, která je v souladu se značkou.
✨ Ideální pro: Tvůrce obsahu, týmy produktového designu a marketingová oddělení, která potřebují jednoduchý referenční materiál, aby zajistila jednotnost vizuální stránky kampaní, produktů a kanálů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci ClickUp Brand Assets jako jediný zdroj informací o logách, barvách a typografii. Můžete na ni snadno odkazovat nebo vložit klíčové prvky do svých dokumentů nebo tabulek, takže váš tým se nikdy nebude muset ptát, kterou verzi loga použít nebo jaký odstín fialové je správný.
10. Šablona ClickUp pro uvedení značky na trh
Na Redditu se šíří příspěvek, ve kterém poradce pro startupy popisuje, jak pomáhal značkám rozvíjet se od prvotních nápadů až po multimiliónové výnosy. Jaký je jeden z jeho nejzajímavějších návrhů? Nečekejte na dokonalost. Prostě svůj produkt uveďte na trh, promluvte si se svými zákazníky a stavte na první verzi.
Šablona pro uvedení značky na trh od ClickUp vám pomůže dostat vaše nápady z hlavy do plánu, který můžete skutečně realizovat. Poskytuje vám prostor pro sepsání toho, co je třeba udělat, určení, kdo vám pomůže, a jemné vedení vašeho týmu každou částí uvedení na trh.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Stanovte jasný a přehledný časový plán pro uvedení na trh.
- Sledujte to, na čem záleží, aniž byste to zbytečně komplikovali.
- Udržujte svůj tým v synchronizaci bez neustálých kontrol
- Nechte svou značku nabýt tvaru, krok za krokem.
✨ Ideální pro: Zakladatele a tvůrce značek, kteří chtějí začít silně, aniž by se zasekli v detailech.
11. Šablona ClickUp pro branding
Branding nezačíná vždy velkolepou vizí z minulosti. Někdy začíná jednoduchou otázkou od kolegy: „Kterou verzi loga mám použít?“
To je často okamžik, kdy si uvědomíte, že vaše značka existuje v příliš mnoha složkách a příliš málo konverzacích. Šablona ClickUp Branding Template poskytuje vašemu týmu jeden sdílený prostor, kde můžete definovat, jak vaše značka vypadá, zní a působí.
Od typografie po tón komunikace vám pomůže vytvořit něco, co lidé uvnitř i vně vaší společnosti skutečně pochopí a budou moci využít.
🌻 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Nastavte hlas, barvy a pravidla designu své značky.
- Ukládejte všechna svá aktiva tam, kde je každý najde.
- Udržujte konzistentnost i při rozšiřování týmu a poselství.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy v rané fázi, vedoucí designéři a mezifunkční týmy, které potřebují jediné, přístupné centrum pro definování a správu značkových aktiv, hlasu a pokynů.
S ClickUp bude každý váš krok v souladu s vaší značkou.
Jádrem každé silné značky je něco známého – barva, která působí správně, hlas, který zní jako vy, rytmus, do kterého se váš tým může zapojit, aniž by musel přemýšlet.
Figma vám poskytuje fantastický výchozí bod. Ale pokud jde o propojení všech lidí, projektů a platforem, ClickUp ti tiše pomůže.
Nejde jen o šablony. Jde o to, dát vaší značce domov, kde může růst a zůstat věrná sama sobě.
Budujete značku, která je snadno použitelná a těžko zapomenutelná? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!