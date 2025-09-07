Jak automatizovat vaši digitální marketingovou agenturu pomocí AI

Nové technologie často přinášejí agenturám změny. Očekávání klientů ohledně rychlejších dodacích lhůt, jejich experimentování s novými platformami a snaha sledovat nejnovější trendy na ně neustále vyvíjejí tlak.
Právě proto se týmy agentur musí seznámit s umělou inteligencí a strojovým učením a prozkoumat marketing založený na umělé inteligenci. Vzhledem k tomu, že marketingový software využívající umělou inteligenci se rychle rozvíjí a proniká do všech oblastí marketingu, je rozumné být o krok napřed.
V tomto článku rozebíráme různé způsoby, jak automatizovat digitální marketingovou agenturu pomocí umělé inteligence.
šablona marketingové agentury ClickUp vám pomůže pracovat rychleji a dosahovat konzistentních výsledků.
Je to fantastický výchozí bod pro agentury, které chtějí zůstat organizované díky centralizaci projektů klientů, úkolů kampaní a spolupráce týmů na jednom místě.
Výhody automatizace pomocí umělé inteligence pro marketingové agentury
Většina marketingových agentur tráví značnou část času zpracováním opakujících se úkolů a porozuměním chování zákazníků, než je kampaň konečně spuštěna. Umělá inteligence to mění.
Jak říká Christina Inge, autorka knihy Marketing Analytics: A Comprehensive Guide a lektorka programu Professional and Executive Development na Harvardově univerzitě:
„Je to opravdu velká úleva, když můžete pomocí umělé inteligence vytvořit návrh, ukázat ho klientovi nebo šéfovi a požádat je o zpětnou vazbu, místo abyste museli vytvářet několik verzí stejného produktu,“ řekla. „Je to skutečný motor efektivity.“
„Je to opravdu velká úleva, když můžete pomocí umělé inteligence vytvořit návrh, ukázat ho klientovi nebo šéfovi a požádat je o zpětnou vazbu, místo abyste museli vytvářet několik verzí stejného produktu," řekla. „Je to skutečný motor efektivity."
Co přesně tedy AI agenturám přináší? Zde je několik skutečných výhod:
- Automatizujte marketingové procesy související s příspěvky na sociálních sítích, e-mailovým marketingem a tvorbou obsahu, aby se vaše marketingové týmy mohly soustředit na strategii a kreativní práci.
- Poskytujte personalizovaný obsah na základě analýzy chování zákazníků, abyste zvýšili míru zapojení a konverze.
- Segmentujte cílové skupiny přesněji a umožněte interakci se zákazníky v reálném čase pomocí chatbotů s umělou inteligencí a automatizovaných zpráv.
- Analyzujte uživatelská data a získejte praktické poznatky pomocí prediktivní analýzy, díky čemuž bude vaše marketingová strategie založená na umělé inteligenci více založená na datech a efektivnější.
- Optimalizujte reklamní kampaně a marketing na sociálních médiích v reálném čase, abyste snížili marketingové náklady a maximalizovali návratnost investic napříč různými marketingovými kanály.
- Poskytujte lepší zákaznický servis pomocí chatbotů s umělou inteligencí, které spravují opakující se úkoly a podporují řízení zákaznické cesty.
📖 Přečtěte si také: Průvodce používáním automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro maximální produktivitu
Klíčové oblasti, kde agentury mohou využít AI pro automatizaci
Podívejme se konkrétněji na to, jak automatizovat digitální marketingovou agenturu pomocí integrace umělé inteligence. Projdeme si různé oddělení a zjistíme, kde přesně mohou převzít úlohu marketingové nástroje založené na umělé inteligenci a marketingová automatizace poháněná umělou inteligencí.
1. Tvorba obsahu
Od blogových příspěvků a popisků na sociálních médiích až po texty e-mailů – většina marketingových agentur nějakým způsobem začlenila AI do procesu tvorby obsahu. A nejde jen o agentury.
Průzkum Forbes Advisor zjistil, že 42 % podniků již využívá AI pro dlouhé texty, jako jsou například texty na webových stránkách, zatímco 46 % se na ni spoléhá při personalizované reklamě pro své prodejní týmy.
S tolika nástroji, které jsou k dispozici, však existuje reálné riziko, že se věci zkomplikují. Týmy často přecházejí mezi platformami, což vede k rozptýlení zákaznických dat a rozpadu pracovních postupů. Je náročné škálovat obsah, když vaše nástroje mezi sebou nekomunikují.
Právě v tom spočívá přínos ClickUp Brain. Namísto žonglování s více aplikacemi získáte vestavěného asistenta AI přímo ve svých úkolech.
Ať už potřebujete obsahový brief, příspěvek na sociální síti, meta popis nebo návrh e-mailu, můžete je vytvořit, aniž byste museli opustit ClickUp. AI Writer je součástí úkolů, komentářů a dokumentů a je připraven vám pomoci, kdykoli to budete potřebovat.
Využijte hotové podněty pro vše od příspěvků na LinkedIn po osnovy blogů, nebo si vytvořte vlastní, které budou odpovídat stylu a pracovním postupům vaší agentury.
A to nejlepší? ClickUp Brain skutečně rozumí kontextu vašeho úkolu. Pokud je název vašeho úkolu „Letní výprodejová kampaň“, AI ví, že chcete obsah specifický pro kampaň, a generuje nápady, popisky a briefy, které se k tomu hodí.
A nikdy nemusíte zůstat u prvního návrhu. Obsah generovaný umělou inteligencí můžete libovolně vylepšovat, upravovat, přeformulovávat nebo rozšiřovat.
💡 Tip pro profesionály: U probíhajících kampaní použijte ClickUp Brain MAX k automatickému sledování pokroku, aktualizaci termínů, přiřazování následných úkolů a informování vašeho týmu o postupu úkolů.
Marketingové týmy, které používají ClickUp Brain, ušetřily až 1,1 dne týdně, snížily množství rutinních úkolů až o 86 % a dokončily úkoly až třikrát rychleji. Udržuje plynulý tok tvorby obsahu, řízení projektů agentury a spolupráce.
📮 ClickUp Insight: Nedávný průzkum ukazuje, že 24 procent pracovníků se cítí uvězněno v opakujících se úkolech, zatímco dalších 24 procent se domnívá, že jejich dovednosti nejsou plně využívány. To znamená, že téměř polovina pracovní síly naráží na překážky, které jim brání věnovat se smysluplné práci.
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na projekty s velkým dopadem pomocí agentů AI, kteří automaticky zpracovávají opakující se úkoly. Například když je úkol označen jako dokončený, ClickUp může přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu – bez nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security to vyzkoušela v praxi, když pomocí přizpůsobitelných reportů ClickUp zkrátila čas potřebný na vypracování reportů o více než 50 procent, čímž svým týmům poskytla více času na prognózy namísto formátování.
2. Správa kampaní a sledování úkolů
Když jedna z největších světových spotřebitelských značek sází na AI, vypovídá to hodně o dopadu, který může automatizace mít. S více než 400 značkami, včetně Dove, Ben & Jerry's a Lipton, potřebovala společnost Unilever inovativnější způsob, jak provozovat kampaně na různých trzích a pro různé cílové skupiny.
Za tímto účelem vytvořili U-Studio, centrum pro analýzu obsahu založené na umělé inteligenci, které bylo vyvinuto ve spolupráci s IBM Watson. Tato platforma pomohla společnosti Unilever analyzovat minulé kampaně, odhalit trendy, doladit kreativitu a dokonce předpovědět výkonnost ještě před spuštěním.
Výsledek byl ohromující. V mnoha případech se podařilo snížit výrobní náklady o 30 % a zkrátit dobu plánování kampaní na polovinu.
Většina agentur sice nepůsobí v globálním měřítku jako Unilever, ale poučení z toho plynoucí platí i tak. Nástroje založené na umělé inteligenci mohou zjednodušit správu marketingových kampaní bez ohledu na počet klientů, které spravujete.
Marketingové nástroje využívající umělou inteligenci, jako je ClickUp, poskytují marketingovým agenturám možnost dosáhnout stejné úrovně efektivity v každodenních marketingových operacích.
S ClickUp Automations můžete nastavit přiřazování úkolů, připomenutí, schvalování a změny stavu, které se provádějí automaticky na základě jednoduchých spouštěčů.
Například můžete přiřadit úkol v okamžiku jeho vytvoření nebo poslat připomenutí, když zbývá jeden den do termínu. Můžete dokonce přesunout úkol do další fáze, když jsou všechny položky kontrolního seznamu dokončeny.
Zde je podrobný vizuální deník toho, jak ClickUp automatizuje vaši každodenní práci:
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro automatizaci marketingu
3. Generování potenciálních zákazníků a oslovování
Může být obtížné neustále hledat nové potenciální zákazníky a pečovat o ně, aniž by to zabralo celý týden práce vašeho týmu. Právě v tom vám pomohou nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci.
Platformy jako Instantly. ai, Smartlead a Apollo pomáhají agenturám automatizovat výzkum potenciálních zákazníků, vyhledávání kontaktů a oslovování. Tyto nástroje prohledávají ověřené databáze, obohacují kontaktní informace a dokonce spouštějí automatizované e-mailové sekvence.
Identifikace potenciálních zákazníků je však pouze polovina úkolu. Mnoho agentur má potíže s jejich efektivním řízením, zejména když interakce s klienty a následné kroky probíhají na různých platformách. Proto použití centralizovaného systému, jako je ClickUp CRM, přináší skutečný rozdíl.
S ClickUp můžete sledovat každou fázi svého prodejního procesu pomocí vlastních stavů, polí a zobrazení, jako jsou seznamy, tabule nebo tabulky. Každý potenciální zákazník se stává úkolem, který prochází vaším prodejním procesem.
Například když se potenciální zákazník přesune do stavu „Nabídka odeslána“, ClickUp jej může přiřadit vašemu obchodnímu manažerovi a vytvořit následný úkol na tři dny později. Nebo když je potenciální zákazník označen jako „Získán“, ClickUp jej může přesunout do seznamu klientů a okamžitě upozornit váš onboardingový tým.
Díky integraci e-mailů, kalendářů a dalších CRM nástrojů vám ClickUp pomůže udržet přehled o vašich aktivitách, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Samozřejmě, šablony jako šablona marketingové agentury ClickUp také pomáhají agenturám zůstat organizované a na správné cestě.
Zde je návod:
- Centralizujte projekty klientů, úkoly kampaní a spolupráci týmů pro lepší přehlednost a kontrolu.
- Zjednodušte složité pracovní postupy a zlepšete koordinaci mezi týmy
- Dosahujte konzistentních výsledků zefektivněním plánování, sledování a provádění.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro e-mailovou komunikaci
4. Zprávy pro klienty
Společnost Google spustila měřicí nástroje založené na umělé inteligenci, které propojují každou investici do reklamy s obchodními výsledky. Díky jejich cross-channelovým insightům a nástroji Data Manager mohou marketéři sledovat cesty zákazníků napříč platformami.
Podobně nástroje pro reporting AI od Meta poskytují v reálném čase přehled o výkonu reklam a diagnostiku kreativních prvků, takže marketéři mohou své kampaně upravovat v reálném čase.
Agentury však v této oblasti často narážejí na problémy. Vzhledem k tomu, že data pocházejí z Google Ads, Meta, nástrojů pro optimalizaci vyhledávačů a CRM, může být reporting roztříštěný a časově náročný.
Dashboardy ClickUp pomáhají agenturám sjednotit vše do jednoho centralizovaného zobrazení.
ClickUp vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné panely, které automaticky načítávají data z vašich projektů, úkolů a sledování času. Můžete vizualizovat KPI pomocí tabulek, grafů a widgetů a dokonce automatizovat reporting pomocí naplánovaných exportů do PDF, které se přímo odesílají vašemu týmu nebo klientům.
💡 Tip pro profesionály: Agentury mohou pro každého klienta vytvořit speciální dashboardy ClickUp. Můžete bezpečně sdílet živý dashboard s klienty, aby mohli sledovat pokrok, prohlížet si výsledky a získávat aktualizace, aniž by museli čekat na zprávy. Vše je tak transparentní, buduje se důvěra a omezuje se nekonečné sledování e-mailů.
Můžete například vytvořit výkonný dashboard, který zobrazuje výkonnost kampaní, stav projektů klientů a klíčové KPI, jako jsou generované potenciální zákazníky nebo efektivita výdajů na reklamu. Můžete také nastavit opakované zprávy, které se automaticky aktualizují, čímž ušetříte svému týmu manuální úkoly spojené s vytvářením zpráv.
Můžete přizpůsobit zprávy pomocí funkcí drill-down, filtrů a přizpůsobitelných zobrazení, aby přesně odrážely potřeby vašich klientů.
👀 Zajímavost: Nejstarším známým příkladem programovatelného stroje je Jacquardův stav, vynalezený v roce 1804, který pomocí děrných štítků automatizoval textilní vzory.
5. Interní dokumentace a standardní operační postupy
Každá agentura zná chaos, který vzniká v důsledku vynechaných kroků nebo nejasných procesů. Problémem je, že většina týmů nemá čas psát SOP od nuly... nebo je aktualizovat.
Právě v tomto bodě vstupuje do hry ClickUp Docs v kombinaci s umělou inteligencí. V ClickUp můžete vytvářet strukturované standardní operační postupy (SOP), organizovat je podle týmů nebo pracovních postupů a propojit je přímo s úkoly. Díky tomu každý přesně ví, co má dělat a jak to má dělat.
ClickUp Brain tento proces ještě více usnadňuje díky využití zpracování přirozeného jazyka. Z jednoduchého zadání můžete generovat podrobné pokyny.
Zde je několik praktických způsobů, jak kreativní agentury využívají ClickUp:
- Vytvořte pracovní postupy pro publikování blogů pomocí ClickUp AI, které zahrnují SEO výzkum, tvorbu briefů, procesy psaní a editace, kontrolní seznamy před publikováním a další.
- Vytvořte pracovní postupy pro nastavení reklamních kampaní zahrnující briefy, průzkum publika, reklamní texty, schvalování a sledování, s pomocí SOP generovaných umělou inteligencí pro různé platformy.
- Nastavte pracovní postupy pro zapojení klientů pomocí uvítacích e-mailů, kontrolních seznamů, přidělených úkolů a standardních operačních postupů pro zapojení generovaných umělou inteligencí, abyste zajistili konzistentní provádění.
Nejlepší na tom je, jak snadné je škálování. Šablony SOP můžete znovu použít pro nové klienty nebo projekty, čímž zachováte konzistenci svých procesů, aniž byste museli začínat od začátku. Navíc můžete ClickUp Brain nastavit tak, aby vám připomínal, kdykoli je třeba SOP aktualizovat.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
6. Plánování sociálních médií
Sledovat příspěvky na sociálních médiích napříč různými platformami a klienty může být velmi náročné. Od určení správného času pro zveřejnění příspěvku až po zajištění, aby každý popisek odpovídal hlasu značky, je to pro každý tým denně velká zátěž.
V tom pomáhají nástroje umělé inteligence pro sociální média, jako jsou Buffer, Later a Hootsuite, které pomocí umělé inteligence vybírají nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků a dokonce navrhují popisky na základě trendů dané platformy. Tyto nástroje zjednodušují proces plánování a usnadňují konzistenci a efektivitu.
Abyste však udrželi celý obsahový pipeline organizovaný, stále potřebujete jasný systém: něco jako kalendářové zobrazení ClickUp.
S kalendářovým zobrazením ClickUp můžete vizualizovat každý obsah podle termínu splnění. Ať už se jedná o příspěvek na blogu, newsletter nebo aktualizaci na sociálních médiích, zaznamenejte jej do kalendáře a podívejte se, co je naplánováno, co je v procesu a kde by mohlo dojít k překrývání.
Umožňuje vám přiřazovat úkoly členům týmu přímo z kalendáře a snadno přesouvat úkoly na nové termíny, pokud se změní termíny.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp vám také umožňuje automatizovat publikační pracovní postupy. Můžete například nastavit pravidlo, které automaticky přiřadí úkol vašemu správci sociálních médií, když se přesune do stavu „Připraveno k publikaci“. Tuto automatizaci můžete spustit na základě stavu úkolu, typu obsahu nebo dokonce konkrétních dat.
Jak začít automatizovat svou agenturu pomocí umělé inteligence (krok za krokem)
Pokud chcete umělou inteligenci začlenit do každodenní práce vaší agentury, nejlepším přístupem je začít v malém a postupně rozšiřovat. Zde je jednoduchý způsob, jak začít.
Krok 1: Zmapujte své současné pracovní postupy
Začněte tím, že si pomocí nástroje ClickUp Whiteboards vizualizujete pracovní postupy ve vaší agentuře a vytvořte schéma onboardingu klientů, plánování kampaní nebo schvalování kreativních návrhů. Tyto vizuální mapy vám pomohou určit, kde dochází ke zpožděním, předávání úkolů a opakovatelným úkolům.
Například si můžete všimnout, že váš tým tráví příliš mnoho času koordinací časových harmonogramů, sledováním schvalování nebo formátováním zpráv. Jakmile jsou tyto překážky identifikovány, stávají se hlavními kandidáty pro automatizaci.
👀 Zajímavost: Isaac Asimov vytvořil termín „robotika“ v povídce z roku 1941, dlouho předtím, než se roboti stali součástí průmyslové automatizace.
📖 Přečtěte si také: Jak realizovat marketingové kampaně pomocí umělé inteligence
Krok 2: Definujte své cíle automatizace a jejich vlastníky
Než se pustíte do používání nástrojů, ujasněte si, co chcete zlepšit. Může to být rychlejší reakce na požadavky klientů, méně zmeškaných termínů nebo prostě více času na strategii. Určete vlastníka, aby někdo byl zodpovědný za nastavení a údržbu těchto pracovních postupů.
Zapojte vedoucího provozu, manažery klientů nebo vedoucí projektů, aby se podíleli na řízení procesu. I jednoduché RACI grafy v ClickUp mohou pomoci definovat, kdo stanovuje pravidla, kdo schvaluje změny a kdo sleduje výkonnost.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu
Krok 3: Nastavte si základní metriky a ochranná opatření
K měření dopadu automatizace potřebujete referenční hodnotu. Začněte tím, že budete sledovat, jak dlouho nyní úkoly trvají, kolik požadavků klientů je zpožděno nebo kolik času se věnuje ručnímu vykazování.
Přidejte bezpečnostní opatření, abyste zajistili, že kvalita neklesne. Pokud například automatizujete příspěvky na sociálních sítích, zabudujte ruční schvalovací krok pro kampaně s placenými výdaji nebo citlivými zprávami. Dobrá automatizace by měla být vnímána jako podpora, nikoli jako ztráta kontroly.
💡 Tip pro profesionály: Použijte milníky ClickUp k označení důležitých kontrolních bodů pracovního postupu, abyste mohli včas odhalit problémy a měřit skutečný pokrok.
Krok 4: Vyberte si základní sadu nástrojů umělé inteligence
Nesnažte se automatizovat vše najednou. Vyberte si jeden nebo dva nástroje, které řeší skutečné překážky.
Začněte s nástroji, které váš tým již používá nebo které lze snadno integrovat do vašeho pracovního prostoru. Přidání menšího počtu nástrojů s širší funkčností funguje lépe než spojování příliš mnoha nesouvislých nástrojů.
Například ClickUp Brain MAX je skvělý pro generování obsahových briefů, zpracování dat pro získání poznatků, přípravu aktualizací pro klienty nebo shrnutí schůzek. Poskytuje vám přístup ke všem předním LLM, všem připojeným nástrojům a celému vašemu pracovnímu prostoru na jedné obrazovce, takže se nemusíte potýkat s problémy spojenými s rozptýlením nástrojů AI.
Krok 5: Vytvořte si pilotní pracovní postupy
Vyberte si jeden pracovní postup, který chcete automatizovat od začátku do konce. Například nastavte systém, ve kterém zpětná vazba od klientů shromážděná prostřednictvím formulářů ClickUp spustí úkol, přiřadí jej správnému editorovi a informuje vedoucího účtu.
Začněte s něčím opakovatelným, ale s nízkým rizikem, jako jsou interní souhrny schůzek nebo zprávy po skončení kampaně. Vyzkoušejte to několik týdnů, shromážděte zpětnou vazbu a proveďte změny, než to zavedete v širším měřítku.
👀 Zajímavost: První automatický prodejní automat pochází ze starověkého Egypta a po vložení mince vydával svatou vodu v chrámech.
📖 Přečtěte si také: Jak rozvíjet digitální marketingovou agenturu
Krok 6: Vše dokumentujte
Každá automatizace vyžaduje dokumentaci. Ta zahrnuje informace o tom, co ji spouští, kdo za ni odpovídá, jaké akce provádí a co dělat, když selže.
Považujte to za příručku automatizace vaší agentury. Pokud je váš vedoucí provozu mimo nebo se připojí nový člen týmu, měli by být schopni porozumět systému bez hádání.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k uložení všech těchto informací na jednom sdíleném místě. Díky kontrole verzí a zabezpečeným odkazům pro sdílení je vaše práce v bezpečí.
Krok 7: Proškolte svůj tým
Vaše automatizace je tak dobrá, jak dobře ji umí používat váš tým. Vysvětlete jim, jak funguje, co automatizuje a co stále vyžaduje lidský zásah.
Můžete jim například ukázat, jak používat ClickUp Brain pro každodenní úkoly, jako je vytváření SOP nebo aktualizace úkolů. Začleňte školení do procesu zapracování nových zaměstnanců, aby se každý nový zaměstnanec naučil pracovat s automatizací hned od prvního dne.
💡 Tip pro profesionály: Kromě vytváření sdílených školicích dokumentů v ClickUp Docs můžete také nahrávat návody pomocí ClickUp Clips. Poté požádejte ClickUp Brain o přepis videí a překlad přepisů do více jazyků pro vícejazyčné týmy.
Krok 8: Změřte dopad a rozšiřte to, co funguje
Zkontrolujte své základní metriky a porovnejte je s aktuálním výkonem. Probíhají projekty rychleji? Tráví členové týmu více času strategií? Pomocí dashboardů ClickUp vizualizujte zlepšení a mezery.
Informace založené na datech vám pomohou efektivně vyladit vaše kampaně. To, co funguje, lze rozšířit na více týmů nebo pracovních postupů, a to, co nefunguje, lze pozastavit nebo vylepšit. Automatizace není jednorázový úkol, ale průběžná strategie, která se vyvíjí spolu s vaší agenturou.
📖 Přečtěte si také: Šablony kalendáře obsahu zdarma pro sociální média
Chyby, kterých se musíte vyvarovat při automatizaci vaší agentury
Automatizace může usnadnit život pouze tehdy, je-li používána správně. Mnoho agentur se do ní vrhá s očekáváním okamžitých výsledků, ale nakonec čelí neúspěchům. Zde je několik běžných chyb, kterým je dobré se vyhnout:
- Spoléhat se ve všem na AI a očekávat, že nahradí strategii nebo kreativitu. AI funguje nejlépe jako podpůrný nástroj, který stále potřebuje lidský vstup k výběru relevantních cílů, vedení kampaní a zdokonalování sdělení.
- Přejít na automatizaci bez jasného plánu nebo definovaných cílů. To často vede k chaotické hromadě nesourodého marketingového softwaru a pracovních postupů, které ve skutečnosti zpomalují váš tým.
- Používání nekvalitních dat pro automatizaci vede k nespolehlivým výsledkům a chybným závěrům. To je obzvláště znepokojivé, pokud nejsou data zákazníků očištěna, ověřena nebo aktualizována.
- Přílišná automatizace a úplné odstranění lidského faktoru. To může způsobit, že vaše kampaně budou působit roboticky a riskujete odklonění publika (které stále očekává osobní kontakt).
📖 Přečtěte si také: Jak využít umělou inteligenci k získávání potenciálních zákazníků a rozšíření prodejního kanálu
Růst vaší agentury je jen jedno kliknutí (nahoru) daleko
„Technologie se neustále vyvíjí a společnosti, které se nepřizpůsobí změnám, zůstanou pozadu
„Technologie se neustále vyvíjí a společnosti, které se nepřizpůsobí změnám, zůstanou pozadu
Provozování marketingové agentury je náročné. Spravujete klienty, spouštíte kampaně, zpracováváte obsah, dohlížíte na finance a udržujete vše v chodu – často najednou.
Když automatizujete, okamžitě pocítíte úlevu, že se můžete soustředit na práci, která skutečně rozvíjí vaši agenturu.
Proto ClickUp přináší změnu. Spojuje tvorbu obsahu, správu úkolů, CRM, reporting a automatizaci do jednoho pracovního prostoru. Namísto přeskakování mezi aplikacemi může váš tým spravovat vše – od kreativních briefů po aktualizace pro klienty – přímo v ClickUp.
