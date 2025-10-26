10 nejlepších alternativ k Martin AI pro chytřejší plánování a osobní produktivitu

Nástroje jako Martin AI vám ušetří změny v plánování na poslední chvíli. Někteří uživatelé však považují jeho návrhy plánování za příliš rigidní, což je nutí ručně upravovat události, aby odpovídaly reálným prioritám.
Jiní mají pocit, že integrace jsou omezené, což ztěžuje propojení se všemi nástroji, které denně používají, takže nakonec hledají informace a propojují úkoly z několika jiných nástrojů a ztrácejí drahocenný čas rozptýlením práce.
Je čas hledat alternativu a zvážit, co je pro vás v nástroji pro zvýšení produktivity opravdu důležité. Ať už hledáte vyšší bezpečnost dat, chytré ověřovací kroky, které zabrání překvapením na poslední chvíli, nebo chytré řízení úkolů, najdete nástroj, který vyhovuje vašim potřebám.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy k Martin AI, které se přizpůsobí vašemu způsobu práce. 🚀
Proč zvolit alternativy k Martin AI?
Ačkoli si Martin AI vysloužil chválu za svou jednoduchost, neposkytuje úroveň, kterou pokročilí uživatelé potřebují. Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit přechod na alternativu k Martin AI:
- Omezuje složitou automatizaci: Nejlépe funguje s jednoduchými seznamy úkolů a přímočarými úkoly, často však selhává u vícevrstvých nebo logicky náročných pracovních postupů.
- Působí jako produkt v rané fázi: Uživatelé popisují zážitek spíše jako alfa nebo ranou beta verzi než jako nástroj připravený k produkčnímu použití.
- Trpí chybami: Základní funkce se mohou chovat nepředvídatelně, vyhazovat chyby a narušovat běžné používání.
- Problémy se spolehlivostí: Funkce s vysokým potenciálem, jako jsou AI hovory, často nefungují podle očekávání, což je činí nespolehlivými pro profesionální použití.
- Silně závisí na zpětné vazbě od uživatelů: Další vývoj závisí na tom, zda první uživatelé nahlásí problémy a v reálném čase ovlivní směřování produktu.
👀 Věděli jste, že... V letech 1974 až 1980 zažil obor AI svou první velkou krizi, známou jako „AI zima“. Došlo k dramatickému poklesu financování, zájmu veřejnosti a vládní podpory kvůli nesplněným očekáváním a neuspokojivým výsledkům raného výzkumu.
Alternativy k Martin AI v kostce
Než přistoupíme k podrobné analýze, porovnejme nejlepší alternativy k Martin AI.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa práce s automatizací a spoluprací založenou na AI Velikost týmu: jednotlivci, malé a střední týmy a podniky
|Psaní pomocí AI, shrnování úkolů, vlastní automatizace, nástroje pro spolupráci pomocí AI, jako jsou dokumenty a chat, plánování projektů, osobní sledování a vizualizace projektů.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Jasper
|Marketing a tvorba obsahu založené na AIVelikost týmu: Marketingové týmy, agentury zabývající se obsahem a stratégové značky
|Generování obsahu, šablony AI pro marketingové použití, přizpůsobení tónu, paměť hlasu značky a podpora více jazyků.
|Placené tarify začínají na 69 $/měsíc na uživatele.
|Microsoft Copilot Studio
|Vytváření vlastních kopilotů v ekosystému MicrosoftVelikost týmu: Podnikoví uživatelé, uživatelé Microsoft 365 a IT týmy
|Vytváření výzev v přirozeném jazyce, integrace Power Platform, řízení odezvy v reálném čase, adaptivní karty, automatizační toky
|Možnost platby podle skutečného využití nebo 200 $ účtovaných ročně
|Notion AI
|Zvýšení produktivity a dokumentace v rámci NotionVelikost týmu: znalostní pracovníci, spolupracovníci v týmu a uživatelé zaměřující se na osobní produktivitu
|Souhrny s ohledem na kontext, úklid poznámek, otázky a odpovědi na stránkách, návrhy úkolů, přehledy schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|NotebookLM
|Výzkum a správa znalostí s podporou AIVelikost týmu: Výzkumníci, analytici a akademické týmy
|Otázky a odpovědi založené na dokumentech, citace založené na zdrojích, syntéza poznámek, propojování témat, shrnutí založené na dotazech
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
|Celoxis
|Správa projektového portfolia na podnikové úrovni Velikost týmu: PMO, vedoucí provozu a podnikové týmy
|Přizpůsobené řídicí panely, sledování stavu projektů, správa času a zdrojů, vizualizace pracovní zátěže a finanční prognózy.
|Placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně).
|STAN AI
|Dashboardy pro vedoucí pracovníky v reálném čase a informace z umělé inteligence Velikost týmu: Rozhodující pracovníci, obchodní analytici a vedoucí pracovníci
|Živé streamování dat, sledování KPI, prediktivní analytika, vlastní datové kanály, agregace napříč nástroji
|Ceny na míru
|Zendesk AI
|Automatizace zákaznické podpory založená na AIVelikost týmu: Týmy zákaznické podpory a podniky s vysokým objemem služeb
|Třídění ticketů pomocí AI, detekce záměru, automatické odpovědi, návrhy odpovědí, predikce eskalace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 69 USD/měsíc na uživatele.
|Qodo
|AI pracovní postupy a automatizace bez nutnosti programováníVelikost týmu: Produktové týmy, interní operace a vedoucí automatizace
|Rozhraní typu drag-and-drop, nástroj pro tvorbu chatbotů, integrace nástroje GPT, podmíněné spouštěče, nahrávání znalostní báze
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 38 USD/měsíc na uživatele.
|My AskAI
|Vytváření vlastních asistentů AI pro otázky a odpovědi z dokumentů Velikost týmu: Konzultanti, pedagogové a týmy pracující s klienty
|Načítání dokumentů, inteligentní generování otázek a odpovědí, integrace chatbotů, přizpůsobení značky, analytický dashboard
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 149 USD/měsíc.
Nejlepší alternativy k Martin AI, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Martin AI vzbudil značný zájem díky svému potenciálu. Pokud vám však připadá příliš základní, existuje mnoho spolehlivých alternativ.
Podívejme se na některé z nich.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce s automatizací a spoluprací založenou na AI)
V době, kdy týmy používají několik nástrojů AI pro psaní, pořizování poznámek, plánování a brainstorming, ClickUp vyniká tím, že zabraňuje rozšiřování AI – fragmentaci způsobené používáním příliš mnoha nesouvislých aplikací AI.
Místo toho, abyste se spoléhali na samostatné nástroje, jako je Martin pro brainstorming, Otter.ai pro poznámky z jednání a Google Calendar pro plánování, ClickUp vše spojuje pod jednou střechou.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain promění váš pracovní prostor v plně AI asistovaný motor. Rozumí kontextu vaší práce, cílům, na kterých pracujete, projektům, které spravujete, a dokumentům, na které se spoléháte.
AI Knowledge Manager od Brain čerpá informace z úkolů, dokumentů a chatů, aby vám poskytl okamžité a přesné odpovědi s úplným kontextem. Můžete ho požádat o vygenerování souhrnů, historie rozhodnutí nebo konkrétních čísel a odpovědi získáte během několika sekund.
Kromě toho jeho AI Project Manager automaticky generuje časové osy, přiděluje úkoly, předpovídá rizika a shrnuje aktualizace projektu. Pokud například řídíte uvedení produktu na trh, můžete jej požádat, aby vytvořil marketingovou časovou osu, přidělil úkoly na základě dostupnosti týmu a označil rizikové termíny.
Pro role s velkým objemem obsahu a komunikace může jeho AI Writer vytvořit první návrhy blogových příspěvků, briefů nebo plánů kampaní na základě několika poznámek. Tento osobní asistent s umělou inteligencí se přizpůsobí vaší roli, takže každá odpověď je šitá na míru.
K eliminaci opakující se práce máte k dispozici ClickUp Autopilot Agents. Můžete navrhnout AI asistenty speciálně pro svůj tým a jeho potřeby. Na rozdíl od předem připravených agentů vám Custom Agents umožňují definovat vlastní spouštěče, podmínky a akce uvnitř ClickUp.
Můžete například vytvořit spouštěč, který pokaždé, když vývojář označí funkci jako „Připraveno k testování“, váš vlastní agent ji přiřadí inženýrovi QA a aktualizuje stav úkolu.
Pokud váš tým používá také nástroje mimo ClickUp, Brain MAX je desktopová aplikace s umělou inteligencí, která je všechny propojí.
Umožňuje vám prohledávat celý pracovní prostor a integrované nástroje, používat prémiové externí modely AI (jako GPT, Gemini nebo Claude) a díky funkci Talk to Tex můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
Nejlepší funkce ClickUp
- Generování obrázků pomocí AI: Pomocí generátoru obrázků ClickUp Brain můžete proměnit své nápady ve vizuální podoby.
- Správa znalostí: Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet poznámky z jednání, budovat znalostní báze nebo proměnit nápady z brainstormingu v konkrétní akce.
- Plánování práce: Snadno plánujte termíny, spuštění a opakující se pracovní postupy pomocí flexibilního kalendáře ClickUp .
- AI poznámky: Nechte ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenávat a přepisovat poznámky z jednání, včetně akčních položek, shrnutí a kontextových značek.
- Vizualizace úkolů: Přepínejte mezi seznamy, tabulemi, Ganttovými diagramy nebo dokonce časovou osou pomocí zobrazení ClickUp.
- Jediné velitelské centrum pro vaše plánování a práci díky jednotnému pracovnímu prostoru ClickUp s podporou AI.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé se potýkají s náročným učením se díky rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
ClickUp je bezpochyby nejflexibilnější a nejvýkonnější nástroj pro správu projektů, se kterým jsem kdy pracoval. Jako zakladatel WRKSTN pomáhám agenturám a kreativním týmům zefektivnit jejich provoz – a ClickUp je pro to klíčový. Možnost přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, znamená, že mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
ClickUp je bezpochyby nejflexibilnější a nejvýkonnější nástroj pro správu projektů, se kterým jsem kdy pracoval. Jako zakladatel WRKSTN pomáhám agenturám a kreativním týmům zefektivnit jejich provoz – a ClickUp je pro to klíčový. Možnost přizpůsobit vše od typů úkolů po automatizace v kombinaci s nástroji, jako jsou dashboardy, formuláře a nyní i ClickUp Brain, znamená, že mohu vytvářet škálovatelné a efektivní systémy pro jakýkoli pracovní postup. Navíc se mi líbí, jak rychle se tato platforma neustále vyvíjí.
📮 ClickUp Insight: 29 % manažerů tvrdí, že překážky jsou odhaleny příliš pozdě, ale pouze 12 % z nich používá automatické zprávy o stavu, aby jim předešlo.
Toto zpoždění má svou cenu. V okamžiku, kdy je úkol označen, často již blokuje další postup. Pravda? Úzká místa nezačínají velká – začínají neviditelná.
ClickUp Brain vám pomůže proaktivně sledovat závislosti, monitorovat aktualizace a označovat rizika v reálném čase. Použijte jej k generování okamžitých zpráv o stavu a inteligentních upozornění, když se úkoly zastaví, posunou se termíny nebo se zvýší pracovní zátěž.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Finastra zaznamenala 30% nárůst spolupráce a 40% nárůst efektivity GTM díky jednotnému pracovnímu prostoru ClickUp.
2. Jasper (nejlepší pro marketing a tvorbu obsahu založený na AI)
Zatímco Martin AI zvládá širší funkce podobné asistentovi, Jasper AI se zaměřuje na pomoc při plnění požadavků na psaní a komunikaci. Jeho klíčové nástroje, jako jsou Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor a šablony pro psaní obsahu pomocí AI, vám umožňují zbavit se úkolů, na které se Martin AI nespecializuje.
Jasper Chat dokáže brainstormovat, revidovat nebo rozvíjet nápady a Brand Voice zajišťuje konzistentnost tónu a stylu. Workflows navíc pomáhají posouvat návrhy přes definované fáze, aniž by bylo nutné pokaždé znovu vymýšlet výzvy, a Document Editor umožňuje společné psaní, společnou editaci nebo vylepšování textů v různých formátech.
Ačkoli neautomatizuje schůzky, následné kroky ani složité závislosti úkolů, splňuje většinu potřeb rolí s velkým objemem obsahu.
Nejlepší funkce Jasperu
- Spouštějte cílené kampaně s Jasper Audiences a doladěte každou zprávu.
- Pomocí AI automatizujte úkoly s Jasper Studio a Canvas, včetně generování dlouhých textů a vizuální organizace nápadů.
- Optimalizujte SEO pomocí integrované integrace Surfer SEO pro lepší viditelnost.
Omezení Jasperu
- Tvůrce obrázků je základní a tento nástroj, stejně jako jiné nástroje AI, halucinuje fakta a datové body.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Píše vysoce konverzní prodejní texty MÝM HLASEM. Texty znějí skutečně jako já. Dokážu napsat e-maily, příspěvky na sociálních sítích a reklamy během několika minut, zatímco dříve jsem se s tím trápil a odkládal to na později. Dělá za mě všechnu těžkou práci a já nemusím najímat copywritera.
Píše vysoce konverzní prodejní texty MÝM HLASEM. Texty znějí skutečně jako já. Dokážu napsat e-maily, příspěvky na sociálních sítích a reklamy během několika minut, zatímco dříve jsem se s tím trápil a odkládal to na později. Dělá za mě všechnu těžkou práci a já nemusím najímat copywritera.
👀 Věděli jste, že... V roce 1956 vytvořili Allen Newell, Herbert Simon a J. C. Shaw první program umělé inteligence s názvem Logic Theorist. Tímto krokem pomohli vytvořit samotný pojem umělá inteligence a znamenalo to zrod umělé inteligence.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
3. Microsoft Copilot Studio (nejlepší pro vytváření vlastních copilotů v ekosystému Microsoft)
Microsoft Copilot Studio je platforma s nízkými požadavky na kódování, která profesionálům umožňuje vytvářet a nasazovat agenty poháněné umělou inteligencí s minimálními technickými znalostmi. Zatímco Martin AI se zaměřuje na autonomní provádění úkolů a integrace, Copilot Studio přidává silné stránky ekosystému Microsoftu.
Získáte více než 1 500 předem připravených konektorů k interním nástrojům, přímé zakotvení odpovědí prostřednictvím znalostních zdrojů a správu na podnikové úrovni prostřednictvím Microsoft Purview.
Funguje na základě přirozených jazykových příkazů a vizuálních dialogových toků podporovaných komponentami, jako jsou témata, vyplňování slotů a entity. To znamená, že i uživatelé, kteří nejsou vývojáři, mohou vytvářet strukturované AI agenty s porozuměním kontextu, které dokážou automatizovat pracovní postupy, načítat data a vést víceúrovňové konverzace.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot Studio
- Vytvořte agenty pro zpracování vícestupňových úkolů pomocí jazykových modelů, pokynů, znalostí, akcí, vstupů a spouštěčů.
- Využijte pokročilou správu výzev a pluginů k navrhování a testování generativních šablon výzev AI.
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí více než 1 000 předem připravených konektorů pro systémy jako SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow a další.
Omezení Microsoft Copilot Studio
- V aplikaci Excel produkuje nepřesné výsledky, což nutí uživatele přeformulovat stejnou otázku do několika dotazů.
Ceny Microsoft Copilot Studio
- Možnost platby podle skutečného využití
- Copilot Studio: 200,00 $ za 25 000 kreditů Copilot/měsíc, platba ročně
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot Studio
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot Studio?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Copilot mi šetří hodiny času a umožňuje mi poskytovat mým klientům více, než jsem byl schopen dříve, protože mi pomáhá se složitými úkoly a analýzami.
Copilot mi šetří hodiny času a umožňuje mi poskytovat mým klientům více než dříve, protože mi pomáhá se složitými úkoly a analýzami.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Microsoft Copilot
4. Notion AI (nejlepší pro zvýšení produktivity a dokumentace v rámci Notion)
Pro zaneprázdněné asynchronní týmy pracující v pracovním prostoru Notion je Notion AI vhodný pro správu každodenních úkolů. Není sice navržen pro správu kalendáře nebo automatizaci e-mailových follow-upů jako Martin AI, ale pokud je vaší největší výzvou udržet si pořádek a rychleji dokončovat písemné práce, Notion AI vám může pomoci.
Umožní vám to využívat AI pro poznámky z jednání a proměnit roztříštěné brainstormingové sezení v přehledné shrnutí. A když se zaseknete při procházení dlouhého dokumentu, stačí mu zadat příkaz /ask AI, aby vytáhl klíčové body.
Funguje hladce v editoru Notion, kde můžete vylepšit tón, opravit gramatiku, přeložit obsah nebo přeformátovat neuspořádané poznámky, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. AI rozpoznává kontext ve vašem pracovním prostoru, takže při generování výstupů čerpá přímo z vašich stávajících stránek a propojených dokumentů.
Nejlepší funkce Notion AI
- Kategorizujte obsah, vytvářejte často kladené otázky a budujte prohledávatelné znalostní báze.
- Vytvářejte obsah, jako jsou blogové příspěvky, e-maily nebo popisy projektů, pomocí generátoru textu Notion AI.
- Překládejte text mezi různými jazyky a zachovejte přitom kontext.
Omezení Notion AI
- Některé automatizace fungují nepředvídatelně, například opakované vytváření stránek nespouští automatizace.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Podle jednoho recenzenta:
Notion AI je úžasný! Už nemusím přeskakovat mezi aplikacemi, abych mohl brainstormovat nebo shrnovat poznámky z jednání, vylepšovat své texty nebo měnit tón toho, co píšu, protože to za mě udělá AI a vše je na jednom místě.
Notion AI je úžasný! Už nemusím přeskakovat mezi aplikacemi, abych mohl brainstormovat nebo shrnovat poznámky z jednání, vylepšovat své texty nebo měnit tón toho, co píšu, protože to za mě udělá AI a vše je na jednom místě.
👀 Věděli jste, že... Generativní AI představuje změnu v hodnotě bilionů dolarů. Podle společnosti McKinsey by aplikace Gen AI mohly každoročně přinést globální ekonomice až 4,4 bilionu dolarů.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion AI
5. NotebookLM (nejlepší pro výzkum a správu znalostí s podporou AI)
NotebookLM je výzkumný a sumarizační nástroj společnosti Google, který rychle extrahuje informace z vašeho vlastního obsahu. Funguje výhradně na základě materiálů, které nahrajete, jako jsou soubory PDF, strategické dokumenty, přepisy rozhovorů nebo prezentace pro představenstvo, a pomáhá vám porozumět informacím a organizovat je.
Jakmile jsou vaše dokumenty vloženy, můžete mu klást otázky, žádat o shrnutí nebo generovat nový obsah na základě toho, co již „ví“. Navíc nabízí inline citace, které odkazují zpět na zdrojový soubor a umístění všech jeho AI generovaných poznatků.
Můžete také seskupit související dokumenty do poznámkových bloků a spravovat obsah podle týmu, projektu, sprintů nebo cílů.
Zatímco Martin AI se zaměřuje na automatizaci pracovních postupů, NotebookLM je speciálně navržen pro práci s informacemi. Díky tomu je vhodný pro výzkumníky, stratégy a týmy pracující s velkým množstvím obsahu, které potřebují z dat extrahovat význam a souvislosti.
Nejlepší funkce NotebookLM
- Procházejte složitá témata a prozkoumejte souvislosti v rámci poznámkových bloků pomocí Mind Map .
- Generujte výstupy ve více než 50 jazycích, včetně studijních průvodců, shrnutí a odpovědí v chatu.
- Analyzujte soubory PDF a obrázky s automatickými návrhy doplňkových zdrojů, abyste rozšířili své znalosti.
Omezení NotebookLM
- Někdy mohou odpovědi působit příliš obecně nebo povrchně, zejména pokud se jedná o technické materiály.
Ceny NotebookLM
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NotebookLM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k NotebookLM pro pořizování poznámek
6. Celoxis (nejlepší pro správu projektového portfolia na podnikové úrovni)
Celoxis je platforma pro správu projektů a portfolia určená pro podniky, které řídí vícefázové iniciativy. Pomocí Ganttových diagramů s automatickým plánováním, závislostmi mezi projekty a analýzou kritické cesty můžete spravovat zdroje pomocí integrovaného plánování kapacity, filtrování podle dovedností a vyvažování pracovní zátěže v reálném čase .
Zatímco Martin AI se zaměřuje především na automatizaci, Celoxis nabízí Lex, AI asistenta pro dotazy v přirozeném jazyce. Podobně jako u Martin AI můžete požádat o odhalení rizik, vyvážení zdrojů, předpověď časových harmonogramů nebo vytvoření plánů personálního obsazení. Rozdíl spočívá v tom, že Lex je přímo propojen s dashboardy Celoxis, takže vám poskytuje okamžité kontextové údaje.
Platforma také nabízí integrované funkce pro tvorbu rozpočtu, prognózy příjmů, sledování marží a přizpůsobené reporty KPI. Díky kombinaci pokročilého plánování, rozhodnutí založených na AI a finanční kontroly je tato platforma vhodnou volbou pro rozsáhlé projekty.
Nejlepší funkce Celoxis
- Automatizujte přijímání projektů prostřednictvím webových formulářů, e-mailů a tabulek s vlastní logikou řazení, abyste mohli žádosti řadit podle priority.
- Vytvářejte dynamické projektové plány s pokročilým plánováním, které se přizpůsobuje dostupnosti zdrojů, závislostem úkolů, zpožděním a prioritám.
- Řiďte rizika pomocí vizuálních dashboardů, které hodnotí pravděpodobnost, dopad a vlastní parametry rizika.
Omezení Celoxis
- Ačkoli existuje webové rozhraní optimalizované pro mobilní zařízení, Celoxis nenabízí nativní mobilní aplikaci, což může být omezující pro uživatele, kteří potřebují spravovat úkoly na cestách.
Ceny Celoxis
- Základní balíček: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Essential: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,5/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 310 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Celoxis?
Uživatel G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
Celoxis nabízí komplexní prostředí pro správu projektů, které zvládá vše od plánování úkolů a přidělování zdrojů až po časové rozvrhy a vlastní reporty. Jeho Ganttovy diagramy jsou intuitivní, dashboardy v reálném čase jsou velkým plusem pro sledování KPI a vlastní pracovní postupy pomáhají sladit procesy projektu s provozem společnosti.
Celoxis nabízí komplexní prostředí pro správu projektů, které zvládá vše od plánování úkolů a přidělování zdrojů až po časové rozvrhy a vlastní reporty. Jeho Ganttovy diagramy jsou intuitivní, dashboardy v reálném čase jsou velkým plusem pro sledování KPI a vlastní pracovní postupy pomáhají sladit procesy projektu s provozem společnosti.
🧠 Zajímavost: V roce 1966 vytvořil profesor MIT Joseph Weizenbaum Elizu, prvního chatbota na světě. Eliza, která byla pojata jako psychoterapeutka, napodobovala konverzaci pomocí jednoduchých pravidel aplikovaných na vstupy uživatelů. Bot, pojmenovaný po Elize Doolittle z Pygmalionu, ukázal, jak jazyk sám o sobě může simulovat inteligenci, a to dlouho předtím, než se objevily moderní modely AI.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro dokumentaci (případy použití a výzvy)
7. STAN AI (nejlepší pro dashboardy pro vedoucí pracovníky v reálném čase a AI insighty)
STAN AI, vytvořený speciálně pro správce nemovitostí a společenství vlastníků, je specializovanou alternativou k Martin AI. Namísto obecné automatizace projektů se zaměřuje na komunikaci s obyvateli a požadavky na služby.
Tento nástroj AI, který je k dispozici jako sada nástrojů AI, Textbot, Email, Web Chat a Voice, okamžitě reaguje na zprávy obyvatel, rezervuje vybavení a zpracovává požadavky na údržbu bez lidského zásahu.
Virtuální asistent AI se integruje do vašeho stávajícího softwaru pro správu nemovitostí, jako jsou Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS a další. Obyvatelé mohou přímo kontrolovat informace o účtu, plánovat rezervace zařízení a odesílat žádosti o služby, zatímco STAN je směruje do vašeho PMS a informuje obyvatele o aktuálním stavu.
Nejlepší funkce STAN AI
- Nakonfigurujte více než 600 integrací pracovních postupů a automatizujte opakující se úkoly, jako je odpovídání na recenze Google, pomocí AI enginu STAN Turbo.
- Přizpůsobte vzhled chatbota pomocí možností white label tak, aby odpovídal značce vaší společnosti.
- Využijte funkce jako AI osobnosti, emodži, kontextová interpretace a vícekanálová komunikace.
Omezení STAN AI
- Nastavení je časově náročné.
Ceny STAN AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze STAN AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o STAN AI?
Zde je recenze G2:
Jakmile nastavíte STAN AI a seznámíte s ním své obyvatele, může být velmi užitečný, pokud jde o snížení množství telefonátů a e-mailů, které denně přijímáte.
Jakmile nastavíte STAN AI a seznámíte s ním své obyvatele, může být velmi užitečný, pokud jde o snížení množství telefonátů a e-mailů, které denně přijímáte.
8. Zendesk AI (nejlepší pro automatizaci zákaznické podpory založené na AI)
Zendesk AI, často označovaný jako AI Copilot, je integrován do platformy Zendesk Resolution. Stejně jako Martin AI zrychluje pracovní postupy pomocí návrhů v reálném čase a automatizace. Zatímco Martin je širší, Zendesk AI je specializován na zákaznickou podporu.
Analyzuje lístky z hlediska sentimentu, jazyka a záměru a okamžitě navrhuje odpovědi, akce nebo články s informacemi. Inteligentní funkce třídění automaticky kategorizuje požadavky a směruje je podle naléhavosti nebo tématu, aby se zkrátila doba odezvy.
Pokud se rozhodnete pro vyšší tarify, získáte funkce jako shrnutí ticketů, predikce sentimentu a návrhy maker na základě minulých trendů.
Nejlepší funkce Zendesk AI
- Poskytněte agentům návrhy založené na umělé inteligenci, včetně navrhování odpovědí, přeformulování odpovědí a úpravy tónu.
- Vylepšete samoobslužné služby pro zákazníky pomocí generativního vyhledávání AI a sémantických vyhledávacích funkcí.
- Využijte analýzy a přehledy v reálném čase k monitorování trendů v oblasti ticketů a sentimentu zákazníků a optimalizaci pracovních postupů služeb.
Omezení Zendesk AI
- Nastavení pro správce může působit poněkud složitě nebo neintuitivně, zejména při nastavování pokročilých pracovních postupů nebo automatizačních pravidel.
Ceny Zendesk AI
- Bezplatná zkušební verze
- Zákaznický servis Tým podpory: 25 $/měsíc na uživatele Suite Team: 69 $/měsíc na uživatele Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
- Tým podpory: 25 $/měsíc na uživatele
- Suite Team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
- Služby pro zaměstnance Suite team: 69 $/měsíc na uživatele Suite Growth: 115 $/měsíc na uživatele Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
- Suite team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 115 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
- Tým podpory: 25 $/měsíc na uživatele
- Suite Team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
- Suite team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 115 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk AI
- G2: 4,3/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 060 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk AI?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Zendesk je jeden z nejlépe ovladatelných nástrojů pro správu ticketů, se kterým jsem dosud pracoval. Navigace v možnostech, dashboard, volání partnerům pomocí integrovaných rozšíření a použití AI pro souhrn ticketů jsou velmi snadné a jejich pochopení zabere jen chvilku. V kancelářském prostředí je výkon naprosto dobrý a prostředí je také bezpečné.
Zendesk je jeden z nejlépe ovladatelných nástrojů pro správu ticketů, se kterým jsem dosud pracoval. Navigace v možnostech, dashboard, volání partnerům pomocí integrovaných rozšíření a použití AI pro souhrn ticketů jsou velmi snadné a jejich pochopení zabere jen chvilku. V kancelářském prostředí je výkon naprosto dobrý a prostředí je také bezpečné.
9. Qodo (nejlepší pro bezkódové AI pracovní postupy a automatizaci)
Stejně jako Martin AI využívá Qodo AI automatizaci k urychlení práce, ale zaměřuje se na kvalitu kódu a dodávací procesy. Nabízí Qodo Gen, Qodo Merge a Qodo Command pro generování kódu, vytváření testů a zpětnou vazbu k žádostem o stažení přímo ve vašem IDE nebo CI procesu.
Jeho agentní framework vám umožňuje vytvářet vícestupňové agenty pro CI/CD, třídění problémů nebo sledování technických dluhů. Agenty můžete spouštět z terminálu, přes webhooky nebo ve webovém uživatelském rozhraní. Díky tomu je Qodo AI dobrou volbou pro týmy, které chtějí AI jako součást svého procesu vývoje softwaru.
Nejlepší funkce Qodo
- Spolupracujte hladce, protože agenti Qodo běží ve vašem IDE, terminálu nebo platformě Git.
- Přizpůsobte automatizaci pracovních postupů AI pomocí Qodo Command, který vám umožní vytvářet a přizpůsobovat agenty pro automatizaci jedinečných úkolů.
- Integrujte je do svého stávajícího stacku díky integraci s oblíbenými IDE (VSCode, JetBrains), platformami Git a dalšími nástroji.
Omezení Qodo
- Uživatelé si stěžují, že musí provádět několik pokusů, aby testovací případy fungovaly.
Ceny Qodo
- Vývojář: Zdarma
- Týmy: 38 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qodo
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qodo?
Zde je recenze G2:
Qodo inteligentně rozumí kontextu mého kódu a má nuance specifické pro daný projekt, které mohou mít obrovský význam. Pomáhá zkrátit čas strávený přemýšlením nad syntaxí nebo vybavováním si názvů funkcí, čímž zlepšuje jak rychlost, tak kvalitu kódu.
Qodo inteligentně rozumí kontextu mého kódu a má nuance specifické pro daný projekt, které mohou mít obrovský význam. Pomáhá zkrátit čas strávený přemýšlením nad syntaxí nebo vybavováním si názvů funkcí, čímž zlepšuje jak rychlost, tak kvalitu kódu.
10. My AskAI (nejlepší pro vytváření vlastních AI asistentů pro otázky a odpovědi z dokumentů)
My AskAI automatizuje zákaznickou podporu prostřednictvím SMS, chatu, e-mailu, WhatsApp a nástrojů jako Intercom, Slack a Zendesk. Stejně jako Martin AI může být trénován na vašem vlastním obsahu, ale AskAI se více zaměřuje na omnichannelové pokrytí.
Učí se z vaší znalostní báze, článků nápovědy a webových stránek a poté okamžitě odpovídá na otázky. V případě potřeby nabízí nástroj AI automatizace plynulé předání lidským agentům, takže nemusíte obětovat spolehlivost.
Integrovaná analýza konverzací vám poskytne přehled o opakujících se problémech, chybách nebo často kladených otázkách.
Nejlepší funkce My AskAI
- Automatizujte odpovědi na časté otázky pomocí trénování nástroje s vašimi dokumenty, FAQ nebo znalostními bázemi.
- Prohledávejte více zdrojů dat, jako jsou soubory PDF, webové stránky, databáze nebo cloudové úložiště, a získejte přesné informace.
- Sdílejte odpovědi s přizpůsobitelnými ovládacími prvky přístupu, abyste zajistili, že citlivé informace uvidí pouze oprávnění uživatelé.
Omezení My AskAI
- Uživatelé si stěžují na problémy související s nahráváním interních dokumentů.
Ceny My AskAI
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 149 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Moje hodnocení a recenze AskAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o My AskAI?
Podívejte se, co k tomu říká tento recenzent:
Spolupracuji s řadou malých podniků a toto je rychlý a snadný způsob, jak můžeme zlepšit proces zapracování nových zaměstnanců. Mohou rychle propojit veškerou dokumentaci týkající se zapracování, což novým členům týmu umožňuje klást otázky a najít odpovědi, aniž by museli prohledávat soubory.
Spolupracuji s řadou malých podniků a toto je rychlý a snadný způsob, jak můžeme zlepšit proces zapracování nových zaměstnanců. Mohou rychle propojit veškerou dokumentaci týkající se zapracování, což novým členům týmu umožňuje klást otázky a najít odpovědi, aniž by museli prohledávat soubory.
👀 Věděli jste, že... V roce 1981 Japonsko zahájilo ambiciózní iniciativu s názvem Projekt počítačů páté generace, do které investovalo 850 milionů dolarů s cílem vyvinout počítače schopné uvažovat a konverzovat podobně jako lidé.
Udělejte si z ClickUp svého partnera pro produktivitu s umělou inteligencí
Zatímco jiné alternativy Martin AI se zaměřují na konkrétní aspekty, jako je plánování, psaní nebo připomínky, ClickUp integruje vše do jedné aplikace.
Projektový manažer využívající AI aktualizuje úkoly, nastavuje připomenutí a sleduje pokrok, zatímco znalostní manažer okamžitě odpovídá na otázky.
AI Writer vám navíc pomůže s psaním, úpravami a shrnováním obsahu na různých zařízeních. Spojte to s Custom Agents a nástroji jako Docs, Calendar, Reminder a Views a získáte kompletní pracovní prostor pro vás a váš tým.
