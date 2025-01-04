15 nejlepších AI autorů obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu

AI mění tvorbu obsahu a činí ji rychlejší a efektivnější než kdykoli předtím. Ale v jádru skvělý obsah stále potřebuje lidský dotek – empatii, kreativitu a osobnost, která rezonuje s čtenáři.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje AI. Jsou navrženy tak, aby s vámi spolupracovaly, nikoli aby vás nahrazovaly, a zvládají náročnou práci, jako je automatizace opakujících se úkolů, takže se můžete soustředit na to nejdůležitější: tvorbu obsahu, který oslovuje a přináší konverze.
Marketéři, kteří využívají AI jako součást svého procesu, zaznamenávají až 70% nárůst návratnosti investic. Se správnými nástroji není AI jen efektivní, ale také posiluje.
Po důkladném prozkoumání nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence jsem sestavil seznam svých nejoblíbenějších nástrojů – nástrojů, které mi připadaly, že rozumějí tomu, co chci, místo toho, aby chrlily příliš fantazijní nesmysly. Pojďme se podívat na seznam!
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledejte AI autory obsahu, kteří generují vysoce kvalitní a fakticky přesný obsah, umožňují personalizovat výstup a jsou snadno použitelní. Zde je náš seznam 15 nejlepších AI autorů obsahu, kteří jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů
- Copy. ai: Nejlepší pro snadnou tvorbu obsahu ve velkém měřítku
- Rytr: Nejlepší pro všestrannou tvorbu obsahu v různých formátech
- Grammarly: Nejlepší pro úpravy obsahu
- Frase: Nejlepší pro tvorbu a optimalizaci obsahu zaměřeného na SEO
- Jasper. ai: Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence zaměřenou na marketing
- Anyword: Nejlepší pro tvorbu obsahu založeného na datech
- Writesonic: Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a optimalizaci SEO
- ChatGPT: Nejlepší pro rychlé a všestranné psaní obsahu pomocí umělé inteligence
- Wordtune: Nejlepší pro rychlé úpravy tónu a jednoduché přepisování
- Sudowrite: Nejlepší pro autory beletrie, kteří hledají kreativní pomoc založenou na umělé inteligenci.
- Article Forge: Nejlepší pro automatizovanou tvorbu dlouhých textů
- Quillbot: Nejlepší pro vylepšení obsahu a zvýšení srozumitelnosti
- Hypotenuse AI: Nejlepší pro e-commerce značky, které rozšiřují tvorbu obsahu
- Aplikace Hemingway: Nejlepší pro milovníky stručného a jasného psaní
Co byste měli hledat u AI tvůrce obsahu?
Poté, co jsem vyzkoušel téměř všechny AI nástroje pro tvorbu obsahu, které jsem mohl najít, měl jsem po pátém pokusu jasnou představu o tom, co odlišuje ty nejlepší AI nástroje pro tvorbu obsahu. Zde je jejich přehled:
- Kvalita výstupu obsahu: Ne všechny nástroje pro psaní AI jsou stejné – vždy hledejte nástroje, které vyvažují kreativitu a srozumitelnost.
- Snadné použití: Nejlepší nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence jsou intuitivní i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní. Vyberte si nástroj, k jehož ovládání nepotřebujete doktorát z umělé inteligence.
- Možnost personalizace: Dobré nástroje AI umožňují přizpůsobit obsah vaší cílové skupině pro vaše marketingové kampaně (nebo reklamní kampaně v Google Ads) – personalizace je klíčem k udržení hlasu vaší značky.
- Faktická přesnost obsahu: Generátory obsahu využívající umělou inteligenci mohou být kreativní, někdy až příliš. Hledejte nástroje, které upřednostňují přesnost – závisí na tom vaše SEO strategie a důvěryhodnost.
💡 Tip pro profesionály: Nejlepší způsob, jak zajistit, aby obsah generovaný umělou inteligencí byl fakticky přesný, je poskytnout data sami. Vyhledejte spolehlivé statistiky nebo čísla, poskytněte je svým asistentům pro psaní umělé inteligence a požádejte je, aby je začlenili do obsahu relevantním a hodnotným způsobem.
- Ceny: Skvělý obsah by neměl být drahý. Najděte nástroj, který nabízí flexibilní ceny a dostatečnou hodnotu za vaše peníze.
- Limity počtu slov: Zvažte, kolik obsahu budete potřebovat. Mnoho platforem AI nabízí omezené i neomezené tarify, takže si vyberte ten, který odpovídá vašim potřebám.
- Nabízené šablony: Šablony jsou tajnou ingrediencí. Ujistěte se, že nástroj obsahuje řadu připravených formátů, které vyhovují vašim potřebám v oblasti content marketingu.
Přečtěte si také: 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu
15 nejlepších autorů obsahu využívajících umělou inteligenci
Toto je okamžik, na který jste čekali – konečný seznam AI autorů obsahu, kteří přinášejí špičkové výsledky. Pojďme se do toho pustit!
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp má vše, co jsem hledal v nástroji pro psaní AI – a ještě mnohem víc.
Samozřejmě obsahuje šablony pro všechny úkoly a typy obsahu, které vás napadnou, a je to perfektní software pro správu projektů, který vám pomůže sledovat termíny, nadcházející projekty a metriky výkonu. Ale co se mi opravdu líbí, je jeho brilantní AI.
ClickUp Brain je jako mít profesionálního editora na rychlém vytáčení. Nejenže pomáhá vylepšovat obsah, ale také navrhuje smysluplná vylepšení.
A to nejlepší? Vše – doslova vše – lze proměnit v úkol.
Můžete přiřadit zúčastněné strany, zaznamenávat komunikaci a dokonce vkládat úkoly do ClickUp Docs pro úpravy v reálném čase. Moji redaktoři a já můžeme spolupracovat, sledovat změny v reálném čase a vyhnout se tak obávanému dramatu „Kdo co upravil?“.
Dovolte mi to rozebrat:
- Generujte nápady a briefy: Hledáte inspiraci? ClickUp Brain využívá své super schopnosti umělé inteligence k vytváření nápadů na obsah a podrobných briefů, které dokonale odpovídají vaší cílové skupině.
- Vytvářejte automatizované příspěvky na sociálních médiích: Od brainstormingu po plánování, ClickUp Brain vám kryje záda. Zajišťuje, že vaše příspěvky na sociálních médiích zůstanou konzistentní napříč platformami, aniž byste se museli obtěžovat s ručním nahráváním.
- Vyřešte tvůrčí blok: Zíráte na prázdnou stránku? ClickUp Brain generuje vysoce kvalitní návrhy během několika minut, čímž šetří čas a podněcuje kreativitu.
- Spolupracujte v reálném čase: ClickUp Docs je záchranou, když potřebuji zpětnou vazbu nebo úpravy. Je to jako Google Docs, ale chytřejší, s živou editací a integrací úkolů.
- Automatizujte pracovní postupy: ClickUp Automations propojuje všechny vaše nástroje a procesy, takže vám nic neunikne. Méně e-mailů, více skutečného psaní
Nejlepší funkce ClickUp:
- 360stupňový pohled: Nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro správu úkolů a projektů.
- AI asistent pro psaní: Poskytuje více než 100 nástrojů založených na výzkumu pro vytváření vysoce kvalitního obsahu.
- Nástroje pro spolupráci: Umožněte týmovou práci pomocí Whiteboards, ClickUp Docs a ClickUp Mind Maps.
- Dashboardy v reálném čase: Sledování pokroku na první pohled pomocí dashboardů ClickUp.
- Vlastní automatizace: Zpracování opakujících se úkolů pro úsporu času
- Integrace aplikací: Propojení s více než 1 000 aplikacemi pro zefektivnění automatizace pracovních postupů
- Knihovna šablon: Přístup k více než 1 000 přizpůsobitelným šablonám pro všechny týmy
Omezení ClickUp
- Prémiový přístup: Bezplatný tarif a hosté nemají přístup k funkcím AI.
- Náročnost osvojení: Pokročilé funkce mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc
- Podnikání: 12 $ měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
✨ Ideální pro: Týmy, které hledají komplexní nástroj pro správu projektů a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
📌 Konsensus Reddit: Jak ClickUp AI redefinuje produktivituClickUp AI pomáhá týmům posouvat hranice, přičemž uživatelé využívají funkce jako souhrny úkolů, vlastní pole a integrované nástroje AI ke zlepšení provozních pracovních postupů. Jedna výjimečná příhoda poukazuje na 3D výrobní dílnu, kde se AI používá nejen k organizaci výrobních úkolů, ale také k vytváření plynulé komunikace s klienty a školení zaměstnanců přímo v ClickUp.
Od integrace SOP průvodců s OpenAI až po generování inteligentních aktualizací pro zainteresované strany, ClickUp AI nejen spravuje pracovní postupy, ale také je centralizuje a vylepšuje. Týmy již nemusí žonglovat s nástroji, ale pracují chytřeji, rychleji a více spolupracují.
✨ Závěr: Díky své univerzálnosti je ClickUp AI nepostradatelným nástrojem pro týmy, které hledají inovace v každodenních pracovních postupech.
2. Copy. ai (nejlepší pro snadnou tvorbu obsahu ve velkém měřítku)
Pokud jste někdy seděli a zírali na prázdnou obrazovku a přáli si, aby se správná slova objevila jako mávnutím kouzelného proutku, vím, jak se cítíte – a právě v tom vyniká Copy. ai.
Tento AI asistent pro psaní, poháněný působivým enginem GPT-3, vám pomůže s brainstormingem nápadů, návrhem podrobných zpráv nebo vytvořením správného sloganu.
Byl jsem ohromen tím, jak snadné bylo vytvářet pracovní postupy, ukládat chaty jako projekty a vytvářet konzistentní hlas značky.
A to nejlepší? Je to tak intuitivní, že strávíte méně času přemýšlením a více času skutečnou tvorbou.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytváření vysoce kvalitního obsahu: Vytváří SEO optimalizovaný obsah, od blogů po prodejní texty, během několika sekund.
- Konzistence hlasu značky: Přizpůsobí obsah tak, aby odrážel váš jedinečný tón a sdělení.
- Efektivní pracovní postupy: Automatizuje úkoly, jako je shrnutí webinářů nebo generování zpráv o analýze konkurence.
- Funkce pro spolupráci: Umožňuje týmové prostory pro sdílenou viditelnost a zefektivněnou produkci obsahu.
- Všestrannost: Zvládá více typů obsahu, včetně titulků, e-mailů a kreativního psaní.
Omezení Copy.ai
- Omezené možnosti dlouhých textů: Bezplatný tarif nepodporuje tvorbu dlouhých textů.
- Zpoždění pracovních postupů: Vytváření složitých pracovních postupů může trvat déle, než se očekávalo.
- Obavy ohledně nákladů: Placená verze může být pro malé týmy nebo freelancery drahá.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pokročilá: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
📌 Konsenzus Reddit: ChatGPT, ale lepší – to říkají uživatelé. Copy. ai si na Redditu získalo pozornost tím, že řeší frustrace spojené s omezeními používání GPT-4. Uživatelé oceňují, že Copy. ai používá GPT-4 bez stejných omezení a nabízí neomezený přístup spolu se sadou šablon a funkcí, které vylepšují jeho funkčnost pro tvorbu obsahu. Zatímco někteří považovali zkušební verzi za omezující, jiní si všimli potenciální hodnoty pro ty, kteří se silně spoléhají na nástroje jako ChatGPT, ale potřebují větší flexibilitu. Shrnuto a podtrženo:
✨ Ideální pro: Firmy a marketéry, kteří potřebují snadnou tvorbu obsahu ve velkém měřítku při zachování konzistence značky.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Copy AI
3. Rytr (nejlepší pro všestrannou tvorbu obsahu v různých formátech)
Pokud hledáte intuitivní a univerzální nástroj pro psaní s umělou inteligencí, Rytr je vynikající volbou. Na rozdíl od nástrojů zaměřených výhradně na podniky je určen pro tvůrce obsahu, freelancery a marketéry, kteří upřednostňují vyprávění příběhů a zapojení před technickou složitostí.
Rytr vyniká svou jednoduchostí. Ať už potřebujete přeformulovat, zkrátit nebo rozšířit větu, stačí vybrat typ obsahu, zadat kontext a zbytek nechat na AI.
🍪 Bonus: Rytr obsahuje SEO nástroje, jako je analyzátor SERP a generátor klíčových slov, které zajistí, že váš obsah bude mít dobré hodnocení.
Nejlepší funkce Rytr
- Všestrannost psaní pomocí AI: Generuje blogové příspěvky, reklamní texty, osnovy a další obsah ve více než 40 typech.
- Nástroje pro vylepšení obsahu: Automaticky přeformulují, zkrátí nebo rozšíří obsah pro větší srozumitelnost.
- SEO optimalizace: Zahrnuje analyzátor SERP a nástroj pro výzkum klíčových slov pro zlepšení pozice ve vyhledávání.
- Kontrola plagiátů: Zajišťuje, že každý obsah je originální a jedinečný.
- Týmová spolupráce: Nabízí funkce pro viditelnost týmu a sdílení projektů.
- Rozšíření pro Chrome: Umožňuje plynulé generování obsahu přímo ve vašem prohlížeči.
Omezení Rytr
- Omezená bezplatná verze: Bezplatný tarif má limit 10 000 znaků za měsíc.
- Přesnost faktů: Stejně jako většina AI, i tento nástroj někdy vytváří obsah s nepřesnostmi.
- Opakující se výstupy: Někdy může generovaný obsah působit opakovaně.
Ceny Rytr:
- Zdarma
- Neomezený: 7,50 $/měsíc
- Premium: 24,16 $/měsíc
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
✨ Ideální pro: Freelancery a tvůrce obsahu, kteří potřebují univerzální obsah generovaný umělou inteligencí s podporou SEO.
🧠 Věděli jste, že: Blogeři, kteří používají nástroje AI, ušetří přibližně 30 % času, který by normálně strávili psaním blogového příspěvku. To je jako získat navíc přestávku na kávu nebo brainstormingovou sezení na jeden článek.
Přečtěte si také: 10 softwarů pro pracovní postupy v oblasti obsahu pro marketingové týmy
4. Grammarly (nejlepší pro úpravy obsahu)
Grammarly Premium je nezbytností pro každého, kdo chce zdokonalit a vylepšit své psaní. Na rozdíl od jiných AI nástrojů, které se zaměřují na generování obsahu, Grammarly vyniká v optimalizaci toho, co jste již napsali.
Ať už jste lidský autor, který vylepšuje svůj návrh, nebo uživatel obsahu generovaného umělou inteligencí, který chce zdokonalit výstup, Grammarly zkvalitní vaši práci.
Nejvíc se mi ale líbí, že Grammarly se hladce integruje s platformami jako Google Docs. Můžete ho použít kdykoli potřebujete další podporu, podobně jako GrammarlyGo, ale s přidanou silou špičkového gramatického kontrolora Grammarly.
Nejlepší funkce Grammarly
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Identifikuje a opravuje gramatické chyby s nejvyšší přesností v oboru.
- Úpravy tónu: Analyzuje a upravuje váš tón tak, aby vyhovoval zamýšlenému publiku a účelu.
- Generování podnětů AI: V rámci plánu Pro poskytuje až 2 000 podnětů, které pomáhají rozšiřovat témata a překonávat tvůrčí blok.
- Přepisování vět: Nabízí řešení jedním kliknutím pro přeformulování a zlepšení srozumitelnosti a plynulosti.
- Detekce plagiátů: Detekuje duplicitní obsah a text generovaný umělou inteligencí pro větší jistotu.
- Integrace s Google Docs: Funguje přímo v Google Docs a zajišťuje plynulou editaci.
Omezení Grammarly
- Omezená funkčnost na mobilních zařízeních: Ne vždy funguje dobře na mobilních zařízeních, občas se vyskytují chyby.
- Zpoždění u dlouhého obsahu: Velké množství obsahu může zpomalit výkon.
- Příliš horlivé opravy: Někdy navrhuje opravy ještě před dokončením věty, což může narušit plynulost textu.
Ceny Grammarly
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Pro: 30 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Grammarly je často doporučován pro začátečníky, zejména pro zachycení nevhodných formulací a zlepšení stručnosti vět. Mnoho uživatelů tvrdí, že je užitečný po dobu několika měsíců, aby se naučil váš styl psaní a běžné chyby, ale někteří uživatelé Reddit mají pocit, že ve srovnání s pokročilejšími možnostmi zaostává, zejména pokud máte omezený rozpočet.
✨ Ideální pro: Autory, kteří chtějí vylepšit své návrhy z hlediska gramatiky, tónu a stylu.
5. Frase (nejlepší pro tvorbu a optimalizaci obsahu zaměřeného na SEO)
Představte si nástroj, který vám nejen pomáhá psát, ale také myslet.
Jedná se o výkonný nástroj pro výzkum a optimalizaci obsahu z hlediska SEO. Frase, navržený pro zefektivnění počátečních fází tvorby obsahu, vyniká v přeměně dat SERP a poznatků o konkurenci na praktické obsahové přehledy, čímž šetří čas a úsilí.
Co je na něm výjimečné? Nástroje Wikipedia Concept Map a Topic Planner pomáhají vizualizovat nápady a vytvářet tematické klastry, což je ideální pro plánování dlouhodobé strategie obsahu.
Nejlepší funkce Frase
- Výzkum a plánování obsahu: Analyzujte data SERP a vytvářejte podrobné přehledy obsahu během několika sekund, čímž ušetříte hodiny ruční práce.
- Nástroj pro tvorbu osnov: Vytvářejte podrobné osnovy tím, že čerpáte data od nejlepších konkurentů a integrujete otázky uživatelů.
- Nástroje pro psaní založené na AI: Použijte více než 36 nástrojů AI k vytváření blogových příspěvků, seznamů a dalších textů – vše ve více než 20 jazycích.
- Optimalizace obsahu: Vylepšete SEO svého obsahu pomocí integrace Frase do Google Search Console a analýzy klíčových slov.
- Spolupracovní pracovní prostor: Organizujte své projekty pomocí složek, přidělujte úkoly a sledujte pokrok pro spolupráci týmu.
Omezení Frase
- Dodatečné náklady: Zatímco základní plány jsou cenově dostupné, některé funkce, jako neomezený počet slov AI a analýza objemu klíčových slov, vyžadují dodatečné poplatky.
- Příležitostné poruchy: Problémy s automatickým obnovováním mohou narušit váš pracovní postup, pokud jste neuložili svůj pokrok.
- Naučná křivka: Vzhledem k velkému množství funkcí může začátečníkům chvíli trvat, než se v nich efektivně zorientují.
Ceny Frase
- Bezplatná zkušební verze
- Solo: 15 $/měsíc
- Základní: 45 $/měsíc
- Tým: 115 $/měsíc
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Frase je vysoce ceněna pro svůj potenciál usnadnit výzkum a tvorbu obsahu, zejména pro nezávislé novináře, blogery a marketéry. Uživatelé chválí její interní vyhledávač a AI výzkumného asistenta, který prohledává webové stránky na základě dotazů a vytváří bibliografie a souhrny zdrojů v reálném čase.
✨ Ideální pro: Marketéry obsahu a specialisty na SEO, kteří hledají nástroje pro výzkum, obsahové briefy a optimalizaci.
6. Jasper. ai (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence zaměřenou na marketing)
Jasper je speciálně navržen pro marketéry, a je to vidět.
Od vytváření blogových příspěvků optimalizovaných pro SEO až po generování popisků na Instagramu, které zvyšují zapojení uživatelů, je tento nástroj navržen tak, aby pomáhal marketingovým týmům všech velikostí škálovat jejich úsilí bez ztráty kreativity.
Jasper se odlišuje svou schopností přizpůsobit obsah tónu a stylu vaší značky.
Funkce jako „Vysvětli mi to jako pátákovi“ jsou revoluční pro zjednodušení složitých témat, díky čemuž je technický nebo specializovaný obsah přístupnější a poutavější pro širší publikum – což je cenný přínos pro marketéry, kteří cílí na různorodé demografické skupiny.
Nejlepší funkce Jasper.ai
- Marketingový editor: Vytvářejte a vylepšujte obsah pomocí jediného AI editoru, který je vyškolen v osvědčených postupech marketingu.
- Přizpůsobení hlasu značky: Zajistěte, aby každý obsah zůstal věrný tónu a stylu vaší značky.
- Knihovna aplikací AI: Získejte přístup k více než 80 aplikacím přizpůsobeným různým marketingovým potřebám, od blogových příspěvků po e-mailové sekvence.
- Režim SEO: Optimalizujte svůj obsah pro vyhledávače bez nutnosti použití samostatného nástroje.
- Generování a úprava obrázků: Vytvářejte vizuální prvky, které doplní váš text.
Omezení Jasper. ai
- Obavy ohledně modelu předplatného: Ceny jsou založeny na počtu slov, což může být omezující pro uživatele, kteří produkují velké objemy obsahu.
- Problémy s okrajovými tématy: Ačkoli vyniká v oblasti obecného marketingového obsahu, občas selhává u vysoce specializovaných nebo technických témat.
- Nutná kontrola faktů: Stejně jako většina nástrojů AI vyžaduje i Jasper lidského editora, který ověří správnost informací.
Ceny Jasper.ai
- Plán pro tvůrce: 39 $/měsíc
- Pro Plan: 59 $/měsíc
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper.ai:
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
✨ Ideální pro: Marketingové týmy zaměřené na generování obsahu specifického pro danou značku, který je vhodný pro SEO, a to ve velkém měřítku.
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ a konkurentů Jasper AI
7. Anyword (nejlepší pro tvorbu obsahu založeného na datech)
Představte si následující situaci: Právě jste dokončili psaní reklamy na Facebooku. Myslíte si, že je vtipná, poutavá a přesně taková, jakou vaše cílová skupina potřebuje, aby klikla na to lesklé tlačítko „Koupit nyní“.
Problém? Dokud to nebude spuštěno, nebudete vědět, zda to funguje – čekají vás bezesné noci a nekonečné A/B testování.
A právě zde přichází na řadu Anyword. Tento nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci nejen generuje texty, ale také předpovídá, jak dobře budou fungovat.
🦸♂️ Představte si, že máte parťáka, který vám před publikováním řekne: „Hele, tenhle nadpis bude mít o 20 % lepší konverzi.“
Pokud jste jako já a chcete přestat hádat a začít vytvářet obsah, který funguje, pojďme se podívat na to, co dělá Anyword snem každého marketéra.
Nejlepší funkce Anyword
- Prediktivní skóre výkonu: Podívejte se, jak bude váš obsah pravděpodobně fungovat před publikováním, a ušetřete tak čas na A/B testování.
- Blog Wizard: Vytvářejte rychleji blogové příspěvky optimalizované pro SEO díky navrhovaným osnovám, úvodům a optimalizovaným sekcím.
- Knihovna vlastních klíčových slov: Vytvořte si úložiště často používaných termínů, abyste zajistili konzistentní sdělení a zlepšili vyhledávání.
- Tvorba reklam pomocí AI: Generujte reklamní texty pomocí AI pro platformy jako Facebook, LinkedIn a Google pomocí šablon přizpůsobených pro zapojení uživatelů.
- Analýza výkonu: Sledujte a porovnávejte variace obsahu napříč kanály, abyste zjistili, co funguje nejlépe.
Omezení Anyword
- Zaměřte se na krátké texty: Není ideální pro dlouhé projekty bez významných ručních úprav.
- Drahé pokročilé funkce: Plány Data-Driven a Business mohou být pro menší týmy cenově náročné.
- Omezené integrace: Spoléhá se spíše na API než na připojení typu plug-and-play.
Ceny Anyword
- Základní tarif: 49 $/měsíc
- Plán založený na datech: 99 $/měsíc
- Obchodní plán: 499 $/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8 (390+ recenzí)
✨ Ideální pro: Marketéry zaměřené na výkon, kteří hledají prediktivní analytiku pro optimalizaci svých textů.
8. Writesonic (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a optimalizaci SEO)
Writesonic je nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který slibuje úsporu času a energie díky vytváření nejrůznějšího obsahu – od blogových příspěvků po reklamy a vstupní stránky.
Můžete se těšit na funkce jako ověřování faktů, přizpůsobení hlasu značky a AI generované FAQ.
Moji pozornost upoutala integrovaná optimalizace SEO a možnost generovat obsah ve více než 20 jazycích. Díky tomu je tento nástroj univerzální volbou pro blogery, marketéry a majitele malých podniků.
Pojďme se podívat na jeho nejlepší funkce a několik zvláštností, které jsem si při testování všiml.
Nejlepší funkce Writesonic:
- AI tvůrce článků: Vytváří fakticky přesné a SEO optimalizované články s délkou až 5 000 slov.
- Přizpůsobení hlasu značky: Upravuje tón a styl obsahu tak, aby odrážel váš jedinečný hlas.
- SEO kontrola a optimalizace: Okamžitě poskytuje informace a optimalizace SEO na stránce.
- Šablony obsahu: Nabízí více než 80 šablon pro blogy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů a další.
- Vícejazyčná podpora: Generuje obsah ve více než 20 jazycích, aby rozšířil dosah vašeho publika.
Omezení Writesonic:
- Naučit se používat: Některé funkce, jako jsou pokročilé šablony, mohou vyžadovat delší dobu, než se je naučíte ovládat.
- Příležitostné nepřesnosti: Ověřování faktů je nezbytné pro články s vysokou mírou výzkumu.
- Mezery v návodech: Podrobnější návody by mohly usnadnit začlenění nových uživatelů.
Ceny Writesonic:
- Bezplatný tarif
- Individuální: 20 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic:
- G2: 4,7/5 (více než 1 980 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Writesonic je oceňován pro svou schopnost rychle generovat kvalitní obsah, což z něj činí ideální volbu pro autory, kteří se potýkají s tvůrčí krizí nebo mají specifické požadavky na obsah. Uživatelé často příznivě porovnávají jeho výstupy s jinými nástroji, jako je Copymatic, a zdůrazňují jeho vyšší kvalitu obsahu.
✨ Ideální pro: Marketéry a majitele malých podniků, kteří chtějí obsah vytvořený pomocí umělé inteligence s integrovanými funkcemi SEO.
Přečtěte si také: 18 nejlepších bezplatných šablon pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
9. ChatGPT (nejlepší pro rychlé a univerzální psaní obsahu pomocí umělé inteligence)
Čtvrtina společností uvedla, že díky používání ChatGPT ušetřila mezi 50 000 a 70 000 dolary.
Není tedy divu, že se marketéři obracejí k tomuto nástroji, aby automatizovali proces tvorby obsahu.
Upřímně řečeno, chápu jejich přitažlivost – šetří čas, snižují náklady a produkují vysoce kvalitní obsah ve velkém měřítku.
Ať už vytváříte blogové příspěvky a popisy produktů nebo vymýšlíte popisky pro sociální sítě, ChatGPT vám pomůže splnit úkol rychle a efektivně.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Úspora času a efektivita: Generuje obsah během několika sekund, což pomáhá firmám dodržovat náročné termíny.
- Všestrannost v typech obsahu: Snadno zvládá blogy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů a další.
- Pomoc v reálném čase: Poskytuje lidské reakce na podněty, čímž snižuje tvůrčí blok.
- Cenová dostupnost: Nabízí cenově dostupné tarify ve srovnání s najímáním autorů na plný úvazek.
- Vlastní GPT: Umožňuje vám vytvářet přizpůsobené modely AI, které vyhovují konkrétním obchodním potřebám.
Omezení ChatGPT
- Nedostatek originality: Může produkovat repetitivní nebo odvozený obsah bez pečlivého zadání.
- Vyžaduje úpravy: Obsah často vyžaduje doladění, aby byl v souladu s hlasem značky a zajistil faktickou přesnost.
- Závislé na zadání: Kvalita výstupu do značné míry závisí na srozumitelnosti a podrobnosti zadání.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 25 $/uživatel/měsíc nebo 30 $/uživatel/měsíc v závislosti na plánu
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: ChatGPT ušel dlouhou cestu a GPT-4 nabízí významná vylepšení oproti předchozím verzím. I když stále postrádá osobnost a vyžaduje pečlivé zadávání pokynů, uživatelé se shodují, že dokáže produkovat slušný obsah pro určité články, zejména v kombinaci s lidskou editací, která vylepšuje plynulost a přidává rozmanitost.
✨ Ideální pro: Profesionály a firmy, které hledají rychlý a univerzální způsob tvorby obsahu v různých formátech.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální média v Excelu a Sheets
10. Wordtune (nejlepší pro rychlé úpravy tónu a jednoduché přepisování)
Když jsem poprvé vyzkoušel Wordtune, zaujal mě jeho důraz na přepisování a úpravy tónu.
Není to nástroj s nejvíce funkcemi, ale spolehlivě vám pomůže vylepšit vaše texty, pokud jde o srozumitelnost, tón a styl. Pokud jste někdy váhali, zda by váš e-mail měl znít neformálně nebo formálně, Wordtune vám bude spolehlivým pomocníkem.
Tento asistent poháněný umělou inteligencí navrhuje přepisy, vylepšuje formulace a dokonce pomáhá s synonymy – je ideální pro rychlé úpravy, ale není vhodný pro náročné psaní nebo společné projekty.
Nejlepší funkce Wordtune
- Flexibilita tónu: Líbilo se mi, že jsem mohl jediným kliknutím přepínat mezi neformálním a formálním tónem.
- Návrhy na přepsání: Zvýraznění věty mi nabídlo řadu možností, ze kterých jsem si mohl vybrat – některé byly lepší než jiné, ale celkově byly užitečné.
- Chytrá synonyma: Šikovný nástroj, který navrhuje alternativy, zejména když příliš často opakujete stejné slovo.
- Nástroj pro shrnutí: Užitečný pro zkrácení dlouhých odstavců na srozumitelná shrnutí.
- Možnosti integrace: Funguje dobře jako rozšíření prohlížeče v Google Chrome a lze jej dokonce připojit k Microsoft Word.
Omezení Wordtune
- Omezení bezplatné verze: 10 přepisů denně mi připadalo jako omezení – vyčerpal jsem je příliš rychle.
- Občasné chyby: Některé návrhy nebyly zcela přesné, buď postrádaly kontext, nebo zněly nepatřičně.
Ceny Wordtune
- Zdarma: 10 přepisů denně
- Pokročilý plán: 4,19 $/měsíc
- Neomezený tarif: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4 (75+ recenzí)
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří potřebují rychlé přepisy a úpravy tónu pro dokonalou komunikaci.
11. Sudowrite (nejlepší pro autory beletrie, kteří hledají kreativní pomoc založenou na umělé inteligenci)
Když jsem narazil na Sudowrite, zajímalo mě, jak může nástroj AI specificky vyhovovat autorům beletrie.
Je uváděn na trh jako asistent pro psaní, který může pomoci vytvořit celé romány nebo scénáře a zároveň přinášet nové nápady.
Z mé zkušenosti je to jako mít spolupracovníka, který se nikdy neunaví – i když někdy chybí lidský dotek, aby příběhy působily skutečně živě.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Story Engine: Provází vás tvorbou postav, zápletek a dokonce i celých kapitol. Je skvělý pro zahájení psaní návrhu.
- Přepište a rozšiřte: Nabízí přeformulované nebo rozšířené verze, aby příběh plynule pokračoval.
- Kouzlo brainstormingu: Generuje jména, zvraty v ději a nové nápady, které podnítí kreativitu.
- Vizualizační nástroj: Umožňuje generovat vizuální podoby postav a umělecká díla pro budování světa – skvělé pro udržení inspirace.
- Návrhy zvratů: Pomáhá vnést do příběhu nové zvraty, když se vaše vyprávění jeví jako předvídatelné.
Omezení Sudowrite
- Nepravdivý hlas: I když se učí z vašeho stylu, občas se přesto odchýlí, takže je nutné provádět úpravy.
- Povrchní nápady: Některé generované obsahy postrádají emocionální hloubku a nuance, které může poskytnout pouze člověk.
- Ceny pro časté uživatele: Častí autoři mohou zjistit, že měsíční náklady na kredity se rychle sčítají.
Ceny Sudowrite
- Hobby & Student Plan: 10 $/měsíc
- Profesionální plán: 22 $/měsíc
- Max Plan: 44 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sudowrite:
- G2: 4,7/5 (více než 1 990 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Sudowrite si vysloužil smíšené, ale celkově pozitivní přijetí od uživatelů Redditu, zejména díky své schopnosti pomáhat překonávat tvůrčí blok a asistovat při procesu editace. Autoři chválili funkci „Write“, která poskytuje užitečné podněty a nápady pro udržení tvůrčího procesu v chodu. Funkce „Generate Chapter“ však zpočátku sklidila kritiku za své repetitivní výstupy.
✨ Ideální pro: Autory beletrie, kteří hledají pomoc AI při brainstormingu, psaní návrhů a úpravách kreativních děl.
Přečtěte si také: Nejlepší AI nápady pro marketéry a autory
12. Article Forge (nejlepší pro automatizovanou tvorbu dlouhých textů)
Při zkoumání Article Forge mě zaujalo tvrzení, že dokáže jedním kliknutím vytvořit dlouhý obsah optimalizovaný pro SEO.
Myšlenka vytvořit vysoce kvalitní články o délce více než 1 500 slov za méně než minutu zněla téměř příliš dobře, než aby to byla pravda.
Díky funkcím, jako je hromadné vytváření článků a integrace s WordPressem, se Article Forge zaměřuje na uživatele, kteří chtějí zjednodušit tvorbu obsahu, aniž by obětovali kvalitu.
Nejlepší funkce Article Forge
- Automatizovaný dlouhý obsah: Generuje články o délce více než 1 500 slov za pouhých 60 sekund na základě zadaných klíčových slov a pokynů.
- SEO optimalizace: Píše obsah s ohledem na algoritmy hodnocení Google, včetně použití klíčových slov a relevance tématu.
- Hromadné vytváření článků: Umožňuje generovat více článků najednou, což je ideální pro škálování marketingových aktivit pomocí AI.
- Integrace s WordPress: Publikujte články přímo na svém blogu WordPress a ušetřete čas při nahrávání a formátování.
- Detekce AI: Obsahuje funkci, která snižuje pravděpodobnost, že bude obsah označen jako generovaný AI, výsledky se však mohou lišit.
Omezení Article Forge
- Povrchní obsah: Články často vyžadují ruční úpravy, aby odpovídaly hlasu značky a zajistily jedinečnost.
- Problémy s formátováním: Generovaný obsah postrádá pokročilé formátování, jako jsou odrážky, nadpisy nebo tučný text, které jsou doporučené pro SEO.
- Gramatické nepřesnosti: Časté drobné chyby mohou způsobit, že obsah bude působit nedotaženě, pokud nebude dodatečně upraven.
Ceny Article Forge
- Standardní tarif: 27 $/měsíc
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Article Forge
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
✨ Ideální pro: Firmy, které hledají automatizovaný dlouhý obsah optimalizovaný pro SEO za účelem rozšíření své strategie.
13. Quillbot (nejlepší pro vylepšení obsahu a zvýšení srozumitelnosti)
Když jsem poprvé vyzkoušel Quillbot, nebyl jsem si úplně jistý, co očekávat. Je to nepostradatelný nástroj pro parafrázi a vylepšování textu, ale byl jsem zvědavý, zda dokáže splnit očekávání. Po otestování jeho funkcí chápu, proč je oblíbený mezi studenty, výzkumníky a spisovateli.
Režimy parafráze, kontrola gramatiky a shrnutí Quillbotu jsou intuitivní a poskytují slušné výsledky. I když to není nástroj, na který bych se při tvorbě propracovaného obsahu zcela spoléhal, je nepochybně užitečný pro rychlé opravy a překonání tvůrčí krize.
Výsledek však často vyžaduje úpravy, aby zněl přirozeně.
Nejlepší funkce Quillbotu
- Režimy parafrázování: Líbilo se mi, jak můžete přepínat mezi režimy jako Standard a Fluency v závislosti na vašem cíli – ať už chcete, aby text zůstal jednoduchý, nebo aby zněl profesionálněji.
- Gramatická kontrola: Překvapivě účinná při odhalování chyb, i když ne tak propracovaná jako jiné nástroje, které jsem použil.
- Summarizer: Hodí se pro zhuštění dlouhých textů do stravitelných shrnutí, což mi ušetřilo čas při procházení výzkumných článků.
- Generátor citací: Neocenitelný pomocník, pokud se potýkáte s akademickou prací, který usnadňuje správné formátování odkazů.
Omezení Quillbotu
- Vyžaduje doladění: Parafrázovaný text někdy působil trochu mechanicky a vyžadoval lidský dotek, aby se věci vyhladily.
- Omezená kreativita: Je funkční pro přepisování, ale příliš vám nepomůže, pokud se zaměřujete na originální, emocionálně poutavý obsah.
- Cena prémiové verze: Bezplatná verze je omezená a prémiový tarif může být pro příležitostné uživatele poněkud drahý.
Ceny Quillbot
- Měsíční tarif: 9,95 $/měsíc
- Pololetní plán: 6,66 $/měsíc
- Roční plán: 4,17 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quillbot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
✨ Ideální pro: Studenty a autory, kteří potřebují rychlé parafráze, kontrolu gramatiky a nástroje pro shrnutí.
14. Hypotenuse AI (nejlepší pro e-commerce značky, které rozšiřují tvorbu obsahu)
Hypotenuse AI je komplexní platforma pro generování popisů produktů, blogových příspěvků a marketingových materiálů.
Moje zkušenost? Je to působivé pro hromadné úkoly a obsah zaměřený na SEO, ale nejvíce vyniká jeho schopnost udržovat konzistentní tón při hromadném generování popisů produktů – což je záchrana pro každého, kdo spravuje velké katalogy.
🌻 Jedna věc, kterou bych k platformě přidal: Nástroj by mohl těžit z rozmanitějších šablon pro jedinečné potřeby obsahu.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Hromadná tvorba obsahu: Snadno vytvářejte popisy produktů optimalizované pro SEO, popisky na Instagramu a další pomocí nástrojů pro hromadné pracovní postupy.
- HypoChat pro výzkum a zdokonalování obsahu: Spolupracujte s AI na ověřování faktů nebo kreativním brainstormingu a zefektivněte tak svůj proces.
- HypoArt pro generování obrázků: Generujte obrázky ve studiové kvalitě nebo vylepšujte fotografie produktů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Lokalizovaný obsah: Překládejte a přizpůsobujte obsah pro globální publikum ve více než 30 jazycích.
- Konzistence hlasu značky: Používejte pokyny specifické pro danou značku, abyste zajistili, že veškerý generovaný obsah bude v souladu s vaším tónem.
Omezení umělé inteligence Hypotenuse
- Omezení bezplatné zkušební verze: Omezený počet kreditů ztěžuje plné prozkoumání potenciálu platformy bez závazku k předplatnému.
- Rozmanitost šablon: Ačkoli je knihovna šablon robustní pro e-commerce, mohla by nabídnout více možností pro různá odvětví a typy obsahu.
Ceny Hypotenuse AI
- Vstup: 19 $/měsíc
- Základní: 56 $/měsíc
- Blog Pro: Od 150 $/měsíc
- E-commerce Basic: 150 $/měsíc
Hypotenuse AI hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
✨ Ideální pro: E-commerce značky, které rozšiřují svou produkci obsahu pomocí funkcí SEO a hromadné generace.
15. Hemingway App (nejlepší pro milovníky stručného a jasného psaní)
Hodně jsem slyšel o aplikaci Hemingway App – může jednoduchý editační nástroj dostát jménu legendárního spisovatele?
Poté, co jsem strávil nějaký čas s jeho minimalistickým rozhraním, zjistil jsem, že je překvapivě účinné pro zdokonalení mého psaní.
Ať už máte sklon k dlouhým větám nebo jen chcete, aby vaše slova měla větší sílu, Hemingway funguje jako praktický kouč, který jasně a barevně označuje oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce aplikace Hemingway
- Přehlednost díky barevnému kódování: Zvýrazňuje příslovce, pasivní hlas a složité věty, aby vám pomohl zpřísnit vaši prózu.
- Hodnocení čitelnosti: Poskytuje hodnocení na úrovni známky, aby bylo zajištěno, že váš text je srozumitelný.
- Režimy úprav a psaní: Umožňují přepínat mezi psaním bez rušivých vlivů a podrobnými úpravami.
- Cenově dostupná desktopová verze: Jednorázový poplatek 19,99 $ za placenou aplikaci je za offline funkcionalitu opravdová výhoda.
- Možnosti exportu: Uložte svou práci ve formátech jako Word, PDF a Markdown.
Omezení aplikace Hemingway
- Žádná kontrola gramatiky: Ve srovnání s nástroji jako Grammarly přehlíží mnoho gramatických chyb.
- Online verze neumožňuje ukládání: Bezplatní uživatelé nemohou ukládat ani exportovat svou práci.
- Omezené funkce pro dlouhé projekty: Není ideální pro rukopisy o délce knihy nebo náročné úpravy.
Ceny aplikace Hemingway
- Bezplatná verze
- Placená verze pro stolní počítače: jednorázový poplatek 19,99 $.
Hodnocení a recenze aplikace Hemingway
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
📌 Konsenzus Reddit: Aplikace Hemingway si vybudovala své místo mezi kreativními agenturami a autory, kteří chtějí zefektivnit tvorbu obsahu, zejména při krátkých termínech. Uživatelé Reddit zdůrazňují její přínos v oblasti výuky funkční stručnosti, což je dovednost užitečná jak pro komerční, tak pro beletristické psaní.
✨ Ideální pro: Autory, kteří chtějí ve svých pracích dosáhnout stručnosti, srozumitelnosti a lepší čitelnosti.
Snadná tvorba obsahu je jen jeden klik v ClickUp
Debata o AI v tvorbě obsahu je stejně kontroverzní jako ananas na pizze: je efektivní nebo repetitivní? Jedna věc je jasná – AI demokratizovala psaní a zpřístupnila ho všem.
Aby však podniky vynikly v moři obsahu vytvořeného umělou inteligencí, potřebují více než jen chytlavé nadpisy. Čtenáři touží po obsahu, který řeší problémy, odpovídá na otázky a buduje vztahy. Klíčovým rozlišovacím prvkem jsou autentické a originální znalosti.
ClickUp vám to usnadní.
Od generování nápadů pomocí ClickUp Brain až po spolupráci v reálném čase – zjednodušuje tvorbu obsahu díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné šablony, automatizované příspěvky na sociálních sítích a editace v reálném čase.
Tak proč to nezkusit? Zaregistrujte se na ClickUp a sledujte, jak se vaše tvorba obsahu zlepšuje, úkol po úkolu.