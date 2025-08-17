8 nejlepších alternativ FogBugz pro sledování chyb a agilní řízení projektů

Zasekli jste se s nástrojem pro sledování chyb, který je pomalejší než váš sprint?
Pokud zastaralé rozhraní a neohrabané pracovní postupy FogBugz brzdí váš agilní tým, nejste sami. Vývoj softwaru dnes vyžaduje spolupráci v reálném čase, intuitivní design a nástroje, které skutečně urychlují váš proces, nikoli ho zpomalují.
Potřebujete agilní platformu pro řízení projektů, která podporuje sledování chyb, uživatelské příběhy, plánování sprintů, revize kódu a mezifunkční spolupráci, a to bez zbytečných komplikací.
Tyto alternativy FogBugz jsou určeny pro vysoce výkonné vývojářské týmy, které chtějí dodávat rychleji a chytřeji.
Podívejme se na nejlepší nástroje, které vám pomohou sledovat problémy a úkoly s menším úsilím a mnohem větší účinností.
Přehled bezplatných alternativ FogBugz
Zde jsou nejlepší alternativy k FogBugz pro různé pracovní postupy a struktury týmů:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jednotlivci, malé firmy, agentury a podniky, které potřebují komplexní agilní řízení projektů a týmovou spolupráci.
|Přizpůsobitelné zobrazení, asistence AI, sprintové grafy, šablony, dashboardy v reálném čase, týmová spolupráce, automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Jira
|Velké podniky a týmy vývojářů softwaru, které hledají nástroj pro sledování chyb a problémů
|Kanbanové tabule, agilní reportování, přizpůsobitelné pracovní postupy, sledování problémů a chyb, integrace vývojářských nástrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,53 $ za uživatele a měsíc.
|YouTrack
|Agilní týmy a samostatní vývojáři, kteří potřebují sledování problémů a agilní pracovní postupy
|Agilní tabule (Scrum, Kanban), inteligentní vyhledávání, sledování času, reportování, asistence AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,40 $/uživatel/měsíc.
|Lineární
|Moderní softwarové týmy, které potřebují zefektivnit správu sprintů a sledování problémů
|Cykly a projekty, plány, sledování problémů (chyby, funkce, úkoly), design zaměřený na klávesnici, lineární AI, integrace GitHub,
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně).
|Zoho BugTracker
|Týmy pro vývoj a testování softwaru využívající ekosystém Zoho
|Hlášení chyb, přizpůsobitelná pole a pracovní postupy, zprávy, automatizace, sledování času, integrovaný chat, sdílení souborů, správa SLA.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3 USD/uživatel/měsíc (účtováno ročně).
|GitLab
|Týmy DevOps, které hledají komplexní správu životního cyklu vývoje softwaru
|Správa zdrojového kódu (repozitáře Git), CI/CD pipeline, sledování problémů, epické úkoly, roadmapy, Kanban tabule, bezpečnostní skenování (SAST, DAST), GitLab Duo
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně).
|Backlog
|Týmy softwarových vývojových projektů, které hledají nástroje pro plánování sprintů a týmovou spolupráci
|Správa úkolů, sledování chyb, Ganttovy diagramy, burndown diagramy, repozitáře Git a SVN, wiki, sdílení souborů, Kanban tabule
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 $/měsíc.
|Trello
|Jednotlivci a týmy, kteří potřebují jednoduchý vizuální způsob organizace úkolů a projektů pomocí tabulek ve stylu Kanban.
|Tabule, seznamy, karty, kontrolní seznamy, přílohy, vylepšení, automatizace (Butler), šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 USD/uživatel/měsíc (účtováno ročně).
Proč zvolit alternativy FogBugz?
Ačkoli FogBugz týmům dobře slouží pro základní sledování chyb, mnoho uživatelů považuje jeho omezení za frustrující. Je to jako používat dnes pevnou linku – funguje to, ale přicházíte o mnoho moderních funkcí.
Zde jsou některé z nedostatků nástroje pro sledování problémů:
- Zastaralé rozhraní: Zastaralý design FogBugz postrádá moderní agilní dashboardy, intuitivní navigaci a klávesové zkratky, což týmům ztěžuje efektivní práci. Rozhraní působí zastarale a postrádá propracované a uživatelsky přívětivé prostředí moderních nástrojů.
- Omezený integrační ekosystém: Ačkoli se Fogbugz propojuje se systémy pro správu verzí, jako je Git, nenabízí tak široký ekosystém aplikací (Slack, Google Workspace, CI/CD, cloudové úložiště atd.), jakým disponují moderní nástroje.
- Chybějící agilní základní funkce: Ačkoli FogBugz nabízí základní plánování sprintů, body příběhů a burndown grafy, neposkytuje automatické sledování rychlosti, směrování ticketů pomocí umělé inteligence, zobrazení portfolia napříč týmy ani přizpůsobitelné agilní pracovní postupy.
- Drahé vzhledem k tomu, co nabízí: Cena za uživatele se rychle zvyšuje, zejména když jiné nástroje nabízejí více funkcí za nižší cenu nebo dokonce zdarma.
- Slabé reportování a analytika: Má omezenou podporu pro vlastní reporty a minimální přehled o postupu sprintů, trendech chyb nebo výkonu týmu.
🧠 Zajímavost: Vzpomínáte si na Y2K – chybu, kvůli které si všichni mysleli, že v roce 2000 o půlnoci dojde k selhání počítačů? Zatímco svět se dál točil, FogBugz se zrodil právě v tom samém roce. To znamená, že existuje už od dob, kdy se ještě používaly disketové mechaniky! V technologickém světě je to prakticky prehistorie. A stejně jako software z éry Y2K, i FogBugz začíná stárnout, zejména pro moderní vývojářské týmy, které potřebují rychlejší a flexibilnější nástroje pro sledování chyb.
Nejlepší alternativy FogBugz pro agilní týmy
Proč opravovat chyby pomocí neohrabaných nástrojů, když vám skvělá řešení s pokročilými funkcemi mohou pomoci udělat mnohem více? Zde jsou nejlepší alternativy FogBugz pro agilní správu problémů a řízení projektů pro vývojové týmy.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní agilní řízení projektů)
Pokud hledáte moderní, škálovatelnou a vysoce kolaborativní alternativu FogBugz pro váš vývojový tým, máme pro vás něco.
ClickUp, vaše aplikace pro vše, co souvisí s prací, je určena pro agilní týmy, vývojáře a produktové manažery, kteří potřebují sledování problémů, řízení projektů a spolupráci týmu v rámci jedné platformy.
ClickUp pro softwarové týmy vám umožňuje rychle zaznamenávat, přiřazovat a prioritizovat chyby nebo uživatelské příběhy. Díky přizpůsobitelným stavům, polím a šablonám mohou týmy přizpůsobit pracovní postup tak, aby vyhovoval jakémukoli procesu vývoje softwaru.
ClickUp for Agile Teams umožňuje softwarovým vývojářům a inženýrům vytvářet efektivní a flexibilní pracovní postupy (Scrum tabule, Kanban pruhy nebo kombinace, která skutečně funguje pro váš tým), aby projekty pokračovaly a týmy byly sladěné.
Pracujte chytřeji díky umělé inteligenci a automatizaci
Výkonné funkce umělé inteligence a automatizace ClickUp eliminují zbytečnou práci, takže se váš tým může soustředit na tvorbu.
ClickUp Brain automaticky přiřazuje tikety, aktualizuje sprinty a úkoly, vylepšuje vaše backlogy a dokonce proměňuje retrospektivy, recenze PRD a chaty ve Slacku v akční úkoly s jasnými vlastníky a dalšími kroky. A vše zůstává propojené – pull requesty, soubory a odkazy na projekty se zobrazují přesně tam, kde je potřebujete, takže váš tým nikdy nemusí hádat.
Díky automatizaci ClickUp se opakující činnosti, jako je přiřazování chyb, aktualizace stavů a informování zúčastněných stran, provádějí okamžitě, což zajišťuje efektivní pracovní postupy a soulad v týmu.
Sprint management snadno a rychle
Modul ClickUp Sprints je speciálně navržen pro agilní týmy, aby mohly sledovat pokrok, zjišťovat, co brání pokroku, a spravovat sprint backlogy, a to vše na jednom místě.
- Efektivně plánujte své sprinty pomocí odhadů bodů příběhu a časových os.
- Zůstaňte agilní díky přizpůsobování plánů podle kapacit týmu a rychlému přesouvání úkolů mezi sprinty.
- Ušetřete čas při vytváření reportů díky denním standupům a aktualizacím úkolů generovaným automaticky pomocí AI.
- Sledujte pokrok pomocí karet Sprint Dashboard, jako jsou zprávy Sprint Velocity, Sprint Burndown a Sprint Burnup.
Můžete také nakonfigurovat ClickUp Autopilot Agents tak, aby sledoval a podával zprávy o projektových aktivitách nebo sprintech pro konkrétní spouštěče, jako je dokončení úkolů, aktualizace stavu problémů nebo nové zprávy o chybách.
Flexibilní řízení projektů pro každý tým
ClickUp není určen pouze pro softwarové týmy. Týmy pro řízení projektů mohou spravovat složité pracovní postupy s úkoly, podúkoly a kontrolními seznamy, díky čemuž lze snadno odhalit překážky.
Interaktivní Ganttovy diagramy a výběr z více než 15 zobrazení, jako jsou seznam, Kanban, kalendář a časová osa, zjednodušují mezifunkční koordinaci. Informujte zúčastněné strany prostřednictvím podrobných zpráv s přizpůsobitelnými dashboardy ClickUp.
Od startupů po velké podniky, flexibilní architektura ClickUp se snadno přizpůsobí a podporuje vše od malých agilních týmů po globálně rozptýlené týmy inženýrů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte backlogy, získejte přehled a proměňte konverzace v akční úkoly s ClickUp Brain.
- Integrujte GitHub, GitLab, Bitbucket a další vývojářské nástroje, abyste mohli přímo propojit commity, pull requesty a revize kódu s úkoly.
- Přizpůsobte data úkolů pomocí vlastních polí pro sledování chyb, požadavků na funkce a fází vývoje.
- Vytvářejte a spravujte projektovou dokumentaci, wiki, uživatelské příběhy a interní znalostní báze pomocí kolaborativních dokumentů ClickUp Docs.
- Komunikujte plynule v reálném čase pomocí integrovaného chatu ClickUp napříč úkoly a projekty.
- Vizualizujte a převádějte architekturu, retrospektivy a pracovní postupy na úkoly pomocí nástrojů ClickUp Whiteboards a Mind Maps.
- Sledujte čas strávený na úkolech a projektech, abyste zajistili soulad s cíli společnosti.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je extrémně flexibilní a uživatelsky přívětivý. Umožňuje nám snadno spravovat agilní i vodopádové pracovní postupy a dokonale se přizpůsobuje různým potřebám každého týmu. Platforma je velmi intuitivní, rychle se konfiguruje a je nabitá funkcemi, jako jsou dashboardy, vlastní pole, automatizace a další. Její použitelnost je opravdu vynikající – i uživatelé bez technických znalostí se s ní rychle seznámí, což umožnilo její hladké přijetí napříč odděleními.
ClickUp je extrémně flexibilní a uživatelsky přívětivý. Umožňuje nám snadno spravovat agilní i vodopádové pracovní postupy a dokonale se přizpůsobuje různým potřebám každého týmu. Platforma je velmi intuitivní, rychle se konfiguruje a je nabitá funkcemi, jako jsou dashboardy, vlastní pole, automatizace a další. Její použitelnost je opravdu vynikající – i uživatelé bez technických znalostí se s ní rychle seznámí, což umožnilo její hladké přijetí napříč odděleními.
🧠 Zajímavost: Slovo „Scrum” v agilním řízení nepochází z oblasti technologií, ale z ragby! Stejně jako se hráči shlukují a společně posouvají míč vpřed, tak i týmy Scrum úzce spolupracují, aby projekty postupovaly vpřed. Agilní řízení si tento název vypůjčilo, aby zdůraznilo týmovou práci, dynamiku a rychlé rozhodování.
2. Jira (nejlepší pro plánování a sledování vývoje softwaru)
Jira je plnohodnotná platforma vytvořená pro podporu potřeb moderních týmů zabývajících se vývojem softwaru. Jira, navržená společností Atlassian s důrazem na agilní pracovní postupy, pomáhá týmům udržet přehled o všech pohyblivých částech, od plánování sprintů a úpravy backlogu až po sledování chyb a vydávání nových verzí.
Jira se dokonale integruje s nástroji, které vývojáři již používají. Od platforem pro správu zdrojového kódu, jako jsou GitHub a Bitbucket, až po nástroje CI/CD a testovací sady, Jira funguje jako centrální velín, který shromažďuje aktualizace a kontext z celého vašeho technologického stacku.
Na rozdíl od starších nástrojů, jako je FogBugz, nabízí Jira mnohem modernější, škálovatelnější a přizpůsobitelnější prostředí.
Nejlepší funkce Jira
- Využijte pokročilé typy problémů, jako jsou epické příběhy, chyby a uživatelské příběhy přizpůsobené agilnímu vývoji.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí vlastních pravidel pro automatické uzavírání problémů nebo přeřazování ticketů.
- Hluboká integrace s nástroji Bitbucket, GitHub a CI/CD pro kompletní přehled od kódu až po nasazení.
- Plánujte sprinty, upravujte backlogy a sledujte milníky pomocí integrovaných agilních šablon a plánů.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci k sumarizaci problémů, generování obsahu a získávání inteligentních návrhů.
Omezení Jira
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být ve srovnání s některými alternativami Jira náročné, zejména pro menší týmy nebo nové uživatele.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: Cena začíná na 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: Cena začíná na 13,53 $/měsíc za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 200 recenzí)
3. YouTrack (nejlepší pro sledování problémů a agilní řízení pracovních postupů)
YouTrack je skvělý pro flexibilní řízení projektů a sledování problémů. Je také vysoce přizpůsobitelný – týmy nejsou nuceny do rigidních pracovních postupů.
Můžete si přizpůsobit vše od polí problémů a pracovních postupů až po příkazy a zprávy. Nástroj se přizpůsobí vašemu způsobu práce, ne naopak. Zatímco FogBugz pouze sleduje chyby bez agility a hloubky, YouTrack od JetBrains podporuje celý životní cyklus vývoje softwaru, od nápadu po nasazení, s mnohem větší přehledností a kontrolou.
YouTrack je obzvláště atraktivní pro týmy, které již investovaly do ekosystému vývojářských nástrojů JetBrains.
Nejlepší funkce YouTrack
- Nastavte agilní tabule s přizpůsobitelnými pracovními postupy pro metody Scrum, Kanban nebo hybridní metody.
- Využijte inteligentní vyhledávání a aktualizace založené na příkazech k rychlému zpracování úkolů.
- Sledujte čas přímo v rámci úkolů a monitorujte úsilí v jednotlivých sprintech.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a přehledy pro vizualizaci výkonu týmu.
- Využijte asistenci založenou na umělé inteligenci k sumarizaci diskusí, generování odpovědí a vytváření úkolů.
Omezení YouTrack
- Uživatelské rozhraní může být pro osoby mimo vývojové nebo QA týmy příliš složité.
- Ačkoli je dotazovací jazyk pro pokročilé vyhledávání velmi výkonný, jeho osvojení může být náročné.
Ceny YouTrack
- Zdarma
- Více než 11 uživatelů: 4,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze YouTrack
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouTrack?
Recenze G2 říká:
Nejlepší na YouTrack je jeho flexibilita a schopnost přizpůsobit se různým pracovním postupům. Mohu jej přizpůsobit tak, aby odrážel konkrétní procesy sledování projektů, což zefektivňuje a personalizuje správu úkolů.
Nejlepší na YouTrack je jeho flexibilita a schopnost přizpůsobit se různým pracovním postupům. Mohu jej přizpůsobit tak, aby odrážel konkrétní procesy sledování projektů, což zefektivňuje a personalizuje správu úkolů.
4. Linear (nejlepší pro jednoduché operace procházení, vkládání a mazání)
Linear je speciálně navržen pro moderní produktové a technické týmy, které chtějí trávit méně času hádáním se o nástroje a více času dodáváním kódu.
Vyniká jednoduchými operacemi procházení, vkládání a mazání, což znamená, že je neuvěřitelně snadné procházet úkoly, aktualizovat stavy, přiřazovat práci a mazat nebo archivovat irelevantní položky.
Díky hladké integraci Git můžete automaticky synchronizovat commity, PR a větve s problémy. Získáte také plánování založené na cyklech (verze sprintů od Linear), vestavěné sledování rychlosti a výkonné automatizace, které snižují manuální zadávání.
Linear AI, inteligentní asistent, dokáže automaticky třídit příchozí chyby, vytvářet návrhy popisů problémů a dokonce pomáhat spravovat vaše nevyřízené úkoly identifikováním podobných problémů.
Nejlepší funkce Linear
- Pohybujte se v bleskově rychlém rozhraní pomocí klávesových zkratek pro každou akci.
- Automatizujte své vývojové sprinty pomocí Cycles, které za vás spravují vydání a backlogy.
- Spravujte sprinty, plány a sledování problémů pomocí integrovaných pracovních postupů.
- Spolupracujte v reálném čase díky hladké integraci GitHub/GitLab.
- Automatizujte správu produktového backlogu, aby vaše práce byla přehledná, soustředěná a proveditelná.
Lineární omezení
- Pro potřeby velkých podniků nebo týmů, které se spoléhají na rozsáhlé přizpůsobení, se může jevit jako omezený.
- Funkce pro vytváření reportů jsou méně rozsáhlé ve srovnání s alternativami Linear, které jsou více zaměřené na podniky.
Lineární cenová politika
- Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Lineární hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Zoho BugTracker (nejlepší pro sledování chyb a řešení problémů)
Na rozdíl od objemnějších platforem, které se snaží být vším najednou, se Zoho BugTracker zaměřuje výhradně na řešení problémů. Nabízí přehledné a intuitivní rozhraní, které je snadno ovladatelné i pro týmy, které nechtějí trávit čas učením se dalšího příliš složitého systému.
Jako součást rozsáhlého ekosystému Zoho je tento software pro sledování problémů obzvláště logickou volbou pro firmy, které používají jiné aplikace Zoho. Od zaznamenávání chyb a přiřazování odpovědnosti až po sledování řešení a následnou analýzu je vše optimalizováno pro rychlost a přehlednost.
AI asistent Zia od Zoho vám pomůže generovat zprávy a poskytne vám přehled o datech vašeho projektu. Týmy mohou také definovat vlastní pracovní postupy, které přesně odrážejí životní cyklus chyb, nastavit pravidla pro automatické spouštění upozornění nebo akcí a používat SLA a sledování času, aby nic neuniklo jejich pozornosti.
Nejlepší funkce Zoho BugTracker
- Nakonfigurujte oznámení, závislosti úkolů a připomenutí, aby byli správní lidé ve správný čas informováni.
- Synchronizujte vývojové operace s integrací GitHub a Bitbucket v rámci ekosystému Zoho.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase pomocí chatu, fór a dalších nástrojů.
- Využijte oprávnění založená na rolích pro bezpečný a cílený přístup.
- Sledujte čas strávený opravou chyb a spravujte smlouvy o úrovni služeb (SLA).
Omezení Zoho BugTracker
- Chybí hlubší integrace pro větší týmy.
- Může být méně intuitivní pro vysoce komplexní softwarové projekty.
Ceny Zoho BugTracker
- Zdarma
- Standard: 4 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho BugTracker
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho BugTracker?
Hledal jsem software, který by nám pomohl hlásit chyby v softwaru, který vyvíjíme. Naštěstí jsem našel nástroj Zoho Bug Tracker, který je pro nás velmi pohodlný a super snadný.
Hledal jsem software, který by nám pomohl hlásit chyby v softwaru, který vyvíjíme. Naštěstí jsem našel nástroj Zoho Bug Tracker, který je pro nás velmi pohodlný a super snadný.
6. GitLab (nejlepší pro platformu DevOps a spolupráci)
Potřebujete komplexní open-core DevOps command center? GitLab pokrývá vše od plánování a kódování po testování, zabezpečení, nasazení a monitorování. Můžete automatizovat testy, provádět bezpečnostní skenování a snadno nasazovat pomocí jednoduchých konfigurací YAML.
Díky vestavěné podpoře Kubernetes a integrovaným nástrojům, jako jsou SAST, DAST a skenování závislostí, GitLab navíc zajišťuje bezpečnost přímo ve vašem pipeline.
Funkce platformy založené na umělé inteligenci jsou zabaleny do balíčku GitLab Duo, který pomáhá týmům v průběhu celého životního cyklu s přehledy diskusí a návrhy kódu.
Na rozdíl od FogBugz, který je hlavně nástrojem pro sledování problémů, GitLab poskytuje celému vašemu týmu, od vývojářů po manažery vydání, jedinou platformu pro spolupráci a rychlejší dodávky.
Nejlepší funkce GitLabu
- Využijte integrované CI/CD pipeline k automatizaci a zrychlení nasazení.
- Centralizujte svůj kód, problémy a dokumentaci do jediného zdroje pravdy.
- Sledujte práci pomocí úkolů a organizujte je pomocí epik, iterací a milníků.
- Spravujte schvalování žádostí o sloučení a revize kódu z jednoho jednotného prostoru.
- Integrujte přímo do svého životního cyklu DevOps robustní testování zabezpečení.
Omezení GitLabu
- Ačkoli GitLab má mnoho funkcí, může se novým uživatelům jevit jako složitý a jeho nastavení trvá věčnost, zejména pro menší týmy, které nejsou zvyklé na full-stack DevOps nástroje.
- Kompletní sada funkcí, včetně pokročilých bezpečnostních, compliance a AI funkcí, je vyhrazena pro prémiové placené úrovně.
Ceny GitLab
- Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitLabu?
Nejvíce se mi líbí, že GitLab spojuje správu verzí, CI/CD, sledování problémů a řízení projektů v jediném nástroji. Opravdu se mi líbí, jak plynule lze přejít od psaní kódu k jeho nasazení, a to vše bez opuštění platformy. Integrované CI/CD se snadno nastavuje a pracovní postup sloučení požadavků pomáhá udržovat vysokou kvalitu kódu. Někdy se může zdát trochu pomalý, zejména u větších úložišť nebo složitějších pipeline.
Nejvíce se mi líbí, že GitLab spojuje správu verzí, CI/CD, sledování problémů a řízení projektů v jediném nástroji. Opravdu se mi líbí, jak hladce lze přejít od psaní kódu k jeho nasazení, a to vše bez opuštění platformy. Integrované CI/CD se snadno nastavuje a pracovní postup pro žádosti o sloučení pomáhá udržovat vysokou kvalitu kódu. Někdy to může být trochu pomalé, zejména u větších úložišť nebo složitějších pipeline.
7. Backlog (nejlepší pro agilní a scrumové metodiky)
Pokud používáte agilní nebo scrumové pracovní postupy a potřebujete sledování času spolu se sledováním chyb, Backlog od Nulab je pro vás ideální volbou. Kombinuje funkce pro řízení projektů s vývojářskými nástroji, jako jsou integrované repozitáře Git a SVN, takže váš tým může plánovat, sledovat a dodávat – vše na jednom místě.
Najdete zde také tabule pro plánování sprintů, burndown grafy, sledování milníků a podporu pro story pointy a osobní projekty. Navíc díky aktualizacím v reálném čase a diskusním vláknům budou všichni informováni bez zbytečného nepořádku.
Nejlepší funkce Backlogu
- Přiřazujte úkoly a chyby členům týmu, stanovujte termíny a dostávejte okamžitá oznámení o aktualizacích a odpovědnosti.
- Organizujte práci rozdělením velkých úkolů na podrobné nadřazené problémy a podúkoly.
- Flexibilně plánujte sprinty pomocí vizuálních Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
- Sledujte pokrok a identifikujte překážky pomocí burndown grafů a komplexních nástrojů pro vytváření reportů.
- Vytvářejte wiki stránky pro interní dokumentaci a plynulou spolupráci týmu.
Omezení backlogu
- Má pouze základní funkce pro vytváření reportů a analýz, což datově orientovaným týmům ztěžuje získávání podrobných informací nebo vytváření pokročilých reportů.
- Čas musíte sledovat ručně, protože neexistuje žádný vestavěný widget pro sledování času, který by automaticky zaznamenával odpracované hodiny.
Ceny Backlog
- Zdarma
- Starter: 35 $/měsíc
- Standard: 100 $/měsíc
- Premium: 175 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Backlog
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (158+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Backlogu?
Tento nástroj používám pro sledování chyb. Pomáhá mi a mému týmu rychle najít a opravit chyby. Předtím jsme k sledování chyb používali tabulky Excel. To ale zabíralo hodně času a pro vývojáře to bylo někdy matoucí. S tímto nástrojem je to nyní snadné a vývojáři tomu snadno rozumějí. Jediné, co se mi nelíbí, je jejich mobilní aplikace, která je velmi pomalá.
Tento nástroj používám pro sledování chyb. Pomáhá mi a mému týmu rychle najít a opravit chyby. Předtím jsme k sledování chyb používali tabulky Excel. To ale zabíralo hodně času a pro vývojáře to bylo někdy matoucí. S tímto nástrojem je to nyní snadné a vývojáři tomu snadno rozumějí. Jediná věc, která se mi nelíbí, je jejich mobilní aplikace, která je velmi pomalá.
8. Trello (nejlepší pro týmovou spolupráci a správu úkolů)
Hledáte skvělý software s přizpůsobitelným rozhraním, který dokáže stejně snadno sledovat úkoly i chyby? Seznamte se s Trello, vysoce vizuálním a uživatelsky přívětivým nástrojem pro řízení projektů, který týmům pomáhá organizovat, prioritizovat a provádět práci prostřednictvím intuitivního systému tabulek a karet.
Ačkoli Trello není specializovaným nástrojem pro sledování problémů, nabízí flexibilní tabule, seznamy a karty, které lze nakonfigurovat pro pracovní postupy sledování chyb. Trello, které je navrženo na základě jednoduchosti Kanbanu, vám umožňuje vytvořit specializovanou tabuli pro sledování chyb, používat seznamy k znázornění různých stavů chyb a přiřazovat karty členům týmu k vyřešení.
Tento nástroj pro úkoly a spolupráci je speciálně navržen pro řízení celého týmu napříč technickými i netechnickými rolemi. Podporuje mezifunkční viditelnost, což FogBugz přirozeně nepodporuje.
Jako produkt společnosti Atlassian obsahuje Trello také Atlassian Intelligence, který zefektivňuje komunikaci a plánování.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizujte opakující se úkony, jako je přesouvání karet, nastavování termínů nebo zasílání připomínek, pomocí automatizace Butler.
- Hladká integrace s nástroji jako Slack, Google Drive a dalšími pomocí Power-Ups.
- Používejte šablony pro plánování projektů, sledování sprintů a kalendáře obsahu.
- Využijte umělou inteligenci k vytváření akčních seznamů úkolů a shrnutí informací přímo v kartách.
- Shromažďujte hlášení o chybách prostřednictvím formulářů, připojujte screenshoty a komunikujte s oznamovateli pomocí power-upů, jako jsou Hipporello Service Desk nebo Marker.
Omezení Trello
- Složité projekty mohou vyžadovat více struktury, než nabízí Trello.
- Postrádá pokročilé funkce specializovaných nástrojů pro sledování chyb, jako jsou vlastní pole a komplexní reportování.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 210 $/ročně na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 23 600 recenzí)
Sledujte, opravujte a ještě mnohem více s ClickUp!
Vývoj softwaru není jen o psaní skvělého kódu – jde o hladké propojení týmů, nástrojů a obchodních procesů.
Od správy uživatelských příběhů a sledování chyb až po organizování revizí kódu potřebujete nástroj pro řízení projektů, který skutečně rozumí tomu, jak agilní týmy pracují.
Přizpůsobené pracovní postupy ClickUp se přizpůsobí preferovaným metodám vašeho týmu, ať už používáte Scrum, Kanban, agilní metody nebo jejich kombinaci.
Kombinuje řízení projektů, sledování problémů a spolupráci týmu do jedné efektivní platformy, takže již není nutné používat více nástrojů. Mezioborová spolupráce se stává přirozenou, když produktoví manažeři, vývojáři a týmy pro úspěch zákazníků pracují ze stejného zdroje informací!
Jste připraveni zrychlit svůj vývojový cyklus, snížit náklady a dodávat lepší produkty?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes (je to zdarma)!